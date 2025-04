Como navegar de forma eficaz pelas limitações do ChatGPT

A OpenAI apresentou o ChatGPT ao público em 30 de novembro de 2022.

Em apenas 30 dias, o ChatGPT acumulou mais de 121 milhões de visitas e, até o momento, continua sendo uma das ferramentas de IA mais populares.

Mas aqui está o outro lado da história: O ChatGPT também tem um taxa de rejeição de 87,79% !

Essa alta taxa de rejeição significa uma coisa: as pessoas estão frequentemente saindo sem obter as respostas que esperavam. Isso levanta a questão_: Quais são exatamente as limitações comuns do ChatGPT que causam esses resultados contraditórios?

Neste artigo, analisaremos os motivos por trás desses problemas e exploraremos algumas estratégias populares para otimizar seu uso do ChatGPT.

Limitações comuns do ChatGPT

Para começar, a própria OpenAI tem sido bastante aberta sobre as limitações do ChatGPT.

O ChatGPT é incrivelmente limitado, mas bom o suficiente em algumas coisas para criar uma impressão enganosa de grandeza. É um erro confiar nele para qualquer coisa importante no momento.

Sam Altman, CEO da OpenAI

E isso é dito diretamente pelo próprio fundador - nada de exagero aqui!

A OpenAI também inclui uma pequena nota em cada bate-papo para lembrar ao usuário que o ChatGPT pode cometer erros e que os usuários devem verificar as informações vitais por conta própria.

Mas vamos ser justos. O ChatGPT percorreu um longo caminho desde então.

Agora, ele tem sua própria loja de GPTs com milhares de GPTs personalizados criados pelo usuário, recursos de texto para imagem e um modelo de IA muito mais rápido no GPT-4o.

No entanto, muitos dos pontos problemáticos originais do ChatGPT permanecem, incluindo alguns particularmente desafiadores que causam problemas aos usuários, como erros gramaticais, falta de informações atualizadas, nenhum julgamento humano em suas respostas e suporte emocional mínimo.

1. Falta de informações em tempo real

Uma das concepções errôneas mais comuns sobre o ChatGPT é que ele é um mago da Internet que tudo vê e tudo sabe. (Alerta de spoiler: não é.)

Para os usuários da versão gratuita, o ChatGPT não navega na Web. Em vez disso, ele se baseia inteiramente em seus dados de treinamento (atualizados pela última vez em 2023).

No entanto, as coisas são diferentes para quem tem uma assinatura paga. Em maio de 2023, a OpenAI introduziu um recurso de navegação na Web para usuários do ChatGPT Plus, Team e Enterprise.

2. Compreensão limitada do contexto

O ChatGPT (e muitos outros modelos populares de inteligência artificial) ainda tem um grande ponto cego que nem mesmo os modelos mais inteligentes conseguem decifrar: contexto.

Especificamente, ele tem dificuldades com nuances como sarcasmo, humor ou ironia. Se você fizer um comentário sarcástico, não espere um retorno espirituoso do ChatGPT - ele provavelmente responderá com o equivalente digital de um olhar vazio

O ChatGPT também tem dificuldade em manter o controle de conversas longas e pode não se lembrar de instruções de mensagens mais antigas. Ele também tem dificuldade em produzir conteúdo longo e bem estruturado e em codificar, repetindo frases com frequência para aumentar a contagem de palavras.

3. Incapacidade de verificar informações

Aqui está outro desafio com o acesso inconsistente à Internet do ChatGPT: sua incapacidade de verificar fatos ou informações. Essencialmente, se ele lhe der uma resposta que pareça um pouco estranha, você terá que verificar por conta própria.

Devido ao limite de conhecimento do ChatGPT, você pode perceber que ele não atinge o objetivo quando você está mergulhando em tópicos mais complexos ou especializados.

Nesses cenários específicos, o ChatGPT pode fornecer um resumo superficial; às vezes, esse resumo pode até ser um pouco instável em relação aos fatos.

4. Preconceitos no conteúdo gerado

Como o ChatGPT é treinado em grandes quantidades de texto da Internet, há sempre o risco de que alguns desses dados tenham vieses ou preconceitos.

E como o ChatGPT não é humano (apesar do texto semelhante ao humano que ele gera), ele não responde adequadamente para filtrar informações problemáticas ou discriminatórias.

Você pode imaginar como isso pode fazer com que algumas respostas incômodas ou até mesmo prejudiciais escapem.

5. Falta de inteligência emocional

Uma das limitações mais óbvias do ChatGPT? Ele tem a profundidade emocional de uma máquina.

Por exemplo, digamos que você seja um gerente que está lidando com um funcionário com baixo desempenho. Você recorre ao ChatGPT para obter conselhos sobre como abordar uma conversa com ele.

É provável que o ChatGPT lhe forneça um esboço passo a passo, incluindo sugestões como marcar uma reunião particular, discutir problemas específicos de desempenho e oferecer apoio para melhorias.

No entanto, o que lhe falta é a sutileza emocional necessária para conduzir a conversa com delicadeza, o que pode levar a respostas tendenciosas que parecem desafiar o bom senso. Ele não entenderá a personalidade única do funcionário, nem poderá avaliar seu estado emocional ou os possíveis fatores de estresse fora do trabalho que possam estar afetando seu desempenho.

Em outras palavras, o ChatGPT ainda não decifrou o código para ser iA centrada no ser humano .

6. Dificuldade com consultas complexas

O ChatGPT é muito bom em conhecimentos cotidianos, mas quando você começa a incluir tópicos de nicho, a ferramenta de IA pode se tornar um desafio. Leis obscuras, regulamentos hiperespecíficos ou políticas complexas são exemplos de assuntos de nicho que deixam o ChatGPT coçando a cabeça virtual.

Uma das outras limitações do ChatGPT é que ele tende a tropeçar quando confrontado com várias operações matemáticas. Ele demora um pouco para dar uma resposta ou dá a resposta errada, provavelmente devido à falta de recursos computacionais (em sua versão gratuita) e aos limites de uso.

Preocupações éticas e práticas

Tem-se falado um pouco sobre tecnologia empresas de tecnologia que estabelecem políticas de ética de IA .

À primeira vista, isso pode parecer um pouco estranho - o ChatGPT precisa fazer um curso de "Como ser uma boa IA"?

No entanto, por mais estranho que pareça, isso é muito importante, e aqui está o porquê.

Dilemas éticos com respostas de IA

Um dos maiores dilemas éticos do ChatGPT é sua tendência de gerar resultados viesados ou imprecisos

Como ele é treinado em grandes quantidades de dados de texto on-line, ele pode refletir preconceitos raciais ou de gênero existentes e, pior, pode apresentar informações falsas como fatos. Naturalmente, isso não é bom para as políticas da empresa para governança responsável de IA .

A falta de transparência do ChatGPT na forma como ele chega a determinadas respostas dificulta a confiança total, portanto, sempre verifique os detalhes importantes com fontes confiáveis.

Há também a questão das violações de privacidade

O ChatGPT armazena conversas para melhorar modelos futuros, portanto, quaisquer detalhes ou informações pessoais que você fornecer poderão aparecer em resultados posteriores.

Por fim, há a possibilidade de violação de direitos autorais - o ChatGPT não fornece citações, portanto, é difícil saber quando ele pode reproduzir conteúdo protegido por direitos autorais, deixando os usuários responsáveis por questões legais.

Sempre verifique o conteúdo antes de publicá-lo para não ter problemas.

Confiança excessiva em IA para trabalho criativo

O ChatGPT recebe muitas solicitações para exercitar seus músculos criativos, seja escrevendo uma música cativante, elaborando poesias ou até mesmo ajudando a pensar em um romance. E, embora a plataforma da OpenAI possa produzir algumas respostas coerentes e logicamente sólidas, sejamos honestos: muitas vezes falta aquela "faísca" especial

Quando se trata de trabalho criativo, as ferramentas de IA como o ChatGPT têm dificuldade em oferecer verdadeira inovação ou originalidade. Isso ocorre porque a criatividade envolve mais do que apenas encadear frases - ela exige ideias novas, profundidade emocional e um toque humano.

No final das contas, o cérebro humano ainda supera as redes neurais nessas áreas. Portanto, se você espera usar o ChatGPT para criar o próximo grande romance ou uma postagem criativa no blog, talvez acabe fazendo muito do trabalho pesado 💪 você mesmo.

Limitações técnicas

Em um incidente recente um usuário do Reddit chamado "SensiBull" alegou que o ChatGPT iniciou uma conversa sem qualquer aviso, perguntando: "Como foi sua primeira semana no ensino médio?"

