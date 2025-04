10 melhores softwares de visualização do Microsoft Project para 2025

Quando comecei a trabalhar como gerente de projetos, percebi rapidamente que, embora o Microsoft Project seja poderoso, seu alto custo e seu licenciamento complexo eram um desafio para muitas pessoas.

A navegação pelas licenças por volume era esmagadora - minha equipe usaria todos os recursos ou estávamos pagando apenas por extras? Além disso, as alterações não autorizadas nos arquivos dificultavam a manutenção do controle.

Eu precisava de uma solução mais simples e, por isso, procurei o Microsoft Project Viewer para ajudar minha equipe a acessar e compartilhar detalhes do projeto sem a complicação do licenciamento.

Neste artigo, compartilharei minhas 10 principais escolhas para o melhor software de visualização do Microsoft Project e seus melhores recursos e limitações para que você possa tomar uma decisão informada.

**O que você deve procurar em um software visualizador do Microsoft Project?

Todos os visualizadores do Microsoft Project permitem o acesso a arquivos de projeto, mas alguns oferecem recursos extras, tornando-os verdadeiros Alternativas ao Microsoft Project . Esses recursos adicionais podem melhorar muito a colaboração da equipe e o compartilhamento de informações.

Aqui estão alguns recursos obrigatórios a serem considerados pelos gerentes de projeto:

Abrir arquivos MPP: Assegurar a compatibilidade com vários formatos de arquivo (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) para acesso completo ao projeto

Assegurar a compatibilidade com vários formatos de arquivo (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) para acesso completo ao projeto Compartilhar arquivos de projeto: Procure opções para exportar arquivos MPP como Excel ou CSV para facilitar o compartilhamento com usuários que não sejam do Microsoft Project

Procure opções para exportar arquivos MPP como Excel ou CSV para facilitar o compartilhamento com usuários que não sejam do Microsoft Project Imprimir arquivos de projeto: Certifique-se de que o visualizador permita a impressão fácil de cópias impressas que você precisará para reuniões

Certifique-se de que o visualizador permita a impressão fácil de cópias impressas que você precisará para reuniões Suporte a sistemas operacionais: Confirme a compatibilidade com seu sistema operacional, seja Windows, Mac ou Linux

Confirme a compatibilidade com seu sistema operacional, seja Windows, Mac ou Linux Exibição de gráficos e relatórios: Verifique se há recursos visuais essenciais do projeto, como gráficos de Gantt e relatórios de alocação de recursos

Verifique se há recursos visuais essenciais do projeto, como gráficos de Gantt e relatórios de alocação de recursos Acesso a exibições personalizadas: Certifique-se de que ele possa abrir exibições personalizadas criadas no Microsoft Project para uma apresentação precisa dos dados

Certifique-se de que ele possa abrir exibições personalizadas criadas no Microsoft Project para uma apresentação precisa dos dados Exportar arquivos: Procure a capacidade de exportar arquivos de volta para o Microsoft Project ou Excel para facilitar as atualizações

Procure a capacidade de exportar arquivos de volta para o Microsoft Project ou Excel para facilitar as atualizações Lidar com arquivos grandes: Esteja ciente de quaisquer limitações de tamanho de arquivo que possam restringir o acesso a projetos maiores

Esteja ciente de quaisquer limitações de tamanho de arquivo que possam restringir o acesso a projetos maiores Integração com serviços de nuvem: Verifique a compatibilidade com SharePoint, Google Drive e OneDrive

Verifique a compatibilidade com SharePoint, Google Drive e OneDrive Suporte a versões específicas: Confirme a compatibilidade com as versões do Microsoft Project que você está usando

Os 10 melhores softwares de visualização do Microsoft Project

Aqui estão as minhas 10 principais opções de software visualizador do Microsoft Project que permitem visualizar e compartilhar planos de projetos da Microsoft em detalhes: 👇🏼

1. ClickUp (melhor para gerenciamento geral de projetos com integrações) ClickUp oferece recursos de visualização de arquivos do Microsoft Project e recursos abrangentes de gerenciamento de projetos, o que o torna uma excelente opção para equipes que desejam trabalhar com arquivos do MS Project e, ao mesmo tempo, ter acesso a ferramentas adicionais de gerenciamento de projetos.

