Modelos gratuitos de Project Charter em Excel para um gerenciamento eficiente

O gerenciamento de um projeto é como andar na corda bamba? Os prazos estão se aproximando, os recursos estão escassos e todos estão olhando para você em busca de respostas.

É nesse momento que uma carta de projeto se torna seu melhor aliado. Ele define o escopo, o objetivo, as metas e os principais participantes do projeto, mantendo sua equipe alinhada desde o primeiro dia.✔️

Mas criar esses documentos do zero todas as vezes é um grande desperdício de tempo. Os modelos de Excel de gráficos de projetos estão aqui para mudar isso. Com uma estrutura pronta e estruturada, eles permitem que você ignore a configuração e mergulhe diretamente no planejamento do projeto.

E se você estiver supervisionando projetos grandes e com várias equipes que exigem mais, apresentaremos 10 alternativas do ClickUp que adicionam colaboração e automação à mistura!

O que faz um bom modelo de Project Charter em Excel?

Um ótimo modelo não apenas documenta o seu projeto - ele atua como uma estrutura estratégica para uma comunicação clara, um planejamento eficiente e o sucesso final do projeto🌟

Aqui estão os principais componentes que separam uma ferramenta eficaz de uma mediana:

Seção de visão geral do projeto: Comece com o essencial: o nome do projeto, uma breve descrição do seu objetivo, os principais participantes e a intenção. Isso o ajuda a resumir a jornada do projeto e a definir metas claras desde o início

Definição precisa do escopo: Capture o panorama geral: Seu modelo responde à pergunta "O que está dentro e fora do escopo?"? Ele define os objetivos, o caso de negócios e as restrições? Uma carta de projeto de primeira linha descreve todas essas informações importantes com precisão

Atribuições detalhadas de funções: Elimine a ambiguidade com modelos que especifiquem as funções de todos os participantes. A atribuição de responsabilidades evita a sobreposição de funções e incentiva a colaboração contínua entre a equipe do projeto

Mapeamento de marcos: Simplifique o acompanhamento do progresso com modelos que destacam os marcos, as entregas e seus cronogramas. Use ferramentas visuais como gráficos de Gantt ou calendários para gerenciar dependências e dividir cronogramas complexos

Design escalável: Escolha uma solução que permita a personalização. Seja para gerenciar uma campanha de marketing ou uma iniciativa de grande escala, os modelos flexíveis se adaptam à complexidade do seu projeto e às necessidades em evolução

O importante não é o seu processo. O importante é o seu processo para melhorar o seu processo.

Henrik Kniberg, Agile Coach

🚀 Lembre-se: As cartas de projeto bem-sucedidas não são resultado do acaso. Elas resultam de um planejamento cuidadoso, de uma execução precisa e de um compromisso com a melhoria constante. Siga estas dicas de especialistas dicas de gerenciamento de projetos para garantir que seu estatuto conduza ao sucesso de seu projeto:

Promova uma mentalidade orientada por metas para inspirar os membros da sua equipe 💡

Envolva as partes interessadas desde o início para alinhar os objetivos do projeto e alcançar o sucesso 🤝

Defina resultados mensuráveis para aumentar a participação no mercado e o posicionamento 🎯

Capturar as lições aprendidas para refinar os processos e adaptar-se às tendências de mudança 📝

6 Modelos gratuitos de Project Charter em Excel

_Procurando aprimorar suas estratégias de gerenciamento de projetos? Estes modelos prontos em Excel oferecem estrutura, clareza e simplicidade, facilitando a organização de detalhes importantes sem demora.

Vamos explorar o que faz com que cada modelo de carta de projeto em Excel se destaque:

1. Modelo de carta de projeto do Excel X

via Excel X O Project Charter Template do Excel X oferece um início perfeito para o processo de planejamento do seu projeto. Seu layout simples, porém poderoso, define as metas, os objetivos, as partes interessadas e o escopo do seu projeto.

Com seções dedicadas a aprovações, riscos e cronogramas, esse modelo é uma opção confiável para projetos que exigem precisão e documentação completa.

🌟 Por que você vai adorar

Descreva as datas de início e término para manter seu projeto dentro do cronograma

Simplifique as aprovações com uma seção dedicada para alinhar os tomadores de decisão

Destaque os riscos potenciais com antecedência para permitir estratégias eficazes de mitigação

Ideal para: Gerentes de projeto que buscam um modelo de Excel fácil de usar para organizar os elementos essenciais do projeto e passar rapidamente do planejamento à execução.

2. Modelo de gerenciamento de projetos da Template.net

via Template.net Este modelo eficaz de carta de projeto em Excel da Template.net é uma ferramenta multifuncional em Excel adaptada às suas necessidades de gerenciamento. Ele apresenta gráficos, linhas do tempo e rastreadores de progresso para simplificar a coordenação e, ao mesmo tempo, manter um design profissional e polido.

Atualize o progresso da tarefa sem esforço usando células suspensas na guia de status, enquanto o recurso de rastreamento de despesas oferece uma visão geral detalhada do orçamento.

🌟 Por que você vai adorar

Centralize o planejamento de projetos com ferramentas integradas para linhas do tempo e acompanhamento de status

Use os menus suspensos incorporados para atualizar as fases das tarefas em segundos

Mantenha a supervisão financeira com o controle automatizado de despesas

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, freelancers ou gerentes de projeto independentes que procuram uma solução fácil de usar para gerenciar cronogramas e manter o controle de despesas.

3. Modelo de escopo de trabalho do BuildBook

via Livro de construção Escopos de projetos pouco claros são uma receita para prazos perdidos e partes interessadas frustradas - mas não mais. O modelo de escopo de trabalho do BuildBook é uma solução confiável para definir entregáveis, responsabilidades e cronogramas em um documento conciso.

Adaptado para projetos de construção e design, ele ajuda as equipes a se manterem alinhadas quanto às expectativas, reduzindo a confusão. Com instruções passo a passo, campos predefinidos e cálculos automatizados, ele garante que todos os detalhes sejam levados em conta.

🌟 Por que você vai adorar

Economize tempo com fórmulas incorporadas que preenchem os campos e calculam os totais

Personalize a solução com o logotipo de sua empresa para refletir sua marca

Gere um documento de escopo de projeto pré-formatado, pronto para imprimir e compartilhar

Ideal para: Empreiteiros, construtores de casas e reformadores que procuram uma ferramenta simples para criar escopos de trabalho precisos e compartilháveis para seus projetos de construção.

4. Modelo de acompanhamento de vários projetos da Analysistabs

via Análises A supervisão de vários projetos sobrecarrega até mesmo o gerente de projetos mais experiente. Os prazos se acumulam e as prioridades se chocam, mas este modelo de carta de projeto resolve todos esses problemas.

Projetado para gerenciar cronogramas sobrepostos e tarefas com muitos recursos, ele centraliza todos os detalhes. Tenha uma visão geral dos resumos do seu projeto e das atribuições da equipe para alocação de recursos - em um documento unificado e acessível.

🌟 Por que você vai adorar

Monitore vários projetos sem esforço com um único rastreador centralizado

Adapte campos e seções para atender às especificações exclusivas do seu projeto

Visualize cronogramas com gráficos de Gantt para um gerenciamento eficaz da linha do tempo

Ideal para: Gerentes de TI ou líderes de marketing que supervisionam campanhas com cronogramas interdependentes e recursos compartilhados. É excelente para qualquer gerente de projeto que precise de uma solução personalizada para equilibrar as cargas de trabalho.

➡️ Leia mais: Como redigir um Project Charter (com exemplos)

5. Modelo de relatório de status do projeto pelo ProjectManager

via Gerenciador de projetos Manter os participantes informados é fundamental; este modelo de relatório de status do projeto garante uma comunicação perfeita. Ele fornece um instantâneo claro e estruturado da saúde, do progresso e das atualizações críticas do seu projeto - tudo em um só lugar.

O modelo inclui seções dedicadas para delinear as despesas orçamentárias gerais - se você está adiantado, atrasado ou dentro da meta. Seu detalhamento intuitivo de itens de ação e status RAG (vermelho, âmbar, verde) oferece percepções acionáveis para a elaboração de relatórios eficazes.

