15 tipos de empregos de trabalho remoto com dicas específicas do setor

A revolução do trabalho remoto transformou o mercado de trabalho global, oferecendo oportunidades sem precedentes para profissionais de todos os setores.

De acordo com um estudo recente da McKinsey segundo a McKinsey, 58% dos trabalhadores americanos agora têm a opção de trabalhar remotamente pelo menos um dia por semana.

De desenvolvedores de software com experiência em tecnologia a redatores de conteúdo criativo, o espectro de empregos remotos é vasto e variado. Essa mudança não se trata apenas de trabalhar em casa; trata-se de reimaginar o que é uma carreira de sucesso para você.

Se você é um nômade digital que sonha com um escritório na praia ou um pai que busca um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o cenário remoto tem um nicho para você.

Vamos dar uma olhada no mundo diversificado do trabalho remoto e descobrir como você pode prosperar nessa nova era de liberdade profissional. Mas antes disso..

O que é um trabalho remoto?

Um trabalho remoto é um cargo que permite que você trabalhe fora de um ambiente de escritório tradicional.

Em vez de se deslocar para um escritório todos os dias, os funcionários remotos podem trabalhar em casa, em um espaço de trabalho compartilhado ou em qualquer local com uma conexão de Internet confiável. Esse arranjo de trabalho flexível ganhou popularidade desde que a pandemia da COVID-19 reformulou a força de trabalho global.

Principais aspectos dos empregos remotos:

Independência de localização: Você pode trabalhar de qualquer lugar, desde que esteja conectado à Internet e possa acessar os sistemas de que precisa para trabalhar

Você pode trabalhar de qualquer lugar, desde que esteja conectado à Internet e possa acessar os sistemas de que precisa para trabalhar Comunicação digital on-line: Os trabalhadores remotos de hoje dependem muito deferramentas de colaboração remota como ClickUp, Zoom, Slack e e-mail para se comunicar e colaborar

Os trabalhadores remotos de hoje dependem muito deferramentas de colaboração remota como ClickUp, Zoom, Slack e e-mail para se comunicar e colaborar Horários flexíveis: Muitas vezes, o horário de trabalho não é fixo, e os funcionários podem criar seus próprios horários

Muitas vezes, o horário de trabalho não é fixo, e os funcionários podem criar seus próprios horários Automotivação: A falta de estruturas tradicionais significa que os trabalhadores remotos precisam de fortes habilidades de gerenciamento de tempo para atingir suas metas

A partir deste ano, o trabalho remoto continua a evoluir, com modelos híbridos se tornando cada vez mais comuns. Muitas empresas agora oferecem arranjos flexíveis, combinando trabalho no escritório e remoto. Essa mudança levou a novas tecnologias e práticas voltadas para o aprimoramento da colaboração e da produtividade remotas.

Benefícios do trabalho remoto

1. Redução do tempo e dos custos de deslocamentoUma das maiores vantagens do trabalho remoto é a eliminação dos deslocamentos diários, economizando um tempo valioso. Isso também reduz as despesas com transporte, como gasolina e tarifas de transporte público. Com o tempo economizado, você pode se envolver em atividades que melhoram seu bem-estar.

2. Acesso a um mercado de trabalho globalO trabalho remoto abre uma vasta gama de oportunidades de trabalho além de sua área local. Você pode se candidatar a cargos em empresas de todo o mundo, expandindo significativamente suas opções de carreira. Esse acesso permite que você encontre funções que se alinham melhor com suas habilidades e interesses.

3. Potencial para uma melhor integração entre trabalho e vida pessoalO trabalho remoto promove um estilo de vida mais equilibrado ao permitir uma programação flexível. Os nômades digitais adaptam suas horas de trabalho aos compromissos pessoais, reduzindo o estresse e melhorando a saúde mental.

4. Aumento da produtividade Muitas pessoas que trabalham remotamente relatam níveis mais altos de produtividade devido a menos distrações no escritório. Um ambiente de trabalho personalizado, como um espaço de trabalho dedicado e adaptado às suas necessidades específicas, permite melhor concentração e gerenciamento eficaz do tempo. Os profissionais remotos também não precisam perder tempo com deslocamentos. Isso pode levar a uma maior satisfação no trabalho e a melhores resultados profissionais.

Esses benefícios abriram uma grande variedade de oportunidades tanto para novos entrantes no mercado de trabalho quanto para profissionais experientes. Vamos dar uma olhada em alguns empregos remotos populares disponíveis atualmente.

