Como colocar trabalho freelance em um currículo (+exemplos)

A experiência como freelancer pode ser um ótimo complemento para seu currículo. Ela demonstra suas habilidades e seu conhecimento especializado e explica sua capacidade de assumir a responsabilidade e produzir resultados.

O trabalho como freelancer geralmente envolve trabalhar com diversos clientes e setores, o que significa que você provavelmente desenvolveu uma ampla gama de habilidades e percepções do setor. O foco nessa experiência pode mostrar que você é adaptável e aprende rapidamente novos padrões ou ferramentas do setor.

Destacar projetos freelance específicos em seu currículo também pode revelar suas habilidades de resolução de problemas, resiliência e desenvoltura em situações dinâmicas.

Mas como estruturar seu currículo de forma a apresentar sua experiência como freelancer como sua superpotência?

Neste guia, vamos orientá-lo no processo e nas dicas para adicionar trabalho freelance ao seu currículo.

Preparando-se para listar o trabalho freelance

Uma das maiores vantagens dos projetos freelance? Ao contrário dos cargos tradicionais, que nem sempre produzem amostras de trabalho facilmente compartilháveis, os projetos freelance geralmente permitem que você apresente resultados tangíveis.

Essas peças do portfólio podem servir como prova direta de suas habilidades, fornecendo aos gerentes de contratação exemplos reais de seu trabalho.

Portanto, antes de começar a listar o trabalho freelance em seu currículo, reúna todos os detalhes de seus projetos anteriores.

Veja o que você pode fazer para reunir os detalhes do projeto:

anote seus principais projetos, clientes e resultados

🛠️ Anote as ferramentas e o software que você usou em cada projeto

acompanhe o tempo gasto e o resultado - seja o lançamento bem-sucedido de um produto, um artigo publicado ou o cumprimento dos KPIs do cliente

Depois de ter sua lista pronta, reduza-a aos projetos mais relevantes. Por exemplo, se for uma função de marketing, destaque os projetos de freelancer em que você trabalhou em campanhas de marketing e causou um impacto real para seus clientes.

Como selecionar projetos freelance para seu currículo:

Escolha projetos que demonstrem as habilidades mencionadas na descrição do cargo

priorize aqueles com resultados mensuráveis, como aumento do tráfego na Web ou aumento das conversões

destaque uma combinação de habilidades, como gerenciamento de projetos, comunicação com o cliente e conhecimento técnico

Dica profissional: Uma das melhores hacks de freelancer é usar um software de gerenciamento de projetos como o ClickUp para registrar detalhes e resultados de seus trabalhos como freelancer. Recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp ajudam a monitorar todos os seus projetos, clientes, tarefas e conquistas como freelancer em um único lugar para que você possa atualizá-los facilmente em seu currículo.

Estruturação de seu currículo

As funções de freelancer tendem a ser altamente orientadas para resultados, com o sucesso diretamente ligado aos resultados do projeto e à satisfação do cliente. Quando você incluir esse tipo de trabalho em seu currículo, os empregadores verão que você está concentrado em fornecer resultados de qualidade e que pode assumir a responsabilidade pelas tarefas do início ao fim.

Entretanto, o segredo é escolher o formato certo de currículo e estruture sua experiência profissional de forma estratégica para destacar seus pontos fortes.

Formato cronológico

Essa é uma escolha sólida se você tiver feito trabalhos como freelancer de forma consistente ao longo do tempo. Ele permite que você liste seus projetos de freelancer em ordem cronológica, começando pelo mais recente.

📌 Exemplo:

**Redator freelancer e redator de conteúdo - janeiro de 2021 - presente Vários clientes (por exemplo, ABC Marketing, XYZ Tech)

Escreveu mais de 50 posts de blog para uma agência de marketing digital, gerando um aumento de 25% no tráfego do site

Desenvolveu estratégias de SEO para sites de comércio eletrônico, resultando em melhores classificações de pesquisa orgânica

Colaborou com clientes para criar campanhas de marketing por e-mail atraentes, aumentando as conversões em 15%

Designer gráfico freelancer - junho de 2019 a dezembro de 2020XYZ Media

Criei folhetos de apresentação de vendas usando o Adobe InDesign, resultando na conversão de 10 novos clientes

Projetou gráficos de mídia social e materiais de marketing que aumentaram o envolvimento do cliente em 40%, em média, em quatro canais digitais

Desenvolveu pacotes de identidade de marca (logotipos, esquemas de cores e tipografia) para o cliente, resultando em um aumento de 60% na lembrança da marca

Formato funcional

Um currículo funcional funciona muito bem no caso de trabalho autônomo, se você tiver realizado muitos projetos de curto prazo ou feito uma pausa na carreira. Ele se concentra mais em suas habilidades do que em seu histórico de trabalho.

