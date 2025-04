Whatsapp Business vs. Personal: Qual ferramenta de mensagens escolher?

O WhatsApp fez sua estreia em 2009 e, em pouco tempo, todos, desde adolescentes do ensino médio até executivos de empresas, estavam grudados nas mensagens de texto.

Com todo esse burburinho, as empresas tomaram nota. Elas perceberam que o WhatsApp tinha um potencial real para a comunicação com os clientes. Entre no WhatsApp Business - uma versão projetada especificamente para, você adivinhou, interações comerciais.

No entanto, a pergunta importante continua: _O WhatsApp é mais adequado para uso pessoal ou pode ser tão eficaz para empresas? _O WhatsApp Business vs. Personal é realmente dois lados da mesma moeda ou são plataformas fundamentalmente diferentes?

Vamos analisar as diferenças e descobrir qual delas é a mais adequada para suas necessidades.💡

Introdução ao WhatsApp

Em junho de 2024, o elenco favorito de todos da Família Moderna fez um retorno surpreendente - desta vez em um Comercial do WhatsApp !

Por que, você pergunta? Para mostrar o poder do recurso de bate-papo em grupo do WhatsApp.

Com as peculiaridades clássicas dos personagens e um roteiro impecável, o WhatsApp prometeu aos espectadores uma experiência de troca de mensagens perfeita. _Mas até que ponto o WhatsApp é bom para o uso diário?

Visão geral do WhatsApp

Não é nenhuma surpresa - o WhatsApp é o aplicativo de mensagens móveis mais usado no mundo.

Com o 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo fica claro que o WhatsApp conquistou as pessoas em todos os lugares.

_Então, qual é a vantagem?

Além de ser seguro e funcionar sem problemas no iOS e no Android, seu uso é gratuito.

Embora quase todo mundo já tenha ouvido falar do WhatsApp, muitos não estão familiarizados com seu irmão pronto para uso corporativo: WhatsApp Business.

A ascensão do WhatsApp Business

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes das opções do WhatsApp, vamos fazer uma rápida contagem de usuários:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

API do WhatsApp Business

Cada um deles tem uma finalidade única, adaptada a diferentes necessidades de mensagens.

Como Mark Zuckerberg compartilhou em um entrevista à Reuters "A realidade é que mensagens de negócios provavelmente será o próximo grande pilar de nossos negócios à medida que trabalhamos para monetizar mais o WhatsApp e o Messenger"

E ele não estava errado!

De fato, mais de 40 milhões de pessoas navegam em um catálogo do WhatsApp Business todos os meses - um feito impressionante para o que começou como um simples aplicativo de mensagens

🌟 Fato divertido: Depois de ser rejeitado pelo Facebook em 2009, o cofundador do WhatsApp, Brian Acton, não desistiu. Em vez disso, ele criou o WhatsApp - apenas para que o Facebook o comprasse por US$ 19 bilhões em 2014.

Explorando o WhatsApp Personal

O WhatsApp Personal é o aplicativo de mensagens preferido de todos, e há uma razão para isso. Vamos explorar.

Recursos principais do WhatsApp Personal

Como toda grande plataforma de mensagens, o WhatsApp Personal está repleto de recursos essenciais que o tornaram um favorito em todo o mundo. Esses recursos principais incluem:

Criptografia de ponta a ponta : Mensagens, chamadas e mídia são protegidas para que somente você e o destinatário possam lê-las. Nem mesmo o próprio WhatsApp pode se infiltrar - seguro como um cofre de banco

: Mensagens, chamadas e mídia são protegidas para que somente você e o destinatário possam lê-las. Nem mesmo o próprio WhatsApp pode se infiltrar - seguro como um cofre de banco Chamadas de voz e vídeo: Você pode fazer chamadas de voz e vídeo gratuitas, incluindo chamadas em grupo para até oito pessoas. Perfeito para reuniões familiares virtuais ou encontros casuais

via WhatsApp

Mensagens de voz : Para aqueles que preferem falar do que digitar, as mensagens de voz facilitam a vida. Basta gravar e enviar - o destinatário pode ouvir todas as nuances de sua história

: Para aqueles que preferem falar do que digitar, as mensagens de voz facilitam a vida. Basta gravar e enviar - o destinatário pode ouvir todas as nuances de sua história Compartilhamento de documentos : Evite o incômodo do e-mail! Envie PDFs, planilhas e slides diretamente pelo WhatsApp. Porque, convenhamos, às vezes você simplesmente não quer abrir outro aplicativo

: Evite o incômodo do e-mail! Envie PDFs, planilhas e slides diretamente pelo WhatsApp. Porque, convenhamos, às vezes você simplesmente não quer abrir outro aplicativo Compartilhamento de fotos e vídeos : Compartilhe fotos e vídeos sem problemas de qualidade. Imagens nítidas e sem pixelização - o sonho de um fotógrafo

