Motion vs. Calendly: qual ferramenta de agendamento é melhor?

Agendar uma reunião muitas vezes parece um jogo frustrante de pega-pega. Imagine que você queira marcar uma reunião com um cliente em potencial. Ele propõe um horário, mas você já tem outra reunião com o cliente naquele horário. Você sugere outro horário, mas ele não está disponível. As idas e vindas se arrastam e, quando você encontra um horário mutuamente disponível - duas semanas depois -, o lead já esfriou.

Felizmente, os aplicativos de calendário com IA, como o Motion e o Calendly, podem ajudá-lo a evitar esse ciclo. O Calendly oferece um formulário para os visitantes do site agendarem reuniões com base em horários mutuamente disponíveis. Ao mesmo tempo, o calendário do Motion garante que cada tarefa e reunião se encaixe perfeitamente em seu dia.

Mas qual ferramenta é ideal para agendamento? Vamos explorar o Motion vs. Calendly em detalhes para ajudá-lo a fazer a melhor escolha.

O que é o Motion?

O Motion é uma ferramenta de gerenciamento de projetos e calendário com recursos de agendamento de IA incorporados. Ele agenda automaticamente suas tarefas, reuniões e eventos importantes em seu calendário com base em suas preferências, organizando seu dia sem esforço. Seja para lidar com prazos ou equilibrar reuniões, a automação do Motion dedica tempo a cada tarefa e reunião e também mantém uma certa reserva.

via Motion

Recursos de movimento

O Motion integra agendamento, gerenciamento de tarefas e colaboração orientados por IA em uma plataforma perfeita, eliminando o planejamento manual. Vamos explorar seus melhores recursos.

Recurso nº 1: Assistente de reunião com IA

via Motion Você precisa bloquear manualmente sua agenda para evitar reuniões em horários estranhos? O assistente de reunião com IA do Motion resolve isso. Ele mostra seus horários preferidos de reunião em seu calendário para que as pessoas possam agendar reuniões somente durante esse período.

Você pode até mesmo definir limites diários de reuniões. Quando o limite é atingido, nenhuma outra reunião pode ser agendada em seu calendário, criando um equilíbrio saudável entre trabalho e reuniões.

O Motion também ajuda você a criar uma página para agendamentos de reuniões. Você pode compartilhar facilmente o link de agendamento para permitir que outras pessoas marquem uma reunião com você. O recurso de destaque do Motion é a criação de e-mails personalizados para compartilhar sua disponibilidade. Ele adiciona seus intervalos de tempo preferidos no e-mail e os convidados podem clicar em qualquer intervalo para agendar uma reunião.

Recurso nº 2: Calendário alimentado por IA

via MovimentoCalendário inteligente do Motion planeja automaticamente o seu dia. Ele analisa suas horas de trabalho, tarefas semanais e reuniões preferidas e cria uma programação personalizada para que você não tenha que se preocupar em decidir em qual tarefa ou reunião deve se concentrar em um determinado dia.

O Calendário de IA também ajusta dinamicamente seu dia conforme as prioridades mudam. Por exemplo, se uma reunião urgente for agendada, ele ajustará suas tarefas e outras reuniões do dia. Você até recebe notificações quando suas tarefas ou reuniões ultrapassam seu horário de trabalho, reduzindo o risco de esgotamento.

Recurso nº 3: Gerenciador de projetos inteligente

via Movimento O Motion simplifica o planejamento de projetos integrando tarefas diretamente aos calendários da sua equipe. Ele cria cronogramas personalizados para cada membro da equipe com base em sua capacidade e prazos. Isso garante que seus projetos sejam executados com eficiência sem microgerenciamento.

Ele também prioriza as tarefas com base nos requisitos do projeto e adiciona primeiro as tarefas urgentes ao seu calendário, garantindo que tudo seja concluído no prazo, tornando seu fluxo de trabalho mais suave e eficiente.

Preços do Motion

Individual: US$ 34/mês por usuário

US$ 34/mês por usuário Padrão empresarial : uS$ 20/mês por usuário (para equipes com menos de 20 usuários)

: uS$ 20/mês por usuário (para equipes com menos de 20 usuários) Business Pro: Preço personalizado (para equipes de 20 ou mais usuários)

O que é o Calendly?

