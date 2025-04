Modelos Dubsado: Formulários e propostas essenciais para o sucesso

Quando Lisa começou seu negócio de design freelancer, ela se viu afogada em e-mails, planilhas complicadas e prazos perdidos.

Um dia, um cliente perguntou casualmente: "Você tem um modelo de proposta para eu dar uma olhada?" Lisa ficou paralisada - ela não tinha nada pronto.

Foi então que ela descobriu o Dubsado, uma ferramenta para criar formulários e formulários altamente funcionais, impressionantes, profissionais e visualmente atraentes propostas de projetos .

Usando o Dubsado, Lisa transformou seu fluxo de trabalho caótico em um sistema polido e profissional que não apenas impressionou os clientes, mas também lhe poupou inúmeras horas.

Nesta postagem do blog, exploraremos alguns formulários e modelos do Dubsado realmente funcionais e bonitos. Além disso, seus benefícios e dicas para criar formulários e propostas eficazes.

O que faz um bom modelo do Dubsado?

Um bom modelo do Dubsado deve ser uma combinação perfeita de funcionalidade e estética.

Veja o que procurar:

Conecte-se a fluxos de trabalho automatizados para facilitar os processos de integração do cliente e de gerenciamento de projetos Recursos que economizam tempo: Use recursos incorporados, como assinaturas eletrônicas, processamento de pagamentos e portais de clientes para reduzir o trabalho manual

Use recursos incorporados, como assinaturas eletrônicas, processamento de pagamentos e portais de clientes para reduzir o trabalho manual Termos e condições personalizáveis: Adapte os termos e condições aos seus serviços e ofertas específicos

Adapte os termos e condições aos seus serviços e ofertas específicos Personalização na marca: Personalize o modelo com as fontes, cores e logotipo de sua marca

Personalize o modelo com as fontes, cores e logotipo de sua marca Termos fáceis de entender: Evite jargões jurídicos e use uma linguagem simples que seja de fácil compreensão para os clientes

Evite jargões jurídicos e use uma linguagem simples que seja de fácil compreensão para os clientes Conteúdo bem estruturado: Organize as informações de forma lógica e divida-as em seções digeríveis

Modelos Dubsado para fluxos de trabalho

Aqui estão alguns modelos do Dubsado que podem ser facilmente personalizados para atender às suas necessidades específicas:

1. Modelo de proposta do Dubsado por Ema Katiraee

via Ema Katiraee Quer impressionar os clientes em potencial com uma proposta impressionante e profissional? Com um único clique, você pode adicionar o Modelo de Proposta Dubsado por Ema Katiraee em sua conta do Dubsado e personalize-o sem esforço para combinar com sua marca exclusiva.

Basta editar o modelo para refletir seus serviços, preços e marca. O modelo é construído com o construtor de formulários do Dubsado, garantindo compatibilidade futura e atualizações sem complicações.

Design compatível com dispositivos móveis que permite que seus clientes revisem e assinem propostas em qualquer dispositivo.

Após o download, um tutorial em vídeo passo a passo o guiará pelo processo de personalização, garantindo que você crie uma proposta que represente perfeitamente sua empresa.

ideal para: Executivos de marketing que desejam criar formulários sem código no Dubsado.

Dica profissional: Certifique-se de que seu modelo seja compatível com dispositivos móveis para que os clientes possam revisar e assinar propostas em qualquer dispositivo.

2. Pacote de modelos de formulário Dubsado do The Passions Collective

via The Passions Collective (Coletivo de Paixões)Pacote de modelos de formulário Dubsado do The Passions Collective é uma coleção criada para transformar a experiência de seus clientes.

Esse pacote inclui cinco modelos totalmente personalizáveis e duplicáveis: dois formulários de captura de leads, um contrato, um questionário e uma proposta de projeto dinâmica. Todos os modelos têm instruções fáceis de seguir para adicionar as fontes e o estilo exclusivo de sua marca.

Com acesso instantâneo, você receberá modelos, demonstrações em vídeo que o orientarão em todas as etapas do processo de configuração e personalização, além de suporte dedicado para responder a todas as perguntas.

Os modelos de proposta vêm com seções que podem ser combinadas, como 'About Me/Us', 'Packages & Add-Ons', 'Payment Details', 'Testimonials', 'FAQs' e uma 'Gallery/Portfolio', permitindo que você adapte cada formulário à sua marca.

ideal para: Fundadores de startups que buscam um pacote acessível de modelos do Dubsado sem código para a integração de clientes.

