10 startups de IA a serem observadas em 2024 (avaliações e preços)

A Inteligência Artificial (IA) está mudando a forma como trabalhamos. As tarefas que levavam horas para serem concluídas manualmente agora podem ser executadas na velocidade da luz. ⚡

Bem, talvez não tão rápido, mas você entendeu o ponto.

A OpenAI, uma empresa de pesquisa de IA, causou impacto com o ChatGPT e o DALL-E, revolucionando a forma como geramos conteúdo escrito e imagens. Mas há outras startups usando tecnologias de IA generativa em diferentes campos e de maneiras criativas.

Reunimos 10 dessas empresas inovadoras de IA, cada uma oferecendo ferramentas exclusivas para mudar sua abordagem de trabalho. Do design às finanças e à reciclagem de resíduos, essas empresas usam a IA para facilitar a análise preditiva, a tomada de decisões mais inteligente e operações gerais mais eficientes.

Independentemente do trabalho que você faz e do setor em que trabalha, você encontrará uma startup de IA nesta lista que está resolvendo um problema com o qual você está tendo dificuldades no momento. Portanto, se estiver curioso para saber o que há no mundo da IA para você, fique até o final - temos uma ferramenta de bônus gratuita esperando. 🎁

O que você deve procurar em Startups de IA?

Ao considerar produtos de IA para incorporar em seus fluxos de trabalho pessoais e comerciais, veja o que você deve procurar:

Solve seus problemas: Em primeiro lugar, essa startup de IA resolve algo com que você está tendo dificuldades? Amelhores ferramentas de IA são aquelas que facilitam seu dia a dia

Em primeiro lugar, essa startup de IA resolve algo com que você está tendo dificuldades? Amelhores ferramentas de IA são aquelas que facilitam seu dia a dia Fácil de usar: Se for uma dor de cabeça para usar, não vale a pena. Procure algo que seja fácil de entender e que se encaixe em seu fluxo de trabalho atual sem problemas

Se for uma dor de cabeça para usar, não vale a pena. Procure algo que seja fácil de entender e que se encaixe em seu fluxo de trabalho atual sem problemas Custo-benefício: Pense no que você está recebendo em relação ao que está pagando. A ferramenta deve fazer sentido para o seu orçamento e agregar valor, seja economizando seu tempo ou aumentando sua produtividade

Pense no que você está recebendo em relação ao que está pagando. A ferramenta deve fazer sentido para o seu orçamento e agregar valor, seja economizando seu tempo ou aumentando sua produtividade Integrações: A ferramenta da startup de IA deve se integrar facilmente a outras ferramentas e sistemas que você usa. Uma integração perfeita garante fluxos de trabalho mais suaves e reduz a curva de aprendizado

A ferramenta da startup de IA deve se integrar facilmente a outras ferramentas e sistemas que você usa. Uma integração perfeita garante fluxos de trabalho mais suaves e reduz a curva de aprendizado Suporte: Isso é crucial, especialmente quando se trata de ferramentas avançadas. Procure startups de IA que tenham recursos abrangentes, fóruns de comunidades fortes e suporte ao cliente responsivo

As 10 melhores startups de IA para usar em 2024

Aqui está um resumo das 10 melhores startups de inteligência artificial que vale a pena conferir. Para cada startup, abordaremos o que elas fazem, os problemas que resolvem e os recursos de destaque de seus produtos.

Continue lendo para saber mais sobre essas startups de IA e como seus produtos podem se encaixar em seu fluxo de trabalho.

1. DeepL

via DeepL Uma das startups de IA que vale a pena observar é a DeepL. É uma ferramenta de tradução de IA que aproveita grandes modelos de idiomas para traduzir textos e arquivos (TXT, DOCX, PPTX e PDF) em mais de 30 idiomas. E se você tiver formatado seus documentos antes da tradução, não precisa se preocupar - o DeepL não vai mexer com isso.

Você pode usar o DeepL na Web ou baixá-lo em seu dispositivo Windows, MacOS, ChromeOS, iOS ou Android. Eles também têm extensões para Chrome, Firefox e Edge para uma melhor experiência de navegação. E se você for um desenvolvedor, poderá usar a API deles para adicionar recursos de tradução e aumentar a eficiência do código em seus aplicativos.

