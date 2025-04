As 20 principais ideias lucrativas de negócios de IA em 2025

Se você ainda não experimentou o ChatGPT, o Google Gemini ou o mais recente Notebook LM, nós o convidamos a sair de baixo da pedra. Estou brincando, mas... não é bem assim.

Nos últimos dois anos, a inteligência artificial (IA) transformou o mundo dos negócios, remodelando a forma como as empresas operam, tomam decisões e fornecem valor.

A proliferação da IA não é uma moda passageira. A McKinsey estima que a IA poderá acrescentar mais de uS$ 13 trilhões para a economia global até 2030 . Se você quiser uma fatia desse bolo, aqui estão 20 exemplos de ideias lucrativas de negócios de IA para inspirar seu próximo empreendimento.

Os 20 principais exemplos de ideias lucrativas de negócios de IA

A maioria dos usuários de IA generativa pensa nela como uma ferramenta de "geração de conteúdo". Embora esse seja o caso de uso mais popular, não é o único. A IA tem feito grandes avanços em todos os setores, incluindo música e entretenimento, saúde, farmacêutico, manufatura, desenvolvimento de software e muito mais.

Aqui está uma seção transversal de ideias de negócios de inteligência artificial para despertar seu interesse, independentemente do setor em que você esteja.

1. Planos personalizados de condicionamento físico e nutrição

A personalização é uma das tarefas mais eficazes que a IA pode realizar. Ela pode estudar tendências, entender a entrada e personalizar o resultado em escala. O primeiro exemplo de negócio de IA aproveita esse recurso.

Aplicativos de fitness e nutrição com tecnologia de IA adaptam as práticas de saúde e bem-estar para cada usuário com base em sua idade, sexo, nível de atividade, metas de saúde e preferências alimentares. Esses aplicativos podem:

Recomendar planos de refeições e exercícios

Sugerir mudanças no estilo de vida

Acompanhar os usuários em exercícios de formação de hábitos

Ajudar a parar de fumar ou outros hábitos prejudiciais à saúde

Lembrar os usuários de tomar seus suplementos/medicamentos

Diferentemente dos aplicativos tradicionais de condicionamento físico, os aplicativos com IA podem se adaptar às mudanças nas necessidades/estilo de vida do usuário. Por exemplo, se o usuário tiver atingido sua meta de peso, o aplicativo poderá alterar automaticamente os exercícios para manter o estado atual.

Dica de negócios: Como negócio, os planos personalizados de condicionamento físico e nutrição seguem modelos de assinatura business-to-consumer (B2C). Você pode escolher entre modelos de assinatura com suporte de anúncios, freemium ou em camadas para tornar esse aplicativo lucrativo.

2. Gerenciamento de inventário automatizado

Normalmente, a automação é baseada em regras, ou seja, segue um modelo "se isso, então, aquilo". A IA muda completamente o jogo. A IA permite que as equipes automatizem processos complexos com vários acionadores/reações.

Esse tipo de automação é excelente para o gerenciamento de estoques em larga escala em armazéns e organizações da cadeia de suprimentos. Uma ferramenta robusta de gerenciamento de inventário baseada em IA pode:

Gerenciar a demanda e o suprimento : Compreender a demanda, rastrear os níveis de estoque e reordenar automaticamente os suprimentos sem intervenções humanas

: Compreender a demanda, rastrear os níveis de estoque e reordenar automaticamente os suprimentos sem intervenções humanas Lidar com as flutuações do mercado : Prever as flutuações sazonais da demanda e oferecer insights sobre fabricação, preços ou outras intervenções estratégicas

: Prever as flutuações sazonais da demanda e oferecer insights sobre fabricação, preços ou outras intervenções estratégicas Melhorar a eficiência do transporte: Identifique gargalos na cadeia de suprimentos e sugira as rotas de entrega mais eficientes

Dica de negócios: Esse é um aplicativo B2B normalmente cobrado como contratos de longo prazo. Embora os modelos de assinatura de pagamento conforme o uso sejam possíveis aqui, a criação de compromissos de vários anos pode ser mais lucrativa.

3. Manutenção preditiva para fábricas de manufatura

A IA aumenta o impacto da Internet das Coisas (IoT). As soluções de manutenção preditiva orientadas por IA usam sensores e dispositivos para monitorar equipamentos industriais. Com base nos dados coletados, o aplicativo de manutenção preditiva baseado em IA prevê quando uma máquina provavelmente falhará.

Isso permite que as empresas executem tarefas de manutenção antes que ocorram falhas, evitando tempo de inatividade e reparos dispendiosos. Isso é particularmente lucrativo para setores como manufatura, aviação e energia, em que o custo de uma falha de equipamento pode chegar a milhões.

Dica de negócios: Um aplicativo de manutenção preditiva envolve mais do que apenas software. Ele precisa de uma série de sensores em rede, o que pode representar um investimento inicial significativo. Esse produto B2B é melhor estabelecido como uma solução de hardware + software de longo prazo.

4. Sistemas de aprendizagem adaptativa baseados em IA

Há todos os tipos de alunos: alunos visuais, ouvintes, leitores, executores e assim por diante. Um bom sistema de aprendizagem é aquele que se adapta às necessidades exclusivas do usuário sem a necessidade de criar dezenas de planos de aula diferentes.

