Estratégias de RH para empresas de construção

A construção de uma empresa de construção bem-sucedida vai além da simples montagem de tijolos e argamassa. É necessário criar uma base sólida (trocadilho intencional!) com as pessoas certas e planejamento estratégico.

Como em qualquer outro setor, o desenvolvimento de estratégias robustas de RH para uma empresa de construção é vital para a criação de um negócio forte e resiliente. Pense em tudo, desde o recrutamento até a integração e o gerenciamento do desempenho dos funcionários.

A retenção de talentos, o desenvolvimento dos funcionários e a conformidade com os protocolos de segurança também são cruciais para o sucesso dos projetos e a saúde geral da empresa de construção.

Nesta postagem, exploraremos a importância de estratégias eficazes de RH para uma empresa de construção. Também falaremos sobre os desafios exclusivos do setor de construção e como superá-los. Também abordaremos as principais estratégias para garantir o sucesso de sua empresa. Continue lendo para saber mais!

Importância dos recursos humanos nas empresas de construção

Como em qualquer outro setor, as práticas eficazes de recursos humanos (RH) são cruciais para o sucesso das empresas de construção. O RH desempenha um papel fundamental no gerenciamento da força de trabalho, garantindo a segurança e apoiando as metas gerais da empresa.

Aqui está um resumo de por que o gerenciamento robusto de RH é essencial na construção:

Otimização dos custos de mão de obra : Os profissionais de RH, com a ajuda dea pilha de tecnologia de RHajudam a otimizar os custos de mão de obra. Eles fazem isso supervisionando ativamente os níveis de pessoal, o treinamento de habilidades, a alocação de recursos e o gerenciamento da força de trabalho

: O departamento de RH ajuda as empresas a seguir práticas eficazes de RH para atrair e reter os melhores talentos. Isso inclui oferecer salários competitivos ou treinamento de habilidades aos trabalhadores da construção civil Criação de um ambiente de trabalho positivo : O departamento de RH ajuda a cultivar um ambiente de trabalho positivo, comunicando os valores e a missão da empresa de construção. Ele eleva o moral dos funcionários, consolida a reputação da marca e mantém umcultura adequada *Manutenção da vantagem competitiva: Os departamentos de RH investem no desenvolvimento de habilidades dos trabalhadores da construção civil. Isso dá origem a uma força de trabalho altamente polida e motivada, impulsionando o crescimento das empresas de construção

Uma força de trabalho altamente engajada e motivada é igualmente produtiva. Isso contribui para a conclusão oportuna dos projetos de construção, mantendo os padrões de qualidade Priorização das práticas de segurança : Os gerentes de RH são fundamentais na introdução, implementação e aplicação de medidas e protocolos de segurança. Eles garantem o treinamento regular de segurança para a segurança dos funcionários e, ao mesmo tempo, mantêm a conformidade com as normas de segurança

Os gerentes de RH também identificam e reduzem os riscos relacionados a lesões, disputas trabalhistas e conformidade regulatória. Essa camada adicional de gerenciamento de riscos economiza tempo e dinheiro para a empresa de construção Cumprimento das leis trabalhistas: Os departamentos de RH garantem a conformidade com as leis trabalhistas relativas a horas extras, salário mínimo e outros requisitos regulatórios e de segurança.

De modo geral, o RH na construção civil ajuda a criar um ambiente de trabalho próspero para os trabalhadores no local e no escritório, preparando assim o caminho para o sucesso a longo prazo.

Desafios comuns de RH no setor de construção

Estudos mostram que os profissionais com melhor desempenho podem ter até 400% mais produtivos do que a média dos funcionários, especialmente em funções complexas. Isso faz com que a contratação das pessoas certas seja crucial em qualquer setor, mas, na construção, ela tem um impacto ainda maior no sucesso e na segurança do projeto.

