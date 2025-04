Como criar uma análise SWOT em marketing (modelo e exemplos)

Pense na última vez em que você tomou uma decisão importante de marketing. O que guiou seu processo de pensamento? Foi o instinto, as tendências do mercado ou talvez uma estratégia sólida? 🤔

Se uma análise SWOT não fez parte da equação, você pode ter deixado o sucesso - ou a receita - na mesa.

A análise SWOT é um método testado pelo tempo que se aprofunda no cerne de sua estratégia. Desenvolvida na década de 1960, ela foi projetada para ajudar as empresas a analisar seus pontos fortes e fracos internos e, ao mesmo tempo, considerar as oportunidades e ameaças externas.

Vamos nos aprofundar em como a compreensão dessa ferramenta simples pode transformar sua abordagem de marketing. 📊

Uma análise SWOT de marketing identifica os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças para moldar a estratégia de forma eficaz

Ao criar uma análise SWOT para o marketing, comece definindo primeiro o seu objetivo - por exemplo, você está entrando em um mercado ou avaliando diversas estratégias de marketing?

Em seguida, colete dados abrangentes e traga perspectivas multifuncionais para enriquecer seus insights

Em seguida, use esses insights orientados por dados para identificar os pontos fortes e fracos de sua marca. Esses pontos podem ser qualquer coisa, desde a alta fidelidade do cliente até orçamentos limitados

Analise externamente para descobrir oportunidades e ameaças, como novas tendências de mercado ou aumento da concorrência

Por fim, compile suas descobertas em uma matriz SWOT de quatro quadrantes para visualizar e priorizar as próximas etapas. Considere o uso demodelos prontos como este para simplificar seu trabalho e garantir que você capture tudo

Adote as práticas recomendadas para a criação de uma análise SWOT em marketing, como a criação de um sistema de classificação ou pontuação para os componentes da SWOT. E evite as armadilhas comuns, como definições muito amplas ou não envolver as partes interessadas certas

O que é uma análise SWOT em marketing?

**Uma análise SWOT em marketing é uma estrutura de planejamento estratégico que avalia os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de uma marca

Pense nela como o boletim de notas pessoal de uma marca. Ela permite que as empresas se afastem e tenham uma visão mais nítida de seus recursos internos e do ambiente de mercado. O melhor de tudo é que ele estabelece a base para estratégias de marketing mais inteligentes e impactantes.

Observe que os pontos fortes e fracos ajudam os profissionais de marketing a identificar o que está funcionando (e o que não está) dentro da própria marca, como produtos de destaque, fidelidade à marca ou, talvez, uma presença digital que esteja um pouco atrasada. Enquanto isso, as oportunidades e ameaças analisam fatores externos que não podem ser ignorados, como tendências de mercado emergentes ou pressões da concorrência.

Quando bem feita, uma análise SWOT transforma insights dispersos em um roteiro claro e acionável.

Dica profissional: Personalize o formato da análise SWOT de acordo com o público-alvo - os executivos podem preferir um resumo rápido, enquanto os profissionais de marketing podem se beneficiar de explicações detalhadas.

Os componentes da análise SWOT

Cada componente de uma análise SWOT com foco em marketing oferece percepções acionáveis que moldam uma estratégia abrangente. Isso inclui:

Forças

Esses são os ativos e recursos internos de sua marca que lhe dão uma vantagem competitiva. Exemplos incluem o forte reconhecimento da marca e uma base de clientes fiéis ou seguidores na mídia social.

Por exemplo, uma marca de cuidados com a pele bem conhecida pode aproveitar sua reputação e seu grande público no Instagram para aumentar o engajamento em lançamentos de novos produtos. De qualquer forma, conhecer seus pontos fortes nos planos de marketing da análise SWOT pode ajudá-lo a escolher onde sua marca deve investir recursos e dobrar as táticas bem-sucedidas.

Weaknesses

Os pontos fracos são limitações internas ou áreas de melhoria que podem impedir o sucesso de sua empresa plano de projeto de marketing . Isso inclui restrições orçamentárias, tecnologia desatualizada ou alcance limitado da mídia social."

Por exemplo, uma startup com gastos limitados com anúncios pode ter dificuldades para competir com marcas maiores com orçamentos substanciais. Isso, sem dúvida, afetará sua visibilidade.