As ferramentas com tecnologia de IA podem fazer exatamente isso. Elas podem proporcionar experiências educacionais personalizadas, analisando como os alunos aprendem. Por exemplo, Cursos de IA pode oferecer imagens e gráficos para alunos visuais, enquanto fornece mnemônicos para alunos textuais. Ele também pode recomendar materiais suplementares adaptados às necessidades dos alunos, tornando o aprendizado mais envolvente e eficiente.

Se você deseja criar sistemas de aprendizagem adaptativa com IA, aqui estão algumas necessidades de aprendizagem populares.

Aprendizagem de idiomas

Currículo escolar, como matemática, física, química etc

Exercícios de produtividade e memória

Linguagens de programação

Hobbies como crochê, tricô, pintura etc

Habilidades vocacionais, como carpintaria, construção, encanamento etc

Dica de negócios: Os sistemas de aprendizagem podem ser B2C por meio de assinaturas. Você também pode criá-lo em um modelo B2B, vendendo programas de aprendizado e desenvolvimento para empresas.

5. Gerenciamento de casa inteligente baseado em IA

O gerenciamento de residências inteligentes é um dos setores de crescimento mais rápido em IA. Grandes empresas como Google Nest e Samsung Smart Things estão criando soluções para gerenciar tudo, desde o controle de temperatura até a iluminação e a segurança.

Alguns dos casos de uso mais atraentes no gerenciamento de residências são:

Gerenciar dispositivos ligando e desligando-os à distância

Personalizar a cor, o calor e o brilho da iluminação

Otimização do uso e da eficiência de energia, ajustando ou desligando automaticamente os aparelhos que não estiverem em uso

Monitorar atividades incomuns e alertar os proprietários sobre possíveis ameaças

Normalmente, os aplicativos para casa inteligente são vendidos pelo fabricante do dispositivo.

Por exemplo, se a Samsung ou a Xiaomi fabricam geladeiras ou aspiradores de pó robóticos, elas também fornecem um aplicativo móvel para controlá-los.

Dica de negócios: Se você estiver criando um sistema de gerenciamento doméstico baseado em IA, seria bom fazer uma parceria com fabricantes de dispositivos ou empresas de implementação para agrupar seus produtos com eles.

6. Consultoria financeira orientada por IA

A consultoria financeira também é um empreendimento educacional. Os consultores são responsáveis por garantir que os clientes entendam os termos, as condições, os riscos e as recompensas de suas decisões de investimento. A profundidade dessas conversas dificulta o dimensionamento.

A consultoria financeira orientada por IA pode mudar isso. A capacidade da IA de processar rapidamente grandes quantidades de dados financeiros a torna ideal para prever tendências de mercado, gerenciar riscos e identificar oportunidades de investimento.

Para os investidores, a IA pode oferecer consultoria de investimento personalizada por uma fração do custo dos consultores tradicionais. Para os consultores, ela pode automatizar e operacionalizar uma infinidade de relacionamentos com clientes sem esforço adicional.

Dica de negócios: Como criador de aplicativos, você pode cobrar uma taxa de assinatura de ambos os tipos de usuários, aproveitando o modelo de mercado.

7. Diagnóstico de saúde com IA

Atualmente, grande parte dos serviços de saúde é reativa, ou seja, os pacientes procuram os médicos quando sentem dor ou doença. No entanto, todo o setor - e a população que está envelhecendo - está pensando em adotar uma abordagem proativa com ofertas de saúde baseadas em valor.

Essa mudança depende muito de dados, previsões e automações. Seus aplicativos de diagnóstico de saúde com IA podem aproveitar essa onda de forma lucrativa ao:

Processar dados de monitoramento/vestíveis em tempo real para detectar anomalias

Analisar imagens médicas, resultados de laboratório e histórico do paciente para detectar doenças precocemente

Ler exames médicos e melhorar a precisão do diagnóstico

Correlacionar comportamentos, como hábitos alimentares, exercícios, ingestão de açúcar, tabagismo etc., aos resultados de saúde

Dica de negócios: Como parte de um setor altamente regulamentado, você deve se esforçar ao máximo quando se trata de conformidade. Considere a possibilidade de fazer parcerias com seguradoras de boa reputação para implantar seus serviços de diagnóstico.

8. IA para detecção e prevenção de fraudes no setor bancário

No primeiro semestre de 2024, £ 570 milhões (equivalente a US$ 740 milhões) foram perdidos por fraude de pagamento no Reino Unido . No ano passado, Os clientes dos EUA perderam US$ 10 bilhões com fraudes . Como os agentes mal-intencionados criam golpes em constante evolução para enganar bancos e clientes, todos os líderes bancários estão buscando ajuda na IA.

Um aplicativo de detecção e prevenção de fraudes pronto para a empresa pode:

Analisar grandes volumes de dados de transações em tempo real para identificar padrões

Identificar transações anômalas ou fraudulentas

Identificar atividades suspeitas e alertar as equipes relevantes

Prever possíveis fraudes e fazer recomendações de medidas preventivas

Dica de negócios: Como os sistemas de detecção de fraude orientados por IA se adaptam ao longo do tempo, o aprendizado de novas técnicas que os fraudadores podem usar os torna mais eficazes do que os sistemas tradicionais baseados em regras.

