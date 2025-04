Os 11 principais softwares de gerenciamento de documentos de construção para 2025

Diversos países do primeiro mundo, incluindo o Canadá e a Austrália, estão enfrentando um grande crise habitacional. Enquanto os debates se intensificam sobre a causa principal, uma coisa é clara: precisamos urgentemente de mais moradias.

Em um mundo que busca a sustentabilidade, a construção de moradias vem acompanhada de uma longa lista de critérios: obtenção de materiais ecologicamente corretos, gerenciamento da logística de transporte, garantia de aprovações de projeto e infraestrutura, preparação para desastres naturais e trabalho com orçamentos apertados.

Em poucas palavras, a documentação é um pesadelo logístico. Há muitas partes móveis que precisam ser controladas. Mas aqui está a boa notícia: com o software de gerenciamento de construção certo, gerenciar essa montanha de papelada se torna muito mais fácil.

Neste artigo, exploraremos como o software de gerenciamento de documentos de construção pode simplificar os fluxos de trabalho e promover ferramentas de colaboração.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está uma lista rápida das melhores ferramentas de gerenciamento de documentos de construção abordadas neste guia, juntamente com suas áreas de recursos de destaque:

ClickUp: Melhor paragerenciamento de projetos de construção e colaboração em documentos **Núcleo: Melhor para gerenciar projetos de construção em larga escala Autodesk Docs: O melhor para gerenciamento centralizado de documentos baseado em nuvem BIM 360: O melhor para modelagem de informações de construção (BIM) e colaboração na construção Bluebeam: O melhor para marcações em PDF e documentação de construção Buildertrend: O melhor para gerenciamento abrangente de projetos e comunicação com o cliente Contractor Foreman: O melhor em termos de preço acessível e variedade de recursos Viewpoint: O melhor para gerenciamento de documentos e desenhos Aconex: O melhor para conformidade e colaboração de documentos **Newforma: O melhor para e-mail e gerenciamento de documentos e-Builder: O melhor para gerenciamento de programas de capital

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de documentos de construção?

Os projetos de construção geralmente ultrapassam orçamento em mais de 50% devido a atrasos . Embora alguns contratempos sejam inevitáveis, muitos podem ser atenuados com documentação organizada - algo que o software certo de gerenciamento de documentos de construção pode ajudá-lo a conseguir.

Veja como um bom software pode facilitar seu trabalho:

1. Recursos que fazem o trabalho pesado

O software deve lidar com as necessidades específicas da construção, desde o controle de versão até as aprovações de documentos. Procure um gerenciamento centralizado de plantas, contratos e licenças, juntamente com ferramentas para delegação de tarefas, agendamento e colaboração em tempo real.

Pontos de bônus se ele simplificar o temido processo de revisão de envio.

você sabia: Recentemente, cerca de 30% dos projetos de construção públicos e privados sofreram atrasos significativos, paralisações indefinidas ou cancelamentos nos últimos seis meses, de acordo com uma pesquisa da Instituto Americano de Arquitetos

4. Segurança e controle de versão

Violações de dados não são brincadeira. Certifique-se de que o software tenha criptografia forte e recursos de controle de versão para rastrear alterações, manter trilhas de auditoria e manter informações confidenciais seguras.

5. Opções de preço e avaliação

As melhores ferramentas oferecem períodos de avaliação ou planos gratuitos, permitindo que você as teste antes de se comprometer. Certifique-se de que o preço se ajuste ao seu orçamento e, ao mesmo tempo, ofereça os recursos essenciais.

Os 11 melhores softwares de gerenciamento de documentos de construção

Com inúmeras plantas, autorizações e contratos para equilibrar, escrever e gerenciar a documentação do projeto para projetos de construção pode se tornar uma tarefa árdua.

