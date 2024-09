Como criar e usar cartões de batalha de vendas (+exemplos)

Você está no meio de um discurso de vendas revolucionário quando surge uma objeção desafiadora, ameaçando atrapalhar tudo.

Agora, você tem duas opções: correr atrás de uma resposta e correr o risco de perder o contrato ou manter-se firme com uma resposta bem preparada que posicione os pontos de venda exclusivos (USPs) do seu produto da melhor forma possível.

Claramente, a segunda opção é a mais estratégica. Mas como garantir que sua equipe de vendas esteja sempre pronta para fazer essa escolha?

É aí que os cartões de batalha de vendas se mostram inestimáveis. Essas ferramentas essenciais fornecem aos representantes de vendas os insights necessários para lidar com objeções, destacar o que faz o seu produto se destacar e permitir que as equipes de vendas fechem mais negócios.

Mas nem todos os battle cards são iguais. Para realmente capacitar seus representantes de vendas, você precisa criar cartões de batalha nos quais eles possam confiar e se apoiar em todas as situações de alto risco.

Pronto para aprender como? Vamos começar e transformar seu processo de vendas para gerar resultados tangíveis.

O que são cartões de batalha de vendas?

Os battle cards de vendas são documentos concisos e acionáveis que equipam as equipes de vendas com detalhes vitais durante chamadas ou reuniões. Esses guias de referência rápida compilam insights essenciais sobre sua empresa, produtos, cenário de mercado, pontos problemáticos dos clientes e análise da concorrência - tudo em um só lugar.

Ao fornecer acesso imediato a esse conhecimento essencial, os battle cards capacitam seus representantes de vendas a se destacarem em cada conversa. Isso é fundamental, especialmente quando 58% dos compradores acreditam que os representantes de vendas frequentemente erram ao responder suas perguntas.

Um battle card bem elaborado ajuda a preencher essa lacuna, dando à sua equipe a confiança e as informações necessárias para responder de forma eficaz e criar confiança com os clientes potenciais.

Os benefícios do uso de battle cards de vendas

A incorporação de battle cards em sua estratégia de vendas transforma o desempenho de sua equipe e melhora sua capacidade de abordar cada oportunidade com precisão. Veja por que eles ajudam o processo de vendas:

Aumento da eficiência: Permita que suas equipes de vendas acessem rapidamente respostas prontas e mensagens padronizadas. Essa preparação os ajuda a manter a compostura sob pressão, a gastar menos tempo buscando informações e mais tempo vendendo

Permita que suas equipes de vendas acessem rapidamente respostas prontas e mensagens padronizadas. Essa preparação os ajuda a manter a compostura sob pressão, a gastar menos tempo buscando informações e mais tempo vendendo Destaque-se da concorrência: Dê aos seus representantes insights precisos e atualizados que enfatizem sua vantagem competitiva. Uma análise eficiente da concorrência os ajuda a distinguir suas ofertas e a elevar seu nível de satisfaçãoestratégia de marketing de produtoslevando a um aumento na taxa de ganho

Dê aos seus representantes insights precisos e atualizados que enfatizem sua vantagem competitiva. Uma análise eficiente da concorrência os ajuda a distinguir suas ofertas e a elevar seu nível de satisfaçãoestratégia de marketing de produtoslevando a um aumento na taxa de ganho Simplifique as conversas sobre preços : Forneça informações precisas e estruturadas sobre preços que ajudem seu representante de vendas a navegar facilmente em discussões delicadas. Essa transparência gera confiança nos clientes potenciais e acelera o fechamento de negócios

: Forneça informações precisas e estruturadas sobre preços que ajudem seu representante de vendas a navegar facilmente em discussões delicadas. Essa transparência gera confiança nos clientes potenciais e acelera o fechamento de negócios Melhore a adaptabilidade : Mantenha sua equipe ágil com battle cards atualizados que apresentam as últimas tendências do mercado, informações sobre produtos e histórias de sucesso de clientes. Isso garante que seus representantes de vendas sempre tenham as informações mais relevantes

