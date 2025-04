Como criar uma enquete no Slack

Qual ferramenta você usa para comunicação interna em sua organização?

Se você respondeu Slack, você é um dos um número estimado de 38,8 milhões de outros usuários que usam a plataforma diariamente. Isso sim é um concorrente à altura!

O Slack transformou a forma como as equipes colaboram, oferecendo um espaço dinâmico onde canais, mensagens instantâneas e integrações de terceiros simplificam a comunicação. Mas você sabia que também pode usá-las para tomar decisões?

Como? A resposta são as enquetes do Slack.

Uma enquete do Slack bem programada pode simplificar a tomada de decisões, obter feedback e envolver ativamente os membros da sua equipe.

Vamos explorar como criar essas enquetes no Slack.

Resumo de 60 segundos

As enquetes do Slack ajudam as equipes a obter feedback e tomar decisões rápidas usando recursos como reações de emoji ou integrando aplicativos de terceiros para opções mais abrangentes

A enquete simples permite que você crie enquetes rápidas e personalizáveis no Slack usando /poll. As opções incluem votação anônima, enquetes recorrentes e respostas de múltipla escolha

Polly é uma opção mais avançada, oferecendo recursos como enquetes programadas, respostas anônimas e análises detalhadas

O SurveyMonkey funciona muito bem para pesquisas aprofundadas. Crie formulários em sua plataforma e compartilhe links no Slack para obter respostas

O ClickUp se integra ao Slack, tornando as pesquisas e a tomada de decisões eficientes e sem esforço

Os formulários do ClickUp fornecem uma alternativa robusta às enquetes do Slack, permitindo que você personalize formulários, colete insights detalhados e analise respostas usando os painéis do ClickUp

As práticas recomendadas para pesquisas incluem manter as perguntas simples, definir prazos claros e usar ferramentas como o ClickUp para rastrear e analisar os resultados em tempo real

Métodos diferentes para criar enquetes no Slack

Criar enquetes no O Slack é mais fácil do que você pensa . Embora o Slack não tenha um criador de enquetes integrado, há muitas maneiras de fazê-lo funcionar para uma pesquisa rápida.

Desde reações rápidas com emojis até aplicativos de enquete dedicados para respostas mais detalhadas, o Slack tem as ferramentas para facilitar a realização de enquetes.

1. Enquete com emoji em uma mensagem do Slack

As reações de emoji são uma maneira rápida e informal de realizar uma enquete simples em um canal do Slack. Veja como você pode fazer isso:

Clique no botão Compor para publicar uma mensagem do Slack descrevendo a pergunta e as opções da enquete (por exemplo, "Qual é o melhor horário para a reunião? Opção um: 10 AM, Opção dois: 2 PM")

Adicione os emojis correspondentes à sua mensagem para cada opção de resposta

Peça aos membros da equipe que votem reagindo com o emoji que corresponde à escolha deles

via Folga Você pode identificar a opção mais popular com apenas uma olhada.

É perfeito para pesquisas rápidas ou enquetes de pergunta única, mas não para perguntas múltiplas ou respostas anônimas.

fato divertido: O Slack popularizou o uso de emojis personalizados na comunicação no local de trabalho, permitindo que as equipes carreguem seus próprios emojis para refletir suas piadas internas, a cultura da empresa ou apenas para rir.

2. Enquete simples

O Simple Poll é um famoso aplicativo de enquetes usado para criar enquetes no Slack. Ele é perfeito para reunir opiniões rápidas da sua equipe.

Acesse o site do Simple Poll ou o Diretório de aplicativos do Slack, clique em Adicionar ao Slack e autorize o aplicativo para seu espaço de trabalho do Slack. Observe que o Simple Poll é uma plataforma de terceiros que deve ser adicionada ao seu workspace do Slack para que você possa usá-lo.

via SimplesEnquete Agora, há duas maneiras de criar uma enquete no Simple Poll.

A) Usando um atalho

Na janela de bate-papo, na parte inferior esquerda, há um prático botão Attachments & shortcuts (o pequeno símbolo de mais). Clique nele para começar.

Se a opção "Create poll with Simple Poll" não aparecer imediatamente, digite "poll" na barra de pesquisa e ela deverá aparecer.

Quando você clicar no atalho do Simple Poll, uma janela será exibida. Você pode adicionar suas perguntas, definir opções e ajustar as configurações a seu gosto.

