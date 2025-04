Melhores modelos de cronograma de projeto para Excel

A parte mais complicada do gerenciamento de projetos costuma ser aquela que parece ser a mais simples: a programação do projeto.

Sem prazos e marcos claros para as tarefas, seu projeto pode facilmente ficar desorganizado.

Felizmente, existem estratégias para ajudá-lo a evitar desastres, e algumas das melhores ferramentas em seu kit de ferramentas de gerente de projeto são os modelos de cronograma de projeto do Excel.

Esses modelos economizam tempo, mantêm a consistência e permitem que você os personalize para atender aos requisitos específicos do projeto. Neste artigo, exploraremos modelos úteis de cronograma de projeto em Excel para gerenciar o cronograma de seu projeto.

O que são modelos Excel de cronograma de projeto?

Pense em um modelo de cronograma de projeto como o GPS do seu projeto. Esses modelos o ajudam a dividir o projeto em partes fáceis de navegar e o orientam em diferentes etapas.

Os modelos Excel de gerenciamento de projetos ajudam você a planejar seu projeto e comunicar cada tarefa do início ao fim. Você também tem uma visão panorâmica de todo o projeto, incluindo as datas de início e término, o orçamento do projeto, a alocação de recursos, a estrutura analítica do trabalho e os cronogramas semanais e mensais.

Isso ajuda a liderança a monitorar o progresso do projeto. Enquanto isso, um modelo sólido de cronograma de projeto é essencial para os gerentes de projeto quando planejar um novo cronograma de projeto .

O que faz um bom modelo de Excel de cronograma de projeto?

Um bom modelo de cronograma de projeto deve simplificar seu projeto, facilitando para as equipes a visualização de tarefas e cronogramas de projetos com apenas uma olhada.

Aqui estão alguns dos principais recursos de um modelo que garantirão um projeto bem-sucedido:

Painel de controle intuitivo : Interface fácil de usar para acompanhar tudo em um só lugar

: Interface fácil de usar para acompanhar tudo em um só lugar Campos personalizados : Permite que as equipes definam e sequenciem atividades específicas do projeto

: Permite que as equipes definam e sequenciem atividades específicas do projeto Descrições de tarefas e contingências : Espaço para adicionar detalhes e planejar o inesperado

: Espaço para adicionar detalhes e planejar o inesperado Recursos de colaboração : Bate-papo integrado para uma comunicação perfeita com a equipe

: Bate-papo integrado para uma comunicação perfeita com a equipe Listas de tarefas e priorização de tarefas : Ajuda a gerenciar várias tarefas com clareza

: Ajuda a gerenciar várias tarefas com clareza Desdobramento da fase do projeto : Útil para equipes como desenvolvedores de software, mostrando estágios como wireframing, codificação e testes

: Útil para equipes como desenvolvedores de software, mostrando estágios como wireframing, codificação e testes Dependências de tarefas: Adicione tarefas como criação de conteúdo, otimização de imagens e design de interface do usuário para melhorar a visibilidade entre as equipes

Modelos de cronograma de projeto para Excel

Para tornar as coisas muito mais fáceis, aqui está uma lista de modelos de cronograma de projeto para Excel para que você comece com o máximo de eficiência (e o mínimo de dores de cabeça).

1. Modelo de cronograma de projeto do Excel por Vertex42

Se você está procurando uma maneira simples e visualmente atraente de mapear seu projeto sem se envolver com as complexidades de um gráfico de Gantt, o modelo de cronograma de projeto do Excel da Vertex42 é perfeito.

Via Vertex42 Ao contrário dos gráficos de Gantt típicos, em que as descrições das tarefas estão localizadas à esquerda, este modelo permite que você insira os detalhes da tarefa diretamente no cronograma. Precisa que algo seja automatizado? Não se preocupe - confira o modelo de gráfico de Gantt deles para obter essa funcionalidade extra.

