10 modelos de mapas de capacidade empresarial para planejamento estratégico

Digamos que você precise cristalizar tudo sobre os recursos da sua empresa - recursos, processos e tecnologia - em uma estratégia clara e acionável. Mas a questão é: por onde começar?

Um modelo de mapa de capacidade de negócios pode ajudá-lo a enfrentar esse desafio de frente.

Ele lhe dá uma estrutura para trabalhar, economizando tempo e esforço e ajudando-o a mapear o que é importante.

Neste blog, apresentaremos dez modelos de mapeamento de capacidade de negócios que serão úteis. 🗺️

**O que são modelos de mapas de capacidade de negócios?

Um modelo de mapa de capacidade de negócios é uma ferramenta que ajuda as organizações a visualizar e avaliar suas principais funções, processos e recursos. Ele fornece uma estrutura clara para mapear os recursos e alinhá-los às metas de negócios.

O modelo ajuda a mapear seções predefinidas, facilitando a identificação de pontos fortes, lacunas e áreas de melhoria.

Em vez de criar um mapa a partir do zero, você pode usar o modelo para organizar e analisar os principais recursos empresariais de forma estruturada, orientando a tomada de decisões e o planejamento estratégico.

**Você sabia que? mapa do processo mostra "como" as tarefas são realizadas, um mapa de capacidade se concentra em "o que" a organização é capaz de fazer. Essa diferença ajuda as partes interessadas a ver os pontos fortes e fracos abrangentes sem se perderem em fluxos de trabalho específicos.

O que faz um bom modelo de mapa de capacidade de negócios?

Encontrar o modelo certo de mapa de capacidade de negócios pode simplificar o planejamento estratégico . Entretanto, nem todos os modelos são iguais.

Veja a seguir o que procurar em um modelo sólido. 👀

Estrutura clara: Seções organizadas para delinear as principais capacidades, funções, processos e recursos da empresa

Seções organizadas para delinear as principais capacidades, funções, processos e recursos da empresa Opções de personalização: Flexibilidade para atender às necessidades exclusivas de sua organização

Flexibilidade para atender às necessidades exclusivas de sua organização Design intuitivo: Fácil navegação e atualizações sem confusão

Fácil navegação e atualizações sem confusão Categorização e priorização: Agrupamento e classificação dos principais recursos para análise focada

Agrupamento e classificação dos principais recursos para análise focada Identificação de lacunas e oportunidades: Capacidade de identificar áreas para aprimoramento ou investimento

Capacidade de identificar áreas para aprimoramento ou investimento Eficiência de tempo: Estrutura pronta para uso que minimiza a necessidade de começar do zero

**Leia também 10 softwares de mapeamento do fluxo de valor para melhorar os processos

10 modelos de mapas de capacidade de negócios

Reunimos 10 excelentes modelos de capacidade de negócios para ajudá-lo a começar. Cada um deles oferece uma abordagem exclusiva para que você possa encontrar o modelo mais adequado às suas necessidades.

Vamos começar! 👇

1. Modelo de matriz de capacidade de negócios do ClickUp

Modelo de matriz de recursos do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de recursos do ClickUp ajuda a mapear os pontos fortes de cada membro da equipe e a combiná-los com as necessidades de diferentes projetos ou funções. Com uma visão geral clara de quem tem quais habilidades, é fácil identificar as áreas em que sua equipe se destaca e onde há espaço para melhorias.

Este modelo usa um layout de grade, listando os membros da equipe em um eixo e suas habilidades ou capacidades no outro.

Você pode preencher cada célula com níveis de proficiência, o que lhe dá uma rápida noção de quem tem as habilidades de que você precisa e qual é a força delas. Esse formato visual torna as atribuições de projetos mais diretas, garantindo que as pessoas certas executem as tarefas certas.

Ideal para: Equipes que precisam de uma visão geral rápida das habilidades e capacidades para combinar os pontos fortes com as necessidades do projeto.

Fato curioso: O mapeamento de capacidade de negócios tem suas raízes na estratégia militar, onde uma "capacidade" originalmente se referia a um conjunto específico de habilidades ou equipamentos necessários para concluir uma missão.

2. Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp

O modelo Modelo de análise de lacunas de habilidades do ClickUp ajuda a identificar as lacunas entre as habilidades atuais da sua equipe e as necessárias para atingir suas metas de negócios.

É uma maneira prática de avaliar as qualificações, a experiência e o treinamento de seus funcionários, deixando claro onde o desenvolvimento é necessário. Esse modelo também o ajuda a ficar à frente da curva, alinhando as habilidades da sua equipe com as mudanças do setor e as novas tecnologias - o que é fundamental para manter uma vantagem competitiva.

