Como criar um gráfico de Gantt no Trello

_Qual é o segredo para cumprir consistentemente prazos apertados e gerenciar tarefas complexas com facilidade?

As habilidades da sua equipe, é claro, e as ferramentas dela! 🛠️

Ferramentas como software de gerenciamento de projetos e gráficos de Gantt são verdadeiros divisores de águas. Elas oferecem a clareza e a estrutura necessárias para manter várias equipes alinhadas e os projetos no caminho certo, por mais desafiadores que sejam.

Os gráficos de Gantt são como um GPS para o gerenciamento de projetos. Eles mapeiam visualmente a linha do tempo do seu projeto, mostrando as datas de início e término de cada tarefa em um formato claro e fácil de seguir.

Se você está querendo aproveitar o poder dos gráficos de Gantt no Trello, este blog vai lhe mostrar como.

Como criar gráficos de Gantt no Trello

Se você usa o Trello e seus quadros Kanban para acompanhar os fluxos de trabalho do projeto, pode achar que precisa de ferramentas de visualização mais avançadas para gerenciar projetos complexos com eficiência.

Infelizmente, o Trello não tem gráficos de Gantt incorporados. No entanto, você ainda pode criá-los usando o Power-Ups. Essas integrações de terceiros aprimoram a funcionalidade do Trello e geralmente são gratuitas. Além disso, o modelos de quadro ajudam a rastrear projetos.

Quando criar um gráfico de Gantt no Trello usando esses Power-Ups, há alguns pontos importantes que devem ser lembrados para garantir que seu gráfico seja eficaz e funcional.

Configurá-lo corretamente permite que você visualize os cronogramas do projeto com mais clareza e agiliza seu fluxo de trabalho. Continue lendo para saber como.

via Trello

Etapa 1: adicionar o Power-Up do TeamGantt

Primeiro, procure por "TeamGantt" na seção Power-Up da sua conta do Trello. Clique no botão Adicionar Power-Up. Você também pode adicionar Power-Ups a partir da opção Mostrar Menu em seu quadro do Trello.

Etapa 2: Conecte o TeamGantt ao Trello

O TeamGantt solicitará que você crie uma conta antes de se integrar ao Trello. Uma vez feito isso, crie um projeto em branco no TeamGantt e clique em View (Exibir) no gráfico de Gantt.

Criar um novo projeto

Etapa 3: organizar tarefas no TeamGantt

As tarefas do seu projeto serão listadas no TeamGantt. Para adicionar cronogramas, selecione uma tarefa na visualização Gantt e defina as datas.

Organizar tarefas e listas de projetos

Etapa 4: Criar um gráfico de Gantt

Passe o mouse sobre o quadro para criar uma barra de gráfico de Gantt (definida para um dia por padrão). Você pode estendê-la arrastando os lados para que correspondam aos requisitos de sua tarefa.

Personalize todo o seu projeto no Trello

Etapa 5: Atualizar o progresso da tarefa

Você pode atualizar o progresso de uma tarefa passando o mouse sobre ela e clicando em Editar tarefa. Você também pode adicionar dependências clicando em um ponto e conectando-o à tarefa dependente.

Etapa 6: Alocar recursos e personalizar tarefas

Você pode atribuir tarefas aos membros da equipe selecionando o ícone de pessoa e escolhendo os nomes relevantes. Você também pode personalizar as cores das tarefas clicando na caixa quadrada azul.

Usar os recursos de personalização do Trello

Power-Ups adicionais para um gráfico de Gantt do Trello

Planyway

O Planyway é ótimo para criar uma representação visual de todo o seu fluxo de trabalho. Ele ajuda a dividir grandes tarefas, equilibrar cargas de trabalho e criar roteiros com dependências, semelhante ao gráfico de Gantt do Notion com sua propriedade de data. Ele também vem com um recurso de controle de tempo que muitos consideram útil para monitorar o progresso.

BigPicture

O BigPicture é uma ferramenta de gerenciamento de portfólio de projetos (PPM) que ajuda a planejar tarefas, automatizar o trabalho e acompanhar o progresso geral. Esse Power-Up oferece suporte a marcos, cronogramas automáticos, linhas de base e gráficos de Gantt para garantir a conclusão do projeto.

