Zoom Pro vs. Zoom Business: Qual é o melhor?

Em um espaço de trabalho global, as videochamadas não são apenas algo agradável - elas são sua arma secreta para manter as equipes conectadas em todos os continentes!

Seja para fazer brainstorming em tempo real com o compartilhamento de tela ou para gravar sessões importantes para sua equipe internacional, ter o kit de ferramentas digitais certo é absolutamente essencial.

É claro que o Zoom Basic dá conta do recado, mas se você estiver se sentindo limitado por suas limitações, talvez seja hora de melhorar seu jogo!

Junte-se a nós para conhecermos os recursos interessantes do Zoom Pro e do Zoom Business para ajudá-lo a encontrar a combinação perfeita.

O que é o Zoom Pro?

Projetado para indivíduos e pequenas equipes, o Zoom Pro é uma conta paga que permite realizar reuniões ilimitadas sem se preocupar com o limite de 40 minutos do plano básico. Você também tem acesso a recursos avançados, como gerenciamento de usuários, 30 horas de limite de reuniões e ferramentas para manter o fluxo de trabalho da sua equipe tranquilo.

O Zoom Pro atinge o equilíbrio perfeito para equipes em crescimento que precisam de mais do que o básico sem a escala que o Plano Zoom Enterprise oferece.

Recursos do Zoom Pro

Se estiver pensando em fazer upgrade do Zoom Pro, aqui estão alguns dos principais recursos que você pode encontrar nesse nível de preço específico.

1. Recurso#1: Contagem de licenças

O Zoom Pro permite até nove usuários licenciados, permitindo que cada um dos membros da sua equipe tenha sua própria conta Zoom e realize reuniões simultaneamente. Isso elimina as dores de cabeça de agendamento, tornando-o perfeito para configurações remotas ou híbridas em que a videoconferência é a norma.

É possível atribuir licenças aos líderes ou à gerência sênior e usar licenças compartilhadas para o restante da equipe. A verdadeira vantagem é que as licenças podem ser reatribuídas a qualquer momento para manter a agilidade dos negócios.

2. Recurso nº 2: contagem de participantes

Com o Zoom Pro, você pode trazer até 100 participantes em cada reunião para sessões de brainstorming, prefeituras ou fóruns de perguntas e respostas. Para equipes remotas, o limite mais alto de participantes permite que sua equipe global se conecte em um único espaço e compartilhe atualizações - não importa de onde estejam trabalhando.

Dica profissional: Use um modelo de notas de reunião para tornar suas reuniões mais produtivas. Ele oferece uma estrutura básica para escrever suas anotações de reunião, que podem ser compartilhadas com outras partes interessadas.

3. Recurso nº 3: companheiro de IA

Os planos pagos do Zoom incluem um prático assistente de IA que simplifica o gerenciamento de reuniões. O assistente captura os principais pontos de discussão e os resume em itens de ação que você pode compartilhar por meio do bate-papo da equipe ou por e-mail.

E se você precisar revisitar algo, as transcrições pesquisáveis facilitam a leitura das gravações.

via Zoom Além disso, o companheiro de IA do Zoom também edita o tom, a duração e o formato de suas mensagens de e-mail ou bate-papo para se adequar ao seu caso de uso exclusivo.

4. Recurso nº 4: Clipes

Os clipes são curtos trechos de vídeo ou áudio que você pode criar e compartilhar usando o Zoom Pro. Eles são úteis para explicar um conceito amplo, compartilhar atualizações rápidas ou dar feedback detalhado sobre um projeto.

Você pode usar clipes para capturar momentos importantes de uma reunião e compartilhá-los com sua equipe. Isso é muito útil para manter todos alinhados, especialmente quando sua equipe está espalhada por diferentes regiões geográficas e fusos horários.

Preços do Zoom Pro

Zoom Pro (1-9 usuários): uS$ 15,99/mês por usuário

O que é o Zoom Business?

O Zoom Business é o kit de ferramentas completo para equipes em crescimento que tem tudo do Plano Pro e funcionalidades avançadas para tornar a comunicação mais perfeita. Pense em capacidade de reunião maior, opções de marca personalizadas e ferramentas que facilitam o gerenciamento da sua equipe e das reuniões.

