Modelos gratuitos de planejamento de eventos em Excel

Organizar um evento é como construir um castelo de cartas. Um movimento errado e tudo vai por água abaixo! É necessário um planejamento meticuloso para realizar um evento espetacular. ✨

É aqui que entram os modelos do Excel. Eles podem ajudar no planejamento do orçamento, na coordenação de fornecedores, no gerenciamento da lista de convidados, no controle de despesas e na organização de todas as informações do evento. Seja para planejar uma pequena festa de inauguração de um escritório ou um grande lançamento de produto, um modelo de planejamento de eventos em Excel pode ajudá-lo a executar facilmente qualquer evento.

Nesta postagem do blog, discutiremos alguns dos modelos de planejamento de eventos gratuitos mais úteis para organizadores e gerentes de eventos.

Vamos começar! 🎉

O que faz um bom modelo de planejamento de eventos?

Há vários aspectos no planejamento de eventos - conceituar os temas do evento, definir as metas do evento, coordenar detalhes, recursos e pessoas, monitorar prazos e orçamentos e avaliar.

Laurence Carter, Planejamento de eventos Um bom modelo de planejamento de eventos abrange todos os aspectos acima. Aqui estão algumas características que devem ser observadas em seu modelo de planejamento de eventos:

Fácil de usar: Escolha um modelo de planejamento de eventos em Excel que seja fácil de usar, personalizável e que tenha um layout estruturado. Quer se trate de um modelo de proposta de evento ou de uma planilha de programação, o modelo deve ser adaptável a diferentes tipos de eventos, permitindo que você o adapte às necessidades exclusivas do seu evento

Escolha um modelo de planejamento de eventos em Excel que seja fácil de usar, personalizável e que tenha um layout estruturado. Quer se trate de um modelo de proposta de evento ou de uma planilha de programação, o modelo deve ser adaptável a diferentes tipos de eventos, permitindo que você o adapte às necessidades exclusivas do seu evento Integração suave : Procure pormodelos de planejamento de eventos que se integrem às suas ferramentas existentes - planilhas, aplicativos de calendário,software de planejamento de eventossoftware de gerenciamento de projetos, plataformas de comunicação e muito mais

: Procure pormodelos de planejamento de eventos que se integrem às suas ferramentas existentes - planilhas, aplicativos de calendário,software de planejamento de eventossoftware de gerenciamento de projetos, plataformas de comunicação e muito mais Colaboração fácil : Obtenha modelos de planejamento de eventos em Excel que permitem a colaboração em tempo real com membros da equipe e fornecedores. Certifique-se de que o modelo permita que vários usuários acessem, editem e se comuniquem sobre os planos simultaneamente, garantindo a proteção dos dados

: Obtenha modelos de planejamento de eventos em Excel que permitem a colaboração em tempo real com membros da equipe e fornecedores. Certifique-se de que o modelo permita que vários usuários acessem, editem e se comuniquem sobre os planos simultaneamente, garantindo a proteção dos dados Lista de verificação : Procure um modelo de evento com uma lista de verificação de tarefas personalizável para acompanhar as tarefas do evento, suas datas de vencimento e as pessoas responsáveis por concluí-las. Isso ajudará a organizar as tarefas e a garantir a responsabilidade

: Procure um modelo de evento com uma lista de verificação de tarefas personalizável para acompanhar as tarefas do evento, suas datas de vencimento e as pessoas responsáveis por concluí-las. Isso ajudará a organizar as tarefas e a garantir a responsabilidade Detalhes do fornecedor : Escolha modelos de planejamento de eventos que centralizem as informações do fornecedor - desde o contato até os pedidos, endereço e outros detalhes críticos

: Escolha modelos de planejamento de eventos que centralizem as informações do fornecedor - desde o contato até os pedidos, endereço e outros detalhes críticos Visão geral do evento : Procure modelos que forneçam uma visão geral dos detalhes importantes do projeto - principais marcos, prazos, problemas potenciais e outros

: Procure modelos que forneçam uma visão geral dos detalhes importantes do projeto - principais marcos, prazos, problemas potenciais e outros Relatórios sem interrupções: Obtenha um modelo de planejamento de eventos em Excel que o ajude a criar relatórios personalizados, orçamentos, resumos de orçamentos, listas de participantes de eventos, relatórios de progresso de tarefas etc., para garantir um evento bem-sucedido

