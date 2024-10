Google Sheets Cheat Sheet (com fórmulas e funções)

_A formatação da sua planilha do Google Sheets está consumindo mais tempo do que deveria?

Boas notícias - dominar o Planilhas Google não precisa ser um incômodo. Preparamos um guia prático que facilitará sua vida.

Seja você um gerente de projetos, um analista ou alguém que deseja simplificar a organização de dados, trate este blog como sua folha de dicas para se tornar mais eficiente com planilhas

Abordaremos os conceitos básicos do Planilhas Google, as principais fórmulas para aumentar sua produtividade e até mesmo analisaremos algumas comunidades úteis onde você poderá tirar suas dúvidas.

Pronto para se divertir com as planilhas? Vamos começar!

Fatos rápidos sobre o Google Sheets

Embora, sem dúvida, você já esteja familiarizado com o Planilhas Google, aqui está um resumo rápido:

O Google Sheets é uma ferramenta de planilha baseada na Web amplamente utilizada que permite aos usuários gerenciar, editar e colaborar com dados em tempo real.

**Principais recursos

Inclui colaboração em tempo real , salvamento automático na nuvem e compatibilidade com vários formatos de arquivo, como .xls, .csv e .pdf

, salvamento automático na nuvem e compatibilidade com vários formatos de arquivo, como .xls, .csv e .pdf Ele também se integra com outros serviços do Google, como o Google Forms, e oferece ferramentas robustas para visualização e análise de dados

**Breve histórico

O Google Sheets começou como XL2Web, desenvolvido pela 2Web Technologies antes de ser adquirido pelo Google em 2006. Inicialmente lançado em versão beta como Google Labs Spreadsheets, tornou-se amplamente disponível em 2010, depois que o Google aprimorou seus recursos de colaboração ao adquirir a DocVerse.

Em 2012, após a compra do Quickoffice, o Google rebatizou a ferramenta como Google Sheets, adicionando acesso móvel e integração com outros serviços do Google.

**Preços

O Google Sheets é gratuito para uso pessoal, com 15 GB de armazenamento em nuvem fornecidos pelo Google Drive

As empresas que precisam de mais armazenamento e recursos avançados podem assinar o Google Workspace, a partir de US$ 6 por usuário por mês.

As empresas geralmente recorrem a ferramentas versáteis como o Planilhas Google para simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a colaboração da equipe. Vamos explorar alguns casos práticos de uso em que o Planilhas Google pode ter um impacto significativo no gerenciamento eficaz de dados e tarefas.

Leia também: 20 modelos gratuitos de planilhas no Excel e no ClickUp

Casos de uso do Google Sheets

Não importa se você está trabalhando em um projeto de equipe, lidando com finanças ou gerenciando um inventário, o Google Sheets pode simplificar seu fluxo de trabalho. Veja a seguir alguns dos recursos de destaque dessa ferramenta.

Colaboração fácil : O Planilhas Google permite que vários usuários editem o mesmo documento simultaneamente. Isso é particularmente útil no gerenciamento de projetos, em que a colaboração é fundamental

: O Planilhas Google permite que vários usuários editem o mesmo documento simultaneamente. Isso é particularmente útil no gerenciamento de projetos, em que a colaboração é fundamental Edição off-line : Você pode ativar a edição off-line, trabalhar na planilha sem conexão e sincronizar automaticamente todas as atualizações quando estiver on-line novamente

: Você pode ativar a edição off-line, trabalhar na planilha sem conexão e sincronizar automaticamente todas as atualizações quando estiver on-line novamente Compatibilidade : O Planilhas Google é compatível com uma grande variedade de formatos de arquivo, incluindo arquivos do Excel (.xls), CSV e PDF. Você pode importar, editar e exportar dados sem problemas

: O Planilhas Google é compatível com uma grande variedade de formatos de arquivo, incluindo arquivos do Excel (.xls), CSV e PDF. Você pode importar, editar e exportar dados sem problemas Visualização de dados : As ferramentas integradas para a criação de tabelas, gráficos e tabelas dinâmicas permitem que você transforme facilmente dados brutos em insights significativos. Você também pode incorporar essas visualizações em outros documentos ou sites para facilitar o compartilhamento

: As ferramentas integradas para a criação de tabelas, gráficos e tabelas dinâmicas permitem que você transforme facilmente dados brutos em insights significativos. Você também pode incorporar essas visualizações em outros documentos ou sites para facilitar o compartilhamento Orçamento e controle financeiro: Você pode criar modelos fáceis de usar para gerenciar despesas, prever orçamentos e acompanhar metas financeiras. As fórmulas incorporadas ajudam a automatizar os cálculos, facilitando o monitoramento do desempenho financeiro ao longo do tempo

É fácil aprender os conceitos básicos do Google Sheets. Depois de dominá-lo, você poderá criar e organizar planilhas para grandes bancos de dados como um profissional.