: Compartilhe fotos e vídeos sem problemas de qualidade. Imagens nítidas e sem pixelização - o sonho de um fotógrafo Acesso à área de trabalho: O WhatsApp está disponível em seu Mac ou PC. Porque digitar em um teclado completo é simplesmente... legal

via WhatsApp

Transmissão de mensagens : Envie uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo com o recurso de transmissão do WhatsApp. É a sala VIP para mensagens de texto

: Envie uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo com o recurso de transmissão do WhatsApp. É a sala VIP para mensagens de texto Verificação em duas etapas: Adicione uma camada extra de segurança para manter os olhos curiosos afastados. Um item obrigatório para quem leva seus dados a sério

Leia também Melhores alternativas de e-mail para comunicação empresarial O WhatsApp está aprimorando seu jogo com alguns recursos que são verdadeiros "beijos de chef". Vamos nos aprofundar em algumas das novidades mais legais:

Edição de mensagens : Já clicou em enviar rápido demais? Agora, você tem até 15 minutos para editar sua mensagem, evitando erros de digitação ou momentos de "oops"

: Já clicou em enviar rápido demais? Agora, você tem até 15 minutos para editar sua mensagem, evitando erros de digitação ou momentos de "oops" Modo silencioso para chamadores desconhecidos : Cansado de chamadas de spam? Agora você pode silenciar as chamadas de números que não estão em seus contatos para ter uma experiência mais tranquila

: Cansado de chamadas de spam? Agora você pode silenciar as chamadas de números que não estão em seus contatos para ter uma experiência mais tranquila Bloqueio de bate-papo : Adicione uma camada de privacidade a bate-papos específicos com proteção por impressão digital ou código de acesso, mantendo a privacidade de determinadas conversas

: Adicione uma camada de privacidade a bate-papos específicos com proteção por impressão digital ou código de acesso, mantendo a privacidade de determinadas conversas Papéis de parede de bate-papo personalizados : Personalize papéis de parede de bate-papo individuais para distinguir rapidamente as conversas e dar um toque pessoal

: Personalize papéis de parede de bate-papo individuais para distinguir rapidamente as conversas e dar um toque pessoal Adesivos gerados por IA: Descreva sua ideia e a IA do WhatsApp criará adesivos personalizados, dando mais expressão aos seus bate-papos

via WhatsApp

Mensagens fixadas em grupos : Mantenha as informações importantes na parte superior dos bate-papos em grupo com mensagens fixadas, ajudando todos a se manterem no caminho certo

: Mantenha as informações importantes na parte superior dos bate-papos em grupo com mensagens fixadas, ajudando todos a se manterem no caminho certo Bate-papo por voz com Meta AI: Suas mãos estão muito ocupadas para digitar? Você pode enviar comandos de voz para a Meta AI no WhatsApp

Casos de uso do WhatsApp pessoal

Vejamos o caso de Emma, que está planejando a festa surpresa de sua melhor amiga. Veja como o WhatsApp Personal a mantém em dia:

Gerenciando a privacidade : Ela define seus controles de privacidade para restringir quem pode ver suas atualizações de status (não são permitidos spoilers da festa)

: Ela define seus controles de privacidade para restringir quem pode ver suas atualizações de status (não são permitidos spoilers da festa) Lembretes de eventos com mensagens fixadas : Emma fixa o endereço e o tema da festa na parte superior do bate-papo em grupo para que ninguém se esqueça dos detalhes importantes

: Emma fixa o endereço e o tema da festa na parte superior do bate-papo em grupo para que ninguém se esqueça dos detalhes importantes Envio de instruções com localização ao vivo : Para evitar que alguém se perca, Emma compartilha sua localização ao vivo com os convidados enquanto eles se dirigem ao local do evento

: Para evitar que alguém se perca, Emma compartilha sua localização ao vivo com os convidados enquanto eles se dirigem ao local do evento Adesivos de IA para ganhar : Emma cria alguns adesivos de IA personalizados, incluindo um banner "Party Time!" (Hora da festa!) e rostos de emoji engraçados para animar o bate-papo

: Emma cria alguns adesivos de IA personalizados, incluindo um banner "Party Time!" (Hora da festa!) e rostos de emoji engraçados para animar o bate-papo Compartilhamento de tela em chamadas de vídeo : Emma compartilha sua tela durante uma chamada de vídeo para mostrar o layout que ela planejou para as decorações e os assentos

: Emma compartilha sua tela durante uma chamada de vídeo para mostrar o layout que ela planejou para as decorações e os assentos Bloqueio do bate-papo em grupo : Ela bloqueia o bate-papo em grupo para manter os planos da festa em sigilo - sem spoilers para quem não foi convidado

: Ela bloqueia o bate-papo em grupo para manter os planos da festa em sigilo - sem spoilers para quem não foi convidado Reagir a RSVPs usando enquetes: Em vez de seus convidados responderem em uma enxurrada de mensagens (que todos nós sabemos que se torna caótica rapidamente), Emma cria uma enquete no bate-papo em grupo para permitir que todos confirmem presença, onde os convidados podem votar em opções como comida, código de vestimenta e atividades

via WhatsApp

Mensagens de desaparecimento para limpeza: Após a festa, Emma define mensagens de desaparecimento no grupo para que as fotos e as atualizações de todos não fiquem bagunçadas no bate-papo para sempre

Dica profissional: Aumente a coordenação do grupo com "Chamadas de grupo agendadas" Planeje chamadas com antecedência com lembretes programados para manter todos em sincronia.

Vantagens do WhatsApp Personal

O WhatsApp oferece uma série de benefícios, o que o torna uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo:

Alcance global : Com mais de 2 bilhões de usuários em 180 países, o WhatsApp está em todos os lugares. Adeus, tarifas internacionais de SMS

: Com mais de 2 bilhões de usuários em 180 países, o WhatsApp está em todos os lugares. Adeus, tarifas internacionais de SMS Disponibilidade em várias plataformas : O WhatsApp funciona perfeitamente no Android, iOS e até mesmo em desktops, para que você esteja sempre em contato, independentemente do dispositivo

: O WhatsApp funciona perfeitamente no Android, iOS e até mesmo em desktops, para que você esteja sempre em contato, independentemente do dispositivo Sem anúncios : Ao contrário da maioria dos aplicativos, o WhatsApp permanece gloriosamente livre de anúncios, permitindo que você aproveite as mensagens sem distrações

: Ao contrário da maioria dos aplicativos, o WhatsApp permanece gloriosamente livre de anúncios, permitindo que você aproveite as mensagens sem distrações Econômico : O WhatsApp é gratuito para mensagens de texto, chamadas de voz e chamadas de vídeo, economizando nos custos de comunicação internacional

: O WhatsApp é gratuito para mensagens de texto, chamadas de voz e chamadas de vídeo, economizando nos custos de comunicação internacional Alta taxa de abertura de mensagens : As mensagens do WhatsApp têm maior probabilidade de serem abertas e lidas, o que faz dele a melhor opção para atualizações importantes e engajamento do cliente

: As mensagens do WhatsApp têm maior probabilidade de serem abertas e lidas, o que faz dele a melhor opção para atualizações importantes e engajamento do cliente Criptografia de ponta a ponta : A privacidade é a prioridade número um, com recursos de segurança robustos que mantêm as conversas protegidas

: A privacidade é a prioridade número um, com recursos de segurança robustos que mantêm as conversas protegidas Listas e grupos de transmissão : Gerencie facilmente várias conversas, seja para atualizações de negócios ou reuniões sociais

: Gerencie facilmente várias conversas, seja para atualizações de negócios ou reuniões sociais Compartilhamento de localização ao vivo : Ótimo para rastrear reuniões ou garantir a segurança de pessoas queridas

: Ótimo para rastrear reuniões ou garantir a segurança de pessoas queridas Fácil de usar: A interface é simples e foi projetada para todas as idades, tornando-a acessível e intuitiva

Limitações do WhatsApp Personal

Embora o WhatsApp seja fantástico, vale a pena observar algumas limitações:

Dependência da Internet : Sem acesso à Internet, o WhatsApp não pode ser usado, ao contrário do SMS comum

: Sem acesso à Internet, o WhatsApp não pode ser usado, ao contrário do SMS comum Risco de suspensão da conta : A violação das políticas do WhatsApp pode levar à suspensão da conta, uma preocupação para as empresas que dependem dele

: A violação das políticas do WhatsApp pode levar à suspensão da conta, uma preocupação para as empresas que dependem dele Impactos na saúde mental : A pressão para estar constantemente disponível pode levar ao estresse e à "fadiga de notificações"

: A pressão para estar constantemente disponível pode levar ao estresse e à "fadiga de notificações" Uso de armazenamento : O compartilhamento frequente de mídia pode consumir rapidamente o armazenamento, exigindo limpezas regulares

: O compartilhamento frequente de mídia pode consumir rapidamente o armazenamento, exigindo limpezas regulares Suporte ao cliente: O suporte ao cliente para usuários individuais pode ser limitado e lento

Aprofundando no WhatsApp Business

Com 56% dos profissionais de marketing concordando que as mensagens comerciais ajudam os clientes a se sentirem mais conectados às empresas, vamos explorar os principais recursos do WhatsApp Business e ver se ele é a opção certa para você.

você sabia que as pessoas verificam seus telefones até 58 vezes por dia? Para os usuários do Android, isso significa cerca de 38 minutos por dia apenas no WhatsApp - criando uma excelente oportunidade para as marcas envolverem os clientes em uma plataforma confiável.

Principais recursos do WhatsApp Business

Perfil do WhatsApp Business : Mostre sua empresa com um perfil que inclui seu logotipo, descrição da empresa, horário de funcionamento e link para o site, criando uma mini loja diretamente no WhatsApp

: Mostre sua empresa com um perfil que inclui seu logotipo, descrição da empresa, horário de funcionamento e link para o site, criando uma mini loja diretamente no WhatsApp Mensagens de boas-vindas: Envie automaticamente uma mensagem de boas-vindas personalizada aos novos clientes para iniciar as conversas com o pé direito

via WhatsApp

Respostas rápidas : Economize tempo com respostas rápidas personalizáveis para perguntas frequentes, permitindo que você responda mais rapidamente com apenas um toque

: Economize tempo com respostas rápidas personalizáveis para perguntas frequentes, permitindo que você responda mais rapidamente com apenas um toque Mensagens de ausência: Defina respostas automáticas fora do horário comercial para informar aos clientes quando você estará de volta, mantendo-os informados

via WhatsApp

Rótulos : Organize e categorize as conversas com rótulos para localizar e responder rapidamente a mensagens importantes

: Organize e categorize as conversas com rótulos para localizar e responder rapidamente a mensagens importantes Selo de verificação de meta : Crie credibilidade com um selo de verificação, ajudando os clientes a identificar sua conta oficial e aumentando a confiança

: Crie credibilidade com um selo de verificação, ajudando os clientes a identificar sua conta oficial e aumentando a confiança Catálogo e carrinho: Exiba seus produtos e serviços por meio de um catálogo e permita que os clientes adicionem itens a um carrinho para facilitar a navegação e os pedidos

via WhatsApp

Mensagens de difusão : Alcance vários clientes de uma só vez enviando mensagens de difusão para sua lista de contatos para anúncios ou promoções

: Alcance vários clientes de uma só vez enviando mensagens de difusão para sua lista de contatos para anúncios ou promoções Anúncios que clicam no WhatsApp: Direcione novos clientes de anúncios do Facebook e do Instagram diretamente para um bate-papo do WhatsApp, criando um ponto de entrada fácil para conversas

via WhatsApp

Botões de chamada para ação nas mídias sociais: Inclua botões "Enviar mensagem" em seus perfis do Facebook e do Instagram para orientar os clientes em potencial a iniciar um bate-papo com você instantaneamente

Práticas recomendadas do WhatsApp Business

Forneça horários comerciais claros : Informe aos clientes quando você está disponível e use mensagens de ausência durante os horários de folga para manter uma comunicação consistente

: Informe aos clientes quando você está disponível e use mensagens de ausência durante os horários de folga para manter uma comunicação consistente Utilize respostas rápidas para perguntas frequentes : Configure respostas rápidas para perguntas comuns para economizar tempo e agilizar as interações com os clientes

: Configure respostas rápidas para perguntas comuns para economizar tempo e agilizar as interações com os clientes Promova seu canal do WhatsApp : Use códigos QR, links curtos e botões de mídia social para informar aos clientes que eles podem entrar em contato com você pelo WhatsApp

: Use códigos QR, links curtos e botões de mídia social para informar aos clientes que eles podem entrar em contato com você pelo WhatsApp Utilize o selo Meta-verificado: Obtenha o selo para aumentar a confiança, o que é especialmente útil em setores em que a autenticidade é crucial

Casos de uso do WhatsApp Business

Bank Mandiri (Banco): O Bank Mandiri usa o WhatsApp Business para reengajar os clientes por meio de notificações automatizadas para verificações de cartão de crédito e ofertas de pagamento parcelado. A plataforma aumentou a redemargem de receita de juros em 42% e as taxas de resposta para verificações de cartão de crédito em 56%, tornando o WhatsApp o principal canal de conversões do banco, superando o SMS, as televendas e o site

via WhatsApp

Max Life Insurance (Seguros) : Para envolver os clientes em toda a Índia, a Max Life Insurance colaborou com a Haptik para implementar o recurso de suporte a idiomas da WhatsApp Business Platform, oferecendo serviços em sete idiomas regionais. Essa jornada de dois toques permite que os clientes selecionem seu idioma preferido, levando a um40% de taxa de conclusão para interações com o cliente no idioma escolhido

: Para envolver os clientes em toda a Índia, a Max Life Insurance colaborou com a Haptik para implementar o recurso de suporte a idiomas da WhatsApp Business Platform, oferecendo serviços em sete idiomas regionais. Essa jornada de dois toques permite que os clientes selecionem seu idioma preferido, levando a um40% de taxa de conclusão para interações com o cliente no idioma escolhido Mercedes-Benz Turquia (Automotivo) : A Mercedes-Benz Turquia integrou o WhatsApp Business Platform para promover vans comerciais, gerar leads e envolver os clientes diretamente. Por meio de campanhas híbridas que combinam o WhatsApp e os canais tradicionais, eles alcançaram um63% inaumento na intenção de compra e um aumento de 93% nas vendas, tudo isso enquanto reduzia o custo por lead qualificado em 78%

: A Mercedes-Benz Turquia integrou o WhatsApp Business Platform para promover vans comerciais, gerar leads e envolver os clientes diretamente. Por meio de campanhas híbridas que combinam o WhatsApp e os canais tradicionais, eles alcançaram um63% inaumento na intenção de compra e um aumento de 93% nas vendas, tudo isso enquanto reduzia o custo por lead qualificado em 78% Lenovo (Tecnologia): A Lenovo Indonésia lançou o WhatsApp Flows para agilizar os agendamentos de serviços, levando a uma taxa de conversão 8,2x maior em comparação com seu site e a um aumento de44.5% de aumento no engajamento no WhatsApp. Esse canal de autoatendimento perfeito permite que os clientes agendem, remarquem ou cancelem compromissos inteiramente no WhatsApp

via WhatsApp

Vantagens do WhatsApp Business

Envolvimento aprimorado do cliente : Os canais de mensagens permitem que as empresas permaneçam conectadas durante toda a jornada do cliente. Com taxas de resposta rápidas e automação, as empresas podem interagir com os clientes em seus termos

: Os canais de mensagens permitem que as empresas permaneçam conectadas durante toda a jornada do cliente. Com taxas de resposta rápidas e automação, as empresas podem interagir com os clientes em seus termos Altas taxas de abertura : O WhatsApp apresenta uma impressionante98% de taxa de abertura para empresas superando o desempenho de outros canais

: O WhatsApp apresenta uma impressionante98% de taxa de abertura para empresas superando o desempenho de outros canais Satisfação do cliente : Ao atender os clientes onde eles se sentem mais confortáveis, o WhatsApp Business aumenta a satisfação e a fidelidade dos clientes

: Ao atender os clientes onde eles se sentem mais confortáveis, o WhatsApp Business aumenta a satisfação e a fidelidade dos clientes Comunicação econômica : A automação e as respostas rápidas reduzem os custos operacionais e aumentam a eficiência

: A automação e as respostas rápidas reduzem os custos operacionais e aumentam a eficiência Crescimento da receita: O WhatsApp Business aumenta as taxas de conversão, com estudos mostrando que os bate-papos ao vivo podem afetar positivamente as vendas e a fidelidade do cliente

Limitações do WhatsApp Business

Cota limitada de mensagens : Sem verificação, o envio de mensagens é limitado a 5.000 por mês, o que pode ser restritivo para empresas maiores

: Sem verificação, o envio de mensagens é limitado a 5.000 por mês, o que pode ser restritivo para empresas maiores Não há integrações de terceiros : O WhatsApp Business não tem suporte à API, o que limita a integração com outros aplicativos e reduz a eficiência do fluxo de trabalho

: O WhatsApp Business não tem suporte à API, o que limita a integração com outros aplicativos e reduz a eficiência do fluxo de trabalho Automação limitada : As opções de automação no WhatsApp Business são básicas em comparação com a API do WhatsApp Business, que oferece chatbots e roteamento de mensagens mais avançados

: As opções de automação no WhatsApp Business são básicas em comparação com a API do WhatsApp Business, que oferece chatbots e roteamento de mensagens mais avançados Uso restrito de dispositivos : O WhatsApp Business suporta apenas dois dispositivos, limitando o número de agentes que podem gerenciar as conversas com os clientes

: O WhatsApp Business suporta apenas dois dispositivos, limitando o número de agentes que podem gerenciar as conversas com os clientes Limitações do catálogo : O recurso de catálogo tem escopo limitado, exigindo que os clientes visitem seu site ou plataforma de comércio eletrônico para obter mais opções

: O recurso de catálogo tem escopo limitado, exigindo que os clientes visitem seu site ou plataforma de comércio eletrônico para obter mais opções Falta de uma marca de verificação verde: Sem verificação, as contas do WhatsApp Business não têm a marca de verificação verde, o que pode afetar a confiança do cliente devido ao aumento da conscientização sobre phishing

Dica profissional: Se a sua equipe estiver atingindo o limite de mensagens do WhatsApp Business ou achando difícil manter as conversas com os clientes organizadas, considere a API do WhatsApp Business. Sem limites de dispositivos e com automação avançada, ele foi projetado para equipes maiores que precisam de grandes volumes de mensagens.

WhatsApp Business API

O WhatsApp Business API é diferente do aplicativo WhatsApp Business.

Criada para empresas de médio e grande porte, ela abre portas para ferramentas avançadas de marketing e integrações sem esforço projetadas para lidar com o envolvimento do cliente em escala.

Ao contrário do aplicativo Business, a API não vem com uma interface nativa - em vez disso, ela se conecta diretamente ao front-end de qualquer plataforma integrada por meio de um parceiro de negócios Meta.

Essa configuração permite incorporar o alcance e o poder do WhatsApp diretamente em seus sistemas existentes.

Já ficou intrigado? Veja mais:

Conecte-se com os clientes, onde quer que eles estejam : Conheça os clientes onde eles já estão ativos no WhatsApp - um espaço familiar e confortável para o engajamento

: Conheça os clientes onde eles já estão ativos no WhatsApp - um espaço familiar e confortável para o engajamento Conversas em dois sentidos: Promova experiências interativas de marketing, vendas e suporte, orientando os clientes durante toda a jornada

via WhatsApp

Interações memoráveis: Use mídia avançada, listagens dinâmicas de produtos e CTAs interativos para oferecer experiências únicas e envolventes em escala

Como aumentar os esforços de marketing com o WhatsApp Business API

Aqui estão alguns casos de uso populares que ilustram como as empresas usam a API para impulsionar o crescimento e aprimorar a experiência do cliente:

Notificações : Mantenha os clientes informados com atualizações oportunas, como confirmações de pedidos, rastreamento de remessas ou lembretes de compromissos

: Mantenha os clientes informados com atualizações oportunas, como confirmações de pedidos, rastreamento de remessas ou lembretes de compromissos Promoções personalizadas : Aumente as oportunidades de upsell, resolva o problema de abandono de carrinho e envie ofertas hiper-relevantes para maximizar o ROI de marketing

: Aumente as oportunidades de upsell, resolva o problema de abandono de carrinho e envie ofertas hiper-relevantes para maximizar o ROI de marketing Comércio eletrônico : Permita que os clientes naveguem, façam perguntas e façam pedidos diretamente no WhatsApp, criando uma experiência de compra sem atritos

: Permita que os clientes naveguem, façam perguntas e façam pedidos diretamente no WhatsApp, criando uma experiência de compra sem atritos Atendimento ao cliente: Automatize as consultas de rotina com fluxos de conversação e encaminhe os clientes para agentes ao vivo somente quando necessário, reduzindo os custos de suporte

via WhatsApp

Verificações : Simplifique a autenticação da conta com senhas seguras de uso único ou solicitações multifatoriais

: Simplifique a autenticação da conta com senhas seguras de uso único ou solicitações multifatoriais Fluxos personalizados: Crie suas próprias experiências de conversação exclusivas para estimular o envolvimento e a fidelidade

Exemplo: A Zendesk migrou de uma API local para a API na nuvem no WhatsApp Business, eliminando 100% dos custos de ativação e reduzindo o tempo de engenharia em 90%. Com a Cloud API, a Zendesk dobrou sua taxa de saída de mensagens, melhorando a resolução de tíquetes e aumentando a demanda pelo WhatsApp entre os clientes.

Integração do ClickUp com a API do WhatsApp Business ClickUp é sinônimo de gerenciamento de projetos.

Portanto, a combinação dos versáteis recursos de automação e integração do ClickUp com a API do WhatsApp Business abre novas portas para a automação de tarefas e o aumento das comunicações nos esforços de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Veja como tirar o máximo proveito dessa poderosa combinação:

Vendas e prospecção : Para as equipes de vendas, essa integração ajuda a automatizar tarefas no ClickUp sempre que um novo lead é identificado em plataformas como o LinkedIn. As notificações podem ser enviadas via WhatsApp quando um negócio avança, permitindo que os representantes de vendas respondam mais rapidamente e melhorem a conversão de leads

: Para as equipes de vendas, essa integração ajuda a automatizar tarefas no ClickUp sempre que um novo lead é identificado em plataformas como o LinkedIn. As notificações podem ser enviadas via WhatsApp quando um negócio avança, permitindo que os representantes de vendas respondam mais rapidamente e melhorem a conversão de leads CRM : Usar ClickUp CRM para organizar as interações com os clientes e acompanhar seu pipeline de vendas com facilidade. A automação pode criar tarefas de acompanhamento e enviar lembretes no WhatsApp para garantir que os representantes de vendas envolvam os clientes prontamente

: Usar ClickUp CRM para organizar as interações com os clientes e acompanhar seu pipeline de vendas com facilidade. A automação pode criar tarefas de acompanhamento e enviar lembretes no WhatsApp para garantir que os representantes de vendas envolvam os clientes prontamente Gerenciamento de campanhas de marketing : Simplifique a criação, o acompanhamento e os relatórios de campanhas gerenciando tarefas no ClickUp e usando o WhatsApp para enviar atualizações instantâneas às partes interessadas e aos membros da equipe, mantendo todos alinhados

: Simplifique a criação, o acompanhamento e os relatórios de campanhas gerenciando tarefas no ClickUp e usando o WhatsApp para enviar atualizações instantâneas às partes interessadas e aos membros da equipe, mantendo todos alinhados Rastreamento de metas: Defina metas mensuráveis de vendas ou marketing com o Metas do ClickUp e acompanhe seu progresso com campos personalizados e exibições visuais, e use o WhatsApp para enviar atualizações de status ou comemorar marcos com a equipe

Preços e considerações da API do WhatsApp para empresas

O preço da API do WhatsApp Business é executado em um modelo baseado em conversas, cobrando por sessão de 24 horas. Aqui está o detalhamento:

Tipos de conversas

Cada tipo de conversa tem uma finalidade e um preço diferentes:

Conversas de marketing : Usadas para promover produtos ou serviços, são mais caras, pois são projetadas para estimular o envolvimento do cliente e as vendas

: Usadas para promover produtos ou serviços, são mais caras, pois são projetadas para estimular o envolvimento do cliente e as vendas Conversas de utilidade : Mensagens transacionais, como confirmações de pedidos ou atualizações de remessas, se enquadram nesse caso e são mais econômicas do que as mensagens de marketing

: Mensagens transacionais, como confirmações de pedidos ou atualizações de remessas, se enquadram nesse caso e são mais econômicas do que as mensagens de marketing Conversas de autenticação : Para verificação segura do usuário (pense em OTPs), proporcionando um equilíbrio entre segurança e acessibilidade

: Para verificação segura do usuário (pense em OTPs), proporcionando um equilíbrio entre segurança e acessibilidade Conversas de serviço: As interações iniciadas pelo cliente são categorizadas como conversas de serviço, uma opção econômica para suporte e consultas

Principais fatores de custo

Início da conversa : Os custos variam de acordo com o fato de a empresa ou o cliente iniciar a conversa

: Os custos variam de acordo com o fato de a empresa ou o cliente iniciar a conversa Preços por país : As tarifas variam de acordo com o país do destinatário, portanto, para públicos globais, considere as diferenças de custo regionais

: As tarifas variam de acordo com o país do destinatário, portanto, para públicos globais, considere as diferenças de custo regionais Duração da sessão: Todas as trocas de mensagens em um período de 24 horas contam como uma conversa, mantendo os preços estáveis para interações abrangentes

Comparação entre WhatsApp, WhatsApp Business e WhatsApp Business API

A principal diferença se resume aos usuários-alvo: O WhatsApp Messenger é para uso pessoal, o WhatsApp Business é para pequenas e médias empresas e o WhatsApp Business API é para grandes empresas com necessidades avançadas de marketing.

Aqui está uma tabela para uma comparação rápida:

Feature WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Uso pretendido Pessoal Pequenas e médias empresas (SMBs) Empresas de médio a grande porte Mensagens Mensagens 1:1 Atendimento ao cliente ad hoc, marketing em pequena escala Campanhas de mensagens em massa, atendimento estratégico ao cliente Acesso Aplicativo, navegador Aplicativo, navegador Requer interface do provedor de soluções Limite de dispositivos Um usuário, dois dispositivos (telefone e desktop) Um usuário, dois dispositivos (telefone e desktop) Usuários e dispositivos ilimitados Perfil comercial, catálogo de produtos, transmissão limitada e mensagens automatizadas Perfil comercial, catálogo de produtos, transmissão de mensagens, chatbots automatizados Verificação de Green Tick Não disponível Não disponível Disponível para contas oficiais Fonte de contatos Contatos do telefone Contatos do telefone Importados de uma lista opt-in Preços Grátis Grátis Pago

Leia também: Os 10 melhores aplicativos para pequenas empresas em 2024: Experimentados e testados

Fazendo a escolha certa

As mensagens de texto são nosso principal meio de comunicação nesta era - e uma comunicação eficaz pode impulsionar a produtividade em até 72% .

Portanto, a escolha da plataforma certa é importante.

Embora o WhatsApp seja indiscutivelmente um aplicativo de mensagens fantástico, as equipes geralmente precisam de uma ferramenta de gerenciamento de projetos separada para acompanhar, organizar e manter as conversas acionáveis.

Mas com o ClickUp, você pode adicionar tudo isso em um só lugar.

ClickUp Chat: Uma poderosa alternativa de negócios

O ClickUp moveu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa.

Rosana Hungria, gerente de projetos

Pense em Bate-papo do ClickUp o Everything App - como uma plataforma que reúne tudo o que você precisa - de bate-papos em equipe a atualizações de tarefas - em um espaço organizado que permite que você:

💬 Mensagem instantânea: Com o bate-papo em tempo real, você pode entrar em conversas individuais ou em grupo diretamente no ClickUp Workspace.

Colabore de forma eficaz, compartilhe arquivos e crie canais de discussão focados em projetos específicos com o ClickUp Chat

📝 Atribua tarefas e comentários: Use @menções para atribuir comentários ou notificar os membros da equipe e manter o fluxo de trabalho sem problemas

📂 Compartilhar arquivos e gerenciar tarefas: Conecte perfeitamente os chats com tarefas, compartilhe documentos e atribua itens de ação - tudo a partir da visualização do chat

ClickUp Clips: Evite reuniões desnecessárias e envie um videoclipe com Clipes do ClickUp para compartilhar suas ideias visualmente

Simplifique a comunicação com o ClickUp Clips

Criar uma atmosfera colaborativa fica mais fácil com ferramentas como ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards e ClickUp Brain

ClickUp Docs : Ideal para colaboração em tempo real, ClickUp Docs oferecem opções robustas de formatação, incorporação de mídia e comentários, permitindo que as equipes rascunhem, compartilhem e refinem ideias em conjunto

: Ideal para colaboração em tempo real, ClickUp Docs oferecem opções robustas de formatação, incorporação de mídia e comentários, permitindo que as equipes rascunhem, compartilhem e refinem ideias em conjunto ClickUp Whiteboards : Para brainstorming e planejamento visual, ClickUp Whiteboards permitem que as equipes mapeiem ideias e estratégias de forma interativa, tornando as reuniões mais envolventes e produtivas

: Para brainstorming e planejamento visual, ClickUp Whiteboards permitem que as equipes mapeiem ideias e estratégias de forma interativa, tornando as reuniões mais envolventes e produtivas Automação do ClickUp s: Programe lembretes, envie atualizações e gerencie acompanhamentos automaticamente com o Automações do ClickUp mantendo todos informados sem a necessidade de fazer check-ins constantes

s: Programe lembretes, envie atualizações e gerencie acompanhamentos automaticamente com o Automações do ClickUp mantendo todos informados sem a necessidade de fazer check-ins constantes ClickUp Assistente de IA: Cérebro ClickUp ajuda a criar mensagens claras e refinadas, garantindo que a comunicação da equipe seja tranquila e que todos estejam na mesma página - literalmente

Automatize e agende mensagens com o ClickUp Brain

Modelo de mensagem instantânea do ClickUp

O modelo Modelo de mensagem instantânea do ClickUp foi criado para ajudá-lo a iniciar a comunicação com a equipe instantaneamente.

Modelo de mensagem instantânea ClickUp

Crie projetos separados para cada tópico e convide os membros relevantes da equipe para discussões organizadas.

Para manter seu espaço de trabalho organizado, use a barra de pesquisa do modelo para encontrar mensagens importantes e arquivar as antigas rapidamente. Além disso, ative as notificações para se manter atualizado e garantir que as respostas sejam oportunas.

WhatsApp, o que vem a seguir? comunicação em 360 graus com o ClickUp

Agora que você já conhece o pacote do WhatsApp - Pessoal, Comercial e API - vamos encarar os fatos: Sua equipe não vai gostar de usar o WhatsApp para comunicação no trabalho.

Ele é ótimo para bate-papos casuais, mas para negócios reais, pode ser um incômodo. Pings constantes? Sim. difícil de acompanhar os tópicos? Pode apostar.

E ainda há o espaço de armazenamento que desaparece mais rápido do que um happy hour depois do trabalho. Há um motivo pelo qual os servidores dedicados software de comunicação empresarial existe!

Se você deseja uma plataforma que permita que sua equipe se desconecte durante o jantar e se mantenha organizada no escritório, o ClickUp é a resposta. O ClickUp reúne todas as atualizações de projetos, o acompanhamento de tarefas e a comunicação da equipe em um único hub.

Com as mensagens instantâneas do ClickUp, as atribuições de tarefas, os quadros brancos para brainstorming e até mesmo a IA para otimizar os fluxos de trabalho e a comunicação, sua equipe pode desfrutar de um ambiente de trabalho perfeito que não afeta seu tempo pessoal.

_Pronto para tornar sua vida profissional mais fácil? Registre-se no ClickUp gratuitamente!