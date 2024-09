14 modelos gratuitos de gerenciamento de projetos do Google Sheets

Gerenciar vários projetos juntos às vezes pode parecer uma tarefa de Sísifo. Como gerente de projeto, você está tentando manter tudo organizado e se comunicar com as partes interessadas, mas as coisas parecem estar confusas.

No entanto, se você não usar um método para essa loucura, isso pode afetar sua produtividade.

É aí que o Planilhas Google se torna útil - com uma interface que permite gerenciar vários projetos em um só lugar. Mas e se houvesse algo que você pudesse fazer para tornar o processo ainda melhor?

E se você pudesse acessar planilhas pré-projetadas do Google Sheets criadas especificamente para facilitar o processo de gerenciamento de projetos? Felizmente, os modelos de gerenciamento de projetos do Google Sheets estão aqui para salvar o dia.

Neste blog, compartilharemos modelos gratuitos de gerenciamento de projetos (que são excelentes para iniciantes), para que você possa começar imediatamente.

O que faz um bom modelo de gerenciamento de projetos do Google Sheets?

Um modelo do Google Sheets modelo de gerenciamento de projetos é uma ferramenta importante para os gerentes de projeto - versátil, fácil de usar e pronta para enfrentar qualquer tarefa.

Os modelos fornecem uma linha do tempo clara do projeto, recursos fáceis de atribuição de tarefas e uma maneira de acompanhar o progresso do fluxo de trabalho de forma eficiente.

Mas como você pode diferenciar um bom modelo de gerenciamento de projetos do Google Sheets de um excelente? Aqui estão algumas diretrizes que você deve ter em mente:

Os melhores modelos incluem espaços segmentados para detalhes do projeto, entregáveis e orçamento , tudo isso mantendo o visual atraente (convenhamos, ninguém quer ficar olhando para um mar de células cinzas o dia todo)

, tudo isso mantendo o visual atraente (convenhamos, ninguém quer ficar olhando para um mar de células cinzas o dia todo) Elas devem ser personalizáveis o suficiente para se adequar a vários projetos , mas estruturadas o suficiente para evitar que sua equipe caia no caos das planilhas

, mas estruturadas o suficiente para evitar que sua equipe caia no caos das planilhas Pontos de bônus se ele contiver uma seção de carta de projeto, ferramentas de alocação de recursos e um modelo simples de gráfico de Gantt para visualizar cronogramas. Os melhores modelos ajudam a facilitar o acompanhamento do projeto, as dependências de tarefas e as atualizações de status sem sobrecarregar os usuários

Modelos de gerenciamento de projetos do Google Sheets

Agora que você sabe o que esperar, vamos explorar vários modelos gratuitos de gerenciamento de projetos do Google Sheets que o ajudarão a começar.

De gráficos de Gantt a relatórios de progresso, temos um modelo para os sonhos mais loucos de todo gerente de projeto.

Agora é a hora de simplificar o planejamento do seu projeto - vamos lá!

1. Modelo de cronograma de projeto da Hubspot

Via HubSpot Quando você pensa em gerenciamento de projetos, provavelmente também pensa em cronogramas e durações - e esse modelo realmente entende isso.

Os Modelo de cronograma de projeto da HubSpot é perfeito para gerentes de projeto que desejam simplificar seu processo de planejamento de projeto.

Com seções personalizáveis para detalhes de tarefas, responsáveis e prazos, esse modelo de gerenciamento de projetos do Google Sheets torna transparente o progresso do seu projeto. Ele oferece várias exibições para visualizar seu trabalho, incluindo uma Gráfico de Gantt do Google Sheets para uma linha do tempo clara do projeto.

O modelo organiza as tarefas do projeto em uma visualização de lista fácil de usar com a funcionalidade de arrastar e soltar. Ele separa as tarefas concluídas das que estão em andamento e oferece uma seção dedicada à carta do projeto que o ajuda a manter-se responsável pelas metas e pelos resultados do projeto.