Quando a enquete estiver pronta, clique no botão Preview (Visualizar). Ele mostrará a aparência da enquete quando ela for ao ar.

B) Usando o comando /poll

Acesse o canal do Slack ou a mensagem direta em que você deseja criar a enquete e digite o comando /poll seguido das opções de pergunta e resposta. Por exemplo:

Pressione enter ou envie, e sua enquete estará ativa.

Dica profissional: Você pode personalizar ainda mais a enquete adicionando palavras-chave avançadas aos seus comandos de barra, como:

'anonymous' (anônimo) para manter as respostas privadas

"recurring" (recorrente) para criar enquetes recorrentes em intervalos regulares

"limitar votos" para restringir o número de vezes que cada participante pode votar

'allow-options' para permitir que os membros da sua equipe adicionem opções

Por exemplo: /poll "O que você quer garantir que abordaremos na reunião da empresa mais tarde?" "Progresso da contratação" "Atualização da festa" "Finanças" allow-options anonymous

Pressione Enter, e o Simple Poll criará a enquete no canal ou na mensagem. Sua equipe pode começar a votar imediatamente!

3. Polly

O Polly é outra ferramenta fantástica para criar enquetes do Slack, oferecendo recursos avançados como agendamento de enquetes e votação anônima.

1. Visite o diretório de aplicativos do Slack e adicione o Polly ao seu espaço de trabalho do Slack

2. Em seu canal preferido, digite /polly seguido de sua pergunta e opções

3. Será exibida uma tela pop-up que permitirá que você selecione entre diferentes tipos de perguntas:

Múltipla escolha

Escalas numéricas (1-5, 1-10)

Concordar/Discordar

NPS (Net Promoter Score)

Aberta

via Polly 4. Como o Simple Poll, você pode adicionar opções extras, como enquetes anônimas, votos múltiplos e enquetes recorrentes

5. Quando sua enquete estiver pronta, você poderá executá-la imediatamente ou programá-la para os participantes

6. O Polly fornece resultados e atualizações em tempo real para que você possa monitorar os resultados da pesquisa à medida que sua equipe responde.

no Polly, depois de criar uma enquete/pesquisa anônima, não é possível torná-la não anônima posteriormente. Mas você pode mudar as coisas.

4. SurveyMonkey

O SurveyMonkey, um software construtor de formulários on-line o SurveyMonkey, da SurveyMonkey, é uma excelente opção para criar enquetes detalhadas ou pesquisas com tipos de perguntas avançadas. Embora não esteja integrado diretamente ao Slack, você pode compartilhar facilmente suas enquetes do SurveyMonkey com sua equipe.

Por integração do Slack e o SurveyMonkey, é possível usar comandos de barra para fazer perguntas simples e compartilhar pesquisas e resultados com os participantes no Slack. Por exemplo: /poll "Sobre o que devemos fazer um brainstorming em nossa próxima sessão?"

Se você já tiver criado um questionário mais aprofundado no SurveyMonkey, poderá compartilhá-lo facilmente no seu canal do Slack com outro comando simples: /survey.

via SurveyMonkey

Limitações do uso do Slack para criar enquetes

As enquetes do Slack geralmente não têm flexibilidade para personalizar tipos de perguntas ou designs, restringindoa forma como você coleta feedback Às vezes, as enquetes podem ficar espalhadas por diferentes canais, dificultando o gerenciamento das respostas ou o acompanhamento dos resultados em um só lugar

A criação de enquetes avançadas do Slack (por exemplo, pesquisas com várias perguntas) geralmente requer a instalação de aplicativos de terceiros, que podem ter custos ou limitações adicionais

Criar enquetes com o ClickUp

Quando se trata de pesquisa e colaboração contínuas, ClickUp -o aplicativo completo para o trabalho - oferece um poderoso

alternativa ao Slack

pesquisas de opinião.

Embora o Slack ofereça excelentes opções para enquetes básicas e pesquisas rápidas, o ClickUp vai além com o

Visualização de formulário do ClickUp

eliminando limitações como personalização restrita e falta de coleta de dados detalhada.

fato divertido: O conceito de pesquisa de opinião remonta ao século XIX. George Gallup realizou a primeira pesquisa científica de opinião pública nos Estados Unidos em 1935, o que lançou as bases para as técnicas modernas de pesquisa.

Por que o ClickUp Forms?