O Calendly é uma ferramenta de agendamento fácil de usar que sincroniza seus calendários pessoais e de trabalho (até seis deles) para mostrar sua disponibilidade em tempo real. Você pode criar páginas de reserva altamente personalizáveis e integrá-las ao seu site ou compartilhar o link por e-mail. Os convidados podem ver seus horários disponíveis e agendar uma reunião instantaneamente.

via Calendly

Recursos do Calendly

O Calendly simplifica o processo de agendamento para indivíduos e equipes. De links de reuniões personalizáveis a formulários de roteamento para leads de alto valor, seus recursos úteis são projetados para economizar tempo e aumentar a produtividade.

via Calendly Com o Calendly, você pode criar facilmente uma página de agendamento de reuniões altamente personalizável usando modelos para diferentes tipos de eventos, como demonstrações de produtos ou sessões de integração de clientes. Quando alguém marca uma reunião, o Calendly cuida do resto. Ele envia uma confirmação para você e para o convidado, com o link da reunião e outros detalhes relevantes.

Aqui está a parte mais legal: ele ainda permite que você acompanhe as análises das reuniões! Você obterá insights como a duração média da reunião, os tipos mais comuns de reuniões e quantas reuniões foram canceladas ou reagendadas. Apenas um aviso: esse recurso só está disponível na versão paga.

Recurso nº 2: agendamento de equipes

via Calendly Para empresas, o Calendly oferece agendamento em tempo real, reuniões de grupo e disponibilidade coletiva para coordenar os horários da equipe com eficiência. Ele garante que a pessoa ou a equipe certa esteja disponível no momento certo, mesmo para reuniões on-line .

O Calendly também oferece um formulário de encaminhamento para conectar os convidados ao membro certo da equipe. Por exemplo, se a sua empresa recebe consultas tanto de vendas quanto de suporte, o formulário pode direcionar as consultas de vendas para você e enviar os problemas relacionados ao suporte diretamente para a equipe de atendimento ao cliente. Não é necessário fazer malabarismos manuais!

Recurso nº 3: Lembretes e acompanhamentos automatizados

via Calendly O Calendly reduz o não comparecimento com lembretes automáticos por e-mail e texto. Ele envia mensagens de acompanhamento para manter a conversa fluindo - economizando seu tempo.

Além disso, ele se integra perfeitamente a plataformas populares como Google Calendar, Outlook, Zoom e Salesforce. Você pode até mesmo usar sua automação de fluxo de trabalho para acionar ações como o envio de pesquisas pré-reunião ou a sincronização de eventos diretamente com seu CRM.

Preços do Calendly

Gratuito para sempre: Agendamento básico para indivíduos com recursos limitados

Agendamento básico para indivíduos com recursos limitados Padrão : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Equipes : uS$ 20/mês por usuário

: uS$ 20/mês por usuário Enterprise: A partir de US$ 15 mil/ano

Motion vs. Calendly: Comparação de recursos

Tanto o Motion quanto o Calendly são aplicativos de agendamento versáteis, mas atendem a necessidades ligeiramente diferentes. Enquanto o Motion é excelente na combinação de agendamento com gerenciamento de tarefas orientado por IA, o Calendly se destaca por sua simplicidade e recursos avançados de coordenação de reuniões.

Aqui está uma tabela útil para resumir os principais recursos do Motion e do Calendly:

Feature Motion Calendly Agendamento Links de agendamento personalizáveis e com tecnologia de IA, disponibilidade em tempo real Links de agendamento personalizados para vários tipos de eventos, fluxos de trabalho personalizáveis, calendários de equipe Gerenciamento de tarefas Gerenciador de tarefas avançado com priorização Gerenciamento de tarefas limitado Integração de calendários Calendário unificado para tarefas, reuniões e prazos Sincronização com calendários externos Ferramentas de colaboração Bate-papo durante a tarefa, comentários, planos de projeto compartilhados Recursos de colaboração limitados Gerenciamento de projetos Automatiza o planejamento de projetos e agenda tarefas Não foi projetado para gerenciamento de projetos Integrações Integra-se a várias ferramentas, como Slack, Zoom, Google Calendar e outras Integra-se a CRMs, ferramentas de videoconferência e outros aplicativos Interface do usuário Avançada, rica em recursos, mas pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada Interface minimalista e intuitiva Versão gratuita Não Sim Preço Individual: $34/mês para um usuário Business Standard: uS$ 20/mês por usuário Business Pro: Preços personalizados Free Forever: Agendamento básico para indivíduos com recursos limitados. Standard: uS$ 12/mês por usuárioTeams: uS$ 20/mês por usuárioEnterprise: A partir de US$ 15 mil por ano Ideal para profissionais e equipes que precisam de uma ferramenta unificada de calendário e produtividade

Agora, vamos comparar detalhadamente seus recursos mais avançados.

Recurso nº 1: agendamento com tecnologia de IA

O Motion e o Calendly utilizam a IA para otimizar o agendamento, mas suas abordagens e casos de uso diferem significativamente.