2. Modelo de relatório de progresso da HubSpot

Via HubSpot O gerenciamento de projetos geralmente gira em torno de relatórios de progresso, e o Modelo de relatório de progresso da HubSpot atende perfeitamente a essas necessidades.

O modelo é mais adequado para gerentes de projeto que desejam manter as partes interessadas informadas e os projetos em dia. Suas seções personalizáveis para detalhes do projeto, progresso da tarefa e principais métricas trazem transparência ao status do seu projeto.

Como um popular software de gerenciamento de projetos este modelo oferece um layout profissional que é fácil de navegar, seja para acompanhar vários projetos ou para se concentrar em uma única iniciativa.

O modelo inclui espaço para marcos do projeto, desafios e próximas etapas - sem que nenhuma informação crítica seja esquecida. Ele foi projetado para funcionar perfeitamente com outras ferramentas de gerenciamento de projetos, o que o torna uma adição versátil ao seu kit de ferramentas.

3. Modelo de plano de projeto por eFinancialModels

Via eFinancialModelsGerenciamento de projetos e o Google Sheets andam de mãos dadas - assim como café e prazos. O Modelo de plano de projeto gratuito da eFinancialModels aprimora isso ao facilitar a organização de tarefas.

Esse modelo dinâmico permite que você desenvolva e visualize rapidamente um plano de projeto com um gráfico de Gantt. Ele é perfeito para gerentes de projeto que lidam com cronogramas complexos e vários projetos.

Esse modelo vem pré-carregado com uma lista de tarefas totalmente personalizável, plotagem automática de linha do tempo e fácil vinculação de datas de início, durações e datas de término.

Você pode inserir um número ilimitado de tarefas, agrupá-las em subtarefas e observar como o gráfico de Gantt é atualizado automaticamente. A capacidade de compartilhar e atualizar o documento simultaneamente com os membros da equipe mantém todos na mesma página.

Embora possa levar algum tempo para se acostumar, especialmente se você não estiver familiarizado com todas as funções do Google Sheets, esse modelo pode ajudá-lo a economizar muito tempo com seus recursos intuitivos.

4. Modelo de gerenciamento de projetos da Template.net

Via Template.net Este modelo de gerenciamento de projetos do Google Sheets é um excelente ponto de partida para gerentes de projetos. O modelo de gerenciamento de projetos é um modelo versátil para acompanhar vários projetos, atribuir tarefas e monitorar o progresso.

Com seções dedicadas a cartas de projeto, cronogramas e alocação de recursos, ele mantém os membros da equipe alinhados e os projetos funcionando sem problemas.

O modelo também inclui:

Gráfico de Gantt para visualizar os cronogramas do projeto

Tabela de tarefas para descrições detalhadas das tarefas

Recurso de relatório de status do projeto para manter as partes interessadas informadas

Fases codificadas por cores e chaves de status que facilitam a avaliação da saúde do projeto em um relance

5. Modelo de calendário de gerenciamento de projetos da Template.net

Via Template.net Se você é um gerente de projetos e está procurando uma ferramenta útil para acompanhar o andamento do projeto em detalhes, o Modelo de calendário de gerenciamento de projetos é uma excelente opção.

Esse modelo versátil fornece uma linha do tempo visual para as tarefas do seu projeto, permitindo que você mapeie facilmente as entregas e os prazos do projeto. Com sua interface amigável, você pode atribuir rapidamente tarefas aos membros da equipe e acompanhar o progresso da equipe.

O formato de calendário fornece claramente uma visão geral do cronograma do projeto, ajudando-o a identificar possíveis gargalos e ajustar os cronogramas conforme necessário.

Esse modelo de gerenciamento de projetos é especialmente útil para criar relatórios de carga de trabalho, monitorar dependências de tarefas e garantir marcos de projeto em tempo hábil.

Ao centralizar as informações do projeto, este calendário de gerenciamento de projetos mantém as partes interessadas informadas e os projetos funcionando sem interrupções do início ao fim.

