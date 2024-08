10 melhores alternativas ao Box para gerenciamento de conteúdo empresarial em 2024

O Box é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de documentos destinada a armazenar e compartilhar arquivos. No entanto, a falta de confiabilidade da plataforma, as falhas frequentes e aleatórias do sistema, a curva de aprendizado íngreme e os tempos de carregamento lentos são desanimadores para organizações que trabalham remotamente, onde tempo é dinheiro.

Além disso, a falta de uma versão gratuita ou freemium é uma barreira de entrada para organizações com pouco dinheiro, e você está buscando alternativas.

Felizmente, nós nos esforçamos para que você não precise fazer isso. Aqui está nossa lista detalhada das dez principais alternativas ao Box que vale a pena considerar.

O que você deve procurar nas alternativas ao Box?

Você encontrará muitas opções quando estiver procurando alternativas para o Box. A escolha de uma delas é confusa, pois cada alternativa ao Box tenta se sobressair às demais. Aqui está um resumo rápido do que você deve esperar ao considerar suas opções.

Infraestrutura de nuvem : Como o Box é uma solução baseada na nuvem, as principais alternativas também devem ser nativas da nuvem. Isso garantirá colaboração simplificada e acesso contínuo de qualquer lugar

: Como o Box é uma solução baseada na nuvem, as principais alternativas também devem ser nativas da nuvem. Isso garantirá colaboração simplificada e acesso contínuo de qualquer lugar Capacidade de armazenamento de documentos : Considere seus requisitos de armazenamento atuais e futuros e se a alternativa do Box atende a eles de forma adaptável. Os recursos de escalabilidade e controle farão com que o software seja uma boa escolha

: Considere seus requisitos de armazenamento atuais e futuros e se a alternativa do Box atende a eles de forma adaptável. Os recursos de escalabilidade e controle farão com que o software seja uma boa escolha Formatos de arquivo : Uma ferramenta de gerenciamento de documentos e compartilhamento de arquivos deve funcionar com vários formatos de arquivo. Afinal de contas, a incompatibilidade deve ser o último obstáculo no caminho do gerenciamento eficaz de conteúdo

: Uma ferramenta de gerenciamento de documentos e compartilhamento de arquivos deve funcionar com vários formatos de arquivo. Afinal de contas, a incompatibilidade deve ser o último obstáculo no caminho do gerenciamento eficaz de conteúdo Limites de tamanho de arquivo : Os limites de tamanho de arquivo são uma consideração vital a ser levada em conta, especialmente quando se lida com arquivos volumosos e volumosos

: Os limites de tamanho de arquivo são uma consideração vital a ser levada em conta, especialmente quando se lida com arquivos volumosos e volumosos Ação colaborativa : Procure uma alternativa ao Box que ofereçaferramentas de colaboração como edição em tempo real, comentários e controle de versão. Ele também deve permitir a configuração de pastas compartilhadas da equipe com controle de acesso granular

: Procure uma alternativa ao Box que ofereçaferramentas de colaboração como edição em tempo real, comentários e controle de versão. Ele também deve permitir a configuração de pastas compartilhadas da equipe com controle de acesso granular Segurança e conformidade : Embora os dados sejam preciosos por si só, eles são muito mais críticos em setores regulamentados. As empresas que atendem a esse setor devem procurar uma alternativa ao Box que esteja em conformidade com as diretrizes de privacidade e segurança de dados, como HIPAA, GDPR etc

: Embora os dados sejam preciosos por si só, eles são muito mais críticos em setores regulamentados. As empresas que atendem a esse setor devem procurar uma alternativa ao Box que esteja em conformidade com as diretrizes de privacidade e segurança de dados, como HIPAA, GDPR etc Integrações : Trabalhe na logística de conectar a alternativa Box com a pilha de tecnologia existente em sua organização. Você quer algo que se integre perfeitamente às ferramentas, plataformas e serviços, em vez de interrompê-los completamente!

: Trabalhe na logística de conectar a alternativa Box com a pilha de tecnologia existente em sua organização. Você quer algo que se integre perfeitamente às ferramentas, plataformas e serviços, em vez de interrompê-los completamente! Acessibilidade móvel : A acessibilidade é crucial ao trabalhar com equipes remotas ou distribuídas - o principal objetivo por trás da popularidade de ferramentas como o Box. Verifique se a alternativa ao Box oferece sites ou aplicativos responsivos para acesso em celulares e tablets

: A acessibilidade é crucial ao trabalhar com equipes remotas ou distribuídas - o principal objetivo por trás da popularidade de ferramentas como o Box. Verifique se a alternativa ao Box oferece sites ou aplicativos responsivos para acesso em celulares e tablets Backup e recuperação: Como os dados são um ativo, você deseja ferramentas robustas de gerenciamento de desastres, backup de dados e recuperação para garantir que nada seja perdido.