Imagine que você está planejando um retiro da empresa e deseja reunir as preferências de todos para atividades... ou almoço. Embora uma enquete rápida no Slack possa funcionar, você provavelmente precisará de mais flexibilidade para capturar várias preferências, comentários ou até mesmo classificações.

Aumente o nível de suas pesquisas com o ClickUp Form View

Com o ClickUp Forms, você pode:

Criar enquetes totalmente personalizáveis e adaptadas às suas necessidades

Coletar respostas detalhadas, inclusive feedback aberto

Compartilhar o link via Chat do ClickUp (ou Slack) para facilitar o acesso. O ClickUp Chat permite que você destaque o link como um "Anúncio" para que ele não seja perdido. Você também pode enviar aos entrevistados um Lembrete via ClickUp para que enviem suas respostas no prazo!

Use os anúncios no ClickUp Chat para destacar a enquete compartilhada

Com o ClickUp, cada etapa de sua enquete acontece dentro do mesmo aplicativo, eliminando a necessidade de alternar entre aplicativos ou instalar ferramentas de terceiros. Você começa criando uma enquete no ClickUp Forms, compartilhando-a por meio do Chat incorporado do ClickUp e analisando as respostas no ClickUp por meio de relatórios e painéis personalizados. É possível ser mais eficiente do que isso?

Como criar uma enquete usando o ClickUp Form View

Criar uma enquete no Form View do ClickUp é tão rápido quanto intuitivo. Veja como fazer isso:

1. Configurar um formulário

Navegue até o espaço de trabalho do ClickUp onde você deseja gerenciar a enquete

Vá para Form View e selecione a opção apropriada. Você pode escolher um modelo de formulário existente ou criar um novo formulário do zero (os modelos serão muito mais rápidos, é claro!)

Crie sua enquete usando os recursos de arrastar e soltar para adicionar perguntas/categorias. Você pode usar opções de múltipla escolha, listas suspensas ou até mesmo caixas de texto para respostas abertas

Obtenha feedback simples, mas eficaz, com o Form View do ClickUp

Essa deve ser a maneira mais fácil de criar enquetes. Concordam?

2. Personalize sua enquete

Aproveite as vantagens de Campos personalizados padrão do ClickUp como "Name" (Nome), "Email" (E-mail) ou "Priority" (Prioridade) para pesquisas. Você pode personalizá-los para atender às suas necessidades

Use a lógica condicional para orientar os questionados com base em suas respostas anteriores. Por exemplo, se alguém selecionar "Sim" para participar de um retiro, poderá ser solicitado a escolher as datas ou atividades preferidas

Gerar insights e respostas detalhadas com lógica condicional no ClickUp Form View

Use os modelos do ClickUp para se inspirar e acelerar a configuração de sua enquete. Por exemplo, o modelo Modelo de formulário do ClickUp permite configurar um formulário de registro genérico para coletar informações dos entrevistados em minutos

3. Compartilhe a enquete

Quando o formulário estiver pronto e publicado, copie o link com um único clique

Compartilhe os formulários que você cria no ClickUp Form View em segundos

Publique-o no ClickUp Chat ou no seu canal do Slack para facilitar o acesso da equipe e permitir que os participantes respondam diretamente

4. Rastrear respostas

Visualize as respostas em tempo real na visualização do formulário no ClickUp

À medida que as respostas chegam, elas são sincronizadas diretamente com Tarefas no ClickUp . Isso garante que você possa agir imediatamente sobre o feedback

Integração com o Slack

Mas isso não é tudo! Com o

Integração com o Slack do ClickUp

com a integração do ClickUp com o Slack, você pode enviar notificações ou lembretes de pesquisas diretamente para o Slack. Isso garante que todos tenham a chance de participar, eliminando quaisquer lacunas entre as plataformas.

Práticas recomendadas para uma pesquisa de opinião eficaz

Quer que mais pessoas respondam às suas pesquisas? Você precisa começar criando enquetes melhores!

Aqui estão algumas dicas para maximizar a participação e o envolvimento em suas enquetes:

Estabeleça objetivos claros: Comece com um objetivo bem definido para a enquete para garantir que as perguntas sejam concisas, relevantes e fáceis de entender

Comece com um objetivo bem definido para a enquete para garantir que as perguntas sejam concisas, relevantes e fáceis de entender Mantenha a simplicidade: Use uma linguagem direta e ofereça várias opções de resposta para acomodar diversas perspectivas

Use uma linguagem direta e ofereça várias opções de resposta para acomodar diversas perspectivas Promova amplamente: Compartilhe a enquete por e-mail, plataformas de bate-papo ou painéis para atingir um público mais amplo.

Notificações do ClickUp ajudam você a lembrar as pessoas de enviarem suas respostas

Compartilhe a enquete por e-mail, plataformas de bate-papo ou painéis para atingir um público mais amplo. Notificações do ClickUp ajudam você a lembrar as pessoas de enviarem suas respostas Ofereça incentivos: Incentive a participação explicando como os resultados serão usados ou oferecendo pequenas recompensas

Incentive a participação explicando como os resultados serão usados ou oferecendo pequenas recompensas Crie um senso de urgência: Estabeleça um prazo claro para motivar os participantes a responderem prontamente

Depois de obter os resultados da enquete, é igualmente importante extrair insights acionáveis que possam ajudar a conduzir uma tomada de decisão eficaz:

Identificar tendências: Agregue dados para descobrir padrões ou tendências nas respostas. Use filtros demográficos, se aplicável, para entender as perspectivas de diferentes grupos

Agregue dados para descobrir padrões ou tendências nas respostas. Use filtros demográficos, se aplicável, para entender as perspectivas de diferentes grupos Visualize os dados: Apresente os resultados por meio de tabelas ou gráficos para tornar as descobertas mais acessíveis e acionáveis

Apresente os resultados por meio de tabelas ou gráficos para tornar as descobertas mais acessíveis e acionáveis Destaque as principais conclusões: Concentre-se nos insights que se alinham com as metas do projeto ou com os KPIs da organização e não negligencie as respostas atípicas ou inesperadas que possam fornecer perspectivas exclusivas

Concentre-se nos insights que se alinham com as metas do projeto ou com os KPIs da organização e não negligencie as respostas atípicas ou inesperadas que possam fornecer perspectivas exclusivas Comunique-se de forma transparente: Compartilhe os resultados com os participantes e as partes interessadas para promover a confiança e incentivar o envolvimento futuro

Implemente essas práticas recomendadas com o ClickUp

O ClickUp oferece ferramentas robustas para tornar as pesquisas e análises extremamente eficazes para você. Crie um painel de resultados de pesquisa personalizado com

Dashboards do ClickUp

use widgets como gráficos de pizza ou de barras para visualizar os dados de resposta em um relance.

Visualize e analise os resultados de sua enquete diretamente no ClickUp usando os ClickUp Dashboards

Você pode até mesmo monitorar as taxas de participação usando widgets de acompanhamento de progresso ou visualizações de atividades para identificar os níveis de envolvimento. Use as ferramentas de relatório do ClickUp para gerar resumos e vincular os resultados da pesquisa a metas específicas usando

Metas do ClickUp

.

Por fim, não se esqueça de adicionar comentários aos painéis ou relatórios e resumir as descobertas em

Documentos do ClickUp

para facilitar o compartilhamento com a equipe.

Ao criar enquetes com objetivos claros, analisar os resultados estrategicamente e utilizar os recursos avançados do ClickUp, você pode transformar as enquetes em um ativo estratégico que aprimora a colaboração da equipe e impulsiona decisões baseadas em dados.

Dica profissional: Inclua uma pergunta aberta opcional junto com as opções de múltipla escolha ao elaborar sua enquete. Isso permite que os entrevistados compartilhem percepções, sugestões ou perspectivas exclusivas que as respostas predefinidas podem não captar.

Mostre sua melhor forma (trocadilho intencional) com o ClickUp

A enquete é uma daquelas ferramentas subestimadas que podem facilitar muito a sua vida profissional. Seja uma rápida pesquisa de reação com emoji no Slack ou uma pesquisa mais detalhada usando o Simple Poll ou o Polly, trata-se de coletar feedback e tomar decisões democráticas.

Mas, às vezes, você precisa de mais do que apenas uma simples votação.

Quando você tem prazos, preferências e informações vindas de todas as direções, uma enquete rápida no Slack ajuda, mas o ClickUp reúne respostas detalhadas, filtra-as por prioridades da equipe e vê tudo isso em relatórios em tempo real.

Com o ClickUp, criar enquetes é funcional, perspicaz e - ousamos dizer - divertido.