6. Modelo de acompanhamento de projeto da Template.net

Via Template.net Às vezes, o gerenciamento de projetos pode ser um verdadeiro malabarismo, mas não há motivo para torná-lo um espetáculo mantendo suas tarefas desorganizadas! O Project Tracking Template é sua arma secreta para manter vários projetos sob controle.

Esse modelo inclui uma linha do tempo de projeto pronta para uso, ferramentas de atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso que até mesmo os novatos em planilhas podem dominar.

Você encontrará espaços dedicados para detalhes do projeto, entregáveis e orçamento, tudo em um pacote visualmente atraente.

Com status personalizáveis e várias exibições para visualizar as informações do projeto, você nunca perderá de vista suas metas. O modelo inclui até mesmo um gráfico de Gantt simples para visualizar o cronograma do projeto e as dependências das tarefas.

Limitações do uso do Google Sheets para gerenciamento de projetos

Embora o Google Sheets e o Google Docs ofereçam uma solução gratuita tentadora para o gerenciamento de projetos, eles geralmente apresentam desvantagens significativas.

Elas podem prejudicar a eficiência da sua equipe e o sucesso do projeto a longo prazo.

Vamos nos aprofundar nas limitações mais comuns do uso do Google Sheets/Docs para o gerenciamento de projetos:

Recursos de colaboração limitados: A edição em tempo real é ótima, mas o Google Sheets não possui atribuição de tarefas dedicadas, acompanhamento de dependências e notificações automatizadas, que são cruciais para a coordenação da equipe

A edição em tempo real é ótima, mas o Google Sheets não possui atribuição de tarefas dedicadas, acompanhamento de dependências e notificações automatizadas, que são cruciais para a coordenação da equipe Visualização inadequada: Criação de gráficos de Gantt ecronogramas de projetos no Planilhas Google é complicado e demorado. Isso dificulta a obtenção de uma visão geral clara do progresso do projeto

Criação de gráficos de Gantt ecronogramas de projetos no Planilhas Google é complicado e demorado. Isso dificulta a obtenção de uma visão geral clara do progresso do projeto Falta de recursos avançados de gerenciamento de projetos: O Google Sheets não oferece ferramentas dedicadas à alocação de recursos, ao gerenciamento de riscos e ao equilíbrio da carga de trabalho em vários projetos

O Google Sheets não oferece ferramentas dedicadas à alocação de recursos, ao gerenciamento de riscos e ao equilíbrio da carga de trabalho em vários projetos Problemas de escalabilidade: À medida que os projetos aumentam em complexidade, o Google Sheets pode não ser confiável para os gerentes de projeto, especialmente com um risco crescente de corrupção de dados

À medida que os projetos aumentam em complexidade, o Google Sheets pode não ser confiável para os gerentes de projeto, especialmente com um risco crescente de corrupção de dados Relatórios ineficientes: A geração de relatórios detalhados sobre o status e a análise do projeto é um processo manual e propenso a erros no Planilhas Google. Eles geralmente não têm os insights automatizados oferecidos por ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos

A geração de relatórios detalhados sobre o status e a análise do projeto é um processo manual e propenso a erros no Planilhas Google. Eles geralmente não têm os insights automatizados oferecidos por ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos Preocupações com a segurança: Embora o Google ofereça segurança básica, ele pode não atender aos requisitos rigorosos para dados confidenciais de projetos, especialmente em setores regulamentados, como o financeiro

Modelos alternativos de gerenciamento de projetos do Google Sheets

Embora o Google Sheets tenha seus méritos, às vezes você precisa de uma ferramenta com mais potência.

Estamos falando de uma solução dedicada de gerenciamento de projetos criada com uma única visão: substituir todos os seus vários aplicativos por uma única ferramenta rica em recursos.

E a melhor parte?

Ela vem pré-carregada com modelos incríveis para todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos.

Diga olá para ClickUp seu salvador do caos das planilhas!

1. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de gerenciamento de projeto ClickUp

A coordenação de projetos complexos e multifuncionais pode parecer algo saído de um filme de terror, mas a Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp torna tudo mais fácil.

