Como redigir um Código de Conduta do Funcionário + Exemplos

Um novo contratado em um ambiente remoto começa a compartilhar documentos internos com fornecedores externos, sem saber das políticas de confidencialidade da empresa. Sem um código de conduta claro, eles violam involuntariamente os protocolos, o que leva a possíveis riscos de segurança e a relacionamentos profissionais tensos.

Esse cenário ressalta a importância de um código de conduta dos funcionários - ele estabelece expectativas claras, minimiza os riscos e garante que os comportamentos estejam alinhados com os valores da empresa.

Neste blog, exploraremos por que um código de conduta sólido é importante e como ele pode se alinhar aos valores de sua empresa para apoiar um ambiente de trabalho respeitoso e responsável. 👥

⏰ Resumo de 60 segundos

Para criar um código de conduta para funcionários, siga as etapas abaixo:

1: Identificar o conteúdo

Descreva os principais tópicos, como deveres do trabalho, valores da empresa, padrões de comunicação e uso de recursos

Inclua políticas importantes sobre horário de trabalho, manuseio de propriedade da empresa, código de vestimenta e muito mais

2: redigir o documento do código de conduta do funcionário

Escreva um rascunho claro e conciso com exemplos da vida real

Use uma linguagem direta para facilitar a compreensão das expectativas

3: Colaborar com as partes interessadas

Use o ClickUp Docs para criar e editar o rascunho com a contribuição dos membros da equipe

Atribua comentários a pessoas específicas para obter feedback focado

4: Refine o documento

Use o ClickUp Brain para refinar a linguagem, a gramática e o estilo para maior clareza e profissionalismo

5: Use modelos para obter eficiência e precisão

Comece com os modelos de RH do ClickUp para ter uma base sólida

Personalize o modelo para refletir as políticas exclusivas de sua empresa

6: Realize revisões finais e solicite feedback

Compartilhe o rascunho no ClickUp Docs para obter feedback das partes interessadas

Faça revisões diretamente no documento para uma colaboração transparente

7: finalize o documento e atualize-o periodicamente

Defina um cronograma para revisar e atualizar o documento conforme necessário usando o ClickUp Tasks

Distribua o código de conduta final aos funcionários usando o ClickUp Docs

Entendendo o Código de Conduta do Funcionário

**Um código de conduta do funcionário é um conjunto de diretrizes que descreve os comportamentos, valores e padrões éticos esperados para os funcionários de uma empresa

Pense nele como seu recurso de referência para manter o profissionalismo, resolver conflitos e proteger os ativos da empresa. Um código de conduta sólido proporciona clareza, reduz riscos e promove uma cultura de respeito e responsabilidade.

Normalmente, o departamento de Recursos Humanos, em colaboração com a liderança sênior, elabora o código de conduta dos funcionários. Os profissionais de RH garantem que o documento legal esteja alinhado com os valores e os requisitos legais da empresa, enquanto os líderes fornecem informações sobre a cultura e os padrões de comportamento da empresa.

Dependendo do tamanho da empresa, uma equipe multifuncional pode estar envolvida para garantir que o código de conduta reflita todas as perspectivas.

O que deve ser incluído em um código de conduta?

Um código de conduta bem elaborado para funcionários deve abranger várias áreas importantes:

Expectativas comportamentais: Descreve as ações esperadas dos funcionários em termos de profissionalismo, respeito e integridade

Descreve as ações esperadas dos funcionários em termos de profissionalismo, respeito e integridade Valores e cultura da empresa: Define como os funcionários devem incorporar os princípios fundamentais que moldam a organização

Define como os funcionários devem incorporar os princípios fundamentais que moldam a organização Resolução de conflitos: Fornece métodos construtivos para os funcionários lidarem com desacordos e disputas

Fornece métodos construtivos para os funcionários lidarem com desacordos e disputas Confidencialidade: Estabelece diretrizes para proteger informações confidenciais, propriedade intelectual e ativos da empresa

Estabelece diretrizes para proteger informações confidenciais, propriedade intelectual e ativos da empresa Conformidade e obrigações legais: Estabelece expectativas claras de adesão a leis, regulamentos e políticas da empresa

Fato curioso: As "Diretrizes de Conduta nos Negócios" da IBM são um dos códigos de conduta mais antigos do mundo corporativo, estabelecido pela primeira vez em 1960.### Quais são os principais benefícios da implementação de um código de conduta?

