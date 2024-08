Como implementar a estrutura GIST para o planejamento de produtos

Criar um produto vencedor é difícil. Entre a ideia original, a adequação do produto ao mercado, o design, o desenvolvimento e as iterações, há centenas de partes móveis. Produtos maiores, como aplicativos corporativos, ou de alta escala, como aplicativos de mídia social, têm milhões de aspectos trabalhando em conjunto.

O gerenciamento de tudo isso exige uma abordagem estratégica robusta e adaptável. Uma das abordagens que vem ganhando popularidade nos últimos tempos é a estrutura GIST.

Vamos nos aprofundar nesse conceito.

O que é o planejamento GIST?

estrutura GIST (Fonte: itamargilad.com ))_

GIST significa Metas, Ideias, Projetos-Passos e Tarefas.

A estrutura GIST é uma estrutura ágil planejamento de produtos que visa a manter as tarefas concentradas nas metas, eliminando a sobrecarga desnecessária de gerenciamento e adicionando mais agilidade à equipe de engenharia.

Criado por Itamar Gilad enquanto trabalhava no Google, o GIST oferece uma alternativa ao uso de roadmaps no processo de desenvolvimento de produtos . O GIST conecta os objetivos organizacionais às tarefas cotidianas de forma linear. Ele cria uma linha de visão das grandes metas, como o aumento da receita, para as tarefas cotidianas, como "eliminar esse bug"

O GIST oferece diferentes horizontes de planejamento para cada estágio. Por exemplo, você pode definir metas para o trimestre e planejar tarefas para uma semana/espaço. Ele também usa diferentes tipos de ferramentas para acompanhar o progresso.

Vamos ver como isso se desenrola normalmente.

Os componentes do planejamento GIST

Como mencionamos, a estrutura GIST para o planejamento de produtos inclui quatro componentes principais: Metas, Ideias, Projetos-Passos e Tarefas. Cada um deles desempenha um papel importante. Veja como.

Metas

A estrutura do GIST se baseia na crença de que, se você der metas às suas equipes, elas encontrarão a melhor maneira de chegar lá. Como resultado, as metas do GIST são:

Alinhadas à estratégia da empresa

Expressas como resultados desejados mensuráveis

Respondem a perguntas sobre a finalidade e a lógica de um projeto

Definidas para um prazo mais longo, normalmente um ano

Ideias

As ideias referem-se aos possíveis caminhos pelos quais uma equipe pode atingir suas metas. Em geral, elas são hipotéticas, o que significa que, nessa etapa, as equipes exploram todas as possibilidades - sem julgamento - para escolher o melhor caminho a seguir.

É de se esperar que essa fase apresente muitas ideias potencialmente boas. Quando tiverem um banco de novas ideias, as equipes as priorizarão com base em evidências para testar e otimizar a implementação.

Projetos de etapas

As ideias priorizadas na etapa anterior agora são executadas com cautela. Cada projeto de etapa não tem mais de 10 semanas de duração e é desenvolvido com o objetivo de testar uma ideia. Os projetos de etapa são:

Usados para testar ideias

Deliberadamente pequenos

Restritos a curtas durações

Recebem investimentos menores em recursos

Projetado para aprendizado rápido

Tarefas

Nesta etapa, cada projeto é dividido em tarefas e gerenciado com técnicas comprovadas de gerenciamento de projetos.

Transição de roteiros de produtos para o planejamento de GIST

Se você tem usado roadmaps clássicos de produtos em seu processo de planejamento, o modelo GIST pode parecer um pouco não convencional. É certo que se trata de uma estrutura única, mas que tem tido muito sucesso.

Os roadmaps são uma forma extremamente popular de as equipes conduzirem o planejamento de produtos. Eles são usados há anos, os gerentes de produto se sentem confortáveis com eles e funcionam. Então, por que você precisa considerar uma alternativa? Vejamos.

Agilidade

Como diz Gