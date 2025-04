20 estatísticas de engajamento de funcionários para impulsionar o crescimento organizacional

Funcionários engajados são a espinha dorsal de uma empresa próspera. 🚀

Uma força de trabalho motivada, proativa e investida é um ativo que coloca sua empresa no caminho do sucesso a longo prazo.

Apesar do recente impulso em direção à centralização e ao envolvimento dos funcionários, muitas empresas ainda não atingiram o objetivo. Em geral, isso ocorre porque elas ignoram o ponto de atividades de envolvimento dos funcionários .

Vamos deixar que os números contem o resto da história. Aqui estão algumas estatísticas reveladoras sobre o envolvimento dos funcionários para ajudar a criar uma cultura de trabalho positiva com funcionários motivados e comprometidos. 📊

O que é engajamento do funcionário?

O envolvimento do funcionário é o nível de comprometimento emocional que os funcionários sentem em relação à organização, sua missão, metas, valores e suas funções dentro dela.

Os funcionários engajados não trabalham apenas pelo salário, mas estão genuinamente interessados em contribuir para o sucesso do negócio.

Esse envolvimento se traduz em melhor moral, maior produtividade e ação colaborativa.

Por exemplo: Maya, a chefe de desenvolvimento de produtos de uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, percebe que o moral de sua equipe está caindo após meses de prazos de alta pressão. Para lidar com isso, ela introduz check-ins regulares para discussões abertas, inicia as "Sextas-feiras de reconhecimento dos colegas" e oferece horários de trabalho flexíveis para ajudar a equipe a recarregar as baterias e trabalhar em seu próprio ritmo.

Essas iniciativas aumentam rapidamente o moral, melhoram a colaboração e reduzem o esgotamento. A abordagem proativa da Maya para promover uma cultura de trabalho positiva e envolvente leva a uma maior produtividade e retenção da equipe, mostrando que o verdadeiro envolvimento vem da criação de um ambiente em que os funcionários se sentem valorizados. 🌱

Benefícios do alto engajamento dos funcionários

O aumento da taxa de envolvimento dos funcionários traz vários benefícios. Vamos dar uma olhada em alguns deles:

Aumento do foco: Aumenta a produtividade, ajudando esses funcionários a superar seus colegas, pois eles se concentram melhor no trabalho

Aumenta a produtividade, ajudando esses funcionários a superar seus colegas, pois eles se concentram melhor no trabalho Diminuição das taxas de burnout : Reduz a sensação de sobrecarga, promove emoções positivas e diminui os níveis de estresse. Quase 40% dos funcionários engajados enfrentam menos burnout em comparação com os demais, pois têm níveis mais altos de emoções positivas

: Reduz a sensação de sobrecarga, promove emoções positivas e diminui os níveis de estresse. Quase 40% dos funcionários engajados enfrentam menos burnout em comparação com os demais, pois têm níveis mais altos de emoções positivas Imagem positiva da marca : Cultiva a motivação, promove um ambiente de apoio e melhora a reputação da empresa

: Cultiva a motivação, promove um ambiente de apoio e melhora a reputação da empresa Colaboração eficaz: Estimula a inovação, incentiva o compartilhamento de ideias e fortalece o trabalho em equipe

20 Estatísticas de engajamento de funcionários

Vamos nos aprofundar nas 20 principais estatísticas sobre o envolvimento dos funcionários que o ajudarão a tomar decisões bem informadas, para que você aproveite ao máximo seus benefícios! 🤝

77% **dos funcionários globais se sentem desmotivados no trabalho

Isso indica que apenas cerca de 23% dos funcionários estão engajados ou não estão ativamente desengajados no trabalho. Um número tão baixo de funcionários ativamente engajados causa uma queda na produtividade, reduz o moral e aumenta a probabilidade de os funcionários saírem com frequência.

Aqui está uma maneira de reduzir esse percentual em sua empresa.

Pesquisa sobre o envolvimento dos funcionários

Embora existam várias abordagens para lidar com esse problema, as empresas precisam buscar soluções eficazes para otimizar o envolvimento.

Algumas das principais ofertas desse modelo incluem:

Rastrear métricas de envolvimento para identificar os pontos fortes e as áreas de melhoria dos funcionários

Personalizar pesquisas de envolvimento para capturar parâmetros específicos relacionados ao trabalho, à cultura etc.

Analisar os resultados com recursos de relatório incorporados para desenvolver planos de ação direcionados

Modelos como esses adicionam estrutura à forma como as empresas envolvem sua força de trabalho e conquistam os funcionários ativamente desengajados.

