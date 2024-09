Como criar uma declaração de visão de produto eficaz

Você já ouviu a parábola dos "seis cegos e o elefante"? A história conta que um grupo de homens com deficiência visual, que nunca tinham ouvido falar de um elefante antes, encontrou um. Eles tocaram várias partes de seu corpo e o descreveram de maneiras muito diferentes.

O que tocou a tromba disse que era como uma cobra grossa. O que estava na orelha achou que era como um ventilador. O que estava perto da perna o comparou a um tronco de árvore. Em essência, ninguém entendia o animal em sua totalidade porque não conseguia acessar o quadro geral. Como resultado, todos estão convencidos da verdade absoluta de sua perspectiva, embora estejam completamente errados.

Homens cegos e elefante (Fonte:) Wikimedia Commons )

Essa parábola serve como uma metáfora valiosa para vários cenários nos negócios. No desenvolvimento de software, essa história é uma analogia perfeita para o fato de que, sem uma declaração clara, articulada e ambiciosa da visão do produto, as equipes ficariam tateando no escuro.

Nesta postagem do blog, vamos ver o que é uma visão de produto, por que ela é importante e como você pode criar a sua.

O que é uma visão de produto?

A visão de um produto é uma declaração que captura o panorama geral de um produto a longo prazo. Ela delineia os elementos fundamentais do produto:

Quem : Os usuários-alvo do produto, definidos em termos demográficos, psicográficos e profissionais

: Os usuários-alvo do produto, definidos em termos demográficos, psicográficos e profissionais O que : Os recursos e benefícios do produto que resolvem o problema dos usuários-alvo

: Os recursos e benefícios do produto que resolvem o problema dos usuários-alvo Como : A diferenciação do produto no mercado e o que o torna único

: A diferenciação do produto no mercado e o que o torna único Por que: Por que o produto existe

Por que os produtos precisam de declarações de visão?

Para uma equipe de produto, o principal benefício de uma declaração de visão é que ela serve como a Estrela do Norte, a luz orientadora de todas as decisões ao longo do ciclo de vida. Além disso, ela oferece muitas vantagens.

Alinhamento: A visão do produto ajuda as equipes de UX, design, desenvolvimento e qualidade a concentrarem seus esforços. Ela também reúne as partes interessadas das equipes de vendas, marketing, finanças e talentos e trabalha em prol de objetivos comuns.

Direção: A visão do produto desempenha um papel fundamental na elaboração do roteiro do produto. Ela articula as prerrogativas estratégicas do produto, que são então divididas em pequenas tarefas e marcos a serem desenvolvidos.

Clareza: A visão do produto descreve os elementos e minimiza as suposições. Ela ajuda os novos membros da equipe a entender imediatamente o propósito do produto e a participar de seu desenvolvimento.

Padrão: Devemos priorizar o recurso A em detrimento do B? Devemos contratar mais engenheiros para o próximo trimestre? Quais bugs devemos corrigir neste sprint? A declaração da visão do produto serve como uma escala na qual essas decisões são pesadas. Ela ajuda a criar consenso com base em termos e ideias acordados.

Quem usa as declarações de visão do produto?

Qualquer equipe que esteja criando e levando um produto ao mercado pode obter grande valor com uma declaração de visão.

No desenvolvimento ágil de software, ela serve como base comum para toda a equipe de produto

No marketing, ela ajuda as atividades voltadas para o mercado a se alinharem com a intenção da equipe de produto

Em startups em rápida evolução, ela une diversas equipes. Ajuda a organizar o caos em direção ao seu objetivo coletivo

Qual é a diferença entre visão de produto e estratégia de produto?

A visão do produto é o sonho - é o produto final que você pretende desenvolver nos próximos anos. Ela é aspiracional, futurista e está em evolução.

A estratégia do produto é a abordagem cuidadosa para alcançar esse sonho - inclui os recursos, as etapas e os planos. Ela ainda é de alto nível e abrange todos os aspectos do produto.

Visão do produto Estratégia do produto Muito longo prazo (horizonte de 5 a 10 anos) Médio a longo prazo (horizonte de 1 a 3 anos) De natureza aspiracional De natureza prática e realizável Intencionalmente nebuloso e adaptável; deliberadamente específico e acionável Foco no motivo pelo qual o produto existe Foco em como a visão do produto é perseguida Escrito em uma frase curta, simples e memorável Escrito em um documento longo, detalhado e instrutivo

As diferenças entre a visão do produto e a estratégia do produto

O papel de várias entidades na visão do produto

Embora a ideia de um produto geralmente nasça na mente de uma pessoa, a visão é um esforço colaborativo. Ela afeta a vida de todos os envolvidos, seu trabalho diário e cada decisão que tomam.