DeepL melhores recursos

Obtenha uma precisão de tradução muito maior em comparação com outras ferramentas como Google, Microsoft e Amazon Translate 🎯

Crie vários glossários para traduzir jargões e termos específicos do setor

Alterne entre tons formais e informais em sua tradução

Use o dicionário integrado para obter um contexto melhor sobre um termo por meio de sinônimos e frases de exemplo

DeepL limitações

O DeepL Pro funciona atualmente em 36 países

É necessário adquirir o DeepL Pro para especificar o tom das traduções e editar os documentos traduzidos

DeepL preços

DeepL Translator: Gratuito

Gratuito DeepL Pro Starter: $10,49/mês por usuário

$10,49/mês por usuário DeepL Pro Advanced: $34,49/mês por usuário

$34,49/mês por usuário DeepL Pro Ultimate: $68,99/mês por usuário

$68,99/mês por usuário DeepL API Free: Grátis

Grátis DeepL API Pro: $5,49/mês + preço baseado no uso

$5,49/mês + preço baseado no uso DeepL API Business: Entre em contato para obter preços

DeepL ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

2. Synthesia

via Synthesia O Synthesia é um gerador de vídeo com IA que usa processamento de linguagem natural e modelos de aprendizagem profunda para transformar textos e scripts em vídeos envolventes, sem a necessidade de estar diante da câmera ou ter habilidades de edição. Se você não tiver um roteiro para começar, não se preocupe. O Synthesia pode criar um roteiro para você, basta informar o tópico e o público-alvo.

E se você quiser mergulhar de cabeça na criação de vídeos, há modelos para todos - desde estudantes que desejam criar conteúdo educacional a equipes de marketing que desejam criar vídeos promocionais.

Personalizar seu vídeo é tão simples quanto montar uma apresentação de slides. Você pode adicionar textos, formas, imagens, gravações de tela e também música de fundo! 🎶

Melhores recursos do Synthesia

Convide os convidados a deixar seus comentários e feedback sobre os vídeos

Exporte vídeos como arquivos MP4 ou incorpore-os em seu site para atualização automática com novas versões

Habilite legendas ocultas ao exportar vídeos

Escolha entre centenas de avatares semelhantes a humanos e vozes naturais (em vários idiomas e sotaques) para seu vídeo ou crie vídeos personalizados com seu avatar e voz

Limitações do Synthesia

Não há plano ou teste gratuito

A sincronização labial de um avatar não é muito suave para idiomas que não sejam o inglês

Preços do Synthesia

Iniciante: US$ 29/mês (um editor e três convidados)

US$ 29/mês (um editor e três convidados) Criador: US$ 89/mês (um editor e cinco convidados)

US$ 89/mês (um editor e cinco convidados) Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 120 avaliações)

3. Moldura

via Frame Imagine ser capaz de medir com precisão a satisfação do cliente e identificar problemas específicos do cliente sem enviar um monte de pesquisas (e acabar com respostas genéricas). A plataforma de inteligência do cliente baseada em IA da Frame torna isso possível.

Ela se conecta ao seu provedor de tíquetes e CRM existente, indexa todas as conversas e usa algoritmos preditivos para avaliar os sentimentos dos clientes a partir dessas interações. E se ela perceber que um cliente está prestes a abandonar o barco, ela o alertará para que você tome medidas e mantenha seus clientes satisfeitos. 🤩

Melhores recursos do quadro

Conecte o Frame com softwares populares como Zendesk, Intercom, Freshdesk, Help Scout, Slack e Salesforce

Use a ferramenta de relatório de custos para rastrear as despesas associadas aos tíquetes dos clientes e calcular automaticamente a economia de custos quando as alterações forem implementadas

Visualize tópicos de tendências, envolvimento do cliente e desempenho da equipe no seu painel

Acesse uma equipe de suporte ágil e confiável sempre que estiver com problemas e precisar de ajuda

Limitações de quadro

Não há plano ou avaliação gratuita

A interface do usuário pode ser muito complicada para novos usuários

Preços da estrutura

Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do quadro

G2: 4,5/5 (mais de 15 avaliações)

4,5/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,5/5 (1+ avaliações)

4. Jasper

via Jasper Jasper é um Ferramenta de IA para profissionais de marketing de afiliados equipes de marketing e agências. Ela usa IA generativa para criar textos para blogs, anúncios e campanhas de e-mail, sites de comércio eletrônico e páginas de mídia social. 📱

O interessante do Jasper é que você pode treinar seus modelos de aprendizado de máquina para escrever na voz da sua marca - tudo o que você precisa fazer é alimentar o conteúdo do seu site ou dos documentos da empresa. E se você quiser que algumas imagens legais acompanhem seu texto, o gerador de imagens de IA nativo resolverá o problema.