Motion

O Motion usa algoritmos avançados para analisar seu calendário, tarefas e preferências para sugerir os melhores horários de reunião. Ele considera as diferenças de fuso horário, a duração da reunião e a disponibilidade individual para minimizar os conflitos de agendamento.

Se as prioridades mudarem ou uma reunião ultrapassar o horário, a IA do Motion se adapta, reorganizando seu dia em tempo real. As tarefas são reagendadas automaticamente sem intervenção manual, garantindo que nada seja esquecido.

O Motion não aloca apenas espaço para reuniões; ele separa um tempo de foco dedicado para as tarefas, garantindo que você conclua o trabalho de alta prioridade.

Calendly

O Calendly se concentra em simplificar a coordenação de reuniões por meio de links de agendamento personalizáveis e fluxos de trabalho automatizados, tornando-o perfeito para equipes de vendas, recrutadores e funções voltadas para o cliente.

Seu link de agendamento com tecnologia de IA sugere os melhores horários de reunião com base em sua disponibilidade e preferências, evitando overbooking e reuniões consecutivas.

Embora o Calendly não ofereça gerenciamento avançado de tarefas como o Motion, seus fluxos de trabalho com tecnologia de IA simplificam as necessidades básicas de agendamento, como o envio de lembretes e acompanhamentos personalizados.

Vencedor: O Motion assume a liderança com seu agendamento inteligente e em tempo real, embora o Calendly se destaque na coordenação pura de reuniões.

Recurso nº 2: agendamento de tarefas

Tanto o Motion quanto o Calendly oferecem recursos de gerenciamento de tarefas, mas diferem em seu alcance, foco e funcionalidade.

Motion

O gerenciador de tarefas orientado por IA do Motion organiza as tarefas e as incorpora ao seu calendário, garantindo que sejam concluídas dentro dos prazos.

Para projetos colaborativos, o Motion atribui tarefas a calendários individuais dentro de uma equipe para que todos saibam no que trabalhar e quando. Isso reduz a falta de comunicação e aumenta a responsabilidade.

Calendly

Embora o Calendly se concentre principalmente em agendamento, ele oferece alguns recursos básicos de gerenciamento de tarefas, como a automatização de e-mails de acompanhamento após uma reunião. Calendly tambémintegrações com ferramentas de gerenciamento de projetos como o ClickUp, permitindo que você atribua tarefas ou configure lembretes para ações decorrentes de reuniões. Embora essas tarefas não sejam gerenciadas diretamente no Calendly, a integração serve como uma ponte entre as reuniões e o gerenciamento de tarefas.

Vencedor: Motion por seus recursos robustos e perfeitos de agendamento de tarefas.

Recurso nº 3: agendamento de equipes

A colaboração eficaz é fundamental para o sucesso em projetos de equipe e gerenciamento de agendas de grupo. Tanto o Motion quanto o Calendly oferecem recursos projetados para aprimorar a colaboração.

Motion

O Motion é uma ferramenta de colaboração projetada para equipes com prazos apertados. Ele cria agendas personalizadas para cada membro da equipe com base em tarefas e disponibilidade. Com atualizações em tempo real e calendários compartilhados, as equipes podem se manter alinhadas e eficientes, mesmo diante de mudanças inesperadas.

Calendly

O recurso de agendamento de equipes do Calendly simplifica o agendamento de grupos, permitindo que os participantes selecionem os horários disponíveis. Ele também envia lembretes automáticos para garantir a participação em tempo hábil.

Vencedor: Calendly para agendamento de grupos e envio de lembretes automáticos.

Motion Vs. Calendly no Reddit

Para lhe trazer insights mais profundos sobre o Motion e o Calendly a partir de avaliações reais de usuários, recorremos ao Reddit. Aqui está o que aprendemos! Um usuário do Reddit, aprecia a Motion por suas excelentes opções de agendamento e recursos de IA:

Eu estou usando o Motion há cerca de 6 meses e devo dizer que ele foi uma espécie de avanço para mim _Não é barato e ainda faço uma careta todos os meses quando as cobranças chegam, mas posso dizer com certeza que ele aumentou minha produtividade e forneceu a estrutura para minha rotina diária que estava faltando.

Da mesma forma, alguns usuários do Reddit elogiar o Calendly por sua funcionalidade de agendamento simples, especialmente para profissionais que lidam com clientes.

_Eu o utilizo e adoro. O Calendly torna extremamente fácil para as pessoas agendar um horário em meu calendário para diferentes blocos de tempo (15 minutos, 30 minutos, 1 hora etc.) e você pode integrar o Zoom para que ele inclua um link de conferência quando eles agendarem.