Ter um código de conduta abrangente em vigor traz vários benefícios tanto para os funcionários quanto para a empresa:

Promove um ambiente de trabalho positivo: Ajuda os funcionários a entender e respeitar os valores do local de trabalho, levando a um trabalho em equipe e a um moral mais fortes

Ajuda os funcionários a entender e respeitar os valores do local de trabalho, levando a um trabalho em equipe e a um moral mais fortes Reduz os riscos: Evita comportamentos antiéticos e reduz os riscos legais ao garantir a conformidade com leis e regulamentos

Evita comportamentos antiéticos e reduz os riscos legais ao garantir a conformidade com leis e regulamentos Esclarece as expectativas: Fornece diretrizes claras que ajudam os funcionários a entender o que se espera deles, reduzindo a confusão e a ambiguidade

Etapas para escrever um código de conduta eficaz para funcionários

Um excelente código de conduta para funcionários reflete os valores de sua empresa e define diretrizes claras de comportamento.

Se estiver se perguntando como começar, o Software de Recursos Humanos ClickUp pode tornar todo o processo mais tranquilo. Com o ClickUp você pode organizar facilmente suas ideias, obter feedback dos líderes da equipe e garantir que o rascunho final seja acessível a todos.

Veja como escrever um código de conduta que seja eficaz e esteja realmente alinhado com sua equipe. 👇

Identificar o conteúdo a ser incluído

Comece listando os principais elementos de seu código de conduta. Pense nos valores e comportamentos que definem a cultura de sua empresa.

Os tópicos podem incluir comunicação respeitosa, gerenciamento de conflitos, confidencialidade, proteção e uso adequado dos recursos da empresa.

Você pode usar Documentos do ClickUp para reunir informações de vários membros da equipe e criar um rascunho colaborativo deste esboço.

Elabore o código de conduta de forma colaborativa usando o ClickUp Docs

Como os Docs são documentos vivos, você pode facilmente fazer atualizações à medida que o rascunho evolui.

**Você sabia? Amgen integra seus valores organizacionais em seu código de conduta, enfatizando a transparência e a tomada de decisões éticas. O código também contém perguntas e respostas baseadas em cenários para ajudar os funcionários a aplicar princípios éticos em situações do mundo real.

Criar um rascunho

Com seus principais tópicos delineados, comece a redigir o código de conduta da empresa.

Use uma linguagem clara e direta para garantir que todos entendam as expectativas. Procure ser conciso, mas abrangente, dando exemplos específicos de comportamento aceitável.

Use o ClickUp Brain para refinar a linguagem e a clareza em seu rascunho ClickUp Brain pode ser uma ferramenta valiosa aqui. É um assistente com tecnologia de IA incorporado ao seu espaço de trabalho que analisa sua redação e oferece sugestões para melhorar a clareza, a gramática e o estilo.

Essa ferramenta aprimora seu rascunho para que ele seja profissional, mas acessível, garantindo que o documento seja fácil de ser lido e compreendido pelos funcionários.

Bônus: Saiba mais sobre uso de IA para documentação para otimizar a criação de conteúdo, melhorar a precisão e economizar tempo.

Use um modelo para a estrutura

Se estiver procurando por um ponto de partida, considere usar Modelos de RH . Esses modelos oferecem uma base sólida, abrangendo políticas e diretrizes essenciais e permitindo que você adapte cada seção à cultura exclusiva da sua empresa.

Começando com um modelo de manual do funcionário economiza tempo e ajuda a garantir que você não deixe de lado detalhes importantes.

Modelo de Manual do Funcionário do ClickUp

O modelo Modelo de manual do funcionário do ClickUp facilita a integração de novas contratações e define as políticas essenciais da empresa. Ele foi estruturado para ajudá-lo a criar um documento abrangente que atenda às necessidades de sua empresa.

O modelo abrange todos os itens essenciais, como Padrões de Conduta, Políticas de Equipe e Código de Vestimenta, além de tópicos frequentemente negligenciados, como Horário de Trabalho e Políticas de Comunicação. Você pode copiar e colar suas políticas existentes diretamente ou ajustá-las adicionando ou removendo seções.