Aqui estão seus principais recursos:

Simples de usar : Sem instalação ou macros - apenas uma boa e velha planilha

: Sem instalação ou macros - apenas uma boa e velha planilha Boa compatibilidade : Compatível com o Excel 2007 e posteriores ou até mesmo com o Google Sheets

: Compatível com o Excel 2007 e posteriores ou até mesmo com o Google Sheets Personalizável : Planilhas semanais e mensais em branco para personalizar o cronograma do projeto como quiser

: Planilhas semanais e mensais em branco para personalizar o cronograma do projeto como quiser Ótima visão geral: Perfeito para aqueles momentos em que você deseja uma visão geral clara sem complicar demais as coisas

Ideal para: Coordenadores de projetos, gerentes de operações e analistas de negócios que buscam uma visão geral do projeto simples e sem complicações

2. Modelo de cronograma de projeto do Excel da TeamGantt

Com o modelo de cronograma de projeto em Excel da TeamGantt, você estabelecerá cronogramas, atribuirá recursos a cada tarefa do projeto e garantirá que tudo corra bem.

Via TeamGantt Veja por que esse modelo é um salva-vidas:

Mantenha-se no caminho certo : Cada tarefa é contabilizada, portanto, você não terá que se esforçar de última hora para cumprir os prazos. Entregue no prazo, sempre - porque quem gosta de surpresas?

: Cada tarefa é contabilizada, portanto, você não terá que se esforçar de última hora para cumprir os prazos. Entregue no prazo, sempre - porque quem gosta de surpresas? Prazos realistas : Ele o ajuda a definir prazos gerenciáveis, garantindo que sua equipe não fique sobrecarregada e consiga manter o ritmoequilíbrio entre vida pessoal e profissional Não há entregas perdidas : As entregas importantes não serão perdidas. Com cada tarefa claramente definida, é fácil manter todos na mesma página

: Ele o ajuda a definir prazos gerenciáveis, garantindo que sua equipe não fique sobrecarregada e consiga manter o ritmoequilíbrio entre vida pessoal e profissional

Além disso, esse modelo também permite que você personalize sua agenda, atribua recursos e atribua facilmente tarefas por dia ou semana. Isso garante que ninguém da sua equipe se perca no meio da confusão de responsabilidades.

Ideal para: Gerentes de projeto, planejadores de recursos e líderes de equipe que precisam manter tarefas, prazos e recursos alinhados

3. Modelo de cronograma de projeto do Excel pelo Excel X

Está se sentindo sobrecarregado com prazos iminentes e uma montanha de tarefas dispersas? O Modelo de Cronograma de Projeto do Excel do Excel X pode ser a sua solução se você for um fã de modelos simplistas que não são sobrecarregados com recursos.

Com esse modelo, você poderá rapidamente estabelecer cronogramas de projetos alocar recursos e simplificar sua tarefa do início ao fim.

Via Excel X Veja como:

Eficiência : Fornece uma estrutura clara para definir as tarefas do projeto, estabelecer cronogramas e evitar gargalos

: Fornece uma estrutura clara para definir as tarefas do projeto, estabelecer cronogramas e evitar gargalos Gerenciamento de recursos facilitado : Aloque recursos sem se comprometer demais

: Aloque recursos sem se comprometer demais Comunicação aprimorada : Compartilhe cronogramas com as partes interessadas para obter maior visibilidade

: Compartilhe cronogramas com as partes interessadas para obter maior visibilidade Minimização de riscos: Identifique proativamente os possíveis obstáculos e gerencie os riscos antes que eles inviabilizem seu projeto

Ideal para: Supervisores de projetos, coordenadores de equipes e diretores de operações que buscam uma ferramenta de agendamento de projetos simplificada e minimalista

4. Modelo de planejador de projeto Gantt do Microsoft 365

Você é um grande fã de rastreamento e monitoramento? O Gantt Project Planner Template do Microsoft 365 é uma ferramenta fantástica para rastrear e sincronizar as atividades do projeto.

Criado com base no modelo clássico de gráfico de Gantt, esse modelo usa uma representação visual simples para ajudá-lo a gerenciar seu projeto ao longo do tempo. Quer esteja lidando com um projeto pequeno ou grande, esse modelo de gráfico de Gantt do Excel mantém tudo organizado e é ótimo para iniciantes.