Embora não tenha sido projetado especificamente como um visualizador do MS Project, Software de gerenciamento de projetos ClickUp é uma plataforma versátil que vale a pena considerar ao gerenciar seus projetos.

Escolhi o ClickUp como minha principal opção porque ele combina recursos de integração com ferramentas de colaboração, o que o torna o melhor ferramenta de gerenciamento de projetos .

Tarefas ClickUp

Com Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, você pode dividir projetos complexos em tarefas gerenciáveis e alinhá-las ao seu fluxo de trabalho. Adicione campos personalizados, vincule tarefas dependentes e categorize-as por tipos de tarefas para garantir que tudo esteja organizado da maneira que você precisa.

Essa personalização vai além da simples visualização de arquivos e passa a gerenciar ativamente seus projetos.

Visualize o trabalho em várias Listas para gerenciar tarefas multifuncionais e planejar Sprints com o ClickUp Tasks

Integrações do ClickUp

Como usuário do ClickUp, adoro como Integrações do ClickUp que tem mais de 1.000 ferramentas, facilita a importação e exportação de dados.

Quer você esteja trazendo tarefas do Asana, Trello ou Jira, ou sincronizando com o Google Drive, Slack e HubSpot, o ClickUp mantém tudo simplificado e acessível em um só lugar.

Una suas ferramentas com as Integrações ClickUp e gerencie todos os seus projetos em uma única plataforma

Os gráficos de Gantt são ótimos para rastrear cronogramas, enquanto os quadros Kanban são perfeitos para visualizar o fluxo de trabalho e gerenciar as prioridades das tarefas.

Visualizações do ClickUp

Embora muitos visualizadores do Microsoft Project permitam principalmente a visualização de arquivos .mpp, Visualizações do ClickUp vai além disso. Ele permite que você gerencie ativamente seus projetos com exibições personalizáveis, como gráficos de Gantt e quadros Kanban.

Mantenha-se no caminho certo com a visualização do caminho crítico no ClickUp Gantt e certifique-se de que seus projetos atinjam todos os marcos

Aumente sua produtividade com o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp facilita o planejamento com um espaço pré-construído que organiza o trabalho em pastas de fase de projeto.

Veja o que ele pode ajudá-lo a alcançar:

Visualizar e monitorar recursos: Obter uma visão geral clara dos recursos do projeto

Obter uma visão geral clara dos recursos do projeto Gerenciar e priorizar tarefas: Atribuir e priorizar tarefas com várias visualizações de fluxo de trabalho

Atribuir e priorizar tarefas com várias visualizações de fluxo de trabalho Colaboração perfeita: Sincronize sem esforço com as partes interessadas e sua equipe

Este modelo gratuito apresenta uma lista flexível e visualizações de quadro do tipo Kanban para acompanhamento imediato do progresso, juntamente com seis status de tarefa personalizados para indicar se os itens de ação estão em progresso, abertos, ou concluídos.

Em comparação com o software visualizador convencional do Microsoft Project, esse modelo do ClickUp oferece uma abordagem mais interativa, permitindo gerenciar tarefas e colaborar com sua equipe, em vez de apenas exibir dados.

Arquivo de modelos: Explore nossa linha de modelos de gerenciamento de projetos para todas as necessidades, desde fluxos de trabalho ágeis até estratégias de marketing.

Melhores recursos do ClickUp

Controle de acesso: Defina permissões e controle quem pode visualizar ou editar seus projetos criando links compartilháveis para Listas ou Documentos

Defina permissões e controle quem pode visualizar ou editar seus projetos criando links compartilháveis para Listas ou Documentos Centralize as informações: Organize seu trabalho de forma estruturada em espaços, projetos, listas, tarefas e subtarefas. Você também pode adicionar campos personalizados para um acompanhamento e uma organização mais detalhados

Organize seu trabalho de forma estruturada em espaços, projetos, listas, tarefas e subtarefas. Você também pode adicionar campos personalizados para um acompanhamento e uma organização mais detalhados Rastreamento de tempo: Otimize seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos usandocontrole de tempo e relatórios que fornecem informações detalhadas sobre a duração das tarefas e a alocação de recursos