Naturalmente, o usuário ficou perplexo e respondeu: "Você me enviou uma mensagem primeiro?" Ao que ChatGPT respondeu alegremente: "Sim, enviei! Eu queria dar uma olhada e ver como as coisas foram_"

Embora esse tenha sido um bate-papo saudável e não solicitado, os usuários do ChatGPT têm outros limites operacionais a considerar.

Memória limitada

A memória do ChatGPT não é exatamente de primeira linha. Há dois problemas principais: ele tende a se lembrar apenas de fatos claros, em vez de preferências sutis, e requer instruções explícitas sobre o que lembrar.

No aspecto técnico, a partir do GPT-4, a memória do ChatGPT é de 32.768 tokens, sendo que uma palavra normalmente consiste de 1 a 3 tokens. De forma conservadora, isso significa que o ChatGPT pode se lembrar de até 10.000 palavras por vez.

Entretanto, com a versão mais recente - ChatGPT 4o- os usuários têm reclamado sobre a memória limitada, que geralmente fica cheia com apenas 5.000 caracteres. Isso pode ser muito desanimador, pois muitos alternativas ao ChatGPT não vêm com restrições tão rígidas.

Dificuldade com tarefas multilíngues

Embora seja compatível com vários idiomas, as limitações do ChatGPT ficam bem claras quando você começa a se comunicar com ele em um idioma diferente do inglês.

Isso se deve, em grande parte, ao fato de que seus dados de treinamento são fortemente inclinados para o conteúdo em inglês e o desempenho em idiomas com menos dados - também conhecidos como idiomas com poucos recursos - tende a ser, bem, menos impressionante.

exemplo

O francês, o espanhol ou o alemão podem se sair razoavelmente bem, mas as coisas ficam mais difíceis de gerenciar quando você pede ao ChatGPT para lidar com idiomas como suaíli ou islandês. As respostas podem soar excessivamente formais ou robóticas porque o modelo se baseia em um conjunto limitado de textos

Outro desafio importante é a velocidade de resposta

Devido à forma como os LLMs processam a linguagem por meio da tokenização (divisão do texto em partes menores), as respostas em idiomas que não sejam o inglês geralmente demoram mais para serem geradas. Como idiomas como o alemão, que tendem a usar palavras mais longas, exigem mais tokens, o ChatGPT leva mais tempo para processar e responder.

Altos custos computacionais

O custo para manter o ChatGPT funcionando não é pequeno e está começando a aparecer nos preços das assinaturas

Recentemente, OpenAI anunciou planeja aumentar o preço de sua assinatura do ChatGPT Plus de US$ 20 para US$ 22 por mês até o final de 2024, com aumentos adicionais projetados para chegar a US$ 44 por mês até 2029.

Quais são os motivos por trás desses aumentos de preços? Altos custos computacionais.

você sabia? Apesar de gerar US$ 300 milhões em receita mensal em agosto de 2024, a OpenAI ainda deverá perder cerca de US$ 5 bilhões este ano. Somente a execução do ChatGPT custa à empresa um valor altíssimo de US$ 700.000 por dia.

Os sistemas de IA exigem grandes quantidades de capacidade de computação para funcionar, o que acarreta grandes custos em termos de eletricidade e hardware, como supercomputadores de resfriamento que trabalham 24 horas por dia.

O ChatGPT também consome 500 ml de água para cada 5 a 50 prompts apenas para resfriar os supercomputadores envolvidos, portanto, definitivamente não é o mais ecológico.

Dicas para usar o ChatGPT de forma eficaz

O ChatGPT tem suas deficiências. Mas há muitas soluções alternativas úteis que podem ajudá-lo a tirar o máximo proveito da ferramenta.

1. Esclareça suas consultas

Ao usar o ChatGPT, a clareza é extremamente importante, especialmente ao fazer perguntas .

Fornecer detalhes claros e específicos sobre seu tópico é fundamental para obter as melhores respostas.

exemplo

Uma pergunta vaga como "Como faço para melhorar meu marketing?" pode lhe dar uma resposta genérica.

Em vez disso, tente ser mais preciso:

✅"Como posso melhorar o engajamento no Instagram de uma pequena marca de produtos de beleza cujo público-alvo são mulheres na faixa etária de 25 a 50 anos?"

