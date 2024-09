Como simplificar os processos usando um painel de RH

Gerenciar uma equipe dá trabalho. Imagine gerenciar toda a força de trabalho de uma organização. As equipes de Recursos Humanos (RH) são os heróis desconhecidos que preenchem as lacunas de habilidades, retêm talentos, gerenciam o desempenho e promovem uma cultura de trabalho positiva.

A dia na vida de um gerente de RH envolve vestir vários chapéus ao organizar reuniões, planilhas e papelada - mas, acima de tudo, gerenciar equipes.

Nesse contexto, os painéis analíticos de RH podem ser absolutamente revolucionários.

Um painel de RH funciona como uma ferramenta centralizada que fornece um instantâneo em tempo real do desempenho, da disponibilidade e do sentimento geral da sua equipe. Assim, você não precisa mais vasculhar montes de dados ou juntar informações de várias fontes.

A análise de RH tem um importante impacto no desempenho organizacional levando a um aumento de até 25% na produtividade dos negócios, uma redução de 50% nas taxas de atrito e um aumento de 80% na eficiência do recrutamento.

Neste blog, exploraremos os principais e mais importantes recursos dos painéis de RH, como criar um painel passo a passo, veremos alguns exemplos e descobriremos ferramentas que facilitam a análise de RH.

Importância dos painéis de RH

Os painéis de RH são cruciais para os profissionais de RH, pois oferecem insights orientados por dados e possibilitam decisões estratégicas.

Aqui está uma lista das várias maneiras pelas quais eles agregam valor a Processos de RH :

✅ Processo de recrutamento sem atrito

A configuração dos painéis de RH para monitorar as métricas de recrutamento, como tempo de contratação, custo por contratação, fontes de candidatos, adequação cultural e taxas de rotatividade, ajuda a otimizar o processo de contratação. Isso permite que a equipe de RH faça melhorias no processo com base em dados e atenda às necessidades de recrutamento metas de recrutamento de forma mais eficaz.

Tomada de decisão orientada por dados

A visualização de dados em tempo real permite que as equipes de RH tomem decisões bem fundamentadas com base em dados precisos, atualizados e de alta qualidade. A análise de tendências e padrões orientados por dados também ajuda a desenvolver estratégias eficazes de RH.

✅ Gerenciamento eficiente de recursos

Os painéis de RH fornecem informações sobre a presença dos funcionários, cargas de trabalho e disponibilidade, folha de pagamento, benefícios e remuneração e rotatividade. Isso dá suporte aos esforços de alocação e otimização de recursos para o uso eficiente do capital humano.

Rastreamento do desempenho dos funcionários

Os profissionais de RH podem monitorar métricas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) por meio de Painéis de KPIs . Isso os ajuda a identificar os funcionários com melhor desempenho, os com desempenho inferior, as áreas de melhoria e outros aspectos do desempenho dos funcionários.

Maior envolvimento dos funcionários

O rastreamento de métricas de envolvimento dos funcionários, como participação em programas de treinamento e desenvolvimento, Employee Net Promoter Score (e-NPS), taxas de rotatividade etc., ajuda a identificar e resolver problemas de envolvimento dos funcionários de forma proativa.

Conformidade aprimorada

Os painéis facilitam a conformidade organizacional com as leis trabalhistas e as regulamentações vigentes por meio do rastreamento de métricas importantes, como diferença salarial entre gêneros, diversidade etc. Essa transparência e a resolução proativa reduzem o risco de problemas legais e penalidades.

Planejamento da força de trabalho

Com uma visão abrangente das métricas da força de trabalho, os gerentes de contratação podem prever as necessidades futuras de pessoal, manter pipelines de talentos, planejar a sucessão, levar em conta a diversidade, preencher funções em aberto por meio da movimentação vertical da equipe e muito mais, resultando em Planejamento de RH .

Gerenciamento eficaz de custos

Ter uma visão panorâmica da folha de pagamento, dos benefícios e de outras despesas relacionadas a RH permite que as equipes de RH gerenciem os custos de forma eficaz e descubram áreas com potencial de economia.