Modelos de planejamento de eventos em Excel

Aqui estão alguns modelos de planejamento de eventos em Excel para economizar seu tempo e evitar que você fique sobrecarregado com as complexidades do planejamento de eventos👇

1. Modelo de plano de evento do ProjectManager

via Gerenciador de projetos O planejamento de um evento é um projeto em si. Você precisa ter uma meta clara, seguir um orçamento rigoroso, definir cronogramas, executar tarefas e monitorar o progresso para garantir a conclusão bem-sucedida. O Modelo de plano de evento do ProjectManager ajuda você com tudo isso.

Ele divide o processo de planejamento do evento em fases sequenciais - planejamento, promoção, execução e encerramento - e permite que você crie uma lista de verificação para cada fase para não perder nada.

Esse modelo de planejamento de eventos em Excel fornece uma ferramenta abrangente para gerenciar todos os aspectos do seu evento, mantendo todas as informações do evento organizadas.

O modelo também registra o(s) proprietário(s) da tarefa, o tempo estimado necessário, as datas de início e de conclusão, a tarefa e o status. Além disso, ele tem uma coluna de anotações para adicionar detalhes extras da tarefa.

Exemplo: Suponha que você esteja organizando uma conferência. Com este modelo de planejamento de eventos em Excel, você pode acompanhar facilmente cada etapa - como programar sessões de palestrantes, gerenciar inscrições, coordenar a logística do local e até mesmo fazer o orçamento para cada etapa do evento, tudo em um só lugar.

Ideal para: Planejadores de eventos corporativos que organizam conferências, workshops ou eventos de networking

2. Planilha de planejamento de eventos do GanttPro

via GanttPro O Planilha de planejamento de eventos do GanttPro é uma modelo de execução de show que abrange todos os detalhes de um evento, do início ao fim. É possível dividir o planejamento do evento em tarefas específicas e atribuir duração.

Esse modelo de planejamento de eventos em Excel inclui colunas para custos projetados versus custos reais para que você possa avaliar e ajustar os processos do projeto. Ele ajuda a fazer um planejamento eficiente e evita problemas de última hora.

Exemplo: Oito semanas antes do seu próximo evento, o modelo o ajuda a reservar o local e a estabelecer um orçamento. Seis semanas depois, ele o mantém no caminho certo, organizando a coordenação dos fornecedores, finalizando as opções de bufê e confirmando o entretenimento, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido.

Ideal para: Planejadores de casamentos e organizadores de eventos de grande porte, como lançamentos de produtos, seminários ou feiras comerciais

3. Modelo de planejamento de festas da Microsoft

via Microsoft O Modelo de planejador de festas da Microsoft é o modelo de planejamento de eventos de que você precisa para planejar festas - desde festas de aniversário até festas de aposentadoria, festas de formatura e comemorações de eventos.

Esse modelo abrangente oferece quatro guias - Tarefas, Alimentos e bebidas, Convidados e Atividades - para que você possa preparar uma lista de verificação elaborada para todo o processo de planejamento do evento e garantir que tudo seja feito a tempo.

Ele também tem uma guia de visão geral na qual você pode visualizar a hora, a data, o local, o número de convidados e o orçamento do seu projeto e acompanhar o progresso com uma barra de progresso de tarefas em um piscar de olhos.

📌 Exemplo: Imagine organizar uma festa de aniversário. Com esse modelo, você pode gerenciar facilmente tudo, desde o serviço de bufê e a decoração até a lista de convidados e as lembrancinhas da festa, garantindo que você não perca nenhum detalhe.

Ideal para: Coordenadores de eventos e pessoas que organizam pequenos eventos, como festas de aniversário

4. Modelo de chá de bebê da Microsoft

via Microsoft Está planejando um chá de bebê para seus entes queridos ou um amigo e está pensando em como organizar tudo? O Modelo de chá de bebê da Microsoft é tudo o que você precisa para começar. Esse modelo ajuda a criar uma lista de tarefas detalhada para todos os itens de ação que você precisa realizar antes e durante o evento, para que você não perca detalhes importantes.