2. As estratégias de envolvimento dos funcionários conduzidas pelo RH melhoram os resultados ao

49% A falta de engajamento dos funcionários é uma dor de cabeça organizacional generalizada, e a solução desse problema exige uma abordagem concertada e de cima para baixo. Veja por que as iniciativas de envolvimento dos funcionários conduzidas pelo RH têm um impacto exponencial: veja como aumentar os níveis de envolvimento em 49%!

As equipes de RH aproveitam análise da força de trabalho plataformas para realizar uma análise SWOT em toda a empresa.

Ao mesmo tempo, eles empregam software de envolvimento do funcionário soluções para adaptar programas de envolvimento que satisfaçam as necessidades dos funcionários e a cultura da empresa. Essa estratégia dupla permite que o departamento de RH identifique as áreas problemáticas e resolva esses desafios de forma proativa.

Como resultado, eles têm um impacto maior do que tentativas esporádicas e isoladas em nível de equipe ou departamento!

3. As empresas com uma força de trabalho altamente engajada notam uma

21% **Salto na lucratividade

Uma força de trabalho altamente engajada contribui diretamente para o sucesso dos negócios. Essa correlação faz sentido, considerando que os funcionários engajados investem mais em seu trabalho e contribuem de forma significativa para a construção de um ambiente de trabalho positivo.

Isso leva a um melhor desempenho organizacional, o que maximiza a lucratividade e melhora o resultado final.

Na verdade, as estatísticas sobre o envolvimento dos funcionários revelam que ele surgiu como um diferencial importante nos lucros por ação (EPS) desde a recuperação econômica de 2009. As empresas com forças de trabalho engajadas ganharam e aumentaram seu EPS em um ritmo mais rápido do que suas equivalentes no setor.

Esses lucros só são possíveis com a otimização eficaz do processo de engajamento.

Rastreie o desempenho dos funcionários e simplifique as informações com o ClickUp para recursos humanos

Embora tenha várias funções, o uso do ClickUp para recursos humanos é a porta de entrada para o alto envolvimento dos funcionários. Crie um hub centralizado para rastrear o desempenho e o envolvimento dos funcionários para um melhor alinhamento de sua força de trabalho.

Simplifique o processo de candidatura da sua empresa com modelos, automação e status personalizados para economizar tempo. Essas soluções de engajamento preparam seus novos contratados e funcionários existentes para o sucesso, gerando maiores lucros para a empresa!

4. Funcionários engajados aumentam a produtividade no local de trabalho

22% Unidades de negócios altamente engajadas contribuem para um aumento de 22% na produtividade da força de trabalho. Isso acontece quando os funcionários se sentem conectados ao seu trabalho e à missão da empresa. Como resultado, eles se esforçam mais em seu trabalho e demonstram maior eficiência em suas tarefas diárias.

Rastreie e meça o progresso de uma equipe altamente engajada com o ClickUp

As empresas podem aproveitar esse aumento de produtividade usando ferramentas de controle de produtividade dos funcionários para definir metas claras, acompanhar o progresso diário e manter a transparência em todas as tarefas. O sistema resultante de responsabilidade e colaboração oferece um impulso adicional à produtividade e ao envolvimento da força de trabalho.

5. O desengajamento dos funcionários custa à economia global um valor estimado de

US$ 8,8 trilhões anualmente

Os funcionários não engajados geralmente contribuem minimamente e consomem recursos. Quando se leva em conta a falta de entusiasmo, a diminuição do desempenho, a perda de produtividade e o absenteísmo, a perda cumulativa decorrente do desengajamento dos funcionários pode chegar a incríveis US$ 8,8 trilhões por ano!

O esgotamento financeiro afeta empresas de todos os portes. No entanto, as organizações podem reverter esse quadro implementando estratégias de envolvimento dos funcionários, como o feedback regular, pesquisas de satisfação programas de reconhecimento de funcionários e iniciativas de desenvolvimento profissional.

Ao mesmo tempo, as empresas precisam criar uma cultura de trabalho que priorize o bem-estar dos funcionários e um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

6. Equipes altamente engajadas veem um

81% **Diferença no absenteísmo

As empresas com forte envolvimento dos funcionários registram uma queda de 81% no absenteísmo. Afinal de contas, o envolvimento dos funcionários envolve o apoio à saúde física e mental de seus funcionários.

As estratégias de envolvimento dos funcionários podem incluir o gerenciamento eficaz da carga de trabalho, horários de trabalho flexíveis, foco no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, trabalho colaborativo, etc., para ajudar os funcionários a se tornarem mais aptos a lidar com cargas de trabalho e estresse sem sofrer esgotamento.