Como eles atendem a casos de uso ligeiramente diferentes, uma comparação direta pode não ser a melhor maneira de avaliá-los. Então, como você faz a escolha?

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa para o Motion versus o Calendly

Nosso veredicto final sobre o confronto entre Motion e Calendly: Se você quiser uma ferramenta para agendamento e gerenciamento de tarefas, escolha o Motion - ele funciona melhor para colaboração em equipe. Está procurando apenas um agendador de reuniões? Escolha o Calendly.

Mas aqui está o problema: O Motion tem um preço muito alto para agendamento e não tem recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como a adição de tarefas recorrentes.

A solução definitiva? Nós sugerimos ClickUp , o aplicativo de tudo para o trabalho._ É o melhor alternativa ao Motion e ao Calendly que cuida do gerenciamento de reuniões e tarefas em um único lugar, além de oferecer ferramentas de comunicação adicionais para manter seus projetos e sua produtividade sob controle.

Deseja agendar tarefas e eventos, receber lembretes, planejar seu dia e monitorar o progresso do projeto? Com o ClickUp, tudo é possível em uma única plataforma.

One-Up do ClickUp #1: Planeje seu dia sem problemas com o ClickUp Calendar Visualização do calendário do ClickUp centraliza todas as suas tarefas, eventos e prazos em um espaço intuitivo.

Com a funcionalidade de arrastar e soltar, você pode agendar facilmente tarefas e reuniões, visualizar cronogramas de projetos e sincronizar todos os seus calendários para evitar conflitos.

Mantenha-se organizado com tarefas e eventos codificados por cores, facilitando a distinção entre categorias, equipes ou prioridades em um piscar de olhos.

Fique à frente de sua agenda com o Calendar View do ClickUp - personalize, organize e conquiste seu dia em um piscar de olhos

Você pode até usar filtros avançados para se concentrar em eventos ou tarefas críticas, eliminando a desordem desnecessária e mantendo todos alinhados. Definir Lembretes no ClickUp para tarefas e eventos críticos para garantir que você nunca perca um prazo.

Como o Calendly, o ClickUp permite que você compartilhe seu calendário com qualquer pessoa. Basta definir as permissões de compartilhamento, copiar o link e pronto!

Usamos o ClickUp diariamente para fornecer o pano de fundo para a organização de todas as reuniões de projeto com clientes, reuniões internas de planejamento de projeto, reuniões internas de andamento do projeto e sessões de agendamento de recursos. Também o usamos para promover a propriedade das tarefas com os clientes finais, o que, por sua vez, ajuda a esclarecer as responsabilidades.

Andrew Houghton, gerente sênior de produtos da Aptean

ClickUp's One-Up #2: Agende de forma inteligente com modelos

O ClickUp facilita o agendamento com seus modelos fáceis de usar Modelo de planejamento de calendário do ClickUp . Assim como o Motion, ele combina perfeitamente suas tarefas e eventos em uma visualização única e unificada, proporcionando clareza e controle sobre sua agenda.

Modelo de Planejador de Calendário ClickUp

Se estiver gerenciando prazos, reuniões ou compromissos pessoais, este modelo oferece uma maneira de planejar e organizar o seu tempo um instantâneo claro de seu dia, semana ou mês, facilitando o planejamento. Além disso, com integrações para ferramentas populares como Google Calendar, Outlook e Zoom, ele simplifica seu fluxo de trabalho, garantindo que todas as suas agendas estejam sincronizadas.

E o melhor de tudo? O modelo é totalmente personalizável para se adequar ao seu fluxo de trabalho e às suas preferências exclusivas. Economize ainda mais tempo criando modelos reutilizáveis para projetos e tarefas recorrentes, o que o torna uma ferramenta essencial para agendamento e organização eficientes. É o melhor calendário de gerenciamento de projetos que você poderia pedir!

One-Up do ClickUp #3: Melhore o agendamento e a colaboração com o ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp redefinem o gerenciamento de tarefas, indo além das listas básicas de tarefas, oferecendo recursos robustos que simplificam a programação,

aumentam a produtividade e promover a colaboração.

Você pode criar tarefas com descrições detalhadas, datas de vencimento e status personalizados para corresponder aos seus processos. Atribua tarefas a indivíduos ou a vários responsáveis, adicione @menções e comentários para contextualizar e anexe arquivos relevantes diretamente nas tarefas, eliminando as intermináveis linhas de e-mail.

Transforme o caos em clareza com o ClickUp Tasks - priorize, automatize e colabore como nunca antes

As tarefas no ClickUp podem ser divididas em subtarefas para melhor controle. Você pode organizar tudo, desde projetos complexos até planos diários usando prioridades, relações de dependência e campos personalizados que registram detalhes importantes de cada tarefa. Obtenha uma visão geral de suas tarefas com as visualizações Lists, Boards ou Calendar e use Automações do ClickUp para reduzir o trabalho repetitivo, como atribuir tarefas ou definir datas de vencimento.

Por fim, ao vincular as tarefas a um Metas no ClickUp você pode preencher a lacuna entre seus esforços diários e sua visão de longo prazo, mantendo-o concentrado e alinhado.

Outros recursos do ClickUp para melhorar seu fluxo de trabalho

Aumente o agendamento e o gerenciamento de tarefas com o ClickUp Brain ClickUp Brain aumenta a produtividade em

gerenciamento e programação de tarefas por meio de seus recursos baseados em IA. Ele atua como seu assistente executivo para simplificar os fluxos de trabalho individuais e melhorar a colaboração da equipe.

Acelere suas tarefas e aumente a produtividade com o ClickUp Brain. Obtenha informações instantaneamente, crie documentos em segundos e obtenha atualizações de progresso sem ter que ficar trocando mensagens sem fim

Com o ClickUp Brain, você pode redigir, resumir e refinar os detalhes da tarefa instantaneamente, economizando tempo em atualizações manuais. O ClickUp Brain automatiza tarefas repetitivas, permitindo que os usuários se concentrem em trabalhos mais importantes. Ele pode examinar as tarefas e fornecer uma lista priorizada do que deve ser feito em seguida, garantindo que as tarefas importantes não sejam negligenciadas.

ClickUp Brain: Como Escrever um Resumo de Reunião

A IA também pode gerar resumos e atualizações de projetos em tempo real sem que você precise abrir cada tarefa. Ela responde a perguntas sobre seus projetos ou tarefas contextualmente, reduzindo as pesquisas manuais. Como resultado, você pode economizar até 60% de seu tempo compreender rapidamente o status dos projetos e tomar decisões informadas.

O que diferencia o ClickUp Brain é sua capacidade de analisar sua carga de trabalho e sugerir otimizações, ajudando-o a identificar gargalos e aumentar a produtividade.

Domine o gerenciamento de projetos com o ClickUp Gerenciamento de projetos do ClickUp mantém as equipes no caminho certo, organizadas e concentradas. Ela permite que você gerencie tudo, desde tarefas pessoais até projetos grandes, complexos e multifuncionais em uma única plataforma.

Mestre todos os projetos com as soluções de gerenciamento de projetos do ClickUp

Você pode dividir os projetos em tarefas gerenciáveis, atribuí-las aos membros da equipe e definir prazos. Mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp como Lista, Quadro e Gantt, garantem que cada projeto seja monitorado da maneira que funciona melhor para a sua equipe.

Além disso, você pode usar ferramentas robustas de relatório como Painéis do ClickUp para acompanhamento de desempenho e insights em tempo real, ajudando você a tomar decisões baseadas em dados para acelerar o sucesso do seu projeto.

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos para ajudar a simplificar suas programações diárias e de equipe. Por exemplo, o modelo Modelo de planejador diário do ClickUp permite que você organize suas tarefas, defina prioridades e mantenha o foco durante o dia.

Se estiver gerenciando os horários da equipe, o Modelo de agenda de funcionários do ClickUp ajuda a atribuir facilmente turnos e monitorar a disponibilidade, garantindo uma coordenação perfeita em toda a sua equipe.

Esses modelos economizam tempo em tarefas repetitivas e aumentam a eficiência, facilitando a organização e o controle.

Experimente o ClickUp: A solução perfeita para o debate entre o Motion e o Calendly

O Calendly agenda reuniões. O Motion combina o agendamento de reuniões com o gerenciamento de tarefas.

Mas o ClickUp? Ele está em uma liga própria. Projetado para revolucionar a forma como você trabalha, o ClickUp oferece flexibilidade inigualável para gerenciar tarefas, planejar projetos e agendar seu tempo - tudo em uma única e poderosa plataforma.

Com suas ferramentas de agendamento baseadas em IA, o ClickUp vai além do gerenciamento de tarefas; ele prevê prioridades, otimiza sua agenda e automatiza fluxos de trabalho para economizar horas. Integre perfeitamente o ClickUp às suas ferramentas favoritas, acompanhe o progresso em tempo real e capacite sua equipe a colaborar sem esforço. Registre-se gratuitamente hoje mesmo e descubra por que o ClickUp é a solução mais inteligente, rápida e completa para produtividade.