Ele também oferece seções separadas para convidados, decorações e suprimentos para categorizar e registrar facilmente cada despesa. Além disso, você pode controlar o tempo gasto nas tarefas e adicionar detalhes das tarefas na coluna "notas".

Exemplo: Você pode atribuir facilmente tarefas como quem está trazendo comida, organizando jogos e gerenciando presentes. Ele também o ajuda a manter-se dentro do orçamento, acompanhando os gastos com decorações, lembrancinhas e aluguel do local da festa. E, com o recurso de lista de convidados, você nunca mais se esquecerá de enviar convites ou acompanhar os RSVPs.

Ideal para: Pais ou amigos que estão planejando um chá de bebê

5. Modelo de planejamento de cronograma de casamento da Microsoft

via Microsoft O planejamento do casamento pode ser intimidador. Você precisa reservar o local do evento, a comida e a música com meses de antecedência, e há muitas tarefas a serem realizadas. É por isso que você precisa do Microsoft Modelo de planejador de cronograma de casamento .

Este modelo de planejamento de eventos apresenta uma lista de verificação simples que descreve as tarefas do casamento de acordo com cronogramas específicos, ajudando você a saber exatamente quando começar cada tarefa. Ele permite que você organize e execute tarefas sistematicamente para não ficar sobrecarregado.

Exemplo: Você pode planejar atividades cruciais como a escolha do local e as compras com um ano de antecedência, enquanto tarefas como o envio de convites de casamento podem ser agendadas mais perto da data do casamento. Esse modelo garante que você realize cada tarefa no momento certo, minimizando o estresse à medida que o grande dia se aproxima.

Ideal para: Coordenadores de casamento e noivos

6. Planejador de festas e modelo de lista de verificação da Microsoft

via Microsoft Os Planejador de festas e modelo de lista de verificação da Microsoft é uma ótima ferramenta para planejar um evento e garantir que tudo esteja no caminho certo. Esse modelo centraliza todas as informações do evento, como local, lista de convidados, orçamento, etc. Ele inclui uma lista de verificação de planejamento de eventos para marcar as tarefas do evento à medida que forem concluídas e acompanhar seu progresso.

Você também pode visualizar os orçamentos de eventos com gráficos de pizza e comparar as despesas orçadas com as reais para melhorar o planejamento de eventos futuros.

Exemplo: Se estiver organizando uma festa de fim de ano para sua empresa, esse modelo permite que você acompanhe todos os aspectos, desde alimentos e bebidas até entretenimento. O recurso de gráfico de pizza oferece uma visão geral rápida do seu orçamento, ajudando-o a identificar gastos excessivos com bufê ou decoração. É possível atualizar a lista de verificação após a conclusão das tarefas, garantindo uma experiência de planejamento perfeita.

Ideal para: Coordenadores de eventos que organizam pequenas festas ou pessoas que organizam reuniões pessoais.

7. Modelo de fatura de planejador de eventos da Template.net

via Template.net Um dos aspectos mais desafiadores do planejamento de eventos é organizar as finanças e obter a aprovação do cliente. O Modelo de fatura de planejador de eventos da Template.net ajuda a simplificar o faturamento de uma proposta de evento.

Esse modelo de planejamento de eventos em Excel tem fórmulas incorporadas para calcular os custos totais. Você pode inserir detalhes de faturamento, como informações do cliente, tipo de serviço, encargos do item e encargos adicionais, para calcular automaticamente o valor total e reduzir o risco de erros. Ele também fornece um detalhamento claro das cobranças, garantindo transparência para seus clientes, o que promove a confiança e fortalece os relacionamentos.

Exemplo: Se você é um planejador de eventos autônomo que gerencia um evento corporativo, esse modelo permite controlar facilmente as despesas e gerar uma fatura para o cliente. Ao inserir as cobranças dos itens, os serviços prestados e quaisquer custos adicionais, o modelo calcula automaticamente o valor total devido, fornecendo aos seus clientes um detalhamento claro dos serviços e custos envolvidos.

Ideal para: Planejadores de eventos autônomos e empresas ou agências de gerenciamento de eventos

Limitações do uso do Excel para o planejamento de eventos

Os modelos do Excel são bons para organizar dados, mas não são as melhores ferramentas para o planejamento de eventos. Veja por quê:

Problemas de escalabilidade

Um modelo de planejamento de eventos no Excel tem capacidade limitada de manipulação de dados. À medida que o volume de dados aumenta, você pode ter um desempenho lento e falhas frequentes. Além disso, você precisa criar um arquivo Excel diferente para diferentes aspectos do evento, como contagem de convidados, cronogramas e orçamentos/despesas. Em breve, você terá várias planilhas ativas do Excel para manipular.

Gerenciamento ineficiente de tarefas

Você pode usar o Excel para listar itens de tarefas e rastrear responsáveis e datas de vencimento. Mas e quanto a lembretes rápidos para que você não perca os prazos? Isso não é possível no Excel. Além disso, o Excel não atribui tarefas a membros. Isso pode resultar na perda de prazos.

Automação limitada

Digamos que um fornecedor atrase a entrega ou cancele o pedido no último minuto. Isso desencadeia várias mudanças - atrasos na conclusão de tarefas e ajustes orçamentários. Diferentemente do software de gerenciamento de eventos, o Excel não atualiza essas alterações de última hora automaticamente. É preciso fazer tudo manualmente e informar sua equipe sobre isso.

Não há colaboração em tempo real

O Excel não oferece recursos de colaboração. Toda vez que você atualiza as planilhas do Excel, precisa compartilhá-las com a sua equipe, e esse vai e vem cria rapidamente uma longa sequência de várias versões de planilhas do Excel que podem facilmente confundir os membros da equipe. Além disso, o Excel não tem recursos de controle de versão para acompanhar as alterações, o que dificulta a atualização das equipes.

Mais propenso a erros

Com automação limitada, as planilhas do Excel são mais propensas a erros humanos e imprecisões. A atualização e o manuseio manual de dados podem resultar em erros de digitação, fórmulas incorretas ou dados mal posicionados, resultando em cálculos imprecisos e decisões erradas, afetando o sucesso do evento.

Modelos alternativos de planejamento de eventos

Como você já leu, um modelo de planejamento de eventos no Excel tem várias desvantagens. Afinal de contas, ele não foi projetado para o planejamento de eventos.

É melhor mudar para uma ferramenta como ClickUp que oferece colaboração em tempo real e recursos de automação para um planejamento de eventos tranquilo. A melhor parte é que o ClickUp oferece uma variedade de modelos personalizáveis de planejamento de eventos, de modo que você não precisa navegar por diferentes plataformas para procurar modelos.

1. Modelo de resumo de projeto de evento do ClickUp

Modelo de resumo do projeto do evento ClickUp

Um dos motivos mais comuns para o planejamento caótico de eventos é a falta de comunicação entre os membros da equipe. Isso geralmente leva ao aumento do escopo e ao estouro do orçamento. É por isso que você precisa de um briefing claro para cada evento.

O Modelo de resumo do projeto do evento ClickUp é a melhor solução para isso. Ele ajuda a delinear as metas e os principais elementos do evento para que todos tenham clareza e orientação sobre o objetivo do evento. Ele também permite um melhor gerenciamento do orçamento e dos recursos.

O modelo tem uma estrutura de três páginas, incluindo um briefing do evento, um resumo do projeto e um cronograma do evento para garantir um planejamento detalhado do evento. Você pode listar as tarefas do evento e identificar possíveis obstáculos no plano.

Com esse modelo de planejamento de eventos, você pode:

Definir metas e objetivos claros do evento para que todos estejam na mesma página

Receber a contribuição das partes interessadas para criar uma estratégia colaborativa

Reduzir o tempo gasto no planejamento do evento

Exemplo: Se você estiver gerenciando um seminário corporativo, o modelo o ajudará a delinear cada elemento-chave - seleção do local, organização dos palestrantes e registro dos participantes. Ao atribuir tarefas e prazos claros, o ClickUp garante que nada seja perdido.

Ideal para: Coordenadores de eventos, equipes de marketing e gerentes de projeto que organizam eventos corporativos

2. Modelo de planejamento de eventos grandes do ClickUp

Modelo de planejamento de eventos grandes do ClickUp

Se estiver planejando um grande evento, o Modelo de planejamento de grandes eventos do ClickUp é ideal para criar um plano de evento detalhado.

Esse modelo tem um resumo do evento, um plano de projeto, um rastreador de despesas e convidados e um pesquisa de feedback do evento para avaliar o evento. Ela pode ajudá-lo a organizar e acompanhar as peças móveis de um evento, delegar tarefas e obter visibilidade total do seu progresso.

Exemplo: Para uma grande conferência de tecnologia, esse modelo monitora todos os aspectos, desde a programação dos palestrantes até a coordenação com os patrocinadores. Ele ajuda você a ficar em dia com os prazos, identificar antecipadamente quaisquer obstáculos e fazer ajustes conforme necessário, garantindo um evento tranquilo do início ao fim.

Ideal para: Organizações e empresas de gerenciamento de eventos que lidam com grandes seminários ou conferências.

Dica profissional: Estabeleça um orçamento e defina prazos antes de planejar seu grande evento. Aqui, você pode aproveitar o Gráfico de Gantt do ClickUp para criar uma linha do tempo para todas as suas tarefas.

3. Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Seja uma pequena festa no escritório ou sua primeira festa internacional planejamento de eventos de conferência virtual antes de tudo, é necessário definir um orçamento para o evento.

O Modelo de orçamento de evento do ClickUp é a ferramenta perfeita para definir metas e orçamentos para cada evento. Com esse modelo, você pode:

Acompanhar todos os custos do evento em um só lugar

Analisar os gastos e tomar decisões orçamentárias informadas

Evitar que o orçamento do evento seja excedido

Identificar oportunidades de economia

Avaliar os esforços de marketing de seu evento

Exemplo: Ao organizar uma conferência virtual, o Event Budget Template ajuda você a gerenciar vários custos, como taxas de plataforma (para hospedar o evento on-line), honorários de palestrantes, campanhas de marketing digital e ferramentas de eventos virtuais (por exemplo, salas de discussão ou software de transmissão ao vivo). À medida que as despesas forem surgindo, você poderá acompanhá-las facilmente e garantir que não ultrapasse o orçamento predeterminado.

Ideal para: Agências de planejamento de eventos e empresas que desejam realizar grandes eventos com um orçamento limitado

Dica profissional: Use Visualização de tabela ClickUp para acompanhar todas as despesas depois de fazer as compras para o evento. Isso o ajudará a identificar oportunidades de redução de custos e a manter-se dentro do orçamento.

4. Modelo de gerenciamento de eventos ClickUp

Modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp

Planejar vários eventos simultaneamente é uma tarefa hercúlea. Mas com o Modelo de gerenciamento de eventos do ClickUp você pode planejar e executar eventos sem esforço. Ele ajuda em tudo, desde a reserva de locais até o gerenciamento de convidados e a criação de orçamentos.

Esse modelo ajuda a manter-se atualizado sobre as tarefas e os prazos do evento, a colaborar com as equipes, a compartilhar recursos e a acompanhar os orçamentos para gerenciar as despesas com eficiência. Em suma, esse modelo ajuda a simplificar os processos, gerenciar o tempo e os custos e reduzir os riscos gerais, levando a sua empresa a um novo patamar gerenciamento de projetos de eventos para o próximo nível.

Exemplo: Se você estiver gerenciando uma série de eventos corporativos ao longo do ano, este modelo permite que você acompanhe cada evento separadamente, mas em um espaço de trabalho unificado. Você pode monitorar prazos, acompanhar RSVPs, lidar com orçamentos e garantir que toda a logística seja executada sem problemas. A capacidade de monitorar vários eventos simultaneamente é inestimável para os gerentes de eventos que trabalham em vários projetos ao mesmo tempo.

Ideal para: Profissionais de gerenciamento de eventos, planejadores de eventos corporativos e equipes de marketing que organizam vários eventos simultaneamente

5. Modelo de documento de planejamento de eventos ClickUp

Modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp

O modelo Modelo de documento de planejamento de eventos do ClickUp é a lista de verificação principal que abrange todos os detalhes do evento, e não estamos exagerando.

Esse modelo de planejamento de eventos contém todos os detalhes do evento em páginas separadas para informações gerais, lista de fornecedores, lista de convidados, detalhes de configuração, programação e muito mais. Você pode formatar essas páginas automaticamente e garantir acesso rápido a todas as informações.

