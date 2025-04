Como aprimorar a experiência das pessoas para melhorar a cultura do local de trabalho

Você quer atingir suas metas de negócios, mas será que isso pode acontecer sem as pessoas?

A resposta é um retumbante não!

Funcionários engajados criam uma organização próspera. 41% dos funcionários deixam as organizações, citando problemas com a cultura da empresa e a falta de desenvolvimento profissional.

Estatísticas como essa destacam uma verdade fundamental: investir em estratégias de bem-estar dos funcionários não é apenas benéfico, é essencial.

Nesta postagem do blog, exploraremos estratégias para melhorar a experiência das pessoas (px) no local de trabalho, aumentar as taxas de retenção de funcionários e cumprir as promessas de um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Entendendo a experiência das pessoas

Suponha que você acabou de entrar em uma nova equipe de marketing. A experiência das pessoas diz respeito a como você se sente durante o tempo que passa com esse grupo - não apenas em relação ao planejamento de campanhas, mas também à forma como o líder da equipe o trata, à simpatia dos colegas e até mesmo ao conforto dos horários de login e logout.

Trata-se de:

Sentir-se bem-vindo: A equipe reconhece suas realizações e o que você traz para a mesa?

A equipe reconhece suas realizações e o que você traz para a mesa? Sentir-se feliz: Você gosta de sessões de brainstorming e de passar tempo com todos?

Você gosta de sessões de brainstorming e de passar tempo com todos? Sentir-se ouvido: Se você estiver se sentindo desconfortável ou preso, alguém percebe e o ajuda?

Quando tudo parece bom, você quer permanecer na equipe, se esforçar mais e se divertir. Mas se as coisas parecerem injustas ou solitárias, talvez você queira sair.

Diferenças entre experiência das pessoas e experiência dos funcionários

Vamos continuar com o exemplo da equipe de marketing. A experiência do funcionário é a soma total de todas as etapas e momentos pelos quais você passa como membro da equipe. Trata-se de sua jornada em uma organização. As empresas tentam organizar essa jornada de forma a tornar sua experiência de trabalho mais suave e melhor.

Essa jornada inclui:

Ingresso na equipe: Como você é recebido no ambiente de trabalho

Como você é recebido no ambiente de trabalho **Envolvimento com a equipe: como a programação é organizada para ajudá-lo a melhorar e a se concentrar no crescimento pessoal

Resignação: O que acontece quando você desiste: como é fácil fazer a transição para você?

A experiência do funcionário se concentra em etapas específicas do ciclo de vida do trabalho, verificando se tudo está bem organizado. É mais uma questão de simplificar o processo, enquanto a experiência das pessoas é sobre como todos esses momentos fazem você se sentir.

Aqui está uma tabela para facilitar a comparação para você:

Experiência das pessoas (px) Experiência do funcionário Concentra-se em emoções, relacionamentos e na experiência geral: como os funcionários se sentem em relação ao ambiente de trabalho, ao propósito e às conexões com os outros. Concentra-se em processos e sistemas, incluindo pontos de contato específicos, como contratação, integração e saída da organização. Exemplo: Você sentiu que pertencia à equipe? O líder da equipe o apoiou e motivou? Exemplo: o líder da equipe organizou as reuniões com antecedência? Todas as perspectivas foram ouvidas? Meta: Criar um senso de pertencimento, felicidade e confiança. Meta: tornar a jornada de cada funcionário tranquila, eficiente e consistente.

**Simplificando, a experiência do funcionário é o "o quê" da jornada no local de trabalho, e a experiência das pessoas é o "como é" fazer parte dessa jornada

Benefícios de uma experiência sólida com pessoas

Se quisermos trazer à tona o que há de melhor nas pessoas, nós também precisamos plantar sementes de incentivo.

Joel Osteen, pastor e televangelista americano

Quando as organizações incentivam seus funcionários, isso aumenta o envolvimento, o moral e a produtividade - ingredientes essenciais para o envolvimento positivo dos funcionários.

Pequenos gestos, como organizar programas de aprendizado e desenvolvimento ou atividades de engajamento dos funcionários podem contribuir para seu bem-estar holístico, o que contribui para a reputação de sua organização.

