Analisamos as melhores ferramentas de gerenciamento em 2024

Se você é um gerente ou pretende ser um, sabe que não basta ter habilidades gerenciais sólidas. Em um mundo que busca constantemente maior produtividade e eficiência, você precisa das ferramentas certas para otimizar suas operações diárias.

De acordo com o Guia do Rebelde para a pesquisa de Gerenciamento de Projetos em que 44% dos gerentes não dispõem de recursos adequados para realizar seu trabalho e 43% dizem que adorariam evitar o contato com as pessoas para obter atualizações de status.

Isso me fez pensar em maneiras de eliminar tarefas repetitivas e monitorar o trabalho com precisão. Depois de muitas tentativas e erros (e de me aprofundar um pouco na teoria de gerenciamento), criei uma pilha com as dez melhores ferramentas para gerentes disponíveis atualmente.

Essas ferramentas oferecem aos gerentes muitos recursos para simplificar os processos, aprimorar a colaboração da equipe, melhorar o gerenciamento do tempo e aumentar a produtividade.

Mas antes disso, vamos explorar o que você deve procurar ao comprar ferramentas para gerentes.

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento?

Com base em meus testes e pesquisas abrangentes, estes são alguns dos recursos que ajudam a criar um gerente eficaz:

Gerenciamento de tarefas: Certifique-se de que a ferramenta permita criar, atribuir e acompanhar tarefas com datas de vencimento e monitoramento de progresso

Certifique-se de que a ferramenta permita criar, atribuir e acompanhar tarefas com datas de vencimento e monitoramento de progresso Colaboração : Opte por ferramentas que suportem comunicação em tempo real, compartilhamento de arquivos e edição ao vivo para aprimorar o trabalho em equipe e a orientação no trabalho

: Opte por ferramentas que suportem comunicação em tempo real, compartilhamento de arquivos e edição ao vivo para aprimorar o trabalho em equipe e a orientação no trabalho **Planejamento de projetos: escolha ferramentas com gráficos de Gantt ou recursos semelhantes para visualizar os cronogramas e as dependências do projeto

Controle de tempo : Considere ferramentas com recursos integrados de controle de tempo para monitorar as horas gastas em tarefas e projetos

: Considere ferramentas com recursos integrados de controle de tempo para monitorar as horas gastas em tarefas e projetos **Ferramentas de orçamento: procure recursos que ajudem a estimar os custos do projeto e a acompanhar as despesas para manter o controle do orçamento

**Interface amigável: encontre ferramentas que sejam fáceis de navegar, garantindo que os funcionários possam se adaptar rapidamente sem treinamento extensivo

Personalização : Procure recursos que lhe permitam personalizar fluxos de trabalho, painéis e formulários de solicitação para atender às suas necessidades específicas

: Procure recursos que lhe permitam personalizar fluxos de trabalho, painéis e formulários de solicitação para atender às suas necessidades específicas Relatórios e análises: Selecione ferramentas que forneçam relatórios automatizados para ajudar a analisar o desempenho do projeto e a produtividade da equipe

Selecione ferramentas que forneçam relatórios automatizados para ajudar a analisar o desempenho do projeto e a produtividade da equipe Integrações: Certifique-se de que a ferramenta possa se integrar a outros softwares que você usa, simplificando seu fluxo de trabalho entre plataformas

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento

Como na maioria das disciplinas, o que torna um gerente eficaz começa com mudanças de mentalidade e de comportamento. Os aspirantes a gerente precisam primeiro identificar as áreas em que podem melhorar e, em seguida, as ferramentas que podem ajudá-los a chegar lá.

Por exemplo, se a colaboração e a comunicação são áreas que precisam ser melhoradas, procure ferramentas de gerenciamento que possam ajudá-lo a simplificar as partes de feedback, orientação e delegação de seu trabalho. Da mesma forma, as ferramentas de gerenciamento que se destacam na geração de relatórios e painéis de controle podem ajudá-lo a executar projetos com maior controle, menor risco e maior visibilidade e eficácia.

Com isso, aqui estão as dez melhores ferramentas de gerenciamento que atendem a diferentes casos de uso para profissionais.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de tarefas e gerenciamento geral de equipes) ClickUp é um projeto poderoso e o

gerenciamento de tarefas ferramenta que agiliza significativamente os fluxos de trabalho. Suas opções robustas de rastreamento de tarefas e personalização facilitam o monitoramento dos prazos e do progresso do projeto.