Felizmente, uma série de softwares de gerenciamento de documentos de construção foi criada para manter os documentos do projeto organizados, acessíveis e (principalmente) sem dor de cabeça. Veja a seguir as principais opções:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos de construção e colaboração de documentos)

Imagine manter o controle de várias plantas, licenças e alterações de projetos sem um sistema centralizado. Na construção civil, um software eficaz de gerenciamento de projetos pode fazer a diferença entre um projeto executado sem problemas e um projeto constantemente atolado em atrasos. ClickUp foi criado para evitar isso, trazendo um nível totalmente novo de organização para os projetos de construção.

Graças ao seu Documentos do ClickUp para documentação colaborativa e rastreamento do histórico de versões, o software permite que equipes de construção criar, organizar e gerenciar documentos diretamente em tarefas e projetos.

Com o ClickUp Docs, crie, organize e gerencie documentos diretamente em tarefas e projetos

Sabe o que isso significa para as equipes de construção? Manuseio suave de documentos junto com automação do fluxo de trabalho do projeto .

Com o rastreamento do histórico de versões do ClickUp, é possível monitorar as alterações nos documentos do projeto, garantindo que todos na equipe de construção estejam trabalhando com a versão mais recente - sem mais plantas desatualizadas.

As equipes de construção também podem usar o impressionante recurso de IA do ClickUp, ClickUp Brain, para facilitar a comunicação e a documentação do projeto.

Simplifique o gerenciamento de seu projeto de construção com o ClickUp Brain ClickUp Brain ajuda a escrever relatórios, gerar atualizações e responder a perguntas rápidas relacionadas ao projeto.

E isso não é tudo. Você pode simplesmente pedir ao ClickUp Brain para redigir relatórios de status ou resumir ações recentes com prompts simples, e o trabalho será feito em segundos.

Melhores recursos do ClickUp

Docs para documentação colaborativa : Crie, compartilhe e atualize facilmente documentos de projetos dentro das tarefas

: Crie, compartilhe e atualize facilmente documentos de projetos dentro das tarefas Rastreamento do histórico de versões : Mantenha todos os documentos atualizados e acessíveis às partes interessadas relevantes

: Mantenha todos os documentos atualizados e acessíveis às partes interessadas relevantes Automação com IA : Automatize relatórios de status, atualizações e resumos de projetos com o ClickUp Brain

: Automatize relatórios de status, atualizações e resumos de projetos com o ClickUp Brain Gerenciamento de tarefas e dependências : Organize as tarefas para cada fase da construção, garantindo que nada passe despercebido

: Organize as tarefas para cada fase da construção, garantindo que nada passe despercebido Modo móvel e off-line: Acesse os detalhes do projeto no local, mesmo sem uma conexão com a Internet

limitações do #### ClickUp

Visualização de tabela limitada no celular: Os usuários de dispositivos móveis podem perder algumas opções de visualização de dados

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Procore (melhor para gerenciar projetos de construção em grande escala)

via Pró-core O gerenciamento de projetos de construção em grande escala geralmente apresenta seus próprios desafios, sendo um dos mais comuns o custo e a complexidade da implementação. Embora o Procore seja excelente na centralização de fluxos de trabalho, iniciá-lo requer tempo e recursos significativos.

Dito isso, uma vez implementado adequadamente, o Procore oferece um conjunto de ferramentas personalizadas especificamente para o setor de construção. Os recursos de gerenciamento de documentos da Procore permitem que as equipes lidem eficientemente com RFIs, envios e as-builts, mantendo o controle de versões.

Melhores recursos do Procore

Gerenciamento de documentos com controle de versão : Simplifica o rastreamento de RFIs, envios e outros documentos importantes

: Simplifica o rastreamento de RFIs, envios e outros documentos importantes Ferramentas de gerenciamento financeiro : Oferece insights em tempo real sobre orçamentos de projetos e gerenciamento de custos

: Oferece insights em tempo real sobre orçamentos de projetos e gerenciamento de custos Rastreamento de qualidade e segurança : Ajuda a gerenciar inspeções, incidentes e diários de campo em um só lugar

: Ajuda a gerenciar inspeções, incidentes e diários de campo em um só lugar Acesso móvel : Permite o gerenciamento de projetos em qualquer lugar para as equipes de construção