: Mantenha sua equipe ágil com battle cards atualizados que apresentam as últimas tendências do mercado, informações sobre produtos e histórias de sucesso de clientes. Isso garante que seus representantes de vendas sempre tenham as informações mais relevantes Entenda o perfil do cliente: Forneça insights críticos sobre as necessidades, os desejos e os pontos problemáticos dos clientes. Essa abordagem ajuda a sua equipe a oferecer soluções personalizadas que repercutem nos compradores potenciais e no público-alvo, ao mesmo tempo em que fortalece o relacionamento com os clientes

Forneça insights críticos sobre as necessidades, os desejos e os pontos problemáticos dos clientes. Essa abordagem ajuda a sua equipe a oferecer soluções personalizadas que repercutem nos compradores potenciais e no público-alvo, ao mesmo tempo em que fortalece o relacionamento com os clientes Aprimore o treinamento: Use os cartões de batalha como uma ferramenta de treinamento para acelerar o tempo de preparação dos novos representantes de vendas

Ansioso para melhorar seu jogo de cartas de batalha de vendas? Vamos detalhar os principais componentes que transformam um cartão de batalha de vendas básico em um poderoso ferramentas de capacitação de vendas para o sucesso.

Principais recursos de um cartão de batalha de vendas vencedor

Um cartão de vendas eficaz depende de duas coisas cruciais: informações de alto nível e a rapidez com que sua equipe pode encontrá-las. É por isso que você deve projetar seus cartões de vendas para serem lidos rapidamente, pois cada segundo nas chamadas de vendas é importante.

Mas o acesso rápido é apenas o começo. Para garantir que seus cartões de visita produzam resultados, inclua estes elementos essenciais:

FAQs direcionadas: Inclua respostas claras e concisas para as perguntas mais comuns dos clientes

Inclua respostas claras e concisas para as perguntas mais comuns dos clientes Pontos de dor e soluções: Liste os principais desafios dos usuários com respostas práticas para manter o foco da discussão

Liste os principais desafios dos usuários com respostas práticas para manter o foco da discussão Proposta de valor exclusiva: Identifique o que diferencia seu produto, dando aos representantes de vendas a vantagem em situações de vendas competitivas

Identifique o que diferencia seu produto, dando aos representantes de vendas a vantagem em situações de vendas competitivas Insights baseados em dados: Apoie suas afirmações com fatos sólidos, dados verificados e estatísticas para reforçar sua mensagem e criar credibilidade

Com esses principais recursos em mente, vamos explorar os diferentes tipos de cartões de batalha de vendas e como você pode adaptá-los a cenários de vendas específicos.

Tipos de cartões de batalha de vendas (6 obrigatórios + bônus de jogadas de poder)

Em vendas, não há duas interações com o cliente iguais. Uma abordagem única não funciona quando se trabalha com necessidades exclusivas dos clientes, pressões da concorrência e objeções.

É por isso que você precisa de cartões de batalha para gerenciamento de projetos de vendas . Use essas ferramentas para preparar seus representantes com os argumentos mais persuasivos e os principais pontos de discussão em qualquer conversa.

Aqui está um detalhamento dos tipos essenciais de cartões de batalha de vendas:

1. Cartões de batalha do concorrente

Com 57% dos líderes de vendas observando o aumento da concorrência, conhecer seus rivais por dentro é essencial. Os cartões de batalha do concorrente dão à sua equipe as vantagens competitivas necessárias para superar os rivais em qualquer conversa

Por exemplo, se um cliente em potencial questionar seu preço e citar a oferta mais baixa de um concorrente, seu cartão de batalha ajudará seus representantes de vendas a desviar a discussão. Ao se concentrarem no ROI superior de seu produto, eles podem mudar a conversa do custo para o valor de longo prazo, mantendo a negociação em andamento.

