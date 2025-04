Como escrever um documento de requisitos de software

Você está em pleno desenvolvimento quando surge uma pergunta simples: _Esse recurso deveria funcionar assim?

A resposta não é clara e, de repente, a equipe se vê presa a um debate sobre o plano original.

Os mal-entendidos acontecem com frequência sem um documento sólido de especificação de requisitos de software (SRS).

Para os desenvolvedores de software e gerentes de projeto, uma SRS é uma fonte única de verdade, que define claramente cada recurso, função e expectativa.

Este blog o ajudará a criar um documento de requisitos de software que garanta que não haja surpresas ou mal-entendidos de última hora.

⏰ Resumo de 60 segundos

Para escrever um documento de especificação de requisitos de software (SRS), você precisa executar as seguintes etapas:

Defina sua finalidade e escopo: Descreva claramente o que o sistema de software alcançará, seus objetivos e limites

Descreva claramente o que o sistema de software alcançará, seus objetivos e limites Reunir requisitos: Documentar os requisitos funcionais (recursos específicos) e não funcionais (desempenho, usabilidade)

Documentar os requisitos funcionais (recursos específicos) e não funcionais (desempenho, usabilidade) **Descreva os principais recursos e funções do sistema: Descreva as principais funcionalidades e como elas atendem às necessidades do usuário

Detalhar a arquitetura do sistema: Explicar a estrutura do software e como os componentes interagem

Explicar a estrutura do software e como os componentes interagem Definir cronogramas e marcos do projeto: Estabelecer prazos e fases importantes para manter o projeto no caminho certo

Estabelecer prazos e fases importantes para manter o projeto no caminho certo Revisão e finalização: Envolva as partes interessadas para garantir que o SRS atenda às necessidades do projeto e aborde qualquer feedback fornecido

O que é um documento SRS?

**Um documento SRS define os requisitos funcionais e não funcionais de um projeto de software. Ele descreve o que o software fará, como ele deve funcionar e quaisquer restrições ou limitações

Pense nele como um projeto de engenharia de software. O documento fornece um roteiro claro que mantém a equipe de desenvolvimento alinhada e reduz a chance de interpretações errôneas, ajudando todos a permanecerem na mesma página.

você sabia? O conceito de um documento de especificação de requisitos de software teve origem na década de 1970 com o surgimento das metodologias de programação estruturada.

**Por que um documento SRS é importante no desenvolvimento de software?

Escrever especificações de requisitos de software é essencial para um processo de desenvolvimento bem estruturado.

Veja a seguir mais detalhes sobre o motivo. 👀

Consistência e clareza

Um SRS define cada detalhe antecipadamente para que todos entendam as metas do projeto. Sem isso, as prioridades podem se desalinhar, levando a um produto final desarticulado.

Exemplo: Sem uma SRS, alguns desenvolvedores podem se concentrar na criação de uma interface limpa e fácil de usar, enquanto outros priorizam recursos complexos de back-end, como processamento de dados. Sem prioridades acordadas, o produto pode ficar desarticulado e não atender às necessidades dos usuários. Um SRS evita isso e garante o alinhamento dos esforços de todos.

Comunicação aprimorada

Um SRS promove uma comunicação eficaz e é um ponto de referência para os membros técnicos e não técnicos da equipe.

Ele detalha os requisitos em uma linguagem clara, ajudando as partes interessadas, como gerentes de projeto ou clientes, a entender o escopo do projeto, mesmo sem formação técnica. Um entendimento compartilhado minimiza os mal-entendidos, mantém o feedback focado e garante que todas as equipes trabalhem alinhadas.

Exemplo: Considere um recurso destinado a melhorar a segurança dos dados de um aplicativo financeiro. Um gerente de projeto pode interpretar "segurança de dados" como a exigência de autenticação do usuário, enquanto um desenvolvedor pode ver isso como protocolos de criptografia. Um SRS esclarece os requisitos específicos de segurança, de modo que todos os membros da equipe entendam a abordagem pretendida.

Reduziu os riscos e atrasos do projeto

Um SRS reduz os riscos ao criar um caminho claro para o desenvolvimento e lidar com possíveis problemas antes que eles surjam. Ele fornece estrutura e pontos de referência, ajudando a equipe a navegar pelas mudanças sem interromper o progresso e causar desvios de escopo.

Exemplo: Um cliente solicita um novo recurso na metade do desenvolvimento. Com um SRS, a equipe pode avaliar rapidamente se a alteração atende aos requisitos definidos e determinar o impacto potencial.

Componentes de um documento de especificação de requisitos de software

Um documento SRS eficaz organiza os requisitos do projeto e metas em seções essenciais, cada uma servindo a um propósito exclusivo para manter a equipe alinhada.

Aqui estão os principais componentes que formam um documento abrangente de especificação de requisitos de software. 🗂️

Visão geral e objetivo do projeto

Esta seção define o contexto de todo o projeto. Ela descreve a finalidade, o escopo e o público alvo do software.

A visão geral inclui os principais objetivos do projeto, descrevendo o que o software alcançará e a quem ele se destina. Definir os principais termos, abreviações e acrônimos aqui garante um entendimento consistente entre todos os membros da equipe e partes interessadas.

Recursos do sistema e necessidades do usuário

Nesta seção, o documento SRS descreve as funcionalidades mais amplas e as necessidades do usuário que moldam o software.

Ele explica as funções principais, grupos de usuários e como o software aborda problemas ou necessidades. Isso faz a ponte com a seção de requisitos específicos, dando a todos um entendimento compartilhado de como o software será usado e quem se beneficiará dele.

Requisitos funcionais e não funcionais

Esta seção forma o coração do SRS.

Os requisitos funcionais listam cada recurso do software, descrevendo como ele se comportará e interagirá com os usuários ou outros sistemas.

Os requisitos não funcionais concentram-se no desempenho, na segurança, na escalabilidade e na usabilidade, definindo padrões para o funcionamento do software em várias condições.

Essa divisão garante que os desenvolvedores saibam exatamente o que construir, enquanto as partes interessadas não técnicas podem ver como o software atende às suas necessidades.

Bônus: Use modelos de especificações funcionais para criar um esboço organizado dos recursos e da funcionalidade de seu software.

Apêndices e glossário

Os apêndices fornecem informações adicionais que dão suporte ao SRS, mas não se encaixam nas seções principais, como referências a documentos relacionados, padrões técnicos ou diretrizes legais.

O glossário define termos específicos do setor, garantindo clareza para todos os leitores, independentemente do conhecimento técnico.

Juntos, esses recursos tornam o SRS um guia acessível e completo, no qual todos no projeto podem confiar.

leia também:📖 Leia também: Como escrever um PRD (com exemplos e modelos)

Como escrever um SRS eficaz

Uma SRS eficaz abrange os aspectos essenciais de um produto requisitos técnicos garantindo que as equipes de desenvolvimento e as partes interessadas tenham um roteiro claro.

Aqui está um guia passo a passo para a criação de um documento SRS com uma visão detalhada de como ClickUp um software de gerenciamento de projetos, oferece suporte a cada etapa, desde a elaboração e a revisão até o gerenciamento do feedback. 📝

1. Definir o objetivo e o escopo

Comece definindo claramente o objetivo do software e o escopo do projeto. Esta seção estabelece a base, garantindo que todos entendam a direção do projeto.

Seja específico sobre o que o software fará e o que não fará, mantendo a linguagem clara para evitar expectativas desalinhadas.

ClickUp Docs

Organize e agilize o fluxo de trabalho da sua equipe com o ClickUp Docs

Use Documentos do ClickUp para capturar essas informações de forma colaborativa, permitindo o feedback e as revisões das partes interessadas em tempo real.

Se preferir uma abordagem estruturada, você pode utilizar modelos personalizáveis para redigir rapidamente essa seção e refiná-la conforme necessário.

Modelo de documento de requisitos de produto do ClickUp

O modelo Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp é a ferramenta ideal para orientar um produto ou recurso do conceito à conclusão. Ele estabelece os elementos essenciais - quem, o que, por que, quando e como - mantendo as equipes de produto, design e engenharia na mesma página em todas as etapas.

Este modelo está estruturado para dar suporte a análise de requisitos e colaboração contínua, facilitando para todos os envolvidos manterem as prioridades claras. Ele evolui junto com o seu projeto como um documento vivo, de modo que você pode atualizá-lo à medida que surgem novos detalhes.

Além disso, você pode mapear cronogramas e marcos, definir prazos e manter todos focados em datas importantes. O modelo inclui até mesmo um local para avaliação de riscos e estratégias de atenuação para que você possa enfrentar os desafios de forma proativa.

2. Reunir requisitos

Colete requisitos funcionais e não funcionais das partes interessadas. Isso inclui comportamentos do sistema, especificações técnicas e métricas de desempenho.

Certifique-se de que todos os requisitos sejam documentados com clareza e armazenados em um local central.

Para organizar e rastrear essas entradas, use o Modelo de coleta de requisitos do ClickUp .

O modelo Modelo de requisitos do produto ClickUp também pode ser uma ferramenta útil.

ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para simplificar a criação de seu documento SRS e obter um roteiro de projeto claro e alinhado

Para obter ainda mais eficiência, experimente Cérebro ClickUp um recurso avançado com tecnologia de IA integrado diretamente em seu espaço de trabalho do ClickUp.

Essa ferramenta inteligente pode ajudar a gerar modelos personalizados adequados ao seu projeto, economizando tempo e garantindo consistência nos esforços de documentação do SRS.

⚙️ Bônus: Explore mais modelos de levantamento de requisitos para encontrar a opção certa para a sua equipe.

3. Descreva os recursos e as funções do sistema

Em seguida, descreva os principais recursos do sistema e sua operação, divididos por funções de usuário e interações do sistema. Descrições simples e claras ajudarão a evitar detalhes complicados demais.

Enquanto você trabalha nessa etapa, o Docs ajuda a esboçar e atualizar os recursos do sistema de forma colaborativa.

Tarefas do ClickUp

Vincule essas descrições a Tarefas do ClickUp onde os membros da equipe podem acompanhar o progresso, atribuir responsabilidades e garantir que cada recurso seja totalmente desenvolvido e documentado.

Vincule sem esforço o ClickUp Tasks ao Docs para aprimorar o processo de desenvolvimento de software

**Alguns desenvolvedores consideram um documento SRS um contrato entre a equipe de desenvolvimento e as partes interessadas, responsabilizando ambas as partes pelos recursos acordados.

4. Descreva a arquitetura do sistema

A seção de arquitetura deve explicar como o sistema está estruturado e como os diferentes componentes interagem. Apresente isso claramente para evitar confusão.

ClickUp Custom Fields

Personalize o processo de documentação do SRS com os campos personalizados do ClickUp

Para rastrear componentes e garantir que a arquitetura permaneça atualizada, use Campos personalizados do ClickUp . Isso permite que você acompanhe os principais componentes arquitetônicos diretamente nas tarefas, garantindo que tudo esteja alinhado à medida que o sistema evolui.

Por exemplo, para gerenciar os custos associados a cada componente arquitetônico, você pode criar um campo personalizado numérico para rastrear o orçamento estimado e real de cada tarefa.

Você pode até mesmo configurar um campo de orçamento para cada componente do sistema, como "Custos de projeto", "Custos de desenvolvimento" ou "Custos de teste", para controlar os gastos em diferentes fases ou componentes da arquitetura separadamente.

5. Definir cronogramas e marcos do projeto

Defina os principais marcos e prazos para garantir que o projeto avance sem problemas e que as partes interessadas saibam quando esperar os resultados.

ClickUp Milestones

Acompanhe as principais realizações de seu projeto SRS com o ClickUp Milestones Marcos do ClickUp ajudam a visualizar o cronograma do projeto para que todos conheçam os prazos e metas críticos.

Por exemplo, você pode definir um marco para concluir a interface de usuário do sistema, outro para a fase de desenvolvimento e um último para testes ou implementação.

Cada marco ajuda a equipe a se concentrar em metas específicas, acompanhar o progresso e informar as partes interessadas sobre o status do projeto.

Além disso, o ClickUp permite que você personalize os Milestones para atender aos requisitos exclusivos do seu projeto.

leia também:📖 Também leio: Como redigir um documento de especificações técnicas

6. Revise e finalize o documento

Depois de redigir o SRS, é hora de revisar e dar feedback às partes interessadas.

As partes interessadas, como desenvolvedores, gerentes de projeto e clientes, revisam o documento cuidadosamente para garantir clareza, integridade e precisão. Eles avaliam se os requisitos são realistas e alcançáveis, garantindo que nada essencial seja esquecido.

Quaisquer ambiguidades ou discrepâncias são abordadas e são feitas revisões para refinar o documento.

As partes interessadas também examinam atentamente os requisitos da interface externa, pois eles determinam a qualidade da comunicação e da integração do software com outros sistemas. Suas contribuições garantem que as interações entre o software e os sistemas externos sejam viáveis, eficientes e atendam a todos os padrões necessários.

ClickUp Chat

Permita atualizações em tempo real e comunicação perfeita entre a equipe com o ClickUp Chat ClickUp Chat facilita a realização de discussões em tempo real e a obtenção de feedback rápido, para que sua equipe possa manter a sincronia e a organização das conversas exatamente onde o trabalho acontece.

Isso garante respostas rápidas a perguntas ou preocupações, mantendo o ritmo do processo de revisão.

O Chat realmente faz do ClickUp o aplicativo para tudo, para o trabalho.

Use o ClickUp Assign Comments para garantir itens de ação claros e feedback organizado da equipe

Além disso, Comentários de atribuição do ClickUp mantém o feedback sistemático e vinculado a tarefas específicas.

Os membros da equipe podem endereçar comentários diretamente uns aos outros, facilitando o acompanhamento das revisões, esclarecendo as próximas etapas e mantendo todos alinhados durante todo o projeto.

Com o feedback claro e acessível, as equipes podem trabalhar de forma eficiente para obter uma versão final refinada.

Você sabia que o padrão IEEE 830 é uma diretriz comum para a criação de documentos SRS e foi uma das primeiras tentativas de formalizar as especificações de requisitos de software.

