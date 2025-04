Google Meet vs Zoom: qual é a melhor ferramenta de vídeo em 2025?

Você fez uma chamada pelo Zoom hoje? Ou talvez tenha usado o Google Meet para conversar com um cliente? Essas ferramentas se tornaram parte do vocabulário de nosso espaço de trabalho cotidiano.

Elas transformaram a maneira como nos conectamos com colegas de trabalho e clientes. Aprendemos que não precisamos estar na mesma sala para fazer as coisas; só precisamos dos aplicativos certos.

Mas não existe um aplicativo de videoconferência certo para todos. Alguns podem preferir a abordagem plug-and-play simples do Google Meet, enquanto outros podem adorar os recursos abrangentes do Zoom para o gerenciamento de videoconferências de ponta a ponta.

Nesta postagem do blog, compararemos o Zoom e o Google Meet para ver qual deles pode funcionar melhor para você. Também apresentaremos alguns novos ferramentas de reunião on-line que podem tornar a colaboração ainda mais tranquila.

Vamos começar a pesquisar.

O que é o Google Meet?

O Google Meet é um software de videoconferência que permite que você se conecte e colabore on-line. Ele é perfeito para uso pessoal e comercial e oferece uma integração perfeita com as ferramentas do Google Workspace, como o Gmail e o Google Agenda.

O Google Meet oferece áudio e vídeo nítidos, legendas ao vivo e recursos de segurança robustos para garantir que suas conversas permaneçam seguras e acessíveis. Sua interface simples e planos flexíveis o tornam indispensável para qualquer pessoa que se conecte com outras pessoas remotamente.

Recursos do Google Meet

Com recursos avançados, o Google Meet pode tornar suas reuniões virtuais seguras e envolventes. Seja para gerenciar uma pequena reunião ou um evento de grande escala, ele oferece tudo o que você precisa para uma colaboração tranquila.

1. Legendas ao vivo

Mantenha todos informados com legendas automáticas em tempo real. Com a tecnologia de IA do Google, essas legendas são rápidas e precisas, perfeitas para acessibilidade ou equipes multilíngues.

2. Compartilhamento de tela

Compartilhe toda a sua tela, uma janela específica ou uma guia do Chrome com apenas alguns cliques, facilitando a apresentação de documentos, slides e vídeos durante a reunião.

3. Salas de descanso

Divida reuniões maiores em grupos menores e focados com salas de descanso - ideais para colaborações de equipes, workshops ou sessões de networking. No entanto, lembre-se de que ainda não é possível gravar ou transmitir ao vivo as salas de discussão.

4. Gravação de reuniões

Precisa registrar momentos importantes? O Google Meet permite gravar reuniões e armazená-las no Google Drive com alta qualidade de vídeo e áudio para facilitar o acesso e o compartilhamento posterior.

5. Integração com o Jamboard

Colabore de forma criativa com o recurso Jamboard integrado. Esse quadro branco interativo permite que os participantes façam brainstorming, desenhem e compartilhem ideias visualmente em tempo real.

6. Cancelamento de ruído

O ruído de fundo pode causar distração nas reuniões. O Google Meet reduz esse problema usando IA para filtrar sons indesejados, ajudando a manter o foco no que é importante.

7. Segurança e criptografia

O Google Meet criptografa todas as reuniões em trânsito e segue os padrões de segurança líderes do setor. Além disso, com recursos de segurança de nível empresarial, seus dados permanecem seguros usando o navegador ou o aplicativo para dispositivos móveis.

8. Integração de calendário e e-mail

Agende e participe de reuniões diretamente do Google Calendar ou do Gmail com um único clique, facilitando a organização e a pontualidade.

9. Compatibilidade com dispositivos móveis

Acesse o Google Meet em qualquer lugar com aplicativos dedicados para iOS e Android, garantindo que você nunca perca uma reunião no escritório ou em trânsito.

Preços do Google Meet

Os detalhes de preços do Google Workspace, com o qual o Google Meet é fornecido, são os seguintes:

Basic (gratuito): $0

$0 Business Starter : uS$ 6 por usuário/mês

: uS$ 6 por usuário/mês Business Standard : uS$ 12 por usuário/mês

: uS$ 12 por usuário/mês Business Plus : uS$ 18 por usuário/mês

: uS$ 18 por usuário/mês Enterprise: Preços personalizados com base nas necessidades da organização

O que é o Zoom?