Observe que a lista acima é meramente indicativa e tem como objetivo estabelecer uma linha de base para tomar uma decisão bem informada. Sinta-se à vontade para adicionar ou subtrair itens, dependendo de suas necessidades específicas.

As 10 principais alternativas de caixa para uso em 2024

Aqui está nossa lista das alternativas de caixa superior que vale a pena examinar.

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar os projetos e documentos de sua empresa com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

Como uma suíte de produtividade completa, o ClickUp vai além do escopo de uma plataforma de gerenciamento de documentos ou compartilhamento de arquivos. É um sistema operacional moderno para espaços de trabalho digitais incorporados com recursos de nuvem, ação colaborativa, automação de fluxo de trabalho, segurança robusta e muito mais.

O ClickUp é mais do que uma alternativa ao Box-é uma atualização completa do sistema! Vá além da criação e do compartilhamento de documentos com o ClickUp. Crie um repositório de conhecimento virtual para dar suporte às tarefas atribuídas aos membros da equipe. Atualize, altere e modifique documentos relacionados ao projeto para compartilhar com os membros da equipe. Facilite o acesso às informações necessárias sem comprometer a segurança ou o controle de acesso.

Veja uma prévia do que faz o ClickUp funcionar:

ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe ClickUp Docs é uma ferramenta de colaboração baseada na nuvem que ajuda os clientes a cocriar, organizar e armazenar uma variedade de documentos, wikis, bases de conhecimento e muito mais em tempo real. Compartilhe os documentos de forma segura com pessoas autorizadas fora das equipes.

Quadros brancos ClickUp

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas ClickUp Whiteboards são quadros brancos virtuais em que suas equipes colaboram e fazem brainstorming em um documento centralizado. Use as ideias acionáveis resultantes e converta-as em tarefas, vincule documentos e arquivos relacionados e muito mais.

ClickUp AI

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais ClickUp AI é um assistente de IA que assume funções e responsabilidades com base em suas necessidades específicas. Aproveite-o para criar resumos, extrair itens de ação se comunicam perfeitamente e geram conteúdo perfeitamente formatado.

melhores recursos do #### ClickUp

ClickUp Docs para armazenar, criar, gerenciar e compartilhar documentos em tempo real em um repositório centralizado

Integrações com mais de 1.000 ferramentas e plataformas para aprimorar o gerenciamento e o compartilhamento de conteúdo

Poderosa funcionalidade de pesquisa que percorre todo o seu espaço de trabalho para localizar tarefas, documentos, quadros brancos etc.

Painel de controle único para gerenciar arquivos, compartilhar recursos, acompanhar o progresso, gerenciar a carga de trabalho e muito mais

Comentários atribuídos para atribuir itens de ação ou para chamar a atenção de alguém para partes específicas de um documento

Aproveite a mobilidade em qualquer lugar - o ClickUp está disponível em todos os dispositivos Windows e Apple como aplicativos para desktop e dispositivos móveis

Limitações do ClickUp

A hierarquia Espaço/Pasta/Lista/Tarefa é um pouco confusa no início

Pode parecer muito se você tiver requisitos mínimos de gerenciamento de documentos

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre : uS$ 0 com 100 MB de armazenamento

: uS$ 0 com 100 MB de armazenamento Plano Ilimitado : uS$ 10 por usuário por mês para armazenamento ilimitado

: uS$ 10 por usuário por mês para armazenamento ilimitado Plano Empresarial: US$ 19 por usuário por mês para armazenamento ilimitado

US$ 19 por usuário por mês para armazenamento ilimitado Plano Empresarial : Preços personalizados para armazenamento ilimitado

: Preços personalizados para armazenamento ilimitado ClickUp AI (add-on): uS$ 5 por usuário por mês

Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.177 avaliações)

: 4.7/5 (9.177 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.915 avaliações)

2. Google Drive

via Google Drive No mundo do armazenamento de documentos e do compartilhamento de arquivos, o Google Drive é um nome que dispensa apresentações. Quase todo mundo já usou essa alternativa do Box em uma capacidade pessoal. Ele também permite que você o use para compartilhar arquivos e colaborar em Espaço de trabalho do Google .

