30+ Memes do Zoom mais engraçados para alegrar sua próxima reunião virtual

As reuniões raramente são o ponto alto do dia de alguém. Muitas vezes, elas parecem testes de resistência, repletas de discussões intermináveis e tangentes que não levam a lugar algum.

No entanto, como não podemos escapar delas, a melhor maneira de sobreviver às reuniões é com um bom senso de humor. Afinal de contas, se você não pode escapar delas, ria durante o processo!

Compartilhar piadas durante a reunião pode não ser viável (a menos que seu chefe ou gerente seja muito legal). Mas é sempre bom estar pronto com o meme perfeito, só para garantir. 😉

Reunimos uma coleção de memes de trabalho engraçados e relacionáveis relacionados ao Zoom para animar seus intervalos e dar uma boa risada. Aproveite!

Por que os memes do Zoom são os melhores quebra-gelos virtuais

As chamadas via Zoom geralmente perdem o toque pessoal das interações presenciais, o que leva a conversas rígidas. Manter a energia alta e envolver todos em reuniões virtuais pode ser difícil. No entanto, um meme ou um vídeo hilário pode animar instantaneamente a atmosfera.

Adicionar um pouco de humor no Zoom faz com que uma reunião monótona se transforme em uma experiência memorável e fortaleça os laços da equipe. Veja por que os memes de reunião do Zoom são um divisor de águas para suas reuniões virtuais:

A fadiga do Zoom é real

Vamos encarar os fatos - assistir a intermináveis reuniões pelo Zoom pode ser exaustivo. O tempo constante de tela, os silêncios constrangedores e as longas apresentações podem esgotá-lo mentalmente. É aí que a Fadiga do zoom entra em ação. Mas um meme ou um vídeo bem posicionado pode fazer maravilhas.

você sabia que o Dr. Rob Fazio, autor do livro BullyProof, ressalta que o humor é ótimo para reduzir o esgotamento. O estudo Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress mostra que o humor pode aliviar tanto o desconforto físico quanto o estresse

como percebemos os eventos estressantes

.

Colocar um meme ou um vídeo hilário no bate-papo pode quebrar instantaneamente a monotonia, dando a todos uma pausa muito necessária. É uma maneira simples de se livrar da exaustão e trazer um pouco de diversão de volta à reunião, fazendo com que ela não pareça uma tarefa árdua.

O riso aumenta o moral da equipe

Compartilhar um meme ou uma piada rápida sobre o trabalho durante as reuniões on-line pode melhorar o humor de todos. Até mesmo algo como um meme engraçado sobre gerenciamento de projetos pode ser útil para qualquer pessoa que tenha tido um dia frustrante para lidar com prazos.

um estudo intitulado Humor no local de trabalho e criatividade organizacional descobriu que a incorporação do humor no local de trabalho não só aumenta a persistência, mas também aumenta a criatividade. Uma boa risada energiza as pessoas, ajuda-as a superar os desafios e incentiva o pensamento inovador.

Memes aproximam as equipes

Trabalhar remotamente pode, às vezes, dificultar a conexão pessoal com sua equipe. Sem conversas casuais no bebedouro ou pausas espontâneas para o café, pode parecer que você está perdendo um toque pessoal. É aí que entram os memes!

Compartilhar um meme do Zoom ou participar de uma rodada rápida de quebra-gelo divertido podem criar momentos de humor compartilhado.

Trocas divertidas fazem com que os colegas de trabalho se sintam mais unidos, promovendo um senso de comunidade, mesmo quando estão a quilômetros de distância. É uma ótima maneira de lembrar a todos que, apesar da distância, vocês ainda são uma equipe, só que com um pouco mais de diversão virtual!

Estamos aqui para oferecer os memes mais hilários do Zoom para suas reuniões virtuais! Prepare-se para melhorar o clima com um humor de primeira linha. 😏

Memes clássicos do Zoom para todas as reuniões Reuniões no Zoom tornaram-se parte de nossa vida cotidiana e, com isso, surgem muitos momentos engraçados com os quais todos nós podemos nos identificar.

