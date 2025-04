Facebook Workplace vs Slack: Qual ferramenta de comunicação é melhor?

Escolher a ferramenta de colaboração certa é como encontrar o colega de equipe certo - ela precisa combinar com o estilo da sua equipe e manter os projetos sob controle.

Talvez você esteja usando o Workplace da Meta e agora esteja percebendo que é hora de encontrar algo novo, pois a plataforma está mudando para uma versão somente leitura. É uma dor de cabeça, não é? Mudar de ferramenta, testar novas ferramentas e conseguir a adesão de todos pode ser uma tarefa árdua.

Se o Slack está no seu radar, você não está sozinho. Muitas equipes estão considerando-o como a próxima etapa.

Mas antes de você dar o salto, vamos comparar o Facebook Workplace com o Slack e apresentar uma ótima alternativa: ClickUp .

O que é o Facebook Workplace?

via Local de trabalho O Facebook Workplace é uma ferramenta de colaboração criada para ajudar as equipes a se comunicarem e trabalharem juntas com eficiência. Criado pela Meta, ele espelha a interface do Facebook, facilitando a navegação dos usuários familiarizados com as mídias sociais.

A plataforma conecta os membros da equipe por meio de recursos como bate-papos em grupo, chamadas de vídeo e atualizações de projetos.

Fato divertido: O Workplace by Meta foi inicialmente desenvolvido como uma ferramenta interna para os funcionários do Facebook para melhorar a comunicação e a colaboração. Seu sucesso dentro da empresa inspirou seu lançamento público em 2016.

Recursos do Facebook Workplace

O Workplace está repleto de ferramentas para aprimorar a comunicação e a produtividade nas organizações. Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns de seus principais recursos. 👇

Recurso nº 1: Vídeo ao vivo

Organize sessões ao vivo em toda a organização com facilidade

O vídeo ao vivo transforma a maneira como as empresas compartilham atualizações e organizam eventos. Seja em um anúncio da empresa ou em um painel de discussão, o vídeo ao vivo torna o processo interativo e acessível.

Transmita com vários apresentadores

Pratique sessões ao vivo antes de torná-las públicas

Use aplicativos externos de terceiros para aprimorar suas transmissões ao vivo

Adicione legendas ocultas para melhorar a acessibilidade

Inclua enquetes e sessões de perguntas e respostas durante os eventos ao vivo

Divida os vídeos em capítulos para facilitar a navegação

você sabia que o Workplace foi uma das primeiras ferramentas empresariais a introduzir a transmissão de vídeo ao vivo?

Feature #2: Groups

Participe de grupos criados em sua organização

Os grupos promovem a colaboração fornecendo espaços dedicados para que as equipes discutam projetos, façam brainstorming e compartilhem feedback.

O recurso de aprendizado do Groups ajuda a consolidar materiais educacionais em guias estruturados. Esses guias podem incluir:

Recursos de treinamento

Conteúdo de desenvolvimento

Testes para autoavaliação

Característica nº 3: Feed de notícias

Exibir publicações e atualizações de colegas de equipe no Feed de notícias

O Feed de notícias personaliza sua experiência, priorizando publicações de pessoas e grupos mais importantes.

Os recursos incluem:

Personalização das postagens a serem vistas primeiro

Ocultação de publicações irrelevantes para refinar seu feed

Recebimento de recomendações de grupos com base na atividade

Você pode seguir colegas de trabalho ou executivos e ver as publicações que eles compartilham com toda a organização. Ajuste seu feed a qualquer momento, seguindo ou deixando de seguir pessoas.

Dica profissional: Incentive as equipes a adotarem um glossário ou sistema de documentação compartilhado para reduzir as falhas de comunicação no local de trabalho causadas por jargões ou termos pouco claros. Normas claras de comunicação, como canais preferenciais para atualizações e expectativas de tempo de resposta, também podem reduzir as lacunas de forma eficaz.

Feature #4: Knowledge Library

Acesse todos os recursos da empresa em um só lugar

A Biblioteca de Conhecimento centraliza os recursos essenciais da empresa, como políticas de RH, materiais de integração e guias de equipe.

