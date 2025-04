Glean x Microsoft Copilot: Qual é a melhor ferramenta de IA?

Todo mundo quer aumentar sua produtividade e eficiência no local de trabalho. Sejam hacks rápidos para aquela planilha do Excel ou ferramentas que se sincronizam facilmente com os fluxos de trabalho existentes, toda vantagem é importante em um local de trabalho competitivo e dinâmico.⚡

É nesse ponto que as ferramentas de IA, como o Glean e o Microsoft Copilot, entram em cena.

Ambas as ferramentas otimizam seu fluxo de trabalho, oferecem recursos de integração e (o mais importante) economizam muito tempo. _Mas como você escolhe entre as duas?

Neste blog, comparamos as duas ferramentas para que você não tenha problemas. Vamos descobrir quem vence o debate entre o Glean e o Microsoft Copilot!

O que é o Glean?

via Coleta Fundada por uma equipe de engenheiros de pesquisa do Google, a Glean é uma ferramenta de IA para trabalho. Ela se integra a vários aplicativos e suítes do local de trabalho, como Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce e Slack. Com o Glean, você pode melhorar a produtividade no local de trabalho, automatizar tarefas de rotina e garantir que os membros da equipe possam acessar facilmente informações específicas do projeto.

Quando lhe são feitas perguntas relacionadas ao trabalho, a Glean pesquisa nos aplicativos da empresa para dar respostas relevantes. Ele se baseia nos dados da empresa e analisa as consultas dos usuários para personalizar as respostas que são adaptadas para funções, equipes e projetos exclusivos.

Recursos do Glean

O Glean oferece vários recursos de destaque que podem ajudar as equipes de RH, suporte, vendas e engenharia a aumentar sua produtividade. Vamos saber mais sobre eles.

🌟 Recurso nº 1: Pesquisa no local de trabalho

via Coleta A plataforma de pesquisa empresarial da Glean reúne todo o conhecimento da sua empresa em um só lugar. Os funcionários podem usar prompts para encontrar as informações exatas de que precisam, e a ferramenta de IA examina os dados, as bases de conhecimento e os aplicativos da sua empresa para encontrar respostas relevantes e precisas.

Todos os resultados da pesquisa são indexados em tempo real, para que seus funcionários sempre tenham acesso às informações mais recentes. O Glean também pode revisar as permissões existentes para qualquer documento, permitindo que os funcionários vejam apenas as informações que podem acessar e melhorando a segurança dos dados.

Bônus: Se o Glean não conseguir encontrar respostas nos recursos existentes, ele identifica especialistas no assunto em sua organização. Você pode entrar em contato com a pessoa certa para obter as informações de que precisa.

🌟 Recurso nº 2: Assistente de IA

via Coleta O assistente de IA do Glean ajuda você a redigir cópias de e-mail atraentes, resumir documentos e analisar dados. Ele aproveita os dados do repositório de informações da sua empresa e os utiliza para ajudá-lo a criar documentos e relatórios contextuais.

O assistente de IA também permite que você automatize fluxos de trabalho complexos com avisos avançados. Você pode criar avisos com etapas, estruturas e instruções para orientar o assistente de IA da Glean em processos de várias etapas sem intervenção manual.

🌟 Recurso nº 3: Gráfico de conhecimento

via Coleta O gráfico de conhecimento é uma estrutura abrangente que estabelece relações entre as pessoas, o conteúdo e as atividades de uma organização. O Glean usa "Conectores" para conectar ativos de conhecimento com os diversos aplicativos internos e externos da sua empresa.

Em seguida, a ferramenta reúne e indexa as informações dessas fontes para criar um repositório de conhecimento pesquisável. As fontes de informação podem incluir e-mails, bate-papos, documentos, ferramentas do local de trabalho e muito mais.

Esse recurso é útil quando você deseja acessar conteúdo contextualmente relevante sem gastar tempo pesquisando todo o seu espaço de trabalho digital. O Glean usará o gráfico de conhecimento para entender as interações anteriores e extrair todas as apresentações, comunicações e documentos relevantes relacionados ao seu projeto.

Preços do Glean

Preços personalizados

O que é o Microsoft Copilot?

via Microsoft Copilot O Copilot é um assistente de IA inteligente integrado ao Microsoft SharePoint, Word, Excel e outros aplicativos do Microsoft 365. Ele pode ajudá-lo a realizar várias tarefas, como criação de conteúdo, pesquisa de IA empresarial e análise de dados.

A ferramenta usa modelos de linguagem grande (LLMs) e é integrada ao Bing para fornecer as informações mais relevantes e atualizadas para suas pesquisas. O Copilot também pode extrair informações de uma variedade de fontes públicas, o que o torna útil para pesquisa e educação.

Recursos do Microsoft Copilot

Aqui estão alguns dos principais recursos do Copilot que podem simplificar seu trabalho nos aplicativos do Microsoft 365.

🌟 Recurso nº 1: Descoberta de conhecimento

via Microsoft Copilot O Copilot atua como uma plataforma de conhecimento com tecnologia de IA para empresas. Ele se conecta com segurança aos dados comerciais encontrados em seus e-mails, anotações, documentos e calendários.

Assim, em vez de gastar tempo vasculhando inúmeras fontes de conhecimento e se conectando com especialistas no assunto, você pode usar a experiência de bate-papo conversacional para obter respostas a perguntas relacionadas ao trabalho.

Leia mais: Como usar o Microsoft Copilot no Word e obter mais resultados com IA

🌟 Recurso nº 2: Assistente pessoal de IA

via Microsoft Copilot Além de fornecer conhecimento. O Copilot atua como seu próprio assistente pessoal, ajudando você a eliminar tarefas repetitivas. Ele se integra aos aplicativos do pacote Microsoft 365 para oferecer várias vantagens. Veja como.

Word : Integre-se ao Word para redigir propostas com base em suas anotações e outros documentos. Ele usa o formato que você escolher, extrai imagens de diferentes arquivos e até faz sugestões para melhorar sua documentação

: Integre-se ao Word para redigir propostas com base em suas anotações e outros documentos. Ele usa o formato que você escolher, extrai imagens de diferentes arquivos e até faz sugestões para melhorar sua documentação Excel : Analise tabelas e grandes quantidades de dados no Excel com facilidade. Use os prompts para informar ao Copilot a análise exata que você deseja. Ele também criará uma fórmula personalizada com base em sua solicitação e fornecerá respostas rápidas

: Analise tabelas e grandes quantidades de dados no Excel com facilidade. Use os prompts para informar ao Copilot a análise exata que você deseja. Ele também criará uma fórmula personalizada com base em sua solicitação e fornecerá respostas rápidas PowerPoint : Crie apresentações profissionais com o mínimo de esforço. Digite suas instruções e marque os documentos que deseja usar como referência. O Copilot transformará imediatamente esses arquivos em uma apresentação. Você também pode converter apresentações em documentos do Word

: Crie apresentações profissionais com o mínimo de esforço. Digite suas instruções e marque os documentos que deseja usar como referência. O Copilot transformará imediatamente esses arquivos em uma apresentação. Você também pode converter apresentações em documentos do Word Equipes: Faça um resumo de quem disse o quê em uma reunião e registre os itens de ação. Você pode obter informações sobre itens não resolvidos e capturar o cerne da discussão sem fazer anotações intermináveis

🌟 Recurso nº 3: Integração com o Microsoft Graph

Os conectores do Microsoft Graph permitem a ingestão de informações de nível empresarial (usuários, dispositivos, hubs de conhecimento, aplicativos) de serviços da Microsoft e de outros serviços no Microsoft Graph. Isso dá ao Copilot uma compreensão semântica dos prompts e permite que ele forneça respostas significativas e relevantes a todas as consultas relacionadas ao trabalho.