Aqui estão cinco benefícios tangíveis do investimento em programas de bem-estar dos funcionários:

Taxas de rotatividade mais baixas: Priorize a experiência das pessoas e veja a rotatividade reduzida, além de economizar os custos associados à contratação e ao treinamento de novas equipes.

👀 Você sabia? As empresas podem levar até seis meses ou mais para atingir o ponto de equilíbrio em seu investimento em uma nova contratação.

Contratações de alta qualidade: Antes de se candidatar, pesquise as empresas e interaja com ex-funcionários - a qualidade da cultura da sua empresa é diretamente proporcional às candidaturas que você receberá

Antes de se candidatar, pesquise as empresas e interaja com ex-funcionários - a qualidade da cultura da sua empresa é diretamente proporcional às candidaturas que você receberá Maior envolvimento: Valorize seus funcionários, faça do desenvolvimento de suas carreiras uma prioridade e eles começarão a contribuir ativamente para o crescimento do negócio

Valorize seus funcionários, faça do desenvolvimento de suas carreiras uma prioridade e eles começarão a contribuir ativamente para o crescimento do negócio Experiência do cliente aprimorada: Funcionários felizes investem nos produtos e serviços da empresa o suficiente para oferecer experiências personalizadas e contribuir para a satisfação do cliente

Funcionários felizes investem nos produtos e serviços da empresa o suficiente para oferecer experiências personalizadas e contribuir para a satisfação do cliente Pesquisas positivas com funcionários: Prometer e proporcionar uma experiência positiva para as pessoas (px) refletirá nas pesquisas internas da empresa, atraindo os melhores talentos

Prometer e proporcionar uma experiência positiva para as pessoas (px) refletirá nas pesquisas internas da empresa, atraindo os melhores talentos Mentalidade inovadora: Funcionários felizes pensam fora da caixa, tentam novas abordagens e ultrapassam os limites. Isso é essencial para o desenvolvimento de novos serviços/produtos e para o aprimoramento das habilidades em um mercado competitivo

Esses benefícios não parecem brilhantes para elevar sua organização? Continue lendo para ter um plano de PX estruturado e detalhado para o próximo trimestre Metas de RH .

Estratégias de experiência das pessoas

🧠 Fato divertido: As iniciativas de engajamento dos funcionários podem aumentar a lucratividade em 23% .

Esse aumento é uma simples correlação entre a experiência e o envolvimento dos funcionários. Quanto mais felizes e entusiasmados os funcionários estiverem em sua empresa, melhor será a experiência de trabalho deles.

Considere Spotify -A famosa plataforma de música hiperpersonalizada

via Spotify O Spotify construiu sua estratégia de experiência de pessoas incentivando uma cultura de mentalidade de crescimento que enfatiza o avanço contínuo, o desenvolvimento e o crescimento da carreira.

O Manifesto de banda do Spotify descreve o compromisso da empresa em aprender com o fracasso, aceitar desafios e incentivar os funcionários a assumir riscos.

A equipe se encarrega do gerenciamento de seu desempenho criando um plano de desenvolvimento pessoal que descreve suas aspirações e etapas acionáveis. Os gerentes analisam esses planos, atualizam-nos regularmente e ajudam as pessoas a subir na escada.

para apoiar o crescimento da carreira, o Spotify oferece aos funcionários oportunidades de explorar novas funções dentro da empresa por meio de Echo, um mercado interno de talentos alimentado por IA .

Portanto, a abordagem de mentalidade de crescimento do Spotify demonstra como o gerenciamento de desempenho e a mobilidade de carreira podem ser integrados em uma estratégia de experiência de pessoas, criando uma cultura em que os funcionários se sintam motivados, valorizados e apoiados para atingir seu pleno potencial.

Você também pode criar uma estratégia como a do Spotify e de muitas outras marcas de sucesso. Basta adaptar ou modificar esses sete pilares para criar uma estratégia eficaz de experiência do funcionário para melhorar a satisfação no trabalho de sua força de trabalho e o desempenho dos negócios.

1. Compreensão de sua força de trabalho

Conhecer quem trabalha para você é necessário para elaborar uma estratégia de experiência das pessoas (px). Você pode começar obtendo uma compreensão profunda e diferenciada de sua força de trabalho para conhecer o sentimento dos funcionários.