Principais funcionalidades:

Organizar o conteúdo em categorias e subcategorias

Usar ferramentas de formatação para facilitar a leitura

Traduzir o conteúdo automaticamente para diferentes idiomas

Você também pode aprimorar seu sistema de gerenciamento de conhecimento usando vídeos incorporados, tabelas, imagens e modelos predefinidos, como listas de recursos ou páginas de rosto.

Preços do Facebook Workplace

Plano principal: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Adicionalidades: Administração e suporte aprimorados: US$ 2/mês por usuário Enterprise live: US$ 2/mês por usuário

Workplace for Good: Gratuito para organizações de caridade sem fins lucrativos

O que é o Slack?

via Folga O Slack é um aplicativo de mensagens para empresas criado para ajudar as equipes a se comunicarem e colaborarem com mais eficiência. Ele centraliza a comunicação organizando as conversas em canais, facilitando o acompanhamento das discussões em andamento, o compartilhamento de arquivos e a integração de ferramentas em um só lugar.

A ferramenta também elimina a confusão de tópicos de e-mail e ajuda as equipes a se concentrarem nas tarefas.

você sabia que o Slack surgiu como uma ferramenta de comunicação interna para os desenvolvedores do jogo de videogame Glitch. Embora o jogo não tenha sido bem-sucedido, o Slack foi reaproveitado como um produto autônomo e lançado em 2013.

Recursos do Slack

O Slack oferece uma série de recursos projetados para aprimorar a colaboração em tempo real e aumentar a produtividade. Veja a seguir alguns dos principais recursos. 👇

Feature #1: Channels

Criar canais para vários fins de comunicação

Os canais são onde acontece a maior parte do trabalho em equipe. Pense neles como conversas em grupo criadas em torno de qualquer tópico, projeto ou meta, permitindo que você mantenha todas as conversas e recursos relevantes em um só lugar.

Por exemplo, você pode criar um canal dedicado ao lançamento de um novo site ou ao desenvolvimento de um novo aplicativo móvel.

Os canais também permitem que você adicione ou remova membros da equipe, conforme necessário, e permitem o compartilhamento de atualizações, a comemoração de marcos e a tomada de decisões em grupo.

Feature #2: Connect

Colaborar com parceiros e colegas externos

O Slack Connect facilita a colaboração com equipes ou organizações externas sem dar a elas acesso total ao seu espaço de trabalho. Esse recurso permite criar canais que conectam sua equipe a clientes, consultores ou outros parceiros.

Quando um canal é conectado entre organizações, ambos os lados podem contribuir para a conversa e consultar discussões anteriores no mesmo espaço.

Ele também garante que os colaboradores externos tenham acesso apenas aos canais de que precisam, para que seu espaço de trabalho interno permaneça seguro.

🔍 Você sabia? "Slack" significa Registro pesquisável de todas as conversas e conhecimentos.

Feature #3: Huddles

Participe de chamadas de áudio e vídeo no Slack

O Huddles ajuda as equipes a se conectarem por meio de chamadas de áudio/vídeo em um canal ou mensagem direta.

Você pode compartilhar telas, usar reações divertidas para manter o clima leve e salvar links ou documentos compartilhados durante a reunião para referência futura.

As Huddles começam como chamadas somente de áudio, mas podem facilmente passar para vídeo, se necessário. Além disso, elas estão disponíveis para desktop, dispositivos móveis e iPad, para que você possa participar de uma discussão onde quer que esteja.

Característica nº 4: Atlas

Exibir informações do funcionário em seu espaço de trabalho do Slack

O Slack Atlas é um diretório de funcionários que ajuda você a entender seus colegas além de seus nomes e funções.

Ele fornece perfis ricos e pesquisáveis que exibem habilidades, projetos e metas de equipe, dando a você uma noção melhor de quem está trabalhando em quê e como se conectar com eles. Esse recurso também inclui um organograma dinâmico que facilita a navegação pela estrutura de sua empresa.

