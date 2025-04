Às vezes, o trabalho de RH pode parecer uma tarefa interminável. Manter o controle da contratação, da folha de pagamento, dos benefícios, do treinamento e do desempenho dos funcionários pode se acumular rapidamente.

É aí que o software CRM de RH se torna um salva-vidas no gerenciamento de Processos de RH .

Precisa de ajuda para gerenciar as solicitações de emprego? Sim. Deseja acompanhar o desempenho dos funcionários ou agendar sessões de treinamento? Fácil. Está tendo dificuldades com a folha de pagamento ou com a administração de benefícios? O software tem tudo o que você precisa.

Aqui está um resumo do melhor software de CRM de RH para ajudá-lo a economizar tempo, cortar custos e melhorar o envolvimento dos funcionários.

⏰ Resumo de 60 segundos

11 melhores CRMs de RH para agilizar os processos de RH:

ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos de RH e relacionamento com funcionários

O melhor para gerenciamento de projetos de RH e relacionamento com funcionários Rippling : O melhor para automatizar o ciclo de vida dos funcionários

: O melhor para automatizar o ciclo de vida dos funcionários Bamboo HR: Melhor para centralizar dados e relatórios de RH

Melhor para centralizar dados e relatórios de RH Paycor: Melhor para conformidade da folha de pagamento

Melhor para conformidade da folha de pagamento Workday HCM: Melhor para tomar decisões de RH baseadas em dados

Melhor para tomar decisões de RH baseadas em dados TriNet: Melhor para administrar os benefícios dos funcionários

Melhor para administrar os benefícios dos funcionários Bitrix24: Melhor para comunicação e colaboração de RH

Melhor para comunicação e colaboração de RH Workable: O melhor para recrutamento e seleção de candidatos

O melhor para recrutamento e seleção de candidatos Monday.com: Melhor para criar um fluxo de trabalho de RH personalizável e escalável

Melhor para criar um fluxo de trabalho de RH personalizável e escalável UKG Pro: Melhor para gerenciamento abrangente da força de trabalho

Melhor para gerenciamento abrangente da força de trabalho Gusto: Melhor para gerenciamento de talentos

O que é CRM de RH?

O software HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management) combina os melhores recursos das ferramentas de RH e CRM para simplificar o gerenciamento da força de trabalho. Ele cuida de tudo, desde o recrutamento até o envolvimento dos funcionários, treinamento e gerenciamento de desempenho.

Assim, o HR CRM reduz a complexidade das operações de RH e melhora a satisfação geral dos funcionários.

**HRM vs. CRM

O HRM (Human Resources Management, Gerenciamento de Recursos Humanos) trata da gestão das pessoas em uma organização, incluindo contratação, treinamento, avaliações de desempenho e conformidade com as leis trabalhistas. Por outro lado, CRM (Customer Relationship Management, Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) concentra-se no gerenciamento das interações com os clientes, no controle das vendas e no aprimoramento do atendimento ao cliente.

**O CRM de RH adapta os recursos de criação de relacionamentos das ferramentas tradicionais de CRM para ajudá-lo a cultivar e gerenciar os relacionamentos com seus funcionários. Isso significa que as equipes de RH podem ir além das tarefas tradicionais de gerenciamento e criar conexões mais fortes e significativas com sua força de trabalho.

A combinação de HRM e CRM oferece uma maneira revolucionária de gerenciar sua força de trabalho. Mas o que exatamente torna o CRM de RH tão benéfico?

Aqui estão as vantagens de incorporar o CRM de RH em sua empresa:

Criar relacionamentos sólidos e duradouros com os funcionários, tratando-os como partes interessadas valiosas

Criar perfis de funcionários, rastrear as lacunas de habilidades dos funcionários e oferecer planos personalizados de aprendizado e desenvolvimento para melhorar as experiências dos funcionários

Prever os riscos de rotatividade de funcionários, o índice de satisfação dos funcionários e as necessidades futuras de talentos para a tomada de decisões informadas

O que você deve procurar no CRM de RH?