Lembre-se de que a identificação desses pontos fracos ajuda profissionais de marketing como você a alocar recursos com cuidado e a reduzir riscos evitáveis. Além disso, essas dicas permitem que você encontre soluções criativas para compensar essas lacunas.

Oportunidades

Essas são condições ou tendências externas que sua marca pode aproveitar. Espere oportunidades como preferências emergentes dos consumidores ou lacunas nas ofertas de seus concorrentes.

Uma marca poderia, por exemplo, capitalizar uma tendência crescente de embalagens ecologicamente corretas para se posicionar como ambientalmente responsável. O reconhecimento de oportunidades garante que suas estratégias de marketing estejam alinhadas com os valores do mercado, permitindo que sua marca se adapte de forma proativa.

Ameaças

Por fim, as ameaças são fatores externos que podem prejudicar a sua marca por meio de novos concorrentes, recessões econômicas ou mudanças regulatórias.

Um exemplo é como as leis de privacidade de dados podem limitar os recursos de segmentação e afetar as campanhas de anúncios digitais. Você pode identificar essas ameaças para preparar contraestratégias, como diversificar sua estratégia de marketing gerenciamento de projetos de marketing para, por fim, reduzir a dependência de canais vulneráveis.

Como fazer uma análise SWOT para marketing

A criação de uma análise SWOT para o marketing envolve o exame sistemático de cada componente para entender a posição de sua marca e como ela pode melhorar.

Veja a seguir como realizar uma análise SWOT de marketing. 👇

Passo 1: Defina o objetivo de sua análise SWOT

Comece esclarecendo por que você está realizando uma análise SWOT . Entender seu público-alvo garante que a análise SWOT se alinhe às suas necessidades.

Você está lançando uma nova campanha, entrando em um novo mercado ou avaliando uma estratégia existente?

Ter um objetivo claro permite que você estruture sua análise em torno de suas metas de marketing. Por exemplo, concentre-se nos fatores que afetam diretamente seu alcance digital, a interação com o público e a qualidade do conteúdo para aumentar o envolvimento com a mídia social.

Experimente o software de gerenciamento de projetos de marketing ClickUp para simplificar toda a comunicação necessária para uma análise SWOT

Use Equipes ClickUp para marketing para criar campanhas e desenvolver pipelines de conteúdo relevante de forma conveniente. Ele também pode informar a sua equipe sobre a intenção do plano de marketing e monitorar métricas passadas e presentes para preparar novos roteiros.

Além de painéis analíticos e fluxos de trabalho personalizados, você pode compartilhar procedimentos operacionais padrão (SOPs) em sua análise SWOT e criar ciclos de feedback para aprimoramento contínuo.

Etapa 2: Identificar os pontos fortes do marketing

Em um contexto de marketing, os pontos fortes podem incluir:

Fidelidade à marca: Uma base de clientes fiéis pode gerar vendas repetidas e ampliar o marketing boca a boca

Uma base de clientes fiéis pode gerar vendas repetidas e ampliar o marketing boca a boca Proposta única de venda (USP): Esse deve ser um ponto forte focal se sua marca oferecer um recurso ou serviço de produto que a diferencie

Esse deve ser um ponto forte focal se sua marca oferecer um recurso ou serviço de produto que a diferencie Canais eficazes: Avalie quais canais de marketing, como mídia social ou e-mail, estão gerando alto engajamento ou conversões

Exemplo: Um aplicativo de entrega de comida pode identificar sua vasta rede de entrega como um ponto forte, permitindo que atenda a mais clientes do que os concorrentes. Destacar esse alcance nas campanhas de marketing reforça sua proposta de valor.

Para identificar os pontos fortes, reúna dados sobre suas métricas e canais de melhor desempenho. Analise campanhas anteriores para entender o que repercutiu em seu público. Mais importante ainda, analise o patrimônio da marca e o feedback dos clientes para identificar os pontos positivos recorrentes.

Você poderia usar o Modelo de plano de marketing do ClickUp para definir tarefas relevantes a esses pontos fortes e maximizar a produtividade da sua equipe e o cumprimento de metas. O modelo permite que você acompanhe o tempo gasto nessas tarefas e veja como suas equipes podem melhorar esses pontos fortes.