Confira esta coleção de memes clássicos do Zoom que capturam as coisas bobas que acontecem nas chamadas do Zoom, ajudando-nos a rir juntos enquanto navegamos no trabalho remoto! 🤝

1. Quanto tempo é tempo suficiente?

2. Não é nada além de uma dor no coração!

2. Tudo bem, eu apenas acenarei com a cabeça e darei um sorriso estranho!

3. Resumindo, eu sobrevivi!

4. A tristeza do confinamento está finalmente desaparecendo. Mas será que estão mesmo? 👀

5. Não, porque qual é a pressa?

6. Sou eu, oi, eu sou o problema, sou eu!

7. Uma lição que deve ser aprendida

8. Espio com meus pequenos olhos cansados..

Algumas curiosidades rápidas sobre o Zoom para você:

uma pesquisa da Fishbowl descobriu que 1 em cada 10 pessoas (9,6%) não usa calças durante as chamadas do Zoom a visualização em grade do Zoom é frequentemente comparada ao Brady Bunch, um seriado que foi ao ar em 1969. Eric Yuan chamou pela primeira vez a empresa de Saasbee Inc em vez de Zoom.

Conheça o Brady Bunch, pessoas que estavam na "grade" antes mesmo de pensarmos em grade!

Memes para cada tipo de usuário do Zoom

Cada usuário do Zoom tem peculiaridades e hábitos únicos. Seja você o participante entusiasmado, o eterno multitarefa ou aquele que aparece de pijama, há um meme para você.

Essa abordagem bem-humorada de nossas diferentes personas no Zoom traz um sorriso e cria um senso de comunidade entre os colegas que podem se relacionar com as travessuras de cada um no Zoom.

9. Uma vez um gênio, sempre um gênio!

10. Assim que eu o encontrar, vocês não terão mais nada..

11. Nada, apenas eu relaxando o estresse!

12. Já estive lá, já fiz isso!

13. Meu silêncio é minha contribuição!

14. A luta é real!

15. Termine agora...🥹

16. Não posso acreditar nisso!

17. Bem, sim, esse é o meu verdadeiro eu!

Memes sobre dificuldades técnicas no Zoom

As dificuldades técnicas são uma parte inevitável da Reuniões via Zoom . Esses momentos podem ser frustrantes e estranhamente cômicos, desde telas congeladas até áudio com falhas.

Os memes de dificuldades técnicas do Zoom encapsulam perfeitamente essas experiências compartilhadas de pânico e confusão, lembrando-nos de que não estamos sozinhos ao lidar com um soluço tecnológico ocasional.

18. Suspiro!

19. Conseguimos!

20. Oh, não se preocupe comigo. Estou apenas relaxando..

21. Espere, acho que estou pegando o jeito (ou não)..

22. Nunca mais poderei mostrar meu rosto novamente

23. Então, comida de avião, o que há com isso?

📍Um lembrete gentil: Certifique-se de verificar o ambiente ao seu redor antes de apertar o botão "Participar"! 😅

Memes sobre falhas no plano de fundo do zoom

Os planos de fundo com zoom podem ser uma fonte de criatividade ou de constrangimento, dependendo do dia. Quer se trate de um vislumbre não intencional de sua vida doméstica ou de um cenário virtual exagerado, esses memes destacam o lado humorístico das falhas do plano de fundo.

24. A essa altura, não estou nem aí..

25. Exatamente o que queríamos!

26. Que feitiçaria é essa?

27. Acho que estou metade aqui, metade fora!

28. Olá! Você pode reconhecer meus esforços?

Memes sobre trabalho em casa perfeitos para chamadas de zoom

Trabalhar em casa tem suas vantagens, mas também traz seu próprio conjunto de desafios.

Esses memes de trabalho em casa capturam a essência do malabarismo entre as responsabilidades profissionais e as distrações domésticas durante Chamadas de zoom . Elas trazem humor à luta para encontrar esse equilíbrio indescritível e nos lembram que estamos todos enfrentando essa situação única juntos.

29. O conforto aumenta minha produtividade, eu juro!

30. Nós sentimos sua falta!

31. Você pode fazer isso de uma vez por todas?

32. O novo normal!

33. Quem está vendendo nossos segredos?

34. A história da minha vida!

35. Bem-vindo à minha humilde residência..

Memes do Zoom do Chefe e do Gerente

Reuniões via Zoom com chefes e gerentes podem ser uma dança complicada. Aqui estão alguns memes que tiram sarro da dinâmica, muitas vezes incômoda, das reuniões via Zoom discutir negócios sérios em um ambiente virtual .

36. Eu... eu não sou importante?

37. Apenas mais uma segunda-feira!

38. Entenda os fatos corretamente!

39. É disso que estou falando!

40. Não me lembro de ter me registrado para isso!

Fonte Leia mais: Não gosta muito do Zoom? Dê uma olhada nestes 14 melhores alternativas ao Zoom

Melhores práticas para compartilhar memes em reuniões virtuais

A incorporação de memes em reuniões virtuais pode injetar humor e personalidade nas discussões, tornando-as mais envolventes e relacionáveis. No entanto, seguir as práticas recomendadas e etiqueta de bate-papo é fundamental para garantir que o humor repercuta positivamente em todos os envolvidos.