Ao escolher um CRM de RH, é essencial considerar os seguintes fatores para garantir que o software atenda às necessidades de sua organização:

📌 Recursos de recrutamento eficientes: Ferramentas de recrutamento com sistema de rastreamento de candidatos ( Modelos de ATS) e o agendamento automatizado de entrevistas podem economizar horas de trabalho manual. Um bom CRM de RH também ajuda a gerenciar os pipelines de candidatos e a monitorar o progresso do recrutamento sem interrupções

recursos de envolvimento do funcionário: Ferramentas de feedback, reconhecimento e comunicação são essenciais para motivar sua força de trabalho. Um CRM de RH centraliza esses processos, garantindo que os funcionários se sintam conectados e valorizados

controle de desempenho: A definição de metas, o controle do progresso e a análise do desempenho devem ser simples. Procure ferramentas que lhe permitam medir análises de desempenho e orientar o desenvolvimento dos funcionários de forma eficaz

gerenciamento de folha de pagamento e conformidade: O gerenciamento da folha de pagamento e a conformidade com as leis trabalhistas podem ser complexos. Os sistemas de CRM de RH devem automatizar essas tarefas, reduzindo o risco de erros manuais

opções de personalização: Cada organização tem necessidades exclusivas, portanto, o software deve oferecer recursos de personalização. Selecione uma ferramenta que ofereça fluxos de trabalho sob medida, personalizados Painéis de RH e opções flexíveis de relatórios

Os 11 melhores CRM de RH

Vamos dar uma olhada mais de perto nas principais plataformas de CRM de RH e em seus principais recursos.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de RH e relacionamento com funcionários)

aprimore as interações dos funcionários e garanta uma comunicação perfeita com o CRM do ClickUp_

Um relacionamento positivo entre empregador e funcionário é fundamental para o crescimento e o sucesso a longo prazo de qualquer organização. No entanto, alinhar as diferentes expectativas dos funcionários e da organização pode ser um desafio significativo. É nesse ponto que o CRM do ClickUp ajuda a colocar empregadores e funcionários na mesma página e a fortalecer o relacionamento entre eles.

Você pode personalizar a ferramenta ClickUp CRM para centralizar os dados dos funcionários e visualizar o histórico de trabalho, os dados de desempenho e as atividades de treinamento e desenvolvimento de cada funcionário. Ao integrar ferramentas como Metas do ClickUp permite que você defina objetivos e resultados-chave (OKRs) relevantes e crie uma cultura de melhoria contínua.

O ClickUp CRM também o ajuda a rastrear as contribuições dos funcionários ao longo de seu mandato por meio de painéis personalizados. Isso permite que você analise o ROI do treinamento de funcionários e identifique os funcionários mais valiosos para a organização.

E não é só isso! Assim como o CRM ajuda a centralizar o alcance do cliente, o CRM do ClickUp ajuda a gerenciar toda a comunicação com os funcionários em um só lugar, desde mensagens de contratação até pesquisas de feedback.

Ele ainda permite que você acompanhe o status de cada funcionário em toda a organização, quer ele esteja na fase de integração, treinamento, experiência ou avaliação de desempenho. Isso lhe dá a visibilidade necessária para oferecer suporte e recompensas personalizadas, fazendo com que eles se sintam valorizados.

Construa um pipeline de recrutamento e simplifique seu processo de integração com o software ClickUp HR

Deseja aumentar ainda mais o envolvimento dos funcionários? ClickUp para equipes de RH torna isso possível. Você pode usar o Tarefas do ClickUp para criar um processo de integração personalizado, adicionando tarefas passo a passo adaptadas à função de cada funcionário.

A melhor parte é que o ClickUp ajuda você a contratar os melhores talentos, simplificando o processo de recrutamento.

Com o Modelo de candidato para contratação do ClickUp se você quiser que o ClickUp Hiring Template seja um modelo de candidato, você pode conectar ferramentas como ClickUp Form, Google Form e Typeform via Zapier para criar automaticamente tarefas para cada candidato e comparar candidatos. Isso permite que você se concentre mais na avaliação e na melhoria da experiência do candidato do que nos processos operacionais.

