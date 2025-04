O gerenciamento de riscos é importante para qualquer organização bem-sucedida, mas iniciar um projeto de avaliação de riscos do zero pode ser uma perda de tempo.

Felizmente, os modelos gratuitos de avaliação de risco para Excel podem salvar o dia.

Não importa se você está lidando com projetos, avaliações de segurança ou grandes decisões, esses modelos facilitam a organização, a priorização e a execução de qualquer processo de avaliação de riscos sem muito esforço.

Vamos explorar os melhores modelos de avaliação de risco para o Excel para acelerar seu processo.

O que faz um bom modelo de avaliação de risco em Excel?

Um modelo básico de avaliação de riscos em Excel deve ter características essenciais para ajudá-lo a criar estratégias sólidas de mitigação de riscos. Veja a seguir o que procurar:

Descrição clara do risco: Definir claramente cada risco potencial

Definir claramente cada risco potencial Priorização de riscos: Inclua um sistema de pontuação padronizado para avaliar a probabilidade e o impacto de cada risco

Inclua um sistema de pontuação padronizado para avaliar a probabilidade e o impacto de cada risco Aba de ações personalizáveis: Forneça espaço para delinear as ações necessárias para mitigar os riscos

Forneça espaço para delinear as ações necessárias para mitigar os riscos Atribuição de propriedade: Ofereça uma seção para atribuir a responsabilidade pelo gerenciamento de cada risco

Ofereça uma seção para atribuir a responsabilidade pelo gerenciamento de cada risco Rastreamento de prazos: Permitir a definição e o rastreamento de prazos com lembretes oportunos

Permitir a definição e o rastreamento de prazos com lembretes oportunos **Flexibilidade: garanta que o modelo seja fácil de atualizar à medida que os riscos forem resolvidos ou alterados

**Visualização: incorpore painéis, gráficos e listas para obter uma visão geral clara dos riscos e das prioridades

Modelos de avaliação de risco em Excel

Modelos básicos de avaliação de riscos estão prontamente disponíveis on-line, mas encontrar o modelo certo que realmente atenda às suas necessidades pode ser um desafio. Para tirar esse fardo de seus ombros, confira nossa lista cuidadosamente selecionada de modelos gratuitos de avaliação de riscos que o ajudarão a encontrar o melhor de todos:

1. Modelo de registro de riscos do ProjectManager

Via: Gerente de projeto O modelo de registro de riscos do ProjectManager ajuda a monitorar e gerenciar os riscos do projeto sem esforço. Você pode registrar os riscos, atribuir proprietários e acompanhar o status deles.

Ele também permite categorizar os riscos por gravidade e probabilidade, ajudando-o a priorizar os problemas e a tomar medidas de controle proativas em conjunto. É possível adicionar, remover ou modificar campos diretamente na planilha do Excel, permitindo que você atualize a tabela à medida que os riscos evoluem.

Entretanto, a falta de automação integrada pode tornar o gerenciamento de grandes volumes de riscos demorado. Além disso, não há uma maneira nativa de definir alertas ou lembretes. Ainda assim, é fácil compartilhar e colaborar com a sua equipe.

Ideal para: Gerentes de projeto que buscam identificar, monitorar e responder sistematicamente a riscos potenciais durante todo o ciclo de vida do projeto.

Arquivo de modelos: Explore os modelos gratuitos modelos de registro de risco para monitorar, priorizar e gerenciar com eficiência os riscos em todos os seus projetos.

2. Modelo de matriz de risco do ProjectManager

Via: Gerenciador de projetos O modelo de matriz de risco do ProjectManager é ideal para uma visão geral dos riscos potenciais. É uma grade com dois eixos - probabilidade e gravidade - que o ajuda a identificar quais riscos precisam de mais atenção.

O lado esquerdo exibe a probabilidade de raro a quase certo, enquanto a parte superior mostra a gravidade de insignificante a grave. A matriz codificada por cores ajuda a priorizar os riscos rapidamente, concentrando-se nas áreas de alto risco em vermelho e nas moderadas em amarelo.