9. Criação de conteúdo com tecnologia de IA

No mundo do marketing digital, o conteúdo é tudo. As ferramentas com tecnologia de IA podem realmente elevar o que você pode fazer com o conteúdo.

Criação de rascunhos : Usar o processamento de linguagem natural para entender as solicitações humanas para criar conteúdo

: Usar o processamento de linguagem natural para entender as solicitações humanas para criar conteúdo Reaproveitamento de conteúdo : Pegar entradas em uma forma de conteúdo, como um blog ou um estudo de caso, e redirecioná-las automaticamente para scripts de vídeo, podcasts, boletins informativos, atualizações de mídia social etc

: Pegar entradas em uma forma de conteúdo, como um blog ou um estudo de caso, e redirecioná-las automaticamente para scripts de vídeo, podcasts, boletins informativos, atualizações de mídia social etc Curadoria de conteúdo : Criação de conteúdo com curadoria, como listas de reprodução no Spotify e no YouTube, aprendendo as preferências do usuário a partir de seu histórico

: Criação de conteúdo com curadoria, como listas de reprodução no Spotify e no YouTube, aprendendo as preferências do usuário a partir de seu histórico Manutenção do controle de qualidade : Verificação de plágio, erros gramaticais, SEO e muito mais

: Verificação de plágio, erros gramaticais, SEO e muito mais Geração de resumos legíveis: Processar conteúdo longo e resumi-lo para facilitar a leitura e a referência

Dica de negócios: As ferramentas de criação de conteúdo que usam IA têm várias opções de modelos de negócios. Por exemplo, se você estiver criando um verificador de plágio, poderá cobrar pelo número de palavras que estiver verificando.

Se estiver redirecionando conteúdo, faria sentido cobrar uma taxa fixa de assinatura. As ferramentas de personalização podem ser integradas a dispositivos ou aplicativos de mídia e vendidas em conjunto. Com o conteúdo, as oportunidades são realmente infinitas.

10. IA para produtividade

Otimizar a produtividade pessoal e da equipe é um dos maiores desafios para todos os líderes empresariais. Especialmente no trabalho do conhecimento, em que é quase impossível definir a produtividade de forma inequívoca, qualquer ferramenta que melhore o desempenho é uma vantagem para as organizações.

Gerenciamento de projetos com IA: Uma ferramenta de IA integrada como Cérebro ClickUp em um software de gerenciamento de projetos para startups pode ajudar você:

Gerar atualizações/standups

Recuperar informações do projeto

Automatizar a programação e o planejamento

Gerenciar cargas de trabalho de equipes multifuncionais

Inteligência de projeto na ponta de seus dedos com o ClickUp Brain

Gerenciamento de calendário de IA: As reuniões são um mal necessário para os profissionais do conhecimento. A IA pode ajudar a domar isso personalizando as agendas com base em preferências, padrões e prioridades.

Copilotos de IA: A IA generativa levou ao surgimento de agentes de IA em várias funções. Você pode criar seu Copiloto para escritores, editores, desenvolvedores, líderes de operações, vendedores, profissionais de finanças etc.

Dica de negócios: Você pode criar essas ferramentas B2C, vendendo para pessoas físicas. Também pode criá-las como um produto colaborativo, cobrando assinaturas por usuário de ferramentas de IA para startups e equipes empresariais.

11. Recrutamento baseado em IA e automação de RH

O trabalho moderno é complexo. Com a demissão silenciosa, a economia informal, a força de trabalho híbrida e outros modelos de trabalho transformadores, a aquisição de talentos está um caos. As ferramentas de IA podem ajudar a gerenciar melhor esse caos em direção a resultados significativos.

Aplicativos baseados em IA para qualquer um dos casos de uso a seguir podem ser uma ideia de negócio lucrativa.

Triagem de currículos : Usar modelos de aprendizado de máquina para fazer o primeiro nível de triagem de currículos para várias funções

: Usar modelos de aprendizado de máquina para fazer o primeiro nível de triagem de currículos para várias funções Testes automatizados : Testes pré-projetados para avaliar a proficiência do candidato nas habilidades necessárias para o trabalho

: Testes pré-projetados para avaliar a proficiência do candidato nas habilidades necessárias para o trabalho Avaliação de vídeo : Análise de entrevistas em vídeo quanto à linguagem corporal, habilidades de comunicação, etc

: Análise de entrevistas em vídeo quanto à linguagem corporal, habilidades de comunicação, etc Agendamento de entrevistas : Combinação automática da disponibilidade do entrevistador e do candidato para agendar entrevistas

: Combinação automática da disponibilidade do entrevistador e do candidato para agendar entrevistas Integração: Possibilitar fluxos de trabalho de integração abrangentes e personalizados para novos funcionários com base em seu departamento, função, nível de senioridade, etc.

Dica de negócios: Você pode criar qualquer um desses aplicativos para clientes corporativos ou seus parceiros de recrutamento. Para as equipes de aquisição de talentos da empresa, esses aplicativos podem se integrar ao fluxo de trabalho organizacional para aumentar a eficácia do processo. Para agências de recrutamento, esses aplicativos podem criar eficiências extraordinárias em escala.