Etapa 3: Reconhecer os pontos fracos do marketing

Identificar esses pontos fracos é fundamental para sua alocação de recursos e aspectos de gerenciamento de riscos:

Orçamento ou recursos limitados: Isso pode afetar seu alcance se as restrições orçamentárias limitarem seus gastos com publicidade

Isso pode afetar seu alcance se as restrições orçamentárias limitarem seus gastos com publicidade Falta de experiência em canais: Sua marca pode ter dificuldades para competir se sua equipe não tiver experiência em canais de alto potencial, como o TikTok ou o YouTube

Sua marca pode ter dificuldades para competir se sua equipe não tiver experiência em canais de alto potencial, como o TikTok ou o YouTube Problemas de percepção da marca: Avaliações ruins ou falta de conhecimento da marca são pontos fracos que podem impedir a eficácia do marketing

Exemplo: Uma marca de comércio eletrônico que não tenha otimização para dispositivos móveis listaria isso como um ponto fraco. Isso ocorre porque afeta diretamente a experiência do usuário para compradores móveis - um importante segmento de público.

Uma maneira de identificar pontos fracos é realizar uma análise de lacunas e examinar as áreas em que o desempenho ou os recursos não estão atendendo às expectativas.

A análise do feedback, das taxas de conversão e das reclamações dos clientes também pode revelar áreas que podem ser melhoradas. Não hesite em destacar até mesmo os pontos fracos menores, pois eles podem fornecer contexto para um melhor refinamento da estratégia.

Considere a possibilidade de mudar para o Modelo de análise SOAR do ClickUp para uma abordagem com visão de futuro que leve em conta as metas de suas partes interessadas. O modelo Análise SOAR torna a tomada de decisões mais rápida por meio de um recurso de notas adesivas que analisa objetivamente suas aspirações e resultados de marketing.

Etapa 4: Descubra oportunidades para o crescimento do marketing

Além de usar o modelos de planos de marketing se você tem um plano de marketing, veja como pode descobrir clientes em potencial para complementar seus planos de marketing:

Tendências do setor: Procure mudanças no comportamento do consumidor, como uma preferência crescente por produtos sustentáveis, que sua marca poderia aproveitar

Procure mudanças no comportamento do consumidor, como uma preferência crescente por produtos sustentáveis, que sua marca poderia aproveitar **Novos canais de marketing: expanda para plataformas subutilizadas (como LinkedIn e TikTok) onde seus concorrentes não estão ativos para aumentar o alcance

Colaborações ou parcerias: Faça parcerias com marcas complementares para acessar um novo segmento de público e reforçar a credibilidade

Exemplo: Uma marca de bem-estar pode ver o crescente interesse em serviços de saúde remotos como uma oportunidade de expandir suas ofertas virtuais.

Para descobrir oportunidades, mantenha-se atualizado sobre as notícias do setor e a atividade dos concorrentes. Você também pode usar ferramentas como o Google Trends, pesquisa de palavras-chave e relatórios de consumidores para identificar áreas potenciais de crescimento.

Lembre-se de que as oportunidades devem ser relevantes e acionáveis, permitindo que você as integre diretamente à estratégia de marketing da sua empresa.

Curiosamente, você pode testar a Modelo de análise competitiva do ClickUp e crie grades para acompanhar seus principais concorrentes e líderes de mercado. Codifique por cores esses pontos de dados e mencione seus produtos e recursos para dar à sua equipe uma ideia do que precisa ser melhorado.

**Muitas celebridades e marcas pessoais usam uma análise SWOT para avaliar a imagem pública, os pontos fortes e os pontos fracos, o que as ajuda a criar estratégias de endosso e parcerias.