Via Microsoft 365 Veja por que esse modelo é indispensável:

100% personalizável : Altere facilmente o texto, as imagens e outros elementos para atender às necessidades específicas de seu projeto

: Altere facilmente o texto, as imagens e outros elementos para atender às necessidades específicas de seu projeto Gerenciamento visual de projetos : Insira datas de início, durações de tarefas e status para acompanhar o progresso em um piscar de olhos

: Insira datas de início, durações de tarefas e status para acompanhar o progresso em um piscar de olhos Responsabilidade da equipe : Compartilhe o cronograma com a sua equipe para garantir que os responsáveis pelas tarefas permaneçam no caminho certo

: Compartilhe o cronograma com a sua equipe para garantir que os responsáveis pelas tarefas permaneçam no caminho certo Adaptável a qualquer projeto : Funciona perfeitamente para projetos de curto e longo prazo, grandes ou pequenos

: Funciona perfeitamente para projetos de curto e longo prazo, grandes ou pequenos Liberdade criativa: Adicione fotos, gráficos, animações e muito mais para personalizar seu plano de projeto

Ideal para: Engenheiros de projeto, gerentes de programa e líderes de negócios que precisam de uma abordagem clara e visual para acompanhar as atividades do projeto

5. Modelo de linha do tempo de projeto do Excel por gerente de projeto

O Excel Project Timeline Template by the Project Manager simplifica o processo de planejamento e visualização do seu projeto do início ao fim. A melhor parte é que ele converte automaticamente os dados do seu projeto em tarefas, datas de início e datas de término em uma linha do tempo visual.

Via gerente de projetos Você pode obter o seguinte com esse modelo:

Gerenciamento de tarefas facilitado : Divida seu projeto em tarefas gerenciáveis e insira-as no modelo para uma organização clara

: Divida seu projeto em tarefas gerenciáveis e insira-as no modelo para uma organização clara Atualizações automáticas da linha do tempo : Insira as datas de vencimento e a linha do tempo refletirá automaticamente todas as alterações

: Insira as datas de vencimento e a linha do tempo refletirá automaticamente todas as alterações Cálculo de duração : O modelo calcula o tempo entre as datas de início e término de cada tarefa

: O modelo calcula o tempo entre as datas de início e término de cada tarefa Cronograma visual do projeto: O modelo gera um gráfico de barras empilhadas que funciona de forma semelhante a um gráfico de Gantt, oferecendo uma representação visual clara da linha do tempo do seu projeto

Esse modelo é perfeito para gerentes de projeto, mas também pode envolver membros da equipe e partes interessadas.

Ideal para: Gerentes de projetos, coordenadores de tarefas e partes interessadas que necessitam de cronogramas de projetos e gerenciamento de tarefas em tempo real

6. Modelo de plano de projeto do Excel por Analysistabs

Às vezes, é preciso trocar a facilidade de uso por um modelo abrangente. Bem, não com o undefined . Ele é indispensável para qualquer gerente de projeto que queira simplificar as tarefas, os cronogramas e a coordenação da equipe.

Esse modelo combina um gráfico de Gantt com um painel simples, ajudando-o a planejar, programar e acompanhar o andamento do projeto em um único lugar. Isso o torna especialmente útil para gerenciar grandes projetos com vários participantes.

Via Analysistabs Veja por que esse modelo é útil:

Gráfico de Gantt incorporado : Não há necessidade de criar umGráfico de Gantt - este modelo já tem um integrado para acompanhar visualmente o progresso da tarefa

: Não há necessidade de criar umGráfico de Gantt - este modelo já tem um integrado para acompanhar visualmente o progresso da tarefa Grade de tarefas personalizável : Insira facilmente tarefas, atribua recursos e monitore os cronogramas do projeto

: Insira facilmente tarefas, atribua recursos e monitore os cronogramas do projeto Controles interativos : Recursos como uma barra de rolagem permitem que você navegue pelas datas do projeto e verifique o progresso ao longo do tempo