Para ambos os clientes, esses aplicativos podem funcionar em um modelo de assinatura mensal/anual. Também seria significativo ter preços baseados no uso. Por exemplo, você pode cobrar por cada currículo selecionado ou por cada funcionário integrado.

12. Assistentes virtuais com tecnologia de IA

Todo mundo usa um assistente virtual, seja pedindo à Siri para definir um alarme ou usando um aplicativo de finanças pessoais para criar relatórios de despesas. Os assistentes e agentes virtuais são ótimas ideias de negócios baseadas em IA para que as startups criem produtos de valor exponencial.

Veja abaixo alguns dos aplicativos que você pode transformar em um negócio lucrativo.

Assistentes pessoais: Fluxos de trabalho de automação que se conectam a diferentes aplicativos para que os usuários realizem tarefas pessoais, como enviar um e-mail, pagar uma conta, fazer um pedido de compras ou marcar compromissos.

Assistentes de suporte ao cliente: Os chatbots de IA desempenham o papel de agentes de atendimento ao cliente para ajudar os usuários a encontrar informações, resolver problemas simples, abrir tickets etc.

Assistentes especializados: Ferramentas de IA com inteligência especializada em áreas como mercado de ações, clima, reservas de viagens, pesquisas etc.

Assistentes executivos: Ferramentas de IA que ajudam os líderes empresariais a agendar reuniões, processar e-mails, resumir documentos, planejar acompanhamentos, etc.

Dica de negócios: Dependendo da natureza do seu assistente virtual, você pode cobrar assinaturas. Por exemplo, os assistentes especializados podem cobrar uma assinatura mais alta por seu conhecimento aprofundado, enquanto os assistentes executivos podem atingir uma base de público mais ampla por um preço mais baixo.

13. Marketing e publicidade orientados por IA

O marketing digital tem tudo a ver com intenção e relevância. O software de publicidade baseado em IA pode otimizar isso, fornecendo anúncios altamente direcionados, recomendações de produtos e mensagens de marketing.

E-mails preditivos : As ferramentas de IA podem enviar e-mails personalizados aos usuários no momento certo, com base nas interações deles com seus produtos em todos os canais

: As ferramentas de IA podem enviar e-mails personalizados aos usuários no momento certo, com base nas interações deles com seus produtos em todos os canais Ofertas com limite de tempo : Os dispositivos de IoT podem identificar um cliente entrando em uma loja e oferecer descontos oportunos para estimular as compras por impulso

: Os dispositivos de IoT podem identificar um cliente entrando em uma loja e oferecer descontos oportunos para estimular as compras por impulso Catálogos personalizados : A IA pode criar catálogos personalizados de produtos que um cliente pode gostar em seu enorme site de comércio eletrônico

: A IA pode criar catálogos personalizados de produtos que um cliente pode gostar em seu enorme site de comércio eletrônico Publicidade contextual : A IA pode processar grandes quantidades de dados para apresentar anúncios com base nas preferências do cliente e no contexto de navegação

: A IA pode processar grandes quantidades de dados para apresentar anúncios com base nas preferências do cliente e no contexto de navegação Notificações específicas por horário: Os aplicativos móveis podem integrar ferramentas de IA para fornecer notificações no momento certo e no idioma certo para influenciar o comportamento do usuário

Dica de negócios: Além de criar produtos de IA, você também tem a oportunidade de se tornar uma agência de tecnologia de marketing de IA de nicho para clientes específicos. Você pode criar soluções de marketing de IA personalizadas para as necessidades deles. Por exemplo, você pode criar um bot para rastrear o desempenho de palavras-chave específicas ou gerar relatórios sobre os desenvolvimentos do mercado, criando produtos que ofereçam uma vantagem competitiva.

14. Automação de vendas com IA

A capacidade de uma organização de alcançar mais clientes e criar mais conscientização/interesse está diretamente relacionada à quantidade de receita que ela pode gerar. Em cenários de mercado altamente competitivos, as equipes de vendas estão procurando maneiras de reduzir os custos sem comprometer o desempenho. Os produtos baseados em IA podem permitir exatamente isso.

Veja abaixo os produtos que você pode criar para ajudar em vários casos de uso de marketing e vendas.

**Como a IA pode ser usada em marketing e vendas?

Automatizar tarefas: Crie um aplicativo de automação baseado em IA para reduzir o número de tarefas repetitivas que os representantes de vendas precisam realizar.

Por exemplo, os acompanhamentos podem ser totalmente automatizados com IA, com personalização e mensagens preditivas.

Transcrever vídeos: Os anotadores de IA estão em alta demanda entre os profissionais de vendas, que usam a ferramenta para gravar/transcrever a conversa enquanto se concentram em criar um relacionamento significativo com o cliente em potencial.

Crie demonstrações de vídeo no ClickUp Clips com transcrições geradas por IA em tempo real

Projete as próximas etapas: Com base na conversa, as ferramentas de IA podem criar automaticamente itens de ação para ambas as partes. Na verdade, a capacidade de integrar a ferramenta de IA a aplicativos como CRM, e-mail, videoconferência, plataformas de demonstração etc., pode automatizar até mesmo fluxos de trabalho complexos.