Modelo de Contratação de Candidatos do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Automatize as tarefas de contratação, como agendamento de calendário, gerenciamento de documentos de funcionários e controle de tempo e presença com o Automações do ClickUp Acompanhe as principais métricas de desempenho dos funcionários, visualize o progresso das metas e gere insights acionáveis em uma única exibição com o ClickUp Dashboards Crie e gerencie fluxos de trabalho e visualize cronogramas de projetos com o Visualizações personalizadas do ClickUp Comunique-se com sua equipe, forneça feedback, participe de discussões, anexe documentos e vincule tarefas com o ClickUp Chat Crie manuais da empresa e dos funcionários para listar todas as políticas e procedimentos e definir permissões de controle com o Documentos do ClickUp Limitações do ClickUp

As extensas opções de personalização podem parecer excessivas para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

A transparência organizacional é um dos benefícios mais impactantes obtidos desde a implementação do ClickUp na equipe. Agora, no ClickUp, qualquer pessoa na organização pode ver cada um dos OKRs de nossa equipe, quem os possui e seu progresso. Olhando para trás, antes do ClickUp, não tínhamos esse nível de transparência, portanto, todos os nossos departamentos estavam desconectados.

Andrea Park, Coordenadora de Operações Comerciais da Spekit

➡️ Leia mais: 12 modelos gratuitos de CRM: Excel, Planilhas Google e ClickUp

2. Rippling (melhor para automatizar o ciclo de vida dos funcionários)

via Ondulação O Rippling automatiza o ciclo de vida do funcionário, desde o recrutamento até a integração, o desenvolvimento, a retenção e a saída. Por exemplo, se um funcionário for transferido para um estado diferente, a Rippling calcula automaticamente os impostos de acordo com as leis aplicáveis.

Você também pode usá-lo para construir um fluxo de trabalho de RH personalizado, como definir lembretes para aniversários de funcionários e enviar notificações sobre a queda de desempenho de um funcionário. Seu recurso de destaque é o agendamento personalizado, que permite atribuir tarefas específicas do cliente aos funcionários com base em sua demanda, habilidades, certificações etc.

Melhores recursos do Rippling

Rastreie o tempo e a presença dos funcionários em tempo real para identificar tendências de pessoal ou horas extras

Gerencie os requisitos de conformidade de RH locais, regionais e nacionais e crie planos de ação para seguir as conformidades

Criar estágios de entrevista personalizados com base nas necessidades de contratação da organização

Limitações de ondulação

Requer pagamento anual, com penalidades para cancelamento antecipado e não oferece teste gratuito

Preços do Rippling

Preços personalizados

Classificação e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 3.000 avaliações)

A automação do Rippling reduz o trabalho manual e ajuda a evitar erros. A plataforma também se conecta a vários outros aplicativos, o que a torna flexível para atender às necessidades de seu negócio/empresa. De modo geral, o Rippling elimina grande parte da dor de cabeça do gerenciamento de funcionários e permite que as equipes se concentrem em coisas mais importantes. Alguns recursos, como relatórios ou personalizações, poderiam ser mais intuitivos.

Avaliação do G2

3. Bamboo HR (melhor para centralizar dados e relatórios de RH)

via BambooHR O BambooHR é uma ótima solução para gerenciamento e análise de dados de funcionários. Você pode visualizar relatórios detalhados sobre o tempo de serviço dos funcionários, rotatividade, tempo livre, etc. Ele também tem um módulo de gerenciamento de desempenho que ajuda a simplificar as avaliações, o feedback e os relatórios dos funcionários para uma melhor tomada de decisões.

É possível medir os índices de satisfação dos funcionários por meio de pesquisas eNPS anônimas, o que permite implementar mudanças impactantes.

Melhores recursos do Bamboo HR

Consolide os dados dos funcionários para facilitar o processamento da folha de pagamento, a geração de relatórios abrangentes e a declaração de impostos sem complicações

Crie anúncios de emprego, acompanhe candidaturas, comente currículos e avalie candidatos, tornando o processo de contratação contínuo e colaborativo

Gere relatórios personalizados sobre uma ampla gama de dados de RH, desde relatórios EEO-1 até perfis de idade e gênero

Limitações do Bamboo HR

As integrações com o Google e o Slack são restritivas, exigindo chamadas de API personalizadas para sincronizar totalmente os dados

Preços do Bamboo HR

Preços personalizados

Bamboo HR classificação e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

O Bamboo HR cria automaticamente tarefas para quem você quiser e facilita muito a tarefa de garantir que os funcionários assinem e enviem toda a documentação necessária. Como uma organização de médio porte, isso é incrivelmente útil para garantir que a integração seja totalmente concluída de forma rápida e eficaz. O módulo de gerenciamento de desempenho é um pouco restritivo quanto ao número de perguntas que podem ser feitas.

Avaliação do G2

4. Paycor (melhor para conformidade da folha de pagamento)

via Pagador O Paycor automatiza o processamento da folha de pagamento e gerencia todos os dados dos funcionários em um só lugar. Ele ajuda você a ficar em dia com a conformidade fiscal e garante que sua equipe seja paga com precisão e dentro do prazo. Recursos como OnDemand Pay e a funcionalidade AutoRun eliminam o trabalho manual, enquanto os serviços de auto-suporte dos funcionários tornam as coisas mais convenientes para todos.

Além disso, ferramentas eficientes de geração de relatórios, modelos de folha de pagamento os modelos de folha de pagamento, os alertas de leis e os guias úteis tornam os processos muito mais fáceis. Os funcionários podem atualizar facilmente as informações pessoais e gerenciar seus benefícios, reduzindo a carga sobre o RH.

Melhores recursos do Paycor

Programe e execute automaticamente a folha de pagamento na data e hora escolhidas

Controle as horas dos funcionários, gerencie as folgas e crie programações, tudo sincronizado diretamente com a folha de pagamento

Obtenha respostas rápidas para perguntas sobre dados da força de trabalho em linguagem natural usando assistência de IA

Limitações do Paycor

Falta de integrações com ferramentas populares como QuickBooks

Preços do Paycor

Preços personalizados

Classificação e resenhas da Paycor

G2: 3,9/5 (mais de 700 avaliações)

3,9/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 2.500 avaliações)

Gosto das funcionalidades do Paycor para quase todas as questões relacionadas a RH. Esse sistema é fácil de usar para folha de pagamento de funcionários, benefícios, registro de horas, remuneração e muito mais. Muitas coisas podem ser personalizadas, mas algumas opções são de tamanho único para toda a empresa. Isso é particularmente frustrante no caso do gerenciamento de desempenho, pois nem todas as empresas fazem a mesma coisa.

Avaliação do G2

5. Workday HCM (melhor para tomar decisões de RH baseadas em dados)

_via Workday HCM Se você deseja tomar decisões baseadas em dados, aumentar a satisfação no trabalho e melhorar a eficiência geral dos funcionários, o Workday oferece as ferramentas para isso.

Ela abrange tudo, desde o gerenciamento de talentos até a folha de pagamento, remuneração, controle de tempo e planejamento da força de trabalho. A Workday também oferece soluções adicionais como gerenciamento de gastos, análises e relatórios e aquisição de talentos para atender a várias necessidades de negócios.

O Workday simplifica tarefas complexas de RH com recursos como o Skills Cloud, que permite o gerenciamento eficiente de habilidades e a geração de relatórios. Ele também oferece ferramentas para gerenciamento de casos, feedback de funcionários e planejamento da força de trabalho para simplificar as funções de RH.

Melhores recursos do Workday HCM

Obtenha acesso centralizado às informações dos funcionários para aprimorar o gerenciamento de RH e melhorar a tomada de decisões

Acompanhar o desempenho, as metas e o desenvolvimento dos funcionários, garantindo o crescimento contínuo e o alinhamento com os objetivos da empresa

Permitir uma comunicação perfeita entre o RH e os funcionários, aumentando o envolvimento e o suporte por meio de vários canais

Limitações do Workday HCM

Menos acessível para pequenas empresas, especialmente aquelas com orçamentos limitados

Preços do Workday HCM

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Workday HCM

G2: 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

O Workday HCM é altamente escalável, o que o torna adequado para organizações de todos os tamanhos. Ele pode crescer com a empresa e se adaptar às necessidades em constante mudança sem interrupções significativas. A personalização do Workday HCM para atender a necessidades organizacionais específicas pode ser complexa e exigir conhecimento técnico especializado.

Avaliação do G2

📖 Leia mais: Melhor software de gerenciamento de talentos de RH

6. TriNet (Melhor para administrar os benefícios dos funcionários)

via TriNet O TriNet (anteriormente TriNet Zenefits) é uma plataforma de RH dedicada ao gerenciamento de benefícios para funcionários. Ele ajuda a inscrever facilmente os funcionários em planos médicos, odontológicos, de visão e de seguro de vida. Você também pode enviar notificações personalizadas aos funcionários com base em seus planos de benefícios, status de inscrição, etc.

O TriNet fornece aos funcionários acesso em qualquer lugar aos detalhes de seus seguros e contas de gastos, promovendo maior transparência e maior envolvimento dos funcionários. Sua biblioteca de RH lhe dá acesso rápido a recursos valiosos, incluindo resumos de leis estaduais e atualizações sobre a reforma do sistema de saúde.

Melhores recursos do TriNet

Obtenha visibilidade em tempo real dos benefícios dos funcionários com registro e gerenciamento 100% on-line

Adicione automaticamente novas contratações à folha de pagamento, com benefícios selecionados e primeiros pagamentos rateados

Automatize as atualizações da folha de pagamento quando um funcionário for transferido, promovido ou tirar férias

Limitações do TriNet

Não possui um módulo ACA (Affordable Care Act) autônomo e exige a compra de um plano HRIS completo para acessá-lo

Preços do TriNet

Essenciais: US$ 8/funcionário/mês

US$ 8/funcionário/mês Crescimento: $16/funcionário/mês

$16/funcionário/mês Zen: $21/funcionário/mês

TriNet rating and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 440 avaliações)

4,6/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 800 avaliações)

Uma das melhores coisas sobre a Trinet é ter excelentes opções de planos de seguro médico/odontológico/previsão/suplementar que são integrados diretamente à plataforma e aos custos e relatórios da folha de pagamento. Uma área de frustração específica tem sido os problemas com impostos sobre a folha de pagamento.

Avaliação do G2

7. Bitrix24 (Melhor para comunicação e colaboração de RH)

via Bitrix24 O Bitrix24 se destaca por combinar colaboração, gerenciamento de projetos e comunicação de RH em uma plataforma unificada.

É um espaço de trabalho dinâmico onde as equipes de RH podem gerenciar tudo, desde tarefas até controle de tempo, compartilhamento de documentos e colaboração entre funcionários. Sua interface exclusiva no estilo de mídia social incentiva o envolvimento dos funcionários por meio de curtidas, comentários e notificações.

Com um assistente de IA embutido, o Bitrix24 ajuda a automatizar os fluxos de trabalho de RH, liberando tempo para tarefas mais importantes.

Melhores recursos do Bitrix24

Combine ferramentas para gerenciar funcionários, leads e clientes em uma única plataforma

Localize facilmente os registros de funcionários usando filtros personalizáveis por data de criação, status ou membros da equipe designados

Permita a coordenação da equipe com espaços de trabalho compartilhados, rastreamento de atividades e comunicação sobre projetos específicos

Limitações do Bitrix24

Oferece opções limitadas para personalizar a interface de acordo com as preferências individuais

Preços do Bitrix24

Basic: $49/5 usuários/mês

$49/5 usuários/mês Standard: $99/50 usuários/mês

$99/50 usuários/mês Professional: $199/100 usuários/mês

$199/100 usuários/mês Enterprise 250: $399/250 usuários/mês

Bitrix24 classificação e comentários

G2: 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 900 avaliações)

O Bitrix24 é um software que ajuda a gerenciar seus clientes, sua equipe de suporte, sua comunicação, seu trabalho em equipe, seus arquivos e suas campanhas de e-mail. Ele é muito acessível e ótimo para novas empresas e orçamentos pequenos.

