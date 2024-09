Você já teve dificuldades para coletar feedback, gerenciar solicitações ou realizar pesquisas? É um desafio coletar as informações corretas e mantê-las organizadas.

É por isso que os formulários da Asana são tão úteis. Com esse recurso, você pode agilizar o processo de coleta de insights da sua equipe, clientes ou prospects. É uma maneira simples de manter todos os seus feedbacks e solicitações recebidas organizados junto com o restante dos dados do seu projeto.

Vamos explorar passo a passo como criar um formulário Asana.

Como criar um formulário na Asana

Os formulários da Asana podem ajudá-lo a começar a coletar feedbacks/solicitações de opinião rapidamente. A boa notícia? Você pode criar, editar, configurar e publicar seus formulários Asana em seis etapas simples.

1. Crie o formulário

Siga estas etapas para criar um formulário na Asana:

Acesse um projeto em sua conta Asana

Vá para o menu Personalizar

Navegue até Adicionar e clique em Formulários. Personalize o conteúdo de seu formulário de acordo com suas necessidades

Clique em Publicar

Os formulários fazem parte de seus projetos Asana. Quando um respondente preenche um formulário e o envia, o formulário aparece como uma nova tarefa dentro do projeto. Por padrão, o formulário assume o mesmo nome do projeto do qual faz parte, mas você pode editar o nome e a descrição.

via Asana

2. Adicionar títulos ao formulário

Adicione títulos para organizar as perguntas em seções. Isso facilita a visualização do formulário e orienta melhor os respondentes.

Veja como você pode fazer isso:

Clique na guia Conteúdo do formulário

Role para baixo até a seção Content (Conteúdo)

Clique em Título

Arraste e solte o título na posição desejada dentro do formulário

Como alternativa, passe o mouse sobre o formulário e clique em + Add a Heading (Adicionar um título).

via Asana

3. Acesse seus formulários

O widget Formulários na página inicial da Asana ajuda você a acessar seus formulários recentes e favoritos em um só lugar.

Você pode criar um novo formulário diretamente no widget clicando no botão + Adicionar novo.

Se você quiser adicionar mais widgets à página inicial, vá para o canto superior direito e clique em Personalizar.

via Asana

4. Gerenciar configurações de formulário

Na guia Settings (Configurações) (localizada ao lado da guia Form Content (Conteúdo do formulário)), você pode executar as seguintes ações:

Selecionar um campo para o título da tarefa

Designar um responsável padrão para cada envio de formulário

Copiar todas as respostas para a descrição da tarefa

Controlar quem pode acessar o formulário

Adicionar uma mensagem de confirmação

Adicionar um botão para Adicionar outro envio

via Asana

5. Permitir anexos ao formulário

Algumas perguntas podem exigir que os respondentes enviem um anexo, como imagens, PDFs e outros documentos.

Quando alguém envia um formulário com anexos, os anexos são automaticamente vinculados à tarefa criada em seu projeto Asana.

Para adicionar um anexo a um formulário, clique no ícone Anexo em sua lista de perguntas.

via Asana

Depois de adicionar sua pergunta, você terá a opção de:

Alterar/editar o nome da pergunta e adicionar uma descrição da pergunta

Permitir vários anexos

Ativar ou desativar o campo Obrigatório

via Asana

6. Visualizar seu formulário

Ao criar o formulário, você pode visualizá-lo clicando em View Form e vendo como ele aparece para os entrevistados.

via Asana

7. Compartilhe seu formulário

Depois que o formulário for criado, clique em Compartilhar formulário. Escolha as permissões de acesso para o formulário: Qualquer pessoa com o link (compartilhamento público) ou somente a organização (compartilhamento privado). Clique em Concluído.

Você também pode incorporar formulários Asana em sites. Para fazer isso, novamente, clique em Compartilhar formulário. Clique em Copiar código para copiar o snippet do código de incorporação. Cole o trecho de código incorporado no site de destino onde você deseja exibir o formulário.

Você também pode simplesmente clicar em Copiar link e colar o link do formulário em um e-mail ou mensagem de bate-papo para um compartilhamento mais rápido.

Limitações do uso da Asana para criar formulários

Os formulários da Asana oferecem uma maneira estruturada de coletar informações dos membros da equipe ou dos participantes, mas têm algumas desvantagens:

Personalização limitada : O recurso de formulários da Asana vem com opções básicas de personalização, como adicionar um logotipo da empresa e alterar o cabeçalho. É bastante restritivo se você precisar alterar a cor do formulário ou adicionar vários campos personalizados para atender às suas necessidades

: O recurso de formulários da Asana vem com opções básicas de personalização, como adicionar um logotipo da empresa e alterar o cabeçalho. É bastante restritivo se você precisar alterar a cor do formulário ou adicionar vários campos personalizados para atender às suas necessidades Não há criação de tarefas com base nas respostas do formulário : Quando um formulário é enviado, uma nova tarefa é criada para o projeto em que o formulário está localizado. Infelizmente, não é possível criar tarefas diretamente com base nas respostas do formulário. Portanto, não é possível usar as respostas para conduzir a automação do fluxo de trabalho

: Quando um formulário é enviado, uma nova tarefa é criada para o projeto em que o formulário está localizado. Infelizmente, não é possível criar tarefas diretamente com base nas respostas do formulário. Portanto, não é possível usar as respostas para conduzir a automação do fluxo de trabalho Lógica de ramificação/condicional limitada: Os formulários da Asana oferecem até cinco níveis de ramificação, o que pode ser restritivo se você precisar de uma lógica condicional mais complexa. É difícil gerenciar cenários de coleta de dados com nuances ou interações dinâmicas de formulários

Leia também: Asana vs. ClickUp: Qual ferramenta de gerenciamento de equipes será melhor em 2024?