Melhores recursos do Google Drive

Criptografia de ponta a ponta, autenticação de dois fatores, auditorias regulares do SOC para proteger arquivos e dados

Verificação proativa de arquivos para detectar e remover malware, ransomware, phishing ou spam

Integrações nativas com todo o Google Suite - Docs, Sheets, Slides, Meets, etc.

Compatível com mais de 100 tipos de arquivos, incluindo imagens, arquivos CAD, PDFs, etc.

Funcionalidade de pesquisa granular apoiada pela tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres

Limitações do Google Drive

Não é possível proteger arquivos compartilhados com senha

Será necessário fazer o download de vários aplicativos móveis para editar ou modificar arquivos do Google Drive

O uso do armazenamento não é totalmente transparente e pode ocultar o inchaço dos arquivos

Preços do Google Drive

Pessoal : uS$ 0 para armazenamento em nuvem de até 15 GB

: uS$ 0 para armazenamento em nuvem de até 15 GB Padrão para empresas: uS$ 12 por usuário por mês para armazenamento em nuvem de 2 TB

Assine o plano mensal Google One para expandir os recursos do Google Drive, que abrange o Drive, o Gmail e o Fotos.

Preços de assinatura do Google One

Básico : uS$ 1,99 por mês ou US$ 19,99 por ano para 100 GB de armazenamento

: uS$ 1,99 por mês ou US$ 19,99 por ano para 100 GB de armazenamento Standard : uS$ 2,99 por mês ou US$ 29,99 por ano para 200 GB de armazenamento

: uS$ 2,99 por mês ou US$ 29,99 por ano para 200 GB de armazenamento Premium: uS$ 9,99 por mês ou US$ 99,99 por ano para 2 TB de armazenamento

Avaliações e opiniões sobre o Google Drive

G2 : N.A

: N.A Capterra: 4.8/5 (27.305 avaliações)

3. Square 9 Softworks

via Square-9 Ele permite que as empresas deixem de usar papel por meio da digitalização. A substituição de arquivos físicos por arquivos virtuais requer a funcionalidade de compartilhamento de arquivos baseada em acesso, como no sistema legado baseado em papel. Por esse motivo, o Square 9 também funciona como uma ferramenta de gerenciamento de documentos.

Melhores recursos do Square 9 Softworks

O GlobalCapture é uma captura avançada de documentossoftware de automação que captura, classifica e valida grandes volumes de arquivos

Ferramentas de IA (TransformAI), tecnologia OCR, reconhecimento de código de barras, pesquisas em bancos de dados e extração de dados tabulares identificam e convertem informações em sua forma de dados estruturados

O GlobalSearch Go oferece um recurso de pesquisa em toda a empresa para localizar o arquivo de que você precisa

Coleta dados de formulários personalizáveis e os converte em insights para impulsionar a automação

Limitações do Square 9 Softworks

Conexões de servidor lentas diminuem as velocidades de upload ou download

Você terá de instalar todas as atualizações manualmente

A falta de limpeza automática tem um efeito inflacionário nos arquivos

Preços da Square 9 Softworks

Square 9 Process Automation Essentials : uS$ 45 por licença de usuário por mês

: uS$ 45 por licença de usuário por mês Square 9 Digital Transformation Essentials : uS$ 68 por licença de usuário por mês

: uS$ 68 por licença de usuário por mês Square 9 Enterprise Essentials: uS$ 75 por licença de usuário por mês

Teste gratuito disponível.

Square 9 Softworks classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (134 avaliações)

: 4.5/5 (134 avaliações) Capterra: 4.5/5 (112 avaliações)

4. Microsoft OneDrive

via Microsoft OneDrive Assim como o Google Drive, que oferece serviços de hospedagem de arquivos aos clientes do Google, o OneDrive oferece o mesmo aos clientes da Microsoft. Use-o para armazenar, acessar e compartilhar arquivos a qualquer momento e de qualquer lugar para facilitar o trabalho remoto.

