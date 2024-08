10 melhores aplicativos de produtividade para freelancers em 2024

Embora ser um freelancer signifique desfrutar de flexibilidade em seu trabalho, isso também traz suas preocupações - gerenciar vários prazos, acompanhar muitos projetos simultaneamente e encontrar um pouco de tempo para si mesmo.

Os aplicativos de gerenciamento de produtividade podem ser um excelente investimento. Eles ajudam você a alcançar seus objetivos metas de produtividade automatizando várias tarefas pequenas ou mundanas, ajudando-o a evitar o esgotamento.

Não importa se você está apenas começando ou se é um profissional experiente, as ferramentas de produtividade certas podem fazer a diferença.

Mas quais delas escolher? Este artigo o ajudará a encontrar o aplicativo de produtividade certo para mudar sua forma de trabalhar como freelancer para sempre. 🧑‍💻

O que você deve procurar em aplicativos de produtividade para freelancers?

As ferramentas de gerenciamento de projetos podem ajudá-lo a gerenciar melhor o trabalho e simplificar sua vida. No entanto, encontrar a ferramenta perfeita ferramenta de produtividade pode ser confuso. 😣

Para simplificar seu processo de tomada de decisão, considere estes elementos essenciais ao procurar uma ferramenta realmente transformadora:

Recurso de monitoramento de tempo: Sua ferramenta deve ter um recurso de monitoramento de tempo para planejar o trabalho, definir cronogramas e simplificar as contas a pagar com base no trabalho por hora

Sua ferramenta deve ter um recurso de monitoramento de tempo para planejar o trabalho, definir cronogramas e simplificar as contas a pagar com base no trabalho por hora Compatibilidade: Verifique a compatibilidade com os principais aplicativos, como Microsoft Word, Google Docs, etc., que são importantes para a sua empresa

Verifique a compatibilidade com os principais aplicativos, como Microsoft Word, Google Docs, etc., que são importantes para a sua empresa Progresso do projeto: Certifique-se de que seu aplicativo de produtividade esteja equipado com recursos essenciaissoftware de gerenciamento de projetos para permitir que você acompanhe o progresso de seus projetos

Certifique-se de que seu aplicativo de produtividade esteja equipado com recursos essenciaissoftware de gerenciamento de projetos para permitir que você acompanhe o progresso de seus projetos Acessibilidade móvel: Priorize um aplicativo de produtividade que venha com uma versão móvel prática para que você possa acessá-lo mesmo quando estiver em trânsito

Priorize um aplicativo de produtividade que venha com uma versão móvel prática para que você possa acessá-lo mesmo quando estiver em trânsito Consideração de custo: Por fim, certifique-se de que o custo de uso e manutenção do aplicativo justifique os benefícios que ele oferece

Considerando esses fatores e hacks de freelancer você pode escolher o melhor aplicativo de produtividade adequado às suas necessidades.

Os 10 melhores aplicativos de produtividade para freelancers a serem usados em 2024

Aqui estão os 10 melhores aplicativos de gerenciamento de projetos para freelancers que superam todos os outros com seus recursos exclusivos hacks de produtividade .

Veja seus recursos diferenciados, modelos de preços e classificações listados abaixo. 👇

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma versátil que aprimora o gerenciamento de projetos freelance com visualizações personalizáveis, como quadros Kanban, calendários e gráficos de Gantt, com a ajuda de mais de 15 Visualizações do ClickUp Ele mescla tarefas, documentos, metas e comunicação em uma única interface, reduzindo drasticamente a necessidade de vários aplicativos e simplificando o fluxo de trabalho.

O ClickUp apresenta controle de tempo integrado e relatórios abrangentes para monitorar a produtividade e as horas do projeto.

A abordagem "tudo em um" do ClickUp ajuda você a lidar com vários projetos, permitindo organização e gerenciamento perfeitos

O ClickUp também permite que você gerencie seu pipeline, crie painéis personalizados e adicione colaboradores ao seu espaço de trabalho para ajudá-lo a realizar melhor as multitarefas.

Ferramentas úteis como Visualização do calendário simplifique o gerenciamento de prazos com a funcionalidade de arrastar e soltar. Cérebro ClickUp aumenta a produtividade, auxiliando na geração de ideias e no gerenciamento de tarefas.