Veja como os recursos do ClickUp podem ajudá-lo:

Gerenciamento de projetos Gerenciamento de projetos do ClickUp pode ajudar os gerentes, oferecendo um conjunto abrangente de recursos para aumentar a produtividade, a colaboração e a supervisão de projetos.

Simplifique o gerenciamento do trabalho com o Gerenciamento de Projetos do ClickUp

Aqui estão algumas maneiras de ajudar:

Centralizar gerenciamento de tarefascom campos e status personalizados

gerenciamento de tarefascom campos e status personalizados Facilite a colaboração em tempo real por meio decomentárioscompartilhamento de documentos e integração de e-mail

por meio decomentárioscompartilhamento de documentos e integração de e-mail Estabeleça um canal dedicado Bate-papo do ClickUp **para gerenciamento e comunicação eficazes

Bate-papo do ClickUp **para gerenciamento e comunicação eficazes Visualize o planejamento do projeto comGráficos de Ganttlinhas de tempo emapas mentais *Monitorar o tempo gasto em tarefas e projetos com o controle de tempo integrado

comGráficos de Ganttlinhas de tempo emapas mentais *Monitorar o tempo gasto em tarefas e projetos com o controle de tempo integrado Gerencie orçamentos de forma eficiente, estimando custos e usando ferramentas de gerenciamento de recursos

Modelo de gerenciamento de equipe

Eficaz gerenciamento de equipes é fundamental para o sucesso dos negócios. Com Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp você pode manter sua equipe organizada e concentrada em suas metas.

Defina agendas por departamento e acompanhe-as com o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Este modelo ajuda você:

Personalizar datas, listas de verificação, anexos e campos personalizados para definir as funções e os prazos

Usar as visualizações Agenda e Agenda por Departamento para organizar reuniões de equipe e de departamento com eficiência

Usar os status das tarefas para acompanhar o progresso e marcar as subtarefas

para acompanhar o progresso e marcar as subtarefas Convidar feedback sobre documentos compartilhados e analisar a produtividade

Com esse modelo, você pode ajudar as equipes a entender o progresso em cada etapa, colaborar em metas compartilhadas enquanto constrói a responsabilidade, manter a transparência com avisos de dependência e entregar projetos no prazo!

melhores recursos do #### ClickUp

Gerencie tarefas e subtarefas: Adicione e personalize tarefas de vários níveisTarefas do ClickUp para definir o progresso, melhorar a transparência e reduzir a sobrecarga de informações

Adicione e personalize tarefas de vários níveisTarefas do ClickUp para definir o progresso, melhorar a transparência e reduzir a sobrecarga de informações Colaboração no conteúdo: Convidar e co-criarDocumentos do ClickUp para enriquecer a produção de conteúdo e compartilhar com segurança com as pessoas certas para manter a privacidade - tudo no mesmo lugar

Convidar e co-criarDocumentos do ClickUp para enriquecer a produção de conteúdo e compartilhar com segurança com as pessoas certas para manter a privacidade - tudo no mesmo lugar Brainstorm virtualmente: Despeje ideias em tempo real emQuadros brancos ClickUpincorporar links e criar uma tela visual para manter a transparência

Despeje ideias em tempo real emQuadros brancos ClickUpincorporar links e criar uma tela visual para manter a transparência Assistente de IA: UseCérebro ClickUp para importar o conhecimento da empresa de forma segura para o ClickUp. Mantenha o controle com permissões avançadas e históricos de versões

UseCérebro ClickUp para importar o conhecimento da empresa de forma segura para o ClickUp. Mantenha o controle com permissões avançadas e históricos de versões Integrações : Conecte-se a mais de 1.000 outros aplicativos e simplifique os fluxos de trabalho viaIntegrações do ClickUp Limitações do ClickUp

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado devido aos amplos recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. ProofHub (Melhor substituto de e-mail)

via Centro de Provas O ProofHub tem uma das IUs mais limpas e intuitivas, o que pode ajudá-lo a implementá-la rapidamente para os membros da equipe. Dependendo do objetivo do projeto, você pode usar gráficos de Gantt, tabelas e visualizações de quadro como o repositório central de documentos.

Se eu tivesse que resumir o ProofHub em um único recurso, eu diria que é a revisão de feedback e alterações nos comentários. Ele substituiu as intermináveis cadeias de e-mail por mensagens rápidas, atualizações de conteúdo em tempo real e compartilhamento de links.