Melhores recursos do Microsoft OneDrive

Uploads de arquivos com um clique para o OneDrive com controle de limitação de largura de banda

Acesse o Microsoft OneDrive de qualquer dispositivo - laptop, desktop, smartphone ou tablet

Permite a edição off-line ao manter uma cópia local nos dispositivos, que é sincronizada globalmente ao se conectar à Internet

Use o Microsoft Teams para criar links compartilháveis, mantendo o controle de acesso granular

Compartilhe arquivos e colabore em tempo real usando ferramentas populares como Word, Excel e PowerPoint

Faça backup de seus arquivos na nuvem e restaure-os em caso de exclusão acidental ou ataques

Classificação automática de rótulos de sensibilidade para maior proteção dos arquivos

Limitações do Microsoft OneDrive

A convenção de nomenclatura de arquivos está desatualizada e caracteres especiais podem ser substituídos durante os uploads, renomeando o arquivo

O compartilhamento de arquivos é limitado a 50.000 itens em uma pasta ou subpasta e permite a cópia de apenas 2.500 arquivos por vez

O tamanho máximo de upload e download de arquivos é de 250 GB

Preços do Microsoft OneDrive

Início

Microsoft 365 : uS$ 0 para armazenamento em nuvem de até 5 GB

: uS$ 0 para armazenamento em nuvem de até 5 GB Microsoft 365 Basic : uS$ 1,99 por mês ou US$ 19,99 por ano para 100 GB de armazenamento

: uS$ 1,99 por mês ou US$ 19,99 por ano para 100 GB de armazenamento Microsoft 365 Personal : uS$ 5,99 por mês ou US$ 59,99 por ano para 1 TB de armazenamento

: uS$ 5,99 por mês ou US$ 59,99 por ano para 1 TB de armazenamento Microsoft 365 Family: uS$ 7,99 por mês ou US$ 79,99 por ano para 6 TB de armazenamento

Negócios

OneDrive for Business : uS$ 5,00 por usuário por mês para 1 TB de armazenamento na nuvem

: uS$ 5,00 por usuário por mês para 1 TB de armazenamento na nuvem Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6,00 por usuário por mês para 1 TB por usuário

: uS$ 6,00 por usuário por mês para 1 TB por usuário Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50 por usuário por mês para 1 TB por usuário

Avaliação gratuita de um mês disponível nos planos Business.

Avaliações e opiniões sobre o Microsoft OneDrive

G2 : 4.3/5 (9.461 avaliações)

: 4.3/5 (9.461 avaliações) Capterra: 4.5/5 (11.862 avaliações)

5. DocStar

via Docstar A DocStar é uma empresa de gerenciamento de conteúdo empresarial (ECM), compartilhamento de arquivos e software de automação de processos para empresas. Ele simplifica os processos de negócios, aumenta a produtividade, fortalece a colaboração e garante a conformidade regulamentar.

Melhores recursos do DocStar

Armazenamento e gerenciamento intuitivos de arquivos sem papel com recursos de OCR

Implementação flexível na nuvem ou no local

Automatiza a captura, a classificação, a indexação e o roteamento de dados para facilitar processos mais inteligentes e autônomos

Conformidade com protocolos padrão de proteção e privacidade de dados, como HIPAA, WISP, etc.

Limitações do DocStar

Processos simples têm etapas longas e elaboradas que são desnecessárias

Oferece pouco valor pelo custo, e não há transparência nos preços

A instalação e a configuração demoram muito

Preços do DocStar

Entre em contato com a DocStar para obter detalhes sobre preços.

Avaliações e análises do DocStar

G2 : 3.7/5 (118 avaliações)

: 3.7/5 (118 avaliações) Capterra: 4.0/5 (99 avaliações)

6. Dropbox

via DropboxDropbox é mais uma alternativa popular ao Box que já tem uma sólida reputação como plataforma de compartilhamento de arquivos baseada na nuvem. Use-o em todos os dispositivos para criar, acessar e compartilhar arquivos, seja para uso pessoal ou profissional.

Melhores recursos do Dropbox

Recursos de segurança como proteção por senha, histórico do visualizador, recuperação de arquivos e marca d'água

Gerar links rastreáveis para entregar arquivos grandes e volumosos em tempo real e rastrear os níveis de envolvimento dos arquivos

Capture suportes no contexto da oferta, dê ou colete feedback e compartilhe atualizações

assinar documentos eletronicamente e usar essa autorização para automatizar fluxos de trabalho sucessivos para obter eficácia gerenciamento de tarefas* Integrações avançadas com o Google Workspace, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas e muito mais

Limitações do Dropbox

Faltam recursos de pesquisa

O compartilhamento de arquivos é difícil quando o destinatário não tem uma conta do Dropbox

Permite apenas uma conta de administrador

Preços do Dropbox Business

Essenciais : uS$ 22 por mês ou US$ 216 por ano para armazenamento em nuvem de 3 TB

: uS$ 22 por mês ou US$ 216 por ano para armazenamento em nuvem de 3 TB Business : uS$ 24 por usuário por mês ou US$ 240 por ano para 9 TB de armazenamento na nuvem

: uS$ 24 por usuário por mês ou US$ 240 por ano para 9 TB de armazenamento na nuvem Business Plus : uS$ 32 por usuário por mês ou US$ 312 por ano para 15 TB de armazenamento em nuvem

: uS$ 32 por usuário por mês ou US$ 312 por ano para 15 TB de armazenamento em nuvem Empresarial: Preços personalizados

Oferece uma avaliação gratuita de 30 dias para planos pagos.