Retenção de funcionários

A identificação de tendências na rotatividade de funcionários destaca possíveis problemas de retenção de talentos. As equipes de RH podem aproveitar esse conhecimento para criar estratégias direcionadas para melhorar o envolvimento e a retenção de funcionários.

Alinhamento estratégico

Os painéis ajudam a alinhar Estratégias de RH com metas organizacionais mais amplas, associando as métricas da força de trabalho aos objetivos comerciais, impulsionando o crescimento e o desempenho.

Principais recursos de um painel de RH

Um painel de controle de RH deve oferecer uma visão geral abrangente das atividades e métricas de RH para facilitar a tomada de decisões com base em dados.

Para isso, ele requer os seguintes recursos principais:

Visualização de dados em tempo real

Um painel de controle de RH permite que as equipes de RH monitorem as métricas relacionadas à presença, eNPS, rotatividade involuntária e outros fatores que refletem o desempenho da força de trabalho. O acesso a essas informações críticas no momento certo favorece a tomada de decisões rápidas e orientadas por dados.

Por exemplo, Painéis do ClickUp oferecem um alto grau de flexibilidade para rastrear métricas de RH, definir metas e monitorar o progresso - tudo em um só lugar.

Visualize dados em tempo real com o ClickUp Dashboards

Análise da força de trabalho

A análise avançada esclarece a demografia da força de trabalho, as lacunas de habilidades e a produtividade. Esse recurso ajuda as equipes de RH e os gerentes de contratação a vincular estratégias de talentos a objetivos mais amplos de planejamento de RH, de modo que os talentos certos sejam contratados para atender às necessidades organizacionais futuras.

Rastreamento de recrutamento e integração

Esse recurso ajuda a rastrear o funil de recrutamento, desde a inscrição até a integração. O ClickUp Dashboards oferece muitos recursos que permitem que você acompanhe tudo, do recrutamento à integração, do desenvolvimento do funcionário à folha de pagamento, do gerenciamento de desempenho às avaliações e muito mais.

Métricas de envolvimento do funcionário

As equipes de RH geralmente monitoram os níveis de envolvimento dos funcionários por meio de pesquisas, feedback e outras ferramentas. Isso fornece insights sobre áreas como a melhoria do envolvimento dos funcionários, a promoção do bem-estar dos funcionários e o cultivo de um ambiente de trabalho próspero.

Monitoramento de risco e conformidade

O rastreamento de métricas de conformidade, como a adesão a leis trabalhistas, regulamentos locais e políticas internas, é um recurso fundamental. Além de manter um registro auditável, os painéis destacam a não conformidade e outros riscos para minimizar a responsabilidade.

Gerenciamento de folha de pagamento e benefícios

Os painéis geralmente se integram aos dados da folha de pagamento e dos benefícios para fornecer uma visão consolidada da remuneração, dos benefícios e de outras despesas para um planejamento financeiro holístico.

Rastreamento do desempenho dos funcionários

Seja o desempenho individual ou da equipe, os painéis devem oferecer as ferramentas para medir e fazer benchmarking. Modelos integrados e estruturas configuráveis de análise de desempenho ajudam na avaliação do desempenho dos funcionários. Isso alimenta um canal de feedback contínuo, contribuindo para o crescimento da força de trabalho e da organização.

Personalize KPIs no ClickUp Dashboard para rastrear métricas relevantes de desempenho dos funcionários

Planejamento de sucessão e força de trabalho

Os painéis também devem conter um recurso que ajude no planejamento e na previsão de sucessão. Isso garante que todos os recrutamentos estejam alinhados com os requisitos de talentos imediatos ou futuros e potencializa o crescimento organizacional de longo prazo e a continuidade dos negócios.

Monitoramento da diversidade e da inclusão

Usando um painel de diversidade, é possível monitorar métricas de diversidade, equidade e inclusão (DEI), como gênero, etnia, equidade salarial e outros detalhes. Colocá-los em ação demonstra o compromisso de uma organização com os valores de DEI.

Relatórios e alertas personalizados de RH

O painel de controle deve conter um recurso para gerar relatórios e alertas para métricas específicas. Esses relatórios destacam problemas subjacentes e permitem que o departamento evite possíveis desafios.