Crie painéis de controle: Atualmente, a maioria das ferramentas de vendas oferece algum tipo de relatório. No entanto, os relatórios padrão prontos para uso geralmente não são suficientes. A IA pode ajudar as equipes a criar painéis personalizados, orientados por KPIs, com apenas as informações mais importantes em um determinado momento.

Além disso, você também pode criar um chatbot de IA que responda com números. "Qual é o total de vendas até agora?" ou "Quantos leads ficaram inativos por mais de 30 dias?", permitindo que as equipes explorem dinamicamente seus dados de vendas sem incomodar um analista de dados!

Painéis orientados por KPI para equipes de vendas com o ClickUp

Dica de negócios: É importante entender que as vendas são um espaço altamente competitivo. As grandes plataformas de CRM já dominam o mercado. Portanto, como empresa, faz mais sentido criar produtos de IA de nicho.

Como alternativa, você pode criar aplicativos para recursos que essas plataformas de CRM não têm. Dessa forma, você pode hospedar esses aplicativos no marketplace da Salesforce ou da HubSpot e cobrar uma taxa baseada no uso.

Leia mais: Se algum dos itens acima lhe interessar, aqui está mais sobre como usar a IA em vendas .

15. IA no desenvolvimento de software

Há mais de uma década, o investidor Marc Andreessen disse que o software está comendo o mundo . Desde então, estamos cercados por cada vez mais softwares, que nos ajudam a fazer tudo, desde pagar contas até jogar, todos os dias.

A IA está dando um grande salto no desenvolvimento desses softwares. Você pode criar produtos simples, porém poderosos, para qualquer um dos problemas de engenharia de software que as organizações enfrentam atualmente. Algumas ideias abaixo.

Controle de qualidade com revisão, depuração e teste de código baseados em IA

Documentação automatizada com elementos visuais, gráficos, diagramas de fluxo de trabalho, etc

Copilotos para desenvolvedores de software para criar código a partir de entradas de linguagem natural

Programação em pares e feedback sobre a qualidade/desempenho do código

Modelos de aprendizado de máquina para segurança cibernética

Do gerenciamento de projetos de software à implantação, há dezenas de casos de uso de engenharia que podem ser aprimorados com IA. Se você trabalha nesse setor, talvez ache que nossa postagem no blog sobre como usar a IA no desenvolvimento de software interessante.

Dica de negócios: Já existem várias ferramentas que as equipes de software usam. Por exemplo, o Jira para emissão de tíquetes, o Github para gerenciamento de código etc. são usados por milhões de desenvolvedores em todo o mundo. Ao criar um negócio de desenvolvimento de software baseado em IA, é útil identificar cuidadosamente as lacunas nesses produtos comuns e resolvê-las cuidadosamente.

Nos estágios iniciais da adoção da IA, talvez você queira usar alguns dos recursos do ClickUp modelos de plano de desenvolvimento para orientar sua jornada.

16. Recomendações de moda com tecnologia de IA

Um dos maiores desafios do comércio eletrônico são as devoluções. Os clientes compram produtos para experimentá-los e devolvem aqueles que não servem. O pior é que produtos como maquiagem, que não podem ser devolvidos - mesmo que sejam inadequados - criam o remorso do comprador.

Os aplicativos de moda com tecnologia de IA visam resolver exatamente esse problema. Aqui estão algumas ideias de aplicativos que você pode criar.

Recomendações de tamanho : Com base nos tamanhos declarados de um cliente, compras anteriores e informações sobre o produto, faça recomendações precisas com IA

: Com base nos tamanhos declarados de um cliente, compras anteriores e informações sobre o produto, faça recomendações precisas com IA Teste virtual : Para produtos como sapatos, batom, roupas etc., use aplicativos de IA e realidade virtual para permitir que os usuários experimentem virtualmente antes de comprar

: Para produtos como sapatos, batom, roupas etc., use aplicativos de IA e realidade virtual para permitir que os usuários experimentem virtualmente antes de comprar Livros de consulta: Usando o histórico de compras do cliente, recomende acessórios que combinem bem com seu guarda-roupa atual

Dica de negócios: Com todos esses dados em mãos, seu produto de IA também pode prever futuras tendências de moda, ajudando os varejistas a ficarem à frente da concorrência. Apenas certifique-se de receber o consentimento do usuário antes de utilizá-los.

17. IA para imóveis e gerenciamento de propriedades

O setor imobiliário não é o mais entusiasmado quando se trata de adoção de tecnologia. No entanto, um produto atraente pode ser o empurrão que eles precisam. A tecnologia de IA oferece imensas oportunidades nesse setor novo.

Avaliação de imóveis: Técnicas de IA podem fazer avaliações mais precisas de propriedades com base em dados históricos, tendências de mercado e outros fatores, como crescimento da vizinhança ou taxas de juros.

Serviços ao inquilino: As ferramentas de gerenciamento de propriedades com tecnologia de IA podem automatizar os serviços dos locatários, como cobrança de aluguel e solicitações de manutenção.

Gerenciamento de instalações: As ferramentas de IA podem ajudar os gerentes de propriedades a programar as próximas manutenções, prever tempos de inatividade/reparos, avaliar decisões de reparo ou substituição, etc.

