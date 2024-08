Como usar a IA centrada no ser humano no local de trabalho: O guia definitivo

A IA está revolucionando os processos de trabalho globais, automatizando tarefas e melhorando a tomada de decisões.

No entanto, sua adoção generalizada levantou preocupações sobre o possível deslocamento de empregos e a perda do elemento humano. Para lidar com essas preocupações, surgiu uma nova abordagem para a IA - uma que coloca as pessoas em primeiro lugar.

Nessa abordagem centrada no ser humano, as ferramentas de IA são vistas como assistentes e aprimoradores das capacidades humanas em vez de substitutas.

Continue lendo enquanto discutimos essa abordagem de IA centrada no ser humano, entendemos sua importância no mundo atual impulsionado pela tecnologia e exploramos como você pode implementá-la no trabalho.

O que é IA centrada no ser humano?

A IA centrada no ser humano (HCAI) se concentra no aprimoramento das habilidades humanas, integrando a automação e a IA generativa aos fluxos de trabalho.

Os sistemas HCAI redefinem a IA como uma aliada, e não como uma concorrente. Em sua essência, a HCAI é uma tecnologia transformadora que prioriza os seres humanos nas estruturas de IA para aumentar a produtividade e a eficiência. Os estudiosos têm explorou várias definições de HCAI, com destaque para a de Ben Schneiderman:

A HCAI se concentra em amplificar, aumentar e aprimorar o desempenho humano de forma a tornar os sistemas confiáveis, seguros e fidedignos. Esses sistemas também apoiam a autoeficácia humana, incentivam a criatividade humana, esclarecem a responsabilidade e facilitam a participação social.

Importância da IA centrada no ser humano no mundo atual impulsionado pela tecnologia

Ao preservar o controle humano, a IA centrada no ser humano se esforça para conduzir sistemas que sejam éticos, transparentes, confiáveis e acessíveis em todo o mundo.

A casos de uso de IA centrada no ser humano abrangem vários setores:

Setor de saúde: A IA centrada no ser humano analisa dados extensos do setor de saúde para identificar percepções e padrões. Ao avaliar o histórico médico do paciente, imagens de exames médicos e outros registros clínicos, a IA centrada no ser humano ajuda os profissionais de saúde a diagnosticar condições médicas com precisão e a reduzir erros de diagnóstico

A IA centrada no ser humano funciona na forma de mecanismos de recomendação em plataformas OTT, como Amazon Prime, Netflix etc. Eles analisam seus padrões e preferências de visualização anteriores e, consequentemente, fornecem recomendações sobre séries e filmes da Web Marketing e publicidade: InteligenteHacks de IA permitem que as marcas lancem campanhas de marketing mais personalizadas e direcionadas. O HCAI analisa os dados demográficos, os pontos problemáticos e as preferências do cliente para identificar tendências, prever o comportamento do cliente e selecionar mensagens de marketing personalizadas

Entidades que contribuem para a IA centrada no ser humano

As entidades a seguir são elementos cruciais no campo da IA que contribuem para o conceito geral e o desenvolvimento da IA centrada no ser humano:

AutoAI: A inteligência artificial automatizada (AutoAI) é o processo de automatização do desenvolvimento de sistemas de IA. Usando algoritmos e ferramentas, a AutoAI automatiza todas as etapas do processo de desenvolvimento, desde a preparação de dados e a seleção de grandes modelos de linguagem até a implantação do sistema

O aprendizado de máquina (ML) envolve o desenvolvimento de algoritmos e modelos que permitem que os computadores aprendam com determinados dados e, em seguida, descubram padrões nos novos dados em linhas semelhantes sem a necessidade de programação adicional. Por meio de algoritmos, o ML desenvolve sistemas de IA que são capazes de se adaptar a novas informações, fazer previsões e tomar decisões e melhorar o desempenho ao longo do tempo IA explicável: A IA explicável envolve o desenvolvimento de sistemas de IA que fornecem explicações para suas decisões e ações de uma forma que o usuário humano médio possa entender. Ao fornecer respostas sobre o como e o porquê por trás da operação e da execução dos processos do sistema de IA, a IA explicável cria transparência e aumenta a confiança e o entendimento entre humanos e sistemas de IA

AI e interação humana: A ponte fundamental

A IA serve como uma ponte, tornando nossas interações com a tecnologia mais amigáveis, eficientes e personalizadas. Um ótimo exemplo é a IA que está transformando a maneira como interagimos com dispositivos inteligentes e computadores em nossos locais de trabalho.

Como a IA afeta a interação humano-computador

A IA afeta e melhora as interações entre humanos e computadores de várias maneiras e em várias áreas, como:

Interfaces de comunicação natural: A IA permite interações mais intuitivas e conversacionais com computadores por meio de assistentes de voz e chatbots. Assistentes de voz como Siri, Alexa e Google Assistant permitem que os humanos realizem tarefas e acessem e recuperem informações usando comandos de linguagem natural

A IA permite interações mais intuitivas e conversacionais com computadores por meio de assistentes de voz e chatbots. Assistentes de voz como Siri, Alexa e Google Assistant permitem que os humanos realizem tarefas e acessem e recuperem informações usando comandos de linguagem natural Reconhecimento facial e de gestos: A IA permite que os computadores interpretem gestos humanos e expressões faciais, criando interfaces mais responsivas e intuitivas. Por exemplo, tecnologias como recursos de desbloqueio facial em smartphones e interfaces controladas por gestos em consoles de jogos permitem uma interação humana perfeita com dispositivos baseados em gestos e expressões físicas

A IA permite que os computadores interpretem gestos humanos e expressões faciais, criando interfaces mais responsivas e intuitivas. Por exemplo, tecnologias como recursos de desbloqueio facial em smartphones e interfaces controladas por gestos em consoles de jogos permitem uma interação humana perfeita com dispositivos baseados em gestos e expressões físicas Interfaces preditivas: Ao prever as ações do usuário e antecipar a intenção, a IA simplifica as interações entre humanos e computadores. Por exemplo, os recursos de autocompletar em mecanismos de pesquisa e o texto preditivo em smartphones usam a IA para sugerir palavras com base no contexto e na intenção e ajudarotimizar o fluxo de trabalho *Realidade aumentada e virtual: As ferramentas de IA melhoram o reconhecimento de objetos e aprimoram as experiências de AR e VR para humanos. Ao criar simulações mais realistas, imersivas e interativas baseadas em cenários, os algoritmos avançados de IA transformam as experiências educacionais, de treinamento e de entretenimento para os seres humanos

Papel dos chatbots na melhoria da experiência do consumidor

Outra aplicação significativa da IA que afeta a interação humano-computador envolve os chatbots. Os chatbots são programas de computador com tecnologia de IA que imitam a linguagem humana para interagir com os seres humanos por meio de mensagens de texto ou de voz.

Os chatbots desempenham um papel crucial em vários setores, incluindo comércio eletrônico, educação, saúde e outros. Nesses setores, os chatbots melhoram a experiência do consumidor ao:

Personalização da experiência: Os chatbots analisam os dados, as preferências e as interações anteriores do consumidor para personalizar respostas e recomendações futuras. Por exemplo, em empresas de comércio eletrônico, os chatbots examinam o histórico de compras e de navegação dos clientes e, consequentemente, fornecem recomendações de produtos. Dessa forma, os chatbots personalizam e aprimoram a experiência de compra dos clientes e aumentam as chances de conversões

Os chatbots analisam os dados, as preferências e as interações anteriores do consumidor para personalizar respostas e recomendações futuras. Por exemplo, em empresas de comércio eletrônico, os chatbots examinam o histórico de compras e de navegação dos clientes e, consequentemente, fornecem recomendações de produtos. Dessa forma, os chatbots personalizam e aprimoram a experiência de compra dos clientes e aumentam as chances de conversões Oferecer suporte a idiomas: No mundo cada vez mais globalizado de hoje, muitas empresas precisam interagir com clientes internacionais que falam idiomas diferentes. Os chatbots são capazes de se comunicar em vários idiomas e, portanto, ajudam as empresas a oferecer suporte aos clientes em seu idioma regional. Dessa forma, os chatbots tornam os serviços das empresas mais inclusivos e acessíveis aos clientes de todo o mundo

No mundo cada vez mais globalizado de hoje, muitas empresas precisam interagir com clientes internacionais que falam idiomas diferentes. Os chatbots são capazes de se comunicar em vários idiomas e, portanto, ajudam as empresas a oferecer suporte aos clientes em seu idioma regional. Dessa forma, os chatbots tornam os serviços das empresas mais inclusivos e acessíveis aos clientes de todo o mundo Redução do tempo de espera: Os chatbots reduzem significativamente o tempo de espera do cliente ao atender instantaneamente às consultas de vários clientes simultaneamente. Eles operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornecendo suporte oportuno mesmo fora do horário comercial, melhorando assim a qualidade geral do atendimento ao cliente em diferentes fusos horários

Os chatbots reduzem significativamente o tempo de espera do cliente ao atender instantaneamente às consultas de vários clientes simultaneamente. Eles operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, fornecendo suporte oportuno mesmo fora do horário comercial, melhorando assim a qualidade geral do atendimento ao cliente em diferentes fusos horários Fornecimento de atualizações oportunas sobre pedidos: Quando os clientes fazem uma compra, os chatbots são capazes de rastrear o status dos pedidos e os cronogramas de entrega e, assim, fornecer-lhes as respectivas atualizações em tempo real. Ao manter os clientes informados, os chatbots eliminam a necessidade de os clientes terem de interagir com vários sistemas para rastrear seus pedidos e os ajudam a economizar um tempo valioso

Quando os clientes fazem uma compra, os chatbots são capazes de rastrear o status dos pedidos e os cronogramas de entrega e, assim, fornecer-lhes as respectivas atualizações em tempo real. Ao manter os clientes informados, os chatbots eliminam a necessidade de os clientes terem de interagir com vários sistemas para rastrear seus pedidos e os ajudam a economizar um tempo valioso Facilitação do agendamento de consultas: Os chatbots facilitam o agendamento de consultas, especialmente no setor de saúde. Por meio da integração com calendários e da avaliação dos status de disponibilidade dos médicos, os chatbots permitem que os clientes agendem uma data e um horário convenientes sem intervenção humana. Os chatbots também enviam lembretes de consultas, ajudando os clientes a se manterem informados e reduzindo as chances de perderem uma consulta

Importância da visualização de dados e informações

A visualização de dados e informações simplifica conjuntos de dados complexos em visuais facilmente compreensíveis, como gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de linhas. As ferramentas de IA desempenham um papel crucial nesse processo, pois permitem que os humanos compreendam os dados de forma eficiente, economizando tempo e esforço que, de outra forma, seriam gastos na navegação de conjuntos de dados complexos.

Elas também permitem que os seres humanos:

Explorar dados de diferentes perspectivas e obter uma compreensão mais profunda de seu conteúdo e contexto

Identificar padrões e tendências ocultos nos dados

Detectar relações entre variáveis, rastrear mudanças ao longo do tempo e identificar anomalias

Entender os gargalos nos fluxos de trabalho e as áreas que podem ser melhoradas e otimizadas

Antecipar tendências de mercado, preferências do consumidor e resultados operacionais e formar estratégias futuras de acordo com elas

Comunicar as descobertas claramente às equipes e departamentos das organizações e aprimorar o compartilhamento de conhecimento entre as partes interessadas

Benefícios do uso do HCAI no trabalho

A IA centrada no ser humano beneficia os locais de trabalho das seguintes maneiras:

Melhora a tomada de decisões

Centrada no ser humano Ferramentas de IA melhoram a tomada de decisões nos locais de trabalho. Essas ferramentas analisam grandes conjuntos de dados e fornecem insights que apoiam os processos de tomada de decisão orientados por dados. As decisões informadas melhoram as capacidades de resolução de problemas, o planejamento estratégico, os resultados do projeto e o desempenho geral do local de trabalho.

Aumenta a eficiência e a produção

De acordo com pesquisas, a adoção do HCAI aumenta a produtividade dos funcionários em 35.5% . As soluções de IA centradas no ser humano automatizam tarefas repetitivas e simplificam os fluxos de trabalho.

Ao reduzir os erros associados a processos manuais e repetitivos, as soluções de HCAI aumentam a eficiência. Elas também liberam tempo para que os funcionários e líderes empresariais invistam em trabalhos de alto impacto que exigem pensamento criativo e crítico e colaboração entre departamentos, melhorando assim a produtividade da equipe .

Aumenta o bem-estar e a satisfação

As ferramentas de IA centradas no ser humano automatizam tarefas monótonas, reduzindo o esgotamento e promovendo um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Elas permitem que os funcionários se concentrem mais nos aspectos gratificantes de seu trabalho. Trabalhar em tarefas envolventes e estimulantes promove uma sensação de contentamento e satisfação no trabalho.

Permite economia de custos

Pesquisas indicam que a integração do HCAI permitiu que o departamento de RH salvar 20% e o departamento de operações para economizar 40% de seus respectivos orçamentos.

Ao automatizar as tarefas administrativas de rotina, reduzir a necessidade de recursos humanos adicionais e otimizar os processos operacionais, a IA centrada no ser humano permite que as empresas reduzam as despesas, economizem custos e melhorem o desempenho financeiro.

Como usar a IA centrada no ser humano no trabalho

A implementação da IA centrada no ser humano pode ter um impacto transformador em seu local de trabalho.

Vamos explorar como você pode implementá-la em seu local de trabalho e promover um ambiente de trabalho positivo e centrado no ser humano:

1. Envolva-se e comunique-se com sua equipe

A primeira etapa da implementação do HCAI no seu local de trabalho envolve a comunicação com a sua equipe sobre o assunto.

Isso pode envolver:

Discutir os motivos para implementar a HCAI no trabalho e explicar as vantagens que ela pode oferecer à sua empresa e à sua equipe de funcionários

Incentivar a discordância e reconhecer as preocupações dos funcionários, ouvindo-os ativamente e, em seguida, abordando-os com soluções de apoio

Pedir a opinião da sua equipe de funcionários sobre como implementar o HCAI no local de trabalho de forma eficaz.

Use Mapas mentais do ClickUp para brainstorming e colaboração com a sua equipe. Dessa forma, você pode garantir que as ideias de todos sejam ouvidas e promover uma abordagem unificada para a integração de HCAI em seus fluxos de trabalho.

Use o ClickUp Mindmaps para criar mapas mentais baseados em tarefas, aumentando o brainstorming e a colaboração com sua equipe

Veja como ele ajuda você:

Planejar e organizar projetos e tarefas dentro da sua organização para maior clareza

Estabelecer facilmente conexões entre tarefas, fluxos de trabalho e ideias usando nós intuitivos de arrastar e soltar

Criar, editar e excluir tarefas diretamente e simplificar os processos de gerenciamento do fluxo de trabalho

2. Eduque e forneça treinamento à sua equipe

O fornecimento de treinamento ajuda a sua equipe a se sentir confiante no uso de novas tecnologias, como o HCAI. Isso garante que eles saibam como usar essas ferramentas de forma eficaz em seu trabalho diário, melhorando suas habilidades e seu conforto com a tecnologia.

Essa preparação torna mais fácil para a sua equipe mudar para uma configuração de IA centrada no ser humano, permitindo que ela se beneficie totalmente da integração da IA no seu local de trabalho.

3. Realizar uma análise do fluxo de trabalho

A próxima etapa da implementação envolve a realização de uma análise do fluxo de trabalho . Isso o ajudará a identificar tarefas e processos que poderiam se beneficiar da automação.

Depois de identificar as tarefas, é importante definir metas de curto e longo prazo para garantir uma implementação alinhada à ética em seu local de trabalho.

4. Escolha a ferramenta de IA correta

Gerencie projetos e tarefas e faça a curadoria de conteúdo personalizado com facilidade usando o ClickUp Brain

Escolha uma ferramenta de IA confiável que coloque seus funcionários no centro. Para começar, você pode considerar ferramentas com tecnologia de IA, como ClickUp Brain .

Como uma ferramenta confiável e responsável, o ClickUp Brain auxilia seus funcionários na execução de uma ampla variedade de tarefas.

Veja o que o ClickUp Brain traz para a mesa:

Al Knowledge Manager™: Responde a perguntas de documentos, tarefas e projetos que são interativos e contextuais. Ele usa Wikis para classificação de pesquisa de IA

Responde a perguntas de documentos, tarefas e projetos que são interativos e contextuais. Ele usa Wikis para classificação de pesquisa de IA Al Project Manager™: Gerencia e automatiza atualizações e resumos de projetos. Ele resume tópicos de comentários e tarefas e fornece insights detalhados, incluindo resumos de status, para diferentes projetos. Possui um construtor de automação de linguagem natural e pode preencher automaticamente os dados para economizar tempo

Gerencia e automatiza atualizações e resumos de projetos. Ele resume tópicos de comentários e tarefas e fornece insights detalhados, incluindo resumos de status, para diferentes projetos. Possui um construtor de automação de linguagem natural e pode preencher automaticamente os dados para economizar tempo Al Writer for Work™: É um assistente de redação que ajuda seus funcionários, adaptado às funções deles. Ele tem ferramentas e modelos de IA, verificação ortográfica integrada, um criador de modelos, um criador de tabelas e assim por diante

5. Garanta monitoramento e desenvolvimento contínuos

Depois de adotar uma ferramenta confiável, é fundamental estabelecer uma estrutura para monitoramento, avaliação, coleta de feedback e aprimoramento contínuos. Esse processo garante que suas iniciativas de HCAI se alinhem às metas organizacionais e aumentem a produtividade no local de trabalho.

Obtenha feedback de várias partes interessadas e melhore continuamente para manter-se relevante. Considere a possibilidade de usar o Modelo de plano de ação do ClickUp para feedback 360, que estabelece um procedimento de feedback eficiente para os clientes, por exemplo, e é amigável para iniciantes

Use o modelo de plano de ação ClickUp para feedback 360 para sistematizar e entender o feedback dos clientes. Aumente a eficiência das tarefas em sua organização com a ferramenta certa

Com o modelo de plano de ação ClickUp para feedback 360, você pode:

Organizar, coletar e categorizar o feedback do cliente para apoiar a tomada de decisões informadas

Criar um procedimento eficaz e prático de feedback do cliente que possa ser usado por qualquer pessoa e rastreado

Priorizar e avaliar qual categoria de feedback precisa de mais atenção e criar um plano de ação para suas equipes

Beneficie-se de um modelo pronto para uso e totalmente personalizável para começar em segundos Faça o download deste modelo ## Incorpore o HCAI em seu local de trabalho com o ClickUp

A implementação da HCAI oferece inúmeras vantagens para seu local de trabalho. A escolha da ferramenta de IA correta é fundamental para maximizar esses benefícios.

Por exemplo, Cérebro ClickUp oferece suporte a várias tarefas, como gerenciamento de projetos e criação de conteúdo, o que o torna uma opção confiável para a integração perfeita do HCAI em seus fluxos de trabalho.

Além disso, o ClickUp oferece vários outros recursos e modelos para garantir o gerenciamento eficiente de tarefas, a colaboração e a visualização de dados. Registre-se no ClickUp para impulsionar a inovação e o progresso centrados no ser humano em seu local de trabalho hoje mesmo!