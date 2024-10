Modelos de gráficos de alinhamento e memes gratuitos

Imagine uma reunião de segunda-feira de manhã: você está prestes a iniciar um novo projeto, ninguém sabe o que os outros fazem e o ar está carregado de perguntas não ditas e de constrangimento geral.

Agora, imagine quebrar esse gelo com um simples meme de gráfico de alinhamento que capta as personalidades únicas da sua equipe. É um pequeno toque, mas que pode transformar a atmosfera, tornando as conversas mais agradáveis e divertidas.

Os gráficos de alinhamento não são apenas para rir; eles são uma maneira inteligente de visualizar a dinâmica da equipe e enfrentar os desafios juntos.

Neste blog, exploraremos como os modelos de gráficos de alinhamento podem melhorar a cultura do local de trabalho e promover conexões mais fortes entre os membros da equipe. 🫱🏽‍🫲🏾

O que são modelos de gráficos de alinhamento?

Os modelos de gráficos de alinhamento são ferramentas visuais que mapeiam e esclarecem como diferentes pessoas ou grupos se alinham em várias questões, metas ou valores.

Esses modelos geralmente têm um layout de grade ou matriz, em que você pode plotar diferentes itens com base em dois eixos: bom vs. ruim (o quanto alguém é moral) e legal vs. caótico (o quanto alguém segue as leis estabelecidas).

Cada eixo tem três parâmetros diferentes que se cruzam para definir nove traços de personalidade diferentes.

Dê uma olhada na tabela abaixo.

Axis One → Good 😇 Neutral 😐 Evil 👿 Axis Two ↓ Lawful Lawful Good Lawful Neutral Lawful Evil Neutral Neutral Good True Neutral Neutral Evil Chaotic Chaotic Good Chaotic Neutral Chaotic Evil

Tabela do gráfico de alinhamento

As tabelas de alinhamento foram popularizadas pela primeira vez no jogo de mesa Dungeons and Dragons (D&D), onde eram usadas para descrever as personalidades dos personagens.

Desde então, eles se expandiram para um uso mais amplo na cultura popular, na educação, no entretenimento e até mesmo em pesquisas. Além disso, eles se tornaram um sucesso como modelos de memes! Você pode usá-los para comparar pessoas diferentes, o que muitas vezes provoca uma boa risada em quem os vê.

Via: Reddit Com um pouco de imaginação e criatividade, você também pode aplicá-los em ambientes profissionais. Eles podem ser úteis para avaliar as personalidades e os estilos de tomada de decisão dos membros da equipe, bem como rotular suas abordagens de liderança.

Pense na diversão de combinar as personalidades dos colegas de trabalho com os alinhamentos familiares - como o bem legal para o colega que cumpre as regras ou o neutro caótico para o criativo imprevisível. A melhor parte é que isso fará com que todos riam e servirá como um quebra-gelo divertido atividade virtual de formação de equipes .

O que faz um bom modelo de gráfico de alinhamento?

Um bom modelo de gráfico de alinhamento deve ser claro, visualmente organizado e personalizável. Aqui estão as principais características de um bom modelo de gráfico de alinhamento:

Layout claro: Certifique-se de que o modelo tenha eixos e categorias bem definidos que não se sobreponham, com espaço suficiente para adicionar as pessoas ou características que você deseja incluir

Certifique-se de que o modelo tenha eixos e categorias bem definidos que não se sobreponham, com espaço suficiente para adicionar as pessoas ou características que você deseja incluir Simplicidade: Mantenha os gráficos simples, pois eles devem ser agradáveis. Cada quadrado da grade deve ter um rótulo breve e claro que facilite a atribuição de personalidades

Mantenha os gráficos simples, pois eles devem ser agradáveis. Cada quadrado da grade deve ter um rótulo breve e claro que facilite a atribuição de personalidades Adaptabilidade: Personalize um modelo forte para se adequar a diferentes contextos, desde a dinâmica do local de trabalho até a reflexão pessoal

Personalize um modelo forte para se adequar a diferentes contextos, desde a dinâmica do local de trabalho até a reflexão pessoal Engajamento: Crie um modelo visualmente atraente que chame a atenção e estimule discussões, tornando-o mais eficaz para engajar seu público

6 Modelos de gráficos de alinhamento

Um modelo de gráfico de alinhamento pode parecer simples, mas nem todos são iguais. Mas não precisa se preocupar: selecionamos os seis melhores modelos para você escolher!