Lista de verificação: Principais etapas para escrever uma SRS abrangente

Aqui está uma lista de verificação útil para garantir que sua SRS atinja todos os objetivos certos:

definir o propósito, o escopo e as metas do projeto liste os requisitos funcionais (recursos e comportamentos) documentar os requisitos não funcionais (desempenho, escalabilidade) descrever a arquitetura do sistema e as interações dos componentes incluir cronogramas, marcos e principais resultados do projeto criar um glossário para termos técnicos e abreviações revisar e iterar com as partes interessadas para garantir precisão e clareza armazene o SRS final em uma plataforma centralizada e colaborativa como o ClickUp

Melhores práticas para a documentação do SRS

Algumas práticas recomendadas podem ajudá-lo a criar documentos de requisitos de software eficazes e adaptáveis, dando suporte a um ciclo de vida de desenvolvimento tranquilo.

Vamos nos aprofundar em algumas das melhores maneiras de documentar seu SRS de forma eficaz. 📃

1. Priorizar a clareza e a concisão

Um documento SRS deve comunicar os requisitos com precisão, sem complexidade desnecessária. Procure usar uma linguagem direta e evite jargões técnicos que possam confundir as partes interessadas não técnicas.

Divida as ideias complexas em seções menores e digeríveis e use recursos visuais ou diagramas para ilustrar fluxos de trabalho ou relacionamentos sempre que possível.

Concentre-se em manter cada seção focada e direta ao ponto. Em vez de incluir descrições longas, tente usar marcadores para delinear os pontos principais, permitindo que os leitores absorvam as informações rapidamente.

Dica profissional: Crie o documento de design de software juntamente com o SRS para preencher a lacuna entre o que o sistema precisa fazer e como ele será construído. Trabalhar nos dois simultaneamente ajuda a identificar possíveis problemas com antecedência e garante que o projeto corresponda aos requisitos, economizando tempo e reduzindo as revisões posteriores.

2. Envolver as partes interessadas em todo o processo

Obter a opinião de todos os participantes relevantes - proprietários de produtos, desenvolvedores, testadores e até mesmo usuários finais - garante que o documento SRS capture as expectativas e os requisitos de todos.

O envolvimento precoce com os participantes ajuda a identificar possíveis conflitos ou mal-entendidos, permitindo que você os resolva antes do andamento do projeto. Organize reuniões regulares ou sessões de feedback para reunir suas percepções e incorporar seus comentários ao documento à medida que ele evolui.

O envolvimento das partes interessadas também promove o alinhamento e a responsabilidade. Quando todos contribuem para o SRS, é mais provável que apoiem os requisitos nele descritos, ajudando a evitar gargalos e atrasos que podem ocorrer se as principais necessidades ou restrições forem negligenciadas.

3. Realizar revisões e atualizações iterativas

Um documento SRS não deve ser estático; ele deve evoluir à medida que o projeto progride.

Programe revisões e atualizações regulares para manter o documento preciso e alinhado com quaisquer alterações no escopo do projeto, nos requisitos do usuário ou nas restrições técnicas. As revisões iterativas também permitem refinar as seções para maior clareza e ajustar com base no feedback das partes interessadas.

Para agilizar as atualizações, designe membros específicos da equipe responsáveis por revisar a documentação técnica e implementando um sistema de controle de versão. Essa abordagem evita que informações desatualizadas causem confusão ou atrasos.

4. Definir os requisitos em termos mensuráveis

Para que um documento SRS oriente o desenvolvimento de forma eficaz, os requisitos precisam ser específicos e mensuráveis. Evite linguagem vaga como "rápido" ou "fácil de usar"; forneça métricas ou critérios claros que definam o sucesso.

Por exemplo, se o sistema deve carregar rapidamente, especifique o tempo de carregamento aceitável (por exemplo, "menos de 3 segundos").

Requisitos precisos e mensuráveis ajudam a garantir que todos tenham as mesmas expectativas e possam verificar objetivamente se cada requisito foi atendido durante o teste.

*Leia também:📖 Leia também 12 modelos de documento de requisitos do produto (PRD) no Word e ClickUp

Obtenha uma documentação de SRS clara e colaborativa com o ClickUp

A criação de um documento SRS bem estruturado garante que todos os membros da equipe e as partes interessadas compreendam os requisitos e as metas do projeto.

Seguir as práticas recomendadas - concentrar-se na clareza, envolver as partes interessadas e comprometer-se com atualizações regulares - ajudará a evitar falhas de comunicação dispendiosas e facilitará o processo de desenvolvimento.

O ClickUp fornece acesso a modelos personalizáveis, ferramentas de colaboração em tempo real e todos os recursos de que você precisa para criar e manter um documento SRS de alta qualidade.

Comece a criar um fluxo de trabalho mais organizado e eficiente com o ClickUp. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!