Otimize seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos usandocontrole de tempo e relatórios que fornecem informações detalhadas sobre a duração das tarefas e a alocação de recursos Colabore com sua equipe: Use comentários, bate-papos e @menções para manter-se conectado e garantir que todos estejam na mesma página durante todo o ciclo de vida do projeto

Use comentários, bate-papos e @menções para manter-se conectado e garantir que todos estejam na mesma página durante todo o ciclo de vida do projeto Acompanhe o progresso: Mantenha todos atualizados, inclusive as partes interessadas externas, com o recurso personalizável Dashboards do ClickUp que mostram o progresso em tempo real das principais métricas do projeto para entender as áreas de melhoria

Alinhe e acompanhe os objetivos coletivos da sua equipe com as metas do pacote no ClickUp Dashboards

Use o gerenciador de conhecimento de IA: Acesse instantaneamente respostas sobre tarefas, documentos e membros da equipe por meio de Cérebro ClickUp eliminando a necessidade de vasculhar várias fontes de informação

Aproveite a IA do ClickUp para simplificar o gerenciamento de projetos automatizando tarefas, gerando insights e criando conteúdo

Limitações do ClickUp

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada devido aos recursos abrangentes de gerenciamento de projetos do ClickUp

O aplicativo móvel ainda está em desenvolvimento e ainda não corresponde ao desempenho e à funcionalidade da versão web

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Estava procurando uma plataforma de gerenciamento de projetos e encontrei a melhor. Imediatamente, senti que o ClickUp poderia resolver todos os nossos problemas e criar soluções prontas para nos beneficiar de maneiras que eu nem havia imaginado.

Dayana Mileva, Diretora de Contas (Pontica Solutions)

2. Project Plan 365 (melhor para compatibilidade com o Microsoft Project em qualquer dispositivo)

Via: Plano do Projeto 365 O Project Plan 365, desenvolvido pela Housatonic Software, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos compatível com os arquivos do Microsoft Project (.mpp).

Ele permite que você abra e edite arquivos do Microsoft Project diretamente, sem importar ou exportar, tornando a colaboração fácil e sem complicações.

Essa ferramenta oferece planejamento e colaboração contínuos, especialmente para usuários familiarizados com o Microsoft Projects. Independentemente de você estar gerenciando projetos tradicionais ou usando metodologias ágeis modernas, essa ferramenta facilita o acompanhamento do progresso e mantém tudo organizado.

Melhores recursos do Project Plan 365

Acesse seus projetos em qualquer dispositivo: PC, Mac, iOS ou Android

Conecte-se com todos os principais serviços de nuvem, como Google Drive, Dropbox, OneDrive e SharePoint, garantindo que seus dados estejam sempre acessíveis e seguros

Calcule custos, prazos e caminhos críticos com seu mecanismo de agendamento avançado

Crie gráficos de Gantt impressionantes e relatórios visuais para acompanhar o progresso do projeto

Limitações do Project Plan 365

Você pode enfrentar falhas ocasionais ao trabalhar com gráficos complexos

Alguns usuários relataram problemas de sincronização com o Dropbox

Preços do Project Plan 365

Padrão: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente) Business: US$ 16/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Project Plan 365

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. MOOS Project Viewer (melhor para visualização leve de arquivos do Microsoft Project)

Via: Visualizador de projetos MOOS O MOOS Project Viewer é um software de licenciamento baseado no usuário que é executado em qualquer plataforma habilitada para Java, incluindo Windows, Mac OS X e Linux. É uma solução econômica para gerentes de projeto e partes interessadas, o que o torna uma opção flexível para usuários de vários sistemas.

Embora não tenha sido desenvolvido pela Microsoft®, esse visualizador do Microsoft Project foi projetado para oferecer todos os recursos de visualização necessários para gerenciar seus projetos com eficiência.

