15 exemplos de quadros do Trello para diferentes casos de uso

Se você perguntar a uma equipe ágil de alto desempenho qual é o segredo do sucesso, provavelmente ouvirá muito sobre "o quadro"

A Quadro Kanban é uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho que aumenta a visibilidade, identifica gargalos e equilibra efetivamente a carga de trabalho.

À medida que os projetos se tornam mais complexos, manter-se organizado torna-se essencial. É por isso que muitas equipes recorrem aos quadros Kanban para otimizar seu fluxo de trabalho.

Parte da suíte Atlassian, o Trello é uma ferramenta visual de gerenciamento de projetos perfeita para equipes remotas e no escritório. Modelos de quadros do Trello oferecem uma maneira fácil de planejar processos de negócios e fluxos de trabalho complexos, atuando como um modelo para seus projetos.

Neste artigo, discutiremos os melhores exemplos de quadros do Trello e exploraremos como eles podem aumentar a produtividade em diferentes cenários.

Também compararemos ClickUp e Trello para determinar qual é o melhor para suas necessidades.

15 exemplos de quadros do Trello para aumentar a produtividade

Marketing

via Trello Se o seu objetivo é colocar sua empresa on-line, o Modelo de planejador de tarefas de site do Trello é exatamente o que você precisa para atingir o público-alvo. Ele o orienta em todas as etapas, desde o planejamento e design até o lançamento e o backup do seu blog ou site com aparência profissional, tudo em 10 etapas simples.

Cada etapa inclui uma lista de verificação abrangente para as equipes de marketing, facilitando o acompanhamento do progresso até que o site esteja pronto e em funcionamento. Se você já tem um site, este quadro também pode ajudá-lo a renovar seu design e aprimorar a experiência do usuário.

💡 Dica profissional: Para aqueles que trabalham em projetos de sites no Trello, o Importar Power-Up é um divisor de águas. Ele permite que os usuários importem uma lista de páginas de um site existente ou delinear páginas para um novo site. Além disso, ele pode trazer dados de campos personalizados, como informações do Google Analytics, diretamente para o Trello ao configurar os cartões.

Vendas

via Trello Os Modelo de CRM e pipeline de vendas da Crmble transforma seu fluxo de trabalho de vendas em um pipeline visualmente atraente e organizado, facilitando o acompanhamento de cada lead do início ao fim.

Os cartões personalizáveis permitem que você adicione detalhes, notas e prazos do lead, adequando-se perfeitamente às suas necessidades exclusivas. Os recursos de CRM do modelo ajudam a gerenciar as interações com os clientes diretamente no Trello, mantendo todas as suas informações em um único local. Além disso, o acompanhamento do progresso e as visões gerais fornecem visibilidade granular de todas as tarefas.

Um recurso recém-adicionado inclui um botão do WhatsApp ao lado do número de telefone do contato, permitindo que você entre diretamente em uma conversa do WhatsApp a partir de seus quadros do Trello.

Recursos Humanos (RH)

via Trello Os Modelo de pipeline de recrutamento do Trello é seu maior aliado para simplificar o processo de contratação. Ele transforma o caos do recrutamento em um pipeline visual e bem organizado, orientando-o desde a busca de candidatos até as decisões finais de contratação.

Ao anexar descrições de cargos ao cartão de cada posição, você pode acompanhar e atualizar sem esforço a jornada de cada candidato. Use cartões do Trello para armazenar detalhes do candidato, notas de entrevistas e próximos passos - tudo em um só lugar. Isso significa que não é mais necessário procurar informações ou perder o controle de candidatos promissores.

Além disso, o layout visual do modelo oferece uma visão rápida do seu processo de recrutamento, ajudando-o a identificar gargalos e acompanhar prazos.

Gerenciamento de produtos

via Trello Os Modelo de roteiro de produto para o Trello é a chave para dominar o gerenciamento de produtos com estilo. Ele transforma a visão do seu produto em um roteiro dinâmico e prático, facilitando o planejamento complexo.

Use-o para priorizar solicitações de recursos para os próximos sprints, criando um processo de desenvolvimento transparente para sua equipe Agile. **Organize histórias de usuários e feedback de clientes diretamente em cada cartão de recurso, facilitando a referência a detalhes críticos.

O quadro de projeto simples garante a consistência ao aplicar a mesma estrutura a cada ideia de recurso, enquanto as listas de verificação descrevem os requisitos de desenvolvimento e design para uma implementação tranquila. Além disso, adicionar pontos de história aos cartões pode aprimorar o planejamento de sprint e gerenciar melhor a carga de trabalho da sua equipe.

Suporte ao cliente

via Trello O Modelo de suporte ao cliente do Trello pode ser adaptado conforme necessário para melhorar a experiência do cliente.

Quando um formulário de solicitação de suporte é enviado ou um e-mail chega ao seu endereço de suporte, um cartão é criado automaticamente na lista "Solicitação de suporte recebida ", capturando todos os detalhes. A partir daí, você pode adicionar membros relevantes da equipe e mover o cartão para a lista Atribuído.

À medida que sua equipe trabalha na solicitação, ela atualiza o status do cartão movendo-o para a lista "Em andamento". Se for necessária uma revisão, basta usar o rótulo "Aguardando aprovação". Quando o problema for resolvido, o cartão será movido para a lista "Resolvido", concluindo o processo.

Esse modelo simplifica o fluxo de trabalho da sua equipe de suporte, mantendo tudo organizado e acessível no Trello.

TI

via Trello A equipe de engenharia do Trello criou o Modelo Kanban para agilizar o gerenciamento do fluxo de trabalho. Com seis listas: Backlog, Design, To-do, Doing, Code Review, Testing e Done, é a opção ideal para equipes de engenharia que desejam mapear claramente o processo de desenvolvimento.

Além disso, você pode aprimorar seu quadro do Trello ativando power-ups para ferramentas de design como Invision ou Figma, integrando esses recursos diretamente ao seu fluxo de trabalho.

Finanças

via Trello O controle das despesas muitas vezes pode parecer esmagador, especialmente quando se lida com planilhas complexas. Criar e manter um orçamento em Excel pode ser complicado e demorado. Felizmente, o Modelo de orçamento de Cedrik Bell oferece uma solução simples.

Seu design fácil de usar e flexível permite registrar cada despesa à medida que ela ocorre. Basta inserir seus gastos e quaisquer saques vencidos em suas seções específicas, e os totais serão calculados na parte inferior.

É uma abordagem sem complicações para o gerenciamento do orçamento. Para maior comodidade, integre o Google Drive como um power-up para simplificar o gerenciamento de dados e economizar tempo.

Design

via Trello O Modelo de Design Sprint conduz você e sua equipe por uma abordagem estruturada e com tempo determinado para a solução de problemas e inovação.

Você começará mergulhando na fase "Entender", em que esclarecerá o problema e definirá suas metas. A partir daí, é hora de ser criativo na fase "Divergir", fazendo um brainstorming de todas as soluções possíveis. Depois de ter suas ideias, passe para a fase "Convergir", em que você as restringe e as transforma em itens acionáveis.

Em seguida, vem a "Prototipagem", em que você converte suas melhores ideias em projetos tangíveis e os compartilha com o gerente de projeto e seus colegas para obter feedback valioso. Esse modelo do Trello torna seus sprints de design mais eficientes e mantém sua equipe no caminho certo para que vocês possam se concentrar na criação de soluções incríveis juntos.

Operações

via Trello Os Modelo de gerenciamento de estoque o modelo de gerenciamento de estoque do Smart Fields, desenvolvido pela Smart Fields, simplifica o rastreamento e o gerenciamento de estoque, permitindo que você organize seus itens de estoque, monitore os níveis de estoque e gerencie pedidos em um só lugar

O modelo apresenta listas intuitivas para categorias como "Estoque em mãos", "Estoque baixo" e "Pedidos", facilitando o controle do status do estoque em um piscar de olhos. Você pode personalizar e automatizar detalhes importantes, como quantidades, níveis de reabastecimento e informações de fornecedores, para se manter atualizado sem a necessidade de digitação manual.

Seja rastreando suprimentos, gerenciando níveis de estoque ou preparando pedidos, esse exemplo de quadro do Trello oferece uma visão clara do seu estoque. Ele simplifica suas operações e ajuda a evitar rupturas de estoque ou excesso de estoque, mantendo as cadeias de suprimentos funcionando com eficiência.

Legal

via Trello Os Modelo de gerenciamento de projetos governamentais no Trello é ideal para eliminar silos e fazer com que sua equipe colabore sem problemas, quer esteja lidando com pesquisa jurídica, casos de clientes ou projetos internos

Veja como você pode começar:

Comece com a lista "Recursos" para manter à mão todos os documentos importantes, cronogramas de reuniões e perguntas frequentes

Acompanhe o propósito e as metas do seu projeto com as listas "Objetivo do projeto" e "Requisitos"

Gerencie as tarefas diárias com a lista "To Do" e acompanhe o que está no limbo com "Pending

Sinalize os problemas em "Roadblocks", comemore as vitórias em "Done" e controle os custos em "Project Budget and Costs"

Executivo

via Trello Se você estiver se preparando para elaborar um plano de negócios sólido, o Modelo de plano de negócios simplifica o delineamento e a organização de sua estratégia. Ele divide tudo em listas fáceis de gerenciar para que você possa se concentrar no que é mais importante.

O modelo contém as listas abaixo:

Documentos

Casos de uso

Resumo executivo

Visão geral da empresa

Descrição do produto/serviço

Análise do mercado

Pesquisa e desenvolvimento (P&D)

via Trello Os Modelo de projeto de pesquisa foi criado para simplificar cada etapa do seu processo de pesquisa, ajudando-o a manter-se organizado e concentrado. Comece verificando a seção "Para que serve este quadro" - é o seu roteiro para entender como usar o quadro e dar início ao seu projeto de pesquisa.

Você pode configurar um link do Calendly para lidar com o agendamento automaticamente. Depois de fazer isso, você pode configurar o quadro para enviar novas entrevistas agendadas diretamente para ele, mantendo tudo em um só lugar sem o incômodo de atualizações manuais.

Dica profissional: Entenda a diferenças entre um gráfico de Gantt e um quadro Kanban para determinar o que melhor atende às suas necessidades. Enquanto os gráficos de Gantt são perfeitos para projetos com cronogramas e dependências bem definidos, os quadros Kanban oferecem a flexibilidade necessária para projetos que não seguem um cronograma linear.

Sucesso do cliente

via Trello O Modelo do Trello para gerenciamento do sucesso do cliente é uma ferramenta essencial para otimizar os relacionamentos com os clientes e as implantações de software. O quadro se torna um espaço compartilhado onde os gerentes de sucesso do cliente (CSMs) e os clientes podem colaborar de forma eficaz.

Na parte superior, a lista "Destaques" oferece visibilidade contínua da documentação e das anotações importantes, garantindo que todos estejam alinhados sobre como usar o quadro. A lista "Agenda Items" é perfeita para construir e refinar agendas de reuniões, rastrear anotações e acompanhar itens de ação.

As listas "Projetos/Iniciativas" e "Terceiros/Integrações" ajudam a monitorar projetos e integrações em andamento, fornecendo clareza sobre várias iniciativas e como o CSM pode ajudar. As listas "Feature Requests" e "Bugs" são cruciais para gerenciar e priorizar o feedback e os problemas dos clientes

Por fim, a lista "Completed" (Concluído) serve como um arquivo para projetos concluídos, bugs e solicitações de recursos, mantendo o seu conselho focado em tarefas críticas e exibindo conquistas anteriores.

Conteúdo

via Trello O planejamento de conteúdo pode ser um verdadeiro desafio - consome tempo e exige muita reflexão.

O Modelo de cronograma de conteúdo de blog simplifica o processo de gerenciamento de conteúdo, definindo um cronograma claro para todas as suas próximas publicações no blog, garantindo que você esteja sempre no caminho certo para entregar o conteúdo no momento certo.

Você pode usá-lo para atribuir tarefas aos autores certos, garantindo que cada artigo receba a atenção que merece. **Cada parte do conteúdo recebe seu próprio cartão, que os autores podem usar para anexar links ao trabalho finalizado.

Administrativo

via Trello Os Modelo de gerenciamento de tarefas diárias ajuda você a visualizar facilmente suas tarefas diárias para que você possa se manter organizado e nunca perder tarefas profissionais e pessoais

Para usá-lo, adicione tarefas ao "Backlog", sejam elas para hoje, amanhã ou mais tarde. Todos os dias, arraste as tarefas que planeja concluir para a lista "To Do Today" (Para fazer hoje). Depois de concluí-las, mova-as para "Done Today".

Essa configuração simplifica o gerenciamento de tarefas e mantém seu trabalho organizado.

Limitações do quadro do Trello

Os modelos do Trello têm várias vantagens, especialmente para pequenas empresas e startups, mas eles têm algumas limitações.

A versão gratuita do Trello limita os espaços de trabalho a 10 colaboradores, o que pode ser restritivo para equipes maiores e, embora os quadros Kanban estejam disponíveis em todos os planos, recursos como Painel, Gráficos de Gantt, Linha do Tempo e Calendário só podem ser acessados nos planos pagos.

Muitas funções avançadas, como relatórios, controle de tempo e controle de despesas, exigem integrações de terceiros por meio de Power-ups, que também têm um custo adicional.

Por fim, a comunicação da equipe se limita a comentários nos cartões do Trello, o que pode não ser suficiente para melhores interações.

Vamos dar uma olhada em alguns Alternativas ao Trello que oferecem colaboração em tempo real e recursos avançados de gerenciamento de tarefas, além de modelos de quadros Kanban prontos para uso e totalmente personalizáveis.

Alternativas ao Quadro Trello ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e

Software Kanban projetado para agilizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

O que diferencia o ClickUp é sua adaptabilidade - seja você um novato em aplicativos de gerenciamento de projetos ou um usuário avançado, Visualização do quadro Kanban do ClickUp pode ser ampliado e dimensionado para qualquer tamanho de equipe para ajudá-lo a gerenciar tarefas em um sistema Kanban flexível.

Gerencie tarefas e projetos facilmente com o ClickUp Kanban Board View totalmente personalizável

Você pode personalizar o Kanban View para organizar seus quadros por status, responsável, prioridades e muito mais. O 'Everything View' permite que você lide com várias cargas de trabalho simultaneamente. Personalize os status diretamente em seu quadro e mova facilmente as tarefas pelos fluxos de trabalho com os recursos de arrastar e soltar.

Além disso, a "Bulk Action Toolbar" permite que você atualize várias tarefas de uma só vez, o que a torna uma ferramenta eficiente para a atualização de tarefas software de gerenciamento de projetos .

Simplifique o gerenciamento do trabalho com o Gerenciamento de Projetos do ClickUp

A biblioteca do ClickUp de Modelos de quadro Kanban oferece quadros pré-projetados para atender a várias necessidades e aumentar a produtividade desde o início.

Os Modelo Kanban da ClickUp oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade e estrutura, permitindo que você visualize o progresso e destaque facilmente os gargalos no seu fluxo de trabalho.

Modelo de quadro Kanban do ClickUp

O modelo Kanban do ClickUp o ajudará:

Aumentar a visibilidade das tarefas de cada membro da equipe

Dividir projetos maiores em partes menores e gerenciáveis

Melhorar a comunicação entre as equipes para manter as tarefas em andamento

Não importa o tipo de projeto que você está realizando, este modelo Kanban oferece tudo o que você precisa para se manter organizado e produtivo.

Dica profissional: Se você quiser gerar quadros Kanban rapidamente, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, o assistente de IA, pode acelerar o processo criando e organizando automaticamente as tarefas com base nos dados do projeto. Ele usa IA para prever possíveis problemas e oferecer recomendações inteligentes, tornando o gerenciamento de projetos mais eficiente e intuitivo.

Melhore os fluxos de trabalho e a produtividade com o ClickUp

O Trello é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos, e seus modelos podem ser um ponto de partida útil para o planejamento e o gerenciamento de projetos. No entanto, eles podem não ser a solução mais abrangente disponível.

O ClickUp é uma plataforma robusta de gerenciamento de projetos e produtividade que oferece uma ampla gama de modelos que abrangem todos os aspectos do gerenciamento de projetos, juntamente com campos personalizados e status, para acompanhar as categorias e o progresso de forma eficaz.

Com várias exibições para visualizar seu plano de projeto, o ClickUp oferece flexibilidade e personalização que o diferenciam. Registre-se no ClickUp hoje mesmo, gratuitamente.