Avaliações e opiniões sobre o Dropbox

G2 : 4.4/5 (20.776 avaliações)

: 4.4/5 (20.776 avaliações) Capterra: 4.5/5 (21.499 avaliações)

7. MídiaValet

via Mídia O MediaValet é um software de gerenciamento de ativos digitais (DAM) para empresas. Ele cria um local centralizado para armazenar ativos como imagens, vídeos e documentos e ajuda na organização, no controle de versões e no gerenciamento. O software foi desenvolvido no Microsoft Azure e conta com mais de 140 centros de dados em 61 países.

Melhores recursos do MediaValet

Crie uma biblioteca centralizada e elástica para armazenar todos os ativos da marca e estabelecer as diretrizes da marca

Salve arquivos de design em andamento diretamente na nuvem com CreativeSPACEs

O compartilhamento de arquivos está disponível por e-mail, light boxes, portais de marca, links e galerias da Web

Distribua ativos digitais de alta qualidade entre as partes interessadas e mantenha o controle de acesso

Adicione metadados gerados por IA para tornar os ativos altamente pesquisáveis

Limitações do MediaValet

A pesquisa e a organização poderiam ser melhores

Não é possível fazer upload de ativos diretamente do aplicativo móvel

Não há aplicativo para dispositivos Apple iPad

Preços do MediaValet

Entre em contato com a MediaValet para obter detalhes sobre preços.

Avaliações e opiniões sobre o MediaValet

G2 : 4.6/5 (176 avaliações)

: 4.6/5 (176 avaliações) Capterra: 4.7/5 (108 avaliações)

8. Arquivo de compartilhamento

via Arquivo de compartilhamento A seguir, em nossa lista de alternativas ao Box, temos o ShareFile, um sistema colaborativo de gerenciamento de documentos e plataforma de compartilhamento de arquivos do ecossistema Citrix, por meio do ShareFile Next. Como atende principalmente a empresas, o ShareFile é compatível com todos os tipos e formatos de arquivos. Ele também é adequado para empresas em rápido crescimento.

Melhores recursos do ShareFile

O controlador de zona de armazenamento permite que os clientes do ShareFile naveguem, façam upload ou download de documentos em um ambiente seguro

O RightSignature permite a assinatura eletrônica de documentos digitais

Widgets de desktop intuitivos e aplicativos para vários dispositivos para acessar e gerenciar arquivos compartilhados

Segurança de transferência de dados com base nos protocolos de criptografia SSL e TLS

Defina datas de validade para links de compartilhamento de arquivos

Limitações do ShareFile

O processo de transferência de arquivos é lento, com falhas e frustrante

Falta de recursos de edição de arquivos

A organização de arquivos é inexpressiva e excessivamente complicada, com muitas pastas e nenhuma função de pesquisa

Preços do ShareFile

Padrão : uS$ 11 por usuário por mês ou US$ 120 por usuário por ano para armazenamento completo

: uS$ 11 por usuário por mês ou US$ 120 por usuário por ano para armazenamento completo Avançado : uS$ 17,60 por usuário por mês ou US$ 192 por usuário por ano para armazenamento ilimitado

: uS$ 17,60 por usuário por mês ou US$ 192 por usuário por ano para armazenamento ilimitado Premium : uS$ 27,50 por usuário por mês ou US$ 300 por usuário por ano para armazenamento ilimitado

: uS$ 27,50 por usuário por mês ou US$ 300 por usuário por ano para armazenamento ilimitado Data Room virtual : uS$ 75 por usuário por mês ou US$ 810 por usuário por ano para 1 GB/licença

: uS$ 75 por usuário por mês ou US$ 810 por usuário por ano para 1 GB/licença Empresa: Preços personalizados

Oferece uma avaliação gratuita de 30 dias dos planos Premium e Virtual Data Room.

