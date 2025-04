8 melhores ferramentas de organização de arquivos de IA para 2025

O gerenciamento de arquivos pode ser complicado, e estruturas de pastas bagunçadas não ajudam em nada. Felizmente, há uma maneira mais inteligente.

Experimente um AI File Organizer-seu assistente digital para uma vida sem bagunça.

Essas ferramentas podem analisar, classificar e categorizar seus arquivos com base no conteúdo ou no tipo, ajudando você a localizar o que precisa em segundos.

Você sabia? A maioria das pessoas gastará quase um ano de suas vidas procurando por itens perdidos - chaves, carteiras, documentos, etc. Acrescente o tempo gasto na busca de nomes de arquivos, pastas específicas e novos arquivos adicionados, e esse número pode facilmente dobrar.

Resumo de 60 segundos

Aqui está nossa seleção dos melhores organizadores de arquivos com IA:

ClickUp (melhor para criar e organizar documentos e colaboração) Google Drive (melhor para gerenciamento de arquivos baseado em nuvem sem interrupções) Microsoft OneDrive (melhor para armazenamento em nuvem com colaboração integrada) Dropbox (melhor para compartilhamento direto de arquivos e backup) Trello com Butler AI (melhor para colaboração em equipe com fluxos de trabalho automatizados) Evernote (melhor para fazer anotações com organização avançada) M-Files (melhor para organização de arquivos com base em metadados) Zoho WorkDrive (Melhor para colaboração em equipe e compartilhamento flexível de arquivos)

O que você deve procurar em um organizador de arquivos com IA?

Escolher o organizador de arquivos com IA certo é o momento decisivo de sua experiência. Ele precisa ser eficiente, inteligente e, o mais importante, tornar sua vida mais fácil, não mais complicada.

Então, quais recursos você deve priorizar? Aqui está sua lista de verificação:

Análise avançada de conteúdo : Analisa texto, metadados e imagens para categorizar arquivos de forma inteligente por palavras-chave, tópicos ou nomes de projetos

: Analisa texto, metadados e imagens para categorizar arquivos de forma inteligente por palavras-chave, tópicos ou nomes de projetos Criação dinâmica de pastas : Gera automaticamente pastas com base no conteúdo dos arquivos recebidos, eliminando o esforço manual

: Gera automaticamente pastas com base no conteúdo dos arquivos recebidos, eliminando o esforço manual Marcação personalizável : Permite que os usuários adicionem tags personalizadas para melhor capacidade de pesquisa e organização personalizada

: Permite que os usuários adicionem tags personalizadas para melhor capacidade de pesquisa e organização personalizada Interface de usuário intuitiva : Oferece um design fácil de usar com funcionalidade de arrastar e soltar para uma organização de arquivos sem estresse

: Oferece um design fácil de usar com funcionalidade de arrastar e soltar para uma organização de arquivos sem estresse Capacidade de aprendizado : Adapta-se aos hábitos do usuário, refinando a categorização de arquivos ao longo do tempo para uma organização mais inteligente

: Adapta-se aos hábitos do usuário, refinando a categorização de arquivos ao longo do tempo para uma organização mais inteligente Opções de revisão e ajuste : Permite que os usuários revisem e ajustem as sugestões da IA para garantir o posicionamento preciso dos arquivos

: Permite que os usuários revisem e ajustem as sugestões da IA para garantir o posicionamento preciso dos arquivos Integração com sistemas existentes: Conecta-se perfeitamente a plataformas de nuvem como Google Drive e OneDrive, oferecendo suporte aos fluxos de trabalho existentes

As 8 melhores ferramentas de organização de arquivos de IA

Com certeza você já ouviu falar em minimalismo - a arte de viver com menos e adorar isso.

Mas e quanto ao "minimalismo digital"? Ele é igualmente importante quando se trata de 80% das pessoas relatam estresse e ansiedade relacionados à desordem.