Avaliação do G2

8. Funcionável (melhor para recrutamento e seleção de candidatos)

via Viável Workable HR CRM que torna a contratação mais rápida e fácil. Você pode publicar vagas em mais de 200 quadros, acessar um banco de dados com mais de 400 milhões de perfis e usar ferramentas de IA para fazer a triagem, agendar entrevistas e gerenciar ofertas sem esforço.

Seus recursos úteis, como modelos de e-mail personalizados, kits de entrevista prontos para uso e relatórios detalhados, ajudam a organizar seu processo de recrutamento.

Seja na administração de uma startup de tecnologia, no gerenciamento de uma equipe de saúde ou no crescimento de uma empresa de hospitalidade, você pode contar com este software de gerenciamento de funcionários para ajudá-lo a formar equipes de alto desempenho.

Melhores recursos do Workable

Publique vagas de emprego em vários quadros de empregos e plataformas de mídia social instantaneamente, economizando tempo e esforço

Pesquise e entre em contato com candidatos passivos em plataformas como LinkedIn, GitHub e Twitter diretamente da Workable

Use modelos de avaliação para coleta sistemática de feedback e garanta decisões de contratação consistentes

Limitações do Workable

Não possui recursos dedicados para estimular candidatos anteriores para oportunidades futuras

Oferece recursos limitados de geração de relatórios em comparação com outras plataformas

Preços viáveis

Teste gratuito

Iniciante: $189/mês

$189/mês Standard: $378/mês

$378/mês Premier: $628/mês (cobrado anualmente)

Classificação e avaliações do Workable

G2: 4,6/5 (mais de 440 avaliações)

4,6/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

O Workable é uma plataforma intuitiva e completa que torna o gerenciamento de anúncios de emprego, pipelines de candidatos e fluxos de trabalho de contratação simples e eficientes. A interface fácil de usar garante que até mesmo os membros da equipe que não são especialistas em tecnologia possam navegar e utilizar seus recursos sem problemas.

Avaliação do G2

9. Monday.com (melhor para criar um fluxo de trabalho de RH personalizável e escalável)

via Segunda-feira.com Procurando um CRM simples para agilizar os processos de RH ? Você pode experimentar o Monday.com. Ele o ajuda a criar um pipeline de recrutamento personalizado, coordenando com os gerentes de contratação diretamente na plataforma. Além disso, oferece total visibilidade do desempenho diário dos funcionários para que você possa identificar áreas de melhoria.

O Monday.com também permite que você crie formulários para coletar dados dos funcionários, reduzindo a entrada manual durante os processos de integração ou recrutamento.

Melhores recursos do Monday.com

Automatize o acompanhamento de entrevistas, lembretes de sessões de treinamento e aprovações de solicitações de licença para economizar tempo

Conecte os quadros de RH para acompanhar os ciclos de vida dos funcionários, desde a contratação até as avaliações de desempenho

Integração perfeita com plataformas como Slack, Gmail, Outlook e outras para sincronizar a comunicação de RH e o gerenciamento de tarefas

Limitações do Monday.com

Navegação complexa em alguns momentos, dificultando o acesso a todos os recursos

Preços do Monday.com

Básico: US$ 12/usuário/mês

US$ 12/usuário/mês Standard: $14/usuário/mês

$14/usuário/mês Pro: $24/usuário/mês

$24/usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Monday.com avaliação e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

Adoro o fato de poder criar vários quadros e manter todos os documentos em um só lugar. Você também não precisa compartilhar tudo com todas as pessoas! No entanto, você pode fazer upload de documentos para que as pessoas possam ver e adicionar seus próprios documentos. Isso é excelente para ajudá-lo a se manter organizado. Eu o utilizo para recrutamento/RH e controle de ativos. Revisão do G2 10. UKG Pro (melhor para gerenciamento abrangente da força de trabalho)

via UKG Pro O UKG Pro é uma plataforma abrangente de RH e folha de pagamento projetada para facilitar o gerenciamento da força de trabalho. Do controle de tempo à administração de benefícios, agendamento automatizado e análises robustas, ele oferece todas as ferramentas de que as empresas precisam para otimizar as operações de RH.

O Software de fluxo de trabalho de RH permite um autoatendimento perfeito para os funcionários, melhorando a autonomia e a eficiência do trabalho. Ele também fornece uma base de conhecimento detalhada para que os funcionários descubram respostas rápidas para todas as perguntas relacionadas a RH.

Melhores recursos do UKG Pro

Use IA para análise de RH e tome decisões estratégicas de negócios

Contrate talentos de qualidade personalizando a experiência de recrutamento para cada candidato

Acompanhe as entradas e saídas dos funcionários de forma eficaz para simplificar o gerenciamento de presença

Limitações do UKG Pro

Possui uma interface complexa que afeta a experiência geral do usuário

Preços do UKG Pro

Preços personalizados

Classificação e resenhas do UKG Pro

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

Gosto do fato de que eles têm suporte não apenas para consertar problemas, mas também para nos ajudar com o treinamento dos funcionários que usam o sistema. Eles têm disponibilidade para uma plataforma de conversação para os funcionários, para que eles possam cobrir os turnos, e colocam disponibilidade para ajudar na automação da programação.

Avaliação do G2

11. Gusto (Melhor para gerenciamento de talentos)

via Gosto O Gusto é uma plataforma popular de administração de RH e gerenciamento de talentos. Ela ajuda as empresas a cultivar e reter talentos com aplicativos integrados de gerenciamento de desempenho, aprendizado e desenvolvimento. Os funcionários podem autoavaliar seu desempenho, solicitar feedback do gerente e acessar recursos de desenvolvimento de carreira.

Você pode acompanhar o progresso dos funcionários, identificar suas lacunas de habilidades e desenvolver planos de desenvolvimento personalizados. Isso estimula a autoconsciência dos funcionários e faz com que eles se sintam apoiados em seu crescimento na carreira, resultando em melhor retenção de talentos.

melhores recursos do #### Gusto

Automatize as ofertas de emprego, a assinatura de documentos e o armazenamento eletrônico para facilitar a integração dos funcionários

Gerencie reembolsos médicos, odontológicos, oftalmológicos, 401(k) e de saúde com deduções automáticas na folha de pagamento.

Acesse integrações pré-criadas com vários aplicativos de RH de terceiros, como JazzHR e Lattice

limitações do #### Gusto

Os recursos complementares podem aumentar rapidamente o custo mensal por funcionário

Preços do Gusto

Simples: US$ 40/mês e US$ 6/funcionário/mês

US$ 40/mês e US$ 6/funcionário/mês Plus: US$ 80/mês e US$ 12/funcionário/mês

US$ 80/mês e US$ 12/funcionário/mês Premium: Preços personalizados

Gusto classificação e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O Gusto simplifica as tarefas de folha de pagamento e RH com sua plataforma amigável, oferecendo fácil integração de funcionários, declaração de impostos e gerenciamento de benefícios. Sua interface intuitiva e o excelente suporte ao cliente o tornam a solução ideal para empresas que desejam simplificar seus processos administrativos. Os recursos de relatório são um pouco limitados em comparação com opções de software de RH mais robustas disponíveis no mercado.

Avaliação do G2

Eleve seu local de trabalho com o ClickUp

Finalmente, chegamos ao final deste guia! Um CRM de RH pode centralizar os dados dos funcionários, simplificar os processos de RH e criar um ambiente de trabalho mais organizado e produtivo.

No entanto, muitas plataformas de RH estão limitadas a recursos de folha de pagamento, conformidade e controle de tempo. Se você estiver procurando uma plataforma de CRM de RH eficaz para criar relacionamentos sólidos com os funcionários e melhorar o gerenciamento deles, o ClickUp é a solução ideal.

Ele facilita a integração sistemática de funcionários, o acompanhamento do progresso e a comunicação para aumentar a produtividade no local de trabalho. Pronto para fazer uma mudança? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode transformar sua gestão de RH!