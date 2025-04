Como usar a comunicação visual em seu fluxo de trabalho (+exemplos)

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras. Porque um visual claro e poderoso pode ajudar a sentir, entender, envolver e lembrar as informações de forma muito mais eficaz do que a descrição mais longa.

Considerando a média de a capacidade de atenção humana é de apenas 47 segundos a comunicação visual é mais importante do que nunca.

Nesta postagem do blog, exploramos o que é comunicação visual e como você pode usá-la para aumentar a eficácia do seu trabalho.

O que é comunicação visual?

A comunicação visual é o processo de usar elementos visuais, como fotografias, vídeos e gráficos, como parte da mensagem. É o ato de priorizar o impacto visual da mensagem em relação aos aspectos verbais.

Isso não significa que ela evite completamente as palavras. Na verdade, a comunicação visual eficaz utiliza vários modos para pintar um quadro claro e abrangente.

Tipos de comunicação visual

A comunicação visual está em toda parte. Ela está na interface gráfica do usuário (GUI) que usamos em nossos telefones e computadores, nos emojis/gifs que enviamos uns aos outros e nas listas e apresentações que fazemos. Alguns dos tipos mais comuns de comunicação visual são os seguintes.

Imagens e fotografia

Desde sua invenção em 1800, a fotografia tem sido um excelente formato para contar histórias visuais. Jornais e revistas a utilizaram para inspirar pessoas, interromper guerras e promover grandes mudanças sociais.

O papel de parede Bliss do Windows XP por Charles O'Rear (Fonte:) Wikimedia Commons )

No mundo digital, as imagens, indiscutivelmente, ocuparam o centro do palco.

Com a melhoria drástica da capacidade fotográfica de um smartphone padrão, hoje você pode tirar uma foto tão boa quanto qualquer outra pessoa e usá-la para educar e emocionar as pessoas.

Ilustrações e infográficos

Ilustrações e infográficos representam um conceito, um processo ou dados visualmente na forma de diagramas, fluxogramas, mapas, apresentações etc. Eles são caracterizados por sua capacidade de:

Simplificar conceitos abstratos ou correlações de dados

Tornar acessíveis e palatáveis informações densas

Envolver o público para que se concentre no que é importante

Facilitar a memorização a longo prazo

No mundo dos negócios, as equipes usam infográficos, mapas de processos, gráficos de pizza etc. o tempo todo.

Um infográfico sobre como a equipe de marketing do ClickUp usa ClickUp

Símbolos e ícones

Símbolos e ícones transmitem mensagens de forma rápida e eficiente usando dicas visuais universalmente reconhecidas. Eles são especialmente bons em situações em que você precisa de uma comunicação neutra em termos de idioma. Os emojis são um ótimo exemplo disso.

Por exemplo, um sinal de 👍 é fácil de entender no bate-papo do escritório. O ícone 💾 é fácil de lembrar em um documento do Word.

Interfaces digitais e design UX

Por falar no botão salvar, as interfaces digitais ao nosso redor usam a comunicação visual para criar produtos intuitivos e interativos, como aplicativos, sites e software.

A imagem do banner, o botão, a citação, as caixas de informações, as mensagens de erro - todos os aspectos do design de experiência do usuário (UX) fazem parte da estratégia de comunicação visual.

Exemplo de uma página 404 visual (Fonte: Para frente )

Vídeos e animações

Um passo à frente de um visual estático é um visual em movimento. Como o custo de produção de vídeo e animação diminui com a tecnologia moderna e a IA generativa, essa forma de comunicação visual está ganhando popularidade.

Mas não pense em vídeos apenas como YouTube, filmes ou propagandas de TV. Uma simples gravação de tela de um processo para fins educacionais também é uma ótima maneira de usar vídeos.

um GIF de amostra que mostra um caso de uso de_ Cérebro ClickUp

Typography

As palavras não precisam ser apenas palavras. Elas também podem ser visuais quando você usa uma boa tipografia, uma seleção estratégica de fontes, tamanhos, espaçamento e layout para o texto. De fato, a tipografia é parte integrante da comunicação moderna fluxo de trabalho do design gráfico .

anúncio da Toyota de 2009 (Fonte: Anúncios do mundo )_

Apesar de seus muitos benefícios, as organizações geralmente ignoram a comunicação visual, aderindo à prosa longa em e-mails, apresentações, memorandos internos etc. Ao fazer isso, você está perdendo uma grande oportunidade.

Por que a comunicação visual é importante

Os recursos visuais são uma maneira mais rápida, mais simples e melhor de comunicar qualquer mensagem. Veja a seguir o que torna a comunicação visual importante.