Exemplo:

Habilidades e experiência:

Criação de conteúdo: Desenvolveu postagens de blog, artigos e conteúdo de mídia social de alto desempenho que aumentaram o engajamento em 30%

Desenvolveu postagens de blog, artigos e conteúdo de mídia social de alto desempenho que aumentaram o engajamento em 30% SEO e marketing digital: Implementou estratégias de SEO para clientes, melhorando as classificações nos mecanismos de busca e impulsionando o crescimento do tráfego

Implementou estratégias de SEO para clientes, melhorando as classificações nos mecanismos de busca e impulsionando o crescimento do tráfego Gerenciamento de projetos: Gerenciei com sucesso três projetos freelance ao mesmo tempo em um período de 60 dias, entregando todas as tarefas no prazo e dentro do orçamento

Projetos freelance:

XYZ Retail (janeiro de 2021 - março de 2022): Criei campanhas de marketing por e-mail que aumentaram as taxas de cliques em 18%

Criei campanhas de marketing por e-mail que aumentaram as taxas de cliques em 18% ABC Tech (abril de 2022 - presente): Criei o conteúdo do site e gerenciei campanhas de mídia social, levando a um aumento de 20% nas vendas

Dica profissional: Se você estiver fazendo um mudança de carreira se quiser mudar de carreira, você pode destacar sua experiência como freelancer para mostrar habilidades transferíveis. Por exemplo, se você quiser mudar da análise de dados para o desenvolvimento da Web, poderá adicionar sua experiência como analista de dados freelancer para destacar a solução de problemas, a interpretação de dados, a análise do comportamento do usuário e as habilidades interpessoais.

Formato híbrido

Não consegue decidir entre os formatos de currículo cronológico e funcional? O formato híbrido oferece o melhor de ambos. Você pode destacar suas principais habilidades comercializáveis e histórico profissional, com a flexibilidade de mostrar seus melhores projetos e experiência contínua.

*Exemplo: 📌

Habilidades-chave:

Estratégia e criação de conteúdo: Elaboração de textos atraentes para sites, blogs e mídias sociais

Elaboração de textos atraentes para sites, blogs e mídias sociais Comunicação com o cliente: Manutenção de relacionamentos sólidos com o cliente, garantindo objetivos claros do projeto e entrega pontual

Manutenção de relacionamentos sólidos com o cliente, garantindo objetivos claros do projeto e entrega pontual Otimização de SEO: Implementou as melhores práticas de SEO, aumentando a visibilidade dos sites dos clientes

Escritor de conteúdo freelancer: janeiro de 2021 - presente Vários clientes

Desenvolveu e executou estratégias de conteúdo que aumentaram o tráfego orgânico em 40% para vários clientes

Escreveu descrições de produtos para sites de comércio eletrônico, levando a um aumento de 10% nas conversões de vendas

Consultor de marketing freelancer - junho de 2019 a dezembro de 2020 XYZ Marketing Solutions

Projetou e lançou campanhas de e-mail, aumentando as taxas de cliques em 25%

Gerenciou projetos de clientes do início ao fim, garantindo o alinhamento com as metas e os prazos de suas marcas

Esperamos que esses exemplos sejam úteis para formatar o trabalho freelance em seu currículo. Agora, vamos compartilhar algumas estratégias testadas e comprovadas que farão com que seja difícil para os possíveis empregadores dizerem não ao seu currículo!

Como listar o trabalho freelance: Guia passo a passo

Aqui está um guia passo a passo sobre como listar trabalhos freelance em seu currículo para obter o máximo impacto:

Passo 1: Crie uma seção "Experiência como freelancer

Dedique uma seção específica do seu currículo à sua experiência como freelancer, em vez de juntá-la às funções de tempo integral. Rotule-a claramente como "Experiência como freelancer", para que os empregadores possam encontrar e entender rapidamente no que você tem trabalhado. Trate-a com a mesma importância e profissionalismo que qualquer função de tempo integral em seu currículo.