: Recursos como uma barra de rolagem permitem que você navegue pelas datas do projeto e verifique o progresso ao longo do tempo Campos de tarefas abrangentes : Rastreie tudo, desde IDs de tarefas, descrições e datas de início e término

: Rastreie tudo, desde IDs de tarefas, descrições e datas de início e término Rastreamento de progresso: Barras codificadas por cores indicam as porcentagens de conclusão das tarefas, facilitando a visualização de onde você está adiantado ou atrasado no cronograma

Ideal para: Gerentes de projeto sênior, gerentes de portfólio e líderes de projeto que gerenciam grandes projetos com cronogramas complexos e vários participantes

Limitações do uso do Excel para cronogramas de projetos

Em muitos casos, o Excel pode ser seu companheiro de confiança para processar números e organizar dados. No entanto, ele tem desvantagens significativas que não podem ser ignoradas.

1. Recursos limitados de colaboração

Excel e trabalho em equipe nem sempre combinam bem. Sem colaboração em tempo real, sua equipe pode trabalhar em versões desatualizadas, o que leva a falhas de comunicação e atrasos. Imagine lançar um produto enquanto todos estão presos em versões diferentes - caos!

2. Manuseio inadequado de grandes conjuntos de dados

O Excel não gosta de conjuntos de dados enormes. Se você gerencia centenas de tarefas e recursos, espere tempos de carregamento lentos e uma ocasional falha de arquivo.

3. Falta de recursos de gerenciamento de projetos

O Excel é ótimo para organizar dados, mas carece de ferramentas essenciais de gerenciamento de projetos, como rastreamento de problemas, gerenciamento de riscos ou alocação de recursos. Isso faz com que seja uma dor de cabeça trabalhar em projetos com vários membros da equipe.

4. Vulnerabilidade a erros humanos

Esse é um grande problema - um único erro de digitação no Excel pode levar a um desastre. Esqueça uma fórmula ou calcule mal um orçamento; de repente, os dados financeiros do seu projeto estão em um estado deplorável. Não há redes de segurança incorporadas - apenas você, suas fórmulas e muita pressão.

5. Ferramentas limitadas de rastreamento visual de projetos

Precisa visualizar as linhas do tempo ou as dependências do projeto? As tabelas e os gráficos básicos do Excel não estão à altura do desafio, o que torna o acompanhamento de projetos complexos um desafio. Está procurando gráficos de Gantt e quadros Kanban? O Excel não oferece suporte nativo a eles.

6. Ausência de recursos de automação

Atualizar manualmente os status do projeto? Não é o ideal. O Excel não tem os recursos de automação para simplificar tarefas repetitivas, como geração de relatórios ou atualizações de status.

7. Segurança inadequada para dados confidenciais

Se você estiver gerenciando dados confidenciais no Excel, deverá tomar precauções extras. Os dados do seu projeto podem estar em risco se não houver criptografia adequada ou controles de acesso do usuário.

8. Integração limitada com outras ferramentas

Precisa de integração com sistemas de inventário ou software de gerenciamento de projetos? Você também não encontrará nenhuma integração com um clique.

9. Escalabilidade limitada

À medida que seus projetos crescem, o Excel se esforça para acompanhá-los. Para empresas em expansão, o gerenciamento de projetos complexos e de várias fases com o Excel consome muito mais tempo do que o ideal.

10. Falta de suporte dedicado

O Excel não oferece suporte dedicado ao gerenciamento de projetos nem atualizações regulares para melhorar a funcionalidade. Se você se deparar com um obstáculo, não há um help desk focado em projetos para ligar. Você precisa resolver o problema sozinho. As ferramentas especializadas de gerenciamento de projetos, por outro lado, oferecem atualizações e suporte adaptados às suas necessidades.

Modelos alternativos de cronograma de projeto

Então, o que é um alternativa ao Excel ? Onde você pode encontrar uma plataforma com todos os recursos do Excel, mas sem as limitações?

Diga olá para ClickUp !