3. Coleção de modelos Juniper Dubsado por Forms and Flows

via Formas e fluxos Os Coleção de modelos do Juniper Dubsado por Forms and Flows foi projetado para facilitar a experiência do cliente. Com ele, é fácil manter sua marca em destaque e, ao mesmo tempo, converter leads em clientes pagantes.

Com apenas alguns cliques, você terá acesso a cinco modelos personalizados, incluindo propostas, questionários, formulários de captura de leads e contratos, garantindo que todos os seus formulários permaneçam dentro da marca.

Ele também inclui tutoriais extensivos em vídeo e por escrito, fornecendo a você todas as ferramentas para configurar e personalizar cada modelo com confiança.

Você também receberá oito modelos do Canva para banners do portal do cliente em variações para desktop e dispositivos móveis, ajudando-o a criar uma experiência convidativa e de marca do início ao fim.

ideal para: Empreendedores que administram empresas baseadas em serviços.

dica profissional: Siga cuidadosamente os tutoriais em vídeo e por escrito para saber como configurar e personalizar cada modelo.

4. Novo modelo Dubsado por Search and Grow

via Pesquisar e crescerNeue Dubsado Template by Search and Grow é um conjunto completo de modelos com tudo o que você precisa para criar propostas, contratos, questionários e formulários de captura de leads incríveis sem tocar em uma linha de código.

Com 17 geradores de código personalizado, visualizações ao vivo e 23 estilos de design exclusivos, você pode personalizar totalmente os formulários do Dubsado e elevar a aparência da sua marca com apenas alguns cliques.

Você encontrará ferramentas avançadas, como um gerador de captura de leads e navegação fixa, oferecendo aos clientes acesso instantâneo a contratos e faturas.

Além disso, esse pacote de modelos cresce com sua empresa, com atualizações vitalícias, suporte responsivo e a opção de solicitar novos recursos.

ideal para: Fundadores criativos que desejam elevar a experiência do cliente do início ao fim.

5. Modelo de proposta Lola Dubsado da Etsy

via Etsy Com Modelo de Proposta Lola Dubsado da Etsy não é necessário usar o Canva ou fazer uploads complicados. Esse modelo de proposta compatível com dispositivos móveis é instalado instantaneamente em sua conta do Dubsado com apenas um clique, dando a você um início perfeito para a criação de propostas bonitas e de acordo com a marca, sem qualquer problema de design.

Ele vem com várias seções personalizáveis para criar uma proposta envolvente e refinada. Você encontrará tudo o que precisa, incluindo uma 'Seção de boas-vindas', 'Logotipos em destaque', 'Banner de texto com rolagem', 'Seção sobre', 'Linha do tempo e processos', 'Controle deslizante de depoimentos', 'Pacotes e complementos', 'Perguntas frequentes', 'Próximas etapas' e até mesmo links de mídia social no rodapé.

Seu download de modelos de proposta de projeto inclui um minicurso com tutoriais passo a passo para ajudá-lo a personalizar cada parte da proposta e uma pasta de trabalho de planejamento de marca e conteúdo para apoiar seu planejamento estratégico.

ideal para: Proprietários de pequenas empresas que lidam com as principais operações de marketing.

Limitações do uso do Dubsado para formulários de proposta de projeto

Embora os modelos do Dubsado sejam populares para criar propostas de projetos e formulários de clientes simplificados, eles têm limitações que podem não atender às necessidades de todas as empresas. Aqui estão algumas áreas em que os modelos do Dubsado podem ser insuficientes:

🚫 Flexibilidade de design limitada

Os modelos de formulário do Dubsado oferecem algumas opções de personalização, mas a flexibilidade do design é restrita. Se você quiser elementos de marca altamente personalizados ou layouts avançados, talvez ache o editor incorporado do Dubsado limitador.

👉🏽 Pode ser necessário conhecimento de codificação para personalização avançada

Para os usuários que desejam implementar estilos ou recursos exclusivos, como snippets de código personalizados, é necessário um conhecimento básico de código HTML/CSS, o que torna a personalização um desafio para quem não tem habilidades de codificação.

🔧 Processo de configuração complexo para novos usuários

A configuração de um formulário do Dubsado, especialmente quando se lida com várias seções, como propostas, capturas de leads ou contratos, pode parecer esmagadora para os novatos na plataforma. Pode ser necessário um tempo extra para aprender a navegação e os recursos.

📞 Falta de recursos de colaboração em tempo real

Os modelos do Dubsado não oferecem suporte à colaboração em tempo real ou ao histórico de versões, o que pode prejudicar as equipes que precisam analisar e revisar as propostas de projetos coletivamente.