🌟 Por que você vai adorar

Resuma o progresso e destaque a saúde financeira em termos claros e fáceis de entender

Divida os cronogramas em fases e acompanhe o progresso com os status RAG

Obtenha insights acionáveis e mantenha o patrocinador e a equipe do projeto alinhados

Ideal para: Gerentes de projetos de TI, marketing ou construção para fornecer atualizações financeiras e de cronograma a clientes ou patrocinadores.

6. Modelo de linha do tempo do projeto por Vertex42

via Vértice42 Tarefas sobrepostas, prazos apertados e projetos de várias fases o deixaram confuso? Você não está sozinho - sem uma clara linha do tempo do projeto as coisas saem rapidamente do controle. É aí que este modelo visualmente intuitivo no estilo Gantt se torna útil.

Os principais benefícios? Barras com código de cores que permitem agrupar visualmente as tarefas por fases ou departamentos, como Marketing, Design ou Garantia de Qualidade. Combinada com o controle de marcos para até quatro pontos de controle, essa ferramenta garante que todos os detalhes sejam observados.

🌟 Por que você vai adorar:

Agrupe as tarefas por fases usando barras intuitivas com código de cores para facilitar o rastreamento

Resolva as dependências das tarefas para evitar gargalos e atrasos

Ajuste os cronogramas do projeto com sua interface simples e sem macros

Ideal para: Planejadores de eventos que coordenam cronogramas, gerentes de campanha que lidam com ciclos de lançamento e líderes de marketing que gerenciam esforços de várias agências.

Limitações do uso de modelos gratuitos de Project Charter em Excel

Embora o Microsoft Excel seja uma ferramenta poderosa para o planejamento básico de projetos, ele se esforça para atender às demandas das tarefas dinâmicas e repletas de dados atuais. É aqui que o Excel erra o alvo para os documentos de projeto:

1. Sem colaboração em tempo real, sem progresso tranquilo

Colaborar em um arquivo do Excel geralmente significa fazer malabarismos com versões desatualizadas e cadeias de e-mail intermináveis. Sem atualizações em tempo real, as equipes são forçadas a trabalhar em silos. O resultado? Prioridades desalinhadas, atrasos na tomada de decisões e horas perdidas na sincronização de informações.

2. O trabalho manual leva a ineficiências e erros

Contar com o Excel para os gráficos do projeto significa atualizações manuais constantes, desde o ajuste de cronogramas até a busca de entregáveis, cada ajuste exigindo esforço prático. O lado ruim? Uma única atualização perdida ou erro se transforma em contratempos e aumenta o estresse desnecessário.

3. Recursos de visualização limitados

O acompanhamento eficaz de projetos depende de recursos visuais claros, mas os gráficos básicos do Excel poderiam ser mais eficientes. Criar gráficos de Gantt ou mapas de dependência requer habilidades avançadas e software externo. Sem essas ferramentas, as equipes perdem a visibilidade dos marcos, atrasando as decisões críticas.

4. Baixa escalabilidade para projetos complexos

À medida que as cartas de projeto aumentam em escala, o Excel se torna incontrolável. O malabarismo com várias planilhas, dependências e dados interligados torna-se caótico e propenso a erros. Sua estrutura estática não se adapta às mudanças de prioridades, o que o torna inadequado para equipes complexas e multifuncionais.

**Então, como superar essas restrições?

A solução é simples: atualize para uma plataforma de gerenciamento de projetos mais inteligente, como a ClickUp . Ele não apenas preenche as lacunas do Excel, mas também muda a forma como você planeja e organiza as cartas do projeto. Com ferramentas projetadas para projetos modernos e dinâmicos, o ClickUp capacita as equipes a:

Simplificar os fluxos de trabalho com automação e atualizações em tempo real

com automação e atualizações em tempo real Aumentar a colaboração , mantendo todos na mesma página 🤝

, mantendo todos na mesma página 🤝 Obter insights acionáveis por meio de recursos visuais intuitivos e ferramentas de rastreamento 📊

Pronto para usar os benefícios estratégicos e financeiros dos modelos do ClickUp? Vamos começar!

10 Alternativas ClickUp aos Modelos de Carta de Projeto do Excel

A extensa biblioteca do ClickUp de modelos de carta de projeto foi criado para atender às necessidades de todos os gerentes de projeto. Economize tempo, elimine o incômodo da papelada e concentre-se no que importa: planejar e executar seu projeto.