2. Cartões de batalha Win/Loss

Esses cartões de batalha competitiva o ajudam a identificar rapidamente por que sua empresa triunfará sobre a concorrência ou ficará aquém dela. Com eles, seus representantes de vendas navegam pelos pontos fortes e fracos da concorrência, transformando possíveis desafios em oportunidades

Por exemplo, se o ponto forte de seu concorrente é uma interface fácil de usar, seu cartão de batalha deve contrapor-se a isso com evidências sólidas. Ele pode enfatizar como seus recursos avançados de personalização oferecem flexibilidade que uma interface simples não pode igualar, principalmente para empresas com necessidades complexas.

3. Cartões de batalha de produtos

Diferentemente dos battle cards da concorrência, os melhores battle cards de produtos se concentram no que torna sua solução perfeita para seu público-alvo. Eles equipam sua equipe de vendas com insights detalhados sobre os recursos desejados, casos de uso e USPs, vinculando-os diretamente às necessidades do cliente.

Por exemplo, se você estiver vendendo um eletrodoméstico de alta qualidade, o cartão de batalha do produto destacará mais do que a durabilidade. Ele se concentraria nos benefícios do mundo real, como a eficiência energética que reduz as contas de luz ou o design intuitivo que simplifica a preparação de refeições para famílias ocupadas.

Dica profissional: Use cartas de batalha baseadas em proposições em seu baralho para uma abordagem completa. Em contraste com os cartões de batalha de vendas baseados em produtos que se concentram em itens individuais, os cartões de proposição apontam como todo o seu conjunto de ofertas funciona em conjunto para proporcionar um valor inigualável.

4. Cartas de batalha para lidar com objeções

As objeções são uma parte natural do processo de vendas, mas a forma como sua equipe as aborda é a diferença entre ganhar e perder um contrato. Pesquisas mostram que 64% dos clientes estão mais propensos a comprar quando suas preocupações são tratadas de forma eficaz.

É aí que entram os cartões de batalha de tratamento de objeções. Eles preparam os representantes de vendas com respostas e refutações direcionadas para superar as objeções comuns dos clientes.

Por exemplo, se um cliente em potencial estiver preocupado com a durabilidade de seu equipamento de construção em condições climáticas adversas, seu cartão de combate deve fornecer respostas diretas. Destaque recursos como materiais reforçados e histórias de clientes para abordar as preocupações, especialmente durante a negociação.

dica: Para desenvolver cartões de combate com eficácia, comece identificando os principais pontos problemáticos e as necessidades de seus clientes-alvo. Use uma ferramenta visual, como um quadro branco, para fazer um brainstorming e organizar essas ideias. Considere fatores como suas frustrações, desafios e aspirações. Isso o ajudará a adaptar seus battle cards para atender às preocupações específicas dos clientes e mostrar como seu produto ou serviço oferece uma solução exclusiva.

Faça um brainstorming de vários pontos problemáticos e necessidades dos clientes usando os quadros brancos do ClickUp para criar cartões de batalha eficazes

5. Cartões de batalha específicos do setor

Os battle cards específicos do setor abordam os desafios e requisitos exclusivos de diferentes verticais. Eles ajudam seus representantes de vendas a falar a linguagem do setor, oferecendo detalhes de conformidade e benefícios específicos do setor que repercutem nos clientes em potencial

Por exemplo, suponha que sua equipe esteja propondo soluções de embalagem ecológicas para uma empresa de alimentos e bebidas. Um cartão específico do setor acentuaria a conformidade do produto com as normas de segurança alimentar e como ele ajuda a reduzir a pegada de carbono da empresa.

6. Cartões de batalha baseados em personas

A personalização é crucial para impulsionar o engajamento de vendas, especialmente quando 72% dos clientes preferem mensagens adaptadas às suas necessidades. Esses cartões fornecem percepções rápidas sobre diferentes personas de compradores - conscientes do orçamento, conhecedores de tecnologia ou executivos de alto escalão - para que seus representantes de vendas sempre transmitam a mensagem certa.