Preços do Microsoft Copilot

Pessoal (Microsoft Copilot Pro): uS$ 20/mês por usuário

(Microsoft Copilot Pro): uS$ 20/mês por usuário Business (Microsoft 365 Copilot): uS$ 30/mês por usuário

(Microsoft 365 Copilot): uS$ 30/mês por usuário Enterprise (Microsoft 365 Copilot): uS$ 30/mês por usuário

Glean vs Microsoft Copilot: Comparação de recursos

Em um primeiro momento, é difícil diferenciar entre a Glean e a Microsoft com base apenas em seus recursos. Na tabela abaixo, compararemos o Glean com o Microsoft Copilot para entender seus recursos em um nível granular.

Feature | Glean | Microsoft Copilot | |

| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Pesquisa corporativa | Conecta-se a várias plataformas, tornando a descoberta de conhecimento mais contextual | Pode acessar dados espalhados por mais de 100 serviços da Microsoft e de outros fabricantes para fornecer respostas relevantes às consultas

| Assistência com reconhecimento de contexto | Usa NLP avançada para fornecer sugestões e recomendações contextuais | Limita-se a gerar resumos, analisar dados e preparar relatórios

| Automação | Oferece recursos para automatizar fluxos de trabalho complexos | O Microsoft Copilot oferece recursos de automação somente para os aplicativos do Microsoft 365

| Comunicação em equipe | Apresenta um hub de trabalho para gerenciar informações da empresa com recursos limitados de colaboração | Integra-se ao Microsoft Teams para resumos de reuniões, itens de ação e insights baseados em bate-papo. |

| Integrações | Integra-se a uma ampla gama de aplicativos corporativos | Integra-se a vários CRMs, ferramentas de colaboração, bancos de dados, etc., por meio de conectores do Microsoft Graph

| Usabilidade | Apresenta um problema de mudança de contexto, pois usa uma página da Web independente | Funciona perfeitamente fora dos aplicativos Microsoft que você usa, sem precisar alternar entre aplicativos |

Saiba como o Glean e o Microsoft Copilot se comparam entre si

Recurso nº 1: pesquisa corporativa

O Glean se conecta a uma ampla variedade de sistemas corporativos, atendendo a uma série de casos de uso e funções diferentes. Portanto, sempre que você usa o Glean para fazer uma pesquisa relacionada ao trabalho, obtém informações consolidadas de todos esses sistemas.

O Copilot se integra perfeitamente aos aplicativos de produtividade da Microsoft. Ele também se integra a aplicativos de terceiros por meio do Microsoft Graph, o que permite extrair informações contextualmente relevantes de uma variedade de sistemas de dados de terceiros, como Confluence, serviços do Google e Salesforce.

Vencedor 🏆

Tanto o Glean quanto o Microsoft Copilot se saem igualmente bem quando se trata de recursos de pesquisa empresarial, devido à sua integração com uma ampla gama de ferramentas e aplicativos de terceiros. Entretanto, o Copilot é a melhor opção para empresas que estão profundamente integradas ao ecossistema da Microsoft.

Recurso nº 2: assistência com reconhecimento de contexto

A assistência da Glean iA no local de trabalho pode fornecer assistência com reconhecimento de contexto. Isso significa que ela usa processamento avançado de linguagem natural para reconhecer a intenção de pesquisa de um usuário e sugerir as próximas etapas. Esse recurso é especialmente útil em um cenário de suporte ao cliente.

Digamos que um cliente abra um tíquete em um aplicativo como o Zendesk. O Glean recupera imediatamente todas as informações relevantes do cliente, resume o problema, inclui links para documentos relacionados e menciona especialistas que podem ajudá-lo. Ele também fornece um conjunto de ações sugeridas para que os agentes de suporte possam responder rapidamente.

Com o Copilot, você fica limitado a gerar resumos, analisar dados e preparar relatórios nos aplicativos da Microsoft em vez de assistência contextual.

Vencedor 🏆

Claramente, o Glean leva a melhor aqui devido à sua capacidade de entender as necessidades comerciais e fornecer um conjunto de sugestões mais holístico e personalizado. Isso é útil para itens de ação críticos em funções como vendas, suporte e RH.