Dessa forma, o ChatGPT sabe exatamente o que você precisa e pode lhe dar uma resposta direcionada.

Além disso, certifique-se de usar frases completas.

Frases fragmentadas como "Aumentar as vendas?" deixam muito para a imaginação. Perguntar "Como posso aumentar as vendas da minha loja on-line?" garante que a IA entenda sua intenção.

Além disso, evite fazer perguntas muito complexas.

Dividir perguntas como "Como faço para começar um blog e torná-lo lucrativo?" em perguntas menores e mais simples ajuda o ChatGPT a fornecer respostas mais claras e focadas.

Dica profissional: Se você obtiver uma resposta que não seja exatamente a que esperava, não se acanhe - peça esclarecimentos. Para usar o ChatGPT de forma eficaz, obtenha o máximo possível de informações relevantes antes de escolher o que atende às suas necessidades. Lembre-se, pesquise como a IA e edite como um ser humano.

2. Complemente com pesquisas adicionais

Embora o ChatGPT e outras ferramentas de IA generativa sejam impressionantes, eles não sabem* as coisas como os humanos. Dito isso, o modelo de IA ainda pode ser um companheiro valioso para a pesquisa e pode complementar a experiência humana.

Por exemplo, o ChatGPT pode fazer um brainstorming de ideias e identificar lacunas durante a pesquisa que podem não ser imediatamente óbvias para um pesquisador humano.

Além disso, ele pode ajudar a gerar ideias criativas ou sugerir contra-argumentos, aumentando a clareza e a profundidade de sua pesquisa.

Aqui está a chave para desbloquear esses insights: Fornecer ao ChatGPT pesquisas relevantes ou informações básicas

📌Exemplo

se você estiver trabalhando em intervenções sobre mudanças climáticas, fornecer pesquisas específicas sobre as principais teorias científicas sobre mudanças climáticas ajudará o ChatGPT a gerar ideias e sugestões mais alinhadas com o tópico. Sem isso, você poderá receber respostas mais gerais ou superficiais

Quando você alimenta o ChatGPT com estudos, relatórios ou informações detalhadas relevantes, você fornece a ele as ferramentas para trabalhar de forma mais inteligente.

Dica profissional: Entender como o ChatGPT cria seu conteúdo o ajudará a longo prazo. Para garantir que o ChatGPT gere conteúdo focado que se alinhe melhor às suas necessidades, forneça a ele pesquisas ou exemplos específicos, pois, caso contrário, ele se baseia em dados gerais de treinamento.

3. Use várias ferramentas de IA

Imagine o ChatGPT, mas com mais recursos.

Graças a mais de mil plug-ins enviados por usuários (bem como alguns certificados pela OpenAI), o ChatGPT agora pode oferecer recursos aprimorados inicialmente indisponíveis nos modelos básicos.

Por meio deles, o ChatGPT agora pode acessar dados em tempo real, executar ações como reservas e até mesmo extrair informações do seu e-mail.

Precisa de insights específicos do setor? **Seja na área de saúde, comércio eletrônico ou finanças, há um plug-in para isso.

Análise de dados? Verifique. Deseja experiências personalizadas para seus clientes? Sim, há um plug-in para isso também.

Os plug-ins também são benéficos para empresas sem grandes orçamentos de tecnologia. Eles permitem que empresas menores acessem funcionalidades avançadas de IA sem pagar altos custos.

A alternativa perfeita para o ChatGPT: ClickUp Brain

O ChatGPT pode ser uma das ferramentas populares de IA disponíveis atualmente, mas, como vimos, ele tem suas limitações.

Algumas dessas limitações podem ser um obstáculo para as equipes que desejam usar a ferramenta de IA juntamente com outras ferramentas.

Acrescente os altos custos de computação e a memória limitada do ChatGPT e você perceberá rapidamente que as equipes menores não podem usar o ChatGPT de forma sustentável a longo prazo.

Então, qual poderia ser uma alternativa ao ChatGPT para resolver alguns desses desafios?

Uma resposta: Cérebro ClickUp .

1. Memória contextual do ClickUp Brain

Aqui está um dos principais motivos pelos quais ClickUp se destaca como uma alternativa ao ChatGPT : O ClickUp Brain oferece tudo o que o ChatGPT deixa de oferecer por meio de personalização dedicada

Os recursos de IA conversacionais, contextuais e baseados em funções da plataforma foram projetados para conectar as pessoas, o trabalho e o conhecimento da sua equipe em uma única experiência.

Gere modelos, crie textos e tenha novas ideias na velocidade da luz com o ClickUp Brain

A IA do ClickUp vem com três recursos principais que colocam seu gerenciamento de projetos no piloto automático:

AI Knowledge Manager: Tem uma pergunta sobre suas tarefas ou documentos? O ClickUp Brain fornece respostas contextuais com base na base de conhecimento de sua organização

Tem uma pergunta sobre suas tarefas ou documentos? O ClickUp Brain fornece respostas contextuais com base na base de conhecimento de sua organização AI Project Manager: Automatize sem esforço as atualizações de trabalho, acompanhe o progresso da equipe e gere relatórios detalhados com apenas alguns cliques

Automatize sem esforço as atualizações de trabalho, acompanhe o progresso da equipe e gere relatórios detalhados com apenas alguns cliques AI Writer for Work: Aperfeiçoe sua redação gerando e-mails, resumos e documentos claros e concisos

Veja como a ferramenta funciona: Digamos que você precise de atualizações rápidas de projetos ou resumos de reuniões.

**O ClickUp Brain tem tudo o que você precisa

Ele pode até mesmo gerar tarefas a partir de e-mails, transcrever anotações de reuniões e sugerir suas próximas etapas.

Crie resumos de projetos, planos de aula e muito mais com facilidade usando os recursos de geração de documentos do ClickUp AI

Para os gerentes de projeto, isso significa menos tempo em tarefas manuais e mais tempo em estratégia - o objetivo principal do gerenciamento de projeto orientado por IA.

2. Automação de tarefas e fluxo de trabalho

Imagine que você é um gerente de produto em uma empresa de software de rápido crescimento que está se preparando para o lançamento de uma grande atualização de produto.

Você tem desenvolvedores, redatores técnicos e equipes de marketing trabalhando juntos. Sem um sistema simplificado, o gerenciamento dessas partes móveis seria caótico.

Felizmente, os recursos de automação do ClickUp simplificam o processo.

Veja como O ClickUp transforma a automação do fluxo de trabalho :

Quando o rascunho da documentação do produto estiver pronto, o ClickUp Automations atribui instantaneamente as tarefas de revisão às equipes técnicas e de marketing, garantindo que a precisão e a clareza sejam verificadas sem atrasos.

Automatize tarefas repetitivas e mantenha a consistência com o ClickUp Automations

Enquanto isso, a integração GitHub do ClickUp sincroniza as últimas alterações de código com a documentação, e a integração com o Slack mantém o marketing atualizado em tempo real.

Com prazos apertados, Visualização do calendário do ClickUp rastreia cada marco e envia automaticamente lembretes antes dos prazos para manter todos no caminho certo

Rastreie visualmente os prazos de publicação de documentos com o Calendar View do ClickUp

Por outro lado, o feedback é coletado por meio de Clipes do ClickUp . Ele permite que os revisores forneçam feedback visual diretamente vinculado às tarefas, tornando o processo mais rápido e mais claro.

Compartilhe seus pensamentos e ideias entre equipes por meio de gravações de áudio ou vídeo usando o ClickUp Clips

Após a aprovação final, o documento é publicado automaticamente e a equipe é notificada instantaneamente.

Após o lançamento, o feedback do cliente é coletado por meio de Formulários ClickUp criação de tarefas para acompanhamento.

Essas tarefas recorrentes lidam com atualizações, mantendo tudo preciso sem intervenção manual

Nossos engenheiros e gerentes de produto estavam sobrecarregados com atualizações manuais de status entre o Jira e outras ferramentas. Com o ClickUp, recuperamos horas de tempo perdido em tarefas duplicadas. Melhor ainda, aceleramos os lançamentos de produtos ao melhorar a transferência de trabalho entre QA, redação técnica e marketing.

Nick Foster, Diretor de Gerenciamento de Produtos da Lulu Press

3. Recursos de colaboração

A colaboração é a chave para o sucesso de todas as coisas.

Embora a comunicação se torne complicada com muitos documentos e tarefas, Documentos do ClickUp torna as coisas muito mais fáceis.

Colabore efetivamente com sua equipe em documentos usando o ClickUp Docs

Suponha que você esteja elaborando um esboço de projeto no ClickUp Docs.

Você verá seus colegas de equipe adicionarem comentários, atribuírem tarefas e converterem o texto em ações rastreáveis - tudo no mesmo documento.

Você também pode incorporar planilhas, PDFs e wikis.

Como ele é integrado ao ClickUp Brain, você pode refinar o conteúdo, resumir documentos e até mesmo responder a comentários com assistência de IA.

Sua equipe não precisará alternar entre aplicativos para conversar e trabalhar. ClickUp Chat reúne comunicação e gerenciamento de tarefas em um só lugar para facilitar a colaboração da sua equipe.

O ClickUp Chat vincula automaticamente os bate-papos a tarefas e documentos relacionados, para que tudo permaneça conectado.

Seus recursos de IA tornam as coisas ainda melhores. Ele pode resumir mensagens perdidas, criar tarefas a partir de bate-papos e localizar tarefas ou documentos relacionados sem nenhum incômodo. Com o ClickUp Chat, ficar por dentro das conversas e tarefas se torna muito mais simples.

Faça 10 vezes mais com a IA no ClickUp Chat

Até mesmo e-mails automatizados podem ser enviados para manter todos atualizados sobre alterações críticas, como quando uma tarefa é marcada como 'Em revisão' ou um problema precisa de atenção urgente.

Notifique as partes interessadas sobre atualizações importantes de documentos usando o recurso de e-mail do ClickUp

4. Integração com outras ferramentas

Embora o ClickUp seja uma ferramenta poderosa, a integração com outros aplicativos eleva seu fluxo de trabalho a um novo patamar. Com mais de 1.000 integrações gratuitas o ClickUp economiza seu tempo e reduz a necessidade de alternar entre vários aplicativos.

Por exemplo, a integração do ClickUp com o Slack transforma as conversas em ação.

Você pode transformar as mensagens do Slack em tarefas, atualizar os status das tarefas e atribuir membros da equipe sem sair do bate-papo, garantindo que as discussões evoluam rapidamente para um trabalho rastreável.

A integração do ClickUp com o HubSpot para CRM garante a sincronização perfeita de dados entre as informações do cliente e as tarefas do projeto.

Essa sincronização bidirecional garante que as equipes voltadas para o cliente possam gerenciar seus fluxos de trabalho sem perder o ritmo.

_Precisa eliminar tarefas repetitivas?

A integração do Make (antigo Integromat) automatiza os processos de rotina em todas as plataformas.

Poupe horas toda semana automatizando seus fluxos de trabalho vinculando o Make aos dados

Seja sincronizando tarefas com o Google Calendar ou enviando atualizações de projetos pelo Gmail, a automação garante que suas tarefas sejam organizadas e que os prazos sejam cumpridos sem intervenção manual.

Para as equipes que dependem do Zoom para reuniões remotas, a integração com o ClickUp permite agendar, participar e armazenar gravações de reuniões diretamente nas suas tarefas, mantendo toda a comunicação em um só lugar.

Agende reuniões sem esforço no Zoom, compartilhe telas e colabore em tarefas a partir do ClickUp

Com a integração do ClickUp com o Harvest, o gerenciamento do tempo fica mais fácil. Você pode controlar as horas gastas em cada tarefa e analisar a eficiência do fluxo de trabalho.

O resultado final é o seguinte: Não importa se você está sincronizando a comunicação com o Slack, gerenciando dados de clientes com o HubSpot ou monitorando o tempo com o Harvest, o poder de integração do ClickUp coloca tudo sob o mesmo teto.

O resultado?

Um espaço de trabalho unificado e eficiente em que cada ferramenta funciona em harmonia, ajudando você a se concentrar na produtividade em vez de ficar pulando de plataforma.

Por que se limitar com o ChatGPT - escolha o ClickUp

Se você acha que o ChatGPT é impressionante, o ClickUp o impressionará ainda mais.

Embora o ChatGPT se destaque na geração de conteúdo, o ClickUp vai além dessa capacidade de automatizar fluxos de trabalho, gerenciar tarefas e conectar sua equipe por meio de colaboração em tempo real.

Seja gerando resumos de projetos, acompanhando prazos ou criando resumos claros, o ClickUp Brain tem tudo em uma plataforma intuitiva

Pronto para uma atualização? Registre-se no ClickUp gratuitamente e leve seu fluxo de trabalho para o próximo nível.