Essa abordagem holística de seu bem-estar melhora a satisfação no trabalho e as taxas de comparecimento. Os funcionários ficam menos propensos a tirar dias de licença médica e mais empenhados em comparecer regularmente.

7. A taxa de rotatividade de funcionários é

43% **menor nas empresas que priorizam o engajamento dos funcionários

Os funcionários altamente engajados são 87% menos provável de deixar o emprego, que é o próximo em nossa lista de estatísticas de envolvimento dos funcionários - melhorar o envolvimento dos funcionários reduz a rotatividade em até 43%. Isso ocorre porque os funcionários engajados têm um senso maior de conexão e lealdade com as metas da empresa.

A satisfação no trabalho resultante torna menos provável que eles se demitam, permitindo que sua empresa retenha talentos por mais tempo. A retenção de funcionários faz com que as organizações economizem muito dinheiro que, de outra forma, seria destinado ao recrutamento, à integração e ao treinamento de novas contratações.

Dica profissional: Use as estatísticas de envolvimento dos funcionários para estabelecer referências realistas que reflitam os padrões do setor. Dessa forma, você pode acompanhar o progresso da sua organização ao longo do tempo e definir metas mensuráveis para melhorias. 🔍

33% **dos funcionários citam o tédio como o principal motivo para sair do emprego

O tédio é um dos principais fatores que resultam na rotatividade de funcionários. De fato, 33% dos funcionários o citam como o principal motivo para deixar um emprego! Adicionar um novo desafio de tempos em tempos pode manter os funcionários engajados e inspirados.

Isso manterá seus funcionários atentos e evitará que eles se sintam sem inspiração ou subutilizados. Um trabalho novo e empolgante capta o interesse deles, tornando-os menos propensos a buscar desafios semelhantes ou a considerar oportunidades em um novo emprego.

Considere investir em software de pesquisa com funcionários para avaliar os níveis de satisfação dos funcionários.

Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

Com o Modelo de feedback do funcionário do ClickUp com o ClickUp, você pode saber o que seus funcionários pensam sobre seus cargos ou incentivá-los a sugerir mudanças que gostariam de ver.

Aqui estão alguns de seus principais recursos:

Oferece uma plataforma para que os funcionários apresentem suas ideias para que os gerentes vejam e entendam

Aprimora a comunicação entre os funcionários para melhorar a colaboração e o reconhecimento no local de trabalho

Obter uma ideia clara sobre os sentimentos dos funcionários e promover uma cultura de mudança e positividade

Esses modelos permitem que os funcionários enviem suas ideias e, com base no feedback deles, você pode integrar desafios que eles gostarão.

9. Os trabalhadores que fazem pausas regularmente têm

13% **Maior produtividade

As pausas regulares permitem que os funcionários se reiniciem, se atualizem e retornem às tarefas com uma mentalidade renovada. Diante disso, não é de surpreender que fazer intervalos aumente a produtividade dos funcionários em 13%!

Pomodoro é uma ótima técnica para trabalhar em intervalos. Ela incentiva os usuários a fazer pausas curtas e estruturadas após períodos de trabalho intenso para alcançar um novo patamar de produtividade.

Tente Intervalos de trabalho Pomodoro para gerenciar seu tempo de forma eficaz. Programe esses intervalos de trabalho com base em suas preferências e estilos de trabalho para manter o foco ideal sem se esgotar.

10. O feedback rápido melhora o desempenho e a motivação dos funcionários em quase

4x O feedback rápido e construtivo melhora o desempenho e a motivação dos funcionários em quase quatro vezes (3,6 vezes, se você for exigente). Para facilitar isso, as empresas devem investir em treinamento de gerentes que se concentre em fornecer feedback de forma empática e objetiva.

Além disso, isso deve ser combinado com a entrega de feedback instantâneo, claro e contextual para reduzir a incerteza e permitir a correção rápida do curso.

Para isso, considere usar software de feedback.

Participe de conversas ou feedbacks envolventes e significativos usando o ClickUp

Por exemplo, Bate-papo do ClickUp é uma ótima maneira de compartilhar feedback direto em tempo real. Mantenha-se conectado com suas equipes com o ClickUp, que integra projetos, tarefas e documentos para obter feedback detalhado em qualquer lugar.

Como alternativa, use o recurso de comentários ou @menções para se comunicar de forma assíncrona e com contexto.

Garanta aos funcionários que suas vozes são importantes 👏

Essas estatísticas de envolvimento dos funcionários servem como bons lembretes para os líderes e chefes de departamento criarem as condições certas para aumentar o envolvimento dos funcionários. Isso começa com a compreensão de se os membros da sua equipe se sentem valorizados e apoiados.

