Principais cursos de IA para ajudar a desenvolver seu conhecimento sobre IA em 2024

A inteligência artificial (IA) é a simulação da inteligência humana capaz de realizar tarefas e processos que antes exigiam intervenção humana.

A IA pode ler, escrever, criar, analisar e conversar com você.

Se você ainda não conhece a IA, aqui está um resumo.

A inteligência artificial inclui ramos como aprendizado de máquina e Big Data. Aprendizado de máquina permite que os computadores aprendam com os dados e melhorem o desempenho sem programação explícita (direta).

Enquanto isso, Big Data refere-se a grandes conjuntos de informações que os sistemas de IA examinam para encontrar padrões e percepções.

Também se estendem do mesmo ramo a IA forte e a fraca. A IA forte é capaz de ter cognição semelhante à humana, e a IA fraca é projetada para executar tarefas específicas com a participação humana.

Pode parecer difícil acompanhar os avanços da IA. Mas não se preocupe; há cursos dedicados à inteligência artificial que o ajudarão a entender esses conceitos.

Este artigo apresentará os 10 principais cursos que o instruirão sobre inteligência artificial e suas diversas aplicações.

Cursos de IA para fazer em 2024

Os cursos de Inteligência Artificial (IA) oferecem um conhecimento aprofundado sobre inteligência artificial, suas aplicações, considerações éticas e orientação profissional.

Abaixo, escolhemos a dedo os melhores cursos de IA para iniciantes, intermediários e especialistas em 2024.

1. Introdução à Inteligência Artificial

Fonte: ResearchGate A Introdução à inteligência artificial o curso é individualizado e oferece uma visão geral detalhada da IA, abrangendo seus fundamentos, aplicações e impactos sociais. O curso o instrui em linguagem simples sobre termos como aprendizado de máquina, aprendizado profundo e redes neurais.

Você também terá acesso a casos reais de uso de IA e como a inteligência artificial remodela vários setores - da saúde às finanças. Você aprenderá sobre as preocupações éticas da IA, como a parcialidade dos algoritmos, questões de privacidade e o impacto sobre o emprego.

Neste curso, você também receberá conselhos sobre como iniciar uma carreira em IA. Ao final, você entenderá melhor a inteligência artificial, seus conceitos e o que ela significa para o futuro.

Principais conclusões

Análise completa deTerminologia de IAconceitos e aplicativos

Explicações acessíveis sobre aprendizado de máquina e redes neurais

Casos reais de uso de inteligência artificial em todos os setores

Conselhos de carreira orientados por especialistas para entusiastas de IA

Exploração de considerações éticas e do impacto da IA

A quem se destina?

Profissionais de TI e marketing

Instrutores e educadores de IA que estejam tentando usar a IA para tarefas repetitivas, comoplanejamento de aulas Detalhes do curso

Classificação: 4,7 (mais de 12.000 avaliações)

4,7 (mais de 12.000 avaliações) Nível do curso: Iniciante

Iniciante Duração: 8 horas

8 horas Preço: Matricule-se gratuitamente

2. Certificado profissional de IA aplicada da IBM

Fonte: Credly Os Certificado profissional de IA aplicada da IBM o curso ensina você a criar chatbots de IA e assistentes virtuais para sites sem escrever uma única linha de código.

O curso de inteligência artificial começa com uma introdução à engenharia de prompt básica e, em seguida, se aprofunda na criação de soluções de IA usando os serviços de IA do IBM Watson, APIs e Python com o mínimo ou nenhuma codificação.

Por meio de exercícios práticos, o curso também ensina você a aplicar técnicas de visão computacional usando Python, OpenCV e Watson para criar e implantar modelos personalizados de classificação de imagens na nuvem.

Este curso é sobre aprendizado e avanço na carreira. Com treinamento de nível profissional diretamente da IBM (uma das principais autoridades em IA), os alunos podem criar Ferramentas de IA com base em sua velocidade de aprendizado e necessidades para aprimorar sua experiência de aprendizado.

Ao final do curso, você terá acesso exclusivo a recursos de carreira, como feedback personalizado sobre currículos, ferramentas interativas e entrevistas simuladas, além de suporte prático de carreira com o guia de busca de emprego do Coursera.