< Limitações na lógica condicional e na automação de formulários

O Dubsado oferece automação para tarefas como o envio de e-mails de acompanhamento, mas sua lógica condicional para formulários é limitada. Isso pode dificultar a criação de formulários altamente personalizados ou com vários caminhos baseados nas respostas dos clientes, às vezes disponíveis em outras ferramentas de CRM.

Além disso, se os campos inteligentes não forem usados corretamente, eles podem levar a erros em seus documentos, como espaços em branco ou informações incorretas.

Modelos alternativos do Dubsado

Para equipes que buscam uma alternativa holística aos modelos do Dubsado, ClickUp o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma solução holística com modelos de formato livre para cada necessidade de proposta.

O Dubsado foi desenvolvido para aprimorar as interações com o cliente, fornecendo ferramentas de faturamento, agendamento e comunicação com o cliente. O ClickUp integra essas funções com recursos detalhados de gerenciamento de projetos e tarefas.

Os recursos escalonáveis do ClickUp o tornam ideal para empresas que precisam de mais do que apenas o gerenciamento do relacionamento com o cliente; ele foi projetado para dar suporte à eficiência operacional em todas as frentes, desde a atribuição de tarefas até o controle de prazos.

Como usuário do ClickUp, Ansh Prabhakar , analista de aprimoramento de processos de negócios, cita:

O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação etc. Ele definitivamente facilitou a vida comparativamente, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, monitorar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso, nos encontros diários; o planejamento futuro foi fácil.

Ansh Prabhakar, analista de aprimoramento de processos de negócios

Aqui estão alguns modelos gratuitos do ClickUp que servirão como uma ótima alternativa aos modelos do Dubsado:

1. O modelo de formulário do ClickUp

Modelo de formulário do ClickUp

**Modelo de formulário do ClickUp é um formulário de registro flexível e pronto para uso, projetado para simplificar a coleta e a organização de informações do seu público-alvo.

Quer esteja gerenciando inscrições em eventos, consultas de clientes ou feedback da equipe, o modelo de formulário do ClickUp garante que seu fluxo de trabalho permaneça organizado e eficiente. Com esse modelo, você pode:

Criar formulários personalizados com campos adaptados para capturar informações relevantes

Coletar e gerenciar respostas de forma eficiente, com segurança de dados robusta

Organizar e revisar os envios em uma exibição simplificada

Para dar suporte a uma configuração perfeita, o modelo inclui um Guia de introdução para orientá-lo no processo de personalização e nas práticas recomendadas. Além disso, suas exibições adicionais aumentam a funcionalidade:

Visão do formulário de registro para coletar dados do usuário

para coletar dados do usuário Stages View para acompanhar o progresso de cada formulário

para acompanhar o progresso de cada formulário Summary View para uma visão geral de todos os formulários e seus status

ideal para: Gerentes de projeto que desejam organizar e coletar dados facilmente.

2. O modelo de formulário de pagamento ClickUp

Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

Com Modelo de formulário de pagamento do ClickUp do ClickUp, você pode simplificar o processo de coleta e gerenciamento de informações de pagamento. Ele combina detalhes do pedido e rastreamento de pagamento em um formulário organizado e fácil de usar.

Aceitar pagamentos on-line pode ser complexo, mas esse modelo facilita o processo para clientes e membros da equipe. Com esse modelo, você pode:

Monitorar os status das transações como "Fatura enviada" e "Pagamento recebido" em tempo real

como "Fatura enviada" e "Pagamento recebido" em tempo real Navegar facilmente pelas informações relacionadas a pagamentos com cinco visualizações exclusivas: "Rastreador de pagamentos", "Quadro de processamento", "Vendas de ingressos", "Guia de introdução" e "Formulário de pagamento"

com cinco visualizações exclusivas: "Rastreador de pagamentos", "Quadro de processamento", "Vendas de ingressos", "Guia de introdução" e "Formulário de pagamento" Aumente a produtividade com controle de tempo, marcação e e-mails automatizados

ideal para: Proprietários de empresas e gerentes de vendas que desejam monitorar pagamentos com facilidade.

3. O modelo de formulário de cotação do ClickUp

Modelo de formulário de cotação do ClickUp

Seja para lidar com um pequeno número de cotações ou com um grande volume de solicitações, **Modelo de formulário de cotação do ClickUp garante que você reúna os detalhes necessários para fornecer preços, cronogramas e ofertas de serviços precisos.