Criar formulários com o ClickUp

Quando a coleta de dados por meio de formulários é uma parte essencial do seu fluxo de trabalho, você precisa de uma ferramenta poderosa que seja altamente adaptável, que o ajude a ser mais orientado para a ação com as respostas capturadas, que permita criar formulários intuitivos regidos pela lógica e que seja adequada para todos os setores. ClickUp é uma dessas ferramentas que preenche todos os requisitos. Talvez você conheça o ClickUp por seus recursos de gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe, mas ele também tem um criador de formulários avançado para resolver os problemas no seu processo de captura de dados.

Vamos ver como você pode criar e personalizar um formulário no ClickUp.

1. Use a visualização Form do ClickUp para criar e editar formulários

A primeira etapa é criar um formulário em seu espaço de trabalho do ClickUp usando Visualização do formulário do ClickUp .

Veja como você pode fazer isso:

1. Clique nas reticências... ou no ícone Criar novo + ao lado do espaço ao qual você deseja adicionar a visualização de formulário

2. Selecione Create New e, em seguida, Form

Crie, edite, personalize e compartilhe formulários facilmente usando o Form view do ClickUp

Você criou seu novo formulário e pode localizá-lo na barra lateral. Adicione um nome e uma descrição ao formulário para facilitar a identificação.

Você encontrará os campos de Tarefa no lado esquerdo, incluindo Prioridade, Data de Início, Data de Vencimento, Anexo, Estimativa de Tempo e Assessor, para mencionar alguns. Arraste os campos desejados do painel esquerdo e solte-os em seu formulário.

O ClickUp também oferece suporte a uma ampla personalização, graças aos campos personalizados. Eles o ajudam a adaptar o formulário para diferentes finalidades. Campos personalizados do ClickUp incluem Texto, Texto longo, Site, Menu suspenso, E-mail, Telefone, Data, Caixa de seleção, Número, Dinheiro, e Rótulos, entre outros.

A personalização não termina aí. Vá até o ícone de engrenagem no canto superior direito para alterar suas opções de formulário (disponível no plano Business Plus e superior). Aqui está uma rápida visão geral do que você pode configurar com as opções de formulário:

Avatar : Escolha uma imagem que você deseja que apareça na parte superior do formulário

: Escolha uma imagem que você deseja que apareça na parte superior do formulário Assignee : Escolha os responsáveis padrão para cada envio de formulário

: Escolha os responsáveis padrão para cada envio de formulário Mensagem de resposta : Crie uma mensagem personalizada para os usuários que preencherem um formulário

: Crie uma mensagem personalizada para os usuários que preencherem um formulário **Cores: Escolha a cor dos botões do formulário

Branding: Oculte a marca ClickUp de seus formulários

Oculte a marca ClickUp de seus formulários Enviar outra resposta: Adicione um link para enviar outra resposta na página de confirmação de envio do formulário para que os usuários possam enviar várias respostas para o mesmo formulário

A melhor coisa sobre a visualização de formulário do ClickUp é sua flexibilidade. Ela é compatível com a lógica condicional e atualiza dinamicamente as perguntas com base nas respostas. Com suporte para até 25 regras por campo de decisão, esse recurso permite capturar dados mais precisos (disponível nos planos Business Plus e Enterprise).

Por exemplo, você pode criar uma regra que exiba automaticamente um campo de Data de vencimento quando o respondente selecionar Urgente como prioridade.

Crie formulários intuitivos usando lógica condicional e regras na visualização ClickUp Form

Outra virtude dessa ferramenta é sua versatilidade. Seja você é um educador que está coletando informações ou gerenciar solicitações de recursos e correções de bugs como parte de uma equipe de software se você quiser usar o ClickUp Form, pode adaptar a visualização do ClickUp Form para se adequar ao seu setor.

Leia também: 14 melhores softwares de criação de formulários (recursos, prós, contras, preços)

2. Crie tarefas rastreáveis a partir de seus formulários

Os formulários do ClickUp simplificam o processo de admissão da sua organização para várias tarefas de rotina, incluindo a coleta de feedback sobre o produto, lidar com solicitações de projetos e solicitações criativas, gerenciamento de envios de TI, encaminhamento de leads de vendas e condução de pesquisas de satisfação dos funcionários . Mas isso é apenas o começo.