Projetos por Placker

O Placker é um complemento flexível de software de gerenciamento de projetos com um sistema bem construído de recursos para seu gráfico de Gantt. Ele é conectado bidirecionalmente ao Trello, o que significa que qualquer alteração no Placker é refletida no Trello. Isso ajuda no planejamento e no acompanhamento de tarefas em vários quadros.

Bônus: Se você estiver curioso sobre o que os gráficos de Gantt podem fazer para você como gerente de projeto, temos cerca de quinze exemplos para você.

Limitações da criação de gráficos de Gantt no Trello

Embora o Trello seja uma ferramenta simples e fácil de usar para criar gráficos de Gantt de nível básico, essa funcionalidade não está incorporada ao aplicativo, o que resulta em certas limitações.

Também é comum ver gerentes de projeto discutindo sobre Gráficos de Gantt vs. Linha do tempo .

O fato é que muitos Alternativas ao Trello têm recursos dinâmicos de gerenciamento de projetos que podem reinventar sua abordagem de gerenciamento de projetos. Porque usar o Trello para gráficos de Gantt nem sempre é a melhor opção. Aqui estão algumas razões para isso:

1. Falta de gráficos de Gantt integrados

O Trello não vem com gráficos de Gantt. Você precisa adicionar Power-Ups externos ou integrações de terceiros para usar um gráfico de Gantt. Isso pode ser inconveniente e você não terá imediatamente todos os recursos de que precisa.

dica profissional: Dê uma olhada nestes ferramentas de software que oferecem gráficos de Gantt gratuitos . Listamos diferentes ferramentas e seus prós e contras para que você possa fazer uma comparação rápida.

2. Dependências de tarefas

O Trello não mostra dependências de tarefas, que são cruciais para criar gráficos precisos a partir de dados do gráfico de Gantt. Gerenciar cronogramas de projetos sem essas dependências e identificar caminhos críticos torna-se bastante desafiador quando se usa o Trello.

3. Visualizações limitadas

O Trello oferece principalmente uma visualização de quadro Kanban, que funciona bem para alguns projetos, mas é insuficiente para aqueles que precisam de várias visualizações de projeto - como as dos gráficos de Gantt - para entender os cronogramas e as dependências.

4. Complexidade em lidar com grandes projetos

Ao lidar com um projeto grande com várias tarefas, os quadros do Trello podem ficar desorganizados e difíceis de gerenciar, o que torna difícil criar e manter gráficos de Gantt de forma eficaz.

5. Recursos insuficientes de gerenciamento de projetos

O Trello não tem alguns dos principais recursos avançados de gerenciamento de projetos normalmente encontrados em ferramentas de gráficos de Gantt, como controle de tempo, planejamento e alocação de recursos e relatórios detalhados. Esses recursos são essenciais para criar gráficos de Gantt detalhados e acionáveis que ajudam no planejamento e na execução tranquila de projetos.

E, embora o Trello tenha várias funcionalidades úteis, ele pode não oferecer os recursos abrangentes de gerenciamento de projetos de que você precisa, especialmente se os gráficos de Gantt forem importantes para você. Para obter uma solução mais robusta com recursos avançados de gerenciamento de projetos, considere explorar alternativas como ClickUp !

Leia também: Trello vs. ClickUp: Qual ferramenta de gerenciamento de projetos funcionará melhor em 2024?

Criar gráficos de Gantt com o ClickUp

Se você estiver procurando uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos que ofereça gráficos de Gantt avançados, o ClickUp oferece exatamente isso.

Ao centralizar o trabalho, minimizar a troca de contexto e fornecer uma visão detalhada do gráfico de Gantt de todos os seus projetos, o ClickUp garante que você tenha tudo o que precisa para gerenciar seus projetos com eficiência. Criação de gráficos de Gantt com o ClickUp é eficiente e direto.

O ClickUp vê os gráficos de Gantt como um roteiro que destaca todas as reviravoltas do seu projeto. Portanto, ele foi projetado para fornecer todas as informações necessárias para garantir que o projeto permaneça no caminho certo.

Use o recurso de gráfico de Gantt do ClickUp para organizar e definir prioridades

O ClickUp oferece:

Gráficos de Gantt incorporados

Ao contrário do Trello, o ClickUp tem gráficos de Gantt integrados diretamente em sua interface. Você não precisa procurar integrações de terceiros para obter a funcionalidade necessária.

Ao usar os gráficos de Gantt do ClickUp, você pode brincar com componentes dinâmicos que interagem com elementos como listas de tarefas, calendários e painéis. Isso significa que você pode começar a trabalhar e gerenciar seus projetos com mais eficiência desde o primeiro dia.

Visualização fácil de dependências de tarefas

O ClickUp facilita a visualização das dependências de tarefas. Esse recurso permite que você crie cronogramas de projeto precisos e identifique caminhos críticos sem esforço.

Ao vincular tarefas, você pode ver como as alterações em uma tarefa afetam as outras. Isso garante um gerenciamento de projetos tranquilo e ajuda a evitar possíveis gargalos. Esse nível de transparência é fundamental para manter a dinâmica do projeto e garantir a entrega em tempo hábil.

Use os gráficos de Gantt do ClickUp para visualizar as dependências das tarefas

Para ajudá-lo a visualizar seu projeto com mais eficiência, confira nossa compilação de Modelos de gráficos de Gantt disponíveis no Excel e no ClickUp.

Flexibilidade de várias exibições

O ClickUp não se limita apenas aos gráficos de Gantt. Ele oferece várias exibições, incluindo lista, quadro e calendário, para atender a diferentes estilos e necessidades de gerenciamento de projetos.

Essa flexibilidade permite que você alterne entre diferentes perspectivas, o que é essencial para gerentes de projeto que frequentemente precisam se adaptar rapidamente. Ele oferece uma compreensão abrangente das linhas do tempo e das dependências do projeto. Não importa se você precisa de uma visão geral de alto nível ou de uma análise detalhada, como uma visualização de linha do tempo, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

Capacidade de lidar com grandes projetos

O ClickUp foi projetado para lidar com grandes projetos com facilidade. Seus recursos organizacionais avançados, como subtarefas aninhadas, status personalizados e opções poderosas de filtragem, garantem que seus projetos permaneçam organizados e gerenciáveis, independentemente da complexidade.

A ferramenta o ajuda a manter uma estrutura clara e a controlar todas as partes móveis, facilitando o gerenciamento de iniciativas de grande escala sem ficar sobrecarregado.

Recursos avançados de gerenciamento de projetos

Ao trabalhar com gráficos de Gantt, você pode usar as ferramentas e os recursos avançados de gerenciamento de projetos do ClickUp, como controle de tempo, gerenciamento de recursos e relatórios detalhados.

Com essas ferramentas, é possível criar relatórios detalhados e acionáveis, garantindo que você possa planejar e executar seus projetos sem problemas. Além disso, o ClickUp também permite que você visualize os caminhos críticos de uma forma bastante elegante!

Use a visão geral do caminho crítico do ClickUp

Mudar para o ClickUp significa deixar para trás as limitações do Trello e adotar uma plataforma que tem todos os recursos de que você precisa.

Como criar um gráfico de Gantt com o ClickUp

Vamos ver como você pode criar um gráfico de Gantt com o ClickUp.

dica profissional: Você prefere um guia visual? Dê uma olhada em nosso tutorial em vídeo sobre como dominar os gráficos de Gantt do ClickUp para gerenciar tarefas e dependências.

Etapa 1: Delinear o projeto

Defina o escopo, as metas, os principais resultados e os recursos do seu projeto. Isso garantirá que as tarefas importantes sejam concluídas no prazo.

Use Metas do ClickUp para definir cronogramas de projetos, rastrear objetivos e organizá-los em pastas para facilitar o acesso. Colabore nos detalhes do projeto em tempo real com o Documentos do ClickUp onde sua equipe pode contribuir simultaneamente.

Defina seus objetivos e resultados com o ClickUp Goals

Etapa 2: Liste as tarefas

Faça um brainstorming e liste todas as tarefas e atividades necessárias para concluir seu projeto. Não se preocupe com a ordem ainda - apenas registre tudo. Use Visualização de lista do ClickUp para organizar suas tarefas. Você pode criar um novo espaço especificamente para seu gráfico de Gantt e personalizá-lo com recursos e exibições relevantes.

Liste as tarefas e atividades relacionadas ao projeto no ClickUp

Etapa 3: Adicionar detalhes da tarefa

Utilize Campos personalizados do ClickUp para adicionar detalhes essenciais, como datas de início, datas de vencimento, responsáveis e prioridades às suas tarefas. Para um gráfico de Gantt, inclua um campo de data de início para cada tarefa e organize sua lista para facilitar a navegação.