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que simplifica o agendamento de projetos, permitindo que as equipes criem tarefas, definam prazos, atribuam responsabilidades e acompanhem o progresso em tempo real, tudo em um único lugar.

Ele oferece recursos como priorização de tarefas, linhas do tempo e gráficos de Gantt para garantir que os projetos permaneçam dentro do cronograma e organizados. Parece bom? Aqui estão os melhores modelos do ClickUp que o ajudarão a gerenciar seus projetos como um profissional:

1. Modelo de cronograma de projeto do ClickUp

Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

A Modelo de cronograma de projeto ClickUp é uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os seus projetos em um só lugar. Seja você um iniciante ou um profissional experiente, esse modelo pronto para uso e totalmente personalizável o ajuda a acompanhar os projetos ativos e recebidos.

Veja por que esse modelo é um salva-vidas:

Organize tarefas e prazos : Mantenha todos os seus projetos sob controle com listas de tarefas e cronogramas detalhados

: Mantenha todos os seus projetos sob controle com listas de tarefas e cronogramas detalhados Visualize o progresso : Use cronogramas codificados por cores e gráficos de Gantt para ver rapidamente como o seu projeto está se desenvolvendo

: Use cronogramas codificados por cores e gráficos de Gantt para ver rapidamente como o seu projeto está se desenvolvendo Lembretes automatizados: Fique por dentro de suas tarefas com alertas e lembretes computadorizados para garantir que os prazos sejam cumpridos

Ideal para: Gerentes de projetos, gerentes de operações e diretores de programas que precisam manter os projetos em dia

2. Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos ClickUp

Simplifique o planejamento e a execução do seu projeto com o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp

Gerenciar projetos pode ser um desafio, mas as coisas são diferentes com o Modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp . Primeiro, esse modelo rico em recursos e totalmente personalizável facilita o planejamento, a organização e a visualização de seus projetos do início ao fim.

Em segundo lugar, com recursos como status personalizados (Concluído, Em andamento, Atrasado, etc.), campos personalizados (Colaboradores, Líder, Nível do problema, etc.) e recursos de controle de tempo, o modelo de cronograma de gerenciamento de projetos do ClickUp mantém seu projeto dentro do prazo e do orçamento.

E tem mais:

Crie um cronograma de projeto claro : Mantenha sua equipe informada sobre o progresso e quaisquer alterações

: Mantenha sua equipe informada sobre o progresso e quaisquer alterações Organize as tarefas de forma eficaz : Estruture seu projeto em listas acionáveis, acompanhe o progresso, estabeleça metas

: Estruture seu projeto em listas acionáveis, acompanhe o progresso, estabeleça metas Manter-se no caminho certo : Notifique automaticamente a sua equipe quando os prazos estiverem se aproximando, garantindo que as tarefas sejam concluídas no prazo e dentro do orçamento.

: Notifique automaticamente a sua equipe quando os prazos estiverem se aproximando, garantindo que as tarefas sejam concluídas no prazo e dentro do orçamento. Acompanhe o progresso visualmente: Use visualizações personalizadas, como gráficos de Gantt, cronogramas e quadros de status, para monitorar o status do projeto e ajustá-lo conforme necessário

Ideal para: Coordenadores de projetos, líderes de PMO e gerentes seniores responsáveis pela supervisão de projetos de grande escala

3. Modelo de plano de trabalho do projeto ClickUp

Modelo de plano de trabalho simples do ClickUp

Você já chegou na metade de um projeto e percebeu que seu cronograma estava um pouco otimista? O Projeto ClickUp o ClickUp Project /%href/, modelo de plano de trabalho, ajuda a evitar aquela confusão incômoda, mantendo tudo nos trilhos desde o primeiro dia.

Esse modelo totalmente personalizável permite planejar, visualizar e gerenciar todo o ciclo de vida do projeto - seja uma pequena atividade paralela ou uma grande iniciativa em toda a empresa.