Melhores recursos do Jasper

Adapte o conteúdo para várias plataformas

Instale a extensão do Jasper para o Chrome para que você possa usá-lo exatamente onde precisar

Alcance um público global gerando conteúdo em mais de 30 idiomas, incluindo inglês, francês e espanhol

Use o chatbot de IA nativo para pesquisar tópicos e fazer brainstorming de ideias

Limitações do Jasper

Demora um pouco para pegar o jeito

Ocasionalmente, há imprecisões em seu conteúdo gerado

Os recursos de colaboração de documentos e guia de estilo estão disponíveis somente no plano de negócios

Preço do Jasper

Creator: US$ 49/mês (um assento e uma voz de marca)

US$ 49/mês (um assento e uma voz de marca) Pro: US$ 69/mês (cinco assentos e três vozes)

US$ 69/mês (cinco assentos e três vozes) Business: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Jasper

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1.800 avaliações)

5. Uizard

via Uizard O Uizard é uma ferramenta de design de IA que permite criar wireframes, páginas de destino e aplicativos da Web e móveis, sem nenhuma experiência em design. Há muitas maneiras de começar. Comece do zero, use um dos modelos de interface do usuário, transforme capturas de tela em designs editáveis ou deixe o Autodesigner transformar automaticamente suas palavras em designs de interface do usuário. ✨

O editor de arrastar e soltar facilita a personalização de seus designs com texto, ícones, imagens, botões e formulários. Além disso, você pode criar suas jornadas de usuário vinculando telas. E quando quiser ver como seu design funciona, basta entrar no modo Preview para vê-lo em ação.

Melhores recursos do Uizard

Importação de telas do Figma, Sketch e Adobe XD

Exportação de designs para arquivos SVG, JPG, PNG e PDF

Obtenha imagens para seus mockups em seu computador, na biblioteca nativa do Unsplash ou em imagens geradas por IA

Convide membros da equipe por e-mail e dê a eles acesso de criador ou visualizador

Limitações do assistente

O plano gratuito é limitado a dois projetos, cinco telas por projeto e 10 modelos gratuitos

O Autodesigner ocasionalmente deixa passar ou interpreta incorretamente determinadas palavras-chave nos prompts do usuário ao gerar o resultado final

Preços do Uizard

Gratuito

Pro: $19/mês por criador

$19/mês por criador Business: US$ 49/mês por criador (cobrado apenas anualmente)

US$ 49/mês por criador (cobrado apenas anualmente) Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Uizard

G2: 4,2/5 (mais de 15 avaliações)

4,2/5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

6. Adepto

via Adept Imagine ter bots que sabem como usar o software em seu computador. Assim, em vez de realizar tarefas por conta própria, você simplesmente diria a um bot o que fazer. Essa ideia pode soar como algo do futuro, mas é exatamente o que a startup de IA de São Francisco, Adept, está tentando tornar realidade. 🪄

Para dar o pontapé inicial, a Adept está trabalhando em seu primeiro produto: uma plataforma com tecnologia de IA que automatiza fluxos de trabalho em aplicativos da Web. Esses fluxos de trabalho são criados a partir de uma sequência de etapas, como navegar até um URL, clicar, digitar, rolar a tela e código de execução . E você pode executar fluxos de trabalho criando-os primeiro do zero ou personalizando qualquer um dos fluxos de trabalho pré-criados do Adept.