A adesão às boas práticas pode criar um ambiente inclusivo em que todos os membros da equipe se sintam à vontade para participar, mantendo o profissionalismo.

Abaixo estão algumas dicas essenciais para gerenciar reuniões com eficácia usando

ClickUp

. Essas dicas o ajudarão a garantir que todos dêem boas risadas enquanto se concentram na tarefa em questão.

Use o Chat integrado para compartilhamento em tempo real

Sabe o que é pior do que um meme chato? Um meme mal feito na hora certa!

Evite enviar memes aleatórios sem contexto.

Bate-papo do ClickUp

vem em seu socorro aqui. Ele integra mensagens, tarefas e documentos em um só lugar para que você possa compartilhar informações (e memes) em tempo real, facilitando a adição do contexto certo.

Gerencie todas as tarefas, documentos e conversas em um só lugar com o ClickUp Chat

Com conversas e tarefas conectadas, suas discussões permanecem vinculadas ao trabalho relevante, para que nada se perca no meio da confusão. E, graças à capacidade de converter mensagens em tarefas, até mesmo um bate-papo casual ou um meme engraçado que inspira uma ideia brilhante pode ser transformado em uma tarefa acionável.

Enquanto isso, Cérebro ClickUp , o assistente de IA incorporado do ClickUp, captura o contexto da reunião e gera itens de ação, poupando-lhe o trabalho de criar tarefas manualmente.

Faça anotações com o ClickUp Brain e resuma seu conteúdo em questão de segundos

Perdeu parte da conversa?

O recurso AI CatchUp fornece um resumo rápido dos principais pontos do canal ou do tópico de bate-papo específico para que ninguém fique para trás. Quando o bate-papo fica lotado, o AI CleanUp identifica as atualizações e os itens de ação importantes, mantendo tudo organizado e eficiente.

Defina o tom desde o início

Ao compartilhar memes em reuniões virtuais, a maneira como você começa pode moldar toda a sessão.

Começar com um meme divertido e relacionável cria uma atmosfera mais descontraída, ajudando a aliviar qualquer constrangimento ou tensão inicial. Isso sinaliza para a sua equipe que a reunião não será só de negócios e pode incluir momentos de leveza.

Por exemplo, se o anfitrião mencionar casualmente no início que a reunião poderá ser longa, tente enviar este meme:

Dito isso, é essencial encontrar o equilíbrio certo. Embora um meme divertido possa animar o ambiente, não deixe que ele desvie completamente o foco da reunião.

O meme deve melhorar o ambiente, mas ainda assim manter todos no caminho certo. Se você começar muito forte ou desviar do assunto com algo muito bobo, pode dar a impressão de que a reunião não tem direção.

Definir o tom logo no início com um meme apropriado e oportuno ajuda a criar uma vibração positiva e incentiva o envolvimento, além de manter o nível certo de profissionalismo.

Conheça seu público

Nem todos os grupos respondem da mesma forma ao humor, e o que pode ser engraçado para uma equipe pode não agradar a outra. Antes de compartilhar, pense nas personalidades da sala.

Trata-se de uma equipe informal que gosta de dar boas risadas ou o grupo é mais formal e focado nos negócios?

Ajustar o meme de acordo com o humor do público é fundamental para garantir que o humor seja bem aceito. Veja como fazer isso:

em uma reunião com colegas que você conhece bem, você pode compartilhar um meme que faça referência a uma piada interna ou a um desafio de trabalho específico pelo qual todos passaram

se for um grupo misto ou uma reunião com um cliente, use memes mais neutros e universalmente relacionáveis. Além disso, as diferenças culturais e de geração podem afetar a forma como o humor é percebido, por isso é importante escolher algo que todos entendam e apreciem

Quando você conhece o seu público e escolhe os memes com cuidado, pode usá-los como uma ferramenta poderosa para criar relacionamento e tornar as reuniões virtuais mais envolventes, sem correr o risco de constrangimento ou confusão.

Organize discussões sobre memes nos canais

Organizar discussões sobre memes em canais dedicados pode agilizar a comunicação e criar uma atmosfera divertida e envolvente durante as reuniões virtuais. Imagine ter um espaço exclusivo para compartilhar memes relacionados ao trabalho, piadas internas ou até mesmo comentários leves sobre os projetos atuais.

O resultado? Fica mais fácil acompanhar os memes relevantes que podem melhorar conversas específicas. Além disso, você pode revisitar esses canais para dar uma risada rápida ou se inspirar sempre que necessário.