Obtenha o ClickUp Brain para obter informações e criar e editar suas anotações

💡 Dica profissional: Aproveite Modelos de freelancer do ClickUp e Modelos de trabalho a fazer do ClickUp para obter assistência imediata com contratos, faturamento, design gráfico, priorização de tarefas, organização de projetos e acompanhamento visual do progresso usando quadros Kanban ou gráficos de Gantt.

O modelo Work To Do do ClickUp foi criado para ajudá-lo a controlar todo o seu trabalho.

Com o modelo Work To Do do ClickUp:

Priorize facilmente as tarefas por importância, esforço ou urgência

Organize projetos em listas organizadas com subtarefas e datas de vencimento

Fique de olho no progresso com práticos quadros Kanban ou gráficos de Gantt

Seja sozinho ou fazendo parte de uma grande equipe, este modelo é a sua passagem para manter-se organizado e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do ClickUp:

Tarefas do ClickUp: Acompanhe facilmente o progresso de cada tarefa para garantir a conclusão em tempo hábil e o alinhamento da equipe comTarefa do ClickUp *ClickUp Docs: Colabore em tempo real em documentos baseados na nuvem para detalhes da empresa e do projeto com a ajuda doClickUp Docs *ClickUp Goals: Acompanhe as métricas e as conquistas da empresa com eficiência

Acompanhe facilmente o progresso de cada tarefa para garantir a conclusão em tempo hábil e o alinhamento da equipe comTarefa do ClickUp *ClickUp Docs: Colabore em tempo real em documentos baseados na nuvem para detalhes da empresa e do projeto com a ajuda doClickUp Docs *ClickUp Goals: Acompanhe as métricas e as conquistas da empresa com eficiência Mapas mentais do ClickUp: Desenvolva e visualize ideias com mapas mentais personalizados ou baseados em tarefas

Desenvolva e visualize ideias com mapas mentais personalizados ou baseados em tarefas Prioridades: Categorize as tarefas por urgência para ajudá-lo a manter o foco nas coisas certas

Categorize as tarefas por urgência para ajudá-lo a manter o foco nas coisas certas **Aplicativos móveis: gerencie tarefas e anotações em qualquer lugar com aplicativos para iOS e Android

ClickUp Brain: Automatize tarefas, resuma notas e defina lembretes usando IA

Limitações do ClickUp:

Embora o ClickUp apresente uma curva de aprendizado, dedicar tempo para entender suas funcionalidades desde o início facilita um fluxo de trabalho mais suave e eficiente a longo prazo

Preços do ClickUp:

Gratuito: Para sempre

Para sempre Ilimitado: $7/membro/mês

$7/membro/mês Empresarial: $12/membro/mês

$12/membro/mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Google Keep

Via Google Keep Perfeito para produtividade pessoal, o Google Keep simplifica seu processo criativo, permitindo que você capture pensamentos, imagens e áudio em qualquer lugar.

Ele centraliza todas as suas ideias e tarefas em um local acessível e sincroniza entre dispositivos para garantir que você nunca perca insights essenciais ou esqueça tarefas.

Ele oferece lembretes baseados em tempo para manter as tarefas prioritárias sob controle. Com seu sistema de filtragem intuitivo, você pode encontrar rapidamente anotações específicas por códigos de cores, imagens ou lembretes, aprimorando sua capacidade de organizar e executar projetos freelance com eficiência.

Melhores recursos do Google Keep:

Acesse, crie e edite notas em qualquer lugar a partir de seu computador, telefone ou tablet, mesmo sem conexão com a Internet

Aproveite a colaboração em tempo real à medida que as tarefas são marcadas para que todos vejam

Filtre notas com base em cores, áudio e imagens para classificar tarefas rapidamente

Mantenha-se fiel à suaética de trabalho eplano de produtividade com lembretes baseados em tempo

Integre-se perfeitamente a outros serviços do Google, como Docs, Sheets e Slides, para obter um pacote de produtividade unificado

Use notas de voz para fazer anotações rápidas ou lembretes em qualquer lugar

Fixe notas importantes na parte superior para facilitar o acesso

Use lembretes baseados em localização para tarefas que precisam ser feitas em locais específicos

Limitações do Google Keep:

Opções de formatação limitadas para estruturação detalhada de notas

Organização básica de notas sem pastas hierárquicas ou blocos de notas

Os recursos podem ser muito básicos para usuários avançados que buscam recursos abrangentes de gerenciamento de projetos

Preços do Google Keep:

Gratuito: Para sempre

Classificações e resenhas do Google Keep:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capítulo: 4,7/5 (170+ avaliações)

3. Revolucionário

Via Revolucionário O Revolancer (atualmente em atualização) é uma plataforma projetada explicitamente para que os freelancers se conectem, colaborem e expandam sua base de clientes. Ela oferece uma oportunidade de descobrir trabalhos de alto nível que se alinham com suas habilidades e experiência.