Melhores recursos do ProofHub

Simplificar a comunicação integrando diferentes canais na mesma plataforma

integrando diferentes canais na mesma plataforma Aumente a produtividade com atalhos de acessibilidade , como marcadores, stickies e atalhos de teclado

, como marcadores, stickies e atalhos de teclado Mantenha-se atualizado em todos os dispositivos com aplicativos para iOS e Android

Limitações do ProofHub

Às vezes, as notificações demoram a chegar e são difíceis de filtrar

Preços do ProofHub

Pequena equipe: $89/mês para 10 usuários

$89/mês para 10 usuários Equipe grande: $153/mês por 100 usuários

$153/mês por 100 usuários Equipe grande plus: $310/mês para usuários ilimitados

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

4,5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

3. Pipedrive (melhor para gerenciamento de leads)

via Pipedrive Ao contrário das duas ferramentas de gerenciamento anteriores, esta é voltada para um nicho. Se você for um gerente e líder de vendas, se sentirá perfeitamente à vontade com o Pipedrive.

Essa ferramenta pode ser usada para gerenciar projetos de vendas e o AI CRM pode ajudá-lo a identificar o próximo curso de ação, considerando os estágios do negócio, a intenção do lead e os medidores de oportunidade.

Embora esteja na versão beta no momento, o resumo de negócios com IA contextualiza com sucesso as interações e ações.

Melhores recursos do Pipedrive

Tome a ação correta com base em reuniões, cronogramas e atividades do lead

com base em reuniões, cronogramas e atividades do lead Sincronize o Pipedrive com mais de 400 ferramentas, incluindo chamadas de vídeo, geração de leads, soluções telefônicas e suporte ao cliente

com mais de 400 ferramentas, incluindo chamadas de vídeo, geração de leads, soluções telefônicas e suporte ao cliente Garanta a proteção dos dados e mantenha-se informado sobre as atividades da sua equipe de vendas em todos os níveis

Limitações do Pipedrive

Os aplicativos móveis não são tão intuitivos quanto a visualização em desktop

Bastante limitado ao departamento de vendas

Preços do Pipedrive

Essencial: $14/assento por mês

$14/assento por mês Avançado: $29/assento por mês

$29/assento por mês Profissional: $59/assento por mês

$59/assento por mês Power: $69/assento por mês

$69/assento por mês Enterprise: $99/assento por mês

Avaliações e críticas do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 1500 avaliações)

4,3/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (2500+ avaliações)

4. Zoom (melhor para gerenciamento de reuniões)

via Zoom O Zoom é frequentemente visto apenas como uma plataforma de reuniões, mas seus recursos vão além disso. Embora se destaque como uma ferramenta de reunião virtual, com recursos como sessões simultâneas e tradução ao vivo para equipes globais, também é uma plataforma robusta para gerenciamento de projetos .

Fiquei agradavelmente surpreso com suas ferramentas de produtividade, que incluem colaboração de documentos, quadro branco e recursos de gravação de vídeo, que rivalizam com plataformas dedicadas como o Loom.

melhores recursos do #### Zoom

Crie, hospede e personalize eventos com salas de discussão, bate-papo ao vivo e rastreamento de dados de eventos

com salas de discussão, bate-papo ao vivo e rastreamento de dados de eventos Aproveite os resumos de chamadas com tecnologia de IA , o roteamento avançado de chamadas e a integração de bate-papo e reuniões

, o roteamento avançado de chamadas e a integração de bate-papo e reuniões Expresse seu feedback com emojis e outras reações em reuniões ao vivo

Limitações do Zoom

Os recursos de gerenciamento não são bem comercializados nem definidos claramente

Falta de recursos específicos de gerenciamento de projetos

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 14,99/usuário por mês

US$ 14,99/usuário por mês Business: US$ 21,99/usuário por mês

US$ 21,99/usuário por mês Business Plus: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 55.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

5. Scribe (melhor para orientações e gerenciamento de tutoriais)

via Escriba O Scribe leva os manuais de instruções, guias visuais e criação de tutoriais para o próximo nível. Com o Scribe, você pode anexar documentos de orientação passo a passo em cada guia de responsável e adicionar campos personalizados-tudo com o recurso de captura automática. Ele também ajuda na delegação de tarefas.