Aqui estão os recursos de que você desfruta:

Defina metas e cronogramas realistas : Planeje cada etapa com metas claras, para não acabar comendo mais do que pode mastigar

: Planeje cada etapa com metas claras, para não acabar comendo mais do que pode mastigar Organize as tarefas com eficiência : Atribua responsabilidades com facilidade e mantenha sua equipe em movimento sem problemas

: Atribua responsabilidades com facilidade e mantenha sua equipe em movimento sem problemas Acompanhe o progresso em tempo real: Monitore os marcos e ajuste-os conforme necessário, garantindo que o projeto permaneça no rumo certo

Ideal para: Engenheiros de projeto, líderes de equipe e Scrum Masters que monitoram o progresso e ajustam os cronogramas

4. Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Obtenha uma compreensão clara da linha do tempo de seu projeto usando este modelo para traçar todas as principais atividades

Você conhece aquela sensação de estar equilibrando muitas tarefas. Bem, ter uma visão panorâmica pode evitar que as coisas desmoronem. A Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp está de olho em você!

Ele é perfeito para traçar as principais atividades do projeto, destacar os marcos e garantir que a sua equipe cumpra os prazos sem o estresse de fazer tudo manualmente.

Veja por que você precisa desse modelo:

Visualize todo o seu projeto : Crie um quadro branco transparente e interativo para ver tudo, desde as tarefas até os marcos, em um só lugar

: Crie um quadro branco transparente e interativo para ver tudo, desde as tarefas até os marcos, em um só lugar Personalize com facilidade : Personalize o cronograma de seu projeto com tarefas, durações, dependências e muito mais

: Personalize o cronograma de seu projeto com tarefas, durações, dependências e muito mais Rastreie e ajuste: Mantenha-se flexível e faça atualizações em tempo real para manter o projeto em andamento

Ideal para: Gerentes de produto, diretores de criação e designers de UX/UI que precisam de uma abordagem visual para mapear os marcos do projeto

5. Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Às vezes, desenvolver um novo produto ou expandir seus negócios é como atravessar um campo minado de desafios inesperados. Os Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp está aqui para ajudá-lo a navegar no terreno complicado do desenvolvimento de produtos.

Quer esteja lançando algo novo ou refinando sua linha atual, este modelo mantém seu projeto no caminho certo.

Veja por que esse modelo é indispensável:

Gerenciamento visual de tarefas : As linhas do tempo interativas facilitam o acompanhamento do progresso

: As linhas do tempo interativas facilitam o acompanhamento do progresso Colaboração fácil : Os membros da equipe e as partes interessadas podem ficar em sincronia com atualizações em tempo real e recursos de colaboração

: Os membros da equipe e as partes interessadas podem ficar em sincronia com atualizações em tempo real e recursos de colaboração Lembretes automatizados : Mantenha-se em dia com os prazos e certifique-se de que nenhuma tarefa seja esquecida

: Mantenha-se em dia com os prazos e certifique-se de que nenhuma tarefa seja esquecida Status personalizados : Acompanhe o progresso com status como "Concluído", "Em andamento", "Precisa de informações" e outros

: Acompanhe o progresso com status como "Concluído", "Em andamento", "Precisa de informações" e outros Campos personalizados : Gerencie seu projeto com campos como "Stage" (Estágio), "Estimated Duration" (Duração estimada), "Remarks" (Observações) e outros para visualizar seu processo de desenvolvimento

: Gerencie seu projeto com campos como "Stage" (Estágio), "Estimated Duration" (Duração estimada), "Remarks" (Observações) e outros para visualizar seu processo de desenvolvimento Recursos voltados para o gerenciamento de projetos: Fique por dentro de tudo com recursos como listas de verificação, marcação e avisos de dependência

Ideal para: Engenheiros de desenvolvimento de software, proprietários de produtos e chefes de engenharia que gerenciam lançamentos de produtos ou expansão de negócios

6. Modelo de linha do tempo do projeto criativo ClickUp

Modelo de quadro branco de linha do tempo de projeto do ClickUp

Seus projetos criativos poderiam ser mais estruturados para evitar problemas de última hora? Nesse caso, o Modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp salva o dia!

Quer esteja criando um site ou lançando um novo produto, este modelo ajuda a organizar tudo para que você possa se concentrar na parte mais importante: a criação.

