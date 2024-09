Como implementar uma metodologia ágil híbrida

Durante décadas, o modelo em cascata de desenvolvimento de software reinou supremo. As grandes empresas de software criavam planos abrangentes e levavam anos para desenvolver produtos. As empresas esperavam o tempo passar.

A era digital acabou com tudo isso. A velocidade das mudanças não permitia o tempo e os riscos que o gerenciamento de projetos em cascata exigia. Assim, surgiu a metodologia Agile, que tem sido amplamente utilizada por equipes de engenharia em todo o mundo.

Essa mudança radical de uma abordagem para outra não é fácil de ser adaptada por todos. Mais importante ainda, nenhuma das metodologias é perfeita para todas as circunstâncias. Como resultado, está surgindo um novo modelo ágil híbrido. Vamos ver como isso funciona.

O que é uma abordagem ágil híbrida?

A abordagem ágil híbrida é um metodologia de gerenciamento de projetos que combina a natureza iterativa e flexível dos modelos ágeis com a estabilidade orientada por planejamento do Waterfall. Em um projeto ágil híbrido típico, o Waterfall oferece o plano geral e a visão de longo prazo do projeto, enquanto as metodologias ágeis conduzem o trabalho diário.

Por exemplo, se você estiver criando um aplicativo de finanças pessoais, o roteiro do produto de 3 a 5 anos será feito da maneira Waterfall. Os gerentes de produto identificarão os recursos, os priorizarão e os programarão trimestre a trimestre.

A partir daí, a equipe de engenharia usará abordagens Agile para dividi-los em histórias de usuários, identificar critérios de aceitação, planejar sprints e desenvolver de forma incremental. Eles também ficarão de olho no desempenho e no feedback para ajustar o produto de acordo.

Mas qual é a diferença entre a metodologia híbrida e a infinidade de abordagens já existentes? Vamos descobrir.

Iterativo vs. Incremental vs. Ágil

A metodologia de gerenciamento de projetos Agile é frequentemente definida como "iterativa" e "incremental" No entanto, esses termos não têm o mesmo significado e não podem ser usados de forma intercambiável. Veja por quê.

Desenvolvimento iterativo: Nessa abordagem, você divide o projeto em pequenos segmentos chamados iterações. A cada iteração, você revisita e refina o produto até que ele atinja o nível desejado de qualidade e funcionalidade.

Desenvolvimento incremental: Nessa abordagem, você divide o projeto em partes ou incrementos pequenos e gerenciáveis, cada um adicionando uma funcionalidade específica ao produto geral. Cada incremento adiciona uma parte funcional do software.

Ágil: Essa é uma metodologia mais ampla que engloba as abordagens iterativa e incremental. Transformação ágil enfatiza a flexibilidade, a colaboração e a satisfação do cliente por meio do fornecimento contínuo de software valioso.

Ágil combinado vs. híbrido

Outro risco que os gerentes de projeto correm é pensar que o ágil combinado é híbrido. Certamente não é, pelo menos não nesse contexto.

O Blended Agile combina diferentes metodologias ou práticas ágeis em um projeto. A abordagem híbrida combina as abordagens Agile e Waterfall.

As diferenças significativas incluem o seguinte.

Aspectos do Agile Combinado Agile Híbrido Aspectos do Agile Combinado Agile Híbrido Abordagem Uma mistura e combinação de diferentes práticas ágeis Integração de práticas ágeis e tradicionais Filosofia Mantém um núcleo ágil Começa como um gerenciamento de projeto convencional com técnicas ágeis integradas conforme necessário Aplicação Usado em equipes de desenvolvimento ágil altamente maduras que precisam de metodologias flexíveis Usado em ambientes novos para o Agile ou quando é necessária estabilidade a longo prazo Necessidade Perfeito para setores em que a velocidade de entrega é fundamental Perfeito para setores em que o gerenciamento de riscos, a conformidade etc. são prioritários

Diferenças entre o Agile combinado e o Agile híbrido

Se você estiver seguindo a abordagem Waterfall ou já tiver adotado o Agile, talvez precise de um argumento forte para explicar por que o Agile híbrido é melhor. Continue lendo! 📖

Benefícios de usar uma abordagem ágil híbrida

Todo gerente de projeto sabe que executar o desenvolvimento contínuo de software é uma tarefa complexa. Há várias partes móveis e tudo pode dar errado. Por exemplo, se a transferência do design para o desenvolvimento não for minuciosa, muita coisa pode ficar pelo caminho entre a intenção e o produto final.

Portanto, a abordagem de gerenciamento de projetos pode ser o que faz o sucesso ou o fracasso do desenvolvimento de software. Veja como os modelos ágeis híbridos podem apoiar sua entrega de software.