O minimalismo digital cria espaço para o que realmente importa para você - fluxos de trabalho eficientes, melhor foco e envolvimento digital significativo. Portanto, se você está pronto para se livrar da desordem, aqui está a sua lista testada e comprovada dos 8 melhores organizadores de arquivos com IA:

1. ClickUp (melhor para criar e organizar documentos e colaboração) ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

O organizador de arquivos com tecnologia de IA do ClickUp e o software de colaboração de documentos permite criar, organizar e compartilhar documentos, tudo em uma única plataforma. **Isso não é apenas economia de tempo - é produtividade liberada

ClickUp Docs: Colaboração simplificada

Com Documentos do ClickUp você pode:

Colaborar em tempo real com colegas de equipe usando comentários em linha

Rastrear alterações e reverter para versões anteriores quando necessário

Vincular documentos relacionados para facilitar a navegação na documentação do projeto

Colabore sem problemas, rastreie alterações e vincule documentos relacionados com o ClickUp Docs

Uma hierarquia que faz sentido

Leia também: Práticas recomendadas para configurar sua hierarquia no ClickUpHierarquia de projeto do ClickUp ajuda você a se manter organizado sem perder de vista o panorama geral.

Ela começa com Workspaces para categorias amplas, como "Trabalho" ou "Pessoal", e depois cria Spaces específicos para projetos. Cada espaço contém pastas, listas e tarefas, formando uma estrutura clara e intuitiva.

**Gerenciamento de arquivos mais inteligente com o ClickUp AI Cérebro ClickUp o recurso de IA, transforma totalmente a forma como você trabalha:

Pesquisa conectada : Esse recurso ajuda você a recuperar documentos instantaneamente, mesmo de plataformas integradas como o Google Drive ou o Dropbox. Está procurando a apresentação da semana passada? Fácil

: Esse recurso ajuda você a recuperar documentos instantaneamente, mesmo de plataformas integradas como o Google Drive ou o Dropbox. Está procurando a apresentação da semana passada? Fácil Categorização baseada em IA : Os arquivos são classificados automaticamente por tipo, conteúdo ou palavras-chave, economizando horas de trabalho manual

: Os arquivos são classificados automaticamente por tipo, conteúdo ou palavras-chave, economizando horas de trabalho manual Revisão aprimorada de documentos: Os resumos gerados por IA destacam as principais conclusões, ajudando você e sua equipe a se concentrarem em insights acionáveis

**Automação para o resgate

Com mais de 100 Automações do ClickUp a plataforma elimina o trabalho pesado:

As tarefas são atribuídas automaticamente quando os arquivos são carregados

As atualizações de status ocorrem automaticamente à medida que as tarefas progridem

Lembretes garantem que nenhum prazo seja perdido

🎖️ Driving Success

Ao adotar o ClickUp Automations, a LuLu Press economizou uma média de 1 hora por dia por funcionário e registrou um aumento de 12% na eficiência do trabalho.

**Favorável à integração

A melhor parte? Você ainda pode conectar o ClickUp ao Google Drive, Dropbox e OneDrive, garantindo uma organização perfeita em todas as plataformas.

opinião dos usuários: Os usuários adoram o ClickUp porque ele reúne tudo o que eles precisam para o gerenciamento de projetos em um só lugar, facilitando o trabalho em equipe, organizando fluxos de trabalho e oferecendo ferramentas como quadros Kanban e gráficos de Gantt que são fáceis de adaptar a qualquer projeto.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Docs para colaboração : Crie, compartilhe e vincule documentos com comentários em linha e controle de versões

: Crie, compartilhe e vincule documentos com comentários em linha e controle de versões Hierarquia organizada : Use Workspaces, Pastas e Listas para manter os arquivos estruturados

: Use Workspaces, Pastas e Listas para manter os arquivos estruturados Pesquisa avançada : Encontre arquivos instantaneamente, mesmo no Google Drive e no Dropbox

: Encontre arquivos instantaneamente, mesmo no Google Drive e no Dropbox Gerenciamento de arquivos com tecnologia de IA : Classifique arquivos automaticamente e obtenha resumos gerados por IA

: Classifique arquivos automaticamente e obtenha resumos gerados por IA Automação : Simplifique os fluxos de trabalho com mais de 100 opções de automação predefinidas