1. Modelo de gráfico de alinhamento do ClickUp

Faça o download deste modelo

Leve um pouco de diversão ao seu ambiente de trabalho e mantenha-se organizado com o ClickUp Alignment Chart Template

O humor no local de trabalho não precisa ser feito às custas da produtividade, e o Modelo de gráfico de alinhamento do ClickUp atinge esse equilíbrio perfeitamente.

Esse modelo para iniciantes é ideal para organizar tarefas, estratégias e responsabilidades de uma forma envolvente e eficaz. Com um quadro branco pronto para uso que classifica os esforços por alinhamento ético e moral, você pode mapear iniciativas, atribuir responsabilidades e ficar em dia com os prazos.

Apenas certifique-se de manter a discussão leve e casual. Você não quer que ninguém se sinta ofendido por ser classificado em uma categoria específica.

Como usar o modelo de gráfico de alinhamento do ClickUp:

Envolva todos: Comece reunindo sua equipe. Um pouco de participação pode ajudar muito a fazer com que todos se sintam incluídos.

Escolha suas categorias: Decida quais aspectos você deseja mapear. Você pode adaptar o gráfico de alinhamento para se adequar ao seu contexto exclusivo, seja alinhando as funções da equipe, as metas do projeto ou até mesmo tópicos divertidos, como lanches favoritos. Essa flexibilidade permite que você adapte o modelo para várias discussões, desde sessões sérias de estratégia até exercícios descontraídos de união da equipe.

Planeje: Use a grade para colocar seus itens ou membros da equipe. O modelo oferece um formato claro e estruturado para visualizar onde cada membro da equipe ou ideia se encaixa no contexto mais amplo. Incentive um debate descontraído - por que a Linda é o Bom Caótico do seu grupo? Quem é o membro da equipe Lawful Neutral que mantém todos sob controle?

**Visualize as contribuições Ao preencher o gráfico, você terá uma representação visual de como todos se encaixam na estrutura da equipe. Isso pode ajudar a identificar lacunas nas habilidades ou funções e abrir conversas sobre colaboração.

Utilize ferramentas de colaboração: Aproveite os recursos integrados para colaboração em tempo real, permitindo que os membros da equipe contribuam com suas percepções e sugestões diretamente no modelo. Isso promove um ambiente inclusivo em que a voz de todos pode ser ouvida.

Acompanhe o progresso: Vincule o modelo aos recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp, permitindo que você acompanhe o progresso das iniciativas mapeadas no gráfico de alinhamento. Esse recurso ajuda a garantir a prestação de contas e mantém todos na mesma página com relação a prazos e responsabilidades.

Gamifique suas discussões: Ao introduzir categorias divertidas (como Chaotic Evil para ideias não convencionais), o modelo adiciona um elemento de gamificação às suas discussões, tornando-as mais envolventes e memoráveis. Isso pode aumentar o moral da equipe e incentivar o pensamento criativo.

Compartilhe e discuta: Depois de concluir o gráfico, compartilhe-o com a equipe. Esse é um ótimo começo de conversa e pode levar a discussões divertidas sobre como suas personalidades se alinham (ou se chocam) no local de trabalho!

É uma ferramenta útil para identificar lacunas, entender como as funções individuais contribuem para metas maiores e impulsionar a equipe a colaboração da equipe -e, ao mesmo tempo, adicione um pouco de diversão com o que você colocar na seção "evil".