: Permite o gerenciamento de projetos em qualquer lugar para as equipes de construção Extensas integrações: Conecta-se a mais de 500 ferramentas, de software de contabilidade a aplicativos CAD

Limitações do Procore:

Altos custos de implementação : Requer um investimento inicial significativo em tempo e recursos

: Requer um investimento inicial significativo em tempo e recursos Dependência da Internet : Funcionalidade limitada em áreas com cobertura de rede ruim

: Funcionalidade limitada em áreas com cobertura de rede ruim Complexidade das permissões: Alguns usuários consideram o sistema de permissões restritivo

Preços do Procore:

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Procore:

G2 : 4.6/5 (mais de 2.900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 2.900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.700 avaliações)

3. Autodesk Docs (melhor para gerenciamento centralizado de documentos baseado em nuvem)

via Documentos da Autodesk Gerenciar documentos de projetos de construção não é pouca coisa. O Autodesk Docs oferece uma plataforma de nuvem centralizada para controle de documentos e ajuda a lidar com fluxos de trabalho de documentação extensos.

O Autodesk Docs faz parte do ecossistema do Autodesk Construction Cloud, projetado para reduzir erros, simplificar os processos de aprovação de documentos e alinhar os cronogramas do projeto. Seu ambiente baseado na nuvem permite que equipes multidisciplinares acessem e compartilhem documentos de projeto com segurança.

Melhores recursos do Autodesk Docs

Gerenciamento centralizado de documentos : Mantém todas as RFIs, envios e desenhos em um local seguro e baseado na nuvem

: Mantém todas as RFIs, envios e desenhos em um local seguro e baseado na nuvem Fluxos de trabalho de aprovação de documentos : Automatiza o processo de revisão, reduzindo gargalos e melhorando a responsabilidade

: Automatiza o processo de revisão, reduzindo gargalos e melhorando a responsabilidade Gerenciamento de conteúdo BIM : Agiliza a eficiência do projeto com um catálogo centralizado de ativos digitais aprovados para modelos BIM

: Agiliza a eficiência do projeto com um catálogo centralizado de ativos digitais aprovados para modelos BIM Colaboração em tempo real em modelos 3D : Use ferramentas imersivas como o Autodesk Workshop XR (vendido separadamente) para revisões de projeto

: Use ferramentas imersivas como o Autodesk Workshop XR (vendido separadamente) para revisões de projeto Rastreamento e entrega de arquivos: Rastreia as versões dos arquivos e os entrega com segurança às partes interessadas

Limitações do Autodesk Docs

Preços altos : Não é acessível para equipes menores ou com orçamentos limitados

: Não é acessível para equipes menores ou com orçamentos limitados Problemas de atraso: Alguns usuários relatam atrasos ao acessar ou navegar na plataforma

Alguns usuários relatam atrasos ao acessar ou navegar na plataforma Curva de aprendizado para novos usuários: A interface pode ser desafiadora para profissionais não familiarizados com ferramentas baseadas em nuvem

Preços do Autodesk Docs

Cliente padrão: US$ 65 por usuário/mês

US$ 65 por usuário/mês Clientes corporativos: Preços personalizados

Avaliações do Autodesk Docs

G2 : 4.4/5 (mais de 3.800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 3.800 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.100 avaliações)

4. BIM 360 (Melhor para modelagem de informações de construção (BIM) e colaboração em construção)

via Documentos da Autodesk O BIM 360 (agora integrado ao Autodesk Construction Cloud) foi projetado para conectar as equipes de construção.

Esse software oferece ferramentas avançadas para gerenciar fluxos de trabalho de modelagem de informações de construção (BIM), permitindo colaboração em equipe em tempo real rastreamento de problemas e coordenação de projetos. Além disso, sua plataforma baseada em nuvem suporta modelos 2D e 3D, um bônus para equipes de construção multidisciplinares.