Com esse modelo, você pode criar planos direcionados para aprimorar as habilidades de sua equipe ou trazer novos talentos. Ele promove uma cultura de aprendizado contínuo, aumentando a produtividade e a satisfação dos funcionários.

Ideal para: Líderes focados em alinhar as habilidades de sua equipe com os objetivos do negócio.

Leia também:*📖 10 softwares de mapeamento de relacionamento para equipes de vendas

3. Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp ajuda a mapear as habilidades técnicas da sua equipe de forma simples e organizada.

Você pode listar cada membro da equipe e suas habilidades e, em seguida, categorizá-las por tipo, nível de proficiência e relevância para diferentes projetos. A matriz compara os membros da equipe lado a lado, permitindo que você atribua a pessoa certa à tarefa certa.

Além disso, manter a matriz atualizada com novas habilidades ajuda a sua equipe a continuar crescendo e garante que as habilidades de todos correspondam aos objetivos estratégicos da organização.

Ideal para: Gerentes de TI e líderes técnicos que precisam de um detalhamento claro dos pontos fortes da equipe para projetos técnicos.

Dica profissional: Use técnicas de mapeamento de processos juntamente com mapas de capacidade de negócios para entender melhor como suas capacidades impulsionam as principais funções de negócios.

4. Modelo de matriz de habilidades da diretoria do ClickUp

Modelo de matriz de habilidades da diretoria da ClickUp

O modelo Modelo de matriz de habilidades da diretoria do ClickUp permite exibir as competências de cada membro da equipe, categorizando-as em habilidades técnicas, interpessoais e específicas do cargo

O que diferencia esse modelo é a forma como ele permite que você classifique as habilidades, ajudando-o a identificar rapidamente os pontos fortes e as lacunas. Isso facilita o planejamento do treinamento. Além disso, você pode designar a pessoa certa para o projeto certo com base em suas habilidades.

O modelo Visualização do quadro ClickUp fornece uma representação visual clara das habilidades da sua equipe. Você pode identificar facilmente áreas de especialização ou habilidades que possam estar faltando, ajudando-o a planejar os recursos com mais eficiência.

Ideal para: Gerentes de RH e de projetos que desejam uma forma visual de determinar, categorizar e comparar as habilidades da equipe.

Leia também:📖 10 modelos de mapas de processos para ClickUp, Excel e Word

5. Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp

O modelo Modelo de mapeamento de habilidades do ClickUp permite a fácil visualização das habilidades da sua equipe. Ele tem um layout estruturado no qual você pode inserir as habilidades de cada membro da equipe, o que lhe dá uma visão clara das capacidades gerais da equipe.

Esse modelo é útil porque organiza as habilidades em categorias como técnicas, pessoais e específicas do setor. Você pode identificar rapidamente onde sua equipe se destaca e onde existem lacunas. Além disso, é possível atribuir níveis de proficiência a cada habilidade, o que ajuda a identificar quem precisa de treinamento ou suporte adicional.

Ele também permite que você defina metas para o desenvolvimento de habilidades e acompanhe o progresso ao longo do tempo.

Ideal para: Gerentes que desejam alinhar as habilidades da equipe com as necessidades comerciais em constante evolução.

Dica profissional: Conecte seu mapa de capacidade com desenvolvimento de capacidadesesforços. Quando você visualiza seus pontos fortes e suas lacunas, pode direcionar as áreas que precisam de desenvolvimento.

6. Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp

Modelo de matriz de habilidades técnicas do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de habilidades de TI do ClickUp é perfeito para monitorar as habilidades da sua equipe de TI. Ele ajuda você a ver exatamente o que cada membro da equipe traz para a mesa, desde linguagens de programação até conhecimento de software e gerenciamento de projetos.

Você pode avaliar facilmente as habilidades e identificar os pontos fortes ou as áreas que precisam de atenção. O layout torna a comparação de habilidades entre a sua equipe muito simples, de modo que você saberá quem é a pessoa certa para cada tarefa.

À medida que sua equipe cresce e aprende coisas novas, você pode atualizar suas habilidades, mantendo todos alinhados com o que é necessário para os próximos projetos.

Ideal para: Equipes de TI que precisam de uma visão rápida de suas capacidades técnicas para os próximos projetos.

7. Modelo de RH de folha de matriz de habilidades de funcionários da Template.net

Via: Template.net O modelo de folha de matriz de habilidades dos funcionários é uma ferramenta útil para os profissionais de RH mapearem as habilidades dos funcionários em toda a organização. Ele oferece uma maneira estruturada de rastrear quem tem quais habilidades e onde pode haver lacunas.