Principais conclusões

Introdução e aplicações da IA generativa

Criação de chatbots alimentados por IA sem codificação

Desenvolvimento de aplicativos de IA com Python e Flask

Domínio das técnicas de visão computacional

Criação de aplicativos de IA com APIs do Watson

A quem se destina?

Estudantes

Desenvolvedores

Profissionais de TI

Consultores de tecnologia

Entusiastas de IA

Detalhes do curso

Classificação: 4,6 (mais de 6.500 avaliações)

4,6 (mais de 6.500 avaliações) Nível: Iniciante

Iniciante Tempo: 3 meses a 10 horas por semana

3 meses a 10 horas por semana Preço: US$ 32,75/mês

3. Especialização em aprendizado de máquina

Fonte da imagem: MédioEspecialização em aprendizado de máquina é um programa de especialização de três cursos criado em colaboração entre a DeepLearning.AI e a Stanford Online.

O curso oferece uma ampla introdução ao aprendizado de máquina moderno, desde a criação de modelos de aprendizado preditivo usando o NumPy e o sci-kit-learn até o treinamento de redes neurais com o TensorFlow. Além disso, o curso aborda árvores de decisão e métodos de conjunto.

No entanto, você precisa de habilidades básicas de codificação para fazer esse curso. O programa de especialização é dividido em três cursos:

Curso 1: Aprendizado de máquina supervisionado: Regressão e classificação

Aprendizado de máquina supervisionado: Regressão e classificação Curso 2: Algoritmos avançados de aprendizado

Algoritmos avançados de aprendizado Curso 3: Aprendizado não supervisionado, recomendações, aprendizado por reforço

Ao final desta especialização, você terá uma compreensão profunda dos principais conceitos e técnicas de ML com habilidades práticas que você adquirirá e que estão prontas para serem implementadas em cenários do mundo real.

Principais conclusões

Compreensão de como criar modelos preditivos com NumPy e sci-kit-learn

Criar e treinar redes neurais para classificação de dados com o TensorFlow (uma ferramenta popular para aprendizagem profunda)

Aprender a usar árvores de decisão e métodos de conjunto

Explorar as melhores práticas e técnicas de desenvolvimento de ML

A quem se destina?

Estudantes que buscam estudos em ciência de dados ou aprendizado de máquina

Profissionais que desejam aprimorar suas habilidades de aprendizado de máquina

Pessoas interessadas em modelagem preditiva e análise de dados

Detalhes do curso

Classificação: 4,9 (mais de 19.000 avaliações)

4,9 (mais de 19.000 avaliações) Nível: Iniciante

Iniciante Duração: 3 meses, 9 horas por semana

3 meses, 9 horas por semana Preço: US$ 32,75/mês

4. Especialização em aprendizado profundo

Fonte: KZHU.AI Você aprenderá a criar e treinar redes neurais avançadas em Especialização em aprendizado profundo . O curso o ajudará a entender como ajustar as configurações necessárias para obter um melhor desempenho e aplicar essas técnicas em situações práticas.

O curso ensina redes neurais recorrentes (RNNs), processamento de linguagem natural (NLP) e incorporação de palavras, permitindo que você trabalhe com dados de texto de forma eficaz.

Em seguida, ele se aprofunda em técnicas avançadas, como o uso de tokenizadores HuggingFace e modelos de transformadores para tarefas como reconhecimento de entidades nomeadas (NER) e resposta a perguntas.

Você descobrirá maneiras de melhorar a precisão de seus modelos usando o TensorFlow. Este curso de inteligência artificial (IA) foi criado para oferecer a você uma sólida compreensão da aprendizagem profunda com muita experiência prática.

Principais conclusões

Criação e treinamento de redes neurais artificiais avançadas

Aplicação prática de técnicas de aprendizagem profunda

Trabalhar com dados de texto, incluindo NLP e word embeddings

Utilização de tokenizadores HuggingFace e modelos de transformadores

Aprimoramento da precisão do modelo com o TensorFlow

A quem se destina?

O curso é para entusiastas da aprendizagem profunda com habilidades intermediárias em Python e um conhecimento básico de álgebra linear e ML

Detalhes do curso

Classificação: 4,9 (mais de 132.000 avaliações)

4,9 (mais de 132.000 avaliações) Nível: Intermediário

Intermediário Duração: 3 meses, 12 horas por semana

3 meses, 12 horas por semana Preço: US$ 32,75/mês

5. Python para ciência de dados, IA e desenvolvimento

Fonte: GitHub Este curso ministrado por Joseph Santarcangelo, um experiente cientista de dados da IBM, ajuda você a dominar Python (a linguagem líder em ciência de dados e desenvolvimento de software) .

O curso explica os conceitos fundamentais de programação, como variáveis, estruturas de dados e funções - essenciais para qualquer projeto em Python. Você também aprenderá sobre técnicas de raspagem da Web usando APIs e ferramentas como Beautiful Soup.

Além disso, o curso oferece mais de 20 avaliações e questionários para que os participantes do curso embarquem na teoria da aprendizagem cognitiva. Ao final, você será proficiente na utilização de bibliotecas Python como Pandas e NumPy - ferramentas essenciais de manipulação e análise de dados.

Principais conclusões

Dominar os fundamentos do Python para ciência de dados e inteligência artificial (IA)

Explorando técnicas de raspagem da Web com o Beautiful Soup

Como usar o Pandas e o NumPy para manipulação de dados

Aprender a desenvolver códigos usando o Jupyter Notebooks

Aplicação da lógica de programação Python Variáveis, estruturas de dados, ramificação, loops, funções, objetos e classes

A quem se destina?

Iniciantes com interesse em ciência da computação

Aqueles que desejam trabalhar com ciência de dados e aprender habilidades essenciais de inteligência artificial

Desenvolvedores que desejam aprender Python para tarefas de dados

Detalhes do curso

Classificação: 4,6 (mais de 34.800 avaliações)

4,6 (mais de 34.800 avaliações) Nível: Iniciante

Iniciante Duração: 26 horas aproximadamente

26 horas aproximadamente Preço: Inscrição gratuita

6. Certificado profissional de engenharia de IA da IBM

Fonte: Credly O Certificado profissional de engenharia de IA da IBM este curso o ajudará a compreender os fundamentos da aprendizagem automática e da aprendizagem profunda. Você aprenderá a implantar algoritmos e pipelines de aprendizado de máquina no Apache Spark para processamento dimensionável.

Além disso, você conhecerá estruturas populares como Keras, PyTorch e TensorFlow e como elas o ajudam a criar modelos de aprendizagem profunda e redes neurais. Este curso o equipará com todas as habilidades essenciais para a engenharia de IA.

Principais conclusões

Compreender os fundamentos da aprendizagem de máquina e da aprendizagem profunda

Implantação de algoritmos de aprendizagem de máquina no Apache Spark

Criação de modelos de aprendizagem profunda com Keras, PyTorch e TensorFlow

Habilidades essenciais para a engenharia de IA

A quem se destina?

Para os interessados em inteligência artificial (IA) e ML, especialmente se estiverem apenas começando ou quiserem se aperfeiçoar

Detalhes do curso

Classificação: 4,5 (mais de 5.500 avaliações)

4,5 (mais de 5.500 avaliações) Nível: Intermediário

Intermediário Duração: 3 meses, 9 horas por semana

3 meses, 9 horas por semana Preço: US$ 32,75/mês

7. Especialização em gerenciamento de produtos de IA

Fonte: Blog pessoal de Adhaar Walia O Especialização em gerenciamento de produtos de IA o curso da Duke University é uma série de três cursos. O curso apresenta como funciona o aprendizado de máquina e depois se aprofunda no uso do aprendizado de máquina para resolver problemas.

Ministrado por Jon Reifschneider, Diretor de Estudos de Mestrado em IA, este curso se concentra na aplicação de princípios de design centrados no ser humano para desenvolver produtos de IA que priorizem a privacidade e sigam padrões éticos.

O curso completo é dividido em três minicursos:

Curso 1: Fundamentos de aprendizado de máquina para gerentes de produto

Fundamentos de aprendizado de máquina para gerentes de produto **Curso 2: Gerenciando projetos de aprendizado de máquina

**Curso 3: Fatores humanos em IA

Ao final desta especialização, você obterá insights sobre como liderar projetos de aprendizado de máquina usando processos e práticas recomendadas de ciência de dados padrão do setor.

Principais conclusões

Identificação de soluções de aprendizado de máquina para problemas do mundo real

Insights sobre os processos de ciência de dados padrão do setor

Mitigar a privacidade e os riscos éticos em projetos de IA

Aplicação de princípios de design centrado no ser humano ao desenvolvimento de produtos de IA

A quem se destina?

Gerentes de produto

Profissionais de negócios

Executivos

Profissionais de TI

Detalhes do curso

Classificação: 4,7 (mais de 300 avaliações)

4,7 (mais de 300 avaliações) Nível: Iniciante

Iniciante Duração: 3 meses com 4 horas por semana

3 meses com 4 horas por semana Preço: US$ 26,07/mês

8. Certificado profissional de análise de dados do Google

Fonte: LinkedIn Este curso o ajuda a dominar habilidades analíticas essenciais, como limpeza, análise e visualização de dados usando ferramentas populares como planilhas, SQL, programação R e Tableau.

Você aprenderá a limpar e organizar os dados de forma eficiente para análise e visualizar as descobertas usando painéis e apresentações.

Os projetos prontos para o portfólio o ajudarão a demonstrar sua proficiência a possíveis empregadores e a obter um certificado reconhecido pelo empregador do Google, qualificando-o para cargos em demanda, como analista de dados, analista de dados júnior ou analista de dados associado.

Principais conclusões

Compreender as práticas e os processos usados pelos analistas de dados em seu trabalho

Aprender e dominar as principais habilidades analíticas, como limpeza, análise e visualização de dados, e ferramentas como SQL, programação R, Tableau e muito mais

Aprender a visualizar e apresentar descobertas de dados em painéis e ferramentas de visualização comumente usadas, como o Tableau

A quem se destina?

Pessoas que desejam fazer a transição para funções como analista de dados ou analista de dados júnior

Pessoas interessadas em dominar ferramentas como SQL, R e Tableau para análise de dados

Detalhes do curso

Classificação: 4,8 (mais de 130 mil avaliações)

4,8 (mais de 130 mil avaliações) Nível: Iniciante

Iniciante Duração: 3 meses, 15 horas por semana

3 meses, 15 horas por semana Preço: US$ 9,36/mês

9. Fundamentos de IA para todos Especialização

Fonte: LinkedIn O Fundamentos de IA para todos os tipos de especialização o curso é individualizado para pessoas com pouca ou nenhuma experiência em IA. O objetivo do curso é fornecer um entendimento sólido de IA, suas aplicações e termos essenciais como aprendizado de máquina, aprendizado profundo e redes neurais.

A experiência prática com os serviços de IA do IBM Watson o ajudará a criar assistentes virtuais para diferentes finalidades. Ao final do curso, você desenvolverá e implementará com sucesso um chatbot de IA em um site sem codificação.

Principais conclusões

Compreensão sólida dos conceitos e aplicativos de IA

Explorar aplicativos do mundo real de IA generativa

Aprender e praticarengenharia imediata técnicas em modelos de IA generativa

Criação de chatbots com tecnologia de IA sem uma única linha de programação

A quem se destina?

Para todos os curiosos sobre IA, apesar de seus conhecimentos técnicos, e que desejam explorar suas aplicações sem precisar de habilidades de programação

Detalhes do curso

Classificação: 4,7 (2400+ avaliações)

4,7 (2400+ avaliações) Nível: Iniciante

Iniciante Duração: 3 meses com 3 horas por semana

3 meses com 3 horas por semana Preço: US$ 32,75/mês

10. Especialização em IA para empresas

Fonte: LinkedIn A AI para especialização em negócios o curso da Universidade da Pensilvânia ensina os fundamentos da IA e do aprendizado de máquina e como usar as tecnologias para várias aplicações em sua empresa.