Melhores recursos do BIM 360

Coordenação de modelos em tempo real : Facilita a detecção de conflitos e a colaboração de projetos em vários setores

: Facilita a detecção de conflitos e a colaboração de projetos em vários setores Gerenciamento de documentos baseado na nuvem : Centraliza o acesso a RFIs, envios e desenhos do projeto

: Centraliza o acesso a RFIs, envios e desenhos do projeto Integrações BIM : Oferece suporte à modelagem avançada em 2D e 3D com atualizações automáticas para alterações no projeto

: Oferece suporte à modelagem avançada em 2D e 3D com atualizações automáticas para alterações no projeto Rastreamento e resolução de problemas : Ajuda as equipes a identificar e resolver conflitos de projeto com eficiência

: Ajuda as equipes a identificar e resolver conflitos de projeto com eficiência Análise preditiva: Fornece insights sobre os riscos do projeto usando painéis orientados por dados

Limitações do BIM 360

Dependência de internet : Funcionalidade limitada em áreas com conectividade ruim

: Funcionalidade limitada em áreas com conectividade ruim Preço alto : Pode ter um custo proibitivo para equipes menores ou casos de uso de projeto único

: Pode ter um custo proibitivo para equipes menores ou casos de uso de projeto único Curva de aprendizado: Os recursos avançados podem ser desafiadores para usuários novos no software BIM

Preços do BIM 360

BIM Collaborate Pro : uS$ 945 por ano, cobrado anualmente

: uS$ 945 por ano, cobrado anualmente BIM Collaborate: uS$ 705 por ano, cobrados anualmente

BIM 360 ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 3.800 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 3.800 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.100 avaliações)

5. Bluebeam (melhor para marcações em PDF e documentação de construção)

via Bluebeam O Bluebeam oferece ferramentas poderosas para marcação de PDFs, gerenciamento de documentos de construção e colaboração em tempo real. Para equipes que dependem muito de desenhos e anotações detalhadas, o Bluebeam oferece recursos específicos do setor que simplificam o gerenciamento de documentos e o acompanhamento de projetos.

Melhores recursos do Bluebeam

Ferramentas de marcação de PDF : Oferece recursos robustos para criação, edição e anotação de PDFs, incluindo ferramentas especializadas para marcações em 2D e 3D

: Oferece recursos robustos para criação, edição e anotação de PDFs, incluindo ferramentas especializadas para marcações em 2D e 3D Colaboração por meio do Bluebeam Studio : Permite a colaboração em tempo real em documentos de qualquer lugar, conectando perfeitamente as equipes de escritório e de campo

: Permite a colaboração em tempo real em documentos de qualquer lugar, conectando perfeitamente as equipes de escritório e de campo Ferramentas de medição : Oferece opções avançadas de medição de perímetros, ângulos, volume e muito mais, ideais para deduções e estimativas

: Oferece opções avançadas de medição de perímetros, ângulos, volume e muito mais, ideais para deduções e estimativas Comparação e sobreposição de documentos : Simplifica o rastreamento de alterações entre desenhos, reduzindo erros e economizando tempo

: Simplifica o rastreamento de alterações entre desenhos, reduzindo erros e economizando tempo Integração com o CAD: Integra-se com fluxos de trabalho CAD, facilitando a otimização dos processos de projeto e construção

Limitações do Bluebeam

Preço alto : O custo pode ser proibitivo para equipes menores ou usuários ocasionais

: O custo pode ser proibitivo para equipes menores ou usuários ocasionais Falhas ocasionais : Os usuários relataram problemas com impressão e transferência de licenças entre dispositivos

: Os usuários relataram problemas com impressão e transferência de licenças entre dispositivos Recursos avançados limitados nos planos mais baixos: Algumas ferramentas essenciais estão disponíveis apenas nos planos mais caros

Preços da Bluebeam

Básico : uS$ 260 por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 260 por usuário, cobrado anualmente Core : $330 por usuário, cobrado anualmente

: $330 por usuário, cobrado anualmente Completo: uS$ 440 por usuário, cobrados anualmente

Bluebeam ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 900 avaliações)

6. Buildertrend (melhor para gerenciamento abrangente de projetos e comunicação com o cliente)

via Tendência de construção A Buildertrend oferece ferramentas criadas para gerenciar projetos de construção e aprimorar as interações com os clientes. No entanto, ela depende muito da adoção de fluxos de trabalho específicos pelos usuários, o que a torna um desafio para os subcontratados ou comerciantes não familiarizados com esses sistemas.