Etapa 4: Criar o gráfico de Gantt

Mude para a visualização de Gantt no ClickUp para visualizar suas tarefas. Se você não adicionou a visualização de Gantt inicialmente, basta selecionar +View na barra de ferramentas e adicioná-la. Seu gráfico de Gantt será gerado automaticamente com base nas tarefas que você listou.

Visualize suas cinco tarefas mais importantes com os gráficos de Gantt do ClickUp

Etapa 5: Personalizar seu gráfico de Gantt

Você pode personalizar seu gráfico de Gantt ajustando as configurações, como ocultar os fins de semana ou ativar a opção Reagendar dependências. Você também pode ajustar o período de tempo para se concentrar em períodos específicos (dia/hora e mês/dia).

Personalize seu gráfico de Gantt para atender às necessidades específicas de seu projeto

Etapa 6: Criar dependências de tarefas

Visualize dependências de tarefas conectando tarefas relacionadas. A interface de arrastar e soltar do ClickUp facilita esse processo - basta arrastar a linha de conexão de uma tarefa para outra. Você pode repetir essa etapa para garantir que todas as suas tarefas estejam na ordem correta.

Etapa 7: Adicionar marcos

Os marcos são cruciais para acompanhar o progresso e identificar riscos potenciais. No ClickUp, você pode facilmente transformar uma tarefa em um Marco de gráfico de Gantt selecionando a tarefa e alterando seu tipo para marco.

Altere o tipo de uma tarefa para criar marcos em seu gráfico de Gantt do ClickUp

Etapa 8: Monitorar e atualizar o gráfico de Gantt

Gerencie seu gráfico de Gantt com a interface intuitiva de arrastar e soltar do ClickUp. Reorganize as tarefas, ajuste os cronogramas e adicione novas tarefas conforme necessário. Todas as atualizações são sincronizadas em tempo real, mantendo o plano do projeto atualizado sem esforço extra.

Com essas etapas, você estará pronto para criar e gerenciar seu gráfico de Gantt do ClickUp com eficiência, mantendo seus projetos no caminho certo e adaptável a quaisquer mudanças.

Leia também: Este Alternativas ao gráfico de Gantt a postagem tem várias maneiras diferentes de visualizar as linhas do tempo e as tarefas do projeto.

Modelo simples de Gantt do ClickUp Modelo de Gantt simples do ClickUp facilita o gerenciamento de projetos, melhora a colaboração da equipe e oferece uma visão clara de como as tarefas estão conectadas. Ele inclui três exibições fáceis de usar - Gantt, List e Doc - e um projeto de amostra para você começar, o que o torna perfeito para iniciantes.

Obtenha uma visão clara de como suas tarefas estão conectadas com o Simple Gantt Template do ClickUp

Esse modelo permite que você defina status personalizados, como Concluído, Em andamento e A fazer. Você também pode atribuir campos personalizados a esse modelo, como fase do projeto, andamento do projeto e anexo.

Gerencie projetos complexos com o ClickUp

Os gráficos de Gantt são, sem dúvida, uma das ferramentas mais indispensáveis para os gerentes de projeto. Eles oferecem uma visualização clara e detalhada dos cronogramas e das dependências do projeto e são uma excelente maneira de acompanhar, monitorar, analisar e corrigir o curso de seus projetos.

Embora o Trello seja uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos com seus quadros Kanban intuitivos, ele fica aquém quando se trata da funcionalidade integrada do gráfico de Gantt. A falta de recursos incorporados e de recursos avançados de gerenciamento de projetos dificulta o seu uso no gerenciamento de projetos complexos e de grande escala.

O ClickUp é uma alternativa eficiente que oferece gráficos de Gantt incorporados, além de uma série de modelos pré-projetados e práticos . Sua interface intuitiva facilita a visualização das dependências das tarefas e a alternância entre várias visualizações de gerenciamento de projetos. Com recursos avançados, como controle de tempo, alocação de recursos e relatórios detalhados, o ClickUp é uma solução abrangente para projetos de qualquer tamanho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e aprimore seu kit de ferramentas de gerenciamento de projetos com todos os recursos essenciais de que você precisa para criar e manter gráficos de Gantt detalhados e acionáveis.