Os 10 principais softwares de gerenciamento de auditoria para auditorias internas simplificadas

Quando o comitê de auditoria quer atualizações, é fácil se sentir sobrecarregado tentando manter tudo sob controle.

Mas há algo que pode facilitar seu trabalho. Entre no software de gerenciamento de auditoria

Essas ferramentas o ajudam a planejar, executar e auditar projetos com mais eficiência, automatizando muitas tarefas manuais que normalmente atrasam o trabalho. Quer você esteja trabalhando em um relatório de auditoria interna, em uma auditoria anual, acompanhando a conformidade ou gerenciando listas de verificação de auditoria, o software mantém tudo organizado em um só lugar, garantindo a conformidade e a segurança.

Um software de gerenciamento de auditoria interna permite programar e conduzir auditorias, atribuir tarefas, documentar descobertas e gerar relatórios de auditoria detalhados.

É como ter um membro extra na equipe que nunca perde um prazo e verifica cada detalhe para você. Neste artigo, minha equipe e eu listamos os 10 principais softwares de gerenciamento de auditoria para suas auditorias internas, juntamente com seus melhores recursos, limitações e detalhes de preços.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está um resumo rápido dos 10 principais softwares de gerenciamento de auditoria para potencializar suas auditorias e economizar tempo:

ClickUp: O melhor para fluxos de trabalho de auditoria personalizáveis e controle de tarefas SafetyCulture (iAuditor): O melhor para gerenciamento de inspeções e relatórios em tempo real **SAP: O melhor para integração em larga escala e gerenciamento de riscos TeamMate: Melhor para personalização e envolvimento das partes interessadas Pentana by Ideagen: O melhor para auditorias ilimitadas e fluxos de trabalho flexíveis MetricStream: Melhor para insights com tecnologia de IA e auditorias baseadas em riscos AuditBoard: Melhor para gerenciamento colaborativo de riscos e ganhos de eficiência Workiva: O melhor para relatórios financeiros integrados e colaboração em tempo real AuditBond by Diligent: O melhor para fluxos de trabalho dimensionáveis e análises integradas Onspring: O melhor para automação e flexibilidade de GRC sem código

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de auditoria

Ao longo dos anos, usei muitos softwares de gerenciamento de auditoria para descobrir o que funciona melhor para mim.

O melhor software de auditoria interna geralmente tem os seguintes recursos:

Análise e mapeamento de estruturas : Um bom software de gerenciamento de auditoria deve ser capaz de analisar as estruturas regulatórias e mapear os requisitos sobrepostos.

: Um bom software de gerenciamento de auditoria deve ser capaz de analisar as estruturas regulatórias e mapear os requisitos sobrepostos. Análise de dados para análise de lacunas : Seus controles atuais provavelmente não atenderão a todos os requisitos de conformidade. Nesse caso, seu software de auditoria interna deve realizar uma análise de lacunas para revelar as deficiências e sugerir onde você precisa melhorar

: Seus controles atuais provavelmente não atenderão a todos os requisitos de conformidade. Nesse caso, seu software de auditoria interna deve realizar uma análise de lacunas para revelar as deficiências e sugerir onde você precisa melhorar Rastreamento do trabalho de correção : Quando você souber onde está falhando, o software deverá rastrear seus esforços de correção. Quer esteja corrigindo controles ou implementando novas políticas, ele o ajudará a ver o progresso e evitará o pânico do tipo "Será que esqueci alguma coisa?

: Quando você souber onde está falhando, o software deverá rastrear seus esforços de correção. Quer esteja corrigindo controles ou implementando novas políticas, ele o ajudará a ver o progresso e evitará o pânico do tipo "Será que esqueci alguma coisa? Buscar evidências junto às partes interessadas : Procurar manualmente as evidências de auditoria? Não, obrigado! O software de auditoria certo deve lidar com as solicitações em um único sistema, mantendo tudo organizado para que você não fique procurando em e-mails perdidos ou mensagens de bate-papo esquecidas

: Procurar manualmente as evidências de auditoria? Não, obrigado! O software de auditoria certo deve lidar com as solicitações em um único sistema, mantendo tudo organizado para que você não fique procurando em e-mails perdidos ou mensagens de bate-papo esquecidas Colaboração com a equipe de auditoria : Quando sua equipe de auditoria está espalhada em diferentes fusos horários, a comunicação é fundamental. Seu software de gerenciamento de auditoria deve oferecer uma plataforma segura para colaboração, mantendo todos na mesma página sem cadeias de e-mail intermináveis

: Quando sua equipe de auditoria está espalhada em diferentes fusos horários, a comunicação é fundamental. Seu software de gerenciamento de auditoria deve oferecer uma plataforma segura para colaboração, mantendo todos na mesma página sem cadeias de e-mail intermináveis Atribuição de tarefas, alertas e escalonamento: Lembrar-se dos prazos é difícil, especialmente quando chega a temporada de auditorias. Seu software deve atribuir tarefas, enviar lembretes gentis (ou não tão gentis) e escalonar tarefas atrasadas

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de auditoria

Agora que já falamos sobre o que procurar em um software de auditoria interna, minha equipe no ClickUp e eu pesquisamos e compilamos uma lista das ferramentas que realmente nos impressionaram com sua funcionalidade.