: Simplifique os fluxos de trabalho com mais de 100 opções de automação predefinidas Integrações perfeitas: Conecte o Google Drive, o Dropbox e o OneDrive sem esforço

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado : Novos usuários podem precisar de tempo para explorar seus recursos

: Novos usuários podem precisar de tempo para explorar seus recursos Limitações do aplicativo móvel: Não é tão suave ou rico em recursos quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês

: uS$ 7/mês Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5.0 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5.0 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5.0 (mais de 4.000 avaliações)

Ideal para: Equipes que precisam de fluxos de trabalho otimizados e colaboração organizada.

2. Google Drive (melhor para gerenciamento de arquivos baseado em nuvem)

via

Google Drive

O Google Drive é um nome conhecido no armazenamento em nuvem, oferecendo uma combinação de simplicidade e potência que o tornou a plataforma preferida de mais de um bilhão de usuários em todo o mundo.

Desde o armazenamento de anotações de palestras até o gerenciamento de documentos comerciais importantes, o Google Drive mantém todos os seus arquivos acessíveis em qualquer lugar.

Decisão dos usuários: Os usuários adoram o Google Drive que permitem o compartilhamento fácil com qualquer pessoa que tenha uma conta do Gmail.

Melhores recursos do Google Drive

Organização de pastas e subpastas : Crie uma estrutura simples com pastas e subpastas, como pastas de documentos e pastas de downloads, para facilitar a navegação e o acesso rápido aos arquivos

: Crie uma estrutura simples com pastas e subpastas, como pastas de documentos e pastas de downloads, para facilitar a navegação e o acesso rápido aos arquivos Colaboração perfeita : Trabalhe em tempo real com arquivos e pastas compartilhados, permitindo que vários usuários editem e comentem simultaneamente

: Trabalhe em tempo real com arquivos e pastas compartilhados, permitindo que vários usuários editem e comentem simultaneamente Pesquisa avançada : Encontre arquivos por nome, tipo ou até mesmo conteúdo usando os poderosos recursos de pesquisa do Google

: Encontre arquivos por nome, tipo ou até mesmo conteúdo usando os poderosos recursos de pesquisa do Google Pasta organizada por código de cores : Crie um sistema de pastas exclusivo personalizando as cores para diferenciar visualmente os projetos e os tipos de arquivos

: Crie um sistema de pastas exclusivo personalizando as cores para diferenciar visualmente os projetos e os tipos de arquivos Integração com o Google Workspace: Sincronização sem esforço com o Google Docs, Sheets, Slides e outros serviços do Google

Limitações do Google Drive

Dependência da Internet : A edição off-line é possível, mas a sincronização de atualizações requer uma conexão com a Internet

: A edição off-line é possível, mas a sincronização de atualizações requer uma conexão com a Internet Limites de armazenamento : As contas gratuitas são limitadas a 15 GB, e o limite de upload diário de 750 GB pode ser restritivo para projetos maiores

: As contas gratuitas são limitadas a 15 GB, e o limite de upload diário de 750 GB pode ser restritivo para projetos maiores Preocupações com a privacidade dos dados: As políticas do Google permitem algum nível de varredura de dados, o que pode não agradar aos usuários que lidam com informações confidenciais

Preços do Google Drive

Gratuito : 15 GB de armazenamento

: 15 GB de armazenamento Básico : uS$ 1,99/mês por 100 GB

: uS$ 1,99/mês por 100 GB Standard : uS$ 12/mês por usuário para 2 TB

: uS$ 12/mês por usuário para 2 TB Business Plus: uS$ 18/mês por usuário para 5 TB

Avaliações e resenhas do Google Drive

Capterra : 4.8/5 (mais de 27.000 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 27.000 avaliações) G2: 4,6/5 (mais de 42.500) (para o Google Workspace, que inclui o Google Drive)

✨ Ideal para: Indivíduos e equipes que priorizam o armazenamento simples na nuvem.