Como começar a usar o Planilhas Google

Começar a usar o Planilhas Google é simples, mesmo que você nunca tenha usado uma ferramenta de planilha antes. Siga estas etapas para colocá-lo em funcionamento rapidamente:

1. Criação de uma nova planilha

Faça login na sua conta do Google e vá para o Google Drive. No painel de controle, clique no botão "Novo" no canto superior esquerdo. Aparecerá um menu suspenso - selecione "Planilhas Google" na lista. Pronto! Agora você tem uma planilha em branco pronta para ser usada.

2. Navegando na interface

Quando a nova planilha estiver aberta, você notará uma barra de ferramentas na parte superior, logo abaixo da barra de menus, que contém várias ferramentas para formatação, inserção de fórmulas e muito mais. A grade em si é composta de células individuais, que são organizadas em linhas (horizontais) e colunas (verticais). Cada célula pode armazenar dados como números, texto ou fórmulas. Ao começar a trabalhar, familiarize-se com os seguintes termos comuns:

Célula : Uma única caixa na planilha na qual os dados podem ser inseridos

: Uma única caixa na planilha na qual os dados podem ser inseridos Coluna : Um conjunto vertical de células, rotulado em ordem alfabética (A, B, C, etc.)

: Um conjunto vertical de células, rotulado em ordem alfabética (A, B, C, etc.) Linha : Um conjunto horizontal de células, rotulado numericamente (1, 2, 3, etc.)

: Um conjunto horizontal de células, rotulado numericamente (1, 2, 3, etc.) Intervalo de células : Um grupo de células selecionadas, por exemplo, A1.

: Um grupo de células selecionadas, por exemplo, A1. Fórmula : Uma expressão matemática usada para realizar cálculos na planilha (por exemplo, =SUM(A1))

: Uma expressão matemática usada para realizar cálculos na planilha (por exemplo, =SUM(A1)) Função: Fórmulas predefinidas, como SUM, AVERAGE ou COUNT, que facilitam a execução de tarefas comuns

3. Formatação básica

Você pode alterar os estilos de fonte, adicionar cores ou aplicar formatação em negrito aos cabeçalhos. Para formatar células, basta selecionar as células que deseja alterar e, em seguida, usar as opções na barra de ferramentas. Você também pode ajustar o tamanho das colunas e linhas arrastando as bordas entre elas.

4. Salvando e compartilhando sua planilha

Você nunca precisará se preocupar em perder seu trabalho, pois a planilha salva seus dados automaticamente. Quando estiver pronto, basta clicar no botão "Share" (Compartilhar) no canto superior direito. A partir daí, você pode conceder acesso a pessoas específicas para visualizar ou editar a planilha, inserindo seus endereços de e-mail ou compartilhando-a como um link.

**Leia também Gerenciamento de projetos do Google Sheets 2023 (10 modelos gratuitos) Agora, vamos explorar algumas fórmulas essenciais do Planilhas Google para realizar análises de dados e automação sem problemas.

Exemplos de fórmulas do Google Sheets

O núcleo do Planilhas Google é o conjunto de fórmulas que podem automatizar cálculos, agilizar fluxos de trabalho e simplificar o gerenciamento de dados. Todas as fórmulas do Sheets começam com um sinal de igual (=) seguido da função lógica ou da condição especificada.

Veja abaixo 20 casos de uso prático para diferentes fórmulas.

1. Soma de dados (SUM)

A função SUM é uma das fórmulas mais comumente usadas. Ela é usada para calcular totais, como números de vendas ou despesas. A fórmula para isso é: =SUM(A1:A10)

via Planilhas do Google Essa fórmula somará todos os valores entre A1 e A10 e lhe dará o total. É simples, mas incrivelmente útil, especialmente para relatórios financeiros ou gerenciamento de estoque.

2. Como encontrar a média (AVERAGE)

A função AVERAGE calcula a média aritmética, que é útil para analisar tendências ou comparar o desempenho ao longo do tempo. Por exemplo, se você tiver pontuações de exames nas células B1 a B5, use a fórmula: =AVERAGE(B1:B5)

Isso retornará o valor médio numérico de todas as pontuações. É uma fórmula ideal para fins educacionais, análise de dados e planejamento financeiro.