Essa abordagem organizada também evita que o compartilhamento de memes ofusque os principais tópicos de discussão, garantindo que as reuniões permaneçam produtivas e, ao mesmo tempo, permitindo momentos divertidos.

Você pode usar o ClickUp Chat para criar canais ou tópicos especificamente para o compartilhamento de memes em seu espaço de trabalho de gerenciamento de projetos. Os membros da equipe podem compartilhar e reagir rapidamente aos memes, mantendo a conversa fluindo sem problemas. Integrar a diversão ao seu fluxo de trabalho ajuda a criar uma equipe mais conectada e motivada, levando a uma melhor colaboração e criatividade.

O ClickUp permite que você se comunique facilmente com sua equipe e partes interessadas_s _usando o ClickUp Tasks

Garanta que todos estejam envolvidos

O envolvimento de todos nas reuniões virtuais pode transformar uma discussão monótona em uma troca de ideias envolvente. Quando todos se sentem incluídos, é mais provável que participem, compartilhem suas ideias e contribuam para a energia geral da reunião. Incentivar os membros da equipe a compartilhar anedotas engraçadas ou memes relacionados ao tópico da reunião pode criar um ambiente descontraído.

**Aqui estão algumas maneiras de manter todos incluídos

✅ Crie um espaço de Chat dedicado no ClickUp onde todos os membros da equipe possam compartilhar memes do Zoom e participar da diversão sem interromper as discussões de trabalho

designe anfitriões de memes para as reuniões semanais do Zoom, que compartilharão pelo menos um meme para dar início às conversas

faça sessões de votação do "Meme do mês " em que cada membro vota no melhor meme do Zoom. O membro da equipe que obtiver o maior número de votos pode receber o título de "Mestre do Meme" e alguma recompensa; isso mantém todos engajados

compartilhe memes engraçados com base nas peculiaridades individuais dos membros da equipe e marque-os. Por exemplo, se um membro da equipe tiver o mesmo histórico virtual que você, você pode compartilhar esse meme:

Embora seja importante adicionar uma pitada de humor às reuniões de equipe, você também precisa garantir que a reunião cumpra seu objetivo. Todos devem sair com uma compreensão clara de seus itens de ação e responsabilidades.

É nesse ponto que Reuniões ClickUp pode ajudar. Você pode usá-lo para anotar e resumir notas de reuniões, criar e atribuir tarefas com base em itens de ação discutidos em reuniões, criar listas de verificação para discutir itens importantes em uma reunião e criar tarefas recorrentes para reuniões do Zoom.

Lembre-se, uma equipe bem engajada é uma equipe produtiva! Portanto, vamos garantir que todos tenham um lugar na mesa virtual e manter o fluxo de ideias inovadoras!

Integrar o ClickUp com o Zoom para reuniões perfeitas

Quando se trata de reuniões virtuais, manter-se organizado pode fazer toda a diferença - especialmente se você quiser jogar um meme ou dois entre as conversas! Integração do ClickUp com o Zoom mantém sua comunicação, tarefas e diversão em um só lugar. Veja como fazer isso, passo a passo:

➡️ Etapa 1: Habilite o Zoom ClickApp

Em primeiro lugar, vá para as configurações do seu espaço de trabalho (se você for administrador ou proprietário). Na seção ClickApps, role para baixo até encontrar o Zoom e, em seguida, ative-o. Você pode ativá-lo para qualquer espaço que precisar. Feito isso, um pequeno ícone do Zoom aparecerá em todas as tarefas do ClickUp, e você pode até mesmo digitar /zoom em um bate-papo para iniciar reuniões instantaneamente. Fácil, não é?

➡️ Etapa 2: Conectar o Zoom ao ClickUp

Agora, vá para Settings (Configurações) em "My Apps" (Meus aplicativos) e encontre o Zoom. Basta clicar em Connect (Conectar), fazer login em sua conta do Zoom e aceitar a solicitação para vincular o ClickUp ao Zoom. Pronto! Suas contas agora estão sincronizadas.

➡️ Etapa 3: Iniciar uma reunião do Zoom no ClickUp

Pronto para iniciar uma reunião? Basta abrir qualquer tarefa, clicar no ícone do Zoom e pronto. Não há mais confusão entre plataformas - tudo está em um só lugar, poupando tempo e aborrecimentos.

Você pode usar a integração com o Zoom para enviar memes como lembretes de problemas comuns durante as chamadas. Por exemplo, se alguns membros da equipe chegarem atrasados nas reuniões, você pode compartilhar este meme.

A melhor parte da integração do Zoom com o ClickUp é como ele simplifica seu fluxo de trabalho. Você não só recebe chamadas de vídeo sem interrupções, como também pode gerenciar seus projetos e acompanhar o progresso durante e após as reuniões.