Vários tipos de empregos de trabalho remoto

O trabalho remoto revolucionou o mercado de trabalho, oferecendo diversas oportunidades em todos os setores. Aqui está uma lista abrangente de vários empregos remotos, adaptados a diferentes habilidades e interesses.

isenção de responsabilidade: as faixas salariais apresentadas a seguir foram extraídas de salários médios publicados em sites de fóruns de emprego e fóruns de discussão. Elas podem não se aplicar a todos os níveis de habilidade e experiência

1. Assistente executivo virtual

Os assistentes executivos virtuais estão em alta demanda à medida que as empresas adotam cada vez mais modelos de trabalho remoto. Essa função oferece flexibilidade no local de trabalho e a oportunidade de trabalhar com diversos clientes ou executivos seniores de vários setores.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 36.000 a US$ 66.000 por ano

Habilidades essenciais: Operações, organização, gerenciamento de tempo, comunicação, conhecimento de tecnologia

Principais responsabilidades:

Gerenciar calendários e agendar reuniões Tratar de correspondência e organizar viagens Preparar relatórios e apresentações Gerenciar projetos e prazos



Fato divertido: Alguns assistentes executivos virtuais trabalham para vários clientes em diferentes fusos horários, tornando-se essencialmente assistentes "follow the sun"! 🌞

2. Redator de conteúdo

A redação de conteúdo é uma função remota muito procurada devido à necessidade constante de conteúdo novo e envolvente em várias plataformas digitais. Essa função permite criatividade e flexibilidade nas horas de trabalho.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 40.000 a US$ 75.000 por ano

Habilidades essenciais: Redação, pesquisa, conhecimento de SEO, adaptabilidade

Principais responsabilidades:

Elaborar artigos, postagens em blogs e textos de marketing Realização de pesquisa de tópicos e análise de palavras-chave Edição e revisão de conteúdo Colaborar com as equipes de marketing na estratégia de conteúdo



destaque-se: Alguns redatores de conteúdo se especializam em tópicos de nicho, tornando-se especialistas altamente remunerados em campos como criptomoeda ou inteligência artificial! Outros trabalham em estreita colaboração com altos executivos para escrever discursos e criar mensagens de marca pessoal no LinkedIn e em outras plataformas de negócios.

3. Gerente de mídia social

À medida que as empresas ampliam sua presença on-line, os gerentes de mídia social são cruciais para a construção da marca e o envolvimento do cliente. Essa função combina criatividade com tomada de decisões orientada por dados.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 42.000 a US$ 88.000 por ano

Habilidades essenciais: Experiência em mídia social, criação de conteúdo, análise, atendimento ao cliente

Principais responsabilidades:

Desenvolver e implementar estratégias de mídia social Criar e programar postagens em várias plataformas Engajamento com seguidores e gerenciamento de comunidades Analisar métricas de desempenho e ajustar estratégias



Fato divertido: Alguns gerentes de mídia social se tornaram virais com o conteúdo de suas marcas, levando a um crescimento maciço de seguidores da noite para o dia!

4. Desenvolvedor de software

O desenvolvimento de software é uma das habilidades mais procuradas atualmente, oferecendo salários competitivos e ótimos benefícios. A natureza da codificação permite fácil colaboração remota e trabalho independente que não exige uma configuração no escritório.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 65.000 a US$ 135.000 por ano

Habilidades essenciais: Linguagens de programação, resolução de problemas, controle de versão, codificação colaborativa

Principais responsabilidades:

Escrever e testar códigos Depurar e solucionar problemas de software Colaborar com os membros da equipe em projetos Manter-se atualizado com as novas tecnologias e práticas recomendadas



destaque-se: Alguns desenvolvedores de software contribuem para projetos de código aberto em seu tempo livre, impactando milhões de usuários em todo o mundo!

5. Enfermeira de telemedicina

A popularidade da telemedicina aumentou, tornando as funções de enfermagem remota cada vez mais comuns. Essa função combina experiência em saúde com tecnologia para oferecer atendimento acessível ao paciente.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 55.000 a US$ 100.000 por ano

Habilidades essenciais: Qualificações de enfermagem, avaliação de pacientes, comunicação digital, empatia

Principais responsabilidades:

Realizar consultas virtuais com pacientes Fornecer aconselhamento médico e triagem Coordenar o atendimento com outros prestadores de serviços de saúde Manter registros eletrônicos de saúde precisos



destaque-se: Especialize-se em condições ou dados demográficos específicos e torne-se um especialista virtual em uma área como telemedicina pediátrica ou gerenciamento de doenças crônicas!