Esse modelo gratuito está repleto de recursos que o ajudarão a manter sua equipe no caminho certo e seus projetos funcionando sem problemas. Você encontrará tudo, desde linhas do tempo personalizáveis até ferramentas de dependência de tarefas, tudo em um pacote fácil de usar.

O modelo oferece várias maneiras de visualizar seu projeto.

Quer um gráfico de Gantt? É para já.

Prefere um quadro Kanban? Não tem problema!

Além disso, com os recursos de colaboração em tempo real, sua equipe pode trabalhar em conjunto sem esforço, sem se perder em um labirinto de e-mails.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

Os gerentes de projeto usam portfólios para monitorar vários projetos, e ter um sistema de gerenciamento de primeira linha é crucial para o sucesso! O excelente gerenciamento de portfólios também requer uma organização excepcional e a Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp foi projetado para lidar com todos os projetos, cronogramas e entregas - tudo em um só lugar!

Você pode acessar seis status personalizados para a integridade do projeto, cinco visualizações incluindo gráficos de Gantt e relatórios de carga de trabalho, além de automação para monitorar seus projetos desde o início até a conclusão.

Esse modelo também o ajuda a monitorar o progresso do projeto, gerenciar recursos e manter as partes interessadas informadas em todos os departamentos e programas.

Faça o download deste modelo

3. Modelo de relatório de gerenciamento de projeto ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de relatório de gerenciamento de projeto ClickUp

Lembra quando dissemos que as ferramentas de gerenciamento de projetos podem transformar completamente seu fluxo de trabalho? Aqui está um ótimo exemplo disso! O Modelo de relatório de gerenciamento de projeto do ClickUp o ajudará a manter-se no topo de seu jogo de comunicação enquanto gerencia vários projetos e prazos.

Acompanhe o progresso do projeto, a alocação de recursos e as principais métricas em um painel de controle organizado, personalizável e fácil de compartilhar com este modelo.

Você terá todas as ferramentas e recursos para criar relatórios detalhados sobre o status do projeto com várias opções de status e Campos personalizados .

Com o modelo de relatório de gerenciamento de projetos do ClickUp, você poderá fornecer atualizações às partes interessadas com muito mais rapidez do que o método convencional de marcação de e-mail do Google Sheets.

Faça o download deste modelo

4. Modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de manual de gerenciamento de projetos

O modelo Modelo de manual de gerenciamento de projetos do ClickUp fornece aos gerentes de projeto um roteiro detalhado para organizar tarefas, definir metas e acompanhar o progresso em tempo real. Ele ajuda todos a se manterem alinhados com os objetivos do projeto.

O modelo oferece status personalizados como Bloqueado, Revisão interna e Em andamento, permitindo que você acompanhe de perto o progresso de cada tarefa. Você pode visualizar facilmente dados cruciais do projeto com campos personalizados para Orçamento, Entregável e Equipe de Entrega.

Ele também inclui cinco visualizações diferentes, como Resumo e Linha do tempo do projeto, que podem ajudá-lo a gerenciar as tarefas com mais eficiência.

Se você prefere gráficos de Gantt para cronogramas ou visualizações de prioridade para lidar primeiro com as tarefas mais críticas, esse modelo tem tudo o que você precisa.

Faça o download deste modelo

5. Modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

Captura de tela do modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp

O modelo Modelo de plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp é sua ferramenta definitiva para manter os projetos no caminho certo e dentro do orçamento.

Esse modelo foi criado para ajudar os gerentes de projeto a organizar tarefas, definir prazos e monitorar o progresso com eficiência. Recursos como status e campos personalizados permitem categorizar e gerenciar projetos com atributos como equipe de projeto e status de conclusão.

O modelo inclui várias exibições, como Lista, Gantt e Calendário, facilitando a visualização da linha do tempo do projeto e o controle das dependências das tarefas.