Esse modelo é poderoso, com 6 status de tarefa personalizáveis (Em revisão, Pronto, Rejeitado, Cotação enviada e Em andamento) e 10 atributos detalhados para rastrear tudo, desde ofertas de serviços até taxas horárias.

Você pode facilmente criar tarefas para cada solicitação de orçamento, coordenar com sua equipe e manter-se atualizado por meio de notificações automáticas.

O melhor de tudo é que a visualização de formulário dinâmico permite organizar dados essenciais do cliente, como e-mails de palestrantes, descrições de trabalho e datas de início em potencial, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento de suas cotações.

ideal para: Profissionais de vendas que precisam criar e gerenciar cotações.

4. O modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp

Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp

**Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp simplifica o processo de avaliação 360 graus dos funcionários, permitindo que os gerentes avaliem e organizem o desempenho dos funcionários em um espaço de trabalho único e intuitivo.

Esse modelo avançado otimiza o acompanhamento do desempenho dos funcionários com dez status de tarefas personalizáveis, métricas detalhadas para avaliação de habilidades e recursos abrangentes de manutenção de registros. Você pode documentar tudo, desde classificações de habilidades técnicas e de comunicação até dados quantitativos, como tarefas concluídas, carga de trabalho pendente e total de horas prestadas.

Além disso, inclui campos dedicados para registrar conquistas profissionais, prêmios e marcos, ajudando a identificar oportunidades de desenvolvimento e a definir metas mensuráveis para o crescimento contínuo.

ideal para: Gerentes de RH que desejam realizar avaliações de desempenho de funcionários.

5. O modelo de proposta de trabalho ClickUp

Modelo de proposta de trabalho do ClickUp

Com o Modelo de proposta de trabalho do ClickUp com esse modelo, você pode mostrar exatamente como suas habilidades e experiência contribuirão para o sucesso do empregador, mantendo sua proposta organizada e profissional.

Com esse modelo, você pode:

Criar um projeto para acompanhar cada etapa do progresso de sua proposta de emprego

Fazer brainstorming e gerar conteúdo que destaque efetivamente suas habilidades e experiência

Organizar tarefas e definir prazos para garantir que cada seção da sua proposta seja concluída com eficiência

Convidar as partes interessadas para colaborar ou revisar a proposta, garantindo que ela esteja bem elaborada e dentro do objetivo

ideal para: Candidatos a emprego que desejam criar e enviar documentos de proposta para empregadores com facilidade.

6. O modelo de proposta de subsídio do ClickUp

Modelo de proposta de subsídio do ClickUp

A solicitação de subsídios pode ser complexa e, às vezes, trabalhosa. Ainda assim, o Modelo de proposta de subsídio do ClickUp simplifica o processo, orientando-o em cada elemento essencial e garantindo uma proposta completa e coerente que aumenta suas chances de sucesso.

Esse modelo foi criado para simplificar e organizar o processo de solicitação de subsídio, ajudando você a economizar tempo e a se concentrar no que é mais importante.

Ele vem com:

Project Schedule View para acompanhar seu cronograma e prazos

para acompanhar seu cronograma e prazos Visualização de lista para organizar todas as suas pesquisas, ideias e solicitações de subsídios

para organizar todas as suas pesquisas, ideias e solicitações de subsídios Visualização de quadro para ajudá-lo a visualizar o progresso e monitorar as tarefas em andamento

ideal para: Pesquisadores que desejam criar propostas de subsídios bem-sucedidas.

dica profissional: Integre-se ao Google Drive ou ao Dropbox para armazenar e acessar seus documentos de proposta.

7. O modelo de proposta de livro do ClickUp

Modelo de proposta de livro do ClickUp

O modelo Modelo de proposta de livro do ClickUp simplifica o processo de proposta. Ele o ajuda a criar um documento que destaca a viabilidade comercial do conceito de seu livro e persuade as editoras a investir em seu projeto.

A estrutura intuitiva desse modelo organiza as ideias dos aspirantes a autores, conduz pesquisas de mercado e delineia suas propostas de forma a capturar o interesse de uma editora.

Você (ou sua equipe) pode coletar pesquisas em documentos compartilhados, expor suas ideias visualmente na visualização Board e dividir todos os detalhes importantes (como resumos de enredo e descrições de personagens) em tarefas gerenciáveis.

Além disso, com Campos personalizados e marcos para mantê-lo no caminho certo, você nunca perderá um detalhe ou prazo importante. E a melhor parte? Você pode configurar lembretes automáticos para acompanhar as editoras, de modo a estar sempre em dia com seus envios.

ideal para: Aspirantes a autores que desejam enviar suas propostas de livros a editoras em potencial.