Isso vai além dos dados demográficos e envolve:

Realização de pesquisas e avaliações abrangentes para identificar desafios gerais e pessoais

Criar personas detalhadas dos funcionários para avaliar sua compatibilidade com a cultura organizacional

Mapear as jornadas dos funcionários e identificar os principais pontos de contato e momentos críticos

Reconhecer as diversas necessidades, motivações e expectativas de cada funcionário para personalizar as experiências

Dica profissional: Use o feedback recebido nas pesquisas para as personas dos funcionários e crie perfis fictícios semelhantes às características, comportamentos, motivações etc. dos funcionários existentes. Uma vez feito isso, trace as jornadas fictícias dos funcionários dessas personas e compare-as com os dados existentes.

2. Alinhamento cultural

A cultura organizacional e o alinhamento dos funcionários são cruciais para a colaboração de longo prazo. Eles conectam os colegas de equipe, impulsionam o comportamento, definem expectativas realistas e aumentam a satisfação no trabalho.

Uma estratégia sólida de experiência de pessoas (px) deve:

Definir e comunicar claramente os principais valores organizacionais e a percepção da marca

Garantir que as políticas internas reflitam esses valores

Criar oportunidades para os funcionários viverem e respirarem os princípios culturais da organização

Incentivar um ambiente inclusivo que celebre a diversidade e promova o pertencimento

O alinhamento cultural garante que os funcionários se sintam conectados a algo maior do que suas funções, aumentando a lealdade e formando vínculos emocionais. Isso contribui ainda mais para o sucesso organizacional.

3. Adesão da liderança

As organizações podem criar uma cultura em que os funcionários se sintam seguros, tornando os líderes participantes ativos e defensores das experiências das pessoas. A forte adesão da liderança também garante que essas iniciativas não sejam apenas políticas no papel, mas práticas sérias incorporadas à organização.

Os líderes de recursos humanos e de negócios devem começar com o seguinte:

Modelar os comportamentos organizacionais desejados; portanto, se a inovação for valorizada, eles devem demonstrar abertura para novas ideias e disposição para assumir riscos

Alocar recursos e orçamento significativos para programas de experiência de pessoas

Concentrar-se na escuta empática além da comunicação tradicional

Discutir e priorizarmétricas de envolvimento dos funcionários em fóruns e reuniões de revisão

Um compromisso genuíno por parte da liderança, independentemente do status empregatício, sinaliza uma cultura de trabalho acolhedora e inclusiva.

Estudo de caso: A transformação da Microsoft sob o comando de Satya Nadella

Sob a liderança de Satya Nadella, a Microsoft passou por uma mudança cultural significativa, adotando uma "mentalidade de crescimento" Nadella modelou os comportamentos desejados ao incentivar a abertura para a inovação e a assunção de riscos - principalmente por meio da adoção da computação em nuvem (Azure) e de aquisições como LinkedIn e GitHub.

A participação ativa de Nadella na promoção da inovação e da empatia também se estendeu aos funcionários. Ele enfatizou a segurança psicológica, em que os funcionários se sentiam seguros para propor ideias ousadas sem medo de fracassar. Esperava-se que os líderes refletissem isso apoiando a experimentação, mesmo que algumas iniciativas não fossem bem-sucedidas imediatamente.

Essa adesão não se limitou a palavras - tornou-se parte da prática, com os líderes se envolvendo regularmente em ciclos de feedback, comemorando ideias inovadoras e priorizando as experiências dos funcionários.

4. Abordagens personalizadas

A era das experiências de funcionários de tamanho único já passou. As estratégias modernas enfatizam a personalização por meio de:

Arranjos de trabalho flexíveis, como semanas de trabalho reduzidas, configurações remotas ou horários diferentes

Caminhos personalizados de aprendizado e desenvolvimento, como análise de lacunas de habilidades e treinamento direcionado

Planejamento individualizado de progressão na carreira, como programas de mobilidade interna ou exposição multifuncional

Programas personalizados de recompensas totais e reconhecimento, como associação a academias de ginástica ou projetos de bônus por desempenho individual

Tecnologia que dá suporte a jornadas personalizadas dos funcionários, como mecanismo de feedback contínuo, acompanhamento do progresso ou recomendações personalizadas de aprendizado

A hiperpersonalização permite que os funcionários se sintam confortáveis e demonstra que a organização os vê e os valoriza como indivíduos únicos, não apenas como recursos.