Depois de coletar o feedback, mostre aos seus funcionários que o feedback deles influencia diretamente as mudanças positivas, ajudando-os a se sentirem vistos e apreciados como colaboradores essenciais para o crescimento da empresa.

**6 de 10 funcionários **sentem-se mais engajados e motivados quando reconhecidos pelos gerentes

Cerca de 60% dos funcionários buscam o reconhecimento dos líderes ou gerentes da organização. O reconhecimento das realizações e contribuições individuais ou da equipe ajuda muito a plantar as sementes da motivação.

Uma simples mensagem de agradecimento ao funcionário faz a diferença no desenvolvimento da lealdade e no aumento do moral.

Ferramentas de gerenciamento de tarefas permitem definir lembretes automáticos que levam os gerentes e executivos a compartilhar mensagens de incentivo e comemorar marcos, garantindo que nenhum esforço ou conquista passe despercebido!

Comemore as pequenas vitórias 🥳 O reconhecimento de pequenas conquistas ajuda os funcionários a se sentirem valorizados e reconhecidos. Comemore regularmente as realizações individuais ou da equipe para reforçar uma cultura de trabalho positiva em que todo esforço conta.

12.

94% **dos funcionários estão mais envolvidos se as empresas investirem em seu crescimento profissional

Essa é uma das estatísticas de envolvimento dos funcionários que parece mais intuitivamente óbvia. As empresas que investem no crescimento profissional e pessoal de seus funcionários observam níveis mais altos de engajamento e retenção de funcionários.

Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp

Considere a possibilidade de usar o Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp que adota uma abordagem mais holística para o desenvolvimento dos funcionários. Ele permite que os gerentes:

Criem planos de desenvolvimento personalizados que se alinhem às metas dos funcionários

Acompanhar o progresso e agendar check-ins regulares

Vincular o crescimento profissional aos objetivos da empresa

Criar uma cultura de avanço na carreira e aprendizado contínuo

O modelo permite que você ofereça oportunidades de avanço na carreira e atenda às expectativas dos funcionários.

Incentivar o crescimento pessoal 🚀

Apoie as metas de carreira dos funcionários com oportunidades de aprendizado, workshops ou programas de orientação. Ajudá-los a crescer dentro da empresa mostra que você está empenhado no sucesso deles como indivíduos, não apenas como funcionários.

13. Forças de trabalho engajadas ganham

10% Índices mais altos de satisfação do cliente

O sucesso de uma empresa não é apenas uma medida de sua receita ou lucratividade. Ele também inclui variáveis externas, como a percepção que os clientes têm da organização.

As empresas que se concentram na formação de equipes engajadas testemunham um aumento de 10% nos índices de satisfação do cliente. Os funcionários engajados têm maior probabilidade de prestar um atendimento superior ao cliente, manter relacionamentos positivos com os clientes e responder proativamente aos problemas.

Eles se conectam com a missão e a visão da empresa, que se refletem em suas comunicações com os clientes. O resultado é um melhor atendimento ao cliente, rico em cuidado, conforto e preocupação. Isso fortalece o valor e a fidelidade da marca e proporciona uma vantagem competitiva no mercado.

14. Os funcionários que têm um "melhor amigo" no trabalho são

2.5x .) **maior probabilidade de estar engajado

Embora possamos separar nossas vidas profissional e pessoal, sempre precisamos de alguma forma de companheirismo no trabalho. Nesse sentido, os funcionários que têm um melhor amigo no trabalho têm 2,5 vezes mais chances de permanecerem engajados e comprometidos com sua função.

Isso ilustra como ter uma forte conexão social no trabalho é um fator essencial para o envolvimento do funcionário.

Cultivar a camaradagem no local de trabalho melhora a colaboração e o moral. Reunir as equipes é ainda mais crucial em um ambiente de trabalho remoto e híbrido, que é mais propenso ao isolamento.

Crie laços com a equipe 🤗

Estatísticas de engajamento de funcionários como esta mostram como os laços de equipe são cruciais! Você pode promover o espírito de equipe organizando atividades de formação de equipe, coffee breaks virtuais ou encontros presenciais. Conexões de equipe mais fortes podem aumentar a colaboração e fazer com que os funcionários se sintam mais enraizados na cultura da empresa.

77% **dos funcionários relatam níveis mais altos de produtividade quando trabalham em casa

Impressionantes 77% dos trabalhadores remotos registram níveis de produtividade mais altos do que os funcionários locais. O aumento da produtividade pode ser devido a menos distrações no escritório, horários de trabalho flexíveis e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Uma cultura de trabalho híbrido veio para ficar, e as empresas devem tornar o trabalho remoto parte de sua cultura.

Dito isso, o problema do desinteresse é maior entre os trabalhadores remotos, graças ao isolamento e à falta de conexão humana que o acompanha.

16.

95% **dos funcionários sofrem de fadiga em reuniões por vídeo

O aumento alarmante das reuniões virtuais fez com que 95% dos funcionários sofressem de fadiga em reuniões por vídeo. O fluxo constante de comunicação digital, especialmente quando os participantes precisam manter suas câmeras ligadas, afeta negativamente a saúde mental.

Isso resulta em exaustão, esgotamento e desinteresse. Também não podemos nos esquecer de que as reuniões virtuais frequentes prejudicam a produtividade, principalmente quando os funcionários não têm intervalos ou flexibilidade suficientes. As empresas devem fazer esforços intencionais para manter os funcionários remotos engajados .

Ferramentas de visualização de calendário ajudam a manter os cronogramas, definir expectativas claras e definir lembretes para que as reuniões virtuais não sejam tão cansativas.

17.

85% **dos funcionários se sentem engajados quando as comunicações internas são eficazes

A comunicação interna eficaz é a força vital do alto envolvimento dos funcionários. Um plano de comunicação interna eficaz facilita o fluxo transparente de informações, fortalece a confiança, estabelece a colaboração e cultiva um senso de pertencimento.

Modelo de comunicação interna do ClickUp

Use Modelo de comunicação interna do ClickUp para agilizar esse processo. Ele ajuda a:

Estabelecer canais de comunicação consistentes entre equipes e departamentos

Estabelecer cronogramas de comunicação e atualizações regulares

Rastrear tarefas e atribuições de comunicação

Melhorar o alinhamento da equipe e reduzir os silos de informações

Um plano de comunicação interna bem elaborado mantém todos os funcionários locais e remotos informados.

18. Organizações com foco no testemunho de DEI

31% **Funcionários mais felizes

O comprometimento com os princípios de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) amplia a voz dos funcionários . Quando seus funcionários se sentirem ouvidos e valorizados, eles se sentirão mais envolvidos e o recompensarão com inovação.

Modelo de plano de ação para compras

Use Modelo de plano de ação do ClickUp para DEI para desenvolver um plano prático para atingir suas metas de DEI. Esse modelo permite que as equipes:

Criem estratégias e marcos detalhados de DEI

Monitorar o progresso com cronogramas e atribuições de tarefas

Incentivar práticas inclusivas em toda a organização

Criar um ecossistema diversificado e colaborativo

Esse compromisso com os valores da DEI reforça a cultura da empresa.

19. Empresas com uma cultura de trabalho próspera atraem

33% **Maior crescimento da receita

Já que estamos falando de cultura de trabalho, vamos discutir também como ela influencia o sucesso financeiro de uma empresa. As empresas que se orgulham de uma cultura forte e positiva registram um crescimento de receita 33% maior do que aquelas que não o fazem.

Uma cultura de trabalho saudável impulsiona o envolvimento, a produtividade e a satisfação dos funcionários, contribuindo para os resultados financeiros da empresa.

Uma cultura de empresa que coloca as pessoas em primeiro lugar promove uma forte conexão entre empregadores e funcionários para gerar resultados positivos.

Leia mais: Como criar uma cultura positiva na empresa (com exemplos)

20.

71% **dos executivos atribuem o envolvimento dos funcionários ao sucesso organizacional

A essa altura, não deve ser nenhuma surpresa o fato de que o envolvimento dos funcionários é fundamental para o sucesso organizacional. Funcionários engajados são mais proativos e motivados a dar o melhor de si.

O Plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp adota uma abordagem mais estratégica para o envolvimento dos funcionários. Ele o ajuda a definir metas mensuráveis, acompanha as iniciativas de envolvimento dos funcionários e envolve a liderança no reconhecimento dos funcionários.

Leia mais: Como ser um ótimo mentor no trabalho: Um guia

Impulsione o engajamento dos funcionários para um melhor crescimento no local de trabalho

O alto envolvimento dos funcionários tem um impacto positivo poderoso em qualquer local de trabalho. As organizações que priorizam a análise das estatísticas de envolvimento dos funcionários e tomam medidas com base nesses insights experimentam melhorias notáveis no desempenho, na retenção e no sucesso geral, como demonstram os dados acima.

O envolvimento dos funcionários requer planejamento estratégico e compreensão clara dos sentimentos dos funcionários.

Registre-se no ClickUp hoje mesmo para saber o que está acontecendo com seus funcionários! ✨