Melhores recursos do Adept

Use os fluxos de trabalho prontos para executar ações como verificar a disponibilidade de acampamentos, encontrar demonstrações financeiras de empresas de capital aberto e concluir uma pesquisa de mercado de corretores de imóveis

Navegue com facilidade pelo editor de fluxo de trabalho minimalista, mesmo que você seja um novato

Crie fluxos de trabalho listando as etapas em linguagem natural

Limitações de especialistas

Existem apenas alguns fluxos de trabalho prontos

Os fluxos de trabalho automatizados podem nem sempre funcionar como esperado

Ainda não está disponível publicamente, portanto, é necessário entrar na lista de espera

Preço de adepto

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises da Adept

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Sem comentários

7. Moveworks

via Moveworks Fazer malabarismos com dezenas de aplicativos de negócios para acessar informações e executar tarefas consome tempo e diminui a produtividade da sua equipe. Entre na Moveworks. É uma plataforma de IA conversacional que se conecta aos seus sistemas de negócios e ajuda sua equipe a acelerar os fluxos de trabalho.

Precisa encontrar um artigo de conhecimento? Reservar uma folga? Preencher um formulário de solicitação? Ou aprovar uma solicitação de mudança? Basta perguntar à Moveworks em linguagem simples, e ela cuidará dessas tarefas para você. 💪

Melhores recursos da Moveworks

Acesse informações e execute tarefas em qualquer um dos mais de 100 idiomas suportados

Receba notificações importantes de todos os seus aplicativos de negócios diretamente no seu bate-papo

Transmita atualizações para departamentos específicos ou para toda a empresa

Conecte o Moveworks com mais de 150 aplicativos SaaS, como Salesforce, Zendesk, Freshservice, ClickUp e Slack

Limitações do Moveworks

Não há plano ou avaliação gratuita

Alguns usuários dizem que a equipe de suporte é lenta para responder às vezes

Preços do Moveworks

Entre em contato para saber os preços

Classificações e resenhas do Moveworks

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. AlphaSense

via AlphaSense A realização de pesquisas de mercado pode ser muito desgastante, especialmente quando é preciso vasculhar os mecanismos de pesquisa, pesquisar em várias fontes e reunir informações fragmentadas. A AlphaSense é uma empresa de tecnologia que se propõe a resolver esse problema.

É uma ferramenta de pesquisa e inteligência de mercado para profissionais de serviços corporativos e financeiros para realizar pesquisas de mercado aprofundadas em uma fração do tempo. A plataforma usa inteligência artificial para ajudá-lo a descobrir, resumir e extrair os insights relevantes de que você precisa para sua pesquisa.

Melhores recursos do AlphaSense

Receba atualizações diárias sobre empresas, tópicos e áreas de interesse em seu painel de controle

Acesse mais de 10.000 fontes públicas e privadas, incluindo relatórios de corretores, ganhos e chamadas de especialistas, além de relatórios de analistas

Descubra insights detalhados sobre empresas de capital aberto e fechado, incluindo seus financiamentos, IPOs, investimentos, aquisições e avaliações 📊

Filtre os resultados de sua pesquisa para mostrar apenas documentos internos da empresa, notícias ou dados de fontes específicas

Limitações do AlphaSense

As integrações nativas são limitadas

A plataforma é um pouco lenta para se atualizar sobre as últimas notícias do mercado e relatórios de pesquisa

Não há plano gratuito, e você precisa enviar os detalhes de sua empresa para ter acesso a uma avaliação de duas semanas

Preços do AlphaSense

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do AlphaSense

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

9. Tome

via Tome O software de apresentação com tecnologia de IA da Tome facilita a criação de slides. Comece com um modelo ou, melhor ainda, apenas descreva o assunto da sua apresentação e deixe que o Tome gere um conjunto de slides exclusivo para você, completo com textos e imagens relevantes.

Se você não estiver satisfeito com o resultado, não se preocupe - você pode conversar com o Tome para ajustar as coisas até ficarem perfeitas. Além disso, você pode aprimorar seus slides alterando temas, adicionando tabelas e extraindo conteúdo de aplicativos externos como Figma, Airtable, Twitter, YouTube e Miro.

Melhores recursos do Tome Now

Use o Tome em qualquer um dos 10 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, holandês e italiano

Converta documentos em uma apresentação com imagens correspondentes

Compartilhe links para suas apresentações no Tome e acompanhe quantas pessoas as visualizaram

Convide e colabore com membros da equipe em apresentações de slides

Limitações do Tome

O Tome não possui recursos avançados, como ditado, gráficos e animações

O plano gratuito não permite exportar as apresentações de slides do Tome como arquivos PDF

Preços do Tome

Gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas de alguns

G2: 4,8/5 (2 avaliações)

4,8/5 (2 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação

10. AMP Robotics

via AMP Robotics Até agora, falamos sobre empresas de tecnologia e assistentes de IA que resolvem tarefas simples do cotidiano. Por outro lado, a AMP Robotics está usando o poder da tecnologia de IA para lidar com algo maior: reciclagem de resíduos. No centro da AMP Robotics está sua ferramenta de IA, AMP Neuron, projetada para identificar vários tipos de materiais recicláveis em fluxos de resíduos.