3. Contagem de entradas (COUNT)

A função COUNT permite contar o número de células que contêm valores numéricos em um determinado intervalo. Isso é útil para validação de dados e verificações de qualidade. Se você precisar contar quantas entradas de vendas estão listadas em uma coluna, use: =COUNT(C1:C10)

Isso contará o número de células com números entre A1 e A10. É particularmente útil em grandes conjuntos de dados em que a contagem manual levaria muito tempo.

4. Contagem de células não vazias (COUNTA)

Se os seus dados contiverem texto e números e você quiser contar o número total de células não vazias, use COUNTA. Por exemplo, para contar quantas células em uma lista de nomes de funcionários estão preenchidas, use: =COUNTA(D1:D10)

Isso é fundamental para o gerenciamento de inventário ou para verificar quantas entradas foram recebidas em um formulário.

5. Contagem condicional (COUNTIF)

COUNTIF é uma versão mais avançada de COUNT, pois permite que você defina uma condição para a contagem. Por exemplo, se você quiser contar somente as vendas acima de US$ 500, poderá usar: =COUNTIF(E1:E10, ">500")

Essa fórmula é particularmente útil no rastreamento de vendas ou na análise de pedidos de clientes. Você pode definir condições diferentes dependendo do que precisa analisar, como contar apenas as tarefas "concluídas" em uma planilha de gerenciamento de projetos.

6. Soma condicional (SUMIF)

Semelhante à COUNTIF, a função SUMIF permite que você some dados com base em uma condição. Se você quiser somar todas as vendas superiores a US$ 500, use: =SUMIF(F1:F10, ">500")

Essa função é ideal para relatórios financeiros e orçamentos. Por exemplo, os gerentes de projeto podem usá-la para rastrear gastos de alta prioridade, somando automaticamente apenas as despesas que excedem um determinado limite.

7. Encontrar o valor máximo (MAX)

A fórmula MAX ajuda a encontrar o valor mais alto em um determinado intervalo. Isso é ótimo para analisar o desempenho, como identificar o maior número de vendas em um determinado mês. Use a fórmula: =MAX(G1:G10)

Se você estiver comparando vários pontos de dados, como o desempenho da equipe ou as vendas entre regiões, a função MAX destacará rapidamente os melhores desempenhos ou os produtos mais vendidos.

8. Encontrar o valor mínimo (MIN)

Por outro lado, a fórmula MIN encontra o menor número em um intervalo. Por exemplo, para identificar a menor despesa em uma lista de orçamento, você pode usar: =MIN(H1:H10)

Isso é útil ao analisar áreas em que os custos são baixos ou ao identificar setores com baixo desempenho.

9. Junção de texto (CONCATENAR)

CONCATENAR ajuda a combinar texto de diferentes células em uma só. Se precisar juntar o nome e o sobrenome de duas colunas em uma só, você pode usar: =CONCATENATE(A14, " ", B14)

Isso é ótimo para organizar dados, como mesclar nomes, endereços ou outros campos baseados em texto em uma única célula para relatórios ou bancos de dados.

10. Adição da data atual (TODAY)

A fórmula TODAY insere automaticamente a data de hoje em uma célula e é atualizada diariamente. Por exemplo, se você precisar manter um registro das atualizações diárias, poderá usar: =TODAY()

Trata-se de uma fórmula simples, mas uma das funções de data mais eficazes para relatórios com carimbo de data, controle de prazos ou organização de fluxos de trabalho diários.

11. Procurar valores (VLOOKUP)

O VLOOKUP é uma das funções mais poderosas do Planilhas Google. Ela permite que você pesquise um valor na primeira coluna de um intervalo e retorne um valor correspondente de outra coluna.

Isso é útil para gerenciar Bancos de dados do Google Sheets ou grandes conjuntos de dados. Por exemplo, para procurar o preço de um produto em uma lista: =VLOOKUP("Product1", D1:E10, 2, FALSE)

Você pode usar o VLOOKUP para pesquisar milhares de entradas em segundos, o que é essencial para o gerenciamento de estoques ou bancos de dados de clientes.

12. Pesquisa horizontal (HLOOKUP)

Como o VLOOKUP, mas para dados horizontais, o HLOOKUP permite que você pesquise em uma linha em vez de em uma coluna. Isso é útil quando seus dados estão organizados em linhas em vez de colunas. Por exemplo, para localizar dados de vendas em uma tabela horizontal, use: =HLOOKUP("Sales", A1:F2, 2, FALSE)

via GeeksforGeeks Isso é ótimo quando se trabalha com tabelas de comparação ou métricas de desempenho espalhadas por vários campos.

13. Criação de listas suspensas (validação de dados)

Com a validação de dados, é possível criar listas suspensas em células, permitindo que os usuários selecionem opções predefinidas. Isso é especialmente útil para garantir a consistência dos dados em formulários ou ferramentas de rastreamento. Por exemplo, criar uma coluna "Status" para rastreamento de projetos:

Process (Processo): Selecione as células, vá para Data > Data validation (Dados > Validação de dados) e defina suas opções (por exemplo, "In Progress" (Em andamento), "Complete" (Concluído))

Essa função é perfeita para o acompanhamento de tarefas, registros de RH ou qualquer processo que envolva a entrada de dados padronizados.

14. Formatação condicional

A formatação condicional permite que você aplique cores ou estilos de formatação às células com base em seu conteúdo. Por exemplo, você pode destacar células em que as vendas estão acima de um determinado número, facilitando a identificação de tendências. Para fazer isso:

Processar: Selecione seus dados, vá para Format > Conditional formatting (Formato > Formatação condicional) e defina regras com base em critérios (por exemplo, "maior que 500").

A formatação condicional ajuda a visualizar as tendências de dados de forma eficaz, permitindo que você examine as despesas, os produtos com melhor desempenho, os projetos concluídos, etc.

15. Cálculo de pagamentos de empréstimos (PMT)

A função PMT é excelente para o planejamento financeiro, pois ajuda a calcular os pagamentos mensais de empréstimos. Independentemente de você estar lidando com empréstimos comerciais ou hipotecas pessoais, essa fórmula simplifica a matemática. Por exemplo, para calcular os pagamentos mensais de um empréstimo de US$ 100.000 com uma taxa de juros anual de 5%, use: =PMT(5%/12, 360, 100000)

Essa fórmula é útil tanto para empresas quanto para pessoas físicas, permitindo que você preveja despesas e gerencie orçamentos com facilidade.

16. Divisão de texto (SPLIT)

A função SPLIT permite dividir o texto de uma célula em várias células com base em um delimitador (como um espaço ou uma vírgula). Por exemplo, para dividir nomes completos em nome e sobrenome, use: =SPLIT(A1, " ")

Isso é útil em situações como organização de uma lista de discussão, limpeza de dados de texto ou separação de descrições de produtos em categorias distintas.

17. Arredondamento de números (ROUND)

ROUND permite arredondar números para um número específico de casas decimais. Isso é útil ao trabalhar com dados financeiros ou porcentagens. Por exemplo, para arredondar um número na célula A1 para duas casas decimais, use: =ROUND(A1, 2)

Isso ajuda a manter a consistência, especialmente em relatórios em que são necessários números precisos, mas o excesso de casas decimais é desnecessário.

18. Declaração IF (IF)

A fórmula IF é uma função lógica que fornece um valor se uma condição for verdadeira e outro valor se for falsa. Isso é útil para categorizar dados ou executar ações com base em vários critérios. Por exemplo, para rotular as vendas como "Alta" se estiverem acima de US$ 500 e "Baixa" se não estiverem, use: =IF(A1>500, "Alta", "Baixa")

É comumente usada para relatórios e painéis condicionais, especialmente em análises financeiras.

19. Combinação de IF com AND/OR

Você pode tornar suas instruções IF ainda mais eficientes combinando-as com AND ou OR para verificar várias condições. Por exemplo, se você quiser rotular as vendas como "OK" somente se elas estiverem acima de US$ 500, mas abaixo de US$ 1.000, use: =IF(AND(A1>500, A1<1000), "OK", "Not OK")

Isso é especialmente útil em análises e relatórios de dados complexos, em que vários fatores afetam a tomada de decisões.

20. Conversão de texto em letras minúsculas (LOWER)

A fórmula LOWER converte todo o texto em uma célula em letras minúsculas. Isso ajuda a padronizar as entradas de texto, especialmente ao lidar com grandes conjuntos de dados. Por exemplo, se você tiver nomes em letras maiúsculas e quiser convertê-los em letras minúsculas, use: =LOWER(A1)

Essa fórmula é útil para limpar dados de texto, principalmente ao mesclar informações de várias fontes. Observe que você também pode mesclar duas planilhas do Google eles mesmos.