6. Analista financeiro

À medida que os dados e as ferramentas financeiras se tornam mais baseados na nuvem, os analistas financeiros estão cada vez mais trabalhando remotamente. Essa função oferece a oportunidade de influenciar as decisões comerciais de qualquer lugar. Isso não é legal?

Faixa salarial média nos EUA: US$ 55.000 a US$ 95.000 por ano

Habilidades essenciais: Modelagem financeira, análise de dados, previsão, proficiência em Excel

Principais responsabilidades:

Analisar dados financeiros e tendências de mercado Preparar relatórios e previsões financeiras Avaliação de oportunidades de investimento Apresentar as conclusões às partes interessadas



Fato divertido: Alguns analistas financeiros se especializam em mercados emergentes ou criptomoedas, tornando-se especialistas em cenários financeiros em rápida evolução!

7. Professor de ESL on-line

À medida que as organizações se tornam mais globalizadas, os funcionários de países que não falam inglês podem sentir a necessidade de se comunicar de forma mais eficaz com seus colegas americanos ou de outros países de língua inglesa. Um instrutor de inglês on-line é uma boa opção para eles.

Como instrutor on-line de ESL, você ganha flexibilidade e a oportunidade de se conectar e ensinar alunos de todo o mundo.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 35.000 a US$ 65.000 por ano

Habilidades básicas: Ensino (pedagogia), consciência cultural, paciência, alfabetização digital

Principais responsabilidades:

Preparar e ministrar aulas de inglês on-line Avaliar o progresso dos alunos e fornecer feedback Criar materiais de aprendizado digital envolventes Adaptar os métodos de ensino às necessidades individuais dos alunos



Fato divertido: Alguns professores de ESL on-line têm alunos de mais de 20 países diferentes em um único ano!

8. Designer de UI/UX

O design de UI/UX é adequado para o trabalho remoto, pois depende muito das habilidades criativas de uma pessoa, da capacidade de ferramentas de trabalho remoto e software colaborativo. Um típico dia na vida de um designer de UX os vê combinando criatividade com solução de problemas centrada no usuário.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 60.000 a US$ 110.000 por ano

Habilidades essenciais: Proficiência em software de design, empatia com o usuário, prototipagem, pesquisa com usuários

Principais responsabilidades:

Criar wireframes e protótipos Realização de pesquisas com usuários e testes de usabilidade Projetar interfaces de usuário intuitivas Colaboração com desenvolvedores e partes interessadas



Fato divertido: Alguns designers de UI/UX tiveram seus designs de interface usados por milhões de pessoas diariamente sem nunca terem conhecido um único usuário pessoalmente!

9. Especialista em suporte ao cliente

À medida que mais empresas se tornam on-line, as funções de suporte remoto ao cliente se tornaram essenciais. Esse cargo oferece a oportunidade de resolver problemas e representar marcas de qualquer lugar.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 30.000 a US$ 55.000 por ano

Habilidades essenciais: Comunicação, resolução de problemas, paciência, conhecimento do produto

Principais responsabilidades:

Responder a consultas de clientes por chat, e-mail ou telefone Solucionar problemas de produtos ou serviços Manter a satisfação e a fidelidade do cliente Documentar as interações e o feedback dos clientes



destaque: Alguns especialistas em suporte ao cliente se tornam tão bem informados sobre os produtos que passam a exercer funções de desenvolvimento ou gerenciamento de produtos!

Uma função relacionada é a de um gerente de sucesso do cliente (CSM). Você pode pensar nos CSMs como especialistas proativos e estratégicos de suporte ao cliente.

10. Especialista em marketing digital

O marketing digital é inerentemente adequado para o trabalho remoto, pois a maioria das tarefas é realizada on-line. Essa função oferece uma combinação de criatividade e análise no espaço virtual.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 45.000 a US$ 90.000 por ano

Habilidades básicas: SEO, PPC, marketing de mídia social, estratégia de conteúdo, análise

Principais responsabilidades:

Desenvolver e implementar campanhas de marketing digital Analisar o desempenho da campanha e o ROI Gerenciar a presença e o envolvimento na mídia social Otimização do conteúdo do site para mecanismos de pesquisa



Fato divertido: Alguns profissionais de marketing digital lançaram campanhas virais que geraram milhões em receita a partir de uma única publicação nas mídias sociais!