Por exemplo, se você estiver vendendo uma solução de software B2B, um cartão de batalha de persona para um comprador experiente em tecnologia enfatizaria os recursos avançados e as capacidades de integração. Enquanto isso, um comprador preocupado com o orçamento estaria mais interessado na economia de custos e no ROI.

Dica profissional: Quer levar a personalização para o próximo nível? O cartão de batalha específico do prospecto é a sua opção. Diferentemente dos cartões de persona que visam a tipos de compradores mais amplos, os cartões de batalha específicos de prospectos se concentram em um único cliente potencial. Eles fornecem insights personalizados para uma empresa ou um tomador de decisões específico, possibilitando argumentos de venda que atingem seus pontos problemáticos.

Esses battle cards tradicionais são ferramentas potentes, formando a espinha dorsal das estratégias de vendas vencedoras. Mas para obter uma vantagem competitiva em qualquer situação de vendas, adicione os seguintes cartões de batalha ao seu arsenal de cartões de batalha:

Cartões de batalha de notícias do setor: Mantenha sua equipe à frente com as últimas tendências e percepções do mercado, posicionando seu produto como a solução ideal para o setor

Mantenha sua equipe à frente com as últimas tendências e percepções do mercado, posicionando seu produto como a solução ideal para o setor Cartões de batalha de upsell/ABM: Arme seus profissionais de vendas com táticas de upselling e marketing baseado em contas para descobrir oportunidades de crescimento e maximizar a receita

Arme seus profissionais de vendas com táticas de upselling e marketing baseado em contas para descobrir oportunidades de crescimento e maximizar a receita Cartões de batalha de depoimentos de clientes: Aproveite o poder da prova social incluindo histórias de sucesso de clientes e depoimentos que repercutem nos clientes em potencial

Aproveite o poder da prova social incluindo histórias de sucesso de clientes e depoimentos que repercutem nos clientes em potencial Cartões de batalha de lançamento de novos produtos: Prepare suas equipes de vendas com insights cruciais - benefícios, recursos e público-alvo - para um forte lançamento de produto

Agora que você já conhece os fundamentos, vamos aos detalhes da elaboração desses cartões que mudam o jogo!

How to Create Sales Battle Cards: 10 etapas comprovadas para o sucesso

A elaboração de battle cards de vendas impactantes consiste em criar ferramentas dinâmicas e acionáveis nas quais sua equipe possa confiar em cada apresentação. Para que isso aconteça, você precisa de mais do que dados de clientes - você precisa de ferramentas de produtividade de vendas que permitem que sua equipe se concentre no que faz de melhor: fechar negócios.

É aí que o ClickUp se destaca. Esse poderoso projeto e plataforma de gerenciamento de vendas fornece tudo o que você precisa para gerenciar todo o seu funil de vendas.

Desde a criação de cartões de batalha com tecnologia de IA até a distribuição e atualização deles, o ClickUp oferece recursos organizacionais inovadores, garantindo que sua equipe de vendas esteja sempre pronta para vencer.

Veja como fazer isso acontecer:

Passo 1: Comece com uma sólida visão geral da empresa

Comece suas cartas de batalha com uma base sólida - dê aos seus representantes de vendas uma compreensão profunda da identidade de sua empresa. **Inclua a missão, a visão, os valores e os diferenciais para ajudar as equipes de vendas a alinharem o argumento de venda com as metas mais amplas da empresa e a criarem credibilidade.

Torne seus cartões de batalha mais eficientes com edição colaborativa ao vivo e formatação avançada usando o ClickUp Docs

Use Documentos do ClickUp para gerar conteúdo atraente, seja para uma visão geral da empresa ou para escrever outros detalhes cruciais de seus cartões de batalha.