Tópicos como ética e riscos da IA, criação de estruturas de governança justas para seu uso e gerenciamento de pessoas em funções de RH orientadas para o aprendizado de máquina são amplamente abordados neste curso.

Ao final do curso, você receberá um certificado de carreira da Universidade da Pensilvânia e estará bem equipado com ferramentas valiosas para ter sucesso no mundo dos negócios.

Principais conclusões

Aprender os fundamentos da IA e do aprendizado de máquina para os negócios

Exploração de casos de uso de IA em marketing e finanças

Desenvolver estratégias de implementação para IA, ML e Big Data

Entender a ética, os riscos e aestruturas de governança em IA* Explorando estratégias de gerenciamento para funções de RH orientadas por aprendizado de máquina

A quem se destina?

Executivos de negócios

Gerentes de vários setores

Profissionais de RH

Analistas de dados

Detalhes do curso

Classificação: 4,8 (mais de 400 avaliações)

4,8 (mais de 400 avaliações) Nível: Iniciante

Iniciante Duração: 3 meses com 3 horas por semana

3 meses com 3 horas por semana Preço: US$ 52,80/mês

Outras ferramentas de IA para crescer em sua carreira

À medida que você expande seu conjunto de habilidades em IA, explorar várias Ferramentas de IA podem elevar significativamente suas oportunidades de carreira. Uma dessas ferramentas que vale a pena considerar é o ClickUp Brain. ClickUp Brain é a primeira rede neural do mundo que conecta tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento de sua empresa com IA. Ela foi projetada para facilitar a comunicação, o trabalho em conjunto e a localização das informações necessárias para todos em sua organização.

Conclua suas tarefas de 30 minutos em 30 segundos com o ClickUp Brain

Veja como o ClickUp Brain ajuda sua empresa a gerenciar projetos:

Gerenciador de conhecimento de IA: Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele

Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele AI gerente de projetos Automatize resumos de projetos, atualizações de progresso, itens de ação, planejamento de subtarefas e preenchimento automático de dados

gerente de projetos Automatize resumos de projetos, atualizações de progresso, itens de ação, planejamento de subtarefas e preenchimento automático de dados AI writer for work: Use a IA como assistente virtual para ajudarescrever e editar conteúdo e responder; peça ao ClickUp Brain para criar tabelas, modelos e transcrições em segundos

Além disso, o ClickUp traz mais de 100 ferramentas de IA integradas para simplificar e automatizar o trabalho. Experimente o ClickUp Brain hoje mesmo!

FAQs comuns

**1. Qual é o melhor curso para IA?

O melhor curso para você depende de seus objetivos de aprendizado, histórico e preferências. Cada curso oferece conteúdo exclusivo e se concentra em diferentes aspectos da IA.

Por exemplo, se você é novato em IA e deseja uma introdução ampla, o AI Foundations for Everyone Specialization ou o AI For Business Specialization é um excelente curso.

Da mesma forma, se você estiver interessado em aprendizagem profunda, a Deep Learning Specialization deve ser sua escolha. Mas, novamente, você precisa considerar seus interesses, nível de especialização e resultados desejados ao selecionar o melhor curso para você.

**2. Como posso começar a estudar IA?

Os cursos on-line são a melhor maneira de aprender inteligência artificial. Pesquise e entenda quais cursos on-line são melhores para você. Veja o que cabe em seu orçamento e escolha a dedo o programa ideal.

Pratique a codificação em Python ou R e participe de comunidades de IA para obter suporte. Trabalhe em projetos para aplicar suas habilidades de IA e explore áreas especializadas, como processamento de linguagem natural.

**3. O que é IA e o que os cursos de IA abrangem?

A Inteligência Artificial (IA) usa a inteligência humana em sistemas de computador. Os cursos de IA abrangem aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda e processamento de linguagem natural.

Os cursos de IA ensinam você a criar sistemas de IA que podem aprender com os dados, entender a linguagem humana e tomar decisões. Ao fazer cursos de IA, você pode adquirir habilidades valiosas para uma carreira em IA e estar preparado para trabalhar em projetos em vários setores.