Ele é sincronizado com os sistemas de RH de sua empresa para manter os dados de perfil atualizados.

Preço reduzido

Grátis

Pro: US$ 8,75/mês por usuário

US$ 8,75/mês por usuário Business+: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Enterprise Grid: Preço personalizado

Local de trabalho do Facebook vs. Slack: Comparação de recursos

Embora o Facebook Workplace e o Slack compartilhem semelhanças, cada plataforma tem recursos exclusivos adaptados às diferentes necessidades da equipe.

Vamos comparar seus recursos de destaque para ver qual deles se alinha melhor com seus objetivos. 🎯

Feature Facebook Workplace Slack Colaboração social com uma sensação semelhante à do Facebook Comunicação e produtividade em grupo Interface do usuário_ Intuitiva para usuários de mídia social Limpa, organizada e personalizável Mensagens_ Mensagens instantâneas, bate-papos em grupo e tópicos Mensagens em tempo real, canais e bate-papos privados Chamadas de vídeo e voz_ Transmissão de vídeo ao vivo, chamadas em grupo Chamadas de voz/vídeo 1:1 e em grupo Compartilhamento de arquivos_ Compartilhamento de arquivos simples com visualizações prévias Compartilhamento avançado com integrações de aplicativos de terceiros Integrações Integrações limitadas Amplo ecossistema de aplicativos com mais de 2.000 Slack integrações Segurança_ Segurança de nível empresarial e conformidade com o GDPR Segurança forte com criptografia e SSO

Facebook Workplace Vs. Slack

Recurso nº 1: Comunicação e colaboração

A comunicação eficiente é a espinha dorsal de qualquer plataforma de colaboração, e tanto o Workplace quanto o Slack oferecem soluções sólidas, mas suas abordagens são diferentes.

Facebook Workplace

O Workplace usa elementos familiares de mídia social, como grupos e um feed de notícias, para manter os usuários informados sem desordem desnecessária.

Slack

O Slack organiza a comunicação por meio de canais, que mantêm tudo acessível e fácil de acompanhar. Ele também oferece chamadas de áudio e vídeo por meio de huddles, simplificando as discussões em tempo real.

Vencedor: Slack por suas opções de comunicação em tempo real, como huddles e canais flexíveis para colaboração focada.

Recurso nº 2: Colaboração externa

A colaboração com equipes externas é fundamental para empresas que trabalham com clientes, parceiros ou fornecedores.

Facebook Workplace

O Facebook Workplace é exclusivamente software de comunicação interna . Ele não oferece recursos dedicados à colaboração com equipes externas ou partes interessadas.

Slack

O recurso Connect do Slack foi criado especificamente para colaboração externa. Ele permite que você crie canais compartilhados que conectam sua equipe a parceiros externos, garantindo uma comunicação tranquila e mantendo a segurança do espaço de trabalho.

Vencedor: Slack por seus recursos de colaboração externa seguros e bem integrados.

Recurso nº 3: Gerenciamento de conhecimento

O compartilhamento eficiente de conhecimento é essencial para a produtividade, e ambas as plataformas oferecem soluções distintas.

Facebook Workplace

A Biblioteca de Conhecimento do Workplace é um hub de recursos centralizado para materiais da empresa, como políticas, guias de integração e instruções para a equipe. Ela oferece opções para incorporar vídeos, usar modelos e traduzir automaticamente o conteúdo.

Slack

O Atlas do Slack oferece um diretório robusto de funcionários com perfis que incluem habilidades, metas de equipe e afiliações. Ele se integra aos sistemas de RH para manter as informações precisas e atualizadas.

O organograma interativo ajuda os usuários a entender as relações organizacionais e a encontrar os colegas certos para colaboração.

Vencedor: Facebook Workplace por sua Biblioteca de Conhecimento abrangente e fácil de usar.

⚡ Arquivo de modelo: Criar um plano de comunicação de equipe claro e eficaz é essencial para garantir que sua equipe permaneça alinhada e produtiva. Experimente modelos de plano de comunicação para definir funções e estabelecer canais claros para atualizações, feedback e colaboração.