Apesar disso, o Buildertrend simplifica processos complexos de construção ao centralizar as informações do projeto. Sua integração com plataformas como a Xero aumenta ainda mais sua utilidade para o gerenciamento financeiro.

Melhores recursos do Buildertrend

Organização de documentos : Pastas centralizadas para armazenar desenhos e especificações de projetos

: Pastas centralizadas para armazenar desenhos e especificações de projetos Portal do cliente : Mantém os clientes informados sobre o andamento do projeto sem comunicação constante

: Mantém os clientes informados sobre o andamento do projeto sem comunicação constante Estimativas e propostas avançadas : Simplifica a licitação de projetos com ferramentas otimizadas para criar estimativas detalhadas

: Simplifica a licitação de projetos com ferramentas otimizadas para criar estimativas detalhadas Opções de integração : Funciona com plataformas de contabilidade como o Xero para melhorar o gerenciamento financeiro

: Funciona com plataformas de contabilidade como o Xero para melhorar o gerenciamento financeiro Funcionalidade compatível com dispositivos móveis: As equipes de campo podem acessar detalhes do projeto, atualizar registros e anotar planos em qualquer lugar

Limitações do Buildertrend

Ferramentas de agendamento limitadas : Alguns usuários consideram a funcionalidade de agendamento insuficiente

: Alguns usuários consideram a funcionalidade de agendamento insuficiente Não há salvamento automático de registros e tarefas : A perda de trabalhos não salvos pode ser frustrante para os usuários

: A perda de trabalhos não salvos pode ser frustrante para os usuários Desafios de adoção por subcontratados: As empresas geralmente têm dificuldades para usar a plataforma, especialmente em dispositivos móveis

Preços da Buildertrend

Essencial : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Advanced : uS$ 499/mês

: uS$ 499/mês Completo: uS$ 799/mês

Buildertrend avaliações e comentários

G2 : 4.2/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.600 avaliações)

7. Contractor Foreman (melhor em termos de preço acessível e variedade de recursos)

via Encarregado de empreiteira O Contractor Foreman é uma ferramenta de gerenciamento de construção projetada para empresas de todos os portes. Ela oferece uma série de recursos a um preço competitivo.

Fornece uma plataforma personalizável para gerenciar projetos, finanças e documentos com eficiência. Além disso, as integrações com o QuickBooks e outras ferramentas populares o tornam uma opção prática para equipes de construção que desejam centralizar seus fluxos de trabalho.

Entretanto, a falta de uma ferramenta de decolagem integrada no software pode ser um obstáculo para alguns.

melhores recursos do #### Contractor Foreman

Gerenciamento de documentos : Inclui RFIs, envios, mais de 100 relatórios pré-criados e mais de 50 formulários personalizáveis para documentação abrangente

: Inclui RFIs, envios, mais de 100 relatórios pré-criados e mais de 50 formulários personalizáveis para documentação abrangente Ferramentas financeiras : Oferece recursos robustos como cálculo de custos de trabalho, estimativas, faturas e integração com o QuickBooks

: Oferece recursos robustos como cálculo de custos de trabalho, estimativas, faturas e integração com o QuickBooks Funcionalidade de aplicativo móvel : Permite que as equipes de campo criem e gerenciem ordens de alteração, acompanhem cartões de ponto e atualizem registros de projetos em qualquer lugar

: Permite que as equipes de campo criem e gerenciem ordens de alteração, acompanhem cartões de ponto e atualizem registros de projetos em qualquer lugar Painel de controle personalizável : Adapta a interface às suas necessidades específicas, fornecendo uma visão geral clara das métricas essenciais