Depois de capturar as respostas nos campos do formulário, você pode convertê-las em Tarefas do ClickUp incorporadas ao seu fluxo de trabalho e atribuir aos membros da equipe as ações apropriadas. Por exemplo, se o feedback de um produto relatar um bug no sistema, você poderá transformar a resposta em uma tarefa e atribuí-la à sua equipe de desenvolvimento.

Transforme suas respostas de formulário em tarefas rastreáveis com o ClickUp Form view

Leia também: 10 softwares de automação de formulários para coleta e análise de dados

3. Use modelos para acelerar a criação de formulários

Embora o ClickUp agilize a criação e a personalização de formulários, às vezes você pode querer procurar formulários prontos que possa começar a usar imediatamente (ou depois de fazer pequenas alterações).

Adivinhe só? O ClickUp tem vários modelos de formulários prontos para uso para diferentes casos de uso. Seja modelos de formulários de feedback ou modelos de formulários de registro generalizados, há muitas opções para escolher. Tudo o que você precisa fazer é baixar o modelo, editar os campos e os status para atender às suas necessidades e pronto!

Vamos dar uma olhada em alguns modelos populares da biblioteca do ClickUp:

O modelo de formulário de feedback do ClickUp

Se a sua organização coleta feedback de clientes/usuários e parceiros em vários departamentos, o Modelo de formulário de feedback do ClickUp seria uma boa opção.

Colete feedback sobre produtos e serviços com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Por exemplo, se a sua empresa for de SaaS, talvez queira saber como os usuários se sentem em relação à experiência de integração do seu produto, à experiência do usuário e à interação com o suporte ao cliente por meio de diferentes formulários. Esse modelo personalizável permite que você crie formulários sob medida para cada finalidade e centralize os dados coletados para facilitar o acesso.

Veja a seguir como você pode aproveitar ao máximo esse modelo:

Criar pesquisas que atendam às necessidades específicas dos clientes

que atendam às necessidades específicas dos clientes Capture dados significativos que ajudarão a melhorar seus produtos/serviços

que ajudarão a melhorar seus produtos/serviços Obter uma visão geral rápida defeedback do cliente respostas em todos os departamentos

defeedback do cliente respostas em todos os departamentos Personalize o formulário com campos personalizados, como nível do cliente, data da compra, classificação geral e motivo da pontuação

O modelo de formulário ClickUp Modelo de formulário do ClickUp é um modelo de formulário de registro generalizado que funciona bem para coletar informações dos participantes de um evento. Quer se trate de um programa de treinamento, seminário, workshop ou curso, você pode facilmente ajustar esse modelo para coletar o conjunto de dados correto.

Crie formulários de registro de eventos instantaneamente com o modelo de formulário do ClickUp

O modelo permite que você:

Estabelecer um formato consistente para a coleta de dados

para a coleta de dados **Lidar com qualquer número de envios de formulários, grandes ou pequenos

Organizar os envios para facilitar a revisão

para facilitar a revisão Adicione qualquer campo personalizado de sua escolha, como endereço de cobrança, data de aniversário, classificação e número de contato

como endereço de cobrança, data de aniversário, classificação e número de contato Economize tempo criando rapidamente formulários personalizados

Graças às visualizações integradas Board, List, Doc e Form, você pode analisar os dados coletados da maneira que desejar.

**Leia também Os 10 principais modelos e perguntas gratuitos de entrevista de desligamento para equipes de RH

4. Compartilhe o formulário com seu público

Seu formulário pode ser compartilhado publicamente por padrão. Para desativar o compartilhamento público e fechar o formulário, altere a opção Active (Ativo) localizada no canto superior direito.

Ative/desative a alternância ativa para abrir/desativar o compartilhamento público de um formulário no ClickUp

Compartilhar o formulário é muito simples: copie o link direto para o formulário e comece a compartilhá-lo com suas equipes internas, partes interessadas externas, clientes e muito mais. Também é possível adicionar um formulário HTML à sua página de destino por meio da seção Incorporar código.

Os clientes adoram o recurso de visualização de formulário do ClickUp por sua simplicidade e facilidade de uso. Aqui está um depoimento:

"A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada com o uso de formulários e a atribuição de tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com equipes grandes e gerenciar todas elas com o recurso de equipes." Christian Gonzalez christian Gonzalez, Coordenador Administrativo, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Crie formulários dinâmicos com personalizações extensas usando o ClickUp

Se você está procurando uma ferramenta simples que lide facilmente com os requisitos básicos de formulários, a Asana é uma opção conveniente.

Mas se estiver lidando com fluxos de trabalho mais complexos e quiser um construtor de formulários on-line versátil, talvez queira dar uma olhada no Alternativas à Asana incluindo formulários do Google e ClickUp Forms.

O ClickUp surge como uma opção viável aqui porque foi projetado para lidar com esses detalhes intrincados e oferecer mais controle sobre o funcionamento dos formulários. Além disso, ele não se limita a coletar respostas; ele permite que você as acompanhe criando diretamente tarefas acionáveis e monitorando o progresso delas.

Então, por que esperar? Comece a usar o ClickUp -crie formulários personalizados com recursos avançados para capturar e usar dados de forma eficaz.