Etapa 5: Analise as ameaças em seu ecossistema de marketing

Identificar essas ameaças permite que você prepare estratégias de atenuação e evite riscos potenciais:

Aumento da concorrência: Novos participantes ou ofertas ampliadas de concorrentes existentes podem diminuir sua participação no mercado

Novos participantes ou ofertas ampliadas de concorrentes existentes podem diminuir sua participação no mercado Mudanças econômicas: A desaceleração econômica ou o aumento dos custos afetam o poder de compra dos clientes e podem reduzir a demanda

A desaceleração econômica ou o aumento dos custos afetam o poder de compra dos clientes e podem reduzir a demanda Avanços tecnológicos: Novas tecnologias podem ser uma ameaça se os concorrentes as adotarem antes de você, deixando sua marca para trás

Exemplo: Um varejista on-line pode ver o aumento de concorrentes maiores e mais estabelecidos como uma ameaça, afetando sua capacidade de competir em preço e visibilidade.

Para gerenciar essas ameaças, você pode usar Tarefas do ClickUp para dividir cada desafio em etapas acionáveis. Crie tarefas específicas para monitorar a atividade dos concorrentes, avaliar tendências econômicas e acompanhar tecnologias emergentes.

Incorpore o ClickUp Tasks para organizar rapidamente todas as responsabilidades e deveres relevantes para sua própria análise SWOT

Por exemplo, defina tarefas para analisar semanalmente as estratégias de preços da concorrência, avaliar o impacto potencial de uma desaceleração econômica nas suas vendas ou pesquisar as últimas inovações tecnológicas do seu setor.

Atribua prazos para garantir que essas tarefas sejam concluídas a tempo e priorize-as para manter o foco nas ameaças mais urgentes.

Dessa forma, você se mantém proativo e organizado enquanto enfrenta cada ameaça de frente.

Teste os campos personalizados do ClickUp para envolver uma gama maior de opções em sua análise SWOT

Além disso, você pode usar Campos personalizados do ClickUp para rastrear o que é mais importante.

Por exemplo, você pode criar um campo de Impacto financeiro para estimar ganhos ou perdas vinculados a oportunidades e ameaças. Um campo de nível de risco ajuda a destacar a gravidade de cada ameaça, e os requisitos de recursos podem delinear o que é necessário para tratar os pontos fracos ou aprimorar os pontos fortes.

Além disso, você pode filtrar e classificar sua análise com base nesses campos personalizados, priorizando ações com base em dados precisos e no impacto nos negócios, em vez de apenas rótulos ou datas.

Ao analisar ameaças, ferramentas de análise competitiva ajudam você a ficar ciente das mudanças no mercado e da atividade dos concorrentes. Melhor ainda, o monitoramento das preferências dos clientes e das tendências macroeconômicas permite antecipar os possíveis impactos.

Etapa 6: Compilar as descobertas em uma matriz SWOT

Uma vez identificados, organize esses insights em uma matriz de quatro quadrantes. A criação dessa matriz visual permite que você veja como cada fator interage e facilita a priorização das ações.

Em última análise, a ideia é converter essas percepções em estratégias acionáveis.

Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Aplique o Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp para categorizar as características de sua organização ou equipe. A perspectiva estruturada permite que você desenvolva táticas acionáveis para desenvolver ainda mais suas campanhas e torná-las infalíveis contra as flutuações do comportamento do consumidor e do mercado.

Além disso, com esse modelo gratuito de análise SWOT, você pode colaborar com autoridades superiores e dar suas opiniões à medida que as características da sua equipe evoluem. O modelo também permite que você:

Identificar os departamentos que precisam de melhorias específicas

Capitalizar os pontos fortes da sua equipe e cumprir as entregas com envios de alta qualidade

Criar listas de tarefas que resolvam os pontos fracos da sua equipe com programas de treinamento

Exemplos de análise SWOT de marketing

Curioso para saber como uma análise SWOT ganha vida no marketing? A observação de exemplos específicos pode mostrar como os profissionais de marketing usam essa ferramenta para fazer movimentos inteligentes e estratégicos.

Vamos vê-la em ação. 🎯

Exemplo de análise SWOT 1: Apple Inc

Forças

A forte fidelidade à marca e a reputação de produtos inovadores da Apple lhe dão uma vantagem no setor de tecnologia. Seu posicionamento premium e sua base de clientes fiéis permitem altas margens de lucro e a rápida adoção de novos produtos.

Esses pontos fortes ajudam a marca a se concentrar na exclusividade e em designs elegantes e minimalistas que a fazem se destacar no concorrido mercado de gadgets de tecnologia.