Arquivo de modelos: Com modelos de avaliação de desempenho com os modelos de avaliação de desempenho, você pode medir e acompanhar facilmente o desempenho e o crescimento dos funcionários. Você pode usá-los para revisões trimestrais, semanais ou anuais e eliminar a necessidade de criar uma estrutura do zero todas as vezes.

Etapas para implementar um painel de RH

A implementação do painel exige uma abordagem estratégica que começa com a revisão de seus processos atuais e termina com uma adoção bem-sucedida em todos os níveis organizacionais.

Aqui estão as principais etapas envolvidas:

Etapa 1: avaliação dos processos de RH existentes

Avalie suas práticas e processos de RH existentes antes de integrar o painel ao seu fluxo de trabalho. Faça um balanço dos dados que você rastreia e procure áreas de melhoria.

Uma compreensão em nível macro dos seus processos gerais, incluindo gerenciamento do local de trabalho, avaliações de desempenho, envolvimento dos funcionários, recrutamento e conformidade, destacará os recursos obrigatórios do seu painel de RH.

Uma avaliação detalhada dos fluxos de trabalho de RH também garante que o painel esteja alinhado com suas metas, prioridades e políticas organizacionais.

Se você deseja melhorar o planejamento da força de trabalho ou simplificar o recrutamento com listas de verificação de contratação ao identificar as lacunas existentes, você orientará seus esforços de implementação e o ajudará a criar um painel que atenda às suas necessidades mais urgentes ou imediatas.

Etapa 2: Escolhendo a ferramenta certa de painel de RH

Depois de avaliar seus processos, a próxima etapa envolve a seleção de uma ferramenta de painel de RH.

Ao fazer essa escolha, há vários fatores e variáveis que você deve ter em mente. Ela satisfaz suas metas de RH? Ela pode se integrar ao seu sistema ou software de RH atual?

Sua prioridade deve ser ferramentas que ofereçam visualização de dados em tempo real e integração perfeita.

Por exemplo, Painéis do ClickUp oferecem um alto grau de flexibilidade para rastrear métricas de RH, definir metas e monitorar o progresso - tudo em um único lugar.

Os ClickUp Dashboards ajudam você a visualizar os dados por meio de gráficos e Indicadores-chave de desempenho (KPIs) de RH ), como pipeline de recrutamento e tempo de contratação, índices de satisfação dos funcionários, taxas de conclusão de treinamento e métricas de diversidade e inclusão.

E isso não é tudo. Os ClickUp Dashboards oferecem personalização profunda e integração perfeita com outras ferramentas de RH. O ClickUp se integra a mais de 1000 aplicativos permitindo que as equipes de RH personalizem os painéis de análise de pessoas de acordo com suas necessidades. Ele atinge o ponto ideal entre integração perfeita, opções de personalização e recursos poderosos para uma tomada de decisão eficaz.

Os painéis do ClickUp apresentam visualmente os dados em um formato fácil de entender

Passo #3: Personalizando e configurando o painel

Depois de selecionar o Software de análise de RH e personalize-o de acordo com suas necessidades específicas de RH.

A configuração do painel envolve configurá-lo para exibir as métricas mais relevantes para a sua equipe. Para isso, priorize os dados com impacto máximo (ou as métricas North Star), sejam eles métricas de desempenho dos funcionários, taxas de rotatividade, diferenças salariais entre gêneros ou outros.

O objetivo é concentrar-se nas áreas mais importantes de sua organização e acompanhar as métricas associadas a elas.

O ClickUp permite que você crie widgets para acompanhar metas específicas de RH, como melhorar o envolvimento dos funcionários ou reduzir o tempo de contratação.

Após a configuração, você pode se concentrar na personalização. Você pode personalizar o painel, experimentar exibições que atendam a diferentes partes interessadas da organização e muito mais. Isso garante que todos possam acessar os dados, desde os gerentes de contratação até os executivos de RH e os funcionários.

Etapa #4: treinamento para aumentar a adoção do painel

A personalização e a configuração técnica são apenas uma metade do processo de implementação do painel; a outra metade envolve a garantia de que o painel seja adotado. Você terá que treinar sua equipe para adotar e usar os painéis executivos de forma eficaz para colher os benefícios a longo prazo.