Veja por que esse modelo é indispensável para as equipes de criação:

Visualize a linha do tempo do seu projeto : Do conceito à conclusão, esse modelo oferece uma visão panorâmica de todos os estágios e marcos

: Do conceito à conclusão, esse modelo oferece uma visão panorâmica de todos os estágios e marcos Acompanhe o progresso em tempo real : Visualizações flexíveis ajudam a monitorar cada etapa e a fazer ajustes rápidos

: Visualizações flexíveis ajudam a monitorar cada etapa e a fazer ajustes rápidos Organize tarefas e recursos: Divida seu projeto em etapas gerenciáveis e mantenha sua equipe alinhada

Ideal para: Diretores de criação, estrategistas de conteúdo e designers gráficos que organizam projetos criativos complexos

7. Modelo de linha do tempo ClickUp Gantt

Modelo de linha de tempo de Gantt do ClickUp

Já tentou gerenciar um projeto com tantas partes móveis que parece que você está girando pratos? O Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp é a sua opção para visualizar tarefas, cronogramas e dependências em um único lugar, para que você possa parar de girar e começar a acompanhar facilmente.

Veja como esse modelo funciona:

Crie e ajuste tarefas sem problemas : Use barras de linha do tempo que se atualizam automaticamente à medida que você avança

: Use barras de linha do tempo que se atualizam automaticamente à medida que você avança Organize projetos sem esforço : Agrupe as tarefas em projetos e ajuste as linhas do tempo conforme necessário, sem esforço

: Agrupe as tarefas em projetos e ajuste as linhas do tempo conforme necessário, sem esforço Acompanhe o progresso visualmente: Os status das tarefas codificados por cores ajudam você a ver exatamente onde cada projeto está em um piscar de olhos

Ideal para: Gerentes de operações, gerentes de programas e diretores executivos que acompanham projetos de longo prazo com várias dependências

8. Modelo de programação da equipe ClickUp

Modelo de calendário de programação da equipe do ClickUp

Você gostaria de ter uma visão clara de quem está fazendo o quê, sem precisar fazer check-ins constantes? O Modelo de programação da equipe do ClickUp oferece clareza instantânea, permitindo que você veja a carga de trabalho da sua equipe em um instantâneo.

Diga adeus ao caos e olá para uma carga de trabalho de equipe perfeitamente equilibrada!

Três motivos pelos quais você deve explorar esse modelo agora mesmo:

Visualize e planeje cargas de trabalho : Sincronize tarefas com calendários do mundo real para garantir que cada membro da equipe permaneça no caminho certo

: Sincronize tarefas com calendários do mundo real para garantir que cada membro da equipe permaneça no caminho certo Alinhe as tarefas aos membros da equipe : Atribua tarefas com clareza, mantendo uma visão completa da carga de trabalho de todos

: Atribua tarefas com clareza, mantendo uma visão completa da carga de trabalho de todos Mantenha-se organizado: Veja rapidamente quem está fazendo o quê e quando, facilitando a colaboração

Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de recursos e coordenadores de RH que equilibram as cargas de trabalho e acompanham o progresso da equipe

Clique, relógio, pronto: Economize tempo com os modelos do ClickUp

Você sabia que 81% das empresas dependem de planilhas, mas um número impressionante de 94% delas contêm erros ? Além disso, a criação e a manutenção de planilhas podem consumir até 50% do seu tempo.

Ainda está pensando em usar o Excel para o gerenciamento de projetos?

O Excel tem seu lugar no mundo, mas quando se trata de gerenciamento de projetos, você precisa de algo mais poderoso e intuitivo. Entre no ClickUp, o divisor de águas para seus projetos.

Certamente, você já está familiarizado com a vasta gama de modelos do ClickUp, mas isso é apenas o começo. Com recursos como automação alimentada por IA, colaboração em tempo real e a capacidade de transformar chats, conversas e comentários em tarefas acionáveis, o ClickUp leva a produtividade a um nível totalmente novo. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje e economize tempo como nunca antes!