Fraquezas

A confiança da marca em preços premium limita sua acessibilidade em mercados sensíveis a preços. Seu ecossistema de produtos, embora coeso, restringe a compatibilidade com dispositivos que não sejam da Apple, o que pode afastar alguns usuários.

Esse ponto fraco molda seu marketing para se concentrar em uma base de clientes mais abastada.

O marketing da Apple também poderia destacar estrategicamente o valor de longo prazo e a durabilidade de seus produtos para atrair consumidores preocupados com o orçamento.

Oportunidades

À medida que a demanda por sustentabilidade cresce, a Apple pode se concentrar na reciclagem e em embalagens ecologicamente corretas, posicionando-se para atrair clientes preocupados com o meio ambiente.

A expansão para mercados emergentes oferece potencial de crescimento, e a Apple poderia enfatizar a acessibilidade em estratégias de marketing para essas regiões com programas de troca ou planos de parcelamento.

Ameaças

Concorrentes como Samsung e Google lançam continuamente produtos alternativos com recursos semelhantes a preços mais baixos. Isso poderia reduzir a participação de mercado da Apple.

Em resposta, o marketing da Apple deve se concentrar na integração exclusiva de hardware e software do ecossistema. Esse é um valor que os concorrentes não podem replicar facilmente, reforçando sua promessa de marca diferenciada.

**Você sabia que a estrutura SWOT inspirou modelos semelhantes, como o TOWS (Threats, Opportunities, Weaknesses, and Strengths), que inverte a análise para priorizar a mitigação de ameaças.

Exemplo de análise SWOT 2: uma marca de produtos orgânicos para a pele

Forças

Os pontos fortes da marca estão em seus ingredientes naturais, certificações livres de crueldade e compromisso com a transparência. Os consumidores buscam cada vez mais produtos éticos e sustentáveis, portanto, esses atributos estão em perfeita sintonia com as tendências atuais do mercado.

Suas estratégias de marketing podem aproveitar esses pontos fortes, destacando a pureza dos ingredientes e as certificações. Como resultado, a marca é posicionada como uma opção confiável e ecologicamente correta.

Fraquezas

O conhecimento limitado da marca e um orçamento de marketing menor representam desafios para ganhar visibilidade em um mercado competitivo de produtos para a pele.

Para resolver isso, a estratégia de marketing da marca poderia priorizar o marketing digital e de influenciadores. É nesse ponto que as campanhas direcionadas são econômicas e podem aumentar rapidamente o reconhecimento da marca entre públicos de nicho.

Oportunidades

A marca pode capitalizar o interesse crescente em cuidados com a pele sustentáveis e a popularidade cada vez maior dos modelos diretos ao consumidor (DTC).

Além disso, seu marketing poderia enfatizar a exclusividade por meio de lançamentos de produtos de edição limitada e embalagens ecologicamente corretas. A colaboração com influenciadores ecologicamente conscientes reforçaria a missão da marca e a ajudaria a ganhar força no mercado.

Bônus: Experimente estas dicas testadas e comprovadas modelos de análise do setor para entender melhor a posição de sua marca entre os concorrentes.

Ameaças

As grandes marcas de produtos para a pele que oferecem linhas de produtos "verdes" são uma ameaça direta, pois podem se equiparar ao posicionamento da marca e, ao mesmo tempo, contar com recursos mais substanciais. A marca pode combater isso reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e concentrando-se na educação do cliente.

Outra ideia é como as estratégias de marketing podem apresentar conteúdo dos bastidores sobre o fornecimento de ingredientes. Isso demonstra que o foco ecológico da marca é mais profundo do que as mensagens "verdes" superficiais.

Dicas e práticas recomendadas para a realização de uma análise SWOT de marketing

Enquanto Modelos de análise SWOT são um ótimo ponto de partida, mas algumas práticas recomendadas podem levar sua análise além do básico. Aqui estão algumas delas:

Coleta de dados abrangente

Vá além dos números - analise as tendências, o comportamento e o envolvimento digital para sua análise SWOT.

O Google Analytics e as pesquisas com clientes são essenciais para coletar dados quantitativos e qualitativos, oferecendo uma visão de 360 graus da posição da sua marca. A combinação de métricas concretas com o feedback dos clientes ajuda a identificar o que está funcionando, identificar áreas de melhoria e descobrir novas oportunidades.