Comece oferecendo um treinamento abrangente à sua equipe de RH. O módulo de treinamento deve abranger a navegação no painel, a geração de um relatório de RH, a utilização dos insights e a configuração da automação básica.

Depois que o painel ganhar força, é fundamental fornecer suporte contínuo para garantir a utilização contínua. Complemente esse suporte com feedback regular para entender quaisquer barreiras à adoção e identificar melhorias nas funcionalidades existentes do painel.

Transforme o painel em um componente central das atividades cotidianas de RH - rastreando métricas de recrutamento, definindo metas de desempenho ou gerenciando folhas de pagamento - para promover a adoção generalizada e a eficiência geral.

Exemplos de painéis de RH

Como agora você entende como ClickUp ajuda no gerenciamento de recursos humanos vamos explorar os exemplos de painéis de RH disponíveis na plataforma.

O ClickUp oferece uma variedade de modelos de RH gratuitos para ajustar os processos de RH. Aqui estão os principais exemplos:

ClickUp Modelo de matriz de seleção de contratação

Faça o download deste modelo

Modelo de Matriz de Seleção de Contratação do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp oferece suporte às equipes de RH na avaliação de candidatos durante o processo de contratação. Ele ajuda você a se concentrar nos principais critérios de seleção, garantindo consistência e transparência na forma como os gerentes de contratação avaliam os candidatos.

Com esse modelo, você pode:

Estabelecer critérios de avaliação de candidatos

Classificar os candidatos com base em qualificações, elegibilidade e adequação à cultura

Simplificar o processo de tomada de decisão com uma matriz de seleção simples

Faça o download deste modelo

ClickUp Modelo de plano de ação de recrutamento

Faça o download deste modelo

Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp

Se você quiser um painel de recrutamento completo (sem precisar criá-lo do zero), considere o modelo Modelo de plano de ação de recrutamento do ClickUp . Ele foi criado para planejar e acompanhar o processo de recrutamento, de modo que todas as tarefas de recrutamento - desde anúncios de emprego até entrevistas finais - ocorram de acordo com o planejado.

Use este modelo para:

Organizar atividades e prazos de recrutamento

Acompanhar as candidaturas em várias vagas de emprego

Alinhar as metas e os cronogramas de contratação com os interesses da organização

Faça o download deste modelo

ClickUp Modelo geral de integração de funcionários

Faça o download deste modelo

onboarding-process

O modelo Modelo geral de integração de funcionários do ClickUp torna o processo de integração fácil e eficaz. Ele estrutura a forma como as organizações dão as boas-vindas e integram os novos contratados à força de trabalho.

Essa estrutura garante que todas as novas contratações concluam as etapas necessárias antes de iniciar a jornada como funcionário.

Os principais recursos desse modelo incluem:

Preparar uma lista de verificação das tarefas essenciais de integração

Definir cronogramas para a integração de novos contratados

Acompanhar a conclusão dos marcos de integração

Faça o download deste modelo

Modelo de comunicações internas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de comunicações internas do ClickUp

O modelo Modelo de comunicação interna do ClickUp ajuda a melhorar as comunicações internas entre equipes e departamentos. Com esse modelo, as equipes de RH podem compartilhar anúncios, atualizações e outras informações cruciais que precisam de atenção pan-organizacional.

Esse modelo permite que você:

Gerenciar canais de comunicação interna

Programar e rastrear comunicações em toda a empresa

Centralizar todas as comunicações em um único local

Faça o download deste modelo

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

O modelo Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp permite que o departamento de RH realize avaliações regulares dos funcionários. Ele oferece um formato estruturado para avaliar o desempenho dos funcionários, definir metas e compartilhar feedback.

Com esse modelo, você pode:

Padronizar o processo de avaliação de desempenho

Monitorar as metas e realizações dos funcionários

Facilitar o feedback e os planos de melhoria de desempenho

Faça o download deste modelo

ClickUp **Modelo de plano de desenvolvimento do funcionário

Faça o download deste modelo

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

O modelo Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp ajuda as organizações a mapear e medir o crescimento dos funcionários. As equipes de RH podem usá-lo para apoiar suas iniciativas de desenvolvimento de carreira e definir metas de desempenho para incentivar os funcionários a descobrir novas oportunidades de aprendizado.