Atribua tarefas aos membros da equipe, defina prazos claros e use a visualização do gráfico de Gantt para monitorar o progresso e fazer os ajustes necessários. Esse modelo garante que todas as informações do projeto estejam em um só lugar, ajudando as equipes a se manterem alinhadas e superprodutivas.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos ClickUp

Se você está encarregado de gerenciar projetos de qualquer tamanho, o Modelo de estrutura de gerenciamento de projetos do ClickUp é uma ótima solução para organizar as coisas.

Os status personalizados, como Open e Complete, permitem monitorar facilmente o progresso de cada tarefa. Os campos personalizados ajudam a categorizar as tarefas e a visualizar as etapas do projeto, enquanto as exibições personalizadas, como a Estrutura e o Guia de Introdução, gerenciam melhor o fluxo de trabalho.

Você pode acompanhar os cronogramas do projeto e as dependências das tarefas usando a visualização do Gráfico de Gantt.

Mesmo que você tenha recursos limitados (ou esteja lidando com grandes projetos), esse modelo o equipará com todas as ferramentas necessárias para gerenciar os cronogramas do projeto.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de revisão do gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de revisão do gerenciamento de projetos da ClickUp permite que as empresas avaliem o estado atual do projeto e ajudem as equipes a determinar se vale a pena continuar o projeto.

Quando se trata de avaliar o sucesso do projeto e identificar áreas de melhoria, o Modelo de revisão do gerenciamento de projetos do ClickUp é seu modelo de referência.

Esse modelo foi criado para simplificar o processo de revisão, facilitando a coleta de feedback das partes interessadas e a organização eficiente dos projetos.

Com campos e status personalizados, você pode acompanhar o progresso do projeto e visualizar os dados sem esforço. O modelo inclui várias exibições, como Lista, Gantt e Calendário, ajudando você a gerenciar tarefas e cronogramas com eficiência.

Para começar, adicione o modelo ao seu ClickUp Workspace, convide os membros da equipe e comece a colaborar.

Crie tarefas para acompanhar o progresso, faça reuniões regulares para discutir atualizações e use notificações para se manter informado.

Faça o download deste modelo

8. Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos ClickUp

Não há como terminar esta lista sem mencionar o Modelo de requisitos de gerenciamento de projetos do ClickUp .

Esse modelo poderoso vem com quatro exibições personalizadas para você começar:

Lista de requisitos

Estágio de aprovação

Gantt

Guia de introdução

Depois de inserir os dados do projeto, você pode personalizar o espaço de trabalho usando campos personalizados como Estágio de aprovação, Entregável e Classificação. Defina status personalizados - semelhantes às fases codificadas por cores do Google Sheets - para mostrar o progresso das tarefas do projeto.

Em sua Lista de Requisitos, você também pode armazenar descrições de tarefas, responsáveis, datas de vencimento e muito mais. Configure até mesmo a automação para enviar lembretes e manter o cronograma do projeto sob controle.

Com recursos como controle de tempo, avisos de dependência e integrações de e-mail, esse modelo é o sonho de qualquer gerente de projeto.

Não importa se você está lidando com vários projetos ao mesmo tempo ou se está se concentrando em um novo projeto complexo, o Modelo de Requisitos de Gerenciamento de Projetos do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Faça o download deste modelo

Por que se contentar com planilhas? Atualize para os modelos ClickUp

Todos nós já passamos por isso - trabalhando em projetos que estão um pouco fora de controle, esperando que um feitiço mágico faça com que tudo se encaixe. Embora a magia não possa ajudá-lo com o gerenciamento de projetos, os modelos são a segunda melhor opção com a qual você pode contar.

Embora os modelos do Planilhas Google ofereçam muito valor aos usuários iniciantes, eles podem limitar o progresso dos usuários que gerenciam vários projetos com equipes diferentes.

Um software de gerenciamento de projetos dedicado, como o ClickUp, pode ajudar a melhorar a colaboração entre as equipes, gerenciar tarefas com eficiência e acompanhar os cronogramas dos projetos por meio de interfaces fáceis de usar.

Se estiver pronto para levar seu gerenciamento de projetos para o próximo nível, é hora de experimentar o ClickUp. Registre-se no ClickUp experimente os modelos gratuitos e veja sua produtividade aumentar!