Melhores recursos do MOOS Project Viewer

Abra arquivos do Microsoft® Project em vários formatos (.mpp, .mpt, .xml) e versões de 2000 a 2019, oferecendo flexibilidade no acesso aos dados do projeto em várias versões

Imprima diretamente qualquer visualização de projeto, o que lhe permite compartilhar facilmente relatórios ou manter cópias impressas para referência

Carregue automaticamente os projetos e subprojetos do loadmaster para um gerenciamento de projetos mais simplificado

Filtrar tarefas para melhorar o foco, permitindo que você destaque tarefas ou fases específicas do seu projeto

Limitações doMOOS Project Viewer

A falta de recursos avançados o torna menos adequado para projetos complexos

Esse software depende muito da integração com outros softwares

Preços doMOOS Project Viewer

Regular: US$ 25/licença

US$ 25/licença Atualização: 12,50/licença

12,50/licença Renovação: US$ 7,50/licença

Classificações e resenhas doMOOS Project Viewer

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Steelray Project Viewer (melhor para visualização e relatórios avançados do MS Project)

Via: Visualizador de projetos Steelray Lançado em 2000, o Steelray Viewer é um visualizador acessível do Microsoft Project, ideal para membros da equipe que precisam apenas visualizar arquivos de projeto.

É perfeito para quem não precisa de todas as funcionalidades, mas ainda precisa acessar os principais detalhes do projeto.

Você pode encontrar facilmente tarefas, recursos ou datas e imprimir planos de projeto em escala. Embora o Steelray seja uma solução local, o que significa que você precisa fazer o download para o seu computador, sua simplicidade e custo-benefício o tornam uma ótima opção para quem precisa de um visualizador de projetos confiável.

Melhores recursos do Steelray Project Viewer

Acesse a visualização de projetos em nível empresarial para setores com grandes cronogramas de projetos, como o aeroespacial e o de construção

Abra arquivos do Microsoft Project das versões 1998 a 2019, bem como arquivos do Oracle Primavera P6.XER, para uma compatibilidade perfeita

Navegue pelos detalhes do projeto com um único clique, visualizando tarefas, recursos ou datas importantes com facilidade

Visualize e dimensione planos de projeto sem esforço com opções de impressão aprimoradas. Controle o tamanho da página, a orientação e outros detalhes de impressão para obter uma saída mais eficiente

Limitações do Steelray Project Viewer

O Steelray atende apenas a usuários focados na visualização de arquivos MPP

Ele pode não ser totalmente compatível com formatos ou recursos mais recentes

Preços do Steelray Project Viewer

Visualizador para Microsoft Project: US$ 20/ano por usuário

US$ 20/ano por usuário Ultimate Edition: $35/ano por usuário

$35/ano por usuário Viewer para Primavera: $20/ano por usuário

Classificações e resenhas do Steelray Project Viewer

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Seavus Project Viewer (melhor para visualização segura de projetos com funcionalidade completa do MS Project)

Via: Visualizador de projetos Seavus O Seavus Project Viewer é uma ferramenta útil para abrir e visualizar arquivos do MS Project, oferecendo uma maneira simples e econômica para que sua organização acesse os dados do projeto sem problemas.

Esse visualizador do Microsoft Project oferece uma interface semelhante à do Microsoft Project, facilitando a navegação e o gerenciamento dos planos de projeto pelos usuários.

Gosto do fato de que ele oferece mais de 27 visualizações, é personalizável para diferentes funções de projeto e inclui gráficos de Gantt, cronogramas de caminho crítico e visualizações de gerenciamento de tarefas, o que o torna uma boa opção de nível básico software de gerenciamento de tarefas .

Melhores recursos do Seavus

Compartilhe com segurança os dados do projeto sem armazená-los externamente, garantindo a privacidade e a proteção dos dados

Use-o em seu idioma com suporte multilíngue, disponível em 11 idiomas diferentes, como inglês, alemão, japonês e outros

Integre-se ao Skype for Business, aprimorando sua capacidade deplano de comunicação do projeto para comunicação direta com a equipe dentro do visualizador do projeto

Extraia relatórios detalhados do projeto sobre o progresso, os custos e as atualizações de tarefas, fornecendo informações claras sobre a integridade do projeto

Limitações do Seavus

O Seavus Project Viewer é limitado à visualização de arquivos MPP e não é possível criar ou editar arquivos

A extensão da integração com outros aplicativos comumente usadosferramentas de gerenciamento de projetos pode ser limitada

Preços do Seavus

Licença única: US$ 30 por licença (individual)

US$ 30 por licença (individual) Licença simultânea: US$ 89 por licença (individual)

US$ 89 por licença (individual) Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise Unlimited: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Seavus

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. GanttProject (melhor para criação e gerenciamento de gráficos de Gantt de código aberto)

Via: GanttProject Sou um grande fã de soluções de código aberto, por isso gosto de usar o GanttProject. Essa versátil ferramenta de gerenciamento de projetos torna a criação e o gerenciamento de projetos simples e eficientes.