É particularmente útil quando os membros da equipe precisam explicar processos longos e complicados e criar documentos de treinamento organizacional para novas contratações. Meu recurso favorito, no entanto, é a capacidade de redigir informações confidenciais para compartilhar dados sem se preocupar com a segurança.

melhores recursos do #### Scribe

Criação e gerenciamento automáticos de orientações com extensões de navegador

de orientações com extensões de navegador Rastreamento de visualizações , taxa de conclusão do processo e relevância do guia em tempo real

, taxa de conclusão do processo e relevância do guia em tempo real Reduza a duplicação de guias compartilhando rapidamente informações com o Scribe Sidekick

compartilhando rapidamente informações com o Scribe Sidekick Integração com ferramentas que seus fornecedores e clientes usam para compartilhamento de wiki e banco de dados

Limitações do Scribe

A interface do usuário para recortar e combinar subpáginas e tarefas complexas pode ser incômoda

A documentação de suporte carece de dados abrangentes sobre como aproveitar ao máximo o Scribe

Preços do Scribe

Básico: Gratuito

Gratuito Pro Team: $15/assento por mês

$15/assento por mês Pro Personal: $29/assento por mês

$29/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Scribe avaliações e comentários

G2: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

4,8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Time Doctor (Melhor para gerenciamento de tempo)

via Médico do tempo Como gerente, você precisa supervisionar o envolvimento dos funcionários e análise de produtividade. Embora as ferramentas até agora se concentrem no trabalho baseado em projetos, o Time Doctor é uma ferramenta de gerenciamento que pode ser implantada em toda a empresa para o controle de tempo

Ele pode ajudá-lo a identificar ineficiências e o tempo necessário para concluir tarefas específicas, o que evita o microgerenciamento e a busca de atualizações por parte das pessoas.

Quantifique a produtividade e entenda quando e como os membros da equipe preferem trabalhar para determinar a disponibilidade da força de trabalho para tarefas críticas.

Melhores recursos do Time Doctor

Rastrear horas de trabalho e usar os dados para folha de pagamento e programação

e usar os dados para folha de pagamento e programação Analise o uso da Web e de aplicativos , crie relatórios de linha do tempo e acompanhe o progresso de projetos/tarefas

, crie relatórios de linha do tempo e acompanhe o progresso de projetos/tarefas Trabalhe sem interrupções mesmo quando estiver off-line

Limitações do Time Doctor

Os aplicativos não são tão estáveis e intuitivos quanto a versão web

Às vezes, o controle de horas não é sincronizado corretamente

Preços do Time Doctor

Basic: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Standard: $14/usuário por mês

$14/usuário por mês Premium: $20/usuário por mês

Time Doctor classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

7. NiftyPM (Melhor para gerenciamento de projetos com boa relação custo-benefício)

via Nítido O Nifty é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que atende à maioria dos recursos e consolida com eficiência várias funcionalidades em uma única plataforma.

Sua interface limpa e seus recursos principais bem definidos - discussões, tarefas e relatórios - facilitam a integração de novos usuários. Por exemplo, migrei rapidamente um projeto existente para o Nifty, apreciando o nível granular de detalhes oferecido pelas funções de metas e roteiro.

**A atribuição de tarefas e o acompanhamento do progresso são intuitivos. Com um único clique, é possível criar colunas de tarefas e atribuir membros da equipe

Melhores recursos do NiftyPM

Melhore a colaboração da equipe por meio de bate-papo, compartilhamento de arquivos e comentários em tempo real

por meio de bate-papo, compartilhamento de arquivos e comentários em tempo real Crie formulários nativamente para capturar dados e modificar documentos para extrapolar os resultados

para capturar dados e modificar documentos para extrapolar os resultados Gerar insights valiosos por meio de controle de tempo, visões gerais de projetos e relatórios personalizados

Limitações do NiftyPM

Os documentos são propensos a erros de duplicação e sincronização

A estabilidade do sistema precisa ser melhorada, pois o tempo de inatividade e as pequenas falhas são bastante comuns

Embora a recente adição do Orbit AI ao Nifty seja promissora, seus recursos de automação parecem um tanto limitados

Preços do NiftyPM

Gratuito

Inicial: US$ 49/mês para 10 membros

US$ 49/mês para 10 membros Pro: $99/mês para 20 membros

$99/mês para 20 membros Business: $149/mês para 50 membros

$149/mês para 50 membros Unlimited: $499/mês para membros ilimitados

NiftyPM ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

8. Monday (Melhor para gerenciamento de projetos complexos)

via Segunda-feira Embora o Nifty seja um participante relativamente novo, o Monday gerencia projetos há anos. Sua forte reputação é bem merecida. A escalabilidade do Monday.com é impressionante, mas exige uma abordagem estruturada.