ShareFile ratings and review

G2 : 4.2/5 (1.390 avaliações)

: 4.2/5 (1.390 avaliações) Capterra: 4.5/5 (383 avaliações)

9. Laserfiche

via Laserfiche Assim como o DocStar, o Laserfiche é um ECM que oferece gerenciamento de documentos, compartilhamento de arquivos e automação de processos de negócios solução. Ela simplifica a captura, o armazenamento e a recuperação de documentos para tornar as empresas mais eficientes. Garanta a continuidade colaboração em documentos e, ao mesmo tempo, manter a conformidade com a automação inteligente do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Laserfiche

O Intelligent Data Capture ajuda a criar dados estruturados e os classifica automaticamente em categorias lógicas

Configure a automação inteligente para fluxos de trabalho centrados no conteúdo - não é necessário conhecimento de codificação

Colabore com equipes em uma plataforma centralizada e segura com controles de ciclo de vida de registros

Gerencie o controle de acesso, proteja a privacidade e a segurança dos dados e mantenha a conformidade

mais de 300 modelos de soluções para impulsionar a colaboração, a produtividade e a eficiência

Limitações do Laserfiche

A interface do usuário é difícil de navegar e não é centrada no cliente

A funcionalidade de pesquisa é ruim, lenta e não confiável

O treinamento e os tutoriais têm um custo adicional

Preços da Laserfiche

Laserfiche Cloud

Inicial : uS$ 50 por usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 50 por usuário por mês (cobrado anualmente) Profissional : uS$ 69 por usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 69 por usuário por mês (cobrado anualmente) Business: uS$ 79 por usuário por mês (cobrado anualmente)

Auto-hospedado

Inicial : uS$ 45 por usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 45 por usuário por mês (cobrado anualmente) Profissional : uS$ 60 por usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 60 por usuário por mês (cobrado anualmente) Business : uS$ 69 por usuário por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 69 por usuário por mês (cobrado anualmente) Empresarial: Preços personalizados

Laserfiche ratings and review

G2 : 4.7/5 (699 avaliações)

: 4.7/5 (699 avaliações) Capterra: 4.5/5 (62 avaliações)

10. Revver

via Rever A maioria das plataformas de compartilhamento de arquivos evoluiu para além do gerenciamento de documentos. Esse é o caso do Revver, antigo Rubex do eFileCabinet.

O Revver é uma alternativa ao Box que visa transformar digitalmente as estratégias de armazenamento e gerenciamento de documentos das empresas e, ao mesmo tempo, simplificar o trabalho dependente de documentos. Dado o amplo conjunto de recursos, faz sentido que o Revver ajude as empresas de médio e grande porte a acompanhar as necessidades em constante mudança.

Melhores recursos do Revver

Oferece automação sem código eferramentas de fluxo de trabalho para melhorar os processos de negócios

Modelos personalizados para configurar a automação baseada em gatilhos

OCR zonal para uma capacidade de pesquisa mais nítida, mesmo para imagens, e melhor armazenamento e recuperação de documentos

Integração perfeita com outros aplicativosferramentas de produtividade como Microsoft 365, DocuSign, Salesforce, etc.

Limitações do Revver

As alterações nos documentos não são sincronizadas de forma confiável em outros dispositivos

Há uma diferença de desempenho entre a versão em nuvem e o software cliente-servidor, sendo que a primeira é superior

Preços do Revver

Entre em contato com a Revver para obter detalhes sobre preços.

Avaliações e análises do Revver

G2 : 4.3/5 (354 avaliações)

: 4.3/5 (354 avaliações) Capterra: 4.4/5 (893 avaliações)

Alternativas do Box para armazenamento em nuvem e compartilhamento de arquivos seguros e protegidos:

Se você está procurando alternativas seguras, confiáveis e ágeis para o Box, sua busca termina no ClickUp. Ele vai além do que o Box oferece em relação ao manuseio de documentos, compartilhamento de arquivos, painéis intuitivos, relatórios robustos, várias visualizações, mais de 50 amostras de automação e uma rica biblioteca de modelos.

A versatilidade e a adaptabilidade do ClickUp fazem dele uma excelente escolha, não apenas para suas necessidades atuais, mas também para quaisquer requisitos futuros. Como a maioria das empresas não busca o compartilhamento autônomo de documentos, faz sentido optar por uma solução completa para planejamento de projetos, necessidades de colaboração, assistência de IA e trabalho coeso entre equipes. O ClickUp é uma plataforma unificada com recursos inteligentes que reduzem o ruído e aumentam a produtividade. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!