Seja no Windows, macOS ou Linux, o GanttProject é rápido de configurar e ajuda você a organizar tarefas e recursos com facilidade.

Lançado sob a licença GPL3, o código-fonte está disponível para download, modificação e redistribuição. Essa flexibilidade o torna uma opção econômica para pequenas e médias empresas que buscam o melhor visualizador do Microsoft Project.

Melhores recursos do GanttProject

Comece a criar projetos imediatamente, sem nenhum processo de configuração complicado

Divida tarefas, atribua recursos e crie gráficos de Gantt sem esforço

Exporte arquivos de projeto para o formato Microsoft Project ou trabalhe com arquivos CSV e Excel. Você também pode criar relatórios em PDF e PNG

Acompanhe o progresso e compare-o diretamente com as linhas de base para identificar desvios

Limitações do GanttProject

Essa ferramenta não é ideal para análises complexas

A interface parece antiga e um pouco incômoda de usar

Preços do GanttProject

Gratuito

Contribuições voluntárias a partir de US$ 5

Classificações e resenhas do GanttProject

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

7. MPP Viewer (melhor para visualização simples e rápida de arquivos MPP)

Via: Sourceforge Se estiver procurando uma maneira fácil de acessar arquivos do MS Project, o MPP Viewer é uma boa opção. Esse visualizador simples permite abrir, exportar e imprimir arquivos MPP sem problemas.

Ele é compatível com várias versões do Microsoft Project, incluindo 2016, 2007, 2003 e 2000. Além disso, ele oferece uma interface amigável que facilita a navegação pelos dados do projeto.

O MPP Viewer 4.0 requer o .NET Framework 4.6.2 para ser executado sem problemas. Se você estiver usando o Windows XP, precisará do MPP Viewer 1.0, que é compatível com o .NET 4.5.

Melhores recursos do MPP Viewer

Visualize a estrutura de seu projeto com um layout claro e hierárquico para entender facilmente as relações entre as tarefas

Trabalhar em váriosdocumentação do projeto arquivos simultaneamente, permitindo a comparação e o gerenciamento de tarefas sem interrupções

Filtre facilmente as tarefas por status de conclusão, sejam elas concluídas, incompletas ou com vencimento hoje

Mantenha-se à frente dos prazos, destacando automaticamente as tarefas atrasadas

limitações do MPP Viewer

Não é possível abrir arquivos de projeto de 2007 e, sem um registro de erros, as opções de solução de problemas são muito limitadas

Preços do MPP Viewer

Gratuito para uso, pois é uma plataforma de código aberto

Classificações e análises do MPP Viewer

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Project Reader (melhor para visualização econômica de arquivos do MS Project)

Via: Leitor do projeto O Project Reader garante que você tenha as ferramentas para gerenciar projetos com eficiência, especialmente ao lidar com grandes quantidades de dados.

Você pode abrir vários projetos com diversos tipos de arquivos do Microsoft Project, incluindo arquivos MPP, MPT, XML e até mesmo arquivos de versões anteriores a 1998.

Esse visualizador leve imita a experiência de usar o MS Project, oferecendo recursos essenciais como gráficos de Gantt, uso de tarefas, acompanhamento de Gantt e gerenciamento de recursos para usuários de Windows e Mac.

Melhores recursos do Project Reader

Faça anotações sobre tarefas, classifique tabelas e exporte dados para o Excel para facilitar o compartilhamento e a análise

Escolha entre vários idiomas - inglês, espanhol, português, italiano, alemão e francês - tornando-o acessível a um público mais amplo

Localize rapidamente os dados em grandes projetos usando o recurso de pesquisa, economizando um tempo valioso

Personalize sua experiência de visualização escolhendo entre tabelas existentes ou criando suas próprias tabelas

Limitações do Project Reader

Falta flexibilidade para fechar arquivos no nível salvo e reabri-los no nível superior

As opções limitadas de gerenciamento de arquivos podem atrapalhar o fluxo de trabalho do usuário

Preços do Project Reader

Padrão: US$ 29 (licença para uma única estação de trabalho)

US$ 29 (licença para uma única estação de trabalho) Padrão: US$ 92 (licença simultânea)

US$ 92 (licença simultânea) Profissional: US$ 40 (licença para uma única estação de trabalho)

US$ 40 (licença para uma única estação de trabalho) Profissional: $115 (licença simultânea)

Classificações e resenhas do Project Reader

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Smartsheet (melhor para gerenciamento de trabalho colaborativo e automação)

Via: Smartsheet O Smartsheet combina a familiaridade das planilhas eletrônicas com os recursos das ferramentas de colaboração e gerenciamento de projetos, tornando-o uma alternativa prática aos visualizadores tradicionais do Microsoft Project, incluindo o Microsoft Project Server.

Para importar com êxito um arquivo .mpp, é necessário remover restrições como "must finish on" e garantir que todas as colunas estejam expandidas. Essas etapas ajudam a evitar qualquer problema durante o processo de importação.

Melhores recursos da planilha

Integre-se perfeitamente a uma variedade de aplicativos, incluindo aplicativos da Microsoft e do Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box e Tableau

Use a IA do Smartsheet para preencher automaticamente fórmulas ou texto nas células da planilha, simplificando a entrada de dados e reduzindo erros

Compartilhe arquivos, defina alertas e crie tópicos de conversa para manter sua equipe conectada e aprimoradaa comunicação da equipe Exporte facilmente os dados do gráfico de Gantt para planilhas, permitindo a análise e a manipulação rápidas das informações do seu projeto



Limitações da planilha

Só é permitida uma planilha por arquivo

Há um limite para a quantidade de dados que você pode armazenar em linhas e colunas

Preços da planilha

Pro: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Business: US$ 32/mês por usuário

US$ 32/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da planilha

G2: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.200 avaliações)

10. Project Viewer 365 (melhor para visualização de arquivos do MS Project entre plataformas)

Via: Visualizador de projetos 365 O Project Viewer 365 é uma ferramenta útil para abrir, ler e compartilhar arquivos do MS Project. Quer você faça parte de uma pequena equipe ou colabore com parceiros externos, esse visualizador do MS Project simplifica o processo, permitindo acesso rápido aos detalhes do projeto sem a complexidade de um software completo de gerenciamento de projetos.

Ele funciona perfeitamente com as versões do MS Project de 2021 até 2010. Além disso, sua interface semelhante à do Office 365 é amigável, o que facilita o uso por qualquer pessoa.

Melhores recursos do Project Viewer 365

Utilize a versão gratuita para visualizar seus projetos sem nenhum custo, o que a torna uma ótima opção para equipes que precisam apenas ver os detalhes das tarefas

Acesse seus arquivos .mpp sem problemas no Windows, Mac e dispositivos móveis, garantindo que você possa trabalhar de qualquer lugar

Conecte-se facilmente com o Google Drive, OneDrive, Dropbox e SharePoint para gerenciamento e compartilhamento de arquivos sem esforço

Limitações do Project Viewer 365

A versão gratuita pode restringir o acesso a recursos avançados

Essa ferramenta não foi projetada para editar ou criar arquivos de projeto

Preços do Project Viewer 365

Licença perpétua: A partir de US$ 29,99/usuário

Project Viewer 365 ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Combine o Project Viewers com o ClickUp para uma melhor organização

A escolha do software visualizador do Microsoft Project correto pode melhorar significativamente o gerenciamento de projetos. Ele oferece uma solução econômica para visualizar e compartilhar arquivos de projeto sem as complexidades do licenciamento completo.

Cada uma das dez ferramentas de visualização do MS Project que abordamos tem recursos exclusivos, desde a colaboração perfeita até a geração de relatórios robustos.

Mas se você quiser mais do que apenas um visualizador do MS Project, o ClickUp é o vencedor absoluto. Com seu gerenciamento intuitivo de tarefas e exibições personalizáveis, como gráficos de Gantt e quadros Kanban, o ClickUp permite que você adapte perfeitamente o fluxo de trabalho às suas necessidades.