Recurso #4: Hospedagem de eventos

A hospedagem de eventos é essencial para compartilhar atualizações, envolver equipes e facilitar discussões em grande escala.

Facebook Workplace

O Facebook Workplace oferece um recurso de vídeo ao vivo projetado para eventos interativos.

As equipes podem transmitir com vários apresentadores, envolver os participantes por meio de sessões de perguntas e respostas e enquetes e dividir as gravações em capítulos para melhor acessibilidade sob demanda.

Slack

O Slack não inclui recursos integrados de hospedagem de eventos ou de transmissão ao vivo.

Vencedor: Facebook Workplace por seus recursos de hospedagem de eventos e vídeo ao vivo interativo.

Característica #5: Acessibilidade e suporte a dispositivos

Em um ambiente de trabalho híbrido, a acessibilidade entre dispositivos é fundamental.

Facebook Workplace

O Workplace oferece aplicativos móveis e da Web, permitindo que as equipes permaneçam conectadas em qualquer lugar. Sua interface espelha o design familiar do Facebook, reduzindo a curva de aprendizado dos novos usuários.

Slack

O Slack está disponível em dispositivos desktop, móveis e iPad, garantindo acesso consistente onde quer que você esteja.

Vencedor: Ambas as plataformas garantem acessibilidade por meio de suporte robusto a dispositivos.

Facebook Workplace vs. Slack no Reddit

Os Redditors compartilharam várias opiniões sobre o Facebook Workplace e o Slack, destacando seus pontos fortes e limitações.

O Slack é uma opção popular para gerenciar diversas equipes e projetos:

Ajudo a administrar uma liga/org comunitária. Consegui convencer todo mundo a usar o Slack no ano passado. Ele ajudou a organizar as conversas entre todas as conversas sobre a liga, jogos abertos, coisas do clube, marketing. \Também tem sido útil para compartilhar e colaborar em documentos de políticas, Usuário do Reddit No entanto, o Facebook Workplace enfrenta problemas de confiança devido à sua associação com o Meta, o que impede que alguns usuários o considerem para fins comerciais:

Ninguém vai confiar no Facebook com suas informações comerciais, outro Redditor Apesar dos pontos fortes do Slack, ele não é perfeito. Os Redditors frequentemente mencionam desafios com sua funcionalidade de navegação e pesquisa, que podem atrapalhar os fluxos de trabalho.

Ainda não se sabe qual plataforma é a vencedora final, pois ambas apresentam vantagens e desvantagens exclusivas. Mas por que fazer concessões quando você pode ter uma ferramenta que combina comunicação perfeita com recursos robustos de colaboração?

Sim, estamos falando do aplicativo completo para o trabalho - ClickUp! 🤩

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Facebook Workplace vs. Slack

O ClickUp tem tudo o que você adora e uma tonelada de extras para facilitar o fluxo de trabalho da sua equipe.

Veja por que ele é a melhor alternativa a ser considerada. 🥇

Um Up #1 do ClickUp: Chat

Inicie bate-papos em tempo real no ClickUp para manter a comunicação fluindo

Quando se trata de colaboração, Bate-papo do ClickUp reúne sua equipe com facilidade.

Não é mais necessário alternar entre aplicativos de mensagens e plataformas de gerenciamento de trabalho - tudo o que você precisa para trabalhar está no seu espaço de trabalho do ClickUp.

Conversas em sequência

Mantenha as conversas focadas com tópicos no ClickUp Chat

As conversas com tópicos no Chat mantêm as discussões organizadas.

Você pode criar tópicos distintos para cada projeto ou tópico para que as discussões permaneçam focadas e fáceis de acompanhar. Chega de rolar mensagens não relacionadas no bate-papo do local de trabalho - apenas conversas limpas e organizadas que o ajudam a manter o foco nas tarefas.

Pesquisa inteligente

Pesquise rapidamente em seu histórico do ClickUp Chat para encontrar mensagens quando precisar delas

O grande volume de mensagens em seu aplicativo de comunicação pode dificultar a localização do que você precisa.

Mas com o poderoso recurso de pesquisa do Chat, você pode localizar rapidamente conversas, tarefas, arquivos ou mensagens passadas - não é mais necessário rolar interminavelmente pelos tópicos. Tudo o que você precisa está na ponta de seus dedos.

Comunicação baseada em IA

O ClickUp Chat vem com ferramentas baseadas em IA que tornam a comunicação mais inteligente e eficiente. Aqui estão alguns de seus recursos que economizam tempo. 🤖

Sugestões de IA: Melhora automaticamente a clareza, o tom e a fraseologia da mensagem para ajudá-lo a se comunicar com mais confiança e clareza

Melhora automaticamente a clareza, o tom e a fraseologia da mensagem para ajudá-lo a se comunicar com mais confiança e clareza Resumo automático: Resume longos tópicos de bate-papo para destacar os principais pontos e itens de ação, economizando seu tempo

Resume longos tópicos de bate-papo para destacar os principais pontos e itens de ação, economizando seu tempo Voz para texto: Transcreve instantaneamente as mensagens de voz em texto, permitindo que você as leia sem reproduzir o áudio

Transcreve instantaneamente as mensagens de voz em texto, permitindo que você as leia sem reproduzir o áudio Criação de tarefas: Converte discussões de bate-papo em tarefas acionáveis com um simples clique, facilitando o acompanhamento

Chamadas de voz e vídeo

Iniciar uma chamada de vídeo ou áudio diretamente no ClickUp Chat com o SyncUps

Precisa conversar ao vivo com sua equipe? Os SyncUps no ClickUp Chat permitem que você inicie chamadas de áudio e vídeo diretamente em seus chats - seja com um colega de equipe ou com toda a sua equipe.

Você pode entrar em uma chamada rápida para esclarecer algo ou discutir uma tarefa cara a cara sem interromper seu fluxo.

Personalização de notificações

Personalize suas notificações do ClickUp Chat para ficar por dentro do que é importante

Mantenha o controle de suas notificações do Chat, garantindo que você receba apenas as atualizações importantes.

Você pode personalizar as notificações globais para seu navegador, celular, caixa de entrada e e-mail. Isso significa que você pode optar por receber alertas de @menções ou atualizações importantes, mas manter as coisas em silêncio quando não houver urgência.

Quando se trata de bate-papos individuais, você pode personalizar ainda mais as configurações.

Silencie os bate-papos em grupo para os quais você não precisa de atualizações constantes e mantenha as notificações ativadas para os bate-papos que exigem sua atenção.

Tackle action items

Fique por dentro das tarefas de sua equipe com FollowUps no ClickUp Chat

Os FollowUps estão aqui para garantir que nada se perca no meio da bagunça. Você pode atribuir mensagens aos membros da equipe diretamente no Chat, garantindo que os itens de ação sejam monitorados e acompanhados.

Depois que você atribuir uma mensagem a alguém, ela ficará visível no painel FollowUps, no lado direito do chat.

Digamos que você esteja conversando com sua equipe de marketing sobre uma nova campanha.

Alguém menciona que uma parte do conteúdo precisa de uma revisão final. Você atribui rapidamente essa mensagem à pessoa responsável pela revisão e, agora, ela aparece na seção FollowUps (Acompanhamentos) - fácil de rastrear e acompanhar.

ClickUp's One Up #2: Gerenciamento de projetos

O ClickUp é um software tudo-em-um projetado para simplificar a colaboração, aumentar a produtividade e manter todas as tarefas sob controle.

Independentemente de sua equipe trabalhar no escritório ou remotamente, o Solução de gerenciamento de projetos ClickUp oferece ferramentas que permitem comunicação e gerenciamento de tarefas simplificados.

Veja, por exemplo, a mágica de gravar vídeos curtos e focados para comunicar pontos-chave ou fornecer orientações com Clipes do ClickUp . Dessa forma, você pode pular e-mails longos e ir direto ao ponto.