Recurso nº 3: automação

Um dos principais recursos da Glean são os aplicativos Glean. Você pode usar essas experiências personalizadas de IA generativa para automatizar diferentes partes de seus fluxos de trabalho diários. Isso não requer codificação - você pode criar aplicativos Glean personalizados usando linguagem natural.

Com os aplicativos Glean, você pode automatizar tarefas como responder a perguntas frequentes, lidar com solicitações de TI, analisar problemas e muito mais. O Copilot oferece alguma automação para tarefas de rotina, como redação, edição, análise de dados e resumo de conteúdo.

Vencedor 🏆

É seguro dizer que o Glean também vence esta rodada. Seus recursos avançados são uma vantagem para a automação de ações personalizadas, especialmente para fluxos de trabalho complexos e de várias etapas.

Recurso nº 4: comunicação com a equipe

Para nós, um dos recursos favoritos é o Work Hub da Glean. Ele é um espaço de trabalho comum onde anúncios, alertas, atualizações, documentos, KPIs e políticas de toda a empresa são publicados para que todos possam ver. O Work Hub também contém um diretório para que os funcionários, especialmente os novos contratados, encontrem pessoas por departamento, função ou local.

Se um colega de equipe mencionar você em qualquer aplicativo, a menção aparecerá imediatamente no Work Hub. Isso facilita ficar por dentro de comunicações importantes, independentemente da ferramenta usada para enviar a mensagem.

O Copilot se integra ao Microsoft Teams. Você pode gerar resumos de reuniões, capturar itens de ação e monitorar os projetos atribuídos aos funcionários. Ele também pode ajudá-lo a encontrar respostas para perguntas específicas com base no seu histórico de bate-papo com colegas de equipe ou de trabalho.

Vencedor 🏆

Ao comparar o Glean e o Microsoft Copilot, o primeiro tem um desempenho melhor. O Work Hub da Glean funciona quase como uma base de conhecimento da empresa, reunindo os documentos e informações dispersos da empresa, além de alguns recursos para a comunicação da equipe.

Glean vs Microsoft Copilot no Reddit

Também estávamos muito curiosos para saber sobre essas ferramentas do ponto de vista do usuário. Ao pesquisar mais no Reddit, eis o que descobrimos:

Um Redditor recomenda especificamente o Glean devido à facilidade de configuração e à sua vasta biblioteca de APIs.

Eu trabalho muito com a Glean, que é muito simples de configurar e tem um rico conjunto de APIs para permitir que você crie ferramentas internas, se desejar.

Outro usuário destaca Glean devido à sua capacidade de funcionar como uma plataforma de pesquisa impressionante.

Os resultados de pesquisa do Glean são de primeira linha, mas a interface do usuário poderia ser melhorada.

Muitos usuários do Reddit ficaram satisfeitos com o desempenho do Microsoft Copilot em vários campos. Por exemplo, alguns usuários do Usuários do Reddit elogiaram o Copilot por seu uso nas áreas médica e de ciência da computação.

Eu trabalho na área médica e acho que ele é ótimo. É bom para tentar repetir todo o meu arquivo de código de 7.000 linhas para incluir as alterações depois que ele responde a cada uma das pequenas perguntas que faço.

Embora haja muitas avaliações excelentes de usuários no Reddit sobre o Glean e o Copilot, ambas as ferramentas também têm seu quinhão de críticas.

A maior crítica da Glean no Reddit foi o uso de dados processados para treinar seus modelos de IA, conforme declarado em um Tópico do Reddit sobre o software de anotações da Glean.

Não sou advogado, mas li a política de privacidade da Glean. Parece que ela diz que a Glean não compartilhará nem venderá os dados em sua forma bruta para uma empresa externa. Portanto, por exemplo, eles não publicarão todas as suas aulas no Chegg. Mas não vejo nada que diga que eles mesmos não usarão seus dados - ou que não venderão algum tipo de dados agregados ou não brutos (ou seja, os dados processados para que uma IA use para modelagem).

Alguns usuários também reclamam que o Copilot tem bugs, o que o torna difícil de usar.