Entretanto, na realidade, cada parte interessada tem uma função diferente. Vejamos.

Quem é responsável por definir a visão do produto?

O proprietário/gerente do produto é responsável por definir a visão em colaboração com várias outras partes interessadas. As responsabilidades do proprietário/gerente do produto incluem:

Coletar informações da liderança e das principais partes interessadas

Explorar ideias com vendas, marketing, pesquisa de mercado, design, etc.

Articular a visão do produto em termos simples e memoráveis

Obter feedback de várias partes interessadas e ajustar a declaração de visão

Além de definir a declaração de visão, os gerentes de produto também são responsáveis por comunicá-la e socializá-la. É sua função fazer com que a equipe do projeto, a equipe Scrum, as vendas, o marketing e o sucesso do cliente entendam e adotem a visão em seu trabalho.

O gerente de produto consegue isso criando um ambiente de colaboração entre as equipes multifuncionais. Ele comunica a visão do produto de uma forma que dá a cada equipe uma base sólida para tomar decisões. Por exemplo, se a visão de seu produto for "ajudar as pessoas a praticar a atenção plena":

A equipe Scrum priorizará os recursos relacionados à meditação em detrimento dos recursos de gerenciamento de tarefas

A equipe de design criará uma interface de usuário sem distrações e que ajude os usuários a permanecerem no presente

A equipe de design de conteúdo escreverá textos simples, compassivos e que priorizem o bem-estar

A equipe de marketing criará mensagens sobre a calma em vez da produtividade

De modo geral, a visão do produto ajuda cada equipe a atender às necessidades do cliente-alvo de forma diferenciada e exclusiva. Se essa parece ser uma ótima solução para muitos de seus desafios relacionados a produtos, veja como criar sua própria declaração de visão.

Criando uma visão eficaz do produto

A visão do produto é o farol orientador de uma equipe de desenvolvimento de software. Bem depois que a declaração for definida e compartilhada, as pessoas se lembrarão de seu sentimento e o usarão para tomar decisões. Portanto, você precisa elaborar uma visão do produto que seja eficaz e acionável para alcançar o sucesso do produto.

Veja como você pode fazer isso com uma ferramenta de colaboração virtual e gerenciamento de projetos como ClickUp .

1. Explore o presente

Entenda o contexto em que seu produto opera em vários aspectos internos e externos, como:

Usuários-alvo: Defina para quem você está projetando. Descreva suas necessidades, pontos problemáticos, soluções atuais e frustrações.

Concorrência: Entenda o cenário da concorrência, incluindo o que existe, seu preço, recursos, benefícios, fidelidade do usuário etc. Lembre-se de que a concorrência não precisa ser um produto semelhante. Pode ser qualquer produto que resolva o problema do cliente.

Por exemplo, se você estiver criando um aplicativo de lembretes, uma simples combinação de caneta e papel é a principal alternativa competitiva que você precisa estudar.

Oportunidade: Identifique claramente onde existe a lacuna no mercado. Explore o tamanho dessa lacuna, o que preencherá essa lacuna e quanto os clientes poderão pagar por isso.

Prerrogativas comerciais: Enquanto isso, considere também a visão de sua empresa - os objetivos, as necessidades, os recursos e as aspirações de sua empresa. Considere também alguns exemplos de valores essenciais para definir quem você é.

Certifique-se de documentar todas as suas descobertas em um local colaborativo, como Quadros brancos ClickUp . Adicione informações na forma de texto, imagens, conexões, notas adesivas e muito mais. Quando tiver um rascunho, reúna todas as partes interessadas para revisar e comentar.

Documente sua pesquisa de produto no ClickUp Whiteboards

2. Imagine o futuro

Depois de entender o cenário atual, é hora de sonhar, ou seja, imaginar um futuro em que seu produto exista. Como parte disso, considere o seguinte.

Propósito: Antes de mais nada, defina a finalidade abrangente que seu produto atenderá. Pergunte "por que" o produto precisa existir.

Abordagem: Pense em como você pode atingir seu objetivo.

Por exemplo, se o seu objetivo é ajudar as pessoas a praticarem a atenção plena, você pode criar um aplicativo para meditação, diário, terapia on-line ou formação de hábitos. Escolha seu caminho.