Essas ferramentas vão além do básico e oferecem recursos que tornam as auditorias internas menos estressantes. Vamos explorar.

1. ClickUp (melhor para fluxos de trabalho de auditoria personalizáveis e rastreamento de tarefas) ClickUp é o aplicativo tudo para o trabalho que garante que seu processo de auditoria seja perfeito, com P maiúsculo.

Nossa jornada começa com o Modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp o modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp, desenvolvido para ajudá-lo a gerenciar todas as fases da auditoria.

Modelo de lista de verificação de auditoria interna do ClickUp

Você pode facilmente rastrear insights, gerenciar processos de conformidade e criar fluxos de trabalho repetíveis que economizam seu tempo em auditorias futuras. Desde a organização dos dados de auditoria até a colaboração com as partes interessadas, esta lista de verificação do ClickUp simplifica todo o processo.

Depois de definir sua lista de verificação, os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp ajudam você a concluir os itens de ação individualmente.

Gerenciamento de tarefas do ClickUp Gerenciamento de tarefas do ClickUp é um divisor de águas aqui (e também um grande motivo pelo qual o ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de auditoria preferida da minha equipe) - atribuir tarefas de auditoria, definir datas de vencimento e acompanhar o progresso nunca foi tão fácil.

Mais,

/href/ Automações do ClickUp

ajuda a evitar o trabalho pesado repetitivo, automatizando acompanhamentos e lembretes. Ele pode escalar tarefas atrasadas, mantendo sua equipe responsável.

Fique no caminho certo com o processo de auditoria de conformidade com o ClickUp Reminders

Precisa de um local para armazenar todos os documentos e relatórios de auditoria?

ClickUp Docs Documentos do ClickUp permite organizar e compartilhar evidências de auditoria, políticas de conformidade e relatórios de auditoria interna em um local seguro. Ele também permite monitorar as revisões de documentos com rastreamento de versões, garantindo que todas as alterações sejam registradas.

Crie um repositório centralizado para suas evidências internas com o ClickUp Docs

A colaboração também é facilitada, seja trabalhando com uma equipe de auditoria em diferentes fusos horários ou coordenando com partes interessadas externas.

ClickUp Chat

O recurso de bate-papo em tempo real da plataforma, Bate-papo do ClickUp o ClickUp Chat /%ref/, permite que você se comunique perfeitamente com sua equipe. Agora você pode anexar arquivos e compartilhar atualizações e feedbacks sem precisar alternar entre diferentes aplicativos com o Chat.

Simplifique a comunicação com os auditores de conformidade e agilize seu processo de auditoria

Quadros brancos ClickUp

Se você precisar de uma representação visual do seu plano de auditoria, Quadros brancos do ClickUp permitem que você mapeie estratégias de forma colaborativa, oferecendo uma visão geral.

Crie um plano abrangente de mitigação de riscos com os quadros brancos ClickUp

ClickUp Dashboards

Por fim, para aqueles que desejam percepções instantâneas, Painéis do ClickUp fornece análises em tempo real, ajudando-o a rastrear as principais métricas, como progresso da auditoria, tarefas abertas e status de conformidade.

Rastreie o progresso de sua auditoria de conformidade em várias áreas com os ClickUp Dashboards

Se você ainda estiver preocupado com a possibilidade de perder algumas tarefas, o Modelo de auditorias corporativas do ClickUp transforma a plataforma em um eficiente ferramenta de gerenciamento de conformidade para tarefas de auditoria.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerenciamento de tarefas : Crie, atribua e monitore tarefas sem esforço. Você pode até mesmo definir tarefas recorrentes para auditorias regulares e receber lembretes automáticos quando os prazos se aproximam

: Crie, atribua e monitore tarefas sem esforço. Você pode até mesmo definir tarefas recorrentes para auditorias regulares e receber lembretes automáticos quando os prazos se aproximam Armazenamento de documentos : Mantenha todos os documentos, relatórios e evidências relacionados à auditoria em um só lugar com o ClickUp Docs. Além disso, o recurso de controle de versão garante uma trilha de auditoria clara

: Mantenha todos os documentos, relatórios e evidências relacionados à auditoria em um só lugar com o ClickUp Docs. Além disso, o recurso de controle de versão garante uma trilha de auditoria clara Automação : Automatize os fluxos de trabalho de auditoria, como atribuições de tarefas e lembretes de acompanhamento, reduzindo as tarefas manuais e mantendo o processo funcionando sem problemas

: Automatize os fluxos de trabalho de auditoria, como atribuições de tarefas e lembretes de acompanhamento, reduzindo as tarefas manuais e mantendo o processo funcionando sem problemas Quadros brancos : Mapeie visualmente seus fluxos de trabalho de auditoria e colabore em tempo real com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp - perfeitos para brainstorming e refinamento de estratégias

: Mapeie visualmente seus fluxos de trabalho de auditoria e colabore em tempo real com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp - perfeitos para brainstorming e refinamento de estratégias Relatórios e painéis de controle : Obtenha insights em tempo real sobre o progresso de sua auditoria com painéis personalizáveis, permitindo que você acompanhe KPIs, tarefas atrasadas e status de conformidade em um piscar de olhos

: Obtenha insights em tempo real sobre o progresso de sua auditoria com painéis personalizáveis, permitindo que você acompanhe KPIs, tarefas atrasadas e status de conformidade em um piscar de olhos Ferramentas de colaboração: Comunique-se com sua equipe diretamente no ClickUp usando o recurso Chat, compartilhe arquivos e mantenha todos atualizados sem alternar entre aplicativos

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado : Os recursos abrangentes do ClickUp podem levar algum tempo para serem dominados

: Os recursos abrangentes do ClickUp podem levar algum tempo para serem dominados Funcionalidade móvel: Embora o aplicativo móvel do ClickUp seja útil, às vezes ele pode ser menos responsivo do que a versão para desktop

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

**Você sabia? O mercado global de software de gerenciamento de auditoria deve atingir uS$ 2.987 milhões até 2029 . Esse número enorme não é surpreendente, considerando a importância das auditorias para os departamentos financeiros.

2. SafetyCulture (iAuditor) (Melhor para gerenciamento de inspeções e relatórios em tempo real)

via Cultura de segurança Pode valer a pena explorar os recursos do SafetyCulture (iAuditor) se a sua empresa exigir inspeções frequentes. Essa ferramenta simplifica a realização de auditorias regulares, a sinalização de problemas e a resolução deles, além de manter sua equipe na mesma página.

O que é conveniente é como o SafetyCultur permite que você configure listas de verificação personalizáveis em minutos. O aplicativo é móvel em primeiro lugar, o que significa que você pode realizar inspeções, capturar dados e atribuir ações corretivas, tudo a partir do seu telefone.

Melhores recursos do SafetyCulture (iAuditor)

Listas de verificação de inspeção : Converta listas de verificação em papel ou planilhas do Excel em formulários de inspeção inteligentes e personalizáveis com um construtor do tipo arrastar e soltar

: Converta listas de verificação em papel ou planilhas do Excel em formulários de inspeção inteligentes e personalizáveis com um construtor do tipo arrastar e soltar Ações corretivas : Atribua tarefas de acompanhamento com base em itens de inspeção sinalizados, defina prioridades e atribua datas de vencimento - mesmo para usuários sem contas do iAuditor

: Atribua tarefas de acompanhamento com base em itens de inspeção sinalizados, defina prioridades e atribua datas de vencimento - mesmo para usuários sem contas do iAuditor Relatórios em tempo real : Gere instantaneamente relatórios de marca após as inspeções e compartilhe-os com equipes ou clientes diretamente do aplicativo

: Gere instantaneamente relatórios de marca após as inspeções e compartilhe-os com equipes ou clientes diretamente do aplicativo Recurso Head Up : Comunique atualizações importantes e compartilhe mensagens de vídeo envolventes com as equipes, não importa onde elas estejam

: Comunique atualizações importantes e compartilhe mensagens de vídeo envolventes com as equipes, não importa onde elas estejam Painel de análise: Visualize o desempenho e as tendências em tempo real das equipes com sincronização automática entre dispositivos móveis e a plataforma de desktop

Limitações do SafetyCulture (iAuditor)

Recursos off-line limitados : Embora o iAuditor funcione bem on-line, alguns usuários notaram limitações na funcionalidade ao realizar inspeções em áreas com conectividade ruim

: Embora o iAuditor funcione bem on-line, alguns usuários notaram limitações na funcionalidade ao realizar inspeções em áreas com conectividade ruim Restrições de dispositivos: O número de dispositivos permitidos por conta premium é limitado, e os usuários não podem aumentá-lo facilmente sem atualizar seu plano

Preços do SafetyCulture (iAuditor)

Gratuito : uS$ 0 por usuário

: uS$ 0 por usuário Premium : uS$ 24 por assento por mês

: uS$ 24 por assento por mês Empresa: Preços personalizados

SafetyCulture (iAuditor) classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 190 avaliações)

3. SAP (melhor para integração em larga escala e gerenciamento de riscos)

via SAP Se sua organização está profundamente enraizada no ecossistema SAP, o SAP Audit Management pode ser sua solução ideal para processos de auditoria.

SAP (Systems, Applications, and Products) é um ecossistema que se refere à rede de produtos, serviços, parceiros e clientes relacionados à SAP que trabalham juntos.

Com foco na integração, essa ferramenta funciona facilmente com os aplicativos SAP Risk Management e SAP Process Control. Gosto do fato de ela simplificar tarefas como documentação, criação de relatórios de auditoria e organização de documentos de trabalho eletrônicos.

No entanto, o SAP Audit Management pode não ser adequado para empresas menores ou para aquelas que usam sistemas ERP não SAP. E, embora ofereça ampla personalização, há uma curva de aprendizado para usuários não familiarizados com a vasta gama de recursos do SAP.

Melhores recursos do SAP

Integração com o ecossistema SAP : Integra-se perfeitamente ao SAP Risk Management e ao Process Control, oferecendo uma solução de auditoria unificada para organizações que já utilizam ferramentas SAP

: Integra-se perfeitamente ao SAP Risk Management e ao Process Control, oferecendo uma solução de auditoria unificada para organizações que já utilizam ferramentas SAP Recursos móveis : Permite que os auditores capturem documentação e criem relatórios de auditoria usando dispositivos móveis com uma interface intuitiva de arrastar e soltar

: Permite que os auditores capturem documentação e criem relatórios de auditoria usando dispositivos móveis com uma interface intuitiva de arrastar e soltar Planejamento de auditoria e gerenciamento de recursos : Simplifica o planejamento de auditoria, a alocação de recursos e a programação para otimizar a utilização da equipe

: Simplifica o planejamento de auditoria, a alocação de recursos e a programação para otimizar a utilização da equipe Relatórios automatizados : Gera resultados de auditoria rapidamente com modelos padronizados e reduz a repetição de descobertas com o rastreamento automatizado de problemas

: Gera resultados de auditoria rapidamente com modelos padronizados e reduz a repetição de descobertas com o rastreamento automatizado de problemas Avaliação de riscos em tempo real: Fornece análises de auditoria em tempo real, ajudando os auditores a escolher problemas de alto valor e a obter insights mais profundos sobre os riscos

Limitações do SAP

Utilidade limitada para sistemas não-SAP : Embora seja excelente para usuários SAP, pode exigir ferramentas adicionais para empresas que usam outros sistemas ERP

: Embora seja excelente para usuários SAP, pode exigir ferramentas adicionais para empresas que usam outros sistemas ERP Caro para organizações menores : Devido a seus amplos recursos, o custo pode ser proibitivo para PMEs, tornando-o mais adequado para empresas maiores

: Devido a seus amplos recursos, o custo pode ser proibitivo para PMEs, tornando-o mais adequado para empresas maiores Curva de aprendizado: Embora a interface do usuário seja intuitiva, o domínio de toda a gama de recursos, principalmente para novos usuários, pode levar algum tempo

Preços SAP

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da SAP

G2 : 4.2/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 310 avaliações)

4. TeamMate (melhor para personalização e envolvimento das partes interessadas)

via Companheiro de equipe Gostei do fato de que os fluxos de trabalho personalizáveis e as integrações do TeamMate permitem que ele seja usado em uma ampla gama de setores. Além disso, o TeamMate+ Audit oferece uma solução completa para o gerenciamento de auditorias internas, incluindo avaliações de risco, planejamento de auditoria, execução e rastreamento de problemas, tudo em uma única plataforma.

Melhores recursos do TeamMate

Fluxos de trabalho personalizáveis : Configure fluxos de trabalho, modelos e painéis de auditoria para atender às necessidades exclusivas da sua organização e ajuste-os conforme a evolução da sua equipe

: Configure fluxos de trabalho, modelos e painéis de auditoria para atender às necessidades exclusivas da sua organização e ajuste-os conforme a evolução da sua equipe Envolvimento das partes interessadas : Crie relatórios de auditoria que sejam visuais, concisos e adaptados para envolver as partes interessadas e obter maior impacto na auditoria

: Crie relatórios de auditoria que sejam visuais, concisos e adaptados para envolver as partes interessadas e obter maior impacto na auditoria Insights orientados por dados : Utilize ferramentas de análise de dados para realizar testes de cobertura de 100% e identificar riscos ocultos com CAATs (Computer Aided Audit Tools) avançadas

: Utilize ferramentas de análise de dados para realizar testes de cobertura de 100% e identificar riscos ocultos com CAATs (Computer Aided Audit Tools) avançadas Garantia combinada : Realize avaliações de risco e testes de controle em um único aplicativo, compartilhando informações de alto nível entre as equipes e mantendo a independência

: Realize avaliações de risco e testes de controle em um único aplicativo, compartilhando informações de alto nível entre as equipes e mantendo a independência Integração com o MS Office e o SAP: Integre-se perfeitamente com ferramentas populares para gerenciar dados, gerar relatórios e garantir uma colaboração tranquila

Limitações do TeamMate

Relatórios pré-construídos limitados : Embora altamente personalizáveis, os relatórios integrados da plataforma são um pouco limitados no número de campos disponíveis, exigindo que os usuários gastem tempo criando seus próprios relatórios

: Embora altamente personalizáveis, os relatórios integrados da plataforma são um pouco limitados no número de campos disponíveis, exigindo que os usuários gastem tempo criando seus próprios relatórios Suporte ao cliente lento : Os usuários relataram longos tempos de resposta para questões de suporte, o que pode atrasar a implementação ou a solução de problemas

: Os usuários relataram longos tempos de resposta para questões de suporte, o que pode atrasar a implementação ou a solução de problemas Falta de recursos do TeamMate AM: Alguns recursos da antiga plataforma TeamMate AM ainda não foram integrados ao TeamMate+, frustrando os usuários de longa data

Preços do TeamMate

Preços personalizados

Classificações e resenhas das soluções de auditoria TeamMate

G2 : 4.2/5 (mais de 220 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

5. Pentana da Ideagen (melhor para auditorias ilimitadas e fluxos de trabalho flexíveis)

via Pentana Se você estiver substituindo processos manuais ou softwares desatualizados, o Pentana da Ideagen oferece um sistema de auditoria completo com auditorias ilimitadas e sem custos ocultos.

Um dos recursos de destaque da Ideagen é sua capacidade de espelhar a estrutura de sua organização, facilitando a navegação em seu universo de locais, processos e entidades.

No entanto, vale a pena observar que vários usuários observaram problemas com a usabilidade dos relatórios do painel, citando confusão com a forma como os relatórios são marcados. Além disso, a falta de notificações de alerta nos relatórios do painel tem sido uma reclamação comum entre os usuários.

melhores recursos do #### Pentana by Ideagen

Auditorias ilimitadas : Realize quantas auditorias forem necessárias por ano, sem custos adicionais, oferecendo flexibilidade para se adaptar à evolução dos riscos

: Realize quantas auditorias forem necessárias por ano, sem custos adicionais, oferecendo flexibilidade para se adaptar à evolução dos riscos Fluxos de trabalho flexíveis : Siga qualquer estrutura de auditoria com fluxos de trabalho passo a passo, incluindo suporte para sprints ágeis e padrões do IIA

: Siga qualquer estrutura de auditoria com fluxos de trabalho passo a passo, incluindo suporte para sprints ágeis e padrões do IIA Reflete sua organização : Navegue facilmente em um sistema que mapeia sua hierarquia de locais, processos e entidades para uma melhor cobertura de controle

: Navegue facilmente em um sistema que mapeia sua hierarquia de locais, processos e entidades para uma melhor cobertura de controle Resposta unificada a riscos : A integração com o Ideagen Risk Management unifica os relatórios de auditoria e de risco, garantindo uma supervisão abrangente

: A integração com o Ideagen Risk Management unifica os relatórios de auditoria e de risco, garantindo uma supervisão abrangente Relatórios envolventes: Apresente relatórios e painéis rápidos e detalhados que chamam a atenção das partes interessadas, tornando os dados de auditoria fáceis de digerir

Limitações do Pentana by Ideagen

Usabilidade dos relatórios do painel : Os usuários consideraram confusa e ineficiente a marcação dos relatórios por datas de auditoria em vez de planos de auditoria

: Os usuários consideraram confusa e ineficiente a marcação dos relatórios por datas de auditoria em vez de planos de auditoria Falta de notificações de alerta : A ausência de notificações de alerta nos relatórios do painel torna mais difícil para os usuários se manterem atualizados sobre mudanças importantes

: A ausência de notificações de alerta nos relatórios do painel torna mais difícil para os usuários se manterem atualizados sobre mudanças importantes Experiência geral do usuário: Alguns usuários relataram insatisfação com a funcionalidade geral e a experiência do usuário do recurso de relatórios do painel

Pentana by Ideagen preços

**Preços personalizados

Pentana by Ideagen avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. MetricStream (melhor para insights baseados em IA e auditorias baseadas em risco)

via MetricStream O software de auditoria interna MetricStream se destaca por oferecer uma abordagem baseada em riscos para auditorias internas que se alinha às metas organizacionais e aos riscos multidimensionais. Um dos recursos de destaque do MetricStream é seu gerenciamento de problemas com IA, que usa o aprendizado de máquina para identificar rapidamente os problemas de auditoria e recomendar planos de ação.

Além disso, ele oferece uma plataforma centralizada para gerenciar várias atividades de Governança, Risco e Conformidade (GRC).

Embora o MetricStream se destaque por fornecer ferramentas satisfatórias de gerenciamento de riscos e auditoria, sua curva de aprendizado acentuada e os desafios de personalização podem tornar o trabalho de novos usuários desafiador. Além disso, alguns usuários consideraram os recursos de geração de relatórios limitados, principalmente ao gerar relatórios específicos ou ad-hoc.

Melhores recursos do MetricStream

Gerenciamento de problemas com IA : Utiliza o aprendizado de máquina para identificar problemas de auditoria, classificá-los e recomendar planos de ação, acelerando o processo de resolução

: Utiliza o aprendizado de máquina para identificar problemas de auditoria, classificá-los e recomendar planos de ação, acelerando o processo de resolução Universo de auditoria centralizado : Defina e mantenha entidades auditáveis, gerencie relacionamentos entre elementos de dados e atualize bibliotecas de auditoria à medida que sua empresa evolui

: Defina e mantenha entidades auditáveis, gerencie relacionamentos entre elementos de dados e atualize bibliotecas de auditoria à medida que sua empresa evolui Planejamento de auditoria baseado em riscos : Realize avaliações de risco usando uma estrutura de risco centralizada para otimizar os planos de auditoria e concentrar-se nas áreas de alto risco

: Realize avaliações de risco usando uma estrutura de risco centralizada para otimizar os planos de auditoria e concentrar-se nas áreas de alto risco Controle de tempo e gerenciamento de recursos : Use gráficos de Gantt e relatórios de planilhas de tempo para alocar recursos e acompanhar os cronogramas de auditoria em tempo real com eficiência

: Use gráficos de Gantt e relatórios de planilhas de tempo para alocar recursos e acompanhar os cronogramas de auditoria em tempo real com eficiência Relatórios abrangentes de auditoria: Gere relatórios de auditoria personalizáveis com acesso em tempo real a dados de auditoria, controle de status e painéis intuitivos

Limitações do MetricStream

Curva de aprendizado acentuada : A interface pode ser muito complicada para novos usuários, exigindo muitas vezes treinamento e integração extensivos

: A interface pode ser muito complicada para novos usuários, exigindo muitas vezes treinamento e integração extensivos Desafios de personalização : Embora altamente configurável, a implementação de fluxos de trabalho e relatórios personalizados pode ser tecnicamente exigente e pode requerer suporte externo

: Embora altamente configurável, a implementação de fluxos de trabalho e relatórios personalizados pode ser tecnicamente exigente e pode requerer suporte externo Limitações de relatórios: A geração de relatórios ad-hoc ou específicos pode ser complicada, exigindo esforço adicional para extrair e formatar os dados necessários

Preços do MetricStream

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do MetricStream

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. AuditBoard (melhor para gerenciamento colaborativo de riscos e ganhos de eficiência)

via Quadro de auditoria O AuditBoard conecta as equipes de auditoria e risco com as partes interessadas, os dados e os processos para revelar e gerenciar mais riscos. Com ênfase em uma abordagem de "risco conectado", a plataforma da AuditBoard integra perfeitamente as atividades de auditoria, conformidade e risco.

No entanto, alguns usuários expressaram frustração com a falta de uma opção no local e com as interrupções ocasionais causadas por atualizações de recursos.

Melhores recursos do AuditBoard

Gerenciamento colaborativo de riscos : Conecte perfeitamente equipes, partes interessadas e dados de auditoria, risco e conformidade para uma abordagem abrangente de gerenciamento de riscos

: Conecte perfeitamente equipes, partes interessadas e dados de auditoria, risco e conformidade para uma abordagem abrangente de gerenciamento de riscos Ganhos de eficiência : Os clientes relatam um ROI de 281% em três anos, graças a fluxos de trabalho automatizados, módulos personalizáveis e ferramentas específicas que facilitam os processos de auditoria e conformidade

: Os clientes relatam um ROI de 281% em três anos, graças a fluxos de trabalho automatizados, módulos personalizáveis e ferramentas específicas que facilitam os processos de auditoria e conformidade Interface amigável ao usuário : O design limpo e intuitivo da plataforma facilita a navegação e a personalização dos campos, garantindo uma experiência de usuário tranquila

: O design limpo e intuitivo da plataforma facilita a navegação e a personalização dos campos, garantindo uma experiência de usuário tranquila Integração com SOX e módulos de gerenciamento de risco : O AuditBoard integra a auditoria e a garantia SOX, garantindo uma auditoria eficiente e baseada em riscos em diferentes departamentos

: O AuditBoard integra a auditoria e a garantia SOX, garantindo uma auditoria eficiente e baseada em riscos em diferentes departamentos Suporte ao cliente: Altamente elogiado pelo suporte ao cliente ágil e útil, garantindo que as equipes maximizem o valor da plataforma

Limitações do AuditBoard

Não há opção no local : O AuditBoard é baseado apenas na nuvem, o que pode ser uma desvantagem para as organizações que exigem soluções no local

: O AuditBoard é baseado apenas na nuvem, o que pode ser uma desvantagem para as organizações que exigem soluções no local Interrupções na atualização de recursos : Alguns usuários relataram pequenas interrupções durante as atualizações de recursos, embora esses problemas geralmente sejam resolvidos rapidamente

: Alguns usuários relataram pequenas interrupções durante as atualizações de recursos, embora esses problemas geralmente sejam resolvidos rapidamente Perda da funcionalidade inicial com determinados upgrades: Os usuários observaram que a adoção de novos módulos, como o Risk Oversight, levou inicialmente a alguma perda de funcionalidade, embora tenham sido feitas melhorias ao longo do tempo

Preços do AuditBoard

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AuditBoard

G2 : 4.6/5 (mais de 1.010 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.010 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 310 avaliações)

8. Workiva (melhor para relatórios financeiros integrados e colaboração em tempo real)

via Workiva A Workiva é uma plataforma baseada em nuvem que conecta auditoria, risco, ESG e relatórios financeiros sob um único teto digital. Acredito que sua capacidade de integrar dados de várias fontes e oferecer fluxos de trabalho automatizados a coloca nesta lista.

Com milhares de modelos prontos para uso, automação para tarefas de auditoria e a capacidade de colaborar entre departamentos, a Workiva é ideal para organizações que precisam gerenciar auditorias complexas.

Embora a Workiva ofereça uma ampla funcionalidade, alguns usuários levantaram preocupações sobre problemas de desempenho, incluindo atrasos e velocidades de upload lentas.

Melhores recursos da Workiva

Colaboração em tempo real : Planeje, teste e relate o trabalho de auditoria em uma única plataforma, eliminando e-mails e arquivos dispersos na área de trabalho

: Planeje, teste e relate o trabalho de auditoria em uma única plataforma, eliminando e-mails e arquivos dispersos na área de trabalho Análise de auditoria : Acesse conjuntos completos de população com análises de dados avançadas, permitindo que os auditores identifiquem exceções e otimizem seus processos rapidamente

: Acesse conjuntos completos de população com análises de dados avançadas, permitindo que os auditores identifiquem exceções e otimizem seus processos rapidamente Automação de fluxos de trabalho : Automatize a coleta de evidências, as avaliações de risco e as tarefas de relatório para economizar tempo e se concentrar no trabalho de valor agregado

: Automatize a coleta de evidências, as avaliações de risco e as tarefas de relatório para economizar tempo e se concentrar no trabalho de valor agregado Relatórios financeiros integrados : Conecte auditoria, ESG e relatórios financeiros para proporcionar maior transparência e reduzir o trabalho manual

: Conecte auditoria, ESG e relatórios financeiros para proporcionar maior transparência e reduzir o trabalho manual Interface amigável ao usuário: O design intuitivo facilita a colaboração entre os auditores, o compartilhamento de documentos e a geração de relatórios em tempo real

Limitações do Workiva

Problemas de desempenho : Alguns usuários relataram velocidades lentas de upload e falhas ao alternar entre as páginas, especialmente na plataforma NextGen

: Alguns usuários relataram velocidades lentas de upload e falhas ao alternar entre as páginas, especialmente na plataforma NextGen Alto custo : Os custos de assinatura da Workiva são mais altos em comparação com outros softwares de gerenciamento de auditoria, o que pode ser uma desvantagem para organizações menores

: Os custos de assinatura da Workiva são mais altos em comparação com outros softwares de gerenciamento de auditoria, o que pode ser uma desvantagem para organizações menores Curva de aprendizado acentuada: A plataforma requer mais recursos de treinamento devido a seus recursos extensos, o que pode ser um obstáculo para novos usuários

Preços da Workiva

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Workiva

G2 : 4.6/5 (mais de 1.170 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.170 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

9. AuditBond by Diligent (melhor para fluxos de trabalho dimensionáveis e análises integradas)

via Título de Auditoria Experimentei o AuditBond By Diligent, e seu foco na eficiência é evidente em seus modelos padronizados, matrizes de risco reutilizáveis e recursos de automação. Além disso, ele foi desenvolvido para ser dimensionado de acordo com sua organização.

As práticas recomendadas incorporadas, os painéis de controle em tempo real e os recursos de análise do AuditBond permitem que a sua equipe forneça insights oportunos que impulsionam mudanças estratégicas. No entanto, há uma curva de aprendizado inicial ao usar essa ferramenta, especialmente para equipes não familiarizadas com recursos analíticos avançados.

Melhores recursos do AuditBond by Diligent

Fluxos de trabalho escalonáveis : Automatize e padronize os fluxos de trabalho de auditoria, do planejamento à geração de relatórios, com modelos reutilizáveis, matrizes de risco e roll-forwards de projeto

: Automatize e padronize os fluxos de trabalho de auditoria, do planejamento à geração de relatórios, com modelos reutilizáveis, matrizes de risco e roll-forwards de projeto Análises integradas : Analise 100% dos seus dados com conectores integrados a plataformas como SAP, Oracle e Concur, permitindo visibilidade total dos controles operacionais e da conformidade