Eu costumava confiar no Copilot Pro para ajudar a reescrever minhas publicações para o X (Twitter). Ultimamente, ele tem respondido às minhas solicitações em vez de realmente reescrever o conteúdo, o que é frustrante e parece ser um bug.

Analisando mais a fundo o tópico do Reddit sobre o Glean e o Microsoft Copilot, ficou claro que, embora as políticas de dados do Glean fossem o maior sinal de alerta, os usuários raramente questionavam sua utilidade. Quanto ao Microsoft Copilot, por outro lado, os usuários estavam insatisfeitos com seu desempenho, utilidade e importância geral para a automação.

Portanto, as avaliações dos usuários em ambas as plataformas claramente defendem a Glean como um excelente Alternativa ao Microsoft Copilot .

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Glean vs Microsoft Copilot

Embora o Glean e o Microsoft Copilot ofereçam excelentes recursos, há uma ferramenta que oferece todos esses recursos e os faz melhor: o ClickUp!

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo em um que ajuda a simplificar o gerenciamento de projetos e tarefas. Ele permite que as equipes colaborem, gerenciem o trabalho, centralizem as informações, automatizem tarefas repetitivas e muito mais.

A melhor parte é que a plataforma é aprimorada com poderosos recursos de IA, permitindo que você gerencie projetos complexos em escala.

Mas o que torna o ClickUp um dos melhores Copilot ou Alternativas ao Glean ? Vamos descobrir.

ClickUp's One Up #1: Cérebro ClickUp Cérebro do ClickUp é seu confiável

Ferramenta de IA para produtividade . Ela tem várias funções, atuando como assistente de redação, gerente de projeto e gerente de conhecimento, ajudando você a aumentar sua produtividade.

Com o ClickUp Brain, você pode:

Perguntar qualquer coisa sobre tarefas, documentos ou pessoas, e ele obterá insights de seu espaço de trabalho

Receber atualizações de projetos, resumos e muito mais para que você possatrabalhar mais rápido Elaborar relatórios, e-mails, modelos e propostas para comunicação empresarial



Dica profissional: O ClickUp Brain pode ser usado como um Resumidor de documentos com IA . Se você tiver longos relatórios de pesquisa ou propostas para analisar, peça ao Brain para resumir o texto. Ele lhe dará uma visão geral concisa dos principais pontos, itens de ação e percepções.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Connected Search

Você perceberá que as informações da empresa geralmente estão dispersas em várias ferramentas, plataformas e documentos. Isso ocorre porque as equipes têm uma variedade de ferramentas em sua pilha de tecnologia, o que torna difícil organizar as informações em um único lugar.

O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, onde você pode encontrar tudo o que precisa, desde dados e relatórios de clientes até visão geral da carga de trabalho e atualizações de projetos, em um piscar de olhos. ClickUp Connected Search torna isso possível.

Simplificamos todos os processos de nossos departamentos integrando plataformas de business intelligence, ferramentas de mala direta com automação e armazenando KPIs, formulários, documentos de processos e dependências em um único aplicativo (ClickUp).

Christian Gonzalez, Coordenador Administrativo, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Ele conecta o ClickUp, aplicativos de terceiros e sua unidade local para tornar as informações armazenadas nesses sistemas instantaneamente acessíveis. Assim, sempre que você tiver uma pergunta, o Connected Search classifica todas as informações disponíveis para fornecer as respostas mais relevantes.

Você pode configurar comandos de pesquisa personalizados, como atalhos para links usados com frequência, ou salvar trechos de texto para uso posterior. Dessa forma, você pode encontrar tudo o que precisa em uma barra de pesquisa centralizada.

O melhor recurso do Connected Search é que ele aprende mais sobre seus padrões de uso ao longo do tempo e usa essas informações para oferecer experiências de pesquisa personalizadas.