3. Microsoft OneDrive (melhor para armazenamento em nuvem com colaboração integrada)

via OneDrive O Microsoft OneDrive é o protagonista do ecossistema da Microsoft, oferecendo fácil integração com o pacote Office.

Em palavras simples, ele simplifica o gerenciamento de arquivos e aumenta a produtividade.

Quer você seja um estudante gerenciando tarefas ou um profissional gerenciando projetos, o OneDrive mantém seus arquivos seguros e acessíveis de qualquer lugar.

Decisão dos usuários: Os usuários adoram o Microsoft OneDrive porque ele se integra perfeitamente ao Microsoft 365, mantém os arquivos seguros e torna a colaboração mais fácil e produtiva para as equipes.

Melhores recursos do Microsoft OneDrive

Gerenciamento integrado de arquivos : Sincronize arquivos sem esforço entre dispositivos e acesse-os por meio do pacote Office, aprimorando a colaboração

: Sincronize arquivos sem esforço entre dispositivos e acesse-os por meio do pacote Office, aprimorando a colaboração Histórico de versões : Restaure versões anteriores de arquivos para recuperar alterações ou corrigir erros sem esforço

: Restaure versões anteriores de arquivos para recuperar alterações ou corrigir erros sem esforço Lixeira para arquivos excluídos : Recupere arquivos excluídos acidentalmente em 93 dias (ou mais, com base nas configurações do administrador)

: Recupere arquivos excluídos acidentalmente em 93 dias (ou mais, com base nas configurações do administrador) Visualização de descoberta : Encontre facilmente arquivos com base em atividades recentes ou conteúdo compartilhado personalizado para suas permissões de acesso

: Encontre facilmente arquivos com base em atividades recentes ou conteúdo compartilhado personalizado para suas permissões de acesso Compartilhamento seguro de arquivos: Compartilhe arquivos com permissões específicas e datas de expiração para maior segurança

Limitações do Microsoft OneDrive

Preocupações com a privacidade : Enquanto criptografado, a Microsoft retém as chaves de descriptografia, levantando questões sobre privacidade absoluta

: Enquanto criptografado, a Microsoft retém as chaves de descriptografia, levantando questões sobre privacidade absoluta Limitações de sincronização : Os comprimentos dos caminhos dos arquivos e as restrições de caracteres podem criar desafios para usuários com estruturas de pastas complexas

: Os comprimentos dos caminhos dos arquivos e as restrições de caracteres podem criar desafios para usuários com estruturas de pastas complexas Confundido com um backup: O OneDrive sincroniza arquivos, mas não é uma verdadeira solução de backup, o que pode ser arriscado para dados críticos

Preços do Microsoft OneDrive

Microsoft 365 Family : uS$ 9,99/mês ou US$ 99,99/ano para até 6 usuários, com 1 TB de armazenamento por usuário

: uS$ 9,99/mês ou US$ 99,99/ano para até 6 usuários, com 1 TB de armazenamento por usuário Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês ou US$ 69,99/ano para 1 TB de armazenamento

: uS$ 6,99/mês ou US$ 69,99/ano para 1 TB de armazenamento Microsoft 365 Basic : uS$ 1,99/mês ou US$ 19,99/ano para 100 GB de armazenamento

: uS$ 1,99/mês ou US$ 19,99/ano para 100 GB de armazenamento OneDrive for Business (Plano 1): uS$ 5/usuário/mês por 1 TB por usuário

Avaliações e resenhas do Microsoft OneDrive

G2 : 4.5/5 (mais de 9.600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 9.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações)

Ideal para: Profissionais profundamente integrados ao ecossistema Microsoft.

4. Dropbox (melhor para compartilhamento direto de arquivos e backup)

via

Dropbox

O Dropbox tem sido um elemento básico no mundo do armazenamento em nuvem desde 2007, oferecendo uma maneira simples e eficaz de compartilhar e gerenciar novos arquivos ou excluir arquivos.

Seja para armazenar fotos das férias ou para colaborar em um projeto de equipe, o Dropbox mantém as coisas simples com sua interface intuitiva e recursos versáteis.