Essa ferramenta permite criar documentos vivos que podem ser facilmente atualizados e compartilhados por toda a sua equipe de vendas. Os recursos de colaboração em tempo real e o controle de versão garantem que todos tenham as informações mais atualizadas na ponta dos dedos.

Use o ClickUp Brain para extrair insights práticos de dados quantitativos e criar um cartão de batalha de vendas

Para obter insights mais profundos, conecte sua equipe com Cérebro ClickUp , um aplicativo multifuncional Ferramenta de IA para documentação e pesquisa. Essa ferramenta analisa dados de usuários, insights de concorrentes e tendências de mercado para criar conteúdo persuasivo e personalizado para seus cartões de batalha de vendas.

Seja elaborando mensagens personalizadas ou destacando os principais pontos de discussão, o ClickUp Brain simplifica o processo. Ele também funciona como um wiki e garante que sua equipe tenha acesso instantâneo a informações relevantes e interconectadas, aprimora a colaboração e otimiza a eficácia das vendas.

Etapa 2: Defina suas necessidades e objetivos

defina metas claras e mensuráveis para que seus battle cards contribuam diretamente para o sucesso de sua equipe com o ClickUp Goals_

Cada equipe de vendas, remota ou interna, tem desafios únicos, portanto, comece perguntando a si mesmo:

Os novos representantes de vendas precisam de um curso intensivo sobre suas ofertas?

É difícil superar concorrentes específicos?

Os clientes em potencial precisam de ajuda para entender sua proposta de valor?

Você está entrando em um novo mercado ou nicho?

Transforme essas percepções em objetivos SMART (específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado) usando Metas do ClickUp . Esse recurso permite que os líderes de vendas gerenciem todas as metas em um só lugar e acompanhem o desempenho das vendas para obter resultados excepcionais.

Etapa 3: Identificar e incluir as partes interessadas críticas

Conhecer os principais participantes de sua empresa e do cliente é fundamental para uma estratégia de vendas bem-sucedida. Seus cartões de batalha devem delinear essas partes interessadas para garantir que sua equipe envolva as pessoas certas no momento certo.

Atribua tarefas, acompanhe o progresso e garanta o acompanhamento em tempo hábil para que nada fique perdido com o ClickUp Tasks

Comece por identificar as partes interessadas internas, como gerentes, especialistas em produtos ou equipes financeiras, que você deve envolver em vários estágios de vendas. Use Tarefas do ClickUp para atribuir tarefas, adicionar subtarefas e acompanhar o progresso, garantindo que todos conheçam suas funções e responsabilidades.

Em seguida, mapeie os tomadores de decisão do lado do cliente. Eles podem incluir responsáveis por compras, líderes técnicos ou executivos de nível C, cada um com prioridades diferentes. Inclua esses perfis em seus cartões de batalha para que sua equipe possa adaptar as mensagens de acordo.

Etapa 4: destaque os recursos do produto e as estratégias de preço

Equipe sua equipe de vendas com profundo conhecimento dos recursos e preços do seu produto. Isso garantirá que eles possam comunicar valor e lidar facilmente com qualquer pergunta do cliente potencial.

Comece listando os principais recursos do seu produto em termos simples, concentrando-se em como eles resolvem um problema ou atendem às necessidades do usuário-alvo

Forneça estratégias detalhadas de preços para seus representantes, incluindo planos de pagamento flexíveis e descontos para navegar em discussões delicadas sobre preços

Etapa 5: Entenda seus clientes-alvo e oportunidades

Nem todos os leads são adequados; sua equipe deve se concentrar naqueles que mais se beneficiarão com o seu produto. **Identifique os principais segmentos de clientes que se alinham com suas ofertas para melhorar a centralização no cliente .

Descreva os pontos problemáticos, as necessidades e as oportunidades de mercado que os tornam clientes potenciais ideais. Gerenciamento do ciclo de vida do cliente (CLM) desempenha um papel crucial aqui.