Aqui estão algumas características específicas Desafios de RH que as empresas de construção encontram:

Escassez de habilidades: Um dos principais desafios que retardam o crescimento do setor de construção é a crescente escassez de habilidades. Vários fatores contribuem para isso, incluindo o envelhecimento da força de trabalho, a diminuição do número de jovens que ingressam no setor e a percepção de que a construção não é mais uma carreira lucrativa. Isso é especialmente comum em ofícios especializados, como carpintaria, encanamento e eletricidade, para citar alguns

Estratégias comuns de RH para empresas de construção

Não importa se você está vestindo o chapéu de um gerente de projeto de construção liderando sua equipe de projeto ou um Gerente de RH que cuida das atividades cotidianas você precisa de uma abordagem estratégica que aborde os desafios exclusivos do setor.

Aqui estão algumas estratégias eficazes de RH a serem consideradas por uma empresa de construção:

Recrutamento e integração

Um processo de recrutamento eficaz seguido de uma experiência de integração tranquila ajuda a atrair e reter trabalhadores qualificados.

Veja como você pode captar e reter os interesses dos melhores talentos e dos novos contratados:

Recrutamento direcionado: Faça parcerias com escolas de comércio ou sindicatos, participe de eventos, compareça a feiras de carreiras ou utilize quadros de empregos específicos do setor de construção para conduzir o recrutamento direcionado de trabalhadores qualificados

Faça parcerias com escolas de comércio ou sindicatos, participe de eventos, compareça a feiras de carreiras ou utilize quadros de empregos específicos do setor de construção para conduzir o recrutamento direcionado de trabalhadores qualificados Avaliações baseadas em habilidades: Vá além dos currículos tradicionais e realize avaliações baseadas em habilidades para filtrar candidatos qualificados com a experiência e os conjuntos de habilidades certos

Vá além dos currículos tradicionais e realize avaliações baseadas em habilidades para filtrar candidatos qualificados com a experiência e os conjuntos de habilidades certos Integração abrangente: Formule um programa de integração abrangente que apresente aos novos funcionários a cultura da empresa, os protocolos de segurança, as expectativas do projeto e todas as outras facetas do trabalho em sua empresa de construção. Essa abordagem ajuda a lidar com os problemas comuns dedesafios de integração e garante que os novos funcionários se integrem sem problemas em sua empresa

Treinamento de funcionários e desenvolvimento de habilidades

Devido à urgente escassez de talentos e habilidades no setor de construção, investir no treinamento e desenvolvimento de habilidades dos funcionários é fundamental para a sustentabilidade de longo prazo.

Veja como os departamentos de RH podem lidar com isso:

Parceria com escolas técnicas: Colaborar com escolas especializadas ou técnicas ou introduzir programas internos de aprendizagem para oferecer treinamento e suporte contínuos à próxima geração de mão de obra qualificada

Colaborar com escolas especializadas ou técnicas ou introduzir programas internos de aprendizagem para oferecer treinamento e suporte contínuos à próxima geração de mão de obra qualificada Acompanhe e incentive o treinamento cruzado: Acompanhe o treinamento dos funcionários e incentive o treinamento cruzado entre os funcionários para aprimorar e aumentar as habilidades. Isso criará uma força de trabalho versátil que poderá preencher as lacunas de habilidades durante as flutuações sazonais

Acompanhe o treinamento dos funcionários e incentive o treinamento cruzado entre os funcionários para aprimorar e aumentar as habilidades. Isso criará uma força de trabalho versátil que poderá preencher as lacunas de habilidades durante as flutuações sazonais Programas de treinamento obrigatórios: Torne os programas de treinamento obrigatórios para promover uma cultura de aprendizado e aprimoramento contínuos. Vincule esses programas de treinamento e certificações a oportunidades de desenvolvimento de carreira para incentivá-los ainda mais

Engajamento e retenção de funcionários

O envolvimento significativo dos funcionários promove uma forte cultura da empresa, especialmente quando você tem membros de equipe diferentes e de várias origens.