Valor: Explore o valor que ele proporcionaria aos seus clientes. Seu aplicativo de atenção plena deixará os clientes mais felizes, calmos, produtivos e saudáveis? Aqui, pense também em como os clientes se sentirão ao usar o produto.

Diferenciação: Liste claramente todas as maneiras pelas quais seu produto é único. Essa diferenciação pode estar nos recursos, nos clientes-alvo, na experiência do usuário, no suporte ao cliente ou em qualquer outra coisa que você imaginar.

Um bom exercício de visão de bordo ajudará muito nessa etapa. Use O modelo de quadro de visão do ClickUp para descrever a função e a diferenciação de seu produto. Esse modelo intermediário é de fácil apresentação, portanto, você pode levá-lo diretamente a patrocinadores, clientes, membros da equipe e outras partes interessadas.

Faça o download deste modelo

Ajude toda a sua equipe a entender melhor seu mercado-alvo com este modelo de quadro de visão

Faça o download deste modelo

⚡️Template Archive: Se estiver procurando uma maneira de fazer com que as ideias de produtos fluam ou algo mais específico para suas necessidades, confira estes modelos de quadros de visão .

3. Crie a visão

Agora é o momento de realmente colocar a caneta no papel ou digitar palavras em um documento. Analise novamente os documentos de estado atual e futuro para se preparar para elaborar a declaração de visão.

A visão de um produto geralmente é uma declaração concisa e poderosa. " Na Netflix, queremos entreter o mundo ", diz a empresa de serviços de streaming. Eles não se referem a filmes, documentários ou televisão, mas ao entretenimento em sua totalidade. Portanto, quando eles se aventuraram nos jogos em 2023, isso pareceu uma extensão natural de suas ofertas.

Antes de escolher a opção certa para você, faça um workshop com algumas opções. Anote algumas ideias diferentes para testar. Para escrever uma declaração de visão eficaz, faça-a:

Expansiva: Certifique-se de que ela possa abranger e orientar sua ambição por vários anos. Não a restrinja a algo específico que seu produto faz. "Ajudar as pessoas a praticar a atenção plena" é mais expansivo e flexível do que "criar um aplicativo de diário" ou "fornecer meditação guiada no toque"

Ambicioso: A visão ideal do produto precisa ser algo que ninguém tenha - ou pelo menos muito poucos tenham alcançado antes. Torne-a desafiadora e ambiciosa para que a equipe tenha ideias inovadoras em busca dessa visão.

Centrada no cliente: Uma visão de produto voltada para o interior acabará sendo egoísta. Portanto, mantenha a declaração de visão centrada no cliente. Elabore-a com base no que você pode fazer pelo seu cliente, pelo mercado e pelo mundo em geral.

Curta: Ninguém consegue se lembrar de uma declaração de visão longa e complicada. Isso significa que também não a aplicarão na prática. Portanto, mantenha-a curta e simples. Uma prática recomendada é mantê-la em uma frase ou expressão.

Para uma abordagem mais organizada da redação de declarações de visão, experimente o Modelo de quadro branco de visão do ClickUp . Use este modelo para expor sua visão com clareza e foco, coletar feedback e convertê-lo em itens de ação.

Faça o download deste modelo

Encontre o estado ideal para seu próximo projeto com este modelo de quadro branco de visão

Faça o download deste modelo

4. Teste suas declarações de visão

Depois de ter algumas opções, teste-as com as principais partes interessadas para ver como elas se sentem. Faça uma pesquisa com uma amostra de clientes, equipe de desenvolvimento de produtos, vendas, marketing e liderança comercial. Teste-a para:

Alinhamento com a visão organizacional

Clareza entre vários grupos de pessoas

Capacidade de relacionamento para várias equipes adotarem e usarem

Discordância de qualquer lado

Por exemplo, se a declaração de visão do seu produto for ajudar as pessoas a praticar a atenção plena, mas a sua organização estiver no ramo de software de CRM, você terá um desalinhamento óbvio. 👀

Use Formulários ClickUp para criar e executar pesquisas sem esforço

5. Refinar a visão do produto

Com base no feedback que você receber de várias partes interessadas, refine a visão do produto. Lembre-se de que, às vezes, talvez não seja possível corrigir algum desalinhamento por meio de palavras. Nesses casos, talvez seja necessário repensar totalmente sua ideia.

Na maioria das vezes, você pode coletar feedback e refinar a visão. Por exemplo, a equipe de marketing pode sugerir que é melhor redigir a visão como "ajudar as pessoas a serem conscientes" em vez da indireta "praticar a atenção plena"

Como gerente de produto, sua função é tomar decisões sobre o feedback que funciona e o que não funciona.