Exemplo: Você poderia usar esse modelo para categorizar os membros da equipe com base na abordagem deles em relação aos prazos do projeto: Lawful Good para aqueles que sempre cumprem os prazos, Chaotic Neutral para aqueles que podem entregar as coisas no último minuto e Lawful Evil para aqueles que cumprem os prazos, mas tomam atalhos.

Faça o download deste modelo

**Leia também 10 aplicativos e softwares de formação de equipes para equipes remotas

2. Modelo de gráfico de alinhamento do Miro

Estruture a organização e as metas da sua equipe com o modelo de gráfico de alinhamento da Miro

O modelo Modelo de gráfico de alinhamento do Miro é a opção ideal para injetar diversão e personalidade nas discussões da equipe.

Você pode usá-lo para organizar quase tudo, inclusive personalidades da equipe, ideias de projetos ou até mesmo lanches no escritório. A lasanha da cafeteria está lhe causando problemas estomacais? Ela definitivamente pertence à seção do mal caótico!

O modelo também pode ser usado como um quebra-gelo para incentivar a participação da equipe. A configuração também é simples! Escolha um tópico, selecione algumas imagens divertidas para as categorias e deixe o modelo classificar tudo automaticamente para você. É muito fácil!

Exemplo: Imagine organizar as preferências de lanches do escritório em que Chaotic Evil representa o membro da equipe que traz as opções mais bizarras de lanches e Lawful Good é o colega que sempre se atém às opções saudáveis.

👀 Bônus: Explorar modelos de quebra-gelo para promover a união da equipe, incentivar o diálogo aberto e criar uma atmosfera mais confortável para a colaboração.

3. Modelo de meme do gráfico de alinhamento de Kapwing

Quebre o molde com o modelo de meme Kapwing I'd Die For You Alignment Chart totalmente personalizável

O Modelo de Meme de Gráfico de Alinhamento Kapwing I'd Die For You (Eu morreria por você) foge do formato tradicional de grade para dar um toque especial.

Esse modelo é voltado para o humor, o que o torna ótimo para aliviar o clima em qualquer situação. Embora isso possa diminuir um pouco sua relevância no local de trabalho, você ainda pode usá-lo em vários contextos se achar que sua equipe se sentirá confortável.

Ele categoriza as respostas a alguém que diz: "Eu morreria por você", variando de respostas saudáveis como "Eu morreria por você primeiro" a respostas sarcásticas como "Então pereça"

Sinta-se à vontade para editar o texto de exemplo e adicionar imagens para refletir suas necessidades dinâmica da equipe para uma abordagem leve das brincadeiras de escritório.

Exemplo: Imagine um cenário em que sua equipe esteja fazendo um brainstorming de maneiras de demonstrar apreço uns pelos outros. Você poderia usar este modelo para visualizar as respostas à solicitação lúdica "Eu morreria por você." Veja como você poderia categorizar as diferentes reações:

Lawful Good: "Eu lhe traria café todas as manhãs!"_: Uma resposta que reflete confiabilidade e bondade.

"Eu lhe traria café todas as manhãs!"_: Uma resposta que reflete confiabilidade e bondade. Neutral Good: "Eu sempre o protegeria!"_: Demonstração de apoio sem nenhum compromisso.

"Eu sempre o protegeria!"_: Demonstração de apoio sem nenhum compromisso. Chaotic Good: "Eu faria um bolo para você... com um ingrediente surpresa!"_: Uma maneira divertida e inesperada de demonstrar carinho.

"Eu faria um bolo para você... com um ingrediente surpresa!"_: Uma maneira divertida e inesperada de demonstrar carinho. Lawful Neutral: "Eu seguiria as regras e o ajudaria nos projetos."_: Demonstra um compromisso com a ética no trabalho.