Ao mesmo tempo, ele também compensa o problema das altas taxas de rotatividade de funcionários no setor de construção. Os gerentes de projeto ou os gerentes de RH podem colocá-los na mesma página usando as estratégias de retenção de funcionários apresentadas a seguir:

Promova a comunicação aberta: Crie um ambiente de comunicação aberta entre os funcionários, a liderança e o departamento de RH. Agende reuniões ou faça pesquisas para obter o feedback dos funcionários

Crie um ambiente de comunicação aberta entre os funcionários, a liderança e o departamento de RH. Agende reuniões ou faça pesquisas para obter o feedback dos funcionários Implemente programas de reconhecimento: Implemente um programa de reconhecimento e valorização que reconheça e celebre publicamente os esforços e as conquistas dos funcionários, sejam elas grandes ou pequenas. Associe esses programas a oportunidades de desenvolvimento de carreira

Implemente um programa de reconhecimento e valorização que reconheça e celebre publicamente os esforços e as conquistas dos funcionários, sejam elas grandes ou pequenas. Associe esses programas a oportunidades de desenvolvimento de carreira Apoie o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional: Desenvolva estratégias que ofereçam um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional, como acordos de trabalho flexíveis nos canteiros de obras, dependendo das demandas do projeto de construção

Com ClickUp para equipes de construção com o ClickUp, você pode planejar, gerenciar e acompanhar projetos do início ao fim, garantindo um envolvimento eficaz e processos de RH simplificados, tudo em um só lugar. Isso aumenta a eficiência geral do projeto e melhora a comunicação e a retenção da equipe a longo prazo.

Folha de pagamento e benefícios

Remuneração e benefícios competitivos são cruciais para atrair e reter os melhores talentos no setor de construção. No entanto, isso também exige o equilíbrio do fluxo de caixa.

Vamos dar uma olhada em algumas estratégias que podem ajudá-lo a atingir o equilíbrio perfeito:

Analise as tendências de remuneração: Estude os modelos de remuneração e os salários vigentes em seu setor de construção regional e identifique maneiras de fazer uma oferta competitiva que atraia candidatos qualificados

Estude os modelos de remuneração e os salários vigentes em seu setor de construção regional e identifique maneiras de fazer uma oferta competitiva que atraia candidatos qualificados Implemente incentivos baseados no desempenho: Desenvolva programas de incentivo baseados no desempenho que recompensem características desejáveis, como conformidade com a segurança, cumprimento de metas, maior produtividade e muito mais

Desenvolva programas de incentivo baseados no desempenho que recompensem características desejáveis, como conformidade com a segurança, cumprimento de metas, maior produtividade e muito mais Inclua benefícios adicionais: Inclua benefícios extras, como diárias ou ajudas de custo, para os trabalhadores da construção civil que viajam para os canteiros de obras

Segurança dos funcionários e conformidade regulatória

A segurança e a conformidade não podem ser tratadas como algo secundário.

Seja para garantir o bem-estar dos funcionários ou para manter a conformidade com a legislação trabalhista conforme exigido pela Occupational Safety and Health Administration (OSHA), o departamento de RH das empresas de construção pode demonstrar seu compromisso por meio das seguintes estratégias:

Investir em treinamento de segurança: Fornecer equipamentos adequados e iniciativas de treinamento de segurança para cultivar uma cultura de conscientização sobre segurança

Fornecer equipamentos adequados e iniciativas de treinamento de segurança para cultivar uma cultura de conscientização sobre segurança Formar um comitê de segurança: Constituir um Comitê de Segurança composto por funcionários de diferentes departamentos para identificar possíveis riscos e tratá-los prontamente

Constituir um composto por funcionários de diferentes departamentos para identificar possíveis riscos e tratá-los prontamente Realize auditorias regulares: Realize auditorias de segurança regulares e inspeções surpresa nos locais de construção para garantir a conformidade com as normas de segurança dos funcionários e identificar áreas de melhoria

Colaboração com sindicatos

A construção é um dos setores mais sindicalizados dos EUA. Os representantes de RH das empresas de construção devem ter as habilidades necessárias para construir relacionamentos sólidos de colaboração com os sindicatos.

Aqui estão algumas estratégias de RH para que uma empresa de construção trabalhe melhor com os sindicatos para melhorar os resultados para todos:

Adotar processos justos : Mantenha suas discussões de negociação coletiva justas e respeitosas. Procure encontrar soluções mutuamente viáveis e desenvolva um mecanismo robusto de resolução de conflitos

: Mantenha suas discussões de negociação coletiva justas e respeitosas. Procure encontrar soluções mutuamente viáveis e desenvolva um mecanismo robusto de resolução de conflitos Priorize a comunicação: Estabeleça e nutra um canal aberto de comunicação com os representantes sindicais e mantenha suas decisões e políticas transparentes

Estabeleça e nutra um canal aberto de comunicação com os representantes sindicais e mantenha suas decisões e políticas transparentes Trabalhe de forma colaborativa para atingir metas compartilhadas: Envolva-se com os representantes sindicais para atingir metas mutuamente importantes, como segurança dos funcionários, políticas equitativas de contratação e rescisão, satisfação dos funcionários, etc. Essa abordagem promove um processo mais justo e pode reduzir possíveis disputas ou reclamações

Soluções tecnológicas

A tecnologia pode ser a peça que faltava para unir os processos de RH, o moral dos funcionários, a eficiência do local de trabalho, a comunicação intencional e vários outros aspectos nas empresas de construção.

Use plataformas colaborativas como o ClickUp para planejar e executar estratégias de RH para empresas de construção

De software de gerenciamento de projetos de construção para software dedicado Software de RH se a sua empresa tem uma empresa de recursos humanos, aqui estão algumas maneiras de reforçar o gerenciamento de recursos humanos usando a tecnologia:

Use o software de RH: Introduza o software de RH para simplificar os processos de recrutamento, integração, folha de pagamento, atendimento e gerenciamento de desempenho. Com a ferramenta certa, até mesmo um único gerente de RH pode atender às necessidades de uma equipe grande e distribuída

Introduza o software de RH para simplificar os processos de recrutamento, integração, folha de pagamento, atendimento e gerenciamento de desempenho. Com a ferramenta certa, até mesmo um único gerente de RH pode atender às necessidades de uma equipe grande e distribuída Invista em ferramentas de comunicação: Use ferramentas de comunicação para conectar trabalhadores no local, funcionários remotos, equipe de escritório e pessoal de RH em uma plataforma unificada

Use ferramentas de comunicação para conectar trabalhadores no local, funcionários remotos, equipe de escritório e pessoal de RH em uma plataforma unificada Adote ferramentas de gerenciamento de projetos: Utilize uma ferramenta de gerenciamento de projetos para ficar de olho nos projetos de construção, gerenciar os requisitos de mão de obra e recursos e melhorar a eficiência geral do projeto

Dica de bônus: Está tendo dificuldades com os processos de RH de ponta a ponta? Use Plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp para otimizar a contratação, a integração e o desenvolvimento de funcionários com um hub central e exibições personalizáveis para facilitar o gerenciamento.

Como otimizar os processos de RH na construção

À primeira vista, pode parecer que as empresas de construção e os departamentos de RH precisam de ferramentas separadas para atender às suas diversas necessidades - sistemas dedicados para gerenciamento de projetos e soluções distintas para gerenciamento de recursos humanos. Embora essa abordagem seja comum, ela pode levar a um fluxo de trabalho fragmentado e complicado.

E se você pudesse simplificar isso substituindo vários sistemas por uma solução única e integrada? É aí que entra a ClickUp entra em ação.

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade versátil e multifuncional, poderosa o suficiente para substituir toda a sua pilha de tecnologia (ou pelo menos uma parte dela).

Aqui está uma visão geral de como você pode usar o ClickUp como uma ferramenta para sua estratégia de RH:

Simplifique a aquisição e a integração de talentos

O ClickUp oferece vários modelos que reproduzem seu pipeline de recrutamento típico. Personalize-os para gerenciar o processo de recrutamento, rastrear inscrições, agendar entrevistas e selecionar trabalhadores qualificados.