8. O modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Modelo de proposta orçamentária do ClickUp descreve as despesas projetadas para garantir o financiamento de seu próximo projeto.

Esse modelo o ajuda a detalhar todos os componentes de custo, dando às partes interessadas uma visão clara dos requisitos financeiros do envolvimento e dos possíveis benefícios ou desvantagens.

Com este modelo, você pode:

Organizar e armazenar detalhes do projeto usando Documentos do ClickUp para centralizar todas as informações orçamentárias críticas

usando Documentos do ClickUp para centralizar todas as informações orçamentárias críticas Use a visualização de gráfico de Gantt para desenhar uma linha do tempo visual do projeto que alinhe as fases do orçamento com os marcos do projeto

que alinhe as fases do orçamento com os marcos do projeto Crie campos personalizados para rastrear e calcular com precisão todos os custos estimados, fornecendo uma visão geral abrangente do orçamento

todos os custos estimados, fornecendo uma visão geral abrangente do orçamento Configure uma Table View para uma apresentação clara e personalizada de sua proposta orçamentária

ideal para: Gerentes de projeto que desejam enviar propostas orçamentárias às partes interessadas.

9. O modelo de proposta comercial do ClickUp

Modelo de proposta comercial do ClickUp: modelos dubsado

Às vezes, é preciso ir além do orçamento padrão e destacar por que você é a melhor opção. Também é necessário definir marcos claros do projeto e fornecer cronogramas detalhados e cronogramas de pagamento, tudo em um local organizado.

A Modelo de proposta orçamentária do ClickUp ajuda exatamente nisso. Você pode elaborar propostas vencedoras que sejam perfeitas e impactantes, equipando-o com tudo o que é necessário para criar apresentações estruturadas e convincentes para clientes potenciais ou partes interessadas.

Veja como:

Planeje com precisão: A visualização das etapas da proposta comercial o orienta em cada etapa, garantindo que nada seja esquecido

A visualização das etapas da proposta comercial o orienta em cada etapa, garantindo que nada seja esquecido Comunique-se sem esforço: A visualização de modelos de e-mail fornece acesso rápido a modelos pré-escritos para uma comunicação eficiente com o cliente

A visualização de modelos de e-mail fornece acesso rápido a modelos pré-escritos para uma comunicação eficiente com o cliente Priorize com eficiência: A visualização de prioridades ajuda você a se concentrar nas tarefas mais importantes, maximizando seu tempo e seus recursos

ideal para: Gerentes de negócios que buscam adquirir novos negócios e clientes.

10. O modelo de proposta de marketing do ClickUp

Modelo de proposta de marketing do ClickUp: modelos dubsado

Quer você seja um profissional de marketing experiente ou esteja apenas começando, o **Modelo de proposta de marketing do ClickUp inclui todos os elementos essenciais, desde a identificação de públicos-alvo até o estabelecimento de um orçamento e cronograma.

Essa solução abrangente de planejamento de marketing simplifica todo o seu fluxo de trabalho, combinando organização de pesquisa, documentação executiva, gerenciamento de tarefas e acompanhamento de orçamento em uma plataforma unificada.

Com recursos intuitivos como Visualizações de quadro para insights, Docs integrados para desenvolvimento de estratégias, criação de tarefas personalizáveis e gerenciamento visual de cronograma por meio de gráficos de Gantt, ela transforma planos de marketing complexos em roteiros claros e acionáveis.

ideal para: Executivos de marketing que estão buscando novos clientes.

Eleve seus fluxos de trabalho com o ClickUp

Os modelos do Dubsado que abordamos oferecem aos fundadores de startups e executivos de negócios uma maneira poderosa de criar formulários e propostas profissionais e refinados que impressionam os clientes e agilizam o fluxo de trabalho.

Esses modelos facilitam a criação de documentos alinhados à marca que comunicam seu valor, esclarecem as expectativas do projeto e fortalecem o relacionamento com o cliente - todos os componentes essenciais para o sucesso dos negócios.

No entanto, o ClickUp é uma alternativa versátil que combina modelos de formulários e propostas com ferramentas robustas de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe para aqueles que desejam ir além.

Você pode gerenciar todas as suas funções comerciais e de marketing em uma plataforma centralizada, integrando-se a ferramentas populares e organizando tudo, desde interações com clientes até cronogramas de tarefas e acompanhamento de desempenho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!