11. Cientista de dados

A ciência de dados é altamente compatível com o trabalho remoto devido à sua dependência de dados digitais e ferramentas computacionais. Muitos cientistas de dados também precisam de períodos de foco e atenção profundos, que nem sempre são compatíveis com escritórios movimentados.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 85.000 a US$ 150.000 por ano

Habilidades essenciais: Análise estatística, aprendizado de máquina, programação (Python, R), visualização de dados

Principais responsabilidades:

Coleta e limpeza de grandes conjuntos de dados Desenvolvimento de modelos e algoritmos preditivos Comunicar as descobertas às partes interessadas não técnicas Manter-se atualizado com as mais recentes técnicas de ciência de dados



Fato divertido: Alguns cientistas de dados usaram suas habilidades para prever resultados de eleições ou resultados esportivos com surpreendente precisão!

12. Gerente de projetos

O gerenciamento de projetos se adaptou bem a ambientes remotos, utilizando ferramentas digitais para coordenar equipes em diferentes locais e fusos horários.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 88.000 a US$ 152.000 por ano

Habilidades essenciais: Liderança, organização, comunicação, gerenciamento de riscos

Principais responsabilidades:

Planejar e programar cronogramas de projetos Alocação de recursos e gerenciamento de orçamentos Facilitar a comunicação e a colaboração da equipe Monitorar o progresso do projeto e resolver problemas



Fato divertido: Alguns gerentes de projetos remotos coordenaram com sucesso equipes espalhadas por todos os sete continentes, incluindo a Antártica!

13. Designer gráfico

O design gráfico se adapta bem ao trabalho remoto, pois requer principalmente ferramentas digitais e resultados que podem ser facilmente compartilhados on-line. Essa função oferece liberdade criativa e diversas oportunidades de projetos.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 40.000 a US$ 85.000 por ano

Habilidades essenciais: Proficiência em software de design, criatividade, gerenciamento de tempo, comunicação com o cliente

Principais responsabilidades:

Criar conceitos visuais usando software de computador Desenvolvimento de gráficos para ilustrações de produtos, logotipos e sites Seleção de cores, imagens e fontes para aprimorar os projetos Incorporar o feedback do cliente ou das partes interessadas nos projetos



destaque-se: Alguns designers gráficos autônomos criaram logotipos ou identidades de marca que agora são reconhecidos por bilhões de pessoas no mundo todo!

14. Analista de segurança cibernética

Como as ameaças cibernéticas continuam a evoluir, a demanda por profissionais de segurança cibernética aumentou. Os especialistas em segurança cibernética com conjuntos de habilidades especializadas geralmente têm a liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Essa função oferece o entusiasmo da defesa contra ameaças digitais e a flexibilidade do trabalho remoto.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 75.000 a US$ 130.000 por ano

Habilidades essenciais: Segurança de rede, hacking ético, resposta a incidentes, proficiência em ferramentas de segurança

Principais responsabilidades:

Monitorar redes em busca de violações de segurança Investigação de incidentes e ameaças de segurança cibernética Implementar e atualizar medidas de segurança Realizar avaliações de vulnerabilidade e testes de penetração Instruir a equipe sobre as práticas recomendadas de segurança cibernética



💡Destaca-se: Alguns analistas remotos de segurança cibernética descobriram grandes falhas de segurança em softwares populares, protegendo potencialmente milhões de usuários (e seus dados!) de ataques cibernéticos!

15. Redator técnico

A redação técnica é adequada para o trabalho remoto, pois envolve principalmente a criação de documentação digital, manuais de instruções, guias etc. Essa função preenche a lacuna entre informações complexas e a compreensão do usuário e, você adivinhou, pode ser feita de qualquer lugar.

Faixa salarial média nos EUA: US$ 55.000 a US$ 100.000 por ano

Habilidades essenciais: Redação, pesquisa, compreensão técnica, design de informações

Principais responsabilidades:

Criar manuais de usuário, guias e outros documentos técnicos Simplificar informações técnicas complexas para vários públicos Colaborar com especialistas no assunto e equipes de produtos Garantir que a documentação atenda aos padrões e às regulamentações do setor



Fato divertido: Alguns redatores técnicos criaram manuais para produtos usados na exploração espacial ou em dispositivos médicos de ponta, tudo isso trabalhando remotamente.

Dicas para aspirantes a trabalhadores remotos

Como o mundo do trabalho continua a evoluir, as oportunidades remotas estão se tornando cada vez mais predominantes em vários setores. Para aqueles que desejam fazer a transição para o trabalho remoto ou aprimorar suas habilidades de trabalho remoto, aqui estão algumas dicas essenciais para ajudá-lo a ter sucesso nesse ambiente dinâmico.

Domine a comunicação on-line

Uma excelente comunicação on-line é a pedra angular do trabalho remoto bem-sucedido. Quando você não está no mesmo espaço físico que seus colegas, uma comunicação clara e eficaz torna-se ainda mais crucial. Aqui estão alguns pontos-chave nos quais você deve se concentrar:

Seja conciso e claro em sua comunicação escrita

Use chamadas de vídeo para discussões complexas a fim de evitar mal-entendidos

Pratique a escuta ativa durante as reuniões virtuais

Responda prontamente a mensagens e e-mails

Aprenda a transmitir o tom e a emoção de forma eficaz por escrito

Use emojis e GIFs criteriosamente para dar personalidade às suas mensagens

Use ferramentas como o ClickUp Chat para se comunicar com seus colegas de forma assíncrona

Lembre-se de que, em um ambiente remoto, suas habilidades de comunicação geralmente são a principal maneira pela qual seus colegas e superiores julgarão seu profissionalismo e competência.

Aproveite a tecnologia a seu favor

Lide facilmente com seus projetos remotos usando IA, mais de 15 visualizações personalizadas e tarefas automatizadas com o ClickUp

Adotar e dominar a tecnologia é fundamental para os trabalhadores remotos. Uma ferramenta que ganhou popularidade entre as equipes remotas é o ClickUp a ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos e produtividade que vem repleta de soluções projetadas para esse grupo .

Veja como o ClickUp pode aprimorar sua experiência de trabalho remoto:

Gerenciamento de tarefas: O ClickUp permite que você crie, atribua e acompanhe tarefas facilmente. Você pode definir datas de vencimento, prioridades e dependências, garantindo que nada passe despercebido.

Gerencie e acompanhe todas as suas metas em um só lugar com o ClickUp Goals

Metas do ClickUp **Defina e acompanhe metas pessoais e de equipe, ajudando-o a manter-se alinhado com os objetivos da empresa, mesmo quando estiver trabalhando remotamente.

Visualizações do ClickUp Crie e compartilhe documentos dentro da plataforma, eliminando a necessidade de ferramentas de gerenciamento de documentos separadas * Assign Comentários: Comunique-se diretamente em tarefas ou documentos, mantendo todas as discussões relevantes em um só lugar. Você também pode atribuir comentários aos seus colegas de equipe para acompanhamento * **Clipes do ClickUp grave e compartilhe mensagens de vídeo curtas, perfeitas para explicações ou atualizações rápidas * **ClickUp Chat chat: gerencie toda a sua comunicação em um aplicativo centralizado, garantindo que seu trabalho e sua comunicação estejam conectados com o contexto

Comunique-se em tempo real com Bate-papo do ClickUp

**ClickUp Brain (Cérebro do ClickUp) : A ferramenta de IA do ClickUp pode ajudar a melhorar a produtividade automatizando tarefas repetitivas, fornecendo assistência de redação e até mesmo gerando ideias de conteúdo

Automatize suas tarefas de trabalho remoto usando o ClickUp Brain

Com o uso eficaz de ferramentas como o ClickUp, você pode simplificar seu fluxo de trabalho, melhorar a colaboração com sua equipe e aumentar sua produtividade geral em um ambiente remoto.

Encontre oportunidades de trabalho remoto

Saber onde procurar empregos remotos é metade da batalha. Aqui estão algumas plataformas e recursos populares para encontrar trabalho remoto:

LinkedIn : Use o filtro "Remote" em sua busca de emprego

FlexJobs : Uma plataforma dedicada a anúncios de empregos flexíveis e remotos

Trabalhamos remotamente : Um quadro de empregos específico para cargos remotos

Remote.co Oferece uma lista com curadoria de empregos remotos em vários setores

Upwork eFiverr: Ótimo para encontrar freelancer digital oportunidades remotas

Sites de empresas: Muitas empresas agora têm uma categoria "Remoto" em sua seção de carreiras

Não se limite a apenas uma plataforma. Faça uma busca ampla e configure alertas de emprego para se manter informado sobre novas oportunidades.