Gerencie os processos de RH com eficiência com o ClickUp para empresas de construção Tarefas do ClickUp torna o recrutamento para o setor de construção mais fácil com a criação de listas de tarefas para anúncios de emprego, avaliações de candidatos, agendamento de entrevistas e verificações de referências. Esse recurso permite o rastreamento em tempo real e garante que cada etapa do processo de contratação seja bem organizada e concluída com eficiência, o que torna a contratação de empreiteiros mais simplificada e eficaz.

Isso não é tudo; você pode criar uma lista de verificação de integração (ou, mais uma vez, usar um modelo existente) para garantir que os novos contratados tenham uma experiência de integração agradável e se encaixem em suas respectivas equipes.

Faça o download deste modelo

Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp simplifica o processo de aquisição de talentos com sua variedade de recursos, incluindo anúncios de emprego, rastreamento de candidatos, scorecards de entrevistas e formulários de solicitação de emprego. Isso permite que você otimize os processos de recrutamento e integração, tornando-os mais eficientes e organizados.

Dessa forma, ele ajuda você a:

Criar e gerenciar facilmente as listas de empregos

Monitorar o status e o progresso das candidaturas

Usar scorecards para avaliações consistentes

Implementar listas de verificação para uma integração tranquila de novos contratados

Simplifique todo o processo de contratação do início ao fim

Faça o download deste modelo

Da mesma forma, com Modelo de integração de funcionários do ClickUp com o ClickUp, você pode alinhar sua equipe com um processo de integração estruturado e eficaz para novas contratações.

Priorizar o treinamento e o desenvolvimento contínuos

O treinamento e o desenvolvimento contínuos são essenciais para manter os funcionários atualizados com os padrões do setor e aprimorar suas habilidades. Documentos do ClickUp permite criar e gerenciar documentos e wikis detalhados e visualmente atraentes. Para o RH da construção, ele é particularmente eficaz para organizar POPs, manter as políticas atualizadas e armazenar a documentação essencial em um só lugar. Sua integração com o Google Drive simplifica ainda mais o gerenciamento e o compartilhamento de documentos.

Crie e gerencie materiais de treinamento sem esforço com o ClickUp Docs

Em sua empresa de construção, você pode usá-lo para:

Criar e organizar conteúdo de treinamento e centros de conhecimento

Atualizar materiais com eficiência

Integrar o treinamento aos fluxos de trabalho

Além disso, Visualização do formulário ClickUp aprimora as avaliações pós-treinamento, capturando respostas e encaminhando tarefas com eficiência. Ele o ajuda a criar formulários personalizáveis e fáceis de preencher que se vinculam diretamente a tarefas rastreáveis para ação rápida e acompanhamento simplificado.

Isso garante que o feedback seja prontamente abordado, permitindo ajustes eficientes no programa de treinamento e ações de acompanhamento em tempo hábil.

Crie pesquisas dinâmicas e personalizáveis sem esforço com o ClickUp Form View

Foco no envolvimento e na comunicação dos funcionários

No setor de construção, onde as equipes geralmente estão espalhadas por vários locais, o aplicativo móvel do ClickUp aumenta o envolvimento e a comunicação dos funcionários. Ele permite que os membros da equipe permaneçam conectados, recebam atualizações em tempo real e acessem documentos importantes de qualquer lugar, garantindo que todos permaneçam alinhados e motivados.

Amplie a comunicação da equipe sem esforço com o ClickUp Chat View

Com Visualização do ClickUp Chat, você pode desenvolver uma cultura de comunicação aberta e transparente em sua equipe. Ele oferece funcionalidade de bate-papo integrada, permitindo que os membros da equipe se comuniquem e colaborem em tempo real, independentemente do local.

Além disso, com o Comentários de atribuição do ClickUp do ClickUp, você pode garantir que os comentários acionáveis sejam atribuídos aos membros apropriados da equipe, evitando que tarefas importantes sejam negligenciadas.

No setor de construção, isso pode melhorar significativamente a coordenação entre as equipes remotas e no local, garantindo que a comunicação permaneça clara e convincente.