Ao mapear os diferentes estágios da jornada de seu cliente - desde a conscientização até a tomada de decisões - garanta que seus cartões de batalha de vendas possam atender às necessidades e preocupações em cada estágio.

Mapeie os perfis de seus clientes ideais e descubra novas oportunidades de mercado com colaboração em equipe em tempo real usando o ClickUp Whiteboards

Com Quadros brancos ClickUp com o ClickUp, as sessões de brainstorming se tornam espaços dinâmicos onde as ideias surgem e evoluem. Colabore em tempo real para mapear e visualizar seus clientes-alvo e oportunidades

Etapa 6: Realizar análise da concorrência

A criação de cartões de batalha eficazes para a concorrência começa com um profundo conhecimento de seus rivais. O ClickUp simplifica esse processo com Ferramentas de IA para análise de concorrentes que dão à sua equipe uma visão abrangente do cenário do mercado.

Por exemplo, aproveite o ClickUp Brain para gerar relatórios detalhados sobre as estratégias dos concorrentes, mudanças no mercado e como suas ofertas se comparam. Para aqueles que preferem uma abordagem mais interativa, o ClickUp oferece uma variedade de modelos de vendas prontos, adaptados para vários casos de uso.

Faça o download deste modelo

Modelo de análise competitiva em quadros brancos do ClickUp

O modelo Modelo de análise competitiva do quadro branco do ClickUp é uma ferramenta poderosa para ficar à frente dos concorrentes. Essa ferramenta colaborativa permite que sua equipe mapeie e acompanhe as atividades dos rivais em tempo real, garantindo que todos estejam alinhados e prontos para se adaptar às mudanças do mercado. Este modelo permite que você:

Obter insights mais profundos sobre o cenário competitivo e identificar possíveis ameaças

Descobrir novas oportunidades de crescimento e expansão de mercado

Elaborar estratégias que diferenciem seus produtos ou serviços da concorrência

Melhorar o atendimento ao cliente, obtendo uma melhor compreensão das necessidades e preferências dos usuários

Faça o download deste modelo

Leia também: 10 modelos gratuitos de plano de vendas em Word, Excel e ClickUp Etapa 7: Abordar as objeções comuns de vendas Como lidar com objeções é uma habilidade essencial em vendas, e equipar sua equipe com as ferramentas certas pode fazer toda a diferença. Aproveite os insights de sua equipe Campanhas de CRM para identificar objeções comuns e preparar cartões de combate com respostas direcionadas.

Veja como:

Identifique e antecipe as objeções mais comuns que sua equipe de vendas encontra. Use-as como oportunidades para entender melhor as preocupações de seus clientes potenciais

que sua equipe de vendas encontra. Use-as como oportunidades para entender melhor as preocupações de seus clientes potenciais Quando surgirem objeções, profunde-se com perguntas ponderadas. Isso o ajuda a chegar à raiz da preocupação e a preparar respostas específicas, transformando possíveis obstáculos em oportunidades

Por exemplo, se as preocupações com o orçamento são frequentes, seu cartão de batalha poderia ter esta resposta que seu representante de vendas poderia usar:

"_Eu entendo que o preço do produto é uma preocupação. Muitos de nossos clientes inicialmente sentiram o mesmo, mas descobriram que o investimento foi rapidamente compensado por meio de maior eficiência e redução de custos. Um cliente chegou a registrar um aumento de 20% na produtividade no primeiro trimestre. Também oferecemos opções de preços flexíveis - gostaria de obter mais detalhes sobre isso?"

💡 Dica profissional: Use CRM do ClickUp para simplificar o gerenciamento de leads de vendas e relacionamentos com clientes. Esse hub centralizado reúne suas equipes de vendas e de sucesso do cliente, permitindo que elas criem um banco de dados de usuários robusto, analisem o feedback e obtenham insights sobre as preferências dos clientes.

Etapa 8: Inclua histórias de sucesso e benefícios

A apresentação de histórias de sucesso reais é uma maneira poderosa de criar credibilidade e confiança com clientes potenciais. Seus battle cards devem destacar os principais benefícios e incluir histórias que demonstrem os resultados tangíveis que seu produto ou serviço proporciona.

Escolha estudos de caso que tenham ressonância com seu público-alvo. Quanto mais semelhante a história de sucesso for à situação de seu cliente potencial, mais convincente ela será

Destaque os resultados específicos e mensuráveis que seu produto ou serviço ajudou a alcançar, como aumento de receita, redução de custos ou aumento de eficiência

Etapa 9: Aproveite seus pontos de venda exclusivos para fazer upselling

Ao criar um cartão de batalha de vendas, pense no futuro - posicione seus USPs como soluções para desafios que seu cliente pode não prever. Ao abordar esses possíveis problemas antecipadamente, você cria oportunidades perfeitas para vendas adicionais.

Essa abordagem adiciona valor ao cliente e aprofunda a confiança dele em sua experiência, aumentando a probabilidade de que ele invista mais em suas ofertas.

Etapa 10: Crie modelos personalizáveis de cartões de batalha de vendas

Por que começar do zero todas as vezes? Crie uma biblioteca de modelos de cartões de batalha gratuitos e prontos para usar para simplificar seu processo e manter a consistência em seus esforços de vendas.

Personalize cada seção: Personalize um modelo individual de cartão de batalha de vendas para diferentes setores, segmentos de clientes ou cenários competitivos

Personalize um modelo individual de cartão de batalha de vendas para diferentes setores, segmentos de clientes ou cenários competitivos Adapte cada argumento de venda: Com esses modelos, sua equipe de vendas pode ajustar a abordagem, garantindo que permaneça afiada e no alvo

Exemplos de cartões de batalha de vendas eficazes

Vamos colocar essa teoria em prática. Aqui estão exemplos do mundo real de como você pode estruturar seus cartões de batalha para lidar com cenários de vendas específicos.

Exemplo 1: Navegando em uma situação de vendas competitiva

Problema: Seus representantes de vendas estão enfrentando um rival bem estabelecido em uma situação de confronto direto em que o cliente está considerando as duas opções.

Tipo de carta de batalha a ser usada: Carta de batalha do concorrente + carta de vitória/perda

Estrutura:

**Aja: Equipe seus representantes de vendas com perguntas específicas para destacar a importância da implementação rápida ou forneça estudos de caso que reforcem essa vantagem

**Fato: Destaque a vantagem competitiva exclusiva de seu produto, como um recurso de destaque ou um atendimento superior ao cliente

Impacto: Explique por que essa vantagem é crucial nesse cenário. Por exemplo, o tempo de implementação mais rápido de seu produto pode ser um obstáculo para os clientes que precisam de resultados rápidos

Exemplo 2: Superando objeções orçamentárias

Problema: Seu representante de vendas encontra um cliente em potencial que está hesitante em prosseguir devido ao preço do seu produto em comparação com uma alternativa mais barata.

Tipo de carta de batalha a ser usada: Carta de tratamento de objeções

**Estrutura

Ação: Equipe seus representantes com respostas como destacar estudos de caso em que os clientes economizaram dinheiro a longo prazo ou fornecer uma análise de custo-benefício para demonstrar o valor a longo prazo

**Fato: Reconheça a diferença de preço logo de início e, em seguida, mude o foco para o valor agregado que seu produto oferece

**Impacto: Justifique o preço mais alto enfatizando como os recursos adicionais tornam o investimento mais valioso

Exemplo 3: abordando preocupações sobre a complexidade do produto

Problema: Seus profissionais de vendas estão fazendo uma apresentação para clientes potenciais do setor de saúde. No entanto, eles se preocupam com o fato de seu novo dispositivo médico ser muito complexo e exigir muito treinamento ou conhecimento.