Essa abordagem torna sua análise SWOT mais prática e fundamentada em insights reais.

Faça um brainstorming e analise de forma colaborativa

Uma prática recomendada para uma boa análise SWOT envolve membros de diferentes departamentos, como vendas, desenvolvimento de produtos e suporte ao cliente. Reunir suas perspectivas e torná-las facilmente acessíveis garante uma visão mais abrangente.

Realize sessões de brainstorming em que os funcionários compartilhem livremente, mesmo que isso desafie as suposições existentes. Isso ajuda a descobrir insights que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. A colaboração entre departamentos garante a realização de uma análise SWOT abrangente.

Priorize os componentes da SWOT para o desenvolvimento da estratégia

Nem todos os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades ou ameaças têm o mesmo peso; alguns terão um impacto mais imediato ou significativo em sua campanha de marketing.

Use um sistema de classificação ou uma matriz de pontuação para avaliar quais componentes são mais importantes para suas metas.

Avaliação regular

Análise SWOT no gerenciamento de projetos não é um exercício único. Realize avaliações regulares - de preferência trimestrais ou semestrais - para manter-se relevante e prático.

A reavaliação frequente permite que você permaneça ágil e ajuste sua estratégia e, ao mesmo tempo, responda proativamente às mudanças no comportamento do consumidor ou aos movimentos da concorrência

**Você sabia? Em média, uma análise SWOT básica pode ser concluída em apenas 30 minutos, embora possa levar mais tempo para projetos maiores e mais complexos.

Erros comuns a serem evitados na análise SWOT de marketing

Aqui estão alguns erros comuns na análise SWOT de marketing que você deve evitar:

1. Deixar de envolver as principais partes interessadas multifuncionais

Um dos principais descuidos na análise SWOT é conduzi-la somente com a equipe de marketing. Isso limita o alcance das informações e exige identificação de riscos se você deixar passar fatores internos que causam pontos ou sinergias entre departamentos.

Você deve coletar várias perspectivas de vendas, engenharia e suporte ao cliente. Assim, você obtém mais informações sobre recursos operacionais e posicionamento de mercado que podem ser ignorados.

Solução: Monte uma equipe multifuncional para o processo SWOT, envolvendo os líderes dos departamentos relevantes. Cada função traz pontos de dados distintos que formam uma análise completa - o desenvolvimento de produtos pode informar sobre os pontos fortes tecnológicos, enquanto as vendas apresentam inteligência competitiva sobre a resposta do mercado.

2. Afirmações excessivamente amplas com falta de precisão quantitativa

Um erro comum é preencher os componentes da análise SWOT com afirmações amplas e não quantificadas, como "forte presença da marca" ou "fraco envolvimento do cliente" A terminologia pouco clara carece de especificidade e dificulta a transformação das descobertas da SWOT em ações direcionadas.

Solução: Para cada componente, quantificar e contextualizar. Substitua "forte presença da marca" por métricas como "35% de participação de mercado na região APAC" ou "taxa de retenção de clientes de 90% na América do Norte"

3. Muitos elementos

Adicionar uma lista exaustiva de fatores a cada categoria SWOT pode dificultar a priorização e diluir o foco estratégico.

Quando cada força ou ameaça menor é listada, a análise se torna confusa e menos eficaz como um roteiro para a tomada de decisões.

Solução: Faça a curadoria de cada componente por impacto e relevância. Concentrar-se nos 3 a 5 principais pontos por quadrante mantém a SWOT concisa e orientada para a ação, garantindo que cada fator contribua significativamente para a direção estratégica.

10 exemplos de planos de marketing para elevar seus esforços de marketing

A realização de uma análise SWOT requer a análise de detalhes intrincados que podem alterar o curso de sua campanha. Os possíveis pontos fortes, ameaças e oportunidades podem complicar seu processo, mas o truque é seguir etapas testadas e comprovadas.

Incorpore o ClickUp em sua estratégia para levar em conta a contribuição de todas as autoridades relevantes e criar um plano que reconheça e aplique as opiniões de todos. Seus modelos e outros recursos intuitivos garantem que seus resultados tenham um impacto positivo nos próximos planos de marketing. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje.