Como identificar e analisar os concorrentes indiretos nos negócios

Imagine o seguinte: Você está com sua família, tentando decidir entre assistir a um novo filme em casa ou sair para comer uma pizza. Embora um restaurante e um serviço de streaming possam não parecer rivais, ambos estão disputando a mesma coisa: a renda disponível e o tempo livre de sua família.

Toda empresa tem concorrência - mas nem sempre são apenas os primeiros nomes que vêm à mente.

Essa é a essência da concorrência indireta. Mas o que são concorrentes indiretos, exatamente? São empresas que oferecem produtos ou serviços diferentes, mas competem por necessidades, metas ou recursos semelhantes dos clientes

⏰ Resumo de 60 segundos

**Aqui estão as etapas para identificar os concorrentes indiretos:

Entenda seu mercado: Expanda sua visão. Olhe para além da concorrência direta e explore setores semelhantes e adjacentes. Seus concorrentes indiretos podem surgir daí

Expanda sua visão. Olhe para além da concorrência direta e explore setores semelhantes e adjacentes. Seus concorrentes indiretos podem surgir daí Identificar tendências: Fique de olho nas mudanças do mercado e nas oportunidades emergentes

Fique de olho nas mudanças do mercado e nas oportunidades emergentes Rastreie as necessidades dos clientes: Preste atenção em como as preferências de seus clientes estão mudando

Preste atenção em como as preferências de seus clientes estão mudando Analise os dados dos concorrentes: Use insights para visualizar tendências e identificar lacunas

Use insights para visualizar tendências e identificar lacunas Mantenha-se adaptável: Esteja pronto para ajustar suas estratégias de marketing à medida que surgirem novos concorrentes

Esteja pronto para ajustar suas estratégias de marketing à medida que surgirem novos concorrentes Colabore e planeje: Trabalhe com sua equipe para pensar em maneiras de superar a concorrência direta e indireta

Trabalhe com sua equipe para pensar em maneiras de superar a concorrência direta e indireta Empregue ferramentas de pesquisa: Use os recursos avançados do ClickUp, como quadros brancos, documentos e painéis, para identificar, pesquisar e criar estratégias contra concorrentes indiretos

O que são concorrentes indiretos?

Concorrentes indiretos são empresas que não oferecem o mesmo produto ou serviço que o seu, mas ainda assim visam a um público semelhante ou atendem a uma necessidade comparável

Por exemplo, as cafeterias podem concorrer indiretamente com os espaços de coworking, pois ambos oferecem ambientes de trabalho e socialização.

Reconhecer os concorrentes indiretos ajuda as empresas a obter uma compreensão mais profunda do mercado mais amplo. Ele revela onde seus clientes potenciais podem alocar seus recursos e oferece insights sobre como posicionar suas ofertas de forma mais eficaz.

Os concorrentes indiretos compartilham essas características definidoras:

Atendem a diferentes setores ou mercados

Atendem a necessidades ou desejos semelhantes dos clientes

Visam o mesmo público, mas com produtos ou serviços distintos

Competir por recursos compartilhados, como tempo, dinheiro ou atenção

**Em mercados com muitos produtos semelhantes, o excesso de opções pode sobrecarregar os clientes. De acordo com

pesquisa da Columbia Business School

quando os consumidores se deparam com muitas opções, é menos provável que decidam por algo.

Concorrentes diretos vs. indiretos: Uma comparação

Compreender as diferenças entre concorrentes diretos e indiretos é essencial para a elaboração de estratégias eficazes. Aqui está uma comparação rápida:

Aspecto Concorrentes diretos Concorrentes indiretos Oferecer produtos/serviços iguais ou semelhantes Fornecer produtos/serviços diferentes, mas visar o mesmo público-alvo Oferecer produtos/serviços diferentes, mas visar o mesmo público-alvo _ Sobreposição de setor Atuação no mesmo setor Atuação em setores diferentes _ _ Necessidades do cliente Atender a necessidades idênticas ou estreitamente relacionadas Atender a necessidades semelhantes de maneiras diferentes _ Duas marcas de roupas competindo por compradores preocupados com o estilo Uma marca de roupas e uma loja de eletrônicos competindo por renda disponível

Como identificar concorrentes indiretos

A concorrência nos negócios geralmente vem de lugares inesperados. O desafio está em descobrir esses participantes ocultos e entender como eles se cruzam com as escolhas de seu público. Sem um processo claro, é fácil perder insights importantes.

ClickUp

o aplicativo tudo para o trabalho, ajuda você a abordar essa tarefa com clareza e eficiência. Desde a organização da pesquisa até a visualização das conexões, o ClickUp oferece as ferramentas necessárias para que você possa lidar com cada etapa de forma eficaz.

Etapa 1: Defina as necessidades e preferências de seu público

A primeira etapa para identificar concorrentes indiretos é entender profundamente seu público. _O que ele valoriza? Que problemas eles estão tentando resolver?_ Pense em seus objetivos, pontos problemáticos e hábitos.

Por exemplo, uma academia de ginástica boutique pode atrair pessoas que valorizam a saúde, a conveniência e a comunidade.

Ao examinar esses detalhes, você pode perceber que os concorrentes incluem outros estúdios de fitness, aplicativos de bem-estar, plataformas de meditação ou até mesmo cafés locais que oferecem uma experiência social. O objetivo é mapear o ecossistema mais amplo com o qual seu público se envolve.

ClickUp Docs

Crie perfis de público detalhados e colabore em tempo real com o ClickUp Docs Documentos do ClickUp

funciona como seu caderno digital, permitindo que você organize todos os insights sobre seu público em um só lugar. **Crie personas de público detalhadas, descreva suas preferências e liste todos os padrões que você observar

Os recursos colaborativos permitem que sua equipe contribua com esses perfis em tempo real, garantindo que as percepções de todos sejam capturadas. Se estiver analisando entusiastas do fitness, crie um ClickUp Doc para listar suas preferências, como tipos de exercícios, horários preferidos e hábitos de gastos.

Marque os membros da equipe com @menções para adicionar insights ou destacar tendências emergentes.

💡 Dica profissional:

Use as Cinco Forças de Porter

para analisar a dinâmica competitiva em seu setor. Essa estrutura o ajuda a avaliar fatores como a ameaça de novos entrantes, o poder de barganha de fornecedores e compradores, a ameaça de substitutos e a rivalidade do setor para moldar sua estratégia de negócios.

Etapa 2: Pesquise as tendências do seu setor e do mercado

Depois de entender seu público, explore o setor e as tendências atuais do mercado. **Identifique as empresas que influenciam as decisões de seu público, mesmo que elas pertençam a setores diferentes. Essa etapa o ajuda a reconhecer padrões e alinhar sua estratégia com a evolução do comportamento do consumidor

Por exemplo, se você tem um serviço de entrega de refeições, talvez perceba a concorrência indireta de aplicativos de entrega de alimentos, restaurantes com opções de comida para viagem ou até mesmo blogs de culinária que oferecem ideias de preparação de refeições DIY.

ClickUp Whiteboards

Visualize tendências de mercado e concorrentes com o ClickUp Whiteboards Quadros brancos ClickUp

facilitam o brainstorming e a visualização de dados.

Use-os para mapear o cenário do mercado, conectar tendências ao comportamento do público e ilustrar como os concorrentes se sobrepõem. Os quadros brancos oferecem a funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo que você crie uma visualização dinâmica e editável de sua pesquisa.

Por exemplo, você pode criar um quadro branco para criar um fluxograma mostrando como as preferências do consumidor mudam entre entrega de refeições, serviços de mercearia e refeições caseiras. Adicione notas adesivas para indicar tendências, setas para mostrar conexões e tags para categorizar a concorrência indireta e direta.

Além disso, o

Modelo de análise de mercado do ClickUp

pode ajudar a estruturar sua pesquisa. Ele oferece seções pré-criadas para registrar dados demográficos, metas e comportamentos do público, economizando tempo e garantindo a consistência.

Etapa 3: Identificar concorrentes em potencial

Agora que você reuniu insights sobre o público e dados de mercado, **liste os possíveis concorrentes indiretos. Pense além das escolhas óbvias para incluir empresas que atendam a necessidades semelhantes de maneiras diferentes

Por exemplo, um espaço de coworking pode competir indiretamente com bibliotecas, plataformas de reuniões virtuais ou arenas de conferência, dependendo do que o público valoriza mais - custo, ambiente ou oportunidades de networking.

ClickUp Dashboards

Acompanhe os dados da concorrência de forma eficaz com os ClickUp Dashboards personalizáveis Painéis do ClickUp

ajudam você a rastrear, comparar e analisar concorrentes

com eficiência. Você pode personalizar os cartões para organizar os dados, monitorar as principais métricas e visualizar as tendências em tempo real.

Por exemplo, você pode configurar um Dashboard para rastrear dados como revisões de clientes, estruturas de preços ou campanhas promocionais de seus concorrentes em potencial. Isso o ajudará a identificar rapidamente padrões e lacunas.