Faça o download deste modelo

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Com Modelo de engajamento de funcionários do ClickUp com o ClickUp, você pode simplificar e aprimorar todos os aspectos do gerenciamento de funcionários. Esse modelo abrange tudo, desde perfis detalhados de funcionários e integração perfeita até avaliações de desempenho perspicazes e pesquisas envolventes.

Isso permite que você:

Criar e manter perfis detalhados para cada membro da equipe

Implemente processos de integração tranquilos para novas contratações

Usar revisões estruturadas para avaliar e melhorar o desempenho dos funcionários

Obtenha feedback e insights para aumentar o envolvimento da equipe

Desenvolva um ambiente de trabalho proativo e envolvente

Faça o download deste modelo

Mestre em gerenciamento de força de trabalho remota

As equipes remotas exigem coordenação e comunicação eficientes para garantir a continuidade do projeto, a adesão aos padrões de segurança e a conclusão oportuna das tarefas.

A simplificação dos processos de RH para trabalhadores remotos ajuda a fazer a ponte entre o pessoal local e externo, garantindo que todos estejam alinhados com as metas da empresa e os requisitos do projeto.

Colabore com equipes remotas e faça um brainstorming de ideias no ClickUp Whiteboards

Com Quadros brancos ClickUp com o ClickUp Whiteboards, fica fácil fazer brainstorming, planejar e trabalhar em conjunto, mesmo quando os membros da equipe estão em locais diferentes. Você pode usá-lo para manter todos conectados e envolvidos, garantindo colaboração eficaz entre equipes remotas e locais Recursos de controle de tempo de projeto do ClickUp incluindo uma extensão gratuita do Chrome para rastrear o tempo em diferentes janelas, são perfeitos para o setor de construção. O exclusivo Visualização da carga de trabalho fornece uma visão geral abrangente das tarefas programadas de cada membro da equipe semanal ou mensalmente. Isso ajuda a gerenciar os cronogramas do projeto, equilibrar as cargas de trabalho e garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados com as metas do projeto.

Identifique as capacidades e aloque recursos de forma eficiente para evitar a super ou subutilização de recursos com a visualização de carga de trabalho do ClickUp

Além disso, Integração do Zoom do ClickUp adiciona uma camada colaborativa, permitindo que você organize reuniões diretamente na plataforma. Isso é particularmente útil na construção para coordenar entre diferentes locais e garantir uma comunicação clara e em tempo real entre os membros da equipe.

Por outro lado, Cérebro ClickUp aproveita a IA para prever as necessidades de mão de obra, permitindo que você tome decisões informadas e planeje recursos de forma eficaz.

Além disso, você pode integrar o ClickUp a várias ferramentas ( mais de 1.000! ) para um ecossistema digital perfeito. Seja qual for a forma de uso, o ClickUp certamente aumentará a eficiência e fortalecerá a comunicação e a colaboração. Ele aumenta seus recursos para superar os desafios relacionados ao RH no setor de construção.

**Leia também Modelos de RH gratuitos para otimizar seus processos de gestão de pessoas

Otimize suas estratégias de RH com o ClickUp

O gerenciamento eficiente dos recursos humanos pode ser o fator de diferenciação entre uma empresa de construção de alto desempenho e sua contraparte medíocre.

As estratégias de RH compartilhadas acima são um excelente ponto de partida para que as empresas de construção civil enfrentem os desafios comuns, desenvolvam uma força de trabalho forte e engajada e melhorem o desempenho geral.

No setor de construção, o departamento de recursos humanos influencia a trajetória de crescimento e a sustentabilidade de uma organização ao prever as necessidades de mão de obra, integrar novas contratações e possibilitar o desenvolvimento profissional.

O conjunto abrangente de ferramentas do ClickUp foi projetado para aprimorar os processos de RH por meio do gerenciamento automatizado de tarefas e da integração com outras ferramentas. Ele capacita as empresas de construção a aumentar a eficiência, melhorar a comunicação e obter sucesso a longo prazo.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp e transforme suas operações de RH hoje mesmo!