6. Documentar e compartilhar a visão do produto

Uma visão de produto é tão eficaz quanto o número de pessoas que a compreendem e a adotam. Portanto, você precisa ser capaz de documentá-la e compartilhá-la da forma mais ampla possível.

ClickUp Docs para declarações de visão ousadas, poderosas e criadas de forma colaborativa Documentos do ClickUp é uma ótima maneira de fazer isso. Escreva a visão de seu produto - grande e em negrito para que todos possam ver e entender rapidamente. Adicione banners, botões, divisores e outras formatações para apresentar a visão de forma atraente e memorável.

Compartilhe-a com segurança de forma pública, privada e com controles avançados de edição. Vincule os documentos a várias tarefas para garantir que todo trabalho esteja sendo feito de acordo com a visão do produto.

7. Implemente sua visão do produto

Escrever e compartilhar a visão do seu produto é um ótimo começo, mas isso não é suficiente. Um bom gerente de produtos leva essa visão à implementação no mundo real com facilidade.

ClickUp Tasks para transformar sua visão em realidade

A primeira etapa para isso é converter a visão em metas mensuráveis e alcançáveis. Qualquer boa Software OKR ajudará a definir kPIs de gerenciamento de projetos alinhados com a visão e alcançá-los de forma consistente.

Com o ClickUp Goals, você pode definir metas, conectá-las à estratégia do produto e compartilhá-las com todos os membros da equipe. Aproveite as várias visualizações de projeto no ClickUp para acompanhar o progresso e medir o sucesso.

📖 Leitura de bônus: Metas profissionais para o trabalho A próxima etapa é definir os passos para atingir essas metas. Crie Tarefas do ClickUp diretamente da sua declaração de visão no ClickUp Docs, atribua usuários, defina prazos, vincule a outros documentos e gerencie todo o seu processo de desenvolvimento de produtos em um só lugar.

Visão de gráfico de Gantt para rastrear dependências no desenvolvimento de produtos

Avalie periodicamente seu progresso para alinhamento com a visão do produto. Use os dados de seu painel de gerenciamento de produtos para revisar. Além disso, considere se a própria declaração de visão precisa ser atualizada.

Por exemplo, se você for uma empresa de gerenciamento de eventos com uma visão que se concentra exclusivamente em eventos físicos, presenciais ou no local, talvez queira reconsiderá-la, especialmente com a popularidade dos eventos híbridos e virtuais.

Se você está começando a criar uma visão de produto, a estrutura acima oferece um suporte substancial. Mas se ainda estiver com dificuldades para conceituá-la, aqui estão algumas inspirações.

Exemplos de declaração de visão de produto

Algumas das empresas de tecnologia mais bem-sucedidas em todo o mundo usam declarações de visão de produto inspiradoras. Vamos dar uma olhada em algumas delas.

Glitch

"Criamos o Glitch para que seja mais fácil para você criar a Web."

A startup de tecnologia Glitch tem um declaração de visão simples, porém ambiciosa . A palavra-chave aqui é fácil. É por isso que eles criam ferramentas "rápidas" e "divertidas" para criar sites. Suas ferramentas trabalham para tornar a Web aberta, diversificada e acessível a todos.

E mais? Seus esforços de marketing se concentram amplamente em sua comunidade, oferecendo ferramentas, jams, exibições de projetos e muito mais, o que também facilita a ajuda mútua.

LinkedIn

"Crie oportunidades econômicas para todos os membros da força de trabalho global."

Nos 20 anos desde sua criação, o LinkedIn tem ajudado as pessoas a encontrar empregos, fazer contatos, indicar outras pessoas, construir sua marca pessoal e, eventualmente, ganhar (mais) dinheiro. A visão do LinkedIn para criar oportunidades econômicas orienta suas decisões em seus vários canais de receita, como associações, anúncios, boletins informativos e soluções de recrutamento. A palavra "todos" define suas expansões em mercados, idiomas e muito mais.

Tesla

"Acelerando a transição do mundo para a energia sustentável"

Embora a Tesla esteja frequentemente nas notícias por causa dos veículos autônomos, seu foco principal é a energia solar e os veículos movidos a bateria. A visão da Tesla orienta a empresa a criar soluções de energia sustentável que vão além dos veículos. Na verdade, a Tesla também está fazendo incursões constantes em painéis solares, telhados solares, paredes de energia e muito mais.

