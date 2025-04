Melhor software de CRM tudo-em-um para explorar

O gerenciamento do relacionamento com o cliente não é uma tarefa fácil.

Fazer malabarismos com tudo, desde as interações com os clientes e os possíveis clientes potenciais até as campanhas de marketing e os pipelines de vendas, logo se torna uma tarefa árdua e afeta sua capacidade de fechar negócios.

Mas aqui está a boa notícia: o software de CRM multifuncional certo pode centralizar tudo em um local seguro, facilitando a manutenção do controle de todas as suas prioridades. 💡

Uma pesquisa revelou que as empresas que usam sistemas de CRM têm 86% mais chances de atingir ou exceder suas metas de vendas. por que não fazer parte dessa estatística?

Neste guia, exploraremos o mundo das soluções de CRM, destacando os principais recursos a serem procurados e apresentando as dez principais opções de software de CRM que simplificam seu fluxo de trabalho e aumentam sua produtividade. Continue lendo!

O que você deve procurar em um CRM multifuncional?

Ao selecionar uma solução de CRM multifuncional, há vários recursos importantes a serem considerados. Vamos detalhá-los para ajudar a orientar seu processo de tomada de decisão:

Interface amigável ao usuário: Escolha um CRM que seja fácil de navegar com uma curva de aprendizado mínima, mesmo para os membros da equipe que talvez não sejam especialistas em tecnologia. Isso garante que todos possam adotar rapidamente o sistema sem treinamento extensivo

Personalizável: Procure um CRM que ofereça flexibilidade e opções de personalização. Isso permite que você adapte os processos de vendas, adicione campos de dados personalizados e crie fluxos de trabalho automatizados que se alinhem às suas necessidades comerciais exclusivas

Funcionalidades abrangentes: Priorize um CRM que abranja uma ampla gama de funções essenciais, como armazenar dados de clientes, rastrear leads, gerenciar pipelines de vendas e lançar campanhas de marketing em várias plataformas

Análises e relatórios: Opte por um CRM que ofereça ferramentas avançadas de análise e geração de relatórios. Elas rastrearão as principais métricas, como o desempenho do pipeline de vendas, e gerarão relatórios regulares, ajudando-o a identificar tendências e a desenvolver estratégias orientadas por dados para melhorar

Integrável e escalável: Selecione um CRM com fortes recursos de integração, permitindo que ele se conecte perfeitamente aos seus sistemas de fluxo de trabalho existentes. Além disso, escolha um que possa ser dimensionado de acordo com o crescimento de sua empresa, eliminando a necessidade de uma revisão completa do sistema no futuro

Os 10 melhores CRMs tudo-em-um a serem explorados

Aqui está uma lista selecionada das 10 principais soluções de software de CRM tudo em um, com seus recursos de destaque, limitações, preços e classificações para ajudá-lo a tomar uma decisão informada:

1. ClickUp (melhor para gerenciar relacionamentos com clientes e gerenciamento de projetos)

Saiba Mais Rastreie leads, crie um banco de dados de clientes, gerencie relacionamentos e projetos de clientes e muito mais com o ClickUp CRM

O ClickUp é uma plataforma completa que elimina a necessidade de várias outras ferramentas. Ela oferece funcionalidades de colaboração, gerenciamento de projetos e CRM em um único local.

Com o ClickUp CRM, você pode criar o banco de dados de clientes ideal para armazenar e analisar contatos, dados de clientes e informações sobre negócios para seus processos comerciais. Você também pode centralizar o alcance do cliente integrando seus e-mails com o ClickUp. Além disso, você pode visualizar os relacionamentos e o envolvimento do cliente em um relance e analisar os dados para obter insights sobre o cliente.

Além disso, com o ClickUp Sales, você pode visualizar os processos envolvidos em seu pipeline de vendas, rastrear leads e atividades de contas e colaborar efetivamente em negócios com os clientes.

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos de CRM que são personalizáveis e facilmente acessíveis, permitindo que você adapte rapidamente a plataforma para atender às suas necessidades comerciais específicas.

Faça o download deste modelo Gerencie e fortaleça seus relacionamentos com os clientes facilmente com o ClickUp CRM Template

O modelo de CRM do Clickup fornece a estrutura de que você precisa para gerenciar todo o ciclo do cliente em um só lugar. Ele o ajuda a gerenciar e priorizar seus leads, contatos, negócios e contas junto com os membros da sua equipe.

Com esse modelo, você pode criar um banco de dados de CRM centralizado, rastrear leads e oportunidades, priorizar tarefas por estágio de vendas e usar insights de dados de clientes para criar relacionamentos mais profundos com eles e impulsionar o crescimento dos negócios.

Dessa forma, isso o ajudará:

Simplifique o gerenciamento de leads e garanta que nenhuma oportunidade seja perdida

Centralize a comunicação para melhorar a colaboração e a eficiência

Priorize negócios e tarefas com base em seu estágio de vendas

Obtenha insights práticos para cultivar os relacionamentos com os clientes de forma eficaz

Ideal para: Equipes de vendas e marketing e empresas que desejam gerenciar leads, contatos, negócios e contas e criar relacionamentos sólidos com os clientes.

Além do modelo mencionado acima, o ClickUp oferece outros modelos fáceis de usar e personalizáveis, como o ClickUp's CRM Template e o ClickUp's Sales CRM Template, para ajudá-lo a gerenciar com eficiência os relacionamentos com os clientes e os processos de vendas. Esses modelos fornecem uma estrutura abrangente para rastrear leads, gerenciar oportunidades e organizar seu pipeline de vendas.

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha insights detalhados sobre os dados de seus clientes e o processo de vendas com os gráficos e tabelas visualmente atraentes do ClickUp Dashboards

Avalie uma biblioteca de mais de 1.000 modelos para simplificar seu fluxo de trabalho de CRM

Automatize o trabalho repetitivo e crie jornadas de clientes personalizadas com o poder do ClickUp Automations e do ClickUp Brain

Mantenha o controle do seu fluxo de trabalho de CRM em qualquer lugar com o aplicativo móvel do ClickUp

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem tantos recursos que pode demorar um pouco para você descobrir como usá-los para atender melhor às suas necessidades

A ferramenta alimentada por IA do ClickUp está disponível apenas nos planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Negócios: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O ClickUp tem sido uma solução completa, fiel ao seu objetivo, em que podemos gerenciar praticamente todos os aspectos de nossas atividades comerciais. Isso inclui coisas como projetos de web design, clientes de otimização de mecanismos de pesquisa, gerenciamento de mídia social e gerenciamento de negócios para duas outras empresas associadas.

O ClickUp tem sido uma solução completa, fiel ao seu objetivo, em que podemos gerenciar praticamente todos os aspectos de nossas atividades comerciais. Isso inclui coisas como projetos de web design, clientes de otimização de mecanismos de pesquisa, gerenciamento de mídia social e gerenciamento de negócios para duas outras empresas associadas.

2. HubSpot (melhor para gerenciar clientes, vendas e marketing)

A HubSpot oferece um dos melhores softwares de CRM tudo-em-um para equipes de vendas, equipes de atendimento ao cliente, líderes de vendas, profissionais de marketing e proprietários de empresas.

Indo além do gerenciamento de contatos, o software de CRM da HubSpot inclui recursos para gerenciamento de negócios, rastreamento de e-mails, gerenciamento de tarefas, agendamento de reuniões, chats ao vivo e muitas outras atividades.

Ele permite que você e sua equipe acompanhem e analisem todo o pipeline de vendas em tempo real em um painel visual. Ele fornece relatórios detalhados sobre a atividade de vendas e o desempenho da equipe e permite identificar gargalos e oportunidades de crescimento.

Ele também oferece suporte à automação de marketing. Ele permite criar e lançar campanhas personalizadas de marketing por e-mail, notificar sua equipe quando os clientes em potencial abrem os e-mails e agendar acompanhamentos no momento certo para gerar conversões.

Melhores recursos da HubSpot

Acesse recursos como o editor de e-mail com IA, o criador de modelos de e-mail e o criador de formulários

Cultive leads com ferramentas de geração de leads

Gerencie páginas de destino e anúncios com o criador de páginas de destino e ferramentas de gerenciamento de anúncios

Configure uma caixa de entrada compartilhada unificada e ofereça suporte rápido ao cliente com emissão de tíquetes e outras ferramentas de gerenciamento de clientes

Limitações da HubSpot

Alguns usuários relatam que o preço é mais caro do que o de outras ferramentas, o que pode ser uma desvantagem para pequenas empresas ou startupsAlguns usuários podem ter uma curva de aprendizado quando se trata de usar ferramentas avançadas

Preços da HubSpot

Gratuito

Plataforma para clientes iniciantes: US$ 16/mês por usuário

Plataforma de clientes profissionais: US$ 1.300/mês para 5 usuários

Plataforma de clientes corporativos: US$ 4.300/mês para 7 usuários

Avaliações e resenhas da HubSpot

G2: 4. 4/5 (mais de 29.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Salesforce (melhor para gerenciamento de relacionamento com o cliente baseado em IA)

Fonte

O Salesforce é uma plataforma popular de CRM tudo-em-um, feita sob medida para unificar suas equipes de vendas, comércio, marketing e serviços e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação do cliente.

O CRM da Salesforce oferece uma visão holística de cada interação de vendas. Ele ajuda você a oferecer uma experiência mais personalizada aos clientes, atrair mais clientes potenciais e fechar mais negócios.

Seus recursos inteligentes de IA permitem gerar planos eficazes de acompanhamento de leads, projetar campanhas de marketing mais envolventes e agir mais rapidamente em outras tarefas. Em última análise, isso o ajuda a aumentar sua produtividade e aumentar sua receita.

Melhores recursos do Salesforce

Crie e-mails personalizados e automatize os processos de vendas com a Sales AI

Crie uma base de conhecimento de problemas e resoluções de clientes com agentes de IA e resolva os problemas dos clientes atuais de forma satisfatória

Gere descrições de produtos otimizadas para SEO, forneça recomendações de produtos e crie experiências de compra tranquilas

Obtenha insights sobre os dados de envolvimento do cliente com painéis dinâmicos

Limitações do Salesforce

O Salesforce tem uma curva de aprendizado acentuada, o que pode dificultar a adaptação rápida dos novos usuários à plataforma

Alguns usuários relatam que o aplicativo móvel tem funcionalidades limitadas, o que pode prejudicar a produtividade ao usá-lo em trânsito

Preços do Salesforce

Empresarial: US$ 165/mês por usuário

Ilimitado: US$ 330/mês por usuário

Vendas do Einstein 1: US$ 500/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Salesforce

G2: 4. 4/5 (mais de 80.000 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 18.000 avaliações)

4. Zoho CRM (melhor para gerenciamento seguro e confiável do relacionamento com o cliente)

Fonte

O Zoho CRM é outro exemplo popular de software de CRM, oferecendo uma interface intuitiva e fácil de usar. Sua solução de migração Zwitch faz com que a transferência dos dados existentes dos clientes seja perfeita.

Além disso, ele permite que você personalize as funcionalidades de CRM para atender às suas necessidades comerciais específicas. Ele permite que você fique ciente do que está acontecendo em cada estágio do seu ciclo de vendas, desde a geração de leads até o fechamento do negócio.

Seguro e confiável, o Zoho CRM garante que todos os seus dados permaneçam seguros com medidas de segurança como criptografia, restrições de IP e autenticação de dois fatores.

Melhores recursos do Zoho CRM

Automatize processos, como a entrada de dados de clientes, agendamento de acompanhamentos, etc.