O modelo de troca exclusivo da plataforma permite que os freelancers terceirizem tarefas entre si, promovendo uma comunidade colaborativa.

Esse sistema aumenta a eficiência do fluxo de trabalho e ajuda a criar uma rede de profissionais confiáveis, o que o torna uma ferramenta inestimável para freelancers que buscam expandir seus negócios e diversificar seus serviços.

Melhores recursos do Revolancer:

Encontre novos trabalhos e conheça outros freelancers neste mercado

Troque serviços para permitir a colaboração com outros freelancers

Obter acesso a oportunidades de criação de portfólio dentro da plataforma

Perfis personalizáveis para mostrar seu trabalho e atrair clientes em potencial

Filtros de pesquisa avançada para encontrar rapidamente projetos adequados às suas habilidades

Fóruns da comunidade para compartilhar dicas, conselhos e fazer networking com colegas

Limitação do Revolanecer:

Não há possibilidade de criar um modelo de proposta para enviar a clientes em potencial

A interface e a experiência do usuário podem variar, com alguns achando-a menos intuitiva

Os sistemas de avaliações e classificações ainda estão em evolução, o que pode afetar a confiança dos novos usuários

Preços do Revolancer:

Gratuito: Para sempre

Classificação do Revolancer:

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Gramática

Via Gramática O Grammarly é uma ferramenta renomada que acrescenta refinamento a cada palavra que você escreve. Quer esteja trabalhando em um projeto crítico ou se comunicando regularmente com seus clientes, o Grammarly o ajuda a produzir um trabalho preciso e sem erros, sempre.

Com sugestões de tonalidade e IA no Grammarly, a ferramenta garante que você não fique preso, incorreto ou pouco confiante em sua redação. Você também pode integrar o Grammarly ao Gmail, Microsoft Word e Google Docs.

Melhores recursos do Grammarly:

Escreva sem erros com correções em tempo real

Melhore a clareza e o tom das comunicações com reformulação de frases e orientação de tom

Funciona com o Gmail, o Microsoft Word e o Google Docs

Garanta uma voz uniforme para a marca com o módulo Enterprise

Limitações do Grammarly:

Às vezes, o Grammarly não entende a intenção do autor e fornece sugestões irrelevantes

Os usuários precisam alterar todos os erros manualmente

Preços da Grammarly:

Gratuito: Para sempre

Para sempre Premium: $30/mês

$30/mês Business: $25/mês

Classificações e resenhas gramaticais:

G2: 4,7/5 (mais de 8.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.400 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 7.000 avaliações)

5. Todoist

Via Todoist O Todoist organiza fluxos de trabalho com listas de tarefas estruturadas e classificação automática de tarefas, aumentando a clareza e a produtividade. Ele oferece suporte à colaboração segura e oferece uma extensão de navegador para ajudar a adicionar links ou gerenciar projetos.

Seu recurso de pipeline de clientes também ajuda a priorizar tarefas, tornando o Todoist ideal para o gerenciamento de tarefas simples e complexas.

Este é um software de gerenciamento de tarefas em que você pode confiar, independentemente de quão básicas ou complexas sejam suas tarefas.

Melhores recursos do Todoist:

Crie, organize e priorize tarefas com facilidade

Agrupar tarefas em projetos para melhor supervisão

Divida as tarefas em partes menores e gerenciáveis e defina dependências

Defina lembretes para prazos e receba notificações para se manter no caminho certo

Programe tarefas para serem repetidas em intervalos regulares

Compartilhe tarefas e projetos com outras pessoas para um trabalho colaborativo

Conecte o Todoist a outros aplicativos, como Google Calendar, Slack e muito mais

Personalize sua experiência com temas, filtros e rótulos

Limitações do Todoist:

Alguns usuários acham que a interface é esmagadora devido às inúmeras opções

Falta de conteúdo tutorial detalhado para novos usuários

A personalização e os recursos avançados exigem uma curva de aprendizado

Não há controle de tempo incorporado para tarefas ou projetos

Preços do Todoist:

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 5/mês

US$ 5/mês Negócios: $8/membro/mês

Classificação e resenhas do Todoist:

G2: 4,4/5 (mais de 700 avaliações)

4,4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Colheita

Via Colheita O Harvest oferece uma solução abrangente para cobrir todas as suas bases como freelancer, desde o gerenciamento de finanças até o gerenciamento de projetos com uma interface intuitiva.