Esse modelo permite que você:

Definir metas de desenvolvimento de funcionários e acompanhar o progresso

Definir cronogramas e marcos para o crescimento da carreira

Obter atualizações em tempo real sobre o desenvolvimento dos funcionários

Faça o download deste modelo

Como agilizar os processos de RH usando um painel de controle de RH

Aqui estão alguns exemplos que ilustram como os painéis de RH dão o toque de ouro à eficiência organizacional:

Recrutamento e integração : Os painéis ajudam a visualizar cada etapa do processo de recrutamento e integração para torná-lo um sucesso. Isso permite a conclusão oportuna das atividades de recrutamento e integração, ao mesmo tempo em que destaca os gargalos. Os gerentes de contratação também podem implementar esses painéis para medir as métricas associadas

: Os painéis ajudam a visualizar cada etapa do processo de recrutamento e integração para torná-lo um sucesso. Isso permite a conclusão oportuna das atividades de recrutamento e integração, ao mesmo tempo em que destaca os gargalos. Os gerentes de contratação também podem implementar esses painéis para medir as métricas associadas Gerenciamento do desempenho dos funcionários : Os painéis centralizam os dados de desempenho, permitindo que o RH monitore qualitativamente as métricas de desempenho, defina e acompanhe as metas e facilite o feedback construtivo. Isso ativa avaliações consistentes e a tomada de decisões informadas

: Os painéis centralizam os dados de desempenho, permitindo que o RH monitore qualitativamente as métricas de desempenho, defina e acompanhe as metas e facilite o feedback construtivo. Isso ativa avaliações consistentes e a tomada de decisões informadas Envolvimento e retenção de funcionários : Ao monitorar os níveis de envolvimento dos funcionários, os painéis ajudam a identificar tendências e padrões que podem apontar para a rotatividade. Abordar esses problemas de retenção prontamente e programaratividades de envolvimento dos funcionários impulsionam a satisfação geral no trabalho

: Ao monitorar os níveis de envolvimento dos funcionários, os painéis ajudam a identificar tendências e padrões que podem apontar para a rotatividade. Abordar esses problemas de retenção prontamente e programaratividades de envolvimento dos funcionários impulsionam a satisfação geral no trabalho Gerenciamento de conformidade : Os painéis simplificam a conformidade rastreando métricas relacionadas à diversidade étnica ou de gênero, equidade salarial, tempo livre e outros requisitos exigidos por leis ou regulamentos locais. Eles também podem emitir alertas de certificações para ajudar as equipes de RH a se manterem informadas sobre as disposições legais e reduzir os riscos

: Os painéis simplificam a conformidade rastreando métricas relacionadas à diversidade étnica ou de gênero, equidade salarial, tempo livre e outros requisitos exigidos por leis ou regulamentos locais. Eles também podem emitir alertas de certificações para ajudar as equipes de RH a se manterem informadas sobre as disposições legais e reduzir os riscos Planejamento de recursos e da força de trabalho: Os painéis fornecem informações para o planejamento eficaz da força de trabalho, permitindo a alocação eficaz de recursos, a previsão e o planejamento de sucessão. Isso mantém um pipeline de talentos saudável para suprir as lacunas que possam surgir inesperadamente

Gerencie a carga de trabalho da sua equipe e aloque recursos para um planejamento eficaz

Eleve seus processos de RH com painéis de RH e ClickUp

As equipes modernas de RH precisam de painéis de RH como meio para obter insights em tempo real e orientados por dados. Eles ajudam nas atividades relacionadas a RH de ponta a ponta, incluindo recrutamento, integração, gerenciamento de desempenho, envolvimento dos funcionários, conformidade e planejamento da força de trabalho.

O uso de painéis em todos esses estágios permite que os profissionais de RH tomem decisões mais inteligentes e orientadas por dados e alcancem o sucesso organizacional.

O ClickUp acrescenta um 'oomph' com painéis modernos e intuitivos que você pode personalizar de acordo com suas necessidades. Configure fluxos de trabalho contínuos e eleve o gerenciamento de RH com o ClickUp. Registre-se hoje mesmo para experimentar a diferença.