Recursos do Zoom Business

Aqui está o que você encontrará nele:

1. Recurso nº 1: contagem de licenças

O Zoom Business foi criado para equipes que gostam de flexibilidade. Ele permite que você configure até 250 licenças, com um mínimo de 10 para começar. Todas as 250 contas podem hospedar reuniões simultaneamente, o que o torna perfeito para organizações maiores que precisam gerenciar várias conversas simultaneamente.

Com uma capacidade de participantes de 300 por reunião, o Zoom Business permite que você execute eventos Zoom, check-ins de equipe e reuniões de grande escala sem problemas.

2. Recurso nº 2: domínio de correio personalizado

Com o Zoom Business, você pode enviar convites para reuniões e notificações de eventos usando o domínio de e-mail personalizado da sua empresa. Além de parecer profissional, esse recurso adiciona uma camada de confiança. É um passo à frente do plano Pro, ajudando seu local de trabalho Zoom a permanecer profissional e seguro.

3. Recurso nº 3: Agendador do Zoom

O Zoom Business vem com um "Agendador" Ele otimiza o agendamento de reuniões ao mostrar sua disponibilidade para outros membros da equipe (ou clientes). Isso reduz as intermináveis idas e vindas para marcar reuniões, especialmente para equipes grandes em que vários calendários individuais precisam ser consultados antes de marcar uma reunião.

Tudo o que você precisa fazer é compartilhar blocos de sua disponibilidade por meio de um link, que será refletido em seus e-mails, textos ou bate-papos.

➡️ Read More: 10 melhores softwares de compartilhamento de arquivos para documentos on-line 🍬 Dica de bônus: Emparelhar transcrições de gravações com um modelo de reunião individual é uma boa maneira de agilizar os acompanhamentos após as discussões. O modelo pode ajudá-lo a acompanhar o andamento das tarefas, enquanto a transcrição fornece um registro dos principais pontos de ação e prazos.

Preços do Zoom Business

Zoom Business (10-250 usuários): US$ 21,99/mês por usuário

Zoom Pro Vs Zoom Business: Recursos comparados

O Zoom Pro e o Zoom Business oferecem muitos recursos semelhantes em diferentes capacidades, dependendo do preço.

Abaixo está uma comparação de recursos de ambos os planos para ajudá-lo a escolher um para suas necessidades de negócios.

Zoom Pro Zoom Business Número de licenças 1-9 10-250 Capacidade de participantes 100 300 Domínio de correio eletrônico personalizado Não disponível Disponível Disponível clipes Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado programador de zoom Não disponível Disponível gravação de transcrições Não disponível Disponível AI Companion Disponível Disponível Suporte por telefone e chat ao vivo Disponível apenas para planos de assinatura superiores a US$ 50/mês e US$ 200/mês Disponível sem custo adicional Suporte por vídeo Não disponível Disponível apenas para planos de assinatura acima de US$ 200/mês

Recurso nº 1: Capacidade dos participantes

O Zoom Pro permite que você realize reuniões com até 100 participantes (incrível para check-ins de equipe, webinars de pequena escala ou workshops). Você pode expandir seu limite de participantes com complementos para reuniões grandes, embora eles custem um pouco mais.

Para equipes maiores, o Zoom Business aumenta o limite, permitindo até 300 participantes por reunião. Para equipes maiores, o Zoom Business é mais avançado, permitindo até 300 participantes por reunião. Ele vem com todos os recursos de que você precisa para fazer apresentações ou realizar sessões de videoconferência com participantes externos.

Vencedor 🏆: O Zoom Pro é perfeito para pequenas equipes e indivíduos que precisam de uma opção confiável e econômica para reuniões e workshops diários. O Zoom Business leva a coroa para equipes maiores e eventos maiores, oferecendo mais capacidade e recursos profissionais para lidar com tudo isso sem esforço

recurso ### #2: agendamento de reuniões

Com o Zoom Pro, você pode marcar reuniões diretamente do aplicativo Zoom ou por meio de ferramentas como o Google Calendar ou o Microsoft Outlook. No entanto, os convites para reuniões vêm do domínio padrão do Zoom (por exemplo, @zoom.us), portanto, não há opção para personalizar a marca.

O Zoom Business melhora as coisas com o "Agendador", que mostra sua disponibilidade e permite que os membros da equipe e as partes interessadas marquem reuniões nos horários que funcionem melhor para todos. É um salvador de vidas para equipes que lidam com um grande volume de reuniões. Além disso, você pode dar um toque profissional marcando seus convites e enviando-os por meio de um domínio de e-mail personalizado.

Vencedor🏆: O Zoom Business assume a liderança aqui. Ele facilita o agendamento de reuniões ao mostrar sua disponibilidade para outras pessoas. Além disso, adicione uma marca personalizada aos convites e dê a eles uma aparência mais profissional.

recurso ### #3: Relatórios

As ferramentas de relatório do Zoom ajudam a acompanhar as principais estatísticas das reuniões, como o número de reuniões, os dias mais movimentados e quantos participantes estão ingressando.

Esses insights podem mostrar os horários de pico de atividade, a eficácia do seu plano atual e até mesmo o grau de envolvimento da sua equipe durante as reuniões. É perfeito para pequenas e médias empresas.

A melhor parte é que tanto o Zoom Pro quanto o Zoom Business vêm com recursos úteis de relatório, facilitando o ajuste fino de sua estratégia de reunião.

Vencedor🏆: Quando se trata de relatórios, o Zoom Pro e o Business são igualmente bons. No entanto, o Zoom Pro é uma opção mais econômica para aqueles que realizam menos reuniões, mas ainda precisam de informações sobre frequência, dias ativos, engajamento etc.

recurso ### 4: Suporte

Se você optar pelo Zoom Pro, terá acesso ao suporte técnico e à base de conhecimento, à comunidade e ao chatbot do Zoom. Você também pode enviar tíquetes para o help desk sempre que tiver uma dúvida.

O Zoom Business oferece todos os canais de suporte acima, além de chat ao vivo e telefone. Se o seu plano exceder US$ 200 mensais, você pode até conversar com um agente do Zoom por chamada de vídeo.

Vencedor 🏆: O Zoom Business ganhou esta rodada simplesmente porque permite que você acesse o suporte por meio de vários canais diretos. Obter suporte ao vivo e personalizado é útil, algo que falta ao Zoom Pro.

recurso ### #5: Preços

O Zoom Pro oferece uma linha de recursos: reuniões mais longas, armazenamento em nuvem do Zoom, streaming, relatórios e acesso a vários dispositivos. Custa US$ 15,99 por usuário por mês e, com até nove licenças (que podem ser reatribuídas), é perfeito para pequenas equipes com necessidades flexíveis

O Zoom Business, por outro lado, baseia-se nos recursos do Pro com mais algumas atualizações. O destaque? Ele oferece até 250 licenças e permite que você realize reuniões com até 300 participantes - ideal para equipes maiores ou agendas com muitos clientes.

Vencedor 🏆: O Zoom Pro é perfeito para equipes menores que precisam de flexibilidade sem gastar muito. O Zoom Business se destaca para equipes maiores que precisam de mais licenças e capacidade de participantes

Zoom Pro vs. Zoom Business no Reddit

Vamos dar uma olhada nisso Comentário do Redditor destacando desafios e considerações para encontrar o plano Zoom mais econômico:

Nos últimos anos, administrei uma única conta Pro com a necessidade ocasional de hospedar duas reuniões simultâneas.

Então, a cada poucos meses, pago pela segunda conta Pro (mesmos detalhes de pagamento, e-mail diferente). Depois, cancelo a segunda conta pela enésima vez.

Existe uma maneira melhor/mais econômica de iniciar duas reuniões simultâneas com mais de 40 minutos de duração?

Ao analisar a comparação de planos completos, vejo que há a opção Contagem de licenças para o Pro 1-9.

Então, como funcionaria o aumento do número de licenças? Seria o mesmo preço de uma licença separada, não é?

Como alternativa, estou pensando em obter uma licença do Business Zoom, mas só preciso de duas reuniões simultâneas a cada poucos meses.

A isso, outro usuário do Reddit respondeu:

Sim, o Business tem um mínimo de dez licenças. Acho que você está fazendo o melhor possível ao adicionar uma licença à sua conta Pro quando precisar dela. Como o mínimo é de um mês, se você precisar de duas reuniões simultâneas todos os meses, parece que ficará preso ao custo de duas licenças, e talvez a economia do compromisso anual se aplique. Mas, se houver lacunas, você poderá adicionar a segunda licença à sua conta, conforme necessário, mensalmente, e ela será cancelada após o mês.

Eu tive uma situação semelhante, mas como precisamos da função de interpretação de idiomas, optar pela licença de 10 licenças Business funcionou melhor naquele período. O Zoom facilita muito a adição e a retirada de licenças. Se ainda não estiver fazendo isso, sugira manter uma CONTA e adicionar/subtrair LICENÇAS a partir dela. Criei várias contas de e-mail, cada uma com seu próprio login do Zoom na conta da nossa empresa. Então, posso comprar uma licença adicional e atribuí-la conforme necessário a elas.

Achei que o exemplo dado no artigo do Zoom era um pouco enganoso, pois não menciona que John precisa comprar uma licença adicional para Paul a fim de "convidá-lo".

Portanto, é melhor analisar seus padrões de uso e escolher uma solução que melhor se adapte às suas necessidades e ao seu orçamento.

dica profissional: Observe também as opções de armazenamento ao escolher seus planos. Os planos Zoom Pro e Business oferecem 5 GB de armazenamento em nuvem por usuário licenciado, enquanto os planos Enterprise oferecem armazenamento ilimitado.

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Zoom Pro vs. Zoom Business

O Zoom é fantástico para todos os tipos de comunicação - reuniões diárias com sua equipe, webinars em grande escala e tudo o mais. Mas quando você está administrando uma empresa, muitas vezes precisa de mais do que apenas uma ótima comunicação (e uma melhor Alternativa ao Zoom ).

Você precisa de ClickUp o aplicativo tudo, para o trabalho.

Ele combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente. Além da colaboração e do brainstorming, o ClickUp simplifica tudo, desde o gerenciamento de tarefas até o acompanhamento de projetos.

Vamos entender por que o ClickUp pode ser uma alternativa melhor ao Zoom Pro vs. Business.

ClickUp's One Up #1: Reuniões do ClickUp

Registre reuniões sem esforço e torne cada discussão produtiva com o Reuniões ClickUp .

Simplifique tarefas relacionadas a reuniões, como agenda, documentação e gerenciamento de tarefas, para que todos tenham contexto do que está sendo discutido e para que os itens de ação essenciais nunca sejam esquecidos.

Traga estrutura para suas reuniões e 👇

✅Centralize todas as informações relacionadas à reunião em Documentos do ClickUp e use a edição avançada para destacar o que é importante

converta os principais pontos de discussão em ClickUp Tasks e atribua-os aos membros apropriados da equipe

crie listas de verificação para todas as subtarefas e itens de ação menores que precisam de acompanhamento e marque-os quando concluídos usando o Listas de verificação de tarefas do ClickUp crie uma tarefa recorrente para diferentes tarefas tipos de reuniões como check-ins de equipe ou reuniões individuais, para que você não precise criar uma agenda do zero todas as vezes

O ClickUp Meetings torna possível fazer malabarismos com muitas coisas ao mesmo tempo - mas por que começar do zero quando não é necessário? Pegue o pacote pronto para uso Modelo do ClickUp Meetings para pular a configuração e ir direto ao que interessa.

Basta preencher as lacunas, ajustá-lo para atender às necessidades da sua equipe e pronto. Seja um check-in rápido ou uma sessão de estratégia detalhada, este modelo elimina o incômodo do planejamento e mantém as coisas tranquilas e sem estresse.

Modelo de reuniões do ClickUp

Este modelo ajuda você:

Manter um registro de todas as suas reuniões por status - agendadas, concluídas ou em andamento

Criar tarefas para todos os itens de ação discutidos durante a reunião e acompanhar seu progresso

Obter uma visão geral clara das ações e acompanhamentos pós-reunião com Mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp Programe reuniões regulares criando tarefas recorrentes para atualizações semanais, revisões mensais e reuniões estratégicas trimestrais



⚡️Quick Hack: Use Cérebro ClickUp para resumir facilmente as principais conclusões de suas reuniões. Basta inserir detalhes básicos, como itens da pauta, decisões tomadas, itens de ação e participantes. A IA analisará a conversa, destacará os pontos vitais e gerará automaticamente as anotações da reunião em um instante!

ClickUp's One Up #2: ClickUp Clips Clipes do ClickUp facilita o compartilhamento de atualizações ou a explicação de conceitos complicados. Basta clicar em gravar para capturar sua tela e comunicar exatamente o que você precisa, mantendo todo o contexto intacto.

Use o ClickUp Clips para gravar sua tela e explicar conceitos complexos com facilidade

A melhor parte? Os clipes podem ser acessados de qualquer lugar do seu ClickUp Workspace. Depois de gravados, incorpore-os diretamente no ClickUp, faça o download ou crie instantaneamente um link público para compartilhar.

Mas há mais: o ClickUp permite que você compartilhe clipes com sua equipe, deixe comentários para feedback e até mesmo transforme-os em tarefas.

E, graças ao ClickUp Brain, seus clipes são transcritos em segundos, facilitando a leitura, a identificação de registros de data e hora e a localização rápida de detalhes importantes. é o compartilhamento de conhecimento de forma mais inteligente

ClickUp's One Up #3: ClickUp Chat

Já se foram os dias em que era preciso fazer malabarismos com ferramentas para acompanhar as conversas da equipe. ClickUp Chat é a nova adição que corrige tudo, reunindo seus bate-papos e tarefas em um só lugar. Não é mais preciso ficar alternando entre os aplicativos - tudo o que você precisa está aqui.

Permita a colaboração perfeita da equipe com o ClickUp Chat

Com atualizações em tempo real e respostas aninhadas, evite o caos de longas conversas por e-mail e acompanhamentos intermináveis usando @menções para envolver os membros da equipe instantaneamente. Além disso, as notificações garantem que ninguém perca nada.

Mas a mágica não para por aí. Cada conversa pode ser vinculada a uma tarefa relevante, para que os responsáveis sempre saibam exatamente o que fazer. E com o ClickUp Brain, você pode resumir tópicos ou receber sugestões de respostas, mantendo os bate-papos claros e contextuais

Precisa de mais munição? Use o Comentários atribuídos ao ClickUp para criar itens de ação a partir de comentários e atribuí-los a você ou a outras pessoas. Todos os comentários atribuídos são organizados em seu espaço de trabalho sob o rótulo "Comments", facilitando a localização e o acompanhamento.

ClickUp's One Up #4: Integrações do ClickUp

O ClickUp se integra perfeitamente a ferramentas de colaboração como Slack, Microsoft Teams, Google Calendar e Zoom, tornando seu fluxo de trabalho mais suave e eficiente. Por exemplo, com o Integração do ClickUp com o Zoom com o Zoom, você pode iniciar reuniões diretamente de uma tarefa em seu espaço de trabalho sem alternar entre aplicativos.

Integre o ClickUp a inúmeras ferramentas para tornar a colaboração ainda mais perfeita

Além disso, quando a reunião termina, a tarefa é atualizada automaticamente com um link opcional para a gravação (realmente um destino para tudo o que é "trabalho"). Você pode se concentrar em liderar discussões produtivas, cumprir a agenda e acertar em cheio na sua reunião etiqueta de reunião virtual sem suar a camisa.

ClickUp: A alternativa completa ao Zoom

O Zoom Pro e o Business são opções sólidas de videoconferência para pequenas empresas e equipes que buscam uma ferramenta fácil de usar para tornar o trabalho colaborativo e produtivo.

Mas por que parar por aí?

E se você pudesse combinar videoconferências com colaboração em equipe, gerenciamento de tarefas, assistência baseada em IA, automação e muito mais em um aplicativo "tudo para o trabalho"?

É isso que o ClickUp faz de melhor. Ele preenche a lacuna entre reuniões e itens de ação.

Do acompanhamento de tarefas ao gerenciamento de projetos, ele foi criado para ajudar sua equipe a permanecer conectada, produtiva e colaborativa. Pronto para experimentar? Registre-se gratuitamente e veja como o ClickUp muda o jogo!