Dica profissional: Se você tiver uma mistura de funções de freelancer e de emprego mais tradicional, coloque sua seção de freelancer no topo ou em um local de destaque, dependendo do que for mais relevante para o emprego ao qual você está se candidatando. Certifique-se de que essa seção esteja bem organizada e seja fácil de ler - os empregadores adoram clareza!

Aqui está um exemplo de como adicionar funções de freelancer e de tempo integral em seu currículo.

via ResumeLab Dica profissional: Para mostrar consistência, inclua a duração da experiência como freelancer ao lado do título, como "Profissional de marketing digital freelancer (2018-presente)".

Etapa 2: liste os projetos freelance em um único título de trabalho

O trabalho freelance pode envolver uma variedade de funções e setores, mas listar muitos títulos de cargos diferentes pode sobrecarregar seu currículo. Mantenha-o simples agrupando seus projetos freelance em um único título de trabalho.

por exemplo: **Se você fez trabalhos de design gráfico, redação ou marketing, mencione "Consultor de marketing freelancer" Isso o ajuda a criar um currículo de apresentação coeso e profissional.

Etapa 3: Inclua nomes de clientes e descrições de projetos

Ao listar seus projetos como freelancer, mencione o cliente (se ele concordar com isso) e faça uma breve descrição do projeto para agregar credibilidade e contexto ao seu trabalho.

por exemplo: Você pode acrescentar: "Desenvolvi um pacote completo de branding para uma cafeteria XYZ, incluindo design de logotipo, layouts de cardápio e visuais de mídia social" Se o seu cliente preferir permanecer anônimo, você ainda pode fornecer detalhes como setor ou tipo de projeto: "Desenvolveu conteúdo para o lançamento de um produto de uma grande empresa de tecnologia."

Etapa 4: Destaque as principais realizações e habilidades aprendidas

Torne seu trabalho freelance mais impactante destacando as principais conquistas e habilidades em tópicos.

Concentre-se em resultados mensuráveis sempre que possível. Em vez de dizer "Escreveu blogs", diga "Escreveu mais de 10 posts de blog orientados para SEO por mês, aumentando o tráfego orgânico em 30%"

Ao se concentrar tanto no trabalho que fez quanto nos resultados que obteve, você se apresentará como um profissional completo.

Dica profissional: Comece cada item com verbos de ação fortes como "Projetado", "Lançado" ou "Gerenciado" para chamar a atenção e transmitir impacto. Isso fará com que suas realizações se destaquem, demonstrando liderança, iniciativa e contribuições claras, ajudando os clientes em potencial a entender rapidamente o seu valor.

Etapa bônus: Use o ClickUp para gerenciar e apresentar um portfólio diversificado

Usar uma ferramenta como o ClickUp para gerenciar seus projetos freelance pode lhe dar uma vantagem adicional. O ClickUp permite que você organize e acompanhe todos os seus projetos em um só lugar, facilitando a criação de um portfólio sofisticado para o seu currículo.

Em vez de se esforçar para atualizar seu currículo sempre que se candidatar a um emprego, ter tudo em um só lugar facilita muito o processo.

É aí que o Documentos do ClickUp entra em cena. Ele ajuda você a manter todo o conteúdo do seu currículo organizado e pronto para ser usado. Pense nele como seu centro de referência para adicionar novas conquistas, refinar sua experiência ou criar rascunhos de seu currículo. Sempre que estiver se candidatando a uma nova função, você poderá editar ou ajustar rapidamente seu currículo sem precisar começar do zero. Não é mais necessário vasculhar documentos antigos - você terá tudo na ponta dos dedos.

Use o ClickUp Docs para anotar tudo em seu currículo

Os documentos do ClickUp ajudam você:

Criar um currículo profissional com recursos de formatação de texto rico

Adicionar cabeçalhos ao currículo para facilitar a leitura

Incluir links de portfólio para mostrar seus projetos por meio de URLs incorporadas

Rastrear alterações no currículo com seu histórico de versões para que você possa enviar um currículo atualizado para todas as funções às quais está se candidatando

Mas isso não é tudo. Depois que seu conteúdo estiver organizado, é hora de certificar-se de que ele seja polido, profissional e personalizado para o emprego que você deseja.