: Adapta a interface às suas necessidades específicas, fornecendo uma visão geral clara das métricas essenciais Portal do cliente: Mantém os clientes atualizados sobre o andamento do projeto sem a necessidade de comunicação constante

Limitações do contratante foreman

Recursos bloqueados em planos inferiores : Ferramentas essenciais, como relatórios avançados e envios, só estão disponíveis em planos de nível superior

: Ferramentas essenciais, como relatórios avançados e envios, só estão disponíveis em planos de nível superior Não há recurso de decolagem integrado : Requer integração com o Kreo para a funcionalidade de decolagem

: Requer integração com o Kreo para a funcionalidade de decolagem Curva de aprendizado acentuada: A configuração inicial e a navegação podem ser difíceis para novos usuários

Preços do Contractor Foreman

Básico : uS$ 49/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 49/mês (cobrado anualmente) Standard : uS$ 79/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 79/mês (cobrado anualmente) Plus : $125/mês (cobrado anualmente)

: $125/mês (cobrado anualmente) Pro : uS$ 166/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 166/mês (cobrado anualmente) Ilimitado: uS$ 249/mês (cobrado anualmente)

Contractor Foreman ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 230 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 650 avaliações)

🌟 Fato divertido: A arquitetura já foi um esporte olímpico! De 1912 a 1952, o Comitê Olímpico Internacional (COI) concedeu medalhas em cinco categorias de artes criativas, incluindo arquitetura.

8. Viewpoint (melhor para gerenciamento de documentos e desenhos)

via Ponto de vista O Viewpoint é uma plataforma de gerenciamento de construção projetada para facilitar o gerenciamento de documentos e desenhos e, ao mesmo tempo, garantir a conformidade e a colaboração da equipe. No entanto, observe que a curva de aprendizado acentuada da plataforma e o desempenho ocasionalmente lento podem tornar a integração de novos usuários um desafio.

Melhores recursos do Viewpoint

Gerenciamento centralizado de documentos : Consolida documentos, desenhos e fotos do projeto em uma única plataforma, garantindo o controle de versões e a acessibilidade

: Consolida documentos, desenhos e fotos do projeto em uma única plataforma, garantindo o controle de versões e a acessibilidade Fluxos de trabalho de aprovação : Agiliza as aprovações de documentos e garante a conformidade com fluxos de trabalho incorporados

: Agiliza as aprovações de documentos e garante a conformidade com fluxos de trabalho incorporados Integração com o Field View : Fornece acesso móvel para equipes no local, permitindo atualizações em tempo real e reduzindo o tempo administrativo

: Fornece acesso móvel para equipes no local, permitindo atualizações em tempo real e reduzindo o tempo administrativo Controles de segurança: Oferece permissões avançadas para gerenciar o acesso aos dados e manter a confidencialidade do projeto

Limitações do Viewpoint

Navegação complexa : O recurso de pesquisa pode ser complicado para grandes estruturas de arquivos

: O recurso de pesquisa pode ser complicado para grandes estruturas de arquivos Curva de aprendizado : A adaptação de novos usuários pode ser difícil, especialmente com convenções de nomenclatura não convencionais

: A adaptação de novos usuários pode ser difícil, especialmente com convenções de nomenclatura não convencionais Problemas de desempenho: Alguns usuários relatam lentidão ocasional, especialmente durante uploads ou revisões de arquivos

Preços do Viewpoint

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Viewpoint

Capterra: 4.3/5 (mais de 70 avaliações)

9. Aconex (melhor para conformidade e colaboração de documentos)

via Aconex O Oracle Aconex se posiciona como uma plataforma abrangente de gerenciamento de construção projetada para facilitar a colaboração e a conformidade durante todo o ciclo de vida do projeto.