Colaboração: Ferramentas de colaboração baseadas em IA, como ClickUp para imóveis pode ajudar a melhorar drasticamente os resultados. Por exemplo, com as ferramentas de localização do ClickUp, você pode mapear as listagens, usar o código de cores para diferenciar as listagens por faixa de preço e salvar facilmente as informações para uso posterior.

Visualização de mapa interativo para colaboração visual do cliente no ClickUp

Dica de negócios: Como um setor cauteloso e de movimentação relativamente lenta, os clientes do setor imobiliário podem não ter pressa em comprar ferramentas de IA. Portanto, um modelo freemium ajudaria a demonstrar valor e a criar confiança ao longo da jornada do cliente.

18. Soluções agrícolas orientadas por IA

A IA tem o potencial de desempenhar um papel decisivo na modernização da agricultura. Os sistemas alimentados por IA podem analisar dados de sensores de solo, previsões meteorológicas e imagens de satélite para otimizar a agricultura em várias frentes.

Algumas das principais Casos de uso de IA são:

Recomendações sobre quando e quanto regar as plantações

Sugestões de quando plantar ou colher

Estratégias para gerenciar pragas

Decisões baseadas em dados sobre o gerenciamento da fazenda e a produtividade do agricultor

**Dica de negócios: Como um produto de IA, você tem a opção de cobrar uma taxa de assinatura diretamente dos consumidores/agricultores. No entanto, nesse mercado, você também pode criar um modelo B2B por meio de parcerias com ONGs ou organizações comunitárias para modelos de compartilhamento de receita.

19. IA para viagens e hospitalidade

Empresas de viagens e plataformas de hospitalidade, como Airbnb e TripAdvisor, há muito tempo aproveitam a IA para criar experiências de viagem personalizadas para os usuários. No entanto, há muito mais a ser feito nesse espaço.

Alguns problemas que ainda não foram resolvidos são:

Decisões de destino : Escolher o destino de férias certo com base em preferências, estações, eventos, custos e muito mais

: Escolher o destino de férias certo com base em preferências, estações, eventos, custos e muito mais Orçamento e planejamento : Planejar as férias completas, incluindo passagens, estadias em hotéis, vistos, atividades, compras, etc., dentro do orçamento

: Planejar as férias completas, incluindo passagens, estadias em hotéis, vistos, atividades, compras, etc., dentro do orçamento Viagens em grupo : Equilibrar a disponibilidade, as preferências e as necessidades de várias pessoas em uma viagem em grupo

: Equilibrar a disponibilidade, as preferências e as necessidades de várias pessoas em uma viagem em grupo Recomendações contextuais : Sugerir eventos/passeios turísticos com base na estação do ano, hora do dia, local, etc

: Sugerir eventos/passeios turísticos com base na estação do ano, hora do dia, local, etc Automações: Possibilitar check-ins, check-out, traslado do aeroporto, etc. sem problemas

Dica de negócios: Como o setor de viagens é um espaço concorrido, a melhor aposta é criar aprimoramentos e vender para várias organizações. Por exemplo, você pode criar uma solução de automação personalizada para uma cadeia de hotéis que se integre ao seu ERP.

20. Pesquisa jurídica baseada em IA e análise de contratos

"Uma empresa típica da Fortune 1000 mantém de 20.000 a 40.000 contratos ativos em um determinado momento", afirma um estudo da World Commerce and Contracting . Conhecer as cláusulas, as datas e os detalhes desses contratos pode ser uma tarefa manual exaustiva.

Com a IA, isso muda. A IA está fornecendo valor exponencial ao automatizar:

Análise de contratos para revisões, execução e pagamentos

Revisão de documentos antes da execução de contratos

Pesquisa jurídica para garantir os melhores negócios para todas as partes

Pesquisa de bancos de dados jurídicos para jurisprudência relevante

Conformidade e acordos de nível de serviço (SLAs)

Dica de negócios: Tanto os preços baseados no usuário quanto os baseados no uso funcionam nesse mercado. Por exemplo, no caso de aplicativos de pesquisa jurídica, você pode cobrar uma taxa de assinatura por usuário. Para aplicativos de revisão de documentos, você pode cobrar por cada documento/página processada.

Se nenhuma dessas opções lhe agradar, temos uma 21ª ideia - um pouco metafórica, mas que vale muito a pena: Pergunte a uma IA. 😊

Crie uma ferramenta de IA como Cérebro ClickUp e troque ideias com ele. Se estiver tendo problemas para começar, peça ao ClickUp Brain para sugerir ideias e refiná-las.

Quais são as ideias de startups de IA mais lucrativas?

A startup de IA é um vasto cenário de negócios. Em termos de criação de modelos, plataformas, B2C, B2B e ofertas de serviços, o mundo é sua ostra. Ao avaliar ideias para sua startup, considere a natureza, o valor de mercado e a competitividade de cada participante existente nesse espaço.

Para começar, aqui estão alguns exemplos de empresas que estão criando um lugar para si mesmas hoje.

No espaço da IA generativa, empresas de desenvolvimento de modelos como a OpenAI e a Anthropic estão entre as startups mais valiosas da atualidade. Na análise de dados com IA, a Databricks se destaca. A startup de saúde Abridge está crescendo em popularidade entre a comunidade de médicos.

Em produtividade e colaboração, a Notion e a ClickUp estão fazendo grandes avanços. Na criação de conteúdo, a Writer está se tornando popular.

É importante observar que todas essas são startups em crescimento que ainda não atingiram o estágio de lucratividade. Entretanto, o caminho para o sucesso da IA nos negócios é de fato claro.

Depois de ter uma ideia para explorar, veja como você pode começar a desenvolver sua ferramenta.

Entendendo o processo de desenvolvimento de ferramentas de IA

A criação de uma ferramenta de IA é um esforço abrangente que envolve considerações comerciais, tecnológicas e do lado do consumidor. Aqui está um passo a passo de como você pode fazer o seu.

Ideação e pesquisa

Antes de começar a desenvolver sua ferramenta, esclareça sua ideia.

Defina claramente o problema do usuário

Entenda o cliente e seu comportamento

Estude as soluções atuais que eles estão usando

Avalie a oportunidade que você tem

Depois de cristalizar sua ideia, faça uma pesquisa de mercado para saber qual é a sua posição. Faça as seguintes perguntas.

Existe um mercado para esse produto?

O usuário tem a capacidade e a disposição de pagar por ele?

Existem outras ferramentas no mercado? Como elas funcionam? Quanto cobram?

Quais são as ameaças que você provavelmente enfrentará ao levar seu produto ao mercado?

Por exemplo, se estiver criando uma ferramenta de gerenciamento de mídia social baseada em IA, você dependerá muito da API do X (antigo Twitter) para executar a tarefa. Se a X deixar de oferecer suporte, seu modelo de negócios entrará em colapso.

Entenda esses parâmetros antes de se aventurar na criação de sua ferramenta de IA.

Definir objetivos

Identifique o valor significativo que seu produto baseado em IA está oferecendo ao cliente. Isso responderia à sua pergunta: "**Quais são os benefícios da IA?"

A resposta poderia ser: melhorar a eficiência, aumentar a produtividade, economizar custos operacionais, automatizar o atendimento ao cliente, fornecer análises em tempo real etc.

Ao definir seus objetivos, torne-os SMART (específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com limite de tempo). Certifique-se de que seu produto atenda a esses objetivos de forma consistente para seus clientes ao longo do tempo.

Colete e prepare os dados para sua ferramenta de IA

Esta etapa é a pedra angular do desenvolvimento da IA. O desempenho de um modelo de IA está diretamente ligado à quantidade e à qualidade dos dados nos quais ele é treinado. Dados imprecisos, completos ou mal estruturados podem levar ao fracasso das ferramentas de IA.

Colete dados relevantes

Limpe-os para remover ruídos ou inconsistências

Anote ou rotule os dados se estiver usando modelos de aprendizado supervisionado

Desenvolver e implantar o modelo

Depois de preparar os dados, desenvolva os modelos de IA usando algoritmos de aprendizado de máquina ou de aprendizado profundo. No nível básico, você seria:

Selecionar o algoritmo apropriado

Treinar o modelo nos dados preparados

Refinar o modelo quanto ao desempenho

Testar e validar o modelo para garantir que ele seja bem generalizado para novos dados

Implementação na infraestrutura na nuvem ou no local e habilitação do uso

Leia também: Aqui está uma cartilha sobre como integrar a IA em um site .

Comercializar e vender a ferramenta de IA

Depois de criar a ferramenta, é hora de levá-la ao mercado. O marketing e as vendas de um produto de software são um livro completo por si só. Portanto, aqui, falaremos sobre algumas práticas recomendadas básicas que você deve ter em mente.

🏆 Posicionamento: Use sua pesquisa para posicionar seu produto de IA no mercado. Concentre-se no que ele faz de diferente e melhor. Aborde os benefícios do seu produto de acordo com as necessidades do usuário.

Canais: Aproveite canais como marketing de conteúdo, publicidade, eventos, demonstrações e prova social para criar confiança e credibilidade com clientes em potencial.

💵 Preços: Decida o que você cobrará de seu cliente e como. Exploraremos alguns modelos na próxima seção.

😎 Sucesso do cliente: As ferramentas de IA, por definição, melhoram com o uso. Isso significa que você precisa que seus clientes usem a ferramenta por longos períodos de tempo para que você possa coletar e aproveitar os dados. Crie equipes fortes de sucesso do cliente e incentive o uso prolongado.

Monitore e otimize

Como uma tecnologia em constante evolução, as ferramentas de IA precisam de monitoramento e otimização contínuos. Permita que o modelo aprenda dinamicamente com novos dados. Monitore o desempenho para garantir que ele atenda aos objetivos definidos. Colete feedback do usuário e dados de desempenho do sistema para manter a ferramenta de IA adequada e relevante.

Discutimos a criação e o lançamento do produto no mercado. Portanto, agora é hora de discutir o resultado final - literalmente.

AI Startups: Lucratividade e geração de receita

Como em qualquer negócio, Startups de IA precisam ganhar dinheiro. Para isso, elas geram receita por meio de vários canais.

Como as empresas de IA ganham dinheiro?

Assinaturas de produtos: As startups criam ferramentas de IA que podem ser acessadas mediante o pagamento de uma taxa recorrente em um modelo baseado em assinatura. Exemplos populares incluem o Google Gemini e o Jasper.

Licenciamento: Algumas startups criam algoritmos de IA e os licenciam para fornecedores ou empresas de setores como saúde, finanças ou varejo. Os modelos Med-PaLM do Google ou GPT da OpenAI funcionam dessa forma.

Consultoria: As startups prestam serviços de consultoria, desenvolvendo soluções de IA personalizadas para os clientes ou integrando a IA aos fluxos de trabalho existentes.

Insights: Há também startups que monetizam dados, vendendo insights ou análises preditivas derivadas de modelos proprietários de IA. A BloombergGPT é um bom exemplo.

Independentemente do modelo de receita que você escolher, fique de olho no ROI. Considerando o custo significativo, a infraestrutura, os dados e a habilidade envolvidos na criação de ferramentas de IA, o retorno sobre o investimento (ROI) pode se tornar um sonho distante. Esse é, de fato, um dos principais desafios de uma startup de IA.

Desafios na implementação da IA nos negócios e como superá-los

Criar um negócio baseado em IA é mais simples e fácil do que a maioria dos outros. Por exemplo, se você quiser abrir uma academia, precisará investir em imóveis, equipamentos, instrutores, vendas, marketing etc. Um aplicativo de exercícios com IA, por outro lado, pode ser criado em sua garagem.

No entanto, há vários outros Desafios de IA que você precisa considerar.

Dados

As ferramentas de IA são criadas com base em volumes gigantescos de dados. Ao adquirir e usar esses dados, você pode enfrentar desafios, como:

Ética de como os dados foram capturados

Questões de privacidade relacionadas ao uso dos dados, especialmente se forem informações de identificação pessoal

Segurança do armazenamento dos dados

Conformidade com as leis locais, estaduais, federais e internacionais

Antes de criar uma ferramenta de IA, considere minuciosamente os problemas de dados. Conte com a ajuda de especialistas em dados e advogados para começar com o pé direito.

Outra forma de dados é o conhecimento especializado. Por exemplo, se você estiver projetando exercícios baseados em IA, precisará de especialistas no assunto para validar a precisão e a adequação do seu exercício. Sua ferramenta não pode recomendar que os clientes se envolvam em atividades potencialmente arriscadas apenas para atingir suas metas de peso.

Considere a inferência/recomendação que seu aplicativo de IA está oferecendo e inscreva especialistas para validá-la. Crie um modelo de responsabilidade para garantir que o conteúdo seja examinado por especialistas na área. Se estiver trabalhando em setores altamente regulamentados, como saúde ou finanças, preste mais atenção e consulte especialistas jurídicos para orientá-lo.

Custo

**Qual é o custo para lançar uma startup de IA?

O custo para lançar uma startup de IA pode variar de US$ 5.000 a mais de US$ 100.000, dependendo do produto, da infraestrutura, da aquisição de dados, do tamanho da equipe e da complexidade do desenvolvimento do produto. Muitas vezes, esses custos são incorridos antecipadamente, muito antes que o produto possa ser colocado no mercado ou gerar retorno.

Para eliminar os desafios relacionados aos custos, faça um plano de negócios claro e de longo prazo para recuperar seu investimento. Comece com um MVP menor e valide-o antes de aumentar a escala.

Privacidade e segurança

Como os sistemas de IA dependem de grandes quantidades de dados confidenciais, é de se esperar que haja preocupações com privacidade e segurança. Para evitar violações, crie sistemas robustos para:

Impedir o manuseio incorreto dos dados

Manter a conformidade e evitar penalidades regulatórias

Gerenciar a governança de dados

Garantir as práticas recomendadas de segurança, como anonimização, criptografia etc

Implementar medidas e auditorias de segurança cibernética

Confiança do cliente

Apesar do entusiasmo, os clientes podem ser cautelosos com a IA. Isso é particularmente verdadeiro em áreas como saúde, investimentos ou até mesmo moda, onde a criatividade e o julgamento humanos são altamente valorizados.

Lide com essa cautela criando confiança. Seja transparente sobre como a IA é usada, quais dados são coletados e como as decisões são tomadas. Dê aos usuários maior controle sobre seus dados. Permita que eles interajam com humanos quando desejarem. Busque e implemente o feedback.

Comece seus negócios de IA com o ClickUp

Desde o lançamento do ChatGPT e de modelos de linguagem grandes (LLMs) semelhantes, a IA está em toda parte.

Toda ferramenta de local de trabalho e plataforma de produtividade tem IA agora. A Apple está integrando o Apple Intelligence ao iOS e ao MacOS. Ferramentas que priorizam a IA estão surgindo em todos os setores e casos de uso.

No entanto, estamos apenas no início de uma grande oportunidade no mercado de IA. Como a próxima geração de produtos de software, as startups de IA redefinirão os negócios de tecnologia. Se você quiser uma fatia desse bolo, é hora de começar a desenvolver suas melhores ideias de negócios de IA.

O ClickUp tem tudo o que você precisa para fazer sua jogada. Tenha ideias com o ClickUp Brain. Realize pesquisas e analise dados com o ClickUp Forms. Planeje o desenvolvimento de sua ferramenta de IA com o ClickUp Tasks. Crie um CRM, automatize fluxos de trabalho, monitore o desempenho e otimize, tudo em um só lugar com o ClickUp. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente!