Quer se trate de análise de dados do cliente ou da revisão das vendas do último trimestre, passar horas criando e formatando relatórios detalhados do zero é cansativo.

A solução? Relaxar, sentar e procurar o "Modelo de relatório do Word". 💡

Para ajudá-lo a encontrar o modelo certo, compilamos uma lista de modelos de relatórios gratuitos para o Microsoft Word, cada um adaptado a diferentes necessidades.

Se você estiver procurando um pouco mais de entusiasmo em seus modelos, incluímos uma lista útil das 10 principais alternativas de modelos de relatório com recursos avançados de formatação e colaboração para você explorar.

O que faz um bom modelo de relatório do Microsoft Word?

Ao criar um relatório acadêmico ou comercial em um documento do Word, lembre-se de que os modelos do Word que criam relatórios memoráveis são mais do que apenas layouts atraentes.

Eles também devem ter esses recursos diferenciados:

Ajuste ao propósito: Verifique se o modelo de relatório está alinhado com o seu campo, por exemplo, comercial, acadêmico, técnico, e se o formato corresponde ao seu tipo de conteúdo

Verifique se o modelo de relatório está alinhado com o seu campo, por exemplo, comercial, acadêmico, técnico, e se o formato corresponde ao seu tipo de conteúdo Estrutura profissional : Escolha um modelo com uma estrutura bem organizada, incluindo uma página de título, um índice e seções claramente definidas para conteúdo, glossário, lista de referências etc.

: Escolha um modelo com uma estrutura bem organizada, incluindo uma página de título, um índice e seções claramente definidas para conteúdo, glossário, lista de referências etc. Elementos editáveis: Verifique se todos os textos e gráficos, como tabelas, gráficos e outros elementos de visualização de dados, são fáceis de editar e redimensionar sem prejudicar o layout

Verifique se todos os textos e gráficos, como tabelas, gráficos e outros elementos de visualização de dados, são fáceis de editar e redimensionar sem prejudicar o layout Cores consistentes : Procure um modelo com um esquema de cores uniforme que favoreça a legibilidade. Ganhe pontos se ele estiver alinhado com as diretrizes da sua marca

: Procure um modelo com um esquema de cores uniforme que favoreça a legibilidade. Ganhe pontos se ele estiver alinhado com as diretrizes da sua marca Navegação integrada: Use um modelo com recursos de navegação, como um índice de atualização automática

Use um modelo com recursos de navegação, como um índice de atualização automática Compatibilidade entre plataformas: Verifique se o modelo se adapta bem a diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Ele também deve ser editável no Google Docs, PDF, nas várias versões do Word etc.

5 modelos gratuitos de relatórios do Microsoft Word

1. Modelo de relatório do Word por Template.net

via Template.net Esteja você preparando atualizações de projetos, resumos de reuniões ou resultados de pesquisas, este modelo profissional Modelo de relatório em Word da Template.net é sua solução ideal. Seu design fácil de usar e seus editores de documentos tornam a criação de relatórios simples e eficiente.

Se a sua organização não tiver formatos de relatório estabelecidos, você poderá personalizar facilmente esse modelo para atender às suas necessidades específicas.

Além do Microsoft Word, o modelo está disponível para download e personalização em formatos populares como Google Docs, PDF e InDesign. Ele vem com texto pré-formatado para ajudá-lo a inserir detalhes e começar a trabalhar rapidamente.

2. Modelo de relatório profissional da Template.net

via Template.net O layout de relatório limpo e estruturado do Modelo de relatório profissional da Template.net foi criado para profissionais ocupados. É perfeito para criar tudo, desde propostas de negócios até avaliações de desempenho.

A formatação incorporada e as opções fáceis de personalização garantem que você gaste menos tempo ajustando fontes e se concentre mais no conteúdo.

Este modelo é indispensável para empresas, instituições acadêmicas ou organizações sem fins lucrativos. Ele é compatível com Word, Google Docs, PDF e Publisher.

3. Modelo de relatório de projeto de negócios da Template.net

via Template.netModelo de relatório de projeto de negócios da Template.net é uma ferramenta essencial para a criação de relatórios detalhados de projetos empresariais. Ele apresenta um layout organizado e polido para destacar os objetivos, o progresso e os resultados de seu projeto - perfeito para impressionar as partes interessadas.

Personalize cada seção para se adequar ao seu projeto específico, quer esteja lançando uma nova ideia ou encerrando uma iniciativa bem-sucedida. Isso também ajuda a simplificar o rastreamento e o relatório de marcos.

Além disso, é compatível com o Word, Google Docs e Apple Pages e inclui conteúdo de espaço reservado original personalizável.

4. Modelo de relatório de gerenciamento de projeto simples da Template.net

via Template.netModelo simples de relatório de gerenciamento de projeto por Template.net tem uma estrutura bem definida com cronogramas, marcos e atualizações de tarefas, o que o torna ideal para gerentes de projeto que precisam manter as partes interessadas informadas.

Com suas seções personalizáveis, esse modelo simples é perfeito para acompanhar e relatar o progresso, pois pode se adaptar rapidamente a várias fases do projeto.

É útil para equipes que desejam simplificar os relatórios e, ao mesmo tempo, definir claramente seus fluxos de trabalho. Você pode editar esse modelo em seu computador, tablet ou telefone usando o Word, o Google Docs ou o Apple Pages.

5. Modelo de relatório mensal de RH padrão da Office Templates Online

via Modelos do Office OnlineModelo de relatório mensal de RH padrão da Office Templates Online ajuda as equipes de RH a gerenciar análises de desempenho dos funcionários, dados de presença, detalhes de habilidades e competências e outras métricas importantes de forma organizada.

Ele também tem seções adicionais para destacar as conquistas do departamento de RH e os funcionários de alto desempenho do mês.

Se a sua equipe de RH precisa de um formato consistente e simplificado para as análises gerenciais, esta é a sua ferramenta. Ela é perfeita para manter as atualizações transparentes e compartilhar mensalmente informações valiosas sobre o RH.

Limitações do uso do Microsoft Word para modelos de relatórios

Os modelos de relatórios gratuitos do Word oferecem uma base estruturada e profissional para a criação de relatórios detalhados. Alguns usuários preferem os modelos de relatório do Google Sheets ou do Docs por sua acessibilidade on-line, colaboração e recursos avançados. No entanto, todas essas ferramentas têm certas limitações.

Integração limitada em tempo real : Com um modelo de relatório no Microsoft Word, você teria que atualizar os números do seuferramentas de relatório manualmente

: Com um modelo de relatório no Microsoft Word, você teria que atualizar os números do seuferramentas de relatório manualmente Visualização básica de dados: Embora seja possível criar um gráfico de barras com relatórios do Word, e se você precisar de um gráfico de burndown para seu projeto ágil? Ou um mapa de calor dos índices de satisfação do cliente? Somente os modelos de relatórios avançados oferecem opções avançadas de visualização

Embora seja possível criar um gráfico de barras com relatórios do Word, e se você precisar de um gráfico de burndown para seu projeto ágil? Ou um mapa de calor dos índices de satisfação do cliente? Somente os modelos de relatórios avançados oferecem opções avançadas de visualização Personalização restrita : Você precisaria de fórmulas complexas para criar um painel dinâmico de integridade do projeto comindicadores de status vermelho/amarelo/verde. Os modelos de relatório criados para fins específicos facilitam isso com widgets incorporados do tipo arrastar e soltar

: Você precisaria de fórmulas complexas para criar um painel dinâmico de integridade do projeto comindicadores de status vermelho/amarelo/verde. Os modelos de relatório criados para fins específicos facilitam isso com widgets incorporados do tipo arrastar e soltar Análises avançadas limitadas : O MS Word não possui os recursos de análise de tendências e previsão de desempenho das plataformas de relatórios avançados, que podem ser necessários para prever tendências futuras com base em dados históricos

: O MS Word não possui os recursos de análise de tendências e previsão de desempenho das plataformas de relatórios avançados, que podem ser necessários para prever tendências futuras com base em dados históricos Rastreamento inadequado de tarefas: A atualização de relatórios com os status mais recentes das tarefas da equipe exige trabalho manual, pois não há como preencher automaticamente o progresso das tarefas em tempo real

A atualização de relatórios com os status mais recentes das tarefas da equipe exige trabalho manual, pois não há como preencher automaticamente o progresso das tarefas em tempo real Coleta manual de feedback: No Microsoft Word, você precisará de formulários separados para coletar o feedback retrospectivo do sprint da sua equipe

No Microsoft Word, você precisará de formulários separados para coletar o feedback retrospectivo do sprint da sua equipe Integração limitada de reuniões: Não há recursos de integração para permitir a vinculação perfeita de atas de reuniões, decisões e itens de ação no relatório do projeto

Como o MS Word tem recursos básicos de relatório, você gostaria que houvesse modelos mais especializados para relatórios de projetos complexos.

Vamos explorar alguns Alternativas ao Microsoft Word para criar relatórios profissionais.

Alternativas de modelos de relatório do Microsoft Word

Deseja que seus relatórios passem de padrão a destaque? Então, você precisa pensar além dos modelos usuais de relatório do Word ou do Google. ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos com uma biblioteca de modelos pré-construídos e personalizáveis que ajudam diversas equipes e departamentos a otimizar os fluxos de trabalho e a se manterem organizados e eficientes.

Se você estiver procurando por modelos de relatórios de despesas relatórios de desempenho de funcionários, programações por hora, modelos de relatórios anuais ou relatórios de fim de expediente, ele oferece modelos com elementos de design flexíveis e funcionalidades avançadas adaptadas a vários casos de uso.

Seja você um iniciante ou um profissional ocupado, esses modelos especializados são fáceis de editar e de uso gratuito. Aqui estão nossos 10 principais modelos de relatórios on-line.

1. Modelo de relatório de gerenciamento de projeto ClickUp

Modelo de relatório de gerenciamento de projeto do ClickUp

O termo "gerenciamento de projetos" lhe traz à mente um turbilhão de tarefas e prazos? O Modelo de relatório de gerenciamento de projetos do ClickUp está aqui para ajudá-lo a simplificar esse caos. 💯

Ele ajuda a organizar os detalhes do projeto em um local central, facilitando o acompanhamento do progresso e o gerenciamento do orçamento em um único painel. Para ajudar a atingir metas e marcos dentro do tempo estipulado, ele divide tarefas complexas em subtarefas gerenciáveis. Também oferece recursos para rastrear com eficácia os KPIs e os ativos financeiros e não financeiros.

Com relatórios sistemáticos e pontuais, esse modelo garante que os possíveis desafios e obstáculos sejam levados em conta desde o início do projeto para que não haja surpresas. Considere este modelo como seu fiel companheiro de gerenciamento de projetos. 🦸

2. Modelo de relatório de projeto ClickUp

Modelo de relatório do projeto ClickUp

O modelo Modelo de relatório do projeto ClickUp usa campos e status personalizáveis para fornecer uma visão clara e detalhada de suas tarefas, taxa de conclusão e itens de ação pendentes.

Com uma visão geral abrangente do cronograma do projeto, do orçamento, da alocação de recursos e da priorização de tarefas, é fácil criar um relatório do projeto que mantém as equipes e as partes interessadas alinhadas. O 'Activity Timeline' usa células codificadas por cores e rótulos de prioridade para ajudar a determinar o cronograma de cada tarefa em um piscar de olhos.

Esse modelo pode ser o seu centro único de relatórios, para que você não precise fazer malabarismos com várias guias ou documentos.

3. Modelo de folha de relatório do ClickUp

Modelo de folha de relatório do ClickUp

Com opções para personalizar exibições e rastrear métricas selecionadas, Modelo de planilha de relatório do ClickUp pode ser usado por empresas de todos os tamanhos para analisar dados em tempo real e compartilhar as descobertas com as partes interessadas.

A estrutura pré-projetada permite que você garanta a precisão e a consistência dos relatórios com apenas alguns cliques. Use Documentos do ClickUp para reunir a equipe em uma sessão virtual de brainstorming para finalizar o objetivo do relatório. Quando o objetivo estiver claro, você poderá reunir dados relevantes e usar ClickUp Table View para criar uma planilha personalizada para representação eficaz de dados e análise com cálculos personalizados.

O modelo também oferece suporte ao gerenciamento de projetos com recursos como reações a comentários, subtarefas aninhadas, colaboração em tempo real e categorização de tarefas com base em responsáveis, prazos e prioridades.

4. Modelo de relatório do ClickUp Analytics

Modelo de relatório de análise do ClickUp

O modelo Modelo de relatório do ClickUp Analytics é ótimo para quem quer melhorar a análise de dados. Ele organiza as informações em um formato claro e fácil de navegar, simplificando o acompanhamento das principais métricas e indicadores de desempenho.

Com recursos como rastreamento de tempo, tags, avisos de dependência e integração de e-mail, ele fornece insights valiosos sobre tendências, padrões e correlações, ajudando você a analisar dados históricos para criar previsões para o futuro. 📈

Você pode usar esse modelo para visualizar dados complexos com gráficos e tabelas simples, automatizar notificações para tarefas recorrentes, como revisões e atualizações, e definir e acompanhar metas como aumento do tráfego do site, leads, conversão, retenção etc.

5. Modelo de relatório de status do projeto ClickUp

Modelo de relatório de status do projeto por ClickUp

Você já se sentiu sobrecarregado ao fazer malabarismos com vários projetos? Você não está sozinho - é difícil sem um sistema sólido. É aí que entra o Modelo de relatório de status do projeto ClickUp pode ajudar.

Ele ajuda a traçar um relatório de projeto que inclui porcentagens de progresso, dependências, desafios atuais, tarefas em andamento/concluídas/atrasadas e prazos estimados. Você pode usar Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para ilustrar dados complexos em um formato codificado por cores, facilitando a visualização dos fluxos de trabalho do projeto e suas correlações para todas as partes interessadas.

O modelo oferece à sua equipe uma tela virtual para colaboração ao vivo sobre ideias e fluxos de trabalho por meio de Quadro branco do ClickUp recurso. Você pode usar conectores para definir relacionamentos entre tarefas, adicionar tarefas e documentos ao quadro branco, adicionar notas adesivas para itens a serem discutidos e vincular imagens, arquivos, sites etc., para adicionar contexto.

Dica profissional: Gerencie equipes multifuncionais facilmente com o modelos de relatório de status do projeto que ajudam a gerar relatórios diários, semanais e mensais para garantir que todos os projetos permaneçam no caminho certo e dentro dos orçamentos estipulados.

6. Modelo de relatório diário do ClickUp

Um modelo de relatório diário do ClickUp em branco

Como o nome sugere, modelos de relatórios diários resuma o trabalho realizado nas últimas vinte e quatro horas, liste as tarefas a serem concluídas hoje com base na prioridade e nos prazos e trace um plano de ação para os itens que precisarão de atenção amanhã.

Não importa se você está gerenciando várias equipes ou se precisa de uma visão geral clara da sua agenda diária, Modelo de relatório diário do ClickUp simplifica tudo em um único relatório. Acompanhe cada tarefa, anote as realizações, monitore o progresso e identifique os gargalos usando os campos personalizáveis e as exibições organizadas do modelo.

Ele também funciona como um modelo de lista de tarefas onde você pode listar os objetivos diários juntamente com notas e comentários adicionais. Transforme esses objetivos em tarefas rastreáveis e atribua-as aos membros da equipe em Tarefas do ClickUp onde é fácil adicionar tags personalizadas codificadas por cores para categorização rápida. Não se esqueça de definir níveis de prioridade e datas de vencimento para suas tarefas.

7. Modelo de revisão do gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo de revisão do gerenciamento de projetos da ClickUp permite que as empresas avaliem o estado atual do projeto e ajudem as equipes a determinar se vale a pena continuar o projeto.

Modelo de revisão do gerenciamento de projetos do ClickUp ajuda a determinar se um projeto está no caminho certo e se vale a pena continuar depois de avaliar cuidadosamente seus resultados e o feedback das partes interessadas.

Ele também facilita a identificação de áreas de melhoria e a criação de planos de ação, ilustrando as revisões do projeto por meio de poderosas ferramentas de visualização. Use suas exibições abrangentes, incluindo Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais para identificar melhorias.

8. Modelo de revisão do projeto ClickUp

Modelo de relatório de revisão do projeto ClickUp

Um modelo de documento de revisão de projeto é fundamental para avaliar como um projeto foi executado. Isso inclui as lições aprendidas, as práticas recomendadas, os resultados de auditorias e se os controles relevantes foram implementados para verificar os excessos de orçamento e de cronograma.

Os Modelo de revisão do projeto ClickUp avalia cada aspecto do seu projetoplanejamento de recursos, gerenciamento de riscos, acompanhamento de despesas, cronograma, cronograma etc.para identificar o que está funcionando, o que precisa ser ajustado e como se preparar para o sucesso futuro. Esse modelo ajuda a analisar cada fase do projeto e o desempenho da equipe para garantir a utilização ideal dos recursos e a produtividade.🎯

Além disso, ele ajuda no acompanhamento da revisão do projeto com recursos avançados do ClickUp, como gravação de tela, automação, soluções de IA e muito mais.

9. Modelo de relatório de reunião do ClickUp

Captura de tela do modelo de relatório de reunião do ClickUp

Com o Modelo de relatório de reunião do ClickUp com o ClickUp Meeting Report Template, você pode fazer anotações compartilháveis, revisar atas de reuniões e capturar detalhes essenciais, como os nomes dos participantes e a duração da reunião. Ele também apresenta campos personalizáveis, itens de tarefas e subtarefas para rastrear itens de ação e agendas.

Esse modelo de relatório de reunião oferece uma abordagem simplificada para que os gerentes garantam o acompanhamento oportuno dos clientes, dos membros da equipe e da liderança.

10. Modelo de relatório de comportamento do ClickUp

Modelo de relatório de comportamento do ClickUp

Se você é professor, conselheiro ou administrador, acompanhar o comportamento e o desempenho dos alunos pode ser complexo. O modelo de relatório de comportamento do ClickUp pode ajudá-lo a criar uma visão geral clara e abrangente do comportamento de todo o seu corpo discente, identificar padrões e tendências e avaliar rapidamente a necessidade de uma intervenção.

Esse modelo de relatório captura tudo ao longo do tempo, mostrando os pontos fortes, os pontos fracos e as possíveis áreas de melhoria. Consequentemente, você pode desenvolver estratégias melhores para oferecer suporte aos seus alunos e ajudar a melhorar o bem-estar geral deles.

Esse modelo também ajuda a inspirar um comportamento exemplar, destacando pequenas vitórias e mudanças positivas. 🏅

Obtenha melhores insights dos relatórios com o ClickUp

Ao contrário do Word ou do Google Docs/Sheets, os modelos on-line do ClickUp têm flexibilidade e recursos inteligentes para otimizar tudo, desde atualizações de projetos até análises detalhadas.

Com ele, você obtém modelos de relatórios profissionais adaptados às suas necessidades - sem precisar se preocupar com formatação ou tarefas repetitivas. As estruturas e os recursos pré-construídos se adaptam a uma variedade de equipes e setores.

E a melhor parte? Seu uso é totalmente gratuito! 💸 Registre-se no ClickUp gratuitamente para começar a compilar seu primeiro relatório.