Acessibilidade

A comunicação visual elimina barreiras linguísticas e culturais - todos entendem semáforos em qualquer lugar do mundo! Ela constrói uma ponte entre públicos diversos, o que a torna uma ferramenta inestimável na comunicação internacional.

Velocidade

Passar os olhos por um infográfico economiza tempo em comparação com a leitura de um relatório de 10.000 palavras. Diagramas, fluxogramas e infográficos podem resumir ideias complexas, economizando o tempo do comunicador e do público.

Simplicidade

Imagine explicar a alguém o que é um elefante sem usar a palavra "elefante" ou seus sinônimos. Quantas palavras você precisou? Agora, imagine desenhar um.

Os recursos visuais simplificam as coisas. De jornadas de usuário a arquitetura de software, a comunicação visual facilita a compreensão do contexto e dos detalhes por todas as partes interessadas.

Compreensibilidade

Os recursos visuais tornam as relações aparentes de uma forma que as palavras não conseguem. Veja o exemplo abaixo exemplo de mapa conceitual da zona de crescimento de longo prazo de James Clear. São apenas duas linhas e uma curva. Mas ele é muito poderoso para nos mostrar o que é óbvio.

Fonte: JamesClear.com

Tomada de decisões

Quando as informações são claras, concisas e óbvias, a tomada de decisões também é melhor e mais rápida. O exemplo mais simples de uma ferramenta visual de tomada de decisões seria um fluxograma ou uma árvore de decisões. Entretanto, você pode obter insights e fazer ajustes melhores com praticamente qualquer relatório visual.

_O que esse ClickUp Dashboard diz sobre as horas faturáveis da equipe?

Atenção e retenção

Uma imagem é atraente e chama a atenção. O cérebro humano processa conteúdo visual 60.000 vezes mais rápido que o texto . Isso significa que você pode obter muito mais em seu cérebro nos 47 segundos em que se concentra.

Por outro lado, os elementos visuais têm um impacto mais significativo na memória. Os pesquisadores afirmam que, "três dias após a leitura de um texto, podemos nos lembrar de 10% das informações, mas quando combinadas com uma imagem, é provável que nos lembremos de 65% dessas informações"

Além de tudo isso, o uso da comunicação visual ajuda a melhorar drasticamente o reconhecimento e a confiança na marca. O uso consistente de elementos visuais, como logotipos, esquemas de cores e tipografia, faz com que a marca seja lembrada. Com o tempo, esses elementos criam reconhecimento e confiança entre o público, incentivando a fidelidade e a confiança na marca.

Vamos ver como isso se desenrola no mundo real.

Exemplos de comunicação visual

A forma mais comum de comunicação visual tende a ser no marketing. Anúncios, publicações em mídias sociais, boletins informativos por e-mail etc. são conhecidos por serem altamente visuais. Mas isso é apenas a ponta do iceberg.

Independentemente da função que desempenha em sua organização, você pode usar a comunicação visual em seus fluxos de trabalho diários. Aqui estão alguns exemplos.

Gerenciamento de projetos

O bom gerenciamento de projetos consiste em entregar um produto de qualidade dentro do prazo e do orçamento. A melhor maneira de acompanhar isso é por meio de uma jornada visual, marcando o tempo restante e os orçamentos restantes. Gerenciamento visual de projetos faz exatamente isso.

Obtenha visibilidade clara das tarefas com o ClickUp Gantt Chart View

Por exemplo, um gráfico de Gantt ajuda a representar o cronograma de um projeto, destacando as dependências das tarefas e os possíveis gargalos. Uma visualização de calendário ajuda a ver a quantidade de trabalho programada para cada dia, semana ou mês. Uma visualização de carga de trabalho mostra o quanto cada membro da equipe está ocupado.

Suporte ao cliente

As equipes de suporte ao cliente usam recursos visuais para aumentar a clareza e os tempos de resolução. Por exemplo, você pode fornecer um guia passo a passo com capturas de tela anotadas ou um vídeo explicativo mostrando como configurar uma conta no seu software.

Esses recursos visuais minimizam a confusão e ajudam os clientes a solucionar problemas de forma independente, aumentando a satisfação e reduzindo a carga de trabalho do suporte.

Treinamento e integração Técnicas de visualização melhoram os resultados do aprendizado. O uso de tutoriais em vídeo ou infográficos interativos ajuda os funcionários a entender rapidamente sua organização. O que é melhor do que um bom e velho organograma para ajudar as pessoas a entender o cenário de sua empresa?

organograma de mais de 100 anos atrás! (Fonte: Wikimedia Commons )_

Gerenciamento financeiro

Digamos que você gastou US$ 2 milhões em anúncios este ano. Isso é bom ou ruim?