Um recurso de destaque é a capacidade de aumentar o envolvimento com recursos visuais. Adicione GIFs, gráficos ou imagens para tornar o manual mais atraente e mais fácil de navegar.

Você também pode criar um Índice que permita aos leitores saltar para seções específicas - perfeito para novos funcionários que procuram respostas rápidas.

👀 Bônus: Explore exemplos de manuais de funcionários para entender melhor como estruturar seu próprio manual.

Revisar e refinar o rascunho

Depois de ter um rascunho, use o Docs para compartilhá-lo com as partes interessadas relevantes para obter feedback.

Utilize os recursos de compartilhamento do ClickUp Docs para aprimorar a colaboração entre equipes

Como os documentos podem ser compartilhados, você pode reunir rapidamente informações e fazer os ajustes necessários. Dessa forma, você poderá manter todos alinhados e garantir que o código de conduta represente com precisão os padrões da sua empresa.

Você pode fazer revisões diretamente no documento; todas as alterações serão rastreadas automaticamente. Isso ajuda a manter todos na mesma página e permite uma colaboração eficiente e transparente.

Experimente o ClickUp Assign Comments para fornecer feedback focado no Docs

Para simplificar ainda mais o feedback, experimente Comentários do ClickUp Assign . Permite que você atribua comentários ou tarefas específicas diretamente a colegas dentro do documento.

Se uma seção precisar de comentários ou revisões adicionais, você poderá marcar o membro da equipe relevante e ele receberá uma notificação direta para revisar ou resolver o problema. Isso mantém todos responsáveis e ajuda a evitar falhas de comunicação ou atrasos, especialmente ao colaborar com vários departamentos.

Dica profissional: Para manter a consistência, crie procedimentos operacionais padrão (SOPs) que estejam alinhados com o código de conduta de seus funcionários. Por exemplo, se o seu código enfatiza a comunicação respeitosa, inclua em seus SOPs etapas para lidar com conflitos de forma profissional.

Entregue a versão final aos funcionários

Depois que o código de conduta estiver finalizado, é hora de distribuí-lo.

Compartilhe facilmente a versão final do código de conduta com a sua equipe usando o ClickUp Docs

Com o Docs, você pode compartilhar o documento com sua equipe com apenas alguns cliques. Você também pode rastrear quem visualizou ou reconheceu o código, garantindo que todos os funcionários conheçam as expectativas.

Dica profissional: As equipes de RH devem adicionar um voz do funcionário seção do código de conduta. Isso dará aos funcionários uma maneira clara de compartilhar preocupações, oferecer feedback e contribuir para moldar a cultura do local de trabalho.

Reavalie e atualize regularmente o documento

Seu código de conduta nunca deve ser estático.

À medida que sua empresa evolui, as diretrizes que você estabelece para o comportamento também devem evoluir. Reveja regularmente o documento para garantir que ele esteja alinhado com a cultura da empresa e com quaisquer mudanças legais ou do setor.

Para acompanhar as atualizações e garantir que todos permaneçam alinhados, use Tarefas do ClickUp .

Configure o ClickUp Tasks para organizar e acompanhar o processo de revisão e atualização

Crie tarefas para analisar e revisar o código de conduta regularmente. Atribua membros da equipe a tarefas específicas, defina datas de vencimento e acompanhe o progresso para manter o processo de revisão organizado e oportuno.

Você pode anexar a versão mais recente do código de conduta diretamente à tarefa para facilitar o acesso.

Os funcionários podem ter reservas ou confusão sobre determinadas diretrizes do código. Abordar isso de forma proativa promove a confiança.

Exemplo: Inclua uma seção de perguntas frequentes no documento que responda a dúvidas comuns, como:

"O que acontece se eu, sem saber, violar o código?"

"Como posso denunciar um incidente de forma anônima?"

Elaboração da lista de verificação do seu código de conduta

Defina valores e comportamentos essenciais alinhados à cultura de sua empresa

Colabore com a liderança e os principais departamentos para obter informações abrangentes

Use uma linguagem clara, sem jargões, que seja fácil de entender

Inclua exemplos do mundo real para melhor relacioná-los

Adicione políticas específicas para desafios modernos (por exemplo, trabalho remoto, segurança cibernética)

Usar modelos ClickUp e ferramentas de IA para estruturar e refinar a minuta

Obtenha feedback das partes interessadas antes de finalizar

Torne o documento acessível e facilmente compartilhável com os funcionários

Exemplos de Código de Conduta do Funcionário

Um código de conduta sólido para funcionários define expectativas claras em várias áreas importantes, ajudando as empresas a manter um local de trabalho positivo e produtivo.

Aqui estão alguns exemplos de políticas que podem fazer uma diferença real. 🙌🏼

Conflito de interesses

Uma política de código de conduta sobre conflito de interesses estabelece limites claros para evitar que os funcionários tomem decisões que possam beneficiar seus interesses pessoais em detrimento dos interesses da empresa. Isso garante que as decisões comerciais sejam baseadas nos melhores interesses da empresa e não em influências externas.

Exemplo: Uma empresa de serviços financeiros pode estabelecer uma política da empresa que exija que os funcionários divulguem quaisquer interesses financeiros nas empresas com as quais fazem negócios, como possuir ações ou ter um membro da família empregado em uma organização parceira.

Profissionalismo

Uma política de profissionalismo vai além de chegar no horário. Trata-se de criar um ambiente de trabalho respeitoso e produtivo.

Um código de conduta pode abordar o respeito aos colegas, evitar comportamentos perturbadores e manter uma atitude positiva, mesmo em situações estressantes.

Exemplo: Um escritório corporativo pode incluir diretrizes sobre estilos de comunicação apropriados, expectativas de pontualidade e código de vestimenta, especificando que os funcionários devem responder aos e-mails dentro de 24 horas e vestir-se com trajes casuais, a menos que participem de reuniões formais.

Antiassédio

Uma política firme contra assédio protege os funcionários contra discriminação ou comportamento inadequado. O código de conduta pode incluir uma postura clara e de tolerância zero em relação ao assédio com base em gênero, raça, orientação sexual ou outros fatores.

Exemplo: Uma empresa de tecnologia poderia implementar uma política rigorosa contra o assédio, especificando que qualquer tipo de assédio - verbal, físico ou digital - resultará em ação disciplinar imediata. A política também forneceria recursos para que os funcionários denunciassem incidentes de forma anônima e recebessem apoio.

**Você sabia? Código de Conduta da Starbucks enfatiza uma cultura de respeito, integridade e responsabilidade. Ele descreve as expectativas para ética de trabalho incluindo honestidade, respeito à diversidade e conformidade com as leis.

Confidencialidade

As políticas de confidencialidade protegem as informações confidenciais da empresa e dos clientes. Um código de conduta sólido especificaria que os funcionários devem manter a confidencialidade dos dados proprietários e não divulgá-los a partes não autorizadas. Isso pode incluir informações de clientes, documentos internos e segredos comerciais.

Os funcionários também podem ser solicitados a seguir protocolos específicos ao lidar com registros digitais ou em papel para manter a privacidade e a segurança.

Exemplo: Uma empresa de consultoria pode incluir uma cláusula de confidencialidade em seu código de conduta, exigindo que todos os funcionários assinem um contrato de confidencialidade (NDA) e definindo penalidades rigorosas para qualquer violação das informações do cliente.

Perdas comuns ao redigir um código de conduta

Ao criar um código de conduta para funcionários, é fácil cometer erros que podem prejudicar sua eficácia.

Aqui estão algumas armadilhas comuns que devem ser evitadas. ⚠️

Estabelecer o tom inadequado

O tom de seu código de conduta é importante. Um tom áspero ou excessivamente formal pode desestimular os funcionários a se envolverem com o documento.

solução: Busque um tom amigável, porém profissional, que reflita os valores da sua empresa.

**Cenários de exemplo para desafios modernos no local de trabalho

Expanda a seção de exemplos com cenários reais e relacionáveis, especialmente para configurações de trabalho híbrido ou remoto:

Exemplo de confidencialidade: "Durante uma reunião de equipe no Zoom, evite compartilhar dados confidenciais na tela, a menos que seja necessário e aprovado para a discussão."

"Durante uma reunião de equipe no Zoom, evite compartilhar dados confidenciais na tela, a menos que seja necessário e aprovado para a discussão." Exemplo de comunicação: "Nos canais do Slack da equipe, mantenha o profissionalismo evitando discussões pessoais ou humor inapropriado que possa ofender seus colegas."

Ser irrealista nas expectativas

Definir expectativas excessivamente rígidas ou irrealistas pode fazer com que os funcionários sintam que é impossível seguir as diretrizes.

Solução: Certifique-se de que seu código de conduta seja viável e reflita o que é razoável para o local de trabalho.

Não fornecer orientação suficiente

A linguagem vaga deixa muito espaço para interpretação. Os funcionários devem entender facilmente o que se espera deles.

Solução: Forneça exemplos específicos de comportamentos aceitáveis e inaceitáveis.

Por exemplo, "Os funcionários devem manter o traje adequado no trabalho" é vago. Veja como você pode ser mais claro:

Espera-se que os funcionários usem trajes casuais durante o horário de trabalho. Os exemplos incluem:

Aceitável: Camisas com colarinho, blusas, calças, saias na altura do joelho, sapatos fechados

Camisas com colarinho, blusas, calças, saias na altura do joelho, sapatos fechados Inaceitável: Camisetas com logotipos ou slogans, jeans rasgados, shorts, chinelos

Falha no alinhamento com a cultura e os objetivos da empresa

Seu código de conduta deve refletir a cultura e a missão de sua empresa. Se ele não estiver alinhado com a realidade cotidiana do seu local de trabalho, os funcionários podem não levá-lo a sério.

solução: Use uma linguagem e exemplos que se identifiquem com as experiências cotidianas dos funcionários e com a sua cultura Metas de RH .

Por exemplo, em vez de proibir totalmente o uso da Internet, concentre-se no uso responsável que incentiva os funcionários a acessar recursos on-line valiosos, mantendo a produtividade e o respeito ao tempo da empresa.

Observação das principais atividades de negócios

Um bom código de conduta aborda todas as áreas da empresa. Deixar de cobrir atividades essenciais, como lidar com informações confidenciais ou gerenciar conflitos de interesse, pode criar lacunas e gerar confusão posteriormente.

Solução: Colabore com os departamentos relevantes para identificar as áreas críticas e, em seguida, crie diretrizes claras com exemplos reais que abranjam todos os aspectos necessários da empresa.

Leia também: 10 melhores softwares de manual do funcionário para equipes de RH

Comunicação e aplicação do código de conduta

Ter um código de conduta claro é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio? Garantir que todos o entendam e o sigam de forma consistente.

Vamos nos aprofundar em como tornar o código de conduta parte da cultura cotidiana de sua organização. 🤝

Comunicação eficaz

Comece apresentando o código durante a integração e tornando-o de fácil acesso. Incentive conversas contínuas em reuniões de equipe e forneça lembretes regulares por meio de e-mails ou comunicações internas.

O segredo é a clareza e a garantia de que todos entendam as expectativas.

Estratégias de aplicação

A consistência é essencial ao aplicar o código. Estabeleça procedimentos claros para denunciar violações e garantir que as ações disciplinares sejam consistentes e justas.

Crie um processo que garanta que os funcionários saibam o que esperar quando ocorrer uma violação.

Fato curioso: O conceito de um código de conduta remonta a civilizações antigas. O mais antigo código conhecido é o Código de Ur-Nammu, da Mesopotâmia, que estabeleceu padrões de conduta justa entre os cidadãos por volta de 2100 a.C.

Tratamento de violações

Quando ocorrer uma violação, trate-a prontamente e com transparência. Investigue minuciosamente, concentrando-se em ações corretivas.

Você deve garantir que os funcionários saibam que o processo é justo e imparcial para manter a confiança dentro da organização.

Leia também: Como escrever um manual do funcionário

Suas próximas etapas para um código de conduta sólido com o ClickUp

A criação de um código de conduta do funcionário ajuda a estabelecer as bases para um local de trabalho respeitoso e conectado. Quando todos entendem as expectativas e veem como elas se alinham aos valores essenciais da empresa, eles se sentem mais confiantes e motivados a dar o melhor de si.

Com o ClickUp, a elaboração, o refinamento e o compartilhamento desse documento se tornam um processo mais tranquilo e colaborativo. Suas ferramentas de edição de documentos permitem que as equipes de RH elaborem e atualizem diretrizes, coletem informações em tempo real e compartilhem facilmente a versão final com toda a organização. Registre-se gratuitamente hoje mesmo! 🚀