"Eu seguiria as regras e o ajudaria nos projetos."_: Demonstra um compromisso com a ética no trabalho. Neutro verdadeiro: "Vou pensar sobre isso!"_: Uma resposta brincalhona e sem compromisso.

"Vou pensar sobre isso!"_: Uma resposta brincalhona e sem compromisso. Neutro caótico: "Talvez eu faça uma ou duas brincadeiras!"_: Reflete espontaneidade e imprevisibilidade.

"Talvez eu faça uma ou duas brincadeiras!"_: Reflete espontaneidade e imprevisibilidade. Lawful Evil: "Eu planejaria sua próxima jogada para causar o máximo de impacto!"_: destacando uma abordagem astuta para o apoio.

"Eu planejaria sua próxima jogada para causar o máximo de impacto!"_: destacando uma abordagem astuta para o apoio. Neutral Evil: "Eu aproveitaria suas habilidades para meu benefício."_: Uma visão bem-humorada do interesse próprio.

"Eu aproveitaria suas habilidades para meu benefício."_: Uma visão bem-humorada do interesse próprio. Chaotic Evil: "Então pereça, você não tem ideia do que está por vir!"_: Uma resposta brincalhona e atrevida que injeta humor na mistura.

4. Modelo de gráfico de alinhamento do Edrawmind

Deixe seu lado artístico à vontade com a estética visual do EdrawMind Alignment Chart Template

O modelo Modelo de gráfico de alinhamento do EdrawMind é uma maneira fantástica de visualizar e compartilhar suas opiniões - seja sobre filmes, política ou até mesmo cultura de equipe .

Com este, voltamos mais uma vez à grade simples 3×3, que permite categorizar as ideias facilmente usando os eixos clássicos.

O que diferencia esse modelo é sua total capacidade de personalização. Você pode adicionar cores, gráficos e fontes para combinar com seu estilo exclusivo. Ele é ideal para criar algo engraçado ou sério, o que o torna perfeito para estimular conversas e debates.

Exemplo: Você pode usar esse modelo para categorizar o feedback da equipe sobre um projeto recente, em que Lawful Good pode representar um feedback construtivo e Chaotic Neutral reflete sugestões fora do comum que podem não se encaixar no escopo do projeto.

5. Gerador de gráficos de alinhamento de D&D do Tiermaker

Visualize os traços dos personagens e estimule discussões com o Tiermaker's D&D Alignment Chart Generator

A Gerador de gráficos de alinhamento de D&D do Tiermaker é uma ferramenta simples para criar gráficos de alinhamento. Ela facilita a visualização de traços de caráter ou dinâmicas de grupo.

Esse gerador oferece ótimas opções de personalização, permitindo que você carregue imagens em cada um dos nove espaços e adapte os rótulos de texto aos temas escolhidos. Depois de criar o gráfico perfeito, você poderá baixá-lo facilmente clicando no botão "Exportar imagem".

Exemplo: Use este gerador para categorizar os membros da sua equipe com base em seus estilos de solução de problemas, com Lawful Good representando aqueles que seguem os processos e Chaotic Evil para aqueles que são desonestos.

6. Gerador de Meme de Gráfico de Alinhamento Imgflip

Crie gráficos personalizados no estilo exato que você deseja com o Alignment Chart Meme Generator da Imgflip

O Gerador de memes do gráfico de alinhamento do Imgflip é uma ferramenta versátil para a criação de memes hilários e relacionáveis para seu local de trabalho.

Não importa se você está classificando personagens fictícios, hábitos de escritório ou ideias para retiros empresariais este modelo oferece um sistema baseado em grade para colocar qualquer coisa ao longo do sistema de grade 3×3 clássico.

Dito isso, o Imgflip, assim como o Tiermaker, é uma ferramenta de geração baseada na Web. Portanto, você pode personalizar facilmente as cores, os tamanhos de grade e o texto do gráfico de alinhamento. Você também pode incluir ícones divertidos, como óculos de sol e chapéus, para personalizá-lo ainda mais.