5. Mecanismos de feedback

O feedback contínuo, transparente e acionável é essencial para o sucesso de sua organização e para a satisfação dos funcionários.

Faça o seguinte:

Implemente pesquisas de pulso regulares

Crie vários canais para coletar o feedback dos funcionários

Desenvolva processos transparentes para agir de acordo com o feedback

Use análises avançadas para entender o sentimento e as tendências

Feche o ciclo de feedback comunicando as ações tomadas

O avanço contínuo é um motivo atraente para contribuir com uma organização.

6. Aprendizado e desenvolvimento

O investimento no crescimento do funcionário é um componente essencial da experiência das pessoas.

Isso começa com o desenvolvimento de programas abrangentes de desenvolvimento de habilidades que equipam os funcionários com as ferramentas para se destacarem em suas funções e se adaptarem às mudanças do setor. A oferta de oportunidades de orientação e treinamento acrescenta um toque pessoal, promovendo relacionamentos individuais em que os funcionários podem obter insights e orientações valiosas de colegas mais experientes.

Apoiar o aprendizado contínuo por meio de plataformas digitais - como cursos de e-learning, certificações e workshops virtuais - garante que os funcionários tenham a flexibilidade de aprimorar suas habilidades em seu próprio ritmo. Além disso, a criação de experiências de aprendizado interfuncional e interdepartamental incentiva a colaboração, amplia as perspectivas e ajuda os funcionários a entender como suas contribuições se alinham com os objetivos organizacionais mais amplos.

Dica profissional: Gamifique seus programas de aprendizado e desenvolvimento para torná-los mais envolventes e divertidos. Use questionários, desafios e prêmios para motivar os funcionários a participar e aprender.

7. Iniciativas de bem-estar

Há uma grande diferença entre prometer equilíbrio entre vida pessoal e profissional e cumpri-lo. A maioria das empresas faz o primeiro e esquece de implementá-lo. A maioria das empresas faz o primeiro e se esquece de implementá-lo.

A Série de Pesquisa sobre Saúde Mental do Funcionário da SHRM divulgou um relatório mostrando que 44% dos 1.405 funcionários americanos pesquisados se sentem esgotados no trabalho, 45% se sentem "emocionalmente esgotados" e 51% terminam o dia se sentindo "esgotados"

É por isso que o bem-estar holístico está se tornando uma preocupação nas estratégias modernas do local de trabalho.

Siga esta abordagem:

Crie programas abrangentes de apoio à saúde mental

Apoiar iniciativas de bem-estar físico

Ajudar nos recursos de bem-estar financeiro

Incentive o treinamento em gerenciamento de estresse e resiliência

Implementar políticas de apoio para desafios familiares e pessoais

👉🏼 Você pode seguir o exemplo do ClickUp.

Vamos além das iniciativas superficiais, incorporando o bem-estar às nossas estratégias no local de trabalho.

Para suporte à saúde mental, os funcionários da ClickUp têm acesso a recursos de saúde mental, como sessões de terapia, por meio de nosso Programa de Assistência ao Funcionário (EAP). Também oferecemos PTO ilimitado, permitindo que os funcionários tirem folga quando necessário para sua saúde mental ou pessoal.

Em termos de bem-estar físico, a ClickUp oferece benefícios como estipêndios para a instalação de escritórios em casa, assegurando que os funcionários tenham ambientes de trabalho confortáveis e saudáveis, e fornece reembolsos de bem-estar que podem ser usados para associações de condicionamento físico ou outras despesas relacionadas à saúde.

Embora esses sete pilares estabeleçam uma base sólida para uma cultura positiva no local de trabalho, projetá-los e implementá-los pode dificultar as tarefas cotidianas - quando feitas manualmente!

Então, por que não utilizamos a tecnologia? Organizar e personalizar a estratégia de acordo com as necessidades de experiência das pessoas de sua organização pode ampliar seu impacto. Afinal de contas, os locais de trabalho modernos apoiam a eficiência, a personalização e os insights orientados por dados - tudo isso possibilitado pela tecnologia.

Optar por software de envolvimento do funcionário para suavizar os ciclos de feedback e acompanhar o desenvolvimento dos funcionários parece justo. Vamos dar uma olhada!

ClickUp para melhorar a experiência das pessoas

Facilmente nossa solução favorita de HRM, ClickUp também pode ser sua resposta para uma força de trabalho complexa.

Além de ser um aplicativo completo para o trabalho, ele também funciona como um software personalizável de envolvimento dos funcionários.

Gerencie a integração de funcionários, o desempenho e a experiência das pessoas com a plataforma de gerenciamento de RH ClickUp

Aqui estão todas as maneiras pelas quais a Plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp pode ajudá-lo a melhorar a experiência das pessoas:

1. Facilite o gerenciamento de funcionários

O ClickUp centraliza todas as tarefas de RH - contratação, integração, avaliações de desempenho e desenvolvimento - em uma única plataforma. Ao permitir fluxos de trabalho personalizáveis, as equipes de RH podem rastrear perfeitamente os candidatos, integrar novas contratações e gerenciar o crescimento dos funcionários.

Crie status personalizados na plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp para definir um fluxo de trabalho que se adapte aos seus processos Campos personalizados no ClickUp podem ajudá-lo a rastrear os principais dados dos funcionários, como certificações, progresso de treinamento e métricas de desempenho. E Dependências de tarefas do ClickUp garantem automaticamente que as tarefas, como as etapas de integração, ocorram na ordem certa para evitar atrasos.

2. Melhor processo de integração para novas contratações

Conecte o ClickUp Docs a seus fluxos de trabalho e centralize as principais informações

A plataforma de RH do ClickUp torna a integração rápida, eficaz e sem estresse, fornecendo:

Listas de verificação: Fornece guias passo a passo para que os novos funcionários concluam tarefas como o envio de documentos ou a configuração de contas

Fornece guias passo a passo para que os novos funcionários concluam tarefas como o envio de documentos ou a configuração de contas Documentos e wikis: Armazene todos os materiais de treinamento em um só lugar para fácil acesso via Documentos do ClickUp com a capacidade de atualizá-los em tempo real

Armazene todos os materiais de treinamento em um só lugar para fácil acesso via Documentos do ClickUp com a capacidade de atualizá-los em tempo real Modelos: Use modelos de integração prontos para economizar tempo e manter a consistência

3. Mantenha a comunicação clara e aberta

O ClickUp incentiva o diálogo aberto entre funcionários, gerentes e liderança por meio de Bate-papo do ClickUp .

Use o ClickUp Chat para se conectar com toda a organização e ter todos na mesma página

Veja como isso ajuda:

Fornece um local central para que funcionários e gerentes se comuniquem entre si. Isso pode ajudar a melhorar o trabalho em equipe e a colaboração e manter todos na mesma página

Permite feedback em tempo real, o que pode ser útil tanto para os funcionários quanto para os gerentes. Os funcionários podem receber feedback imediato sobre seu trabalho e os gerentes podem fornecer feedback em tempo hábil

Pode ser integrado com Tarefas do ClickUp que permite um melhor gerenciamento de tarefas. Os gerentes podem atribuir tarefas e acompanhá-las por meio do ClickUp Chat, e os funcionários podem fazer perguntas e obter esclarecimentos sobre as tarefas na mesma plataforma em que o trabalho acontece

Ajuda a melhorar o moral dos funcionários ao proporcionar um ambiente de trabalho mais social e colaborativo. Os funcionários podem conversar sobre o trabalho e eventos da vida pessoal, o que pode ajudar a construir relacionamentos e melhorar o espírito de equipe

4. Acompanhe o desempenho para ajudar os funcionários a crescer

As ferramentas de controle de desempenho do ClickUp ajudam os gerentes a definir metas, monitorar o progresso e fornecer feedback oportuno.

Use os ClickUp Dashboards para monitorar os KPIs de envolvimento dos funcionários Painéis do ClickUp por exemplo, permitem visualizar tendências de desempenho e identificar áreas de melhoria, consolidando o feedback de pesquisas, avaliações de desempenho e formulários de engajamento em uma única interface personalizável.

Como analista de negócios, o recurso de painel do click-up facilitou muito a representação dos dados de uma maneira bonita e objetiva. O recurso de comparação tem personalização por meio da qual os dados podem ser exibidos de uma forma completa e significativa e podem ser compreendidos com muita facilidade. Shikha Chaturvedi , Analista de negócios da Cedcoss Technologies Private Limited

5. Usar um modelo pré-criado

Além dessas ferramentas, se você quiser usar um modelo de processo de RH estruturado, a Modelo de operações de pessoal do ClickUp é exatamente o que você precisa para gerenciar tudo.

Modelo de operações de pessoas do ClickUp

Este modelo centraliza todas as funções de RH, desde o recrutamento e a integração até as avaliações de desempenho e pesquisas de envolvimento. Portanto, ele é perfeito para melhorar a experiência dos funcionários e gerenciar com eficiência as operações de pessoal.

Com esse modelo, você pode:

Agendar check-ins, acompanhar pontos de discussão e registrar insights acionáveis, criando um ciclo de feedback consistente usando recursos incorporados para organizar e documentar reuniões 1:1

Abordar desafios e fornecer atualizações no local com campos e status personalizáveis

Use Automações do ClickUp para enviar lembretes para sessões de feedback, solicitar revisões de tarefas ou alertar os gerentes quando os marcos forem atingidos

Medindo a experiência das pessoas

A experiência das pessoas é tudo o que acontece durante o ciclo de vida de um funcionário, desde o processo de integração até a entrevista de saída. Para garantir o bem-estar em todos esses estágios, as organizações devem medir e analisar regularmente os principais fatores que afetam o modo como os funcionários se sentem e atuam no trabalho.

Aqui está uma lista de três métodos que você pode adotar para prometer uma jornada tranquila aos funcionários e melhorar sua cultura organizacional:

1. Tipos de pessoas que passam por pesquisas

As pesquisas são uma ferramenta poderosa para avaliar como os funcionários percebem seu local de trabalho e identificar áreas para melhoria. Aqui estão alguns tipos de pesquisas de experiência com pessoas:

**Pesquisas de engajamento: avaliam a satisfação geral com o trabalho, a motivação e a conexão com a organização

Pesquisas de pulso: Pesquisas curtas e frequentes para obter feedback rápido sobre questões específicas, como dinâmica de equipe ou carga de trabalho

Pesquisas curtas e frequentes para obter feedback rápido sobre questões específicas, como dinâmica de equipe ou carga de trabalho Pesquisas de integração e saída: Medir a qualidade dos processos de integração e descobrir os motivos da saída de funcionários

Avalie e compreenda a experiência das pessoas com os formulários dinâmicos do ClickUp Forms Formulários ClickUp ajudam a coletar feedback dos funcionários e a medir a experiência das pessoas de forma eficaz. Esses formulários são fáceis de usar, personalizáveis e dinâmicos. Por meio deles, o feedback chega às equipes certas, com respostas convertidas em tarefas rastreáveis, permitindo a resolução oportuna de vários problemas.

2. Análise do feedback de desempenho dos funcionários

O feedback de desempenho é uma fonte rica de informações para entender as necessidades dos funcionários e as oportunidades de crescimento. Veja como você pode fazer isso:

Revisões de 360 graus: Colete feedback de colegas, gerentes e subordinados diretos para obter uma visão holística do desempenho e da dinâmica interpessoal

Colete feedback de colegas, gerentes e subordinados diretos para obter uma visão holística do desempenho e da dinâmica interpessoal **Dados de cumprimento de metas: monitore o progresso das metas individuais e de equipe para identificar padrões de envolvimento e motivação

Temas de feedback: Procure temas recorrentes nas avaliações de desempenho, como desafios com recursos ou comunicação

3. Função das métricas de retenção e rotatividade de funcionários

As taxas de retenção e rotatividade são indicadores críticos da experiência das pessoas:

Métricas de retenção: A alta retenção geralmente indica um ambiente positivo em que os funcionários se sentem valorizados e apoiados. Meça a porcentagem de funcionários que permanecem na empresa ano após ano e compare-a entre departamentos ou funções

A alta retenção geralmente indica um ambiente positivo em que os funcionários se sentem valorizados e apoiados. Meça a porcentagem de funcionários que permanecem na empresa ano após ano e compare-a entre departamentos ou funções Métricas de rotatividade: Analise os dados de saída para identificar tendências, como por que os funcionários saem e se a rotatividade é voluntária ou involuntária. A alta rotatividade pode indicar problemas como má administração, falta de crescimento na carreira ou preocupações não resolvidas no local de trabalho

Analise os dados de saída para identificar tendências, como por que os funcionários saem e se a rotatividade é voluntária ou involuntária. A alta rotatividade pode indicar problemas como má administração, falta de crescimento na carreira ou preocupações não resolvidas no local de trabalho Implicações de custo: Use essas métricas para calcular o impacto financeiro da rotatividade, reforçando a importância de investir em uma estratégia sólida de experiência de pessoas

O processo é o seguinte:

**Coletar feedback ➡ Analisar as vulnerabilidades e os pontos fortes ➡ Fazer mudanças para aumentar a satisfação no trabalho

Como lidar com os desafios da experiência das pessoas

É difícil dizer que não há desafios no gerenciamento da experiência das pessoas. Aqui estão três dos mais urgentes, com maneiras de enfrentá-los de forma eficaz:

1. Como lidar com um ambiente de trabalho hostil

Um local de trabalho tóxico pode afetar o moral, a confiança e a comunicação dos funcionários, impactando negativamente a experiência das pessoas. Veja como você pode lidar com isso:

Identifique os problemas: Use o anônimoferramentas anônimas de feedback de funcionários e pesquisas para descobrir comportamentos ou práticas problemáticas

Use o anônimoferramentas anônimas de feedback de funcionários e pesquisas para descobrir comportamentos ou práticas problemáticas Defina expectativas claras: Estabeleça e comunique uma política de tolerância zero para bullying, discriminação e assédio

Estabeleça e comunique uma política de tolerância zero para bullying, discriminação e assédio Promova a responsabilidade: Treine os líderes empresariais para reconhecer e lidar com a hostilidade e criar uma cultura de respeito por meio de workshops e comunicação aberta

2. Estratégias para envolver funcionários desvalorizados

Os funcionários que se sentem desvalorizados apresentam menor produtividade e maior rotatividade. Para lidar com isso, você pode:

Reconhecer as contribuições: Implementar programas regulares de reconhecimento para comemorar as conquistas individuais e da equipe

Implementar programas regulares de reconhecimento para comemorar as conquistas individuais e da equipe Incentivar o desenvolvimento dos funcionários: Oferecer orientação, programas de treinamento e oportunidades de crescimento na carreira para promover o aprendizado contínuo

Oferecer orientação, programas de treinamento e oportunidades de crescimento na carreira para promover o aprendizado contínuo Ouvir ativamente: Criar ciclos de feedback em que os funcionários possam expressar preocupações e sugestões, reforçando sua importância e usando as sugestões para melhoria contínua

3. Gerenciamento de trabalho remoto e políticas flexíveis

O aumento do trabalho híbrido e remoto apresenta desafios para manter a conexão e a produtividade. Veja o que você pode fazer:

Promova a conexão: Use atividades de formação de equipes virtuais e check-ins regulares para manter relacionamentos e colaboração

Use atividades de formação de equipes virtuais e check-ins regulares para manter relacionamentos e colaboração Garanta a clareza: Defina expectativas claras para o gerenciamento de desempenho e comunique os objetivos comerciais para esclarecer suas funções

Defina expectativas claras para o gerenciamento de desempenho e comunique os objetivos comerciais para esclarecer suas funções Apoiar o bem-estar: Forneça recursos como ferramentas ergonômicas, apoio à saúde mental e horários flexíveis para ajudar os funcionários a manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Crie valor e forneça validação com o ClickUp

A construção de uma experiência de boas-vindas envolve a criação de um espaço de trabalho positivo, canais de comunicação fluidos e oportunidades de crescimento. Os profissionais de RH e a gerência devem manter contato com a equipe no nível local para reconhecer problemas e encontrar soluções.

Esse não é um trabalho de uma pessoa ou de um departamento. Toda a organização precisa trabalhar em conjunto para melhorar a experiência do funcionário - no entanto, isso não pode ser feito manualmente. É impossível corrigir décadas de lacunas em poucos meses para melhorar as taxas de retenção e rotatividade.

Você precisa de uma interface amigável que se integre ao seu espaço de trabalho, conheça seus funcionários, entenda suas políticas e automatize tarefas repetitivas, aproveitando modelos e ferramentas para melhorar a experiência das pessoas (px).

Você precisa do ClickUp e de seus recursos personalizáveis, como a plataforma abrangente de RH e os modelos pré-criados! Registre-se no ClickUp gratuitamente e familiarize-se com as infinitas possibilidades de melhorar a integração entre trabalho e vida pessoal de sua equipe.