Acesse recursos como o Zoho Analytics, Zoho Forms, Zoho Campaigns, etc.

Mantenha-se informado mesmo quando estiver em movimento com o aplicativo móvel da Zoho

Integre-se a mais de 300 aplicativos de terceiros

Limitações do Zoho CRM

A configuração inicial pode ser um pouco demorada, o que pode levar a atrasos no início das atividades

O aplicativo móvel pode parecer desajeitado às vezes, o que pode afetar a eficiência e a experiência geral do usuário

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 20/mês por usuário

Profissional: US$ 35/mês por usuário

Enterprise: $50/mês por usuário

Última opção: $65/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 6.000 avaliações)

5. Pipedrive (melhor para gerenciamento de leads e vendas)

Fonte

O Pipedrive é um CRM fácil de usar para gerenciamento de leads e vendas que integra todos os fluxos de trabalho de vendas em um único espaço de trabalho.

O Pipedrive ajuda você a se tornar mais organizado e a otimizar seus leads. Ele também ajuda você a acompanhar seu pipeline de vendas e fornece insights de desempenho em tempo real para que você possa identificar facilmente o que funciona e o que não funciona.

Além disso, ele ajuda a personalizar e automatizar processos em seu pipeline de vendas, permitindo que você se concentre mais em vender e fechar negócios com sucesso.

Melhores recursos do Pipedrive

Acompanhe o valor dos negócios, suas taxas de ganho e as datas de fechamento previstas

Filtre e classifique os processos de vendas por membro da equipe ou estágio

Monitore o status da entrega de e-mails, as aberturas de e-mails, as taxas de cliques, etc.

Integre-se a mais de 500 aplicativos de terceiros

Limitações do Pipedrive

Os usuários podem achar que certas integrações são mais complexas de configurar do que outras

O Pipedrive tem uma gama limitada de recursos de marketing em comparação com outras ferramentas

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 24/mês por usuário

Avançado: US$ 44/mês por usuário

Profissional: US$ 64/mês por usuário

Power: $79/mês por usuário

Enterprise: $129/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4. 3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

cerca de 43% das empresas relataram que o uso de um sistema de CRM tudo em um economiza de 5 a 10 horas de tempo valioso por semana para seus funcionários, enquanto 34% descobriram que ele ajuda a reduzir o ciclo médio de vendas em 1 a 2 semanas.

6. Freshsales (melhor para gerenciamento de vendas com IA)

Fonte

O Freshsales é um software de CRM alimentado por IA desenvolvido pela Freshworks para equipes de vendas e empresas.

Com o poder da IA do Freddy, o Freshsales ajuda suas equipes de vendas a projetar e lançar campanhas de marketing inteligentes adaptadas a personas de usuários específicos. Essas campanhas, por sua vez, ajudam a gerar e capturar leads. Ele também ajuda sua equipe a qualificar e rastrear leads em todo o pipeline de vendas.

Além disso, o Freshsales ajuda a organizar a visão da sua equipe de vendas e a reorganizá-la para que os principais detalhes estejam bem à sua frente. Ele permite que sua equipe entenda melhor e se envolva com clientes potenciais e clientes em vários canais, gerando conversões mais altas e ajudando-os a fechar mais negócios.

Melhores recursos do Freshsales

Planeje seu processo de vendas com a visualização do quadro Kanban

Obtenha insights sobre os processos de vendas e automatize os repetitivos com IA

Crie e-mails personalizados e melhore a comunicação com insights contextuais obtidos com o Freddy AI

Identifique e priorize leads promissores com alta pontuação de leads e aumente suas taxas de ganho

Limitações do Freshsales

O Freshsales oferece menos integrações de terceiros em comparação com outras ferramentas

A versão gratuita oferece funcionalidades limitadas (por exemplo, espaço de armazenamento limitado, restrições de gravação de chamadas, etc.) em comparação com as versões pagas

Preços do Freshsales

Crescimento: US$ 11/mês por usuário

Profissional: $47/mês por usuário

Enterprise: $71/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2: 4. 5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 600 avaliações)

De acordo com uma pesquisa da Freshworks, as empresas que usam um CRM com IA generativa têm 34% mais chances de melhorar e relatar um atendimento excepcional ao cliente do que as que não usam.