Para criar uma visão de produto que seja tão impactante, você pode encontrar ajuda em qualquer um dos modelos a seguir.

Modelos de visão de produto e como usá-los

Modelo de visão de produto baseado em posicionamento

Um dos modelos de visão de produto mais comumente usados é o derivado da estrutura de Geoffrey Moore para uma declaração de posicionamento. Na prática, o modelo seria parecido com este.

Para [cliente], que precisa de [necessidade do cliente], este [produto] é um [nome da categoria] que [definição da solução]. Diferentemente da concorrência, [produto] é [proposta de venda exclusiva].

Para o exemplo anterior de um aplicativo de atenção plena, a declaração de posicionamento seria:

Para [profissionais urbanos] que precisam de [apoio para superar o estresse], este [produto] é um [aplicativo móvel] que [os orienta por meio de práticas de atenção plena, como meditação, registro em diário e exercícios]. Diferentemente dos aplicativos existentes, o [produto] foi [projetado para oferecer gerenciamento instantâneo do estresse por meio de práticas que levam menos de 120 segundos].

Embora essa seja uma ótima estrutura para resumir a pesquisa e expor os fatos, é uma descrição do presente. Ela não oferece o futuro ambicioso e ambicioso que as declarações de visão precisam oferecer.

Modelo baseado em propósito

Um produto baseado em objetivos modelo de declaração de visão permite que as organizações coloquem seu software no contexto de sua função no mundo.

[Product] ajuda [customer] com [value]

Estendendo o mesmo exemplo, a visão do produto seria:

[Produto] ajuda [profissionais urbanos estressados] a [viver o momento durante uma vida plena]

Modelo baseado em transformação

Esse formato se concentra na mudança ou na ruptura que o produto traz para o mundo ou para o mercado.

[Produto] permite [mudança] em [contexto]

Uma visão de produto baseada em transformação para o aplicativo seria:

[Produto] acaba com o [vício em dopamina] para um [mundo sustentável e criativo]

Embora esses modelos ofereçam alguma orientação, é melhor lembrar dos primeiros princípios ao escrever sua visão de produto. Tente incorporar respostas às seguintes perguntas.

Para quem é o produto?

Como o produto resolve o problema deles?

O que ele faz de melhor ou diferente?

Por que ele existe?

Leve sua visão de produto do sonho à realidade com o ClickUp

Uma boa visão de produto esclarece para onde o produto está indo em um futuro próximo e distante. Ela permite que todos vejam o elefante da mesma maneira, com todas as suas partes. Saber o que você está construindo ajuda a criar a estratégia e o plano perfeitos, até o lançamento final.

Para a equipe de engenharia, isso facilita o gerenciamento de produtos. Além disso, uma boa declaração de visão ajuda toda a organização. Marketing, vendas, finanças, RH, administração e todas as outras equipes se alinham com a visão, movendo-se juntas como uma unidade coerente e coesa. Uma boa visão do produto informa as decisões e ajuda a resolver conflitos.

Criar uma visão é apenas uma parte do processo. Documentar, compartilhar e reiterar a declaração de missão é a parte mais importante. O uso de uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, capacita as equipes a criar e executar a visão de forma colaborativa.

Ferramentas de brainstorming como quadros brancos, auxiliares de pensamento como mapas mentais, anotações com documentos, gerenciamento de projetos com tarefas e análises com painéis - o ClickUp oferece uma plataforma abrangente de gerenciamento do local de trabalho para equipes de produtos.

Dê uma olhada. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .

Perguntas frequentes (FAQ)

1. O que melhor descreve a visão do produto?

Um estado futuro aspiracional é a melhor maneira de descrever a visão do produto. Ela descreve o que o produto pretende alcançar a longo prazo, atuando como a Estrela do Norte, orientando o desenvolvimento.

2. Quem define a visão do produto no Scrum?

No Scrum, o proprietário do produto define a visão do produto em colaboração com as partes interessadas técnicas e comerciais.

3. Quem é responsável por comunicar a visão do produto à equipe Scrum?

O proprietário do produto ou a gerência é responsável por comunicar a visão à equipe Scrum.

4. Qual é a visão de um método de produto?

A visão de um método de produto é uma abordagem de desenvolvimento de software orientada por uma declaração de visão única e coesa. As equipes que seguem esse método normalmente começam no topo com uma visão do produto e, a partir daí, vão reduzindo os planos de execução.

5. Quem é responsável pela missão e pela visão?

No desenvolvimento de software, o proprietário/gerente do produto é responsável por criar e distribuir a visão e a missão.