As 20 fórmulas do Planilhas Google que você viu acima são boas para você começar. Mas se quiser aprender mais, as comunidades de usuários são uma excelente maneira de fazer perguntas e aprender com especialistas!

**Leia também Como usar o Planilhas Google como um CRM (com modelos)

Comunidades de usuários do Planilhas Google

Há muitas comunidades ativas e mestres de planilhas prontos para ajudá-lo e compartilhar seus conhecimentos. Você pode fazer perguntas, compartilhar dicas e descobrir técnicas avançadas aqui:

Comunidade do Google Sheets do Reddit : Uma comunidade de usuários que discutem dicas, truques e fórmulas

Comunidade de ajuda aos editores do Google Docs : Fórum oficial do Google para o Planilhas e outras ferramentas do Google Workspace

Embora o Planilhas Google seja uma ferramenta poderosa, ele tem seu próprio conjunto de desafios. Continue lendo para descobrir quais são eles.

**Leia também 10 Hacks do Google Sheets que facilitarão seu trabalho

Desafios e limitações do Planilhas Google

Apesar de sua versatilidade, o Planilhas Google tem algumas limitações. Um problema comum é o desempenho; o Sheets pode ficar lento ou deixar de responder ao lidar com conjuntos de dados muito grandes (geralmente mais de 5 milhões de células).

Além disso, embora o Google Sheets seja ótimo para a colaboração, ele não possui os recursos avançados de análise de dados disponíveis em outros programas software de planilha eletrônica como o Microsoft Excel.

Além disso, a funcionalidade off-line do Planilhas Google é limitada - embora disponíveis, alguns recursos podem não funcionar sem uma conexão ativa com a Internet.

Esses desafios tornam o Google Sheets ideal para tarefas de pequena e média escala, mas menos adequado para análises de dados pesadas.

Alternativas ao Google Sheets

Existem várias Alternativas ao Google Sheets como o MS Excel e o OpenOffice. No entanto, quando se trata de ir além dos recursos do Google Sheets, ClickUp é a melhor opção, especialmente para usuários que precisam de recursos mais robustos de gerenciamento de projetos.

Visualização de tabela do ClickUp

Embora o Google Sheets seja ótimo para a organização de dados, Visualização de tabela do ClickUp oferece o formato familiar de planilha eletrônica, mas com funcionalidade avançada.

Personalize colunas e crie dependências de tarefas na exibição de tabela do ClickUp

Você pode personalizar colunas, adicionar formatação de rich text e criar dependências de tarefas, tudo isso em uma estrutura mais avançada projetada para o gerenciamento de projetos.

ClickUp Brain Cérebro ClickUp permite que você potencialize o gerenciamento de planilhas com IA, automatizando tarefas, melhorando a precisão e facilitando a análise avançada de dados.

Com o ClickUp Brain, você pode:

Automatizar tarefas rotineiras, como entrada de dados, formatação e cálculos básicos

Identificar padrões e fornecer insights que seriam difíceis de obter manualmente

Criar representações visuais de grandes conjuntos de dados, como uma ampla variedade de tabelas e gráficos

O ClickUp Brain conecta sem esforço tarefas, documentos, pessoas e conhecimento com IA. Para os gerentes, isso significa menos atualizações manuais e mais foco na estratégia de nível superior.

Portanto, se seu trabalho envolve muita colaboração, automação ou dependências de tarefas, experimente usar o ClickUp para suas necessidades de armazenamento e análise de dados.

Simplifique seu gerenciamento de dados com o ClickUp!

O Google Sheets provou ser uma ferramenta vital para profissionais de várias áreas, desde o gerenciamento de projetos até a análise de dados. Seus recursos colaborativos, a ampla variedade de fórmulas e a acessibilidade fazem dele uma solução ideal para muitos.

Entretanto, à medida que suas necessidades aumentam, você pode perceber algumas limitações em termos de manipulação de grandes conjuntos de dados, fluxos de trabalho complexos ou automatização de tarefas. É nesse ponto que o ClickUp se destaca.

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp - como o Table View e o ClickUp Brain - podem ajudá-lo a levar o gerenciamento de dados para o próximo nível, automatizando processos e integrando várias visualizações de projetos.

Se você estiver pronto para otimizar não apenas seus dados, mas todo o seu fluxo de trabalho, registre-se no ClickUp hoje mesmo!