O Zoom é um software de videoconferência que permite que empresas, educadores e indivíduos se conectem sem esforço. Com seus recursos de vídeo e áudio de alta definição, o Zoom permite reuniões virtuais perfeitas em qualquer dispositivo, seja um laptop, tablet ou smartphone.

A facilidade de uso, a qualidade de conexão confiável e os recursos abrangentes de colaboração fazem dele a solução ideal para comunicações pessoais e profissionais.

Recursos do Zoom

O Zoom oferece vários recursos avançados para tornar as reuniões e a colaboração produtivas. Seja para realizar uma reunião de negócios, hospedar um webinar ou conduzir um treinamento virtual, essas ferramentas garantem uma experiência tranquila e interativa.

1. Vídeo e áudio HD

O Zoom suporta vídeo HD e qualidade de áudio superior, garantindo que suas reuniões Zoom sejam claras e envolventes. Com sua tecnologia adaptativa, ele ajusta a qualidade com base na velocidade de sua internet.

2. Compartilhamento de tela

Um dos recursos de colaboração mais poderosos do Zoom, o compartilhamento de tela, permite que você e sua equipe exibam a tela inteira ou aplicativos específicos para apresentações mais dinâmicas.

3. Salas de descanso

As salas de discussão permitem que os anfitriões o coloquem em pequenos grupos relevantes para reuniões maiores ou eventos virtuais para discussões mais focadas ou atividades de equipe.

4. Bate-papo da equipe

A funcionalidade integrada de bate-papo em equipe do Zoom permite que você se comunique por texto fora das reuniões, compartilhando arquivos, imagens e links para colaboração contínua.

5. Companheiro de IA

Os recursos orientados por IA do Zoom, as transcrições de reuniões, os resumos inteligentes e os itens de ação podem ajudá-lo a ficar por dentro de discussões cruciais sem precisar fazer anotações.

6. Planos de fundo e avatares virtuais

Você pode personalizar seu espaço de reunião com planos de fundo virtuais ou usar avatares divertidos para dar um toque criativo.

7. Gravação na nuvem

O Zoom oferece recursos de gravação na nuvem, que permitem salvar e compartilhar gravações de reuniões, completas com transcrições para fácil referência posterior.

Preços do Zoom

Básico (gratuito): $0

$0 Pro: US$ 13,32 por mês/usuário

US$ 13,32 por mês/usuário Business: US$ 18,32 por mês/usuário

US$ 18,32 por mês/usuário Business Plus: US$ 22,49 por mês/usuário

US$ 22,49 por mês/usuário Enterprise: Preços personalizados

Google Meet vs. Zoom: Recursos comparados

O Google Meet e o Zoom são ferramentas populares de videoconferência que atendem a diferentes necessidades e preferências. Aqui está uma rápida análise de seus recursos para ajudá-lo a decidir qual é o mais adequado para você.

Google Meet Google Meet Zoom Capacidade de participantes Varia de 100 a 1.000, dependendo do plano de assinatura Até 100 no plano gratuito; até 1.000 no plano empresarial Integração Sem problemas com o Google Workspace Extensa com muitos aplicativos Interface do usuário Limpa e fácil de usar Sofisticada e rica em recursos Fundos virtuais Personalização limitada Extensas opções de personalização Gravação e reprodução Limitada pelo nível do Google Workspace Abrangente com compartilhamento fácil Recursos de segurança Criptografia forte, menos controles administrativos Controles avançados e criptografia de ponta a ponta; problemas no passado Disponibilidade da plataforma Aplicativos móveis baseados na Web Aplicativos de desktop para vários sistemas operacionais; também disponível na Web e em dispositivos móveis Ferramentas de colaboração Ferramentas básicas, como bate-papo e salas de discussão Ferramentas avançadas, incluindo bate-papo, salas de discussão, enquetes e perguntas e respostas

Agora, vamos dar uma olhada em alguns desses recursos em detalhes.

Capacidade de reunião

O Google Meet permite que até 1000 participantes participem de uma reunião em planos avançados, acomodando equipes maiores sem problemas no pacote Google Workspace. Isso beneficia principalmente as empresas que frequentemente realizam grandes reuniões de equipe ou webinars. O plano gratuito permite que você receba até 100 pessoas por vez.

permite que até participem de uma reunião em planos avançados, acomodando equipes maiores sem problemas no pacote Google Workspace. Isso beneficia principalmente as empresas que frequentemente realizam grandes reuniões de equipe ou webinars. O plano gratuito permite que você receba até 100 pessoas por vez. O Zoom, da mesma forma, oferece limites variáveis com base no plano, com a capacidade de hospedar 100 participantes no plano gratuito e até 300 na assinatura Business e Business Plus. Você precisa de uma licença complementar Large Meeting para expandir o número de participantes para 500 ou 1.000. Essa flexibilidade o torna ideal para organizações que precisam ampliar as reuniões para eventos.

🏆 Vencedor: O Google Meet pode ser mais econômico para equipes menores que precisam de reuniões grandes ocasionais devido ao seu preço inicial mais baixo e aos recursos integrados do Workspace. No entanto, para equipes que precisam de grandes reuniões frequentes, a flexibilidade do Zoom com o complemento "Large Meeting" pode valer o investimento

Ferramentas de colaboração e compartilhamento de tela

Tanto o Google Meet quanto o Zoom oferecem compartilhamento de tela. No entanto, o Google Meet se integra bem ao Google Workspace, permitindo fácil colaboração em documentos compartilhados e edição em tempo real durante as reuniões

quanto o Zoom oferecem compartilhamento de tela. No entanto, o Google Meet se integra bem ao Google Workspace, permitindo fácil colaboração em documentos compartilhados e edição em tempo real durante as reuniões o Zoom oferece opções avançadas de compartilhamento de tela, incluindo recursos de anotação e a capacidade de controlar a tela compartilhada remotamente, tornando-a mais interativa. Isso é particularmente útil para sessões de treinamento ou apresentações em que o envolvimento é fundamental

🏆 Vencedor: Zoom, por suas ferramentas de colaboração aprimoradas que promovem reuniões on-line interativas.

Gravação e transcrição

O Google Meet e o Zoom permitem que você grave reuniões on-line. O Google Meet as salva automaticamente no Google Drive no Google Workspace, mas a transcrição é limitada a planos pagos, o que pode restringir o acesso de usuários gratuitos

e o Zoom permitem que você grave reuniões on-line. O Google Meet as salva automaticamente no Google Drive no Google Workspace, mas a transcrição é limitada a planos pagos, o que pode restringir o acesso de usuários gratuitos O Zoom oferece recursos de gravação e transcrição automática em todos os planos, garantindo que os usuários possam acessar facilmente as anotações da reunião e as sessões gravadas para referência futura, independentemente do nível de assinatura

🏆 Vencedor: Zoom, por suas opções abrangentes de gravação e transcrição, aumentando a produtividade.

Salas de descanso

O Google Meet e o Zoom têm salas de debates. O Google Meet permite que os participantes participem de discussões menores em uma reunião maior dentro do Google Workspace. Ainda assim, o recurso pode não ser tão confiável no gerenciamento de várias sessões de discussão

e o Zoom têm salas de debates. O Google Meet permite que os participantes participem de discussões menores em uma reunião maior dentro do Google Workspace. Ainda assim, o recurso pode não ser tão confiável no gerenciamento de várias sessões de discussão O Zoom é conhecido por suas salas de discussão. Ele oferece amplas opções para gerenciar esses espaços durante as reuniões, incluindo a possibilidade de os anfitriões participarem de qualquer sala de debates a qualquer momento, o que aumenta consideravelmente a dinâmica da reunião

🏆 Vencedor: Zoom, por seus recursos mais robustos de sala de debates que facilitam o trabalho em grupo eficaz.

Integrações

O Google Meet é totalmente integrado aos aplicativos do Google Workspace, como Gmail, Drive e Agenda, o que o torna uma excelente opção para usuários do ecossistema do Google. Essa integração refina o fluxo de trabalho e o agendamento para equipes que dependem muito dos produtos do Google

é totalmente integrado aos aplicativos do Google Workspace, como Gmail, Drive e Agenda, o que o torna uma excelente opção para usuários do ecossistema do Google. Essa integração refina o fluxo de trabalho e o agendamento para equipes que dependem muito dos produtos do Google **O Zoom integra uma ampla gama de ferramentas de produtividade, incluindo o Microsoft Teams e o Slack, oferecendo mais flexibilidade aos usuários que precisam se conectar a várias ferramentas. Seu amplo Marketplace permite que os usuários aprimorem sua experiência no Zoom com vários aplicativos de terceiros

🏆 Vencedor: Zoom, por sua gama mais ampla de integrações.