Tipo de cartão de batalha a ser usado: Cartão de batalha de produto + Cartão de batalha específico do setor

Estrutura:

**Ato: Forneça estudos de caso e depoimentos de instituições de saúde que integraram o dispositivo com sucesso, enfatizando a facilidade de uso e os benefícios operacionais

**Fato: Destaque os recursos que tornam o dispositivo fácil de usar, como controles intuitivos e configurações automatizadas

**Impacto: mostre como esses recursos reduzem a curva de aprendizado, melhorando a eficiência nos ambientes de saúde

Esses exemplos de cartões de vendas servem apenas para ajudá-lo a começar. Adapte seu baralho de cartas de batalha às suas necessidades específicas e refine-o continuamente para se manter à frente em qualquer situação de vendas.

Distribuição e atualização de cartões de vendas

Criar battle cards de vendas eficazes é a ponta do iceberg; garantir que eles estejam acessíveis e atualizados é igualmente crucial. Veja a seguir como manter seus battle cards relevantes e ao alcance da sua equipe de vendas:

Garanta a distribuição eficiente e o acesso centralizado aos ativos de vendas

Quando seus battle cards de vendas estiverem prontos, é fundamental colocá-los rapidamente nas mãos da equipe de vendas. O ClickUp simplifica esse processo, permitindo que você compartilhe battle cards com membros específicos da equipe ou com departamentos inteiros com apenas alguns cliques.

Use Hierarquia de projetos do ClickUp para organizar cartões de combate em Pastas ou Listas, garantindo que as pessoas certas tenham as informações corretas no momento certo. Ao centralizar tudo em um único local, sua equipe pode acessar - desde cartões de batalha até dados de clientes - no escritório ou em trânsito.

Organize seus cartões de batalha em pastas ou listas com o ClickUp Hierarchy

Mantenha seus cartões de batalha de vendas atualizados

Com o cenário de vendas em constante mudança, é fundamental manter seus battle cards atualizados. Informações desatualizadas podem levar à perda de oportunidades ou de negócios, portanto, garanta que seus battle cards reflitam as estratégias, os preços e as condições de mercado mais recentes Automações do ClickUp torna isso fácil. Configure e esqueça - essa ferramenta mantém suas equipes de vendas atualizadas com as informações mais recentes na ponta dos dedos. Além disso, aproveite seus recursos de integração para conectar ferramentas de inteligência competitiva, painéis e plataformas como o ChatGPT para atualizar seus cartões de batalha.

Medir e otimizar o impacto de seus battle cards

O verdadeiro poder de seus battle cards está no desempenho deles. Use Painéis do ClickUp para acompanhar métricas essenciais, como taxas de ganho e duração do ciclo de vendas, e monitorar tendências de objeções ao longo do tempo.

Além disso, gráficos e tabelas personalizados permitem que você visualize seus dados de forma significativa, ajudando-o a refinar e otimizar seu cartão de batalha de vendas para obter o máximo de eficácia. Visualize o rastreador de projetos e as atualizações semanais no mesmo local, facilitando o controle de sua estratégia de vendas.

Crie cartões de batalha estratégicos com o ClickUp e fique à frente

A criação de cartões de batalha de vendas eficazes é mais do que uma ação tática - é a chave para dominar sua estratégia de vendas. Se eles o ajudam a entender seus concorrentes, destacar os pontos fortes de seu produto ou abordar com precisão as objeções dos clientes, os cartões de batalha de vendas mantêm sua equipe afiada e pronta para fechar negócios.

Com o ClickUp, você pode simplificar a criação, a organização e a colaboração em tempo real necessárias para manter seus battle cards - e seu processo de vendas - no topo do jogo. Pronto para ver sua estratégia de vendas se transformar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo para criar cartões de batalha com tecnologia de IA e fazer a diferença!