Estabilidade + flexibilidade

Uma abordagem híbrida combina a natureza planejada da cascata com a flexibilidade do Agile. O plano de longo prazo e a visão clara proporcionados pelos modelos em cascata dão à equipe uma imagem clara da direção em que estão indo, sem comprometer a flexibilidade de usar o Ferramentas Scrum métodos e automação favorecidos pelo Agile.

Por exemplo, na fase inicial do projeto, você pode passar muito tempo reunindo requisitos, documentando, definindo o escopo do trabalho etc. para estabelecer a base. A partir daí, a equipe pode fazer a transição para o uso de Ferramentas de teste ágil feedback contínuo e modelos adaptativos.

Previsibilidade

O Agile prioriza a agilidade, o que permite que as organizações evoluam com as mudanças nas demandas do mercado. Às vezes, isso compromete a previsibilidade para funcionários, empresas e investidores/acionistas.

O Agile híbrido resolve esse problema. Ele aproveita os modelos de planejamento de projetos para fazer previsões eficazes. Isso é particularmente benéfico em projetos que precisam de certeza, como em setores altamente regulamentados ou para iniciativas que envolvem hardware/recursos caros.

Ele também oferece mais controle para prever possíveis problemas e corrigi-los proativamente.

Envolvimento das partes interessadas

As empresas tradicionais gostam de suas apresentações, relatórios e painéis de controle. Embora os modelos ágeis insistam em métricas e retrospectivas, eles têm mais a ver com aprendizado e aprimoramento contínuos. Às vezes, as partes interessadas sentem que não estão falando a mesma língua que a equipe de desenvolvimento.

O Agile híbrido resolve isso. No início, as equipes do Hybrid Agile criam os planos e a documentação, o que dá às partes interessadas uma visão clara. No decorrer do projeto, eles podem usar uma ferramenta avançada de gerenciamento de projetos para oferecer visibilidade e atualizações em tempo real.

ClickUp

para oferecer visibilidade e atualizações em tempo real.

Gerenciamento de riscos

Se você planeja com antecedência e prevê possibilidades, é mais provável que faça as provisões necessárias para os riscos potenciais. Se você for ágil e adaptável, poderá lidar com os riscos emergentes. É isso que o Agile híbrido faz.

O planejamento estruturado e as avaliações antecipadas dos métodos tradicionais ajudam a identificar os riscos potenciais com antecedência. A natureza iterativa do Agile permite o monitoramento contínuo e a mitigação dos riscos à medida que o projeto avança.

Tempo de colocação no mercado

Os modelos em cascata foram criticados por muito tempo por levarem muito tempo para colocar os produtos no mercado. Se um projeto estiver programado para três anos, o usuário verá o lançamento somente no final desse período.

O Agile híbrido acaba com isso. Depois que o planejamento do projeto é feito, os métodos ágeis assumem o controle e o MVP é levado ao mercado rapidamente. Essa entrega escalonada garante que as partes mais importantes do projeto cheguem ao mercado mais cedo.

Apesar de suas muitas vantagens, o Agile híbrido também não é adequado para todas as situações. Vamos ver onde ele funciona melhor.

Quando usar uma metodologia ágil híbrida

A metodologia ágil híbrida combina o melhor dos dois mundos. No entanto, nem todos os projetos precisam dos dois mundos.

Por exemplo, se você é uma startup que pretende lançar um aplicativo de meditação, não tem o luxo de fazer um planejamento de longo prazo. O cenário está lotado e a própria adequação produto-mercado pode ser suspeita. Essa situação exige uma abordagem ágil para publicar um MVP e testar o mercado.

Então, quando usar o Agile híbrido? Bem, ainda bem que você perguntou!

Projetos complexos

Todo projeto tem complexidades. Não é a isso que estamos nos referindo aqui. Os projetos realmente complexos são aqueles que envolvem o desenvolvimento de software com vários recursos, para vários grupos de público-alvo, com recursos entrelaçados. A criação de um mercado on-line seria um bom exemplo de um projeto complexo.

Nesses casos, o Agile híbrido é ideal. O processo de planejamento inicial pode se alinhar com o plano de negócios. Em um mercado on-line, se você estiver integrando vendedores primeiro, seu roteiro começaria com recursos relevantes para essa fase.

Depois que as equipes comerciais começarem a falar com os vendedores, a equipe de desenvolvimento poderá dividir o portal do vendedor em recursos pequenos e gerenciáveis e desenvolvê-los iterativamente.