Segurança

Tanto o Google Meet quanto o Zoom priorizam a segurança, mas o Google Meet se beneficia dos robustos protocolos de segurança do Google, incluindo criptografia de ponta a ponta e atualizações regulares do Google Workspace. Isso é especialmente crucial para organizações que lidam com informações confidenciais

se beneficia dos robustos protocolos de segurança do Google, incluindo criptografia de ponta a ponta e atualizações regulares do Google Workspace. Isso é especialmente crucial para organizações que lidam com informações confidenciais O Zoom aprimorou seus recursos de segurança ao longo do tempo, incorporando criptografia de ponta a ponta e autenticação de usuário, mas enfrentou escrutínio por problemas de segurança anteriores. As atualizações recentes visam a criar confiança e garantir um ambiente de reunião mais seguro

🏆 Vencedor: Google Meet, por suas fortes medidas de segurança, proporcionando tranquilidade aos usuários.

✨ Veredicto final

Embora o Google Meet seja uma opção sólida para equipes menores ou para quem usa o Google Workspace, o ambiente rico em recursos do Zoom o torna especialmente adequado para empresas e organizações que precisam de alta funcionalidade e escalabilidade em suas ferramentas de reunião.

Google Meet vs Zoom no Reddit

Quando você pesquisa Google Meet vs Zoom no Reddit, as opiniões variam de acordo com as necessidades específicas.

Muitos usuários do Reddit, como ForgeableSum prefiro o Google Meet por sua simplicidade e integração com o Google Workspace.

Durante a pandemia, todos passaram a usar o Zoom e, todos os dias, havia uma publicação na primeira página fazendo referência ao "Zoom", como se ele tivesse se tornado parte do nosso léxico cultural (assim como "Google" passou a significar pesquisa). Mas será que seu sucesso se deve à qualidade do produto em si ou a um marketing inteligente/oportunista? Não posso deixar de sentir que havia produtos melhores no mercado muito antes do Zoom. Por exemplo, o Google Meet, que funciona no navegador, é 100% gratuito e não requer nenhum download. Essa é a minha maior queixa. O Zoom é perfeitamente capaz de funcionar no navegador, mas eles obrigam você a fazer o download (como muitas empresas fazem) porque é mais provável que você clique nele no futuro se ele for um ícone na sua área de trabalho/dock. Fazer com que ambas as partes instalem um software previamente só aumenta a dificuldade. Para mim, é um grande mistério saber por que o consumidor opta por fazer isso em vez de simplesmente enviar um link para uma reunião com o Google Meet.

Outros usuários do Reddit, como MarkOfTheDragon12 em seu site, o Zoom tem recursos mais avançados para reuniões e webinars maiores.

O Zoom é melhor do que o Google Meet em todos os aspectos: qualidade, confiabilidade, administração, integrações, segurança e controle... mas, sim, ele também custa US$ 180/usuário/ano. É um sistema de conferência pessoal para o usuário final que pode ser inserido na função. Não, não há gerenciamento central de gravação para o G.Meet. É uma ferramenta pessoal que salva tudo na unidade pessoal do anfitrião. Na melhor das hipóteses, é possível instituir um fluxo de trabalho de equipe para mover as gravações para uma unidade de equipe compartilhada posteriormente, mas não há nada inerentemente incorporado para fazer isso._

E há usuários como NoREEEEEEtilBrooklyn que acreditam que as duas ferramentas são úteis em configurações diferentes:

O Google Meet é ótimo para reuniões menores que precisam ser privadas. O Zoom é melhor para reuniões maiores que você não quer que sejam públicas.

Em última análise, os usuários do Reddit recomendam o Google Meet para reuniões simples e cotidianas, especialmente se já usam o Google Workspace. O Zoom, no entanto, é o melhor para reuniões maiores ou formas mais interativas de participar de reuniões.

Meet ClickUp - A melhor alternativa ao Google Meet vs. Zoom

Você leu sobre o Google Meet. Você leu sobre o Zoom. Quer algo melhor?

Dê uma olhada no permite gravar e compartilhar vídeos de forma assíncrona, oferecendo uma alternativa flexível à estrutura de chamadas ao vivo do Google Meet e do Zoom. Os clipes podem ser seus gravador de tela , gravador de voz e webcam, tudo ao mesmo tempo, facilitando o compartilhamento de informações sem a necessidade de agendar uma reunião. Isso é perfeito para equipes remotas em diferentes fusos horários - qualquer pessoa pode assistir à gravação quando lhe for conveniente, e tudo é capturado diretamente nas tarefas em que estão trabalhando.

Essa integração perfeita em seu fluxo de trabalho diferencia o Clips de outras ferramentas de vídeo. Em vez de ficar alternando entre diferentes plataformas para explicar tarefas ou compartilhar feedback, tudo o que você precisa comunicar já está no ClickUp, vinculado a projetos e tarefas específicos. Isso cria um ambiente coeso comunicação da equipe sistema que mantém tudo organizado e fácil de consultar posteriormente.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards (para colaboração visual)

Acompanhe suas tarefas e colabore facilmente com os quadros brancos ClickUp

O Google Meet e o Zoom oferecem apenas recursos básicos de colaboração. Quadros brancos ClickUp leve a colaboração a outro nível, permitindo que sua equipe faça brainstorming, planeje e organize pensamentos visualmente no ClickUp. Você não está apenas apresentando ideias ao grupo; está construindo-as em conjunto em tempo real, permitindo que todos participem ativamente.

Os quadros brancos podem ser personalizados para se adequar a qualquer fluxo de trabalho - brainstorming, mapeamento mental ou planejamento de projeto. A melhor parte? Você pode transformar suas ideias em tarefas acionáveis no ClickUp com apenas alguns cliques, tornando a transição do planejamento para a execução mais suave do que nunca.

Dica profissional: Use modelos de quadro branco no ClickUp para começar com o pé direito, não importa o que você queira fazer.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain (para fazer anotações em reuniões e transcrever vídeos automaticamente)

Delegue o trabalho intenso de anotações de reuniões e transcrição de vídeos ao assistente de IA do ClickUp, o ClickUp Brain

Fazer anotações e acompanhar os pontos principais durante as reuniões pode ser um desafio, mesmo com os recursos de gravação oferecidos pelo Google Meet e pelo Zoom. Cérebro ClickUp entra em cena para automatizar totalmente esse processo. Esqueça a revisão manual de longas gravações de reuniões para encontrar detalhes essenciais.

O ClickUp Brain usa IA para transcrever uma nota de reunião em tempo real, destacando itens de ação, decisões críticas e pontos de discussão para você na ata da reunião .

O que diferencia esse recurso é a forma como ele se integra diretamente às suas tarefas. Quando uma reunião de projeto por fim, você pode usar o ClickUp Brain para converter suas transcrições em ClickUp Tasks, com datas de vencimento, responsáveis e prioridades. Isso garante que nada se perca na tradução e transforma suas agendas de reuniões em resultados práticos. O Zoom e o Google Meet podem oferecer videoconferência, mas o ClickUp Brain vai além, integrando-a a uma ferramenta de produtividade.

ClickUp's One Up #4: Integração com o Zoom

Obtenha resumos de reuniões em suas tarefas com links de gravação usando a integração do ClickUp Zoom Integração do ClickUp com o Zoom permite vincular reuniões por vídeo diretamente a tarefas, facilitando a conversão de discussões importantes em itens acionáveis logo após a chamada. Você pode atribuir tarefas, definir datas de vencimento e garantir que os acompanhamentos sejam gerenciados no ClickUp, mantendo tudo alinhado com seus projetos.

Cada reunião do Zoom é automaticamente registrada em tarefas relevantes, permitindo que sua equipe consulte discussões importantes sem sair da plataforma.

E você pode até mesmo entrar em suas reuniões do Zoom diretamente no ClickUp - eliminando todas as etapas extras de alternar entre as duas plataformas enquanto trabalha.

ClickUp's One Up #5: Gerenciamento de reuniões

Converta suas tarefas de reunião em tarefas recorrentes com o ClickUp Meetings

O Reuniões ClickUp o recurso ClickUp Meetings oferece uma solução abrangente para gerenciar e monitorar suas reuniões. Você pode criar agendas estruturadas, atribuir tarefas durante as discussões e capturar as principais conclusões em tempo real. Isso garante que cada reunião tenha um foco claro e que as decisões se transformem rapidamente em tarefas acionáveis, mantendo sua equipe produtiva e no caminho certo.

Um de seus melhores recursos é vincular as reuniões diretamente a projetos e tarefas no ClickUp. As notas de reunião, os itens de ação e as decisões são organizados automaticamente, simplificando para os membros da equipe a revisão das discussões e o acompanhamento das tarefas atribuídas. Com o ClickUp Meetings, cada reunião gera resultados significativos, com tudo conectado ao seu fluxo de trabalho.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Chat e SyncUps

Para equipes que precisam de conversas rápidas e improvisadas sem as formalidades das reuniões agendadas, o ClickUp SyncUps é uma alternativa perfeita. O SyncUp permite que você inicie chamadas espontâneas de áudio e vídeo (com compartilhamento de tela) diretamente de dentro do ClickUp Chat eliminando o incômodo de alternar entre diferentes plataformas.

Os SyncUps no ClickUp Chat facilitam muito a realização de chamadas de áudio e vídeo em seu espaço de trabalho

Diferentemente das ferramentas tradicionais de videoconferência, como Zoom ou Google Meet, as SyncUps são, portanto, profundamente integradas às suas tarefas e às da sua equipe, o que significa que suas conversas estão sempre no contexto e prontas para referência.

Use o ClickUp Chat para participar de conversas com seus colegas sem a troca de contexto

O ClickUp Chat facilita a comunicação contínua com a equipe. Na plataforma ClickUp, você pode ter bate-papos individuais, discussões em grupo ou conversas específicas de tarefas com toda a equipe - unificando verdadeiramente o trabalho e as conversas. Não há mais mudanças de contexto e perda de produtividade por "entrar em chamadas rápidas" Você pode acessar seus bate-papos de forma assíncrona ou em tempo real, sem se preocupar com os detalhes que podem passar despercebidos.

Dica profissional: Se estiver gerenciando eventos ou reuniões maiores, use a função Modelo de gerenciamento de conferências do ClickUp . É uma excelente ferramenta para a organização de eventos de vários dias, workshops ou grandes reuniões em que muitas partes móveis precisam se encaixar perfeitamente. Você pode fazer malabarismos com palestrantes convidados, apresentações e sessões de discussão, mantendo tudo organizado em uma única exibição.

ClickUp's One Up #7: O modelo de reuniões do ClickUp

Modelo de reunião do ClickUp: Google Meet Vs Zoom

Para aqueles que gerenciam reuniões de equipe recorrentes, o Modelo de reuniões do ClickUp é um ponto de partida fácil para ajudá-lo a estruturar pautas, fazer anotações e acompanhar itens de ação, tudo em um só lugar. Esse modelo permite que você divida cada reunião por itens da agenda, garantindo que todos os pontos importantes sejam discutidos. Você pode atribuir cada item da pauta aos membros da equipe e criar tarefas diretamente das anotações da reunião para garantir que tudo corra bem.

Esse modelo de reunião também o ajuda a revisar as anotações e atribuir ações de acompanhamento, que se sincronizam diretamente com as tarefas, reduzindo as chances de falhas de comunicação.

ClickUp - Uma ferramenta para participar, gerenciar e agir em suas reuniões

Na batalha entre Zoom e Google Meet, sua escolha dependerá de suas necessidades específicas, como preços, integrações de ferramentas e a natureza de suas reuniões.

Para tornar suas reuniões mais produtivas, experimente o ClickUp. Com sua plataforma completa para gerenciamento de tarefas, colaboração em projetos e produtividade da equipe, o ClickUp aumenta a eficiência das reuniões como nunca antes. Recursos como agendas de reuniões automatizadas, ferramentas de colaboração em tempo real, notas e resumos de reuniões com tecnologia de IA e atribuições de tarefas integradas garantem que você se mantenha organizado e eficiente.

Além disso, a interface intuitiva do ClickUp facilita a adaptação de qualquer equipe. Registre-se no ClickUp hoje mesmo .