Explore esses 10 poderosos modelos do ClickUp para transformar seus projetos:

1. Modelo de Carta de Projeto do ClickUp

Todo grande projeto começa com uma visão e as ferramentas para torná-la realidade. A visão Modelo de Carta de Projeto ClickUp é a sua estrutura definitiva para definir os principais elementos do escopo do projeto: objetivos, entregáveis e funções, centralizados em um documento intuitivo.

O que diferencia esse modelo são as seções dedicadas à avaliação de riscos e aos critérios de sucesso, que o ajudam a prever problemas e a definir expectativas claras. Ele garante que todos os participantes - desde o patrocinador do projeto até o membro da equipe - conheçam as metas do projeto.

🌟 Por que você vai adorar:

Defina objetivos, entregáveis e riscos para manter todos em sincronia até a data de conclusão

Use a seção integrada de avaliação de riscos para criar planos de contingência

Forneça uma referência centralizada para a equipe do projeto para uma comunicação perfeita

Ideal para: Campeões de projetos e gerentes que lidam com iniciativas de alto risco, em que a documentação clara e o alinhamento da equipe são cruciais para o sucesso do projeto.

2. Modelo de estatuto do programa ClickUp

Gerenciar diversos projetos em um único programa muitas vezes é como fazer malabarismos com muitas prioridades. O Modelo de Termo de Abertura do Programa ClickUp simplifica essa complexidade, fornecendo uma visão geral de alto nível das metas, dos resultados e dos KPIs do seu programa.

Visualize as dependências entre as tarefas para evitar atrasos, rastrear marcos críticos e alinhar cada iniciativa com sua estratégia organizacional mais ampla. Com as ferramentas de comunicação integradas, é fácil manter as partes interessadas envolvidas.

🌟 Por que você vai adorar:

Estabeleça metas claras para o programa que se alinhem à estratégia organizacional

Siga o cronograma provisório, observando atentamente os principais indicadores de desempenho e os prazos críticos

Use ferramentas integradas para manter os participantes do programa notificados e engajados

Ideal para: Gerentes de portfólio e executivos que supervisionam planos de projetos de grande escala com muitas equipes interdependentes.

3. Exemplo de modelo de plano de projeto do ClickUp

Ele o ajuda a dividir cada fase do projeto em etapas acionáveis para que cada membro da equipe saiba o que fazer, quando e como fazer. Defina tarefas, atribua recursos, estabeleça cronogramas e acompanhe o progresso - tudo em um só lugar.

🌟 Por que você vai adorar:

Mapeie cada fase com visualizações intuitivas para melhorar o fluxo do projeto

Identifique dependências antecipadamente para otimizar o sequenciamento de tarefas e evitar gargalos

Centralize tarefas e cronogramas para manter todos trabalhando com os mesmos objetivos

Compartilhe o progresso com as partes interessadas no projeto para maior transparência

Ideal para: Novos patrocinadores ou gerentes de projetos que buscam uma estrutura confiável para criar agendas detalhadas de projetos, definir expectativas e manter a equipe motivada durante todo o processo.

4. Modelo de controle de projeto ClickUp

A conclusão de várias tarefas é mais do que uma lista de verificação - trata-se de manter-se alinhado com os prazos, os resultados e os recursos. O Modelo de controle de projetos do ClickUp é um excelente recurso para manter a sincronia com as metas definidas no termo de abertura do projeto.

O que o torna único é seu controle de tempo integrado. Use-o para avaliar o progresso em relação às estimativas e identificar gargalos antes que surjam ineficiências. O resultado? Alocação otimizada de recursos e aumento da produtividade em todas as áreas.

🌟 Por que você vai adorar:

Visualize o progresso com exibições flexíveis que atendem aos requisitos de seu projeto

Acompanhe a conclusão das tarefas, permitindo a rápida tomada de decisões e a redução de riscos

Alocar e gerenciar recursos entre projetos para evitar o esgotamento

Faça um levantamento do tempo real versus o tempo estimado para manter tudo dentro do cronograma e do orçamento

Ideal para: Gerentes de projeto que precisam de inspeção precisa entre equipes e cronogramas. Perfeito para campanhas de marketing, lançamentos de TI e fluxos de trabalho entre departamentos.

5. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

🌟 Por que você vai adorar

Fixe os parâmetros do projeto e controle as alterações por meio do controle de versão integrado

Garantir que todos entendam o escopo e as responsabilidades desde o início

Inclua suposições, riscos potenciais do projeto e um registro de solicitação de alterações para lidar com ajustes de escopo

Ideal para: Supervisores, consultores e gerentes de projeto que desejam manter o controle sobre o escopo do projeto, lidar com as expectativas do cliente e evitar o caos do desvio de escopo.

➡️Leia mais: Como escrever um escopo de trabalho (com exemplos e modelos de SOW)

6. Modelo de entregáveis do projeto ClickUp

Está se sentindo sobrecarregado com tudo o que precisa ser entregue? O Modelo de entregáveis do projeto ClickUp elimina o estresse da administração do projeto, transformando detalhes complexos do projeto em etapas claras e acionáveis.

Atribua tarefas, defina cronogramas realistas e delineie responsabilidades, mantendo a escopo do projeto à vista. Este modelo o mantém alinhado com o termo de abertura do projeto, independentemente de você estar lidando com solicitações de clientes ou cronogramas de projetos complexos.

🌟 Por que você vai adorar

Estabeleça uma hierarquia clara dos principais componentes, desde os principais marcos até as tarefas individuais

Analise o status de cada entrega em tempo real para ter visibilidade total

Mapear as dependências das tarefas para gerenciar a sequência e o fluxo dos entregáveis

Ideal para: Equipes de lançamento de produtos que executam entregas entre departamentos. Ótimo para empresas de consultoria e gerentes de construção que precisam de marcos claros e rastreáveis.

7. Modelo de orçamento do projeto ClickUp

O gerenciamento do orçamento costuma ser um dos riscos mais proeminentes do projeto, especialmente quando surgem custos inesperados. É nesse momento que você precisa do Modelo de orçamento de projeto do ClickUp com uma estrutura de divisão de trabalho (WBS) integrada.

Ele o ajuda a planejar, revisar e controlar suas finanças em tempo real - tudo em um só lugar. Divida os custos do projeto em partes realizáveis, atribua fundos a tarefas específicas e avalie os gastos reais em relação às projeções.

Além disso, ele se alinha perfeitamente com seu estatuto da equipe a equipe de gestão de riscos e riscos é responsável por manter um entendimento compartilhado das prioridades financeiras e do alinhamento das partes interessadas.

🌟 Por que você vai adorar

Identifique os objetivos do projeto e divida as tarefas em partes digeríveis

Personalizar categorias de despesas para atender a qualquer tipo de projeto ou setor

Use a análise de variação para se adaptar em qualquer lugar e acompanhe as tendências de gastos em tempo real

Ideal para: Organizações sem fins lucrativos, gerentes de construção e equipes de desenvolvimento de produtos que gerenciam orçamentos dinâmicos com controles financeiros rigorosos.

➡️ Leia mais: 10 modelos de governança de projetos para gerenciar tarefas

8. Modelo de funções e responsabilidades de gerenciamento de projetos do ClickUp

Já participou de um projeto em que as funções não são claras e as tarefas se sobrepõem? Elimine essa confusão com Modelo de funções e responsabilidades de gerenciamento de projetos do ClickUp .

Essa ferramenta detalha os deveres específicos, as autoridades e os principais indicadores de desempenho de cada função. É como criar uma mini descrição de cargo para todos os membros da sua equipe, desde o campeão ou patrocinador do projeto até os colaboradores individuais.

O recurso de destaque? Uma matriz RACI integrada que designa quem é "responsável", "responsável", "consultado" e "informado" para cada tarefa ou decisão.

🌟 Por que você vai adorar

Integre novos membros da equipe com uma visão clara de suas funções e responsabilidades

Identificar lacunas de habilidades com uma matriz de habilidades integrada para fortalecer as capacidades da equipe

Centralize os documentos do projeto vinculando recursos relacionados, como a carta do projeto ou a lista da equipe

Ideal para: Gerentes de projeto em organizações matriciais, solicitações complexas de clientes ou iniciativas de grande escala que precisam de definições claras de funções para melhorar a responsabilidade.