Crie vídeos rápidos para simplificar ideias complexas usando o ClickUp Clips

Com o Clips, você pode:

Gravar sua tela ou webcam diretamente na plataforma

Destacar visualmente as etapas de um processo ou tarefa

Compartilhar vídeos instantaneamente ou anexá-los a tarefas

Por exemplo, se um colega de equipe precisar de ajuda para navegar no cronograma de um novo projeto, você pode gravar um vídeo rápido explicando o layout e a estrutura. Comunicação de vídeo assíncrona nunca foi tão fácil!

Além disso, Comentários de atribuição do ClickUp torne o feedback acionável.

Aproveite o ClickUp Assigned Comments para atribuir tarefas diretamente nos comentários

Os comentários não são apenas notas - eles podem ser atribuídos como tarefas a membros específicos da equipe. Identificou uma melhoria ou precisa que alguém refine uma ideia? Atribua o comentário diretamente com uma @menção, para que fique claro quem é o responsável.

Esses comentários mantêm tudo vinculado à tarefa original, eliminando o risco de perder feedback importante em uma longa discussão.

ClickUp's One Up #3: AI

Mantenha-se alinhado com suas tarefas diárias usando o ClickUp Brain Cérebro ClickUp é o seu assistente inteligente, alimentado por IA, totalmente integrado ao seu espaço de trabalho para ajudá-lo a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Pense nele como seu solucionador de problemas, projetado para simplificar as tarefas diárias que o deixam lento.

Esse assistente não apenas sugere melhorias - ele trabalha ativamente com você em tarefas como resumir relatórios, escrever respostas de e-mail ou conteúdo de marketing e fazer brainstorming de novas ideias.

Por exemplo, ele pode extrair os pontos principais após uma reunião e criar um resumo claro e conciso em segundos.

Além disso, o ClickUp Brain se integra diretamente em seus fluxos de trabalho existentes. Sem guias extras, sem ferramentas desnecessárias - apenas maneiras mais inteligentes de trabalhar dentro da plataforma que você já usa.

Dica profissional: Use o ClickUp Brain para fazer um brainstorming de um estratégia de comunicação

inserindo seus objetivos e detalhes do público. Ele pode sugerir estruturas eficazes, ideias de mensagens e métodos adaptados às suas necessidades.

Organize informações e aprimore a colaboração em equipe com o ClickUp Docs ClickUp Docs combina perfeitamente com o Brain, oferecendo a você um espaço colaborativo para criar, armazenar e compartilhar conteúdo.

Use-o para redigir, editar e armazenar tudo, desde planos de equipe até guias de integração. Com edição em tempo real e fácil vinculação de tarefas, ele mantém todos (e tudo) na mesma página - literalmente.

Refine sua redação com o ClickUp Brain no Docs

E quando você traz o Brain para o Docs? A criação de conteúdo atinge um nível totalmente novo.

O ClickUp Brain ajuda você a gerar texto, refinar ideias e editar rascunhos com precisão alimentada por IA. Precisa de um início rápido em uma postagem de blog ou de ajuda para reformular uma frase complicada? Ele o ajudará.

O Docs também funciona como uma base de conhecimento, armazenando todos os seus recursos em um único hub acessível.

As equipes podem encontrar respostas rapidamente, manter-se alinhadas e fazer com que as coisas funcionem sem problemas - não é preciso mais vasculhar pastas ou procurar informações.

ClickUp e o caminho para um melhor trabalho em equipe

Quando se trata de colaboração em equipe, ferramentas como o Facebook Workplace e o Slack conquistaram seu espaço.

Mas nenhuma delas oferece uma solução verdadeiramente completa que equilibre gerenciamento de projetos, rastreamento de tarefas e ferramentas de colaboração profunda em um único lugar.

O ClickUp aproveita o melhor dos dois mundos e o amplia. Com seus recursos abrangentes - como atualizações de vídeo assíncronas, assistência com IA e fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos personalizáveis - o ClickUp capacita as equipes a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil.

Por que fazer malabarismos com vários aplicativos quando uma plataforma faz tudo isso? Dê o salto e registre-se no ClickUp hoje mesmo !