Setores regulamentados

Os setores bancário, de gestão financeira, de seguros, de saúde etc. são todos altamente regulamentados. Eles exigem um grau extremamente alto de visibilidade e controle. As metodologias ágeis podem não suportar a profundidade da documentação e do monitoramento de que os setores regulamentados precisam.

O Hybrid Agile resolve esse problema definindo grades de proteção de conformidade. Elas permitem que as equipes de negócios adicionem uma camada de planejamento para os requisitos regulamentares.

Entregas rigorosas

Se um cliente tiver um cronograma fixo apertado e um orçamento limitado, as abordagens ágeis podem não ser as mais adequadas. A natureza experimental do Agile funciona melhor quando há alguma flexibilidade.

O Agile híbrido pode corrigir isso criando planos para cumprir prazos e orçamentos. Ele pode ajudar a controlar as repercussões e entregar o que se espera.

Transformações legadas

Diferentemente do desenvolvimento de novos produtos, a transformação de legados envolve a recriação de softwares existentes - muitas vezes complexos - usando novas tecnologias e abordagens. **Por exemplo, você pode estar modernizando um aplicativo monolítico de mainframe usando microsserviços na nuvem

Nesses casos, os modelos Agile correm o risco de perder alguns detalhes. A parte tradicional do Agile híbrido permite que a equipe examine todo o cenário legado, documente cada detalhe e o modernize completamente. A implementação de forma iterativa usando métodos ágeis pode minimizar as interrupções nos negócios.

Como dimensionar o Agile em grandes organizações

Em uma empresa que usa métodos tradicionais, os sistemas são projetados para facilitar isso. As equipes são treinadas dessa forma, as ferramentas permitem isso, os processos são projetados para dar suporte a isso. Mudar para um modelo Agile/Scrum pode ser uma mudança perturbadora para essas equipes.

O Agile híbrido pode ser o ponto de partida. Ele pode oferecer o período de transição para que as equipes se adaptem ao Agile.

Seja qual for a sua situação, você precisa implementar os princípios do Agile híbrido de forma eficaz. Aqui está uma cartilha sobre como começar.

Como implementar uma metodologia ágil híbrida

Embora os princípios do Agile híbrido sejam comuns, eles podem significar coisas diferentes para organizações diferentes. Antes de implementar o Agile híbrido em sua organização, é preciso avaliar se ele é adequado para você.

Uma boa ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes de software, como o ClickUp, será de grande ajuda nesse processo.

1. Avalie a adequação do projeto

Seu projeto precisa de um gerenciamento ágil híbrido? Faça essa pergunta a você mesmo.

Comece avaliando minuciosamente os requisitos, as restrições e as metas de seu projeto. Descreva o escopo, os requisitos regulatórios e os principais resultados. Documente suas observações e percepções para obter feedback e aprovações.

Com Documentos do ClickUp você pode documentar tudo com clareza. Além disso, você pode colaborar em tempo real com vários membros da equipe e compartilhar com as partes interessadas certas para obter feedback.

Reúna requisitos e documente insights com o ClickUp Docs

Use essas informações para identificar quais partes do projeto se beneficiariam de uma abordagem tradicional e quais seriam mais adequadas às práticas ágeis.

2. Defina o modelo híbrido

Com base na avaliação, defina o modelo ágil híbrido específico que você usará. Tente não pensar em suas abordagens como "tradicionais" ou "ágeis", o que pode influenciar seus sentimentos em relação a elas. Projete seu modelo híbrido em duas partes:

Aspectos do seu projeto que precisam de um planejamento profundo e abrangente

Aspectos que precisam de ação rápida e iterativa

Por exemplo, você pode usar o primeiro para a fase de planejamento e requisitos, seguido pelo segundo para as fases de desenvolvimento e teste.

Não presuma que as pessoas entendam o que significa tradicional e ágil. Por exemplo, não diga simplesmente à sua equipe de projeto "desenvolvimento em Agile" Em vez disso, você pode dizer: "desenvolvimento a ser realizado em repetições de sprints de duas semanas, seguindo o planejamento de iteração, com uma meta de 100 pontos de história para cada épico, gerenciado usando o ClickUp"

Defina tudo com o máximo de detalhes possível.

3. Desenvolva um plano de projeto detalhado

A maior vantagem do modelo Waterfall é sua fase de planejamento. Aproveite isso como parte de sua estrutura ágil híbrida.

Crie um plano de projeto detalhado que incorpore elementos tradicionais e ágeis. Inclua cronogramas, marcos, alocação de recursos, estimativas de orçamento para a pesquisa, planos de sprint, backlogs e cronogramas de iteração.

Escolha uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos para equipes ágeis para configurar tudo isso. As visualizações de calendário, gráfico de Gantt e linha do tempo do ClickUp são ótimas para o agendamento. Use o ClickUp Box Wiew para gerenciar os recursos da equipe, ver no que as pessoas estão trabalhando e qual capacidade está disponível.

ClickUp Box view para o gerenciamento perfeito da carga de trabalho

Se você é novo no assunto, aqui está uma ajuda: Uma cartilha abrangente sobre como criar um plano de projeto Agile . Você também pode aproveitar vários recursos integrados do modelos de planejamento de sprint integrados para dar o pontapé inicial em sua jornada.

4. Estabeleça diretrizes claras de comunicação

Um dos maiores riscos do Agile híbrido é o mal-entendido. Um membro da equipe pode estar esperando por um plano claro, enquanto outro pode querer fazer experiências de forma ágil. Para evitar essas situações, é preciso haver uma comunicação clara.

Configure uma plataforma de colaboração como o ClickUp para mensagens assíncronas. Use a tag Visualização do ClickUp Chat para tratar de todas as mensagens em um só lugar

Agende reuniões regulares e check-ins para dar aos membros da equipe a oportunidade de levantar preocupações

Certifique-se de estar atento às necessidades das partes do processo em cascata e ágil. Por exemplo, você pode ter revisões tradicionais do projeto a cada trimestre, com reuniões diárias e retrospectivas quinzenais durante os sprints do Agile.

Conecte-se de forma assíncrona com os membros da sua equipe usando a visualização do ClickUp Chat

5. Configure uma estrutura de governança

Estabeleça uma estrutura de governança que dê suporte à abordagem ágil híbrida. Defina funções e responsabilidades para as partes tradicionais do processo. Crie uma Estrutura de equipe ágil para a execução do projeto. Definir mecanismos de tomada de decisão e resolução de problemas.

Por exemplo, você pode designar um gerente de projeto para supervisionar os aspectos tradicionais do projeto e um Scrum Master para gerenciar as fases ágeis. Essa estrutura ajuda a garantir a integração eficaz de ambas as metodologias e o bom andamento do projeto.

Para garantir a consistência da execução do Agile, estabeleça sistemas claros.

Modelo de gerenciamento de projeto ágil do ClickUp

é uma estrutura simples e personalizável para você começar. Esse modelo amigável para iniciantes simplificará suas solicitações em backlogs, onde você poderá priorizar e executar.

Se você tiver necessidades mais avançadas ou específicas, dê uma olhada em alguns dos outros modelos ágeis disponíveis.

Modelos ágeis

no ClickUp.

6. Monitorar e ajustar

Você pode ter investido muito tempo e esforço na configuração de seu sistema Agile híbrido. No entanto, ele pode não ser perfeito na primeira tentativa. Portanto, monitore o progresso, identifique lacunas, discuta soluções e adapte-se ao longo do tempo.

Como parte do monitoramento:

Meça o desempenho da equipe e compare com períodos anteriores

Avalie os riscos emergentes

Acompanhar as mudanças regulatórias

Busque feedback das partes interessadas

Solicitar ativamente o feedback da equipe

Além dos dados quantitativos do monitoramento, busque também informações qualitativas. Realize retrospectivas no final de cada fase ou iteração para avaliar o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.

Reúna o feedback da equipe e das partes interessadas e documente as lições aprendidas. Use essas informações para refinar a abordagem ágil híbrida para projetos futuros, garantindo que a metodologia se torne mais eficaz a cada uso.

Execute seus projetos de forma mais rápida e eficaz com o ClickUp

Vá para o híbrido com o gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

O gerenciamento de projetos de software completou um círculo completo. Os defensores do Agile rejeitaram as práticas tradicionais, como planejamento abrangente e programação de longo prazo. Os seguidores do modelo Waterfall viam o Agile como caótico, sem a estrutura necessária para desenvolver produtos de nível empresarial.

Os tecnólogos inteligentes optaram por reunir os melhores aspectos de ambas as abordagens para criar um modelo que funcionasse, também conhecido como Agile híbrido. O modelo híbrido ajuda as equipes de tecnologia modernas a gerenciar melhor os diversos requisitos do projeto, atender às demandas regulatórias e fornecer valor de forma incremental.

No entanto, implementar isso não é fácil. Você precisa de um sistema para gerenciar de forma abrangente as muitas partes móveis envolvidas na criação de software. ClickUp para equipes ágeis oferece exatamente esse sistema.

Ele reúne Ferramentas ágeis como quadros Kanban, gráficos de Gantt, tarefas rastreáveis, status personalizados, integrações e Cérebro ClickUp o assistente de IA, para começar.