O modelo de propriedade de dados do Aconex garante que todas as organizações mantenham o controle sobre seus dados. Enquanto isso, seus amplos recursos de trilhas de auditoria e rastreabilidade o tornam um forte concorrente para o gerenciamento de projetos complexos, embora com uma curva de aprendizado um pouco mais acentuada.

Melhores recursos do Aconex

Trilhas de auditoria inalteráveis : Garante a responsabilidade por meio do rastreamento de todas as decisões e correspondências do projeto, minimizando disputas

: Garante a responsabilidade por meio do rastreamento de todas as decisões e correspondências do projeto, minimizando disputas Modelo de propriedade de dados : Permite que cada organização controle seu espaço de trabalho e o compartilhamento de dados, promovendo a colaboração

: Permite que cada organização controle seu espaço de trabalho e o compartilhamento de dados, promovendo a colaboração Fluxos de trabalho integrados : Padroniza processos como aprovações e revisões, reduzindo a entrada manual e os erros

: Padroniza processos como aprovações e revisões, reduzindo a entrada manual e os erros Ferramentas de coordenação de modelos : Oferece suporte à colaboração de modelos neutros de projeto com recursos como detecção de conflitos e gerenciamento de problemas de projeto

: Oferece suporte à colaboração de modelos neutros de projeto com recursos como detecção de conflitos e gerenciamento de problemas de projeto Gerenciamento de conformidade: Automatiza fluxos de trabalho de inspeção, verificações de segurança e garantia de qualidade

Limitações do Aconex

Desempenho lento : Alguns usuários relatam atrasos no sistema durante uploads e carregamento de correspondências

: Alguns usuários relatam atrasos no sistema durante uploads e carregamento de correspondências Navegação complexa : A interface pode ser muito complicada para usuários que gerenciam milhares de documentos e e-mails

: A interface pode ser muito complicada para usuários que gerenciam milhares de documentos e e-mails Necessidade de logins frequentes: Os usuários muitas vezes precisam fazer login repetidamente, mesmo para tarefas simples como ler e-mails

Preços do Aconex

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Aconex

G2 : 4.5/5 (mais de 220 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 210 avaliações)

10. Newforma (melhor para e-mail e gerenciamento de documentos)

via Nova forma O Newforma é um software de gerenciamento de informações de projetos de construção que oferece uma plataforma centralizada para gerenciar RFIs, envios e arquivamento de documentos.

Seu recurso de arquivamento de e-mail do tipo arrastar e soltar e integrações como o Microsoft Outlook se destacam no gerenciamento de projetos com muita comunicação. Dito isso, sua estrutura de preços pode ser muito cara para equipes menores, limitando a acessibilidade para aqueles com orçamentos apertados.

Melhores recursos do Newforma

Integração de gerenciamento de e-mail : Arquive e-mails diretamente em projetos específicos usando o suplemento do Microsoft Outlook, melhorando a organização

: Arquive e-mails diretamente em projetos específicos usando o suplemento do Microsoft Outlook, melhorando a organização RFI e rastreamento de envios : Simplifica o rastreamento e o arquivamento de documentos críticos do projeto, garantindo transparência e responsabilidade

: Simplifica o rastreamento e o arquivamento de documentos críticos do projeto, garantindo transparência e responsabilidade Ferramentas de colaboração : Facilitam a colaboração on-line entre arquitetos e engenheiros, reduzindo a necessidade de reuniões físicas

: Facilitam a colaboração on-line entre arquitetos e engenheiros, reduzindo a necessidade de reuniões físicas Armazenamento centralizado de documentos : Oferece uma plataforma única para armazenar registros e arquivos grandes, com fácil compartilhamento por meio de transmissões

: Oferece uma plataforma única para armazenar registros e arquivos grandes, com fácil compartilhamento por meio de transmissões Acesso a aplicativos móveis: Captura de novos dados e recupera informações do projeto no campo

Limitações do Newforma

Interface desatualizada : A interface de usuário do software parece confusa e muitas vezes requer várias telas para visualizar todos os detalhes