Exemplo: Você poderia criar um meme comparando diferentes tipos de reunião, como Lawful Good para as reuniões bem organizadas e eficientes e Chaotic Evil para aquelas que parecem durar para sempre sem uma agenda clara.

👀 Bônus: Experimente os modelos "conheça-me para estimular conexões, incentivar o compartilhamento e criar uma atmosfera de equipe amigável.

Novos exemplos de gráficos de alinhamento para inspirar você

Procurando inspiração para seus próprios gráficos de alinhamento? Dê uma olhada nesses outros exemplos que mostram maneiras criativas de categorizar traços e personalidades!

Observação: Esses exemplos não são editáveis.

Gráfico de grupo de amigos

Via: Pinterest Este gráfico de grupo de amigos do Pinterest categoriza seus colegas ou amigos com base em um teste de personalidade relacionado ao comportamento deles em um restaurante de sushi com esteira rolante, ajudando-os a se entenderem melhor.

Por exemplo, você pode ter categorias como O aventureiro, que está sempre experimentando novos rolos de sushi; O comedor exigente, que se atém aos seus favoritos, como os rolos Califórnia; e A borboleta social, que passa mais tempo conversando com os amigos do que comendo.

**Leia também Como fazer amigos no trabalho e criar relacionamentos significativos

Gráfico de alinhamento do PM

Via: X O Gráfico de Alinhamento do PM é uma ferramenta valiosa para explorar diferentes estilos de gerentes de produto (PM) e, ao mesmo tempo, adicionar um toque de humor ao local de trabalho.

Esse gráfico categoriza várias funções de GP de acordo com os eixos clássicos lícito-caótico e bom-mal, variando do lícito-bom cumpridor de regras (o visionário) ao imprevisível neutro caótico (o articulador) e até mesmo ao maligno neutro (o oportunista).

Por exemplo, você pode categorizar os PMs como Lawful Good (O Visionário), que têm um roteiro claro para o projeto; Chaotic Neutral (O Pivotador), que se adapta rapidamente às mudanças; e Neutral Evil (O Oportunista), que aproveita estrategicamente as situações para beneficiar seus objetivos.

Ele cria um ambiente de trabalho positivo incentivando a reflexão sobre a dinâmica da equipe e promovendo discussões descontraídas entre os colegas sobre seus estilos de gerenciamento.

Gráfico How to Deal With People Who Disagree With You (Como lidar com pessoas que discordam de você)

Via: Tumblr O gráfico How to Deal With People Who Disagree With You (Como lidar com pessoas que discordam de você) é uma forma criativa e divertida de categorizar diferentes abordagens para lidar com discordâncias. Esse modelo ilustra com humor várias respostas, desde a visão calma e aberta de "a opinião deles é tão válida quanto a minha" até métodos mais reservados ou indiretos.

Ele ilustra de forma bem-humorada respostas como "A opinião deles é tão válida quanto a minha" para o negociador calmo, "Vamos concordar em discordar" para o evitador com tato e "Estou certo, e aqui está o porquê" para o desafiador assertivo.

Esse é um ótimo exemplo de incorporação de piadas de trabalho em suas discussões para criar uma atmosfera mais envolvente.

Torne o trabalho divertido com gráficos de alinhamento e ClickUp

Os gráficos de alinhamento servem como uma ferramenta divertida e perspicaz para avaliar a dinâmica do local de trabalho.

Esses modelos permitem explorar várias personalidades e comportamentos em suas equipes, melhorando a colaboração e a comunicação.

Quer você os utilize para exercícios de formação de equipes ou para memes descontraídos, os gráficos de alinhamento podem aprimorar a cultura de trabalho, melhorar a união entre as equipes e tornar o escritório um local mais envolvente e agradável.

Deseja adotar o humor e a criatividade no trabalho? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!