No entanto, esse modelo de matriz de risco pode simplificar demais os riscos complexos. Ele fornece detalhes limitados além da prioridade e da probabilidade do risco. Também não possui atualizações em tempo real e automação, portanto, você deve remover manualmente os riscos resolvidos.

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que precisam de uma ferramenta estruturada e visual para avaliar e priorizar os riscos do projeto de forma eficaz.

3. Modelo de avaliação de riscos de TI do ProjectManager

Via: Gerenciador de projetos O modelo de avaliação de risco de TI do ProjectManager pode não ganhar pontos pelo estilo, mas se destaca na avaliação da substância. Ele oferece vários campos para avaliar minuciosamente todos os riscos potenciais em seu ambiente de TI.

A abordagem abrangente do modelo prepara as equipes de TI para enfrentar preventivamente as ameaças e vulnerabilidades da segurança cibernética. A implementação de um sólido estrutura de gerenciamento de riscos de segurança cibernética se torna mais fácil com essa estrutura detalhada e cheia de contexto.

O modelo permite o rastreamento de vários problemas, desde falhas no sistema até violações de dados, e inclui seções detalhadas para descrição do risco, impacto e estratégias de atenuação.

Ele apresenta fórmulas integradas do Excel para calcular o impacto potencial dos riscos, o que ajuda a criar uma forte plano de contingência para o gerenciamento de crises. No entanto, ele precisa de mais recursos de automação e colaboração, o que o torna menos prático para equipes maiores. Infelizmente, é um documento estático, portanto, não é possível fazer atualizações em tempo real.

Ideal para: Gerentes de TI, diretores de tecnologia, diretores de risco e gerentes de projeto responsáveis pela identificação, gerenciamento e mitigação de riscos em projetos de TI.

4. Modelo de matriz de avaliação de riscos da TeamGantt

Via: EquipeGantt O modelo de matriz de avaliação de riscos da TeamGantt é uma ferramenta visual de avaliação de riscos que categoriza seus riscos com base em escalas de gravidade e probabilidade

A matriz é dividida em probabilidade e gravidade do risco. Ambos os lados têm 3 níveis.

Para a probabilidade, ela é dividida em 'Pouco provável', 'Moderadamente provável' e 'Altamente provável'. Para a gravidade, você tem 'Aceitável', 'Tolerável' e 'Geralmente inaceitável'. Ao dividir seus riscos nessas categorias que se cruzam, você pode entender melhor o que deve ser resolvido primeiro e o que pode ser ignorado por enquanto.

A simplicidade do modelo limita sua capacidade de capturar riscos complexos e em evolução. Sem o rastreamento automatizado, o gerenciamento de riscos em tempo real é mais difícil e as opções de personalização são limitadas.

Ideal para: Gerentes de projeto de todos os setores que precisam de uma ferramenta visual e simplificada para avaliar e priorizar os riscos do projeto.

5. Modelo de registro de riscos da HubSpot

Via: HubSpot O modelo de registro de riscos da Hubspot ajuda a avaliar os riscos simplesmente dividindo o espaço em seções principais e, em seguida, em subseções, melhorando assim a legibilidade.

Ele tem um formato intuitivo e fácil de usar, facilitando o registro dos riscos, sua categorização, a atribuição de proprietários e o acompanhamento do status. Ele também inclui seções para estratégias de mitigação de riscos e planos, ajudando-o a lidar proativamente com possíveis problemas.

Como esse é um modelo do Excel, a colaboração é limitada ao que o Excel oferece por meio do OneDrive, o que é funcional, mas não ideal. Esse modelo também é estático, portanto, as atualizações em tempo real não estão disponíveis - você precisará fazer alterações manuais.

Ideal para: Gerentes de projeto, analistas de negócios e equipes de operações que desejam documentar e reduzir riscos.

6. Modelo de análise de risco do You Exec

Via: Seu Executor O modelo de análise de risco do You Exec é uma matriz visual 3 por 4 que executa uma tarefa semelhante à dos outros modelos de priorização pura da lista.

O modelo aprimora os níveis de risco padrão adicionando uma categoria "muito alta", com seu próprio código de cores para facilitar a visualização identificação de riscos .

Ao fazer o download do modelo, você recebe um vídeo tutorial útil do YouTube para lhe mostrar o caminho. O modelo inclui ferramentas como RACI, Triagem, gráficos de Gantt e quadros Kanban, fornecendo uma abordagem completa para o Gerenciamento de Riscos.

Ideal para: Gerentes de projeto, analistas de negócios e partes interessadas que precisam de uma abordagem estruturada para identificar, avaliar e mitigar riscos nos planos de projeto.

Limitações do uso do Excel para avaliação de riscos

Quando se trata de avaliação de risco o Excel é, há muito tempo, uma ferramenta essencial para muitas empresas.

Embora pareça uma solução simples e familiar, confiar apenas no Excel tem limitações que afetam a qualidade e a eficiência da análise de riscos.

1. Falta de escalabilidade

As avaliações de risco geralmente envolvem grandes conjuntos de dados, especialmente em setores como finanças, seguros ou gerenciamento da cadeia de suprimentos. À medida que o volume de dados aumenta, as planilhas se tornam difíceis de gerenciar.

O software fica mais lento, as fórmulas demoram mais para serem computadas e até mesmo tarefas básicas, como rolar as linhas, tornam-se desafiadoras. As planilhas não foram projetadas para lidar com os grandes conjuntos de dados necessários para uma análise de risco completa, criando gargalos no processamento.

2. Entrada manual propensa a erros

É da natureza humana cometer erros; até mesmo o menor erro de digitação ou de fórmula pode levar a avaliações de risco imprecisas.

É possível que você não perceba um decimal mal colocado ou uma célula de referência errada até tarde demais, o que pode causar grandes repercussões. Isso, por sua vez, consome seu valioso tempo e aumenta significativamente o risco de erro humano.

3. Falta de recursos de colaboração adequados

Muitas partes interessadas precisam participar das avaliações de risco, mas as planilhas tradicionais não suportam bem a colaboração. O compartilhamento de um arquivo por e-mail ou serviços em nuvem leva a problemas de controle de versão.

As equipes trabalham em versões diferentes ou sobrescrevem as alterações umas das outras, causando confusão e colocando em risco a integridade dos dados. Isso se torna especialmente problemático quando vários departamentos precisam de informações, cada um contribuindo com seus próprios dados, perspectivas e fatores de risco

4. Transparência insuficiente

Fórmulas e cálculos complexos podem ser facilmente ocultados nas células. Isso faz com que seja difícil para outra pessoa entender como uma determinada pontuação de risco foi calculada.

Também é mais difícil ver por que certas suposições foram feitas. Essa falta de transparência se torna um problema para a auditoria ou quando se tenta rastrear decisões.

5. Não há atualização instantânea de dados

As planilhas não foram projetadas para fornecer atualizações dinâmicas e em tempo real. O risco não é um conceito estático; os fatores mudam diariamente ou até mesmo a cada hora, dependendo do setor.

Com o Excel ou software semelhante, você precisa atualizar manualmente os dados e executar novamente os cálculos, o que atrasa a tomada rápida de decisões. A automação em planilhas tradicionais é, na melhor das hipóteses, desajeitada, o que significa que as empresas perdem insights em tempo real.

Modelos alternativos de avaliação de risco em Excel

As limitações não devem atrasá-lo.

É por isso que compilamos uma lista de modelos de avaliação de risco avançados e básicos dentro do ClickUp ecossistema. O ClickUp é um aplicativo que funciona como um software avançado de gerenciamento de riscos.

Com sua fantástica biblioteca de modelos, o ClickUp torna o processo de gerenciamento de riscos 100 vezes mais fácil. Vamos explorá-los juntos.

1. Modelo de quadro branco de avaliação de risco do ClickUp

O modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar, documentar e gerenciar os riscos associados a um projeto.

Deseja um enorme espaço compartilhado que liste visualmente todos os riscos potenciais em ordem de probabilidade e qualquer outro parâmetro que você escolher? Então, o Modelo de quadro branco de avaliação de riscos do ClickUp é sua combinação perfeita.

É uma ferramenta dinâmica que aprimora sua estratégia de gerenciamento de riscos nos projetos e operações de sua organização. Oferece uma plataforma livremente editável, interativa e unificada que permite que suas equipes identifiquem riscos potenciais, avaliem-nos e abordem ameaças potenciais.

O layout de quadro branco facilita o brainstorming e a documentação de vulnerabilidades em conjunto pela sua equipe. É um espaço compartilhado em que todos ficam na mesma página sobre os principais riscos que sua empresa está enfrentando.

Um de seus principais recursos é a capacidade de categorizar e classificar os riscos com base em seu impacto potencial com um código de cores personalizável.

O ClickUp não apenas mantém os projetos no caminho certo e detecta os riscos com antecedência, mas também me ajuda a gerenciar minhas tarefas diárias como colaborador individual

Raúl Becerra, gerente de produtos, Atrato

Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que precisam de uma plataforma colaborativa para gerenciar visualmente e priorizar riscos em vários projetos.

2. Modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp

O modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp foi criado para ajudá-lo a identificar e gerenciar os riscos associados a um projeto.

Se você quiser levar seus modelos visuais para o próximo nível, o Modelo de quadro branco de análise de risco do ClickUp é uma ótima opção. Ele está repleto de cores que não são apenas para aparência - você pode usá-las para priorizar os riscos com maior precisão.

O modelo usa um sistema de cores diferenciado, que vai além das categorias típicas de verde, amarelo e vermelho. A matriz exibe os riscos com Probabilidade do risco em um eixo e Gravidade do risco no outro.

O fundo com código de cores cria uma transição gradual, ajudando você a identificar facilmente os níveis de risco intermediários. Esse formato de quadro branco incentiva a colaboração, permitindo que a sua equipe discuta livremente e coloque os riscos à medida que eles surgem.

Ele ajuda a manter o processo de análise de riscos dinâmico e organizado, com tudo visível para toda a equipe para um melhor envolvimento.

Ideal para: Equipes que precisam de uma ferramenta altamente visual e colaborativa para se envolver ativamente na análise de riscos, especialmente aquelas que trabalham em projetos complexos que exigem categorização de riscos diferenciada.

3. Modelo de gerenciamento de riscos do ClickUp

Crie uma visualização do tipo lista ordenada de riscos potenciais com todos os detalhes relevantes usando o ClickUp Risk Management Template

O modelo Modelo de gerenciamento de riscos do ClickUp é a ferramenta em formato de lista mais abrangente para avaliar riscos. Ele fornece uma maneira estruturada e detalhada de identificar, rastrear e mitigar os riscos do projeto.

Oferece flexibilidade para qualquer projeto, com campos personalizáveis para descrições de riscos, probabilidade, impacto e planos de mitigação. O modelo também se integra perfeitamente a outros recursos de gerenciamento de projetos, como a criação de tarefas e o rastreamento de tarefas, aprimorando a colaboração.

Ideal para: Equipes que gerenciam projetos complexos que exigem acompanhamento detalhado dos riscos, responsabilidade e monitoramento do progresso em tempo real.

💡Você sabia? Software GRC como o ClickUp ajuda as equipes a prestar serviços até 64% mais rápido com manuais de entrega ao cliente. Os modelos do ClickUp economizam tempo valioso e aumentam a eficiência ao simplificar a organização e as operações do trabalho, como visto em RevPartners !

4. Modelo de análise de benefícios e riscos do ClickUp

O modelo de análise de benefício de risco do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e acompanhar a análise de risco de sua organização.

O modelo Modelo de análise de risco e benefício do ClickUp é sua ferramenta ideal para tomar decisões mais inteligentes. Ele simplifica a identificação de riscos e a avaliação de custos de risco do projeto juntamente com os benefícios.

O modelo decompõe tudo visualmente para facilitar a comparação. Você obtém uma clara avaliação do projeto ajudando-o a ver tanto os custos quanto as recompensas. Com todos os detalhes importantes antecipados, a tomada de decisões se torna mais rápida e informada. Esse método é perfeito para manter seu projeto no caminho certo, sem nenhuma adivinhação.

Ideal para: Gerentes de projeto, analistas de negócios, equipes de liderança, equipes multifuncionais e profissionais de gerenciamento de riscos para avaliar riscos e benefícios.

Leia também: 15 melhores softwares de gerenciamento de riscos

5. Modelo de análise de risco do gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo de análise de risco de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a identificar riscos potenciais e planejar estratégias de mitigação.

O modelo Modelo de análise de risco do gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda as equipes a identificar e avaliar ativamente os riscos durante todo o ciclo de vida de um projeto.

Seu formato estruturado permite o registro detalhado de riscos, impactos potenciais, riscos financeiros, fontes de risco, departamentos envolvidos, estratégias de mitigação e muito mais.

O modelo incentiva a priorização ao fornecer campos para classificações de probabilidade e gravidade, ajudando você a se concentrar nos riscos mais críticos. Ele também permite que você mantenha as coisas dentro de um orçamento controlado enquanto segue planos e prazos predefinidos para seus esforços de gerenciamento de riscos.

Ideal para: Gerentes de projeto e equipes que lidam com projetos complexos e de alto risco e que precisam de acompanhamento detalhado dos riscos e colaboração contínua.

6. Modelo de matriz de risco de valor do ClickUp

O modelo de matriz de risco de valor do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a avaliar rapidamente o risco e o valor de tarefas e projetos.

O modelo Modelo de matriz de risco do ClickUp Value ajuda você e sua equipe a tomar decisões mais inteligentes, avaliando as tarefas com base em seus riscos e valores potenciais. É especialmente eficaz para priorizar o trabalho e direcionar recursos para tarefas com o maior valor e o menor risco.

Ao mapear visualmente as tarefas em uma matriz, você pode identificar rapidamente quais projetos devem ter prioridade.

Um dos recursos de destaque desse modelo é a simplicidade e a precisão. Você pode atribuir classificações de valor e risco usando uma escala, o que agiliza o mapeamento das tarefas na matriz.

Com Visualização do quadro ClickUp além disso, você obtém uma representação visual clara de suas prioridades. Isso ajuda a sua equipe a manter-se alinhada e concentrada nas tarefas que geram o maior impacto, ao mesmo tempo em que reduz os riscos potenciais.

Ideal para: Gerentes de projeto, gerentes de produto e líderes de equipe que precisam priorizar tarefas com base no valor e no risco.

7. Modelo de grade de suposição ClickUp

O modelo de matriz de decisão de grade de suposições do ClickUp foi criado para ajudá-lo a mapear as suposições e tomar decisões baseadas em dados.

Está tendo dificuldades para decidir quais recursos priorizar no desenvolvimento ou quais projetos abordar em seguida? Experimente o Modelo de matriz de decisão da grade de suposições do ClickUp . Essa ferramenta organiza suas ideias com base na certeza e nos riscos associados, simplificando a tomada de decisões.

Ela também avalia decisões complexas organizando prós e contras, permitindo que você pondere facilmente suas opções. Você pode atribuir pesos a cada opção com base em critérios como custo, feedback do cliente ou nível de risco, ajudando-o a se concentrar no que é mais importante.

Ideal para: Gerentes de produto, gerentes de projeto e líderes de negócios que frequentemente enfrentam decisões difíceis sobre priorização de recursos ou seleção de projetos.

8. Modelo de registro de riscos do ClickUp

O modelo de registro de riscos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar os riscos potenciais associados a um projeto.

O modelo Modelo de registro de riscos do ClickUp é excelente para manter os projetos no caminho certo e gerenciar os possíveis riscos de forma eficaz. Ele oferece uma maneira clara e organizada de identificar, avaliar e monitorar todos os possíveis riscos que podem afetar seu projeto.

Você pode até mesmo identificar possíveis problemas antes que eles aconteçam e se tornem problemas reais, permitindo que você fique um passo à frente.

Sua abordagem padronizada para avaliar e rastrear riscos o torna ainda mais útil, garantindo que todos estejam na mesma página. Isso melhora a comunicação entre as partes interessadas e os departamentos, para que detalhes importantes não sejam esquecidos.

Além disso, ele ajuda a planejar estratégias eficazes para mitigar os riscos, aumentando a precisão e a eficiência do seu processo de gerenciamento de riscos. Você pode organizar facilmente todas as suas avaliações de risco em um formato simples, acompanhar o status, atribuir a propriedade e avaliar o impacto potencial - tudo em um só lugar.

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e profissionais de gerenciamento de riscos que precisam rastrear, avaliar e gerenciar riscos de forma eficaz durante todo o ciclo de vida de um projeto.

9. Modelo de planejamento do ClickUp Pi

O modelo de planejamento Pi do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar projetos, sprints e lançamentos.

Planejar um projeto às vezes é como tentar organizar um grande quebra-cabeça. Você tem todas essas peças - tarefas, prazos, recursos - e elas precisam se encaixar perfeitamente. Os métodos tradicionais de planejamento são um pouco complicados e geralmente demoram mais do que deveriam.

É por isso que o Modelo de planejamento do ClickUp Pi entra em.

Esse modelo o ajuda a dividir tarefas complexas em partes menores e gerenciáveis para maior clareza e alocação de recursos. Ele também fornece uma abordagem estruturada para o gerenciamento de projetos, permitindo que você acompanhe o progresso e identifique as áreas que precisam de atenção extra.

Além disso, esse modelo aprimora a comunicação com a sua equipe e as partes interessadas, garantindo que todos estejam alinhados e prontos para lidar com mudanças no escopo ou no cronograma.

Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e equipes ágeis que precisam dividir tarefas complexas, melhorar a comunicação e otimizar a alocação de recursos.

10. Modelo de análise de segurança do trabalho ClickUp

O modelo de análise de segurança do trabalho do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e rastrear documentos de análise de segurança do trabalho (JSA).

Quer você esteja lidando com maquinário pesado ou apenas gerenciando um escritório movimentado, é importante encontrar possíveis perigos à saúde e à segurança e reduzir os riscos. É por isso que você precisa do Modelo de análise de segurança do trabalho do ClickUp .

Este modelo ajuda empregadores e funcionários a identificar e avaliar sistematicamente os riscos associados a qualquer trabalho.

É como ter um avaliação de riscos lista de verificação de segurança que o ajuda a identificar possíveis riscos físicos ou ergonômicos antes que eles se tornem problemas reais. Você também pode desenvolver estratégias para controlar esses riscos e criar um ambiente de trabalho mais seguro para a sua equipe.

Ideal para: Empregadores, gerentes de segurança e equipes de RH de todos os setores que são responsáveis por garantir os riscos à saúde e à segurança no local de trabalho.

Mitigar os riscos com as ferramentas superiores de gerenciamento de projetos do ClickUp

O gerenciamento eficaz de riscos é fundamental para o sucesso a longo prazo e, embora os modelos do Excel ajudem, um software GRC dinâmico como o ClickUp oferece muito mais.

Com recursos como colaboração aprimorada, atualizações em tempo real, automação e flexibilidade, o ClickUp ajuda você a identificar, avaliar e mitigar riscos com facilidade, criando um plano de gerenciamento de riscos infalível.

Deseja impulsionar o crescimento e manter-se à frente dos riscos potenciais?

Então registre-se no ClickUp gratuitamente agora!