O AMP Neuron opera com a ferramenta de visão e os braços robóticos da AMP Robotics. A ferramenta de visão computacional captura imagens dos resíduos, o Neuron identifica cada tipo de material e instrui os braços robóticos sobre como classificar os resíduos.

AMP Robótica melhores recursos

Otimiza o desempenho com um sistema de triagem mais rápido e preciso

Gera economia de custos a longo prazo, reduzindo as despesas com mão de obra e aumentando o valor dos materiais classificados

Trabalhe diretamente com a equipe da AMP para garantir que o produto esteja sempre operando com eficiência máxima

AMP Robótica limitações

A implantação da tecnologia de IA da AMP Robotics requer um grande investimento inicial 💰

A manutenção e os reparos regulares da tecnologia podem aumentar as despesas operacionais

AMP Robótica preço

Entre em contato para obter preços

AMP Robótica avaliações e críticas

G2: Sem comentários

Sem comentários Capterra: Nenhuma avaliação

Outros Ferramentas de IA

Além das principais empresas de IA que abordamos, há ferramentas como a ClickUp que merecem ser mencionadas. Embora não seja uma startup específica de IA, ela tem alguns recursos interessantes de IA que tornam o gerenciamento de projetos e tarefas muito mais fácil.

Se você estiver gerenciando uma equipe ou organizando projetos pessoais, entender os recursos de IA do ClickUp pode ser uma adição valiosa ao seu conjunto de ferramentas. Vamos dar uma olhada mais de perto no que o ClickUp oferece. 👀

é um Ferramenta de escrita de IA que tem como objetivo tornar seu processo de redação mais suave. Ela gera primeiros rascunhos com base nos prompts que você fornece. Mas se você não estiver disposto a criar prompts do zero, use qualquer um dos mais de 100 prompts baseados em funções do ClickUp AI para ajudá-lo.

Digamos que você trabalhe com marketing. Os prompts prontos do ClickUp facilitam a geração de títulos e postagens de blogs, e-mails promocionais, planos de eventos e muito mais. Além de gerar conteúdo, você pode usá-lo para corrigir erros de escrita, ajustar o tom, resumir textos longos e até mesmo convertê-los em tarefas.

Com os recursos robustos de gerenciamento de projetos do ClickUp, você pode gerenciar facilmente essas tarefas, independentemente de trabalhe no setor de construção saúde, ou área de serviços jurídicos . Atribua tarefas aos membros da equipe, defina níveis de prioridade e adicione prazos. E se você não quiser lidar com essas etapas todas as vezes, configure as automações do ClickUp para fazer isso por você... fácil assim!

Melhores recursos do ClickUp

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos de terceiros

Visualize o progresso de suas tarefas e a carga de trabalho da equipe com tabelas e gráficos 📈

Comunique-se com sua equipe por meio do bate-papo nativo e dos comentários de tarefas com texto, áudio e gravações de tela

Colabore em ideias e documentos em tempo real com os quadros brancos do ClickUp e o ClickUp Docs

Comece a gerenciar seus projetos com qualquer um dos mais de 1.000 modelos

Limitações do ClickUp

O plano gratuito restringe o acesso ao ClickUp AI

Alguns recursos nas versões para web e desktop não estão disponíveis no celular

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)

O poder da IA na ponta de seus dedos

Ao aproveitar o poder dessas soluções baseadas em IA, você pode simplificar tarefas, realizar mais em menos tempo e tomar decisões orientadas por dados que o aproximam de seus objetivos.

Se estiver procurando uma solução completa para aumentar a produtividade pessoal e da equipe, confira o ClickUp. Com sua plataforma de gerenciamento de projetos orientada por IA, manter o controle das tarefas pessoais e da equipe é muito mais fácil e divertido. Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e experimente em primeira mão como a IA pode revolucionar a maneira como você trabalha. 🦾