Tomada dos usuários: Usuários apreciam o Dropbox por sua confiabilidade de longa data, compartilhamento contínuo de arquivos e acessibilidade entre plataformas, tornando-o uma ferramenta fácil para gerenciar e restaurar arquivos.

Melhores recursos do Dropbox

Disponibilidade em várias plataformas : Acesse o Dropbox no Windows, Mac, iOS, Android ou até mesmo no Linux sem perder o ritmo

: Acesse o Dropbox no Windows, Mac, iOS, Android ou até mesmo no Linux sem perder o ritmo Backup automático de arquivos : Desfrute de backups contínuos e sem interrupções de arquivos na nuvem para proteger seus dados

: Desfrute de backups contínuos e sem interrupções de arquivos na nuvem para proteger seus dados Acesso off-line : Os usuários pagos podem acessar seus arquivos off-line, o que o torna ideal para áreas com conectividade ruim

: Os usuários pagos podem acessar seus arquivos off-line, o que o torna ideal para áreas com conectividade ruim Suporte para assinatura digital : Assine eletronicamente documentos diretamente no Dropbox (disponível por um custo extra)

: Assine eletronicamente documentos diretamente no Dropbox (disponível por um custo extra) Colaboração com o Dropbox Paper: Trabalhe em documentos em tempo real com recursos de controle de versão e edição

Limitações do Dropbox

Armazenamento gratuito limitado : Oferece apenas 2 GB de armazenamento gratuito, o que é muito pouco em comparação com os concorrentes

: Oferece apenas 2 GB de armazenamento gratuito, o que é muito pouco em comparação com os concorrentes Preocupações com a segurança : Não possui criptografia de conhecimento zero, o que deixa alguns usuários preocupados com a privacidade

: Não possui criptografia de conhecimento zero, o que deixa alguns usuários preocupados com a privacidade Recursos de pesquisa insuficientes : Não há pesquisas baseadas em metadados, o que dificulta a localização de arquivos em grandes repositórios

: Não há pesquisas baseadas em metadados, o que dificulta a localização de arquivos em grandes repositórios Caro para equipes: Os preços podem aumentar rapidamente, especialmente para empresas com vários usuários

Preços do Dropbox

Mais : uS$ 9,99/mês para 2 TB (1 usuário)

: uS$ 9,99/mês para 2 TB (1 usuário) Essentials : uS$ 16,58/mês para 3 TB (1 usuário)

: uS$ 16,58/mês para 3 TB (1 usuário) Business : uS$ 15/usuário/mês a partir de 9 TB (mínimo de 3 usuários)

: uS$ 15/usuário/mês a partir de 9 TB (mínimo de 3 usuários) Business Plus: uS$ 24/usuário/mês a partir de 15 TB (mínimo de 3 usuários)

Avaliações e resenhas do Dropbox

G2 : 4.4/5 (mais de 28.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 28.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 21.000 avaliações)

Ideal para: Usuários que buscam compartilhamento direto de arquivos e backups seguros.

5. Trello com Butler AI (melhor para colaboração em equipe com fluxos de trabalho automatizados)

via

Trello

O Trello é uma ferramenta visual de gerenciamento de tarefas que conquistou um nicho na organização de projetos.

Acrescente a IA do Butler e você terá uma potência automatizada que elimina tarefas repetitivas, permitindo que você e sua equipe se concentrem no que mais importa - o trabalho real.

Tomada dos usuários: As pessoas apreciam o Trello porque é simples de usar, permite criar fluxos de trabalho personalizados e facilita o gerenciamento de tarefas e a colaboração em equipe, tudo com o apoio de um suporte útil.

Melhores recursos do Trello

Organização visual de tarefas : Gerencie tarefas com quadros, listas e cartões que são fáceis de arrastar e soltar

: Gerencie tarefas com quadros, listas e cartões que são fáceis de arrastar e soltar Automação com inteligência artificial Butler : Automatize ações como mover cartões, atribuir tarefas e definir datas de vencimento sem a necessidade de codificação

: Automatize ações como mover cartões, atribuir tarefas e definir datas de vencimento sem a necessidade de codificação Visualizações personalizadas : Alterne entre Calendário, Linha do tempo, Painel e muito mais para visualizar seus projetos de várias maneiras

: Alterne entre Calendário, Linha do tempo, Painel e muito mais para visualizar seus projetos de várias maneiras Integrações avançadas : Conecte-se a ferramentas como Slack, Google Drive e Jira para centralizar seus fluxos de trabalho

: Conecte-se a ferramentas como Slack, Google Drive e Jira para centralizar seus fluxos de trabalho Colaboração simplificada: Atribua tarefas, compartilhe quadros e comunique-se perfeitamente - tudo em tempo real

Limitações do Trello

Análise básica : Os recursos de relatório são limitados em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos

: Os recursos de relatório são limitados em comparação com outras ferramentas de gerenciamento de projetos Quadros desorganizados para grandes projetos : À medida que as tarefas aumentam, os quadros podem se tornar difíceis de gerenciar

: À medida que as tarefas aumentam, os quadros podem se tornar difíceis de gerenciar Recursos avançados exigem atualizações: Muitos recursos premium, como gráficos de Gantt, precisam de Power-Ups ou planos de nível superior

Preços do Trello

Gratuito : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês Padrão : uS$ 5/usuário/mês

: uS$ 5/usuário/mês Premium : uS$ 10/usuário/mês

: uS$ 10/usuário/mês Enterprise: uS$ 17,50/usuário/mês

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.600 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 23.000 avaliações)

Ideal para: Equipes que automatizam fluxos de trabalho no gerenciamento de projetos.

6. Evernote (melhor para fazer anotações com organização avançada)

via

Evernote

O Evernote se destaca como um aplicativo sofisticado de anotações para usuários que priorizam informações organizadas, detalhadas e acessíveis.

Seus recursos avançados e seu design intuitivo o tornam ideal para uso pessoal e profissional. Os usuários podem usar suas funcionalidades nativas de IA para escrever, editar e compartilhar suas anotações.

Tomada dos usuários: Os usuários adoram o Evernote capacidade de consolidar e organizar notas de forma eficiente, facilitando o acompanhamento de eventos, o gerenciamento de projetos e a manutenção de equipes alinhadas com cadernos e etiquetas bem estruturados.

Melhores recursos do Evernote

Recursos avançados de pesquisa : Utilize o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para pesquisar texto em imagens, PDFs e documentos digitalizados

: Utilize o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para pesquisar texto em imagens, PDFs e documentos digitalizados Pilhas de cadernos e etiquetas : Organize as anotações com um sistema flexível de cadernos, pilhas e etiquetas adaptadas ao seu fluxo de trabalho

: Organize as anotações com um sistema flexível de cadernos, pilhas e etiquetas adaptadas ao seu fluxo de trabalho Painel de controle personalizável : Os planos pagos permitem a personalização de widgets para uma experiência de tela inicial personalizada

: Os planos pagos permitem a personalização de widgets para uma experiência de tela inicial personalizada Sincronização entre plataformas : Acesse as anotações em vários dispositivos, de desktops a aplicativos móveis, garantindo que você esteja sempre sincronizado

: Acesse as anotações em vários dispositivos, de desktops a aplicativos móveis, garantindo que você esteja sempre sincronizado Escaneamento e digitalização de documentos: Converta documentos físicos em arquivos pesquisáveis e digitalizados diretamente no aplicativo

Limitações do Evernote

Preço alto para recursos premium : As funcionalidades avançadas estão limitadas aos planos pagos, que são mais caros que os da concorrência

: As funcionalidades avançadas estão limitadas aos planos pagos, que são mais caros que os da concorrência Limitações de sincronização de dispositivos nos planos gratuitos : Os usuários gratuitos estão restritos à sincronização de apenas dois dispositivos

: Os usuários gratuitos estão restritos à sincronização de apenas dois dispositivos As atualizações da interface dividem opiniões: As recentes reformulações causaram insatisfação entre os usuários de longa data

Preços do Evernote

Gratuito : uS$ 0/mês - Sincroniza dois dispositivos, uploads de 60 MB, recursos limitados

: uS$ 0/mês - Sincroniza dois dispositivos, uploads de 60 MB, recursos limitados Pessoal : uS$ 10,83/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 10,83/mês (cobrado anualmente) Profissional : uS$ 14,17/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 14,17/mês (cobrado anualmente) Equipes: uS$ 20,83/mês (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.200 avaliações)

Ideal para: Usuários detalhistas que precisam de recursos avançados de anotações.

7. M-Files (melhor para organização de arquivos orientada por metadados)

via

Arquivos M

O M-Files é um exemplo do que você obteria se combinasse um sistema de gerenciamento de documentos com o poder da IA. Ele pega seus arquivos digitais bagunçados, marca-os com metadados e os organiza em uma experiência acessível e sem bagunça.

Não importa se você está se afogando em pastas ou ainda está atrás da "versão mais recente" de um documento, o M-Files está ao seu lado.

Decisão dos usuários: M-Files conquista usuários simplificando os fluxos de trabalho, melhorando a colaboração da equipe nas tarefas e garantindo a segurança dos documentos com seus recursos de permissão personalizáveis.

Melhores recursos do M-Files

Organização de arquivos orientada por metadados : Esqueça as pastas - o M-Files marca os documentos com metadados, como nomes de clientes, datas e status, para que você possa encontrar qualquer coisa com uma pesquisa rápida

: Esqueça as pastas - o M-Files marca os documentos com metadados, como nomes de clientes, datas e status, para que você possa encontrar qualquer coisa com uma pesquisa rápida Automação do fluxo de trabalho : Automatize os ciclos de vida dos documentos com ferramentas que atribuem tarefas, notificam as partes interessadas e garantem que nada fique parado no limbo

: Automatize os ciclos de vida dos documentos com ferramentas que atribuem tarefas, notificam as partes interessadas e garantem que nada fique parado no limbo Controle de versões : Mantenha uma única versão definitiva de todos os documentos, eliminando duplicatas e evitando misturas de versões

: Mantenha uma única versão definitiva de todos os documentos, eliminando duplicatas e evitando misturas de versões Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) : Pesquise textos específicos até mesmo em documentos digitalizados, tornando seus arquivos tão pesquisáveis quanto o Google

: Pesquise textos específicos até mesmo em documentos digitalizados, tornando seus arquivos tão pesquisáveis quanto o Google Integrações simples: Sincronize perfeitamente com ferramentas como Microsoft Teams, Salesforce e DocuSign para um fluxo de trabalho simplificado

Limitações do M-Files

Curva de aprendizado para marcação de metadados : Os tradicionalistas podem ter dificuldades para se adaptar ao sistema que prioriza os metadados

: Os tradicionalistas podem ter dificuldades para se adaptar ao sistema que prioriza os metadados Problemas de velocidade : Arquivos maiores ou volumes de uso mais altos podem ocasionalmente tornar a plataforma mais lenta

: Arquivos maiores ou volumes de uso mais altos podem ocasionalmente tornar a plataforma mais lenta Preços personalizados: Os preços não são transparentes, o que pode ser um incômodo se você estiver fazendo um orçamento

Preços do M-Files

**Preços personalizados

M-Files classificações e resenhas

G2 : 4.3/5 (mais de 140 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 190 avaliações)

Ideal para: Empresas que gerenciam fluxos de trabalho orientados por metadados e com muitos documentos.

8. Zoho WorkDrive (melhor para colaboração em equipe e compartilhamento flexível de arquivos)

via

Zoho WorkDrive

Quer você esteja administrando uma startup com três funcionários ou gerenciando uma grande corporação com milhares, o Zoho WorkDrive foi projetado para o local de trabalho moderno.

Com recursos centrados na equipe, como pastas compartilhadas, controles de acesso personalizáveis e uma suíte de escritório integrada, ele garante que sua equipe tenha tudo o que precisa para manter os projetos em andamento sem problemas.

Além disso, ele sincroniza sem esforço entre dispositivos, permitindo que você trabalhe em qualquer lugar - sim, até mesmo em sua cafeteria favorita.

Tomada dos usuários: O Zoho WorkDrive é apreciado pelos usuários por seu design fácil de usar, forte proteção de dados e poderosas ferramentas de colaboração.

Melhores recursos do Zoho WorkDrive

Pastas da equipe : Compartilhe arquivos sem esforço entre equipes com permissões baseadas em funções, atualizações em tempo real e uma "seção não lida" para acompanhar as novas atividades

: Compartilhe arquivos sem esforço entre equipes com permissões baseadas em funções, atualizações em tempo real e uma "seção não lida" para acompanhar as novas atividades Suíte de escritório e aplicativos integrados : Crie apresentações, planilhas ou contratos sofisticados usando Writer, Sheet e Show, diretamente do seu espaço de trabalho do WorkDrive

: Crie apresentações, planilhas ou contratos sofisticados usando Writer, Sheet e Show, diretamente do seu espaço de trabalho do WorkDrive Compartilhamento externo seguro : Proteja os links compartilhados com senhas, datas de validade e limites de download. Além disso, rastreie visualizações e downloads para maior controle

: Proteja os links compartilhados com senhas, datas de validade e limites de download. Além disso, rastreie visualizações e downloads para maior controle Poderes delegados de administrador : Os administradores da equipe podem compartilhar a carga de trabalho atribuindo funções de administrador, garantindo operações tranquilas sem sobrecarregar uma pessoa

: Os administradores da equipe podem compartilhar a carga de trabalho atribuindo funções de administrador, garantindo operações tranquilas sem sobrecarregar uma pessoa Aplicativo de desktop TrueSync: Sincronize arquivos em vários dispositivos, trabalhe off-line e realize sincronizações seletivas para obter o máximo de flexibilidade

Limitações do Zoho WorkDrive

Não há criptografia de conhecimento zero : Seus dados não são totalmente criptografados, embora o próximo recurso BYOK prometa maior segurança

: Seus dados não são totalmente criptografados, embora o próximo recurso BYOK prometa maior segurança Interface esmagadora : A interface de usuário rica em recursos pode parecer um labirinto para quem está começando

: A interface de usuário rica em recursos pode parecer um labirinto para quem está começando Sincronização avançada limitada : Ainda não há sincronização em nível de bloco ou opções de sincronização seletiva, mas há atualizações em andamento

: Ainda não há sincronização em nível de bloco ou opções de sincronização seletiva, mas há atualizações em andamento Recursos ocultos : Ferramentas essenciais como "Lixeira" e "Itens compartilhados" não são facilmente acessíveis no painel de controle

: Ferramentas essenciais como "Lixeira" e "Itens compartilhados" não são facilmente acessíveis no painel de controle Limites de upload de arquivos: Os planos limitam os uploads de arquivos, com um máximo de 250 GB por arquivo no plano Business

Preços do Zoho WorkDrive

Inicial : uS$ 2,50/usuário/mês

: uS$ 2,50/usuário/mês Equipe : uS$ 4,50/usuário/mês

: uS$ 4,50/usuário/mês Empresarial: uS$ 9/usuário/mês

Avaliações e opiniões sobre o Zoho WorkDrive

G2 : 4.3/5 (232 avaliações)

: 4.3/5 (232 avaliações) Capterra: 4.7/5 (59 avaliações)

Ideal para: Equipes colaborativas que necessitam de ferramentas flexíveis de compartilhamento de arquivos.

Pare a equipe de busca - seus arquivos encontraram um lar com o ClickUp

"Organização não tem a ver com perfeição. Trata-se de eficiência. Reduzir o estresse e a desordem, economizar tempo e dinheiro e melhorar sua qualidade de vida em geral", diz a autora Christina Scalise.

Com recursos como gerenciamento de arquivos com tecnologia de IA e uma hierarquia de projetos intuitiva, o ClickUp mantém seus arquivos organizados e acessíveis, para que você passe menos tempo procurando e mais tempo trabalhando.

Pronto para dizer adeus ao acúmulo digital? registre-se no ClickUp agora e proteja seus arquivos.