O modelo inclui:

Informações do funcionário: Seções para nomes, funções e departamentos

Seções para nomes, funções e departamentos Categorias de habilidades: Uma lista de habilidades relevantes agrupadas em áreas técnicas, sociais e gerenciais

Uma lista de habilidades relevantes agrupadas em áreas técnicas, sociais e gerenciais Níveis de proficiência: Uma escala para mostrar o nível de habilidade de cada funcionário (por exemplo, iniciante, intermediário, avançado)

Uma escala para mostrar o nível de habilidade de cada funcionário (por exemplo, iniciante, intermediário, avançado) Necessidades de treinamento: Um espaço para anotar qualquer treinamento necessário para preencher as lacunas de habilidades

Essa matriz oferece uma visão clara dos pontos fortes e das áreas de desenvolvimento da sua equipe, facilitando o planejamento das necessidades futuras da força de trabalho.

Ideal para: Equipes de RH que gerenciam talentos e habilidades em vários departamentos.

Lembrete amigável: Os mapas de capacidade não são estáticos; eles podem (e devem) ser atualizados regularmente. À medida que as empresas crescem, se articulam ou entram em novos mercados, elas precisam revisar seus mapas para manter o rumo e a competitividade.

8. Modelo de análise de lacunas de habilidades para gerentes do Indeed

Via: De fato O modelo de análise de lacunas de habilidades para gerentes ajuda os gerentes a identificar onde as habilidades de sua equipe são insuficientes e a determinar como preencher essas lacunas.

Ele começa com os dados básicos - nome do funcionário, cargo e departamento - para dar algum contexto. Em seguida, você avalia as habilidades atuais e classifica a proficiência em uma escala. Você pode adicionar notas sobre o que eles fazem bem e onde precisam trabalhar.

A partir daí, você pode criar um plano de ação, seja por meio de treinamento ou orientação, com cronogramas para acompanhar o progresso.

Ideal para: Gerentes que trabalham para aumentar o desempenho da equipe e preencher lacunas de habilidades.

9. Modelo de matriz de competências de habilidades da AIHR

Via: AIHR

O AIHR Skills Competency Matrix Template mapeia de forma abrangente as habilidades em sua organização.

Ao criar o modelo, você define competências específicas que se alinham aos objetivos estratégicos da sua organização, tornando-o um reflexo personalizado das suas necessidades exclusivas.

Com base nos padrões da sua organização, você pode definir classificações de competência que reflitam o nível de domínio, do básico ao avançado. Com marcadores visuais claros para cada nível, você identifica rapidamente as áreas de alto desempenho e as lacunas de habilidades.

Ideal para: Profissionais de RH e líderes de equipe que precisam de uma visão detalhada das competências dos funcionários em áreas-chave.

Dica Amigável: Mapas perceptuais de pares com seu mapa de capacidade para ver como seus pontos fortes se alinham com as visões dos clientes. Enquanto o mapa de capacidade destaca seus pontos fortes internos, o mapa perceptual mostra como o mercado o vê, permitindo que você identifique áreas para melhorar e atender às expectativas dos clientes.

10. Modelo de matriz de avaliação de capacidade de negócios da InfoTech

Via: Tecnologia da Informação O modelo de matriz de avaliação de capacidade de negócios de TI avalia as capacidades de negócios necessárias para atingir as metas estratégicas. Ele começa definindo esses recursos - o que a organização faz para cumprir sua missão.

Em vez de se concentrar no "como" (como processos de negócios específicos), o modelo analisa o "o que" - as principais funções que a organização executa. Isso ajuda a destacar os pontos fortes e fracos, fornecendo insights valiosos para moldar seu plano de negócios .

O modelo também recomenda entrevistar pessoas-chave para identificar capacidades e lacunas importantes, garantindo que todas as perspectivas sejam consideradas.

Ideal para: Equipes executivas que planejam identificar pontos fortes e lacunas para moldar objetivos futuros.

leia também:📖 Leia também: 10 melhores modelos de roadmap de tecnologia para planejamento estratégico de TI

Obtenha mais de seus mapas de capacidade com o ClickUp

Um modelo de mapa de capacidade de negócios é um ótimo ponto de partida para entender os pontos fortes e as áreas de melhoria de sua organização. Mas por que parar por aí?

O ClickUp oferece ainda mais - modelos personalizáveis e dinâmicos que se integram perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

Com o ClickUp, você pode visualizar e ajustar facilmente seus recursos em tempo real, mantendo tudo alinhado e eficiente. Registre-se no ClickUp e comece a usar modelos que fazem mais do que apenas organizar - eles ajudam você a trabalhar de forma mais inteligente.