Essa integração não serve apenas para manter as reuniões sob controle; ela ajuda você a se manter organizado do início ao fim!

Aumente o envolvimento com o ClickUp AI

Quando você está em uma reunião virtual, encontrar o equilíbrio certo entre manter a produtividade e a diversão pode ser complicado. É aí que o ClickUp Brain é útil. Ele ajuda você a ficar por dentro do que está sendo discutido, portanto, mesmo quando um meme quebra o gelo, você pode voltar rapidamente aos negócios sem perder o ritmo.

Com o ClickUp's AI Knowledge Manager, você não precisa vasculhar várias janelas de bate-papo ou arquivos para encontrar respostas. Basta fazer uma pergunta, e a IA fornecerá respostas relevantes e contextuais com base nos dados em seu espaço de trabalho.

Não importa se a equipe está fazendo um brainstorming de ideias ou compartilhando um meme engraçado, você terá as informações de que precisa imediatamente, mantendo a conversa em andamento sem idas e vindas desnecessárias.

Há também os resumos alimentados por IA, que condensam automaticamente longos tópicos ou documentos em pontos-chave. Em vez de fazer anotações durante um bate-papo animado ou perder as atualizações enquanto todos riem de um meme compartilhado, o ClickUp AI garante que você fique atualizado.

Resuma os comentários usando o ClickUp AI para ficar em dia com as tarefas

Além disso, com stand ups personalizados, o ClickUp AI pode gerar atualizações rápidas sobre seu trabalho, mantendo a equipe atualizada sobre seu progresso. É uma ótima maneira de manter a equipe alinhada, dando-lhe mais espaço para aproveitar os momentos mais leves sem perder de vista as principais atualizações.

Respeite o tempo e a produtividade

Todos nós já passamos por isso: uma reunião virtual começa com boas intenções, mas, de alguma forma, um ou dois memes levam a um desvio inesperado para uma toca de coelho de risos e distrações. Embora o compartilhamento de memes possa melhorar o clima, é fundamental respeitar o tempo e a produtividade para manter a reunião nos trilhos.

Um meme na hora certa pode criar um senso de camaradagem, mas um excesso pode desviar o foco.

Aqui estão algumas dicas para evitar distrações ao compartilhar memes:

✅ Defina expectativas claras no início da reunião sobre quanto tempo pode ser dedicado a momentos de lazer. Isso não apenas respeita o tempo de todos, mas também garante que a reunião continue produtiva

promova uma cultura de respeito em que todos reconheçam o valor das contribuições e dos compromissos de tempo dos membros da equipe

incentive os membros da equipe a se envolverem nas discussões e, ao mesmo tempo, fique de olho na pauta. Essa abordagem mantém o ritmo e a relevância das conversas, maximizando a eficácia da reunião

Uma ferramenta útil para aumentar a produtividade é a **Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp **Este modelo permite que os membros da equipe acompanhem suas contribuições diárias, ajudando a identificar falhas de produtividade e reduzindo a necessidade de longas reuniões de tarefas individuais.

Modelo de relatório de atividade diária do funcionário do ClickUp

Inclui três seções principais:

Realizações para listar as tarefas concluídas, juntamente com o tempo gasto e as datas de conclusão

Atividades em andamento, em que os membros da equipe podem acompanhar o trabalho atual e solicitar assistência, se necessário

Próximas atividades para priorizar tarefas futuras e garantir que os prazos sejam cumpridos

Esse modelo simplifica o gerenciamento de tarefas e promove uma melhor comunicação, ajudando as equipes a respeitar o tempo de cada um e a manter altos níveis de produtividade.

Menos zoom, mais produtividade com o ClickUp

As reuniões pelo Zoom podem ser exaustivas, especialmente quando são usadas em excesso. Se você estiver em uma equipe remota ou híbrida, depender muito do Zoom para a comunicação simplesmente não é prático, especialmente com todos trabalhando em horários diferentes ou espalhados por fusos horários. Além disso, as videochamadas constantes podem reduzir seriamente seu tempo de trabalho profundo, prejudicando sua produtividade.

Em vez de ficar atolado em reuniões, por que não experimentar o ClickUp? Ele permite que você simplifique a comunicação, colabore em projetos sem problemas e mantenha todos informados sem precisar fazer outra chamada.

O ClickUp ajuda você a permanecer produtivo e mantém o fluxo de trabalho em andamento sem problemas, independentemente de onde sua equipe esteja trabalhando. Portanto, não espere mais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e evite se tornar o próximo meme de muitas-reuniões!