Além disso, o modelo tem tabelas integradas para criar listas de convidados e listas de verificação para marcar as tarefas à medida que forem concluídas.

Exemplo: Se você estiver coordenando um casamento, este modelo o ajudará a organizar tudo: crie uma linha do tempo para a cerimônia, acompanhe as respostas de RSVP, gerencie contratos com fornecedores e garanta que cada tarefa seja concluída dentro do prazo. Você pode facilmente atualizar e atribuir tarefas a diferentes membros da equipe (como floristas, fornecedores ou fotógrafos), garantindo que todos saibam suas responsabilidades.

Ideal para: Planejadores de eventos, coordenadores de casamentos e gerentes de eventos corporativos para garantir um planejamento de eventos tranquilo.

6. Modelo de plano de marketing de eventos ClickUp

Modelo de plano de marketing para eventos do ClickUp

Deseja promover seu próximo evento? O Modelo de plano de marketing para eventos do ClickUp pode ser sua ferramenta ideal para organizar as informações do evento.

Esse modelo de planejamento de eventos permite planejar as estratégias de marketing do seu evento para que você possa obter os holofotes. Você pode usar esse modelo para coordenar equipes, criar orçamentos, definir prazos e avaliar os esforços de marketing do seu evento em relação aos planos e metas.

Este modelo ajuda você a:

Planejar e acompanhar com eficácia o orçamento de marketing para eventos

Simplificar a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe para as atividades de marketing

Analisar o sucesso de seus esforços de marketing, comparando os resultados reais com suas metas

Exemplo: Se estiver organizando o lançamento de um produto, você pode usar este modelo para criar e monitorar sua estratégia de marketing. Desde o planejamento de publicações em mídias sociais e comunicados à imprensa até o contato com influenciadores e a definição de cronogramas promocionais, esse modelo garante que os esforços de marketing do seu evento estejam alinhados e dentro do cronograma.

ideal para: Coordenadores de eventos, equipes de marketing e proprietários de pequenas empresas que desejam aprimorar suas estratégias de promoção de eventos

📖 Read More: 10 exemplos de marketing de eventos para fazer seu evento se destacar

7. Modelo de promoção de evento ClickUp

Modelo de promoção de evento do ClickUp

Planejar, promover e executar - isso é o que você pode fazer com o Modelo de promoção de eventos do ClickUp !

Esse modelo reúne todas as suas tarefas de promoção de eventos em um só lugar: planejamento de campanhas de mídia social, contato com influenciadores, envio de e-mails promocionais e avaliação dos resultados de suas promoções.

Com esse modelo, você pode gerenciar a criação e a distribuição de materiais de promoção de eventos, garantindo que eles atinjam um público-alvo maior. Além disso, você pode definir cronogramas para atividades promocionais e de marketing e executar com eficiência suas campanhas promocionais.

Exemplo: Se você estiver organizando uma conferência e precisar aumentar a conscientização, poderá usar esse modelo para gerenciar a promoção do evento. Acompanhe todas as tarefas, como a criação de e-mails, a configuração de páginas de registro e o gerenciamento de campanhas de mídia social. Com a capacidade de definir prazos e atribuir tarefas, esse modelo mantém seus esforços de promoção de eventos coordenados e no caminho certo.

ideal para: Profissionais de marketing de eventos, gerentes de mídia social e profissionais de relações públicas que precisam de uma abordagem estruturada para promover eventos de forma eficaz

Dica profissional: Aproveitamento Automações do ClickUp para automatizar o envio de e-mails promocionais para clientes atuais e potenciais sem intervenção manual.

8. Modelo de plano de projeto de evento ClickUp

Modelo de plano de projeto de evento ClickUp

Se você gerencia vários eventos e enfrenta desafios para acompanhar as despesas ou monitorar as tarefas, o Modelo de plano de projeto de evento do ClickUp é o que você precisa para um planejamento eficiente. Ele permite que você planeje vários projetos ao mesmo tempo - webinars, eventos de networking, masterclasses e muito mais - em formato de planilha.

Com esse modelo, você pode categorizar seus eventos com base em etapas, como novos eventos, planejamento, preparação, relatório e conclusão, para encontrar rapidamente detalhes específicos do evento. Além disso, o modelo permite que você liste os próximos eventos com prioridades, status personalizados, datas de vencimento, tipos de eventos e responsáveis.

exemplo: se você estiver realizando uma série de webinars, esse modelo permite que você acompanhe a preparação de cada webinar, desde a coordenação do palestrante até as inscrições dos participantes e o feedback pós-evento. Você também pode acompanhar detalhes específicos do evento, como acesso à plataforma, slides de apresentação e materiais de marketing, garantindo que cada webinar seja realizado sem problemas.

Ideal para: Agências de gerenciamento de eventos que lidam com vários clientes

9. Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Quando se trata de planejamento de eventos, às vezes menos é mais. Em vez de se preocupar com inúmeros detalhes, atividades e decorações, concentrar-se em alguns elementos centrais pode resultar em um evento bem-sucedido.

Se você se sentir sobrecarregado com os detalhes, experimente o Modelo de planejamento de eventos do ClickUp para agilizar o planejamento de eventos. Ele ajuda a visualizar tudo, desde o local até a obtenção de propostas. Você pode começar criando uma lista de todos os requisitos e recursos do evento. Em seguida, mude para o modo de exibição de quadro para visualizar as tarefas prioritárias e todo o fluxo de trabalho do evento em um quadro Kanban de arrastar e soltar.

Além disso, você pode alinhar a equipe e os recursos do evento e acompanhar as metas e o progresso do evento com esse modelo de planejador de eventos.

Exemplo: Ao planejar uma grande conferência, você pode usar este modelo para criar uma lista de tarefas para cada fase - reserva de local, coordenação de palestrantes, registro de participantes, etc. O modelo ajuda você a manter o foco nas tarefas mais importantes e garante que nada seja esquecido, independentemente do tamanho do evento.

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas, planejadores de eventos corporativos e organizações sem fins lucrativos que desejam realizar eventos eficazes sem complexidade desnecessária

Dica profissional: Aproveite Quadros brancos ClickUp para fazer um brainstorming dos temas e ideias do seu grande evento com a sua equipe. Crie fluxos de trabalho, planeje estratégias e mapeie processos para garantir uma execução perfeita.

10. Modelo de plano de evento avançado do ClickUp

Modelo de plano de evento avançado do ClickUp

A organização de eventos não é uma tarefa fácil! O Modelo de plano de evento avançado do ClickUp não é nada menos que um software de gerenciamento de projetos para eventos . O modelo oferece os recursos ideais para ajudá-lo a organizar e gerenciar facilmente vários eventos futuros. Ele ajuda a simplificar a reserva de locais, o serviço de bufê, o planejamento do orçamento do evento e o gerenciamento de convidados.

exemplo: se você estiver planejando o lançamento de um produto internacional, o modelo Advanced Event Plan ajuda a manter a organização, monitorando 29 status de eventos personalizados, incluindo "To-Do", "Review", "Complete" e "No Longer Available" Esse recurso é perfeito para monitorar a disponibilidade de fornecedores, confirmar prazos e garantir que o evento permaneça no caminho certo.

Ideal para: Agências de planejamento de eventos e empresas que realizam grandes eventos corporativos

Eleve sua abordagem de planejamento de eventos com o ClickUp

O Excel pode ser uma ferramenta útil para planejar reuniões pequenas e individuais. No entanto, um modelo de planejamento de eventos no Excel é insuficiente ao gerenciar eventos corporativos ou festas de grande escala devido aos seus recursos limitados de colaboração em tempo real e aos desafios de escalabilidade. 📈

Portanto, se estiver procurando uma ferramenta que seja excelente no planejamento de eventos, experimente o ClickUp. Ele oferece recursos avançados, como automação personalizada, visualizações, colaboração em tempo real e muito mais.

Os modelos de planejamento de eventos do ClickUp permitem que você cubra todos os detalhes do evento em um só lugar - de tarefas e convidados a orçamentos e listas de fornecedores. Além disso, você pode personalizar facilmente os modelos para visualizar detalhes do evento, discutir planos com sua equipe, compartilhar recursos e facilitar o gerenciamento de eventos.

Pronto para experimentar os modelos de planejamento de eventos gratuitos do ClickUp?