Práticas recomendadas ao se candidatar a empregos remotos

Ao se candidatar a vagas remotas, é importante adaptar sua abordagem para destacar sua prontidão para o trabalho remoto. Aqui estão algumas dicas:

Mostre sua experiência em trabalho remoto: Se você tiver experiência anterior em trabalho remoto, certifique-se de que ela seja destacada em seu currículo e carta de apresentação

Se você tiver experiência anterior em trabalho remoto, certifique-se de que ela seja destacada em seu currículo e carta de apresentação Destaque as habilidades relevantes: Enfatize as habilidades cruciais para o trabalho remoto, como automotivação, gerenciamento de tempo e proficiência em ferramentas de colaboração remota

Enfatize as habilidades cruciais para o trabalho remoto, como automotivação, gerenciamento de tempo e proficiência em ferramentas de colaboração remota Personalize sua candidatura: Adapte seu currículo e carta de apresentação para cada posição, abordando os aspectos específicos do trabalho remoto mencionados na descrição da vaga

Adapte seu currículo e carta de apresentação para cada posição, abordando os aspectos específicos do trabalho remoto mencionados na descrição da vaga Crie um portfólio: Para muitos empregos remotos, especialmente em áreas criativas ou técnicas, um portfólio on-line sólido pode diferenciá-lo dos outros candidatos

Para muitos empregos remotos, especialmente em áreas criativas ou técnicas, um portfólio on-line sólido pode diferenciá-lo dos outros candidatos Prepare-se para entrevistas virtuais: Pratique habilidades de entrevista por vídeo e garanta que sua tecnologia seja confiável

Pratique habilidades de entrevista por vídeo e garanta que sua tecnologia seja confiável Demonstre suas habilidades de comunicação: Em sua candidatura e entrevista, mostre sua capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz por escrito e verbalmente

Em sua candidatura e entrevista, mostre sua capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz por escrito e verbalmente Mostre sua capacidade de adaptação: Destaque casos em que você se adaptou com sucesso a novas situações ou tecnologias

Destaque casos em que você se adaptou com sucesso a novas situações ou tecnologias Aborde as possíveis preocupações: Se você for novo no trabalho remoto, aborde proativamente como planeja lidar com desafios como gerenciamento de tempo ou manutenção de um ambiente de trabalho seguroequilíbrio entre vida pessoal e profissional Mantenha sua busca por emprego organizada com Modelo de busca de emprego do ClickUp -Acompanhe as candidaturas, gerencie currículos e fique por dentro de sua jornada profissional, tudo dentro da plataforma ClickUp.

Faça o download deste modelo

Modelo de busca de emprego do ClickUp

Mantenha-se organizado em sua busca pelo emprego remoto perfeito. Gerencie os detalhes da solicitação de emprego, como o salário esperado, avaliações do Glassdoor, informações de contato do gerente de contratação, lembretes de acompanhamento e muito mais, tudo em um único local conveniente!

Faça o download deste modelo

Desenvolva uma mentalidade de trabalho remoto com o ClickUp

Como em muitas coisas na vida, o sucesso no trabalho remoto geralmente se resume à mentalidade. Aqui estão algumas dicas finais para ajudá-lo a ter sucesso:

Crie uma equipe dedicada home office : Mesmo que seja apenas um canto de um cômodo, ter uma área de trabalho designada pode ajudá-lo a fazer a transição mental para o "modo de trabalho"

: Mesmo que seja apenas um canto de um cômodo, ter uma área de trabalho designada pode ajudá-lo a fazer a transição mental para o "modo de trabalho" Estabeleça uma rotina : Defina horários de trabalho regulares e cumpra-os para manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional.

: Defina horários de trabalho regulares e cumpra-os para manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Mantenha-se conectado : Faça um esforço para se envolver com sua equipe além das conversas relacionadas ao trabalho para construir relacionamentos.

: Faça um esforço para se envolver com sua equipe além das conversas relacionadas ao trabalho para construir relacionamentos. Aprenda continuamente : Continue atualizando suas habilidades, especialmente em áreas relacionadas ao trabalho remoto e ao seu setor específico.

: Continue atualizando suas habilidades, especialmente em áreas relacionadas ao trabalho remoto e ao seu setor específico. Pratique o autocuidado: Lembre-se de fazer pausas, exercícios e manter conexões sociais fora do trabalho.

Lembre-se de que a chave para o sucesso do trabalho remoto está na comunicação eficaz, no uso eficiente da tecnologia e em uma abordagem proativa para gerenciar seu trabalho e sua carreira. O ClickUp ajuda você a conseguir tudo isso e muito mais. Seguindo essas dicas e aproveitando ferramentas como o ClickUp, você estará bem equipado para navegar com sucesso no mundo do trabalho remoto. Experimente o ClickUp gratuitamente .