Curiosidade: Embora tanto o Airbnb quanto os hotéis ofereçam acomodações, o Airbnb é frequentemente visto como uma alternativa aos hotéis tradicionais, concentrando-se mais em estadias exclusivas, personalizadas e, muitas vezes, acessíveis. Essa concorrência indireta fez com que as redes hoteleiras repensassem suas estratégias, com algumas adotando novos conceitos de "hotel boutique" para atrair viajantes mais diversificados.

Modelo de análise competitiva do ClickUp

Modelo de análise competitiva do ClickUp

O modelo Modelo de análise competitiva do ClickUp permite que você organize e compare dados de vários concorrentes de forma sistemática. Ele também permite que você analise os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças dos concorrentes, ajudando em uma análise SWOT.

Ele se destaca porque você pode visualizar dados com tabelas e gráficos, facilitando a identificação de tendências. Modelos de análise competitiva como esses não se limitam a coletar dados; eles o ajudam a transformá-los em insights acionáveis. Com base em suas descobertas, você pode criar planos estratégicos que aproveitem seus pontos fortes e abordem as áreas que precisam ser melhoradas.

Etapa 4: Brainstorming de estratégias competitivas

Depois de ter uma sólida compreensão do seu público-alvo e dos concorrentes em potencial, comece a fazer um brainstorming de estratégias para posicionar sua empresa de forma eficaz. **Concentre-se no que torna sua oferta única e em como você pode atrair as prioridades do seu público

**Para dar o pontapé inicial, use o

Pontos de diferença (POD)

**Estrutura para entender o que torna sua marca única e lhe dá uma vantagem competitiva

ClickUp Brain Cérebro ClickUp

aprimora as sessões de brainstorming com sugestões baseadas em IA. À medida que você documenta as estratégias, a ferramenta fornece informações em tempo real para refinar as ideias, melhorar a linguagem e identificar possíveis oportunidades.

Gere insights acionáveis e refine estratégias com o ClickUp Brain

Ele ajuda a simplificar informações complexas, tornando seus planos acionáveis e claros.

Digamos que você esteja usando o seguinte Ferramenta de análise de concorrentes com IA

para delinear estratégias para um espaço de coworking. Enquanto você escreve, a IA pode sugerir maneiras de enfatizar as oportunidades de networking ou destacar planos de associação econômicos.

Dica profissional:

Elabore uma estratégia de entrada no mercado

para introduzir e promover um produto, mantendo-se à frente da concorrência indireta e direta. Isso envolve entender seu público-alvo, definir seu valor exclusivo, selecionar os canais de vendas adequados e criar campanhas de marketing que o diferenciem no mercado.

Passo #5: Automatizar o rastreamento da concorrência

A análise da concorrência não é uma tarefa única. Ela exige monitoramento constante para acompanhar as mudanças do mercado.

Defina gatilhos para automatizar tarefas repetitivas e mantenha-se atualizado com o ClickUp Automations Automação do ClickUp

economiza um tempo considerável aqui.

Você pode automatizar as notificações de atualizações de **concorrentes, como alterações de preços ou novas campanhas. Também é simples definir acionadores para atribuir tarefas, atualizar fluxos de trabalho ou notificar sua equipe sobre insights críticos

Por exemplo, você pode criar uma automação que sinalize atualizações na atividade promocional de um concorrente e atribua uma tarefa à sua equipe de marketing para analisar seu impacto.

Fato curioso: Muitos esforços de análise de concorrentes seguem a regra 80/20 (Princípio de Pareto), na qual as empresas se concentram nos 20% dos concorrentes que representam 80% da atividade do mercado.

Estratégias para lidar com a concorrência indireta

Lidar com a concorrência indireta exige mais do que apenas ficar de olho nos rivais diretos. Você deve se adaptar proativamente às mudanças na dinâmica do mercado, entender o comportamento do cliente e diferenciar sua oferta.

Aqui estão quatro estratégias que podem ajudá-lo a se manter à frente. ✅

1. Entenda sua proposta de venda exclusiva (USP)

**Sua USP é o que o diferencia da concorrência. É essencial destacar o que torna seu produto ou serviço único, especialmente quando estiver enfrentando concorrência indireta

Seja em termos de qualidade, conveniência ou atendimento ao cliente, seu público deve saber por que sua oferta é a melhor opção. Reveja regularmente sua USP para garantir que ela permaneça relevante e forte em um mercado em constante mudança.

Fato curioso: A ascensão de plataformas de streaming como Netflix, Hulu e Disney+ afetou indiretamente os provedores de TV a cabo. Embora essas plataformas não concorram diretamente com a TV a cabo (já que a TV a cabo fornece programação ao vivo), elas corroeram significativamente o modelo tradicional de TV ao oferecer entretenimento flexível e sob demanda.

2. Adaptar-se às mudanças nas necessidades dos clientes

Os concorrentes indiretos geralmente surgem à medida que as preferências dos clientes evoluem. **Por exemplo, um aumento no interesse pela sustentabilidade pode criar uma concorrência indireta para uma empresa que anteriormente não considerava a consciência ecológica ao desenvolver suas ofertas

Monitore continuamente o feedback dos clientes e pesquisar tendências de mercado

para identificar quando as mudanças estão ocorrendo. Mantenha-se flexível e pronto para mudar suas estratégias para atender a essas necessidades.

3. Amplie as parcerias e colaborações

A colaboração com outras empresas pode ajudá-lo a fortalecer sua posição contra a concorrência indireta. **As parcerias podem proporcionar benefícios mútuos, como maior alcance, credibilidade aprimorada e recursos compartilhados

Procure oportunidades de se associar a empresas que complementem sua oferta ou compartilhem seu público-alvo.

**Você sabia que as guerras de preços entre empresas concorrentes podem ser ferozes? Um exemplo bem conhecido é o setor aéreo, em que as empresas costumam baixar drasticamente seus preços para atrair clientes quando um novo concorrente entra no mercado. Algumas empresas até oferecem "líderes de perdas", produtos vendidos com prejuízo para atrair clientes.

4. Melhorar a experiência do cliente

Ao enfrentar a concorrência indireta, a experiência do cliente se torna ainda mais importante.

**Aprimore cada ponto de contato da jornada do cliente, desde a facilidade de uso até o atendimento personalizado. Investir em uma experiência perfeita e positiva pode transformar seus clientes em defensores leais, tornando mais difícil para os concorrentes indiretos atraí-los

Fato curioso: Empresas como a Blue Apron e a HelloFresh oferecem serviços de kits de refeições que concorrem indiretamente com as redes de fast food. Embora o fast food seja rápido e conveniente, os kits de refeição oferecem uma alternativa um pouco mais saudável e mais personalizada, forçando o fast food a repensar suas ofertas de produtos.

⚡️ Arquivo de modelo: Confira nosso

modelos de análise do setor

para se aprofundar em seu mercado e descobrir a concorrência indireta e direta.

Por que as empresas devem monitorar os concorrentes indiretos Monitoramento de concorrentes indiretos

é fundamental para se manter à frente no mercado.

Veja por quê:

Percepção de tendências: Ficar de olho na concorrência indireta ajuda você a identificar as mudanças emergentes no mercado antes que elas se tornem comuns. A identificação antecipada de novas oportunidades de negócios permite que você capitalize as tendências e permaneça relevante

Ficar de olho na concorrência indireta ajuda você a identificar as mudanças emergentes no mercado antes que elas se tornem comuns. A identificação antecipada de novas oportunidades de negócios permite que você capitalize as tendências e permaneça relevante Estratégia de longo prazo: O acompanhamento regular dos concorrentes indiretos permite que você antecipe mudanças no comportamento e nas necessidades dos clientes. Essas mudanças ajudam a ajustar sua estratégia de longo prazo e a proteger sua posição no mercado contra possíveis ameaças

O acompanhamento regular dos concorrentes indiretos permite que você antecipe mudanças no comportamento e nas necessidades dos clientes. Essas mudanças ajudam a ajustar sua estratégia de longo prazo e a proteger sua posição no mercado contra possíveis ameaças Adaptabilidade: A concorrência indireta pode nem sempre aparecer como uma ameaça direta, mas pode mudar o mercado de forma inesperada. Estar ciente dessas mudanças o prepara para mudar suas estratégias rapidamente

📖 Leia também:

Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

Aumentar o nível de sua pesquisa de concorrentes com o ClickUp

Manter o controle dos concorrentes indiretos é uma medida inteligente para se manter à frente. Isso permite que você identifique tendências, ajuste-se às mudanças dos clientes e aperfeiçoe sua estratégia antes que as mudanças ocorram. A verificação regular desses concorrentes o mantém proativo e pronto para tudo.

O ClickUp simplifica a organização e o controle das percepções dos concorrentes. Use os ClickUp Docs para reunir tudo em um só lugar, os Dashboards para visualizar os dados e as Automações para economizar tempo.

hoje mesmo!