Os gerentes de projeto e as equipes de todos os setores estão obtendo resultados transformadores.

O ClickUp é uma solução multifuncional incrível que substitui o Docs, o Excel e outras ferramentas de gerenciamento de projetos. Ele permitiu que minha equipe se organizasse melhor, aumentasse a eficiência operacional e proporcionasse maior visibilidade do impacto do nosso trabalho

Kayla, gerente de marketing digital, Agora

9. Modelo de análise das partes interessadas do ClickUp

É fundamental entender os participantes do projeto e como eles influenciam sua iniciativa. É por isso que o Modelo de análise das partes interessadas do ClickUp entra em cena. Ele oferece uma solução estruturada e fácil de usar para manter todos os colaboradores a bordo e evitar mal-entendidos.

Mais do que uma lista de nomes, esse modelo fornece uma estrutura para uma análise completa das partes interessadas. Com ferramentas como grades de poder/interesse, avaliações de risco e planejamento de comunicação, esse é o seu guia de referência para um envolvimento personalizado durante todo o ciclo de vida do projeto.

🌟 Por que você vai adorar

Categorizar e priorizar as funções das partes interessadas por nível de influência e interesse

Identificar indivíduos de alto impacto que exigem comunicação e alinhamento consistentes

Adaptar e atualizar as informações à medida que a dinâmica ou as prioridades do projeto mudam

Ideal para: Equipes voltadas para o cliente, projetos entre departamentos ou iniciativas de alta visibilidade que exijam comunicação precisa e alinhamento contínuo.

10. Modelo de planejador de projeto ClickUp

Por último, mas não menos importante, temos o Modelo de planejador de projeto ClickUp -o canivete suíço das ferramentas de gerenciamento de projetos. Esse planejador versátil é como ter um gerente de projeto experiente que o orienta em todas as etapas, desde o início até o encerramento.

Um recurso diferenciado é a seção integrada de otimização de recursos. Essa seção permite planejar tarefas, designar membros da equipe e acompanhar as cargas de trabalho em um só lugar.

Ela oferece uma visão de todo o projeto e permite que você se aprofunde em tarefas e prazos específicos.

🌟 Por que você vai adorar

Alterne entre visualizações personalizáveis (listas, quadros ou linhas do tempo) para se adequar às metodologias preferidas da sua equipe

Defina metas claras para o projeto e analise o progresso em relação aos principais marcos para garantir um ritmo consistente

Gerencie seu orçamento para evitar gargalos e manter o controle financeiro

Ideal para: Gerenciar sprints de desenvolvimento de TI, campanhas de marketing multicanal ou lançamentos de produtos. Coordenar tarefas, otimizar processos comerciais e motivar suas equipes.

Dica profissional: O planejamento eficaz é vital para estabelecer uma base sólida para o sucesso do projeto. Uma visão geral estratégica descreve os principais objetivos e recursos do negócio, mantendo todos focados no panorama geral.

Aqui está como criar um plano de projeto de alto nível :

Definir um objetivo claro do projeto para ajudar todos a entender os resultados desejados 📌

para ajudar todos a entender os resultados desejados 📌 Dividir o projeto em etapas e mapeá-las para facilitar o alinhamento 🎯

e mapeá-las para facilitar o alinhamento 🎯 Crie um cronograma de projeto realista para orientar o progresso com uma abordagem estruturada 🕒

Eleve o nível de seu gerenciamento de projetos com o ClickUp

Exploramos algumas das melhores soluções de gráficos de projetos - desde modelos simples do Excel até as ferramentas dinâmicas do ClickUp. Embora o Microsoft Excel ofereça um ponto de partida sólido, os projetos modernos exigem mais flexibilidade, colaboração e adaptabilidade.

E é aí que o ClickUp se destaca. Seja para atender às expectativas das partes interessadas, planejar os marcos do projeto ou acompanhar os resultados, o ClickUp oferece modelos que se adaptam ao seu fluxo de trabalho.

Esses não são documentos estáticos; são ferramentas adaptáveis que mantêm sua equipe alinhada durante todo o processo.

Por que ficar com planilhas básicas quando você pode ter um ecossistema completo de gerenciamento de projetos? Experimente o ClickUp hoje mesmo e veja a diferença por si mesmo.