Leia mais: Os 10 principais exemplos de sistemas de gestão do conhecimento

ClickUp's One Up #3: Automações do ClickUp

Crie fluxos de automação personalizados com o Automation Builder do ClickUp

Não deixe que as tarefas rotineiras atrapalhem sua produtividade. Selecione entre mais de 100 Automações do ClickUp para cuidar de coisas como atualizações de status, respostas de e-mail e muito mais.

Você também pode usar o Criador de Automação do ClickUp para configurar ações personalizadas adaptadas aos seus fluxos de trabalho exclusivos. Descreva exatamente o que você deseja automatizar e use os prompts para dar instruções ao ClickUp Brain. Ele criará instantaneamente um fluxo de trabalho de acordo com suas especificações.

Você também pode criar fluxos de trabalho automatizados em toda a sua pilha de tecnologia (usando integrações ou webhooks personalizados) para conectar aplicativos externos ao ClickUp.

Por exemplo, você pode configurar uma automação em que uma tarefa é criada no ClickUp sempre que um lead é adicionado ao HubSpot. Isso permite que você gerencie o trabalho em uma única plataforma e aumenta a eficiência.

ClickUp's One Up #4: Gerenciamento de conhecimento do ClickUp

Crie uma base de conhecimento centralizada para sua empresa com o ClickUp. Importe com segurança informações de aplicativos como Notion, Confluence e Asana usando o Gerenciamento de conhecimento do ClickUp . Isso garante que todos em sua empresa permaneçam alinhados e informados sobre projetos críticos e itens de ação.

Dica profissional: Você pode usar o ClickUp Brain como um Ferramenta de criação de conteúdo de IA para ajudá-lo a elaborar resumos detalhados para artigos de conhecimento sobre processos e procedimentos importantes.

ClickUp's One Up #5: ClickUp Docs

Com Documentos do ClickUp no ClickUp Docs, você pode usar as opções integradas de formatação e estilo para organizar logicamente as informações em documentos, políticas e wikis da empresa, tornando-os acessíveis e de fácil digestão.

O ClickUp Docs também funciona como um ferramenta de colaboração de documentos . Convide colegas de equipe para dar feedback usando @menções. Eles podem deixar comentários, atribuir itens de ação e editar informações em tempo real.

Dica profissional: Utilize prompts bem definidos para usar IA na documentação . Crie prompts para agilizar a entrada de dados, preencher tabelas automaticamente e extrair informações importantes.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat

Colabore com sua equipe em tempo real usando o ClickUp Chat ClickUp Chat o ClickUp Chat /%href/, com tecnologia de IA, é uma ferramenta muito bacana para colaboração. Você pode usar o bate-papo para compartilhar atualizações em tempo real, acompanhar itens de ação e obter ajuda de colegas.

Com o ClickUp Chat, você pode:

Transformar conversas em itens de ação com apenas alguns cliques

Vincular mensagens e tarefas relacionadas para que todos tenham contexto suficiente sempre que uma tarefa for atribuída

Receber sugestões de respostas sempre que alguém fizer uma pergunta no chat

Resumir os tópicos da conversa para descobrir insights importantes

Simplifique o gerenciamento do trabalho com o ClickUp

Tanto o Glean quanto o Microsoft Copilot foram projetados para melhorar a produtividade no local de trabalho. O Glean atua como uma plataforma abrangente de pesquisa empresarial com recursos de gerenciamento de conhecimento.

O Copilot, por outro lado, ajuda as equipes a usar os aplicativos de produtividade da Microsoft para analisar dados, criar documentos e realizar reuniões de equipe.

No entanto, ambas as ferramentas têm limitações se você estiver procurando por gerenciamento abrangente de trabalho e automação de tarefas. O ClickUp preenche essas lacunas e muito mais.

Ele oferece recursos robustos para colaboração, gerenciamento de tarefas, documentação e gerenciamento de conhecimento - todos com recursos de IA. Esses recursos ajudam muito na automação do fluxo de trabalho e na tomada de decisões orientada por dados. Essencialmente, você tem tudo o que precisa para otimizar seu trabalho em uma única plataforma. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e descubra por que ele é uma opção superior para aumentar a produtividade no local de trabalho.