: Analise 100% dos seus dados com conectores integrados a plataformas como SAP, Oracle e Concur, permitindo visibilidade total dos controles operacionais e da conformidade Painéis de controle em tempo real : Acompanhe os status das auditorias, as descobertas e os esforços de correção em painéis personalizados, fornecendo insights em tempo real para a tomada de decisões estratégicas

: Acompanhe os status das auditorias, as descobertas e os esforços de correção em painéis personalizados, fornecendo insights em tempo real para a tomada de decisões estratégicas Colaboração e relatórios : Aumente a transparência e a colaboração com e-mails integrados, lembretes e relatórios com um clique para manter as partes interessadas informadas

: Aumente a transparência e a colaboração com e-mails integrados, lembretes e relatórios com um clique para manter as partes interessadas informadas Gerenciamento de problemas: Consolide os problemas nas auditorias e automatize os acompanhamentos, lembretes e notificações para garantir a resolução em tempo hábil

AuditBond by Diligent limitations

Curva de aprendizado acentuada : Alguns usuários notaram uma curva de aprendizado ao implementar recursos mais avançados, como análise e aprendizado de máquina

: Alguns usuários notaram uma curva de aprendizado ao implementar recursos mais avançados, como análise e aprendizado de máquina Limitações móveis e off-line: Embora ofereça aplicativos móveis e funcionalidade off-line, alguns usuários tiveram problemas ao realizar trabalhos de campo em áreas com conectividade ruim

Preços do AuditBond by Diligent

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AuditBond by Diligent

G2 : 4.3/5 (mais de 130 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

10. Onspring (melhor para automação e flexibilidade de GRC sem código)

via

Onspring

Não codificadores! Esse sistema de gerenciamento de auditoria pode ser interessante para você. A Onspring é uma plataforma GRC (Governança, Risco e Conformidade) baseada em nuvem que capacita as empresas a irem além das planilhas e dos processos manuais.

Com um ambiente sem código, a Onspring permite que usuários não técnicos criem aplicativos, registros e fluxos de trabalho por meio de configurações de arrastar e soltar, eliminando a necessidade de recursos de desenvolvimento.

A Onspring se destaca por sua interface amigável e suporte abrangente, embora alguns usuários observem que a curva de aprendizado pode ser íngreme e que ela tem funcionalidades reduzidas em comparação com as ferramentas anteriores da lista.

Melhores recursos do Onspring

Administração sem código : Crie facilmente aplicativos, fluxos de trabalho e relatórios sem precisar de conhecimento técnico ou recursos de desenvolvedor

: Crie facilmente aplicativos, fluxos de trabalho e relatórios sem precisar de conhecimento técnico ou recursos de desenvolvedor Relatórios em tempo real : Automatize a centralização de dados, a análise e a geração de relatórios em tempo real para melhorar a tomada de decisões em seus programas de GRC

: Automatize a centralização de dados, a análise e a geração de relatórios em tempo real para melhorar a tomada de decisões em seus programas de GRC Conjunto abrangente de GRC : De riscos egerenciamento de conformidade a auditorias e supervisão de fornecedores, a Onspring cobre todas as necessidades de governança em uma única plataforma

: De riscos egerenciamento de conformidade a auditorias e supervisão de fornecedores, a Onspring cobre todas as necessidades de governança em uma única plataforma Integração perfeita : Conecte a Onspring aos sistemas existentes, permitindo uma única fonte de verdade para os esforços de risco e conformidade em toda a empresa

: Conecte a Onspring aos sistemas existentes, permitindo uma única fonte de verdade para os esforços de risco e conformidade em toda a empresa Autorização FedRAMP: O Onspring GovCloud fornece uma plataforma segura e compatível para que as agências federais gerenciem suas necessidades de GRC

Limitações da Onspring

Curva de aprendizado : Novos usuários podem achar a plataforma difícil de configurar para necessidades individuais, e alguns relatam desafios com o desenvolvimento de relatórios

: Novos usuários podem achar a plataforma difícil de configurar para necessidades individuais, e alguns relatam desafios com o desenvolvimento de relatórios Recursos básicos prontos para uso: O software padrão pode parecer básico no início, exigindo personalização adicional para atender a necessidades comerciais específicas

Preços da Onspring

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Onspring

G2 : 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 90 avaliações)

A auditoria é um fim - o ClickUp torna sua vida mais fácil

Como o ex-presidente dos EUA Ronald Reagan disse certa vez: "Na auditoria, confiamos, mas verificamos"

Para economizar tempo, agora você pode elevar o nível do seu processo de auditoria com o ClickUp.

Confie em mim, quando chegar a hora de uma auditoria, recursos como fluxos de trabalho personalizáveis, rastreamento de tarefas, armazenamento de documentos e automação o ajudarão a garantir que tudo esteja em um só lugar e que você esteja em total conformidade com todos os regulamentos e práticas recomendadas relevantes.

Recupere seu tempo e reduza o estresse das auditorias - esta é a sua única chance de não passar outro fim de semana na frente da tela do laptop. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!