Ele simplifica o controle de tempo das tarefas, oferecendo relatórios e análises para obter informações sobre as horas de trabalho e as aprovações de projetos. Seus recursos abrangentes de faturamento também otimizam o processo de pagamento.

Por fim, você pode integrar o Harvest com mais de 50 ferramentas, como Asana, Trello, Slack, Stripe, etc. Esses recursos do Harvest fazem dele o software escolhido pelos freelancers em todas as verticais do setor.

Melhores recursos do Harvest:

Fique à frente das metas com um recurso de rastreamento

Reúna relatórios e análises detalhados para obter insights valiosos sobre seu trabalho

Aproveite o faturamento e os pagamentos perfeitos para garantir um processo de faturamento rápido e sem complicações com as integrações do PayPal, Stripe e QuickBooks

Facilite o fluxo de trabalho com mais de 50 integrações perfeitas

Limitações de colheita:

O recurso de controle de tempo, embora robusto, pode exigir uma curva de aprendizado para que os novos usuários utilizem plenamente seus recursos

A integração com outras ferramentas está disponível, mas pode não abranger todos os aplicativos necessários para os fluxos de trabalho de alguns usuários

Preços do Harvest:

Harvest: Gratuito

Gratuito Harvest Pro: US$ 10,80/membro/mês quando cobrado anualmente (teste gratuito de 30 dias)

Classificação e comentários do Harvest:

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

7. Bonsai

Via Bonsai O Bonsai reúne gerenciamento de clientes, projetos e finanças em um único aplicativo avançado de gerenciamento de projetos.

Ele oferece uma série de recursos, incluindo propostas, contratos, agendamento, controle de tempo, faturamento, relatórios etc.

Agora você pode entregar projetos no prazo e monitorar o orçamento. Os modelos Freelancer também estão disponíveis para ajudá-lo a iniciar a organização do seu projeto sem perder tempo.

Melhores recursos do Bonsai:

Tenha acesso a um controle de tempo robusto com planilhas de horas integradas a uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos

Crie propostas fáceis de usar para ganhar projetos com pacotes personalizados e apresentação de habilidades

Informe os clientes sobre seus horários livres e ocupados com um recurso de agendamento integrado

Reúna informações de clientes com formulários personalizados e centralize as informações

Limitações do bonsai:

Relevante para trabalhadores individuais e não para atribuir tarefas em equipes e empresas

Recursos limitados do aplicativo móvel

Preço do bonsai:

Iniciante: US$ 21/mês

US$ 21/mês Profissional: $32/mês

$32/mês Negócios: $66/mês

Classificação e avaliações de bonsai:

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

8. Calendly

Via Calendly O Calendly aprimora o agendamento com recursos automatizados, lembretes personalizados e fluxos de trabalho de acompanhamento para aumentar o fechamento de negócios.

Ele se integra às principais plataformas, como Microsoft Teams e Salesforce, melhorando a transparência ao compartilhar a disponibilidade em tempo real.

Os usuários relatam um aumento de 26% nas reservas de sites e um aumento notável de 360% nas chamadas de parceiros, tornando o Calendly uma ferramenta valiosa para obter uma vantagem competitiva.

Melhores recursos do Calendly:

Agende reuniões facilmente em todos os canais e elimine o vai-e-vem de e-mails

Integre o Calendly facilmente a vários aplicativos, como Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal, etc

Automatize tarefas que consomem muito tempo, como o envio de e-mails de lembrete e acompanhamento

Colete pagamentos facilmente com integrações rápidas do Stripe e do PayPal

Limitações do Calendly:

Não permite a personalização do tema da marca ou a adição de logotipos às interfaces de agendamento

Opções limitadas de integração com algumas ferramentas de CRM e gerenciamento de projetos

Não há videoconferência embutida; depende de integrações de terceiros

Preços do Calendly:

Gratuito: Para sempre

Para sempre Padrão: US$ 10/membro/mês

US$ 10/membro/mês Teams: US$ 16/membro/mês

US$ 16/membro/mês Enterprise: A partir de $15k/ano

Classificação e avaliações do Calendly:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

9. Noção

Via Noção O Notion é um espaço de trabalho com tecnologia de IA que o ajuda a converter pensamentos em ações por meio da escrita, do planejamento e da organização.

Ele funciona bem com Docs, Wikis, Projetos e Calendários para reduzir custos e integrar todas as funções necessárias para seu negócio freelance.

Ele oferece suporte a várias atividades, incluindo engenharia e marketing, e oferece modelos para anotações de reuniões, roteiros de produtos e muito mais, simplificando significativamente o planejamento.

Melhores recursos do Notion:

Filtre, classifique e visualize as tarefas da maneira que desejar com visualizações distintas

Crie rótulos, trilhas e proprietários personalizados para manter todos informados sobre as tarefas

Facilite o trabalho com um recurso de arrastar e soltar para organizar itens

Limitações de movimento:

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

O desempenho pode ficar defasado com bancos de dados maiores ou configurações complexas

Recursos off-line limitados em comparação com os concorrentes

As opções de integração nativa são limitadas, exigindo soluções alternativas ou ferramentas externas

Preço da opção:

Gratuito: Para sempre

Para sempre Plus: $8/membro/mês cobrado anualmente

$8/membro/mês cobrado anualmente Business: $15/membro/mês cobrado anualmente

$15/membro/mês cobrado anualmente Enterprise: Preços personalizados

Classificação e avaliações da promoção:

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. Loom

Via Tear Uma ferramenta renomada para enviar mensagens de vídeo com tecnologia de IA, o Loom ajuda você a hospedar reuniões assíncronas com seus clientes.

O Loom é ideal para freelancers em diferentes fusos horários, permitindo uma comunicação de destaque por meio de mensagens de vídeo fáceis de gravar e compartilhar.

Ele oferece recursos de edição de vídeo e se integra a ferramentas como o Google Workspace e o Slack, permitindo uma incorporação perfeita e uma colaboração aprimorada.

Melhores recursos do Loom:

Colabore com clientes, equipes e prestadores de serviços por meio de vídeos

Mantenha todos os seus dados protegidos com segurança de nível empresarial

Gravação de tela rápida e fácil para tutoriais, apresentações e feedback

Compartilhamento instantâneo com um link, eliminando a necessidade de transferências de arquivos grandes

Desenhe e destaque na tela durante as gravações para enfatizar os pontos principais

Limitações de espaço:

Os usuários relataram que o vídeo e o som podem nem sempre estar sincronizados

Não há modo off-line, exigindo uma conexão com a Internet para uso

A interface do usuário pode ser complicada para novos usuários

Não há recurso de transmissão ao vivo para compartilhamento em tempo real

Preço da sala:

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 12,50/criador/mês (cobrado anualmente)

US$ 12,50/criador/mês (cobrado anualmente) Empresa: Preços personalizados

Classificação e comentários da sala:

G2: 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (400+ avaliações)

Aumentar a eficiência com aplicativos de produtividade

Quando você é freelancer, precisa prestar atenção a muitos aspectos do trabalho, inclusive gerenciar bem seu trabalho e seus clientes, acompanhar o progresso do projeto e garantir que você atinja suas metas.

Esses aplicativos atendem a aspectos distintos da sua vida e do seu trabalho. Eles garantem que o gerenciamento se torne mais simples e rápido, com produtividade e Ferramentas de IA para freelancers Você pode se concentrar apenas em suas habilidades, enquanto esses aplicativos lidam com tarefas secundárias e ajudam você a se manter organizado e produtivo. Compare os modelos de preços, os recursos, a confiabilidade e a compatibilidade desses aplicativos para escolher o mais adequado para você.

O ClickUp é um aplicativo que tem todos os recursos de que você precisa em um só lugar. Ele o ajuda a definir e atingir as metas certas, garantindo que você esteja em dia com todas as suas tarefas. Registre-se no ClickUp e diga adeus imediatamente ao incômodo de gerenciar o trabalho freelance.