7. Keap (melhor para gerenciamento automatizado de relacionamento com o cliente)

O Keap é um dos CRMs tudo-em-um mais populares com recursos de automação de vendas e marketing para pequenas empresas.

Com o Keap, você pode coletar contatos de mídias sociais, formulários de leads e outros locais e armazenar suas informações em um espaço organizado. O Keap permite que você gerencie os detalhes e as interações dos clientes em um sistema fácil de usar.

Você pode usar as funcionalidades automatizadas de vendas e marketing do Keap para proporcionar experiências personalizadas aos clientes. Em última análise, o Keap ajuda você a criar relacionamentos sólidos com os clientes, aumentar as vendas de seus produtos/serviços e gerar receita.

Melhores recursos do Keap

Integre-se a uma variedade de aplicativos, incluindo Gmail, PayPal, etc.

Acompanhe o status dos leads e clientes em seu sistema

Automatize o processo de acompanhamento de clientes potenciais

Obtenha insights sobre as tendências e os padrões de compra dos clientes

Limitações do Keap

Os usuários podem achar a navegação no Keap um pouco complicada no início

As pequenas empresas podem achar o plano pago do Keap caro

Preços do Keap

A partir de $299/mês para 2 usuários

Avaliações e resenhas do Keap

G2: 4. 2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 1/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Insightly (melhor para gerenciamento modernizado de clientes e projetos)

Fonte

O Insightly é um CRM moderno e completo com oportunidades, pipeline, gerenciamento de projetos e muitos outros recursos.

O Insightly permite que você personalize campos e estágios de gerenciamento de projetos para atender às suas necessidades comerciais específicas. Ele também ajuda você a executar campanhas de marketing, atrair visitantes e gerar conversões.

Além disso, ele permite que você crie jornadas personalizadas de clientes com ferramentas de marketing. Ela o ajuda a fortalecer ainda mais o relacionamento com os clientes, ajudando-o a oferecer uma experiência de suporte ao cliente rápida e confiável.

Melhores recursos do Insightly

Centralize e aumente sua base de clientes

Use modelos de e-mail flexíveis e comunique-se melhor

Integre-se a mais de 2.000 aplicativos de terceiros

Acesse insights detalhados sobre seus clientes e o processo de vendas

Limitações do Insightly

Alguns usuários podem achar a variedade de opções de personalização esmagadora

O tempo de resposta do suporte ao cliente pode ser lento às vezes

Preços do Insightly

CRM Plus: US$ 29/mês por usuário

Profissional: US$ 49/mês por usuário

Empresarial: US$ 99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Insightly

G2: 4. 2/5 (mais de 900 avaliações)

Capítulo: 4/5 (mais de 600 avaliações)

Dica profissional: Precisa de uma maneira rápida de criar jornadas do cliente personalizadas? Use modelos de jornada do cliente para criar experiências adaptadas às necessidades e desejos dos clientes, desde o primeiro contato até o acompanhamento pós-venda, e aumente as conversões e a retenção de clientes.

9. Monday CRM (melhor para gerenciamento de atividades pré e pós-vendas)

Fonte

O Monday CRM é um CRM tudo-em-um fácil de usar, flexível e personalizável para organizações sem fins lucrativos, pequenas empresas e empresas.

O Monday CRM oferece uma série de funcionalidades. Ele permite que você gerencie contas de clientes, comunique-se e acompanhe as interações com os clientes e defina lembretes para as próximas atividades.

Além disso, ele permite que você acompanhe o status de cada negócio, entenda a situação dos negócios e obtenha informações sobre a receita esperada com painéis fáceis de usar.