: A interface de usuário do software parece confusa e muitas vezes requer várias telas para visualizar todos os detalhes Bugs ocasionais : Os usuários relatam lentidão na resolução de problemas, especialmente no caso de problemas com a integração com o Microsoft Outlook

: Os usuários relatam lentidão na resolução de problemas, especialmente no caso de problemas com a integração com o Microsoft Outlook Preocupações com o preço: O custo pode ser proibitivo para empresas menores, limitando a adoção generalizada

Preços da Newforma

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Newforma

G2 : 4.0/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.0/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

e-Builder (Melhor para gerenciamento de programas de capital)

via construtor eletrônico o e-Builder da Trimble fornece entrega de projetos, aprimora a colaboração da equipe e melhora os resultados do projeto para programas de capital.

O e-Builder permite que você configure seu painel e gere relatórios detalhados que ajudam as equipes a acompanhar seus KPIs e outras métricas. Ele também vem pré-carregado com recursos de gerenciamento de custos que ajudam a dar visibilidade ao orçamento e às despesas do programa de capital.

melhores recursos do #### e-Builder

Gerenciamento de projetos centralizado : Oferece gráficos de Gantt, gerenciamento de documentos e rastreamento de dados em tempo real para fluxos de trabalho simplificados

: Oferece gráficos de Gantt, gerenciamento de documentos e rastreamento de dados em tempo real para fluxos de trabalho simplificados Gerenciamento de custos : Fornece visibilidade de orçamentos, previsões e despesas, ajudando as equipes a evitar gastos excessivos

: Fornece visibilidade de orçamentos, previsões e despesas, ajudando as equipes a evitar gastos excessivos Sistema de alerta antecipado : Alerta as partes interessadas sobre possíveis atrasos no cronograma, permitindo soluções proativas

: Alerta as partes interessadas sobre possíveis atrasos no cronograma, permitindo soluções proativas Relatórios personalizáveis : Dashboards e relatórios executivos são totalmente configuráveis para rastrear KPIs de forma eficaz

: Dashboards e relatórios executivos são totalmente configuráveis para rastrear KPIs de forma eficaz Ferramentas de transferência de ativos: Simplifica a transição da conclusão do projeto para as operações

limitações do #### e-Builder

Preocupações com o preço : Os usuários frequentemente descrevem a ferramenta como excessivamente cara, especialmente devido a algumas de suas limitações

: Os usuários frequentemente descrevem a ferramenta como excessivamente cara, especialmente devido a algumas de suas limitações Desafios de usabilidade : A interface pode parecer complicada, dificultando a adoção de novas funcionalidades pelas equipes

: A interface pode parecer complicada, dificultando a adoção de novas funcionalidades pelas equipes Recursos limitados de autoaprendizagem: A documentação e os tutoriais geralmente são insuficientes, tornando a integração lenta para algumas equipes

preços do #### e-Builder

Preços personalizados

e-Builder ratings and reviews

Capítulo: 4.3/5 (mais de 40 avaliações)

Está elaborando documentos? O ClickUp sempre acerta em cheio

A construção civil realmente estabelece a base de nossa sociedade, literalmente. No entanto, quando a maioria das pessoas pensa no setor, imagina cimento, guindastes e talvez algumas selfies dramáticas com capacetes. Elas não imaginam a montanha de documentação envolvida: plantas, permissões, RFIs, envios, contratos e uma lista interminável.

É aí que o ClickUp entra em cena para aliviar a carga. Com seus documentos colaborativos, rastreamento do histórico de versões e automação com tecnologia de IA, ele transforma o caos da documentação em fluxos de trabalho simples e rastreáveis.

Não importa se você está gerenciando projetos, resumindo relatórios de status ou atribuindo tarefas, o ClickUp garante que todas as partes interessadas estejam na mesma página (digital). Sua plataforma compatível com dispositivos móveis mantém sua equipe conectada, mesmo no local.

Então, por que se preocupar com a papelada quando você pode criar uma conta gratuita no ClickUp e deixar que ele faça o trabalho pesado?