Você deve definir processos, automatizar formulários e criar painéis separados para manter os projetos em silos. Se o projeto parecer inchado em algum momento, você pode organizar tarefas e informações usando pastas, subpastas e o recurso Connect Boards.

melhores recursos do #### Monday

Equilibre a capacidade da equipe com recursos de gerenciamento de carga de trabalho

com recursos de gerenciamento de carga de trabalho Facilite o trabalho em equipe com comentários em tempo real, compartilhamento de arquivos e @menções

com comentários em tempo real, compartilhamento de arquivos e @menções Integração com uma enorme linha de ferramentas de terceiros para trabalhar com clientes, fornecedores e outras equipes

Limitações de segunda-feira

Considerando os recursos, a curva de aprendizado pode ser bastante acentuada

Preços do Monday

Gratuito: até 2 assentos

até 2 assentos Básico: $36/assento por mês

$36/assento por mês Standard: $42/assento por mês

$42/assento por mês Pro: $72/assento por mês

$72/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Monday avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (12000+ avaliações)

4,7/5 (12000+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (4500+ avaliações)

9. Chanty (Melhor para gerenciamento de comunicação)

via Chanty O Chanty é um concorrente direto do Slack, mas tem o suficiente gerenciamento de projetos para garantir um lugar nesta lista.

O painel de gerenciamento de projetos do Chanty é baseado em Kanban e um de seus recursos exclusivos é o menu Teambook, que pode hospedar todas as suas tarefas, links, textos e feeds de atividades.

Melhores recursos do Chanty

Compartilhe trechos de código simples para colaborar com desenvolvedores diretamente na caixa de bate-papo

para colaborar com desenvolvedores diretamente na caixa de bate-papo Defina funções e permissões para gerenciar os membros que trabalham em seu projeto

para gerenciar os membros que trabalham em seu projeto Crie fluxos de trabalho para threads de mensagens para acessar detalhes detalhados do progresso

limitações do #### Chanty

Depende muito da interface de bate-papo

Os recursos de gerenciamento de projetos exigem integrações para funcionar corretamente

Preços do Chanty

**Gratuito

Empresa: US$ 4/usuário por mês

Avaliações e críticas do Chanty

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

10. Asana (melhor para criar visões gerais de projetos)

via Asana A Asana é uma ferramenta popular de gerenciamento de projetos conhecida por sua interface limpa e foco na organização de tarefas

Um dos melhores recursos da Asana é sua capacidade de consolidar projetos, tarefas e progresso em listas claras e acionáveis e visões gerais visuais. Sua flexibilidade permite que você adicione tarefas a vários projetos sem esforço, eliminando a confusão de fazer malabarismos com várias iniciativas.

A ênfase da Asana na simplicidade e na clareza faz dela uma escolha popular para equipes de todos os tamanhos.

Melhores recursos da Asana

Arraste e solte dependências para modificar rapidamente tarefas e subtarefas

para modificar rapidamente tarefas e subtarefas Planeje projetos, preveja números e acompanhe insights em uma única plataforma

e acompanhe insights em uma única plataforma Integração com suas ferramentas favoritas para ampliar ainda mais os recursos de produtividade da Asana

Limitações da Asana

Cada tarefa da Asana só pode ser atribuída a uma pessoa

Não tem tantas dicas visuais quanto outras plataformas, o que leva a uma curva de aprendizado acentuada

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Inicial: US$ 13,49/usuário por mês

US$ 13,49/usuário por mês Avançado: US$ 30,49/usuário por mês

US$ 30,49/usuário por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Asana

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.500 avaliações)

Gerencie projetos de forma eficiente com a ferramenta de gerenciamento certa

Seu conjunto de habilidades não é mais o único critério para definir sua produtividade no trabalho. Você precisa da pilha de tecnologia certa para ajudá-lo a fazer mais em menos tempo. Para os gerentes, trata-se de encontrar o ajuste perfeito para sua organização e estilo de trabalho.

Cada uma das ferramentas listadas aqui oferece algo único. Mas se eu tivesse que escolher apenas uma, escolheria o ClickUp, uma ferramenta versátil que se adapta a diferentes casos de uso e escopos de projeto.

Os recursos personalizáveis e dimensionáveis do ClickUp, a interface de usuário visualmente atraente e as integrações com várias ferramentas e plataformas de negócios o colocam no topo da nossa lista de ferramentas de gerenciamento. Ela também torna o trabalho mais fácil do que nunca com o ClickUp Brain, o assistente de IA. Use-o para automatizar tarefas, gerar insights valiosos e aprimorar o processo geral de tomada de decisões e gerenciamento.

Assim, registre-se no ClickUp hoje mesmo e aprimore sua carreira!!