Melhores recursos do Monday CRM

Capture leads e atribua-os aos representantes de vendas

Crie e-mails personalizados com IA e envie-os aos clientes potenciais

Automatize a alteração do status das tarefas e dos estágios de vendas

Acesse uma variedade de modelos prontos e integre-os a mais de 200 ferramentas

Limitações do CRM na segunda-feira

Alguns usuários podem achar confusa a estrutura de preços por assento

O acesso a recursos avançados, como a previsão de vendas, começa com os planos pagos Pro e em diante

Preços do Monday CRM

Básico: $12/mês por usuário

Padrão: US$ 17/mês por usuário

Profissional: $28/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Classificações e análises do Monday CRM

G2: 4. 6/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 300 avaliações)

Dica profissional: Quer combinar CRM e gerenciamento de projetos para otimizar seus fluxos de trabalho? Aqui estão algumas estratégias a serem seguidas: Use modelos de CRM para otimizar o rastreamento de leads e os processos de vendas 💻

Aproveite a análise para obter insights e otimizar o envolvimento do cliente 📈

Integre seu CRM a outras ferramentas para obter fluxos de trabalho perfeitos 🔗

Automatize as tarefas de rotina para economizar tempo e aumentar a produtividade ⏳

O Nutshell é um sistema de CRM popular, repleto de uma série de recursos, desde o gerenciamento de contatos até a automação de vendas e marketing empresarial.

Ele permite que você capture informações de clientes com o Nutshell Forms e armazene e organize tudo em um só lugar com facilidade. Ele permite que você crie pipelines de vendas personalizados e nutra os leads de forma eficaz.

O Nutshell CRM também oferece ferramentas de colaboração, facilitando a colaboração com a sua equipe. Você pode usar o agendador de reuniões on-line para planejar e marcar reuniões com seus clientes potenciais em um horário conveniente para eles e avançar no funil de vendas.

Melhores recursos do Nutshell

Elabore estratégias para melhorar o gerenciamento de clientes com IA

Conecte-se a várias ferramentas, como Gmail, Outlook, etc.

Crie campanhas de marketing por e-mail direcionadas que chamem a atenção dos destinatários

Acesse funcionalidades robustas de relatórios e análises

Limitações do Nutshell

Pode levar algum tempo para que os usuários aprendam a usar as funcionalidades do Nutshell ao máximo

O Nutshell oferece menos opções de personalização em comparação com outras ferramentas de CRM, o que pode limitar sua capacidade de adaptação a necessidades comerciais ou fluxos de trabalho exclusivos

Preços do Nutshell

Fundação: $19/mês por usuário

Crescimento: $32/mês por usuário

Profissional: $49/mês por usuário

Negócios: US$ 67/mês por usuário

Enterprise: US$ 89/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Nutshell

G2: 4. 3/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 500 avaliações)

Para cada dólar gasto em sistemas de CRM, as organizações obtêm um ROI médio impressionante de US$ 3,10! Embora esse valor tenha caído um pouco na última década, a adoção do CRM continua a oferecer um valor significativo. Com uma estratégia inteligente e as ferramentas certas, as empresas podem obter retornos ainda maiores, mantendo-se à frente no atual mundo acelerado e impulsionado pela tecnologia. 🚀

Gerencie os relacionamentos com os clientes e aumente sua receita facilmente com o ClickUp

O gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente é fundamental para manter seus clientes satisfeitos e fiéis. No entanto, gerenciar os vários aspectos do CRM pode se tornar rapidamente uma tarefa árdua.

A boa notícia? Ferramentas como o ClickUp simplificam o CRM, facilitando a criação de leads, o acompanhamento de negócios e a colaboração entre as equipes. Com os recursos intuitivos e personalizáveis do ClickUp, você pode centralizar seus fluxos de trabalho e se concentrar no que importa: criar conexões mais fortes com os clientes.

Pronto para começar? Inscreva-se no plano gratuito para sempre do ClickUp e experimente uma maneira mais inteligente de gerenciar os relacionamentos com os clientes.