É nesse ponto que Cérebro ClickUp (ou ClickUp AI) pode ajudar. Está com dificuldades para encontrar as palavras certas ou não sabe como enquadrar um determinado projeto? O assistente de IA sugere maneiras melhores de expressar suas conquistas e garante que sua linguagem seja clara e profissional.

Ele também o ajuda a encontrar os verbos de ação e as palavras-chave corretas para aumentar suas chances com os recrutadores ou sistemas de rastreamento de candidatos (ATS). Com sugestões em tempo real, você pode refinar facilmente seu currículo, garantindo que ele esteja sempre pronto para a próxima oportunidade.

Peça ao ClickUp Brain dicas para otimizar seu currículo e o processo de busca de emprego

O gerenciamento do tempo é fundamental no trabalho freelance, e Rastreamento de tempo do ClickUp do ClickUp permite acompanhar quanto tempo você gasta em cada projeto. Você pode incluir os dados em seu currículo para mostrar habilidades de gerenciamento de tempo e multitarefa. Por exemplo, diga: "Gerenciei mais de 5 projetos de clientes simultaneamente, cumprindo todos os prazos e mantendo a qualidade" Isso destaca sua capacidade de lidar com tarefas de forma eficiente, uma habilidade fundamental para possíveis empregadores.

Por fim, Metas do ClickUp ajudam a acompanhar as realizações do projeto definindo marcos. Isso facilita a inclusão de métricas em seu currículo.

Defina e acompanhe metas e adicione conquistas em seu currículo com o ClickUp Goals

Exemplos de listagem de trabalho freelance

Precisa de exemplos para determinar como deve ser seu currículo de freelancer? Nós temos tudo o que você precisa!

Neste primeiro exemplo, listamos os projetos freelance em ordem cronológica e, em seguida, compartilhamos detalhes sobre os resultados que você trouxe para os clientes. A chave aqui é concentrar-se nos bons resultados.

via Canva Aqui está outro exemplo de inclusão de trabalho freelance em seu currículo para profissionais em início de carreira. Embora talvez ainda não tenha resultados específicos (ou impressionantes) para mostrar, você pode destacar seu trabalho demonstrando seu domínio de determinadas habilidades e ferramentas de software ou mencionando escolas ou empresas de renome com as quais aprendeu ou trabalhou.

via Rahpstudio

Desafios e soluções comuns para colocar o trabalho freelance em um currículo

Funções de trabalho variadas, confidencialidade do cliente, período de trabalho inconsistente e outros fatores tornam desafiador listar o trabalho freelance em um currículo. Vamos ver como você pode lidar com eles:

Como lidar com as lacunas entre os projetos freelance

Você tem intervalos entre seus trabalhos como freelancer? Isso é totalmente normal. Em vez de deixar que uma lacuna na carreira ou no emprego se destaque, transforme-a em um ponto positivo. Destaque que você passou esse tempo aprimorando suas habilidades, fazendo cursos on-line ou trabalhando em projetos pessoais.

Isso diz ao gerente de contratação que você aproveitou ao máximo sua lacuna na carreira.

Leia mais: Os melhores aplicativos de produtividade para freelancers

Superando o estigma do trabalho freelance entre os empregadores tradicionais

Alguns empregadores ainda acham que o trabalho freelancer não é tão sério quanto um emprego de tempo integral. Veja como você pode mudar esse pensamento: concentre-se nos resultados.

por exemplo: Em vez de escrever "Designer gráfico", mencione: "Designer gráfico freelancer - desenvolveu materiais de marca que aumentaram o reconhecimento do cliente em 30%" Ou, se você trabalha com gerenciamento de projetos, pode dizer: "Gerente de projetos freelancer - gerenciou com sucesso um projeto de US$ 50 mil, apresentando resultados 10% abaixo do orçamento." Isso mostra aos empregadores que você é tão confiável quanto alguém que trabalha internamente, se não mais!

Manter a consistência e a legibilidade nas descrições de trabalho freelance

O trabalho freelance pode variar muito, mesmo dentro da mesma área. Por exemplo, como assistente virtual freelancer, você pode estar ajudando um cliente com trabalho administrativo, como gerenciar e-mails e organizar calendários. Para outros clientes, você pode lidar com consultas de clientes e tarefas de entrada de dados.

Para manter a legibilidade, agrupe projetos semelhantes ou pequenos e use formatação consistente.

*Exemplo: 📌

Assistente virtual autônomo

Janeiro de 2021 - Presente Setores de clientes: Comércio eletrônico, startups de tecnologia, consultoria

**Suporte administrativo

Gerenciou e-mails, calendários e compromissos para executivos de nível C, simplificando a comunicação e agendando a eficiência

Organizou e manteve arquivos digitais, garantindo acesso rápido e reduzindo o tempo de recuperação de documentos em 30%

**Atendimento ao cliente e relações com o cliente

Aumentou a retenção de clientes em 15%, acompanhando as interações de serviço e fornecendo suporte personalizado

Atendeu a consultas de clientes por e-mail e chat, resolvendo problemas e garantindo um índice de satisfação do cliente de 95%

Leia mais: Principais exemplos de currículos de engenharia

Dicas para otimizar as entradas de trabalho freelance

Agora que você já entendeu como criar seu currículo de freelancer, vamos discutir rapidamente algumas dicas de higiene para garantir que suas candidaturas a empregos de freelancer sejam otimizadas do início ao fim.

Adaptação do trabalho freelance para candidaturas específicas

Uma abordagem de tamanho único não funciona para currículos de emprego, especialmente para freelancers que frequentemente fazem malabarismos com vários projetos. É fundamental personalizar seu currículo para cada solicitação de emprego. Ao se concentrar nas habilidades e experiências mais relevantes, você pode destacar o valor que traz para a função.

Por exemplo:

se estiver se candidatando a uma função de analista de dados freelancer em uma marca de varejo, você pode acrescentar "Analisou padrões de uso do cliente a partir de grandes conjuntos de dados, fornecendo insights que melhoraram o envolvimento do usuário em 20%"

para uma função de recrutador freelancer, você pode se concentrar em reduzir o tempo de contratação. Adicione algo como "Colocou mais de 20 candidatos em várias funções, incluindo engenheiros de software, especialistas em marketing e gerentes de operações, em um período de três meses"

Essa abordagem garante que o gerente de contratação veja como sua experiência como freelancer se alinha diretamente com os requisitos dele, tornando-o um candidato mais forte.

Leia mais: 10 modelos de freelancer para gerenciar a carga de trabalho

Usando palavras-chave e verbos de ação em descrições de freelancers

Ao adaptar seu currículo de freelancer para cada função, observe a descrição do cargo e use palavras-chave específicas mencionadas na descrição do cargo para destacar as habilidades. Se a vaga listar "criação de conteúdo", certifique-se de mencionar essa frase exata em suas entradas de freelancer. Isso ajuda seu currículo a passar pelo software de rastreamento de aplicativos (ATS), aumentando as chances de ele chegar ao gerente de contratação ou ao recrutador.

por exemplo: Se a descrição da vaga de um editor de vídeo menciona o aumento do envolvimento do espectador, você pode mencionar em seu currículo: "Produziu e editou conteúdo de vídeo dinâmico que aumentou o envolvimento do espectador em 30%."

É melhor gerenciar todas as descrições de cargos em um só lugar para que você possa adaptar facilmente seu currículo. A Modelo de busca de emprego do ClickUp ajuda você com isso. Você pode adicionar links de descrição de vagas, rastrear suas propostas de emprego e gerenciar recursos de entrevista - tudo em um só lugar.

Modelo de busca de emprego do ClickUp

O modelo oferece seções dedicadas para monitorar o status da sua candidatura (por exemplo, candidatura, entrevista, oferta), prazos e detalhes importantes, como informações de contato da empresa e classificações do Glassdoor, para agilizar seu processo de busca de emprego.

Dicas de revisão e edição para maior clareza e concisão

Quando seu currículo estiver pronto, revise-o e edite-o para obter clareza e concisão. Você pode passar por ferramentas como o Grammarly para detectar qualquer problema gramatical ou de fraseado. Também é útil pedir feedback a um mentor ou colega - eles podem identificar melhorias que você deixou passar.

**Aqui estão algumas dicas eficazes para editar seu currículo

assegure-se de que a formatação seja consistente para dar uma aparência profissional

corte palavras vagas ou repetitivas e concentre-se em verbos orientados para a ação

leia seu currículo em voz alta para identificar frases estranhas

A redução de detalhes desnecessários manterá seu currículo nítido e focado nas realizações mais relevantes.

Dica bônus: Usar o ClickUp AI para revisar e aprimorar o conteúdo das entradas do currículo

Precisa de suporte extra para garantir que seu currículo se destaque? Você pode usar o ClickUp Brain para escrever, revisar e ajustar seu currículo. Ele não é apenas seu parceiro de brainstorming, mas também um excelente ferramenta de redação de IA para redigir pontos para seu currículo, detectar erros gramaticais, melhorar a clareza e até mesmo sugerir melhores maneiras de expressar suas realizações.

Basta colar seu currículo no ClickUp e pedir ao ClickUp Brain que o edite ou revise e sugira melhorias.

Use o ClickUp Brain para revisar seu currículo de freelancer

Ele pode fazer sugestões de conteúdo para garantir que você esteja usando uma linguagem forte e orientada para a ação em suas descrições de trabalho freelance. Dessa forma, seu currículo fica polido, profissional e pronto para impressionar os possíveis empregadores.

Leia mais: Os melhores modelos de currículo de gerente de projetos

Vantagens de incluir trabalho freelance em seu currículo

A inclusão de trabalho freelance em seu currículo traz muitas vantagens:

Aprimoramento de seu perfil profissional

O trabalho freelance acrescenta uma dimensão única ao seu perfil profissional, destacando sua capacidade de prosperar como empreendedor individual. Além de sua competência principal, administrar seu próprio negócio demonstra proficiência em outras habilidades essenciais, como contabilidade, gerenciamento de clientes, gerenciamento de projetos, vendas e apresentação de propostas etc.

A inclusão de experiência como freelancer também mostra aos possíveis empregadores que você é proativo, automotivado e tem uma forte ética de trabalho - qualidades que qualquer pessoa valoriza.

Demonstração de experiência diversificada e adaptabilidade

Os freelancers geralmente trabalham em diferentes setores, com vários clientes e em uma ampla gama de projetos. Essa amplitude de experiência demonstra sua capacidade de se adaptar rapidamente a novos ambientes e desafios. Isso também significa que você se sente à vontade para usar diferentes funções - seja marketing, criação de conteúdo, tarefas técnicas ou gerenciamento de projetos - e essa versatilidade é uma grande vantagem para os empregadores.

Leia mais: Quer mostrar sua experiência técnica em um currículo? Experimente estas modelos de currículo técnico para aumentar suas chances de ser contratado.

Destacando-se em mercados de trabalho competitivos

Quando a concorrência é acirrada, os currículos de freelancer podem diferenciá-lo dos candidatos que só trabalharam em funções tradicionais. Ao destacar seus projetos freelance e realizações significativas, você mostra que possui diversas habilidades e experiências que podem não ser encontradas em uma função típica das 9 às 5.

O trabalho freelance pode lhe dar uma vantagem, especialmente se você puder demonstrar resultados específicos e mensuráveis, como "aumento da receita do cliente em 20%" ou "conclusão de mais de 50 projetos bem-sucedidos"

Estruture o trabalho freelance em seu currículo com o ClickUp

Incluir experiências como freelancer em um currículo pode ser um divisor de águas para quem procura emprego, ajudando você a se destacar ao mostrar sua versatilidade, independência e resultados reais. Ao usar ferramentas como o ClickUp Docs para organizar seus projetos e o ClickUp Brain para refinar o conteúdo de seu currículo, você pode simplificar o processo e apresentar sua experiência como freelancer de forma polida e profissional.

Seja acompanhando o trabalho de seu cliente, escrevendo descrições de trabalho impactantes ou gerenciando seu progresso com campos personalizados e metas, o ClickUp oferece tudo o que você precisa para manter seu currículo pronto para a posição desejada.

Assuma o controle de sua carreira de freelancer com um currículo excelente. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a organizar, refinar e apresentar seu trabalho como nunca antes!