Os fatos, por si só, têm pouco significado. Eles ganham significado no contexto. Por exemplo, se você ganhou US$ 4 milhões, isso é bom. Se você gastou apenas US$ 100.000 para ganhar US$ 3 milhões no ano passado, isso é ruim! Para apresentar os fatos em contexto, as equipes financeiras usam gráficos de barras, gráficos de pizza, diagramas de Venn, etc.

investimento global na transição energética (Fonte:) Wikimedia Commons )_

Embora esses exemplos ofereçam alguma inspiração, as possibilidades são realmente infinitas. Você pode usar a comunicação visual como parte de sua vida cotidiana de várias maneiras. Vamos explorar algumas delas.

Como usar a comunicação visual no local de trabalho

Se você envia emojis ou coloca alguns textos do seu e-mail em negrito, já está usando a comunicação visual no local de trabalho. Veja como você pode usar algumas estratégias profissionais de comunicação visual com uma ferramenta de gerenciamento de projetos multifuncional como o ClickUp.

1. Brainstorming de ideias

O cérebro não pensa em linhas, colunas ou listas. Então, por que forçá-lo? Use a tela limpa do Quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming de ideias e capturá-las de forma coerente, por mais caóticas que pareçam.

Adicione notas adesivas, formas, linhas, imagens e texto em um único quadro branco

Conecte elementos com linhas e setas

Vincule fontes externas, como recortes de jornais ou imagens de inspiração

Faça um esboço à mão livre em seu tablet

Traga o ClickUp Brain para obter mais ideias

Colabore em suas ideias e organize-as em conjunto em tempo real. Para aqueles que não puderam participar da reunião, basta compartilhar um link e convidar comentários.

Quer esteja adicionando novos recursos a um produto ou planejando um evento de Natal para sua organização, faça um brainstorming de ideias sem esforço. Em seguida, converta-as em tarefas diretamente do ClickUp Whiteboards.

Leve sua equipe para a sala de conferência virtual com o ClickUp Whiteboards

2. Crie um roteiro

Criando um software? Lançando uma campanha de influenciadores? Ou planejando seu novo ano? Traga tudo o que está em sua mente para uma página com Mapas mentais do ClickUp .

Comece em uma tela em branco ou em qualquer um dos vários modelos do ClickUp

Divida informações complexas ou fluxos multidirecionais em um único mapa conectado

Personalize suas formas com cores para facilitar o processamento

Converta nós em tarefas instantaneamente

Limpe mapas bagunçados com o recurso de re-layout

Mapeie o que está em sua mente com o ClickUp Mind Maps

3. Gerenciar dependências

Um dos maiores problemas no gerenciamento de projetos é que seus vários componentes são geralmente construídos como uma pilha de cartas. Se um deles cair, tudo desmorona imediatamente. Evite essas eventualidades com um gerenciamento visual de tarefas software que destaca as dependências para reduzir os riscos relacionados.

Pegue o Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp por exemplo. Ela representa tarefas, dependências e prazos em um único painel de vidro. Portanto, se uma tarefa dependente for agendada antes da conclusão da tarefa anterior, você não poderá perdê-la nessa visualização. Assim, você pode identificar caminhos críticos e incluir o tempo do Slack em seus planos de projeto.

Encontre seus bloqueios com a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

4. Organize as cargas de trabalho

Quando o projeto entra em ação, é comum que alguns membros da equipe fiquem sobrecarregados, causando insatisfação, desinteresse, esgotamento e até mesmo desgaste. Um bom gerente de projetos sabe como garantir que as cargas de trabalho sejam gerenciadas de forma eficaz.

Uma apresentação visual da carga de trabalho da equipe pode ser excelente. Com destaques em vermelho, âmbar e verde, você pode identificar rapidamente quem está trabalhando acima ou abaixo da capacidade, como as estimativas são mapeadas em relação ao tempo monitorado etc. O ClickUp Workload View cria isso automaticamente.

ClickUp Workload View para um gerenciamento de projetos eficaz

5. Acompanhe o progresso

Equipes de alto desempenho concluem dezenas de tarefas todos os dias. O Google Cloud descobriu que as equipes com melhor desempenho implementam software até quatro vezes por dia ! A velocidade desse tipo de trabalho pode ser difícil de acompanhar e lembrar sem dicas visuais.

Use Painéis do ClickUp para visualizar seus KPIs. Configure widgets com gráficos de pizza para cargas de trabalho, gráficos de barras para relatórios de burnup/burndown, numéricos para números totais de vendas e muito mais.

Bônus: confira outros exemplos de painel no ClickUp para inspiração.

Gere relatórios em tempo real com o ClickUp Dashboards

Às vezes, nem mesmo a melhor documentação pode ser comparada a uma simples gravação de tela. Use Clipes do ClickUp para gravar vídeos e compartilhá-los instantaneamente, incorporando-os ao ClickUp, compartilhando um link público ou baixando o próprio arquivo. Se você quiser torná-lo pesquisável para uso posterior, transcreva vídeos com IA e guarde-os!

Comunique-se melhor com o ClickUp Clips

Enquanto isso, veja como você pode tornar sua comunicação profissional.

Como fazer com que suas comunicações visuais pareçam profissionais

Os recursos visuais têm um impacto maior do que as palavras. Portanto, um visual inadequado também pode ter um impacto negativo maior. Evite isso com as dicas a seguir ao se comunicar visualmente.

Seja intencional: Atualmente, é comum usar GIFs e memes no trabalho. Isso ajuda a criar camaradagem. Entretanto, seja intencional com relação ao conteúdo visual que você envia. Certifique-se de que ele seja apropriado para o trabalho. Se você não vai usá-lo em uma camiseta e entrar no trabalho, não o envie a um colega.

Lembre-se de seu público-alvo: Digamos que você tenha escrito um relatório de 10.000 palavras. Mesmo que você o pontue com dezenas de imagens, é improvável que os CXOs leiam um documento tão longo. Por outro lado, o analista de qualidade da sua equipe precisará de uma documentação abrangente de cada história e cenário de usuário. Portanto, crie recursos visuais com o público em mente.

Priorize a simplicidade: O objetivo de um visual é simplesmente ajudar a entender ideias complexas. Portanto, não torne seus recursos visuais muito complicados ou desordenados. Concentre-se em como compartilhar informações com os membros da equipe e não na beleza do visual em si.

Use multimídia: Você não precisa dizer tudo com a imagem. Use várias formas de mídia visual, como vídeos, animações, memes, etc. Além disso, inclua textos, links, etc. para expandir sua mensagem. Lembre-se, o objetivo não é ser visual. O objetivo é ser claro.

Seja consistente: Não fique mudando seus formatos visuais. Por exemplo, se você envia relatórios de vendas como gráficos de barras todos os meses, não os mude repentinamente para gráficos de pizza. Se você usa a cor verde para indicar crescimento positivo, não a torne azul em seu próximo relatório. Mantenha uma paleta de cores, tipografia e estilo de design consistentes em todos os materiais.

Crie recursos visuais de alta qualidade: Faça com que suas imagens, vídeos e gráficos sejam nítidos, com a escala adequada e sem distorção ou pixelização. Seria útil se o usuário pudesse aumentar e diminuir o zoom conforme necessário.

Use ferramentas de visualização de dados: Você não precisa desenhar tudo com suas próprias mãos. Deixe uma software de colaboração visual levantar algum peso. Use modelos de fluxogramas ou modelos de design gráfico para você começar imediatamente.

Reutilize o que funciona: Se você já recebeu um bom feedback sobre um mapa de processo anteriormente, replique essa estrutura para outros conceitos relacionados. Se você usar um modelo de quadro de avisos digital basta duplicá-lo para necessidades relacionadas. Operacionalize a comunicação visual.

Integrar: Por fim, a comunicação visual não é um item de uma lista de verificação que você marca uma vez por dia. Ela é uma maneira de fazer as coisas. Antes de qualquer tarefa, pense se um elemento visual agregará valor à sua mensagem. Por exemplo, se estiver relatando um bug, crie o hábito de adicionar uma captura de tela com as anotações apropriadas.

Colaboração visual em ClickUp Chat

Comunicação, do seu jeito com o ClickUp

O trabalho de conhecimento moderno depende quase inteiramente da comunicação eficaz entre os membros da equipe. No entanto, sofremos com a diminuição da capacidade de atenção, o excesso de ferramentas, a fadiga do Zoom e as enormes lacunas na transferência de conhecimento.

Como o aplicativo tudo para o trabalho, a plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp preenche essas lacunas com vários recursos bem pensados em torno da colaboração no local de trabalho.

Para desenhos e imagens, há quadros brancos e mapas mentais. Para gravação de vídeo, há o ClickUp Clips. Para relatórios visuais interativos, há painéis de controle. Se você acha que a melhor maneira é usar palavras, há o ClickUp Docs para isso também. Seja qual for a maneira que você acredita ser a melhor para comunicar sua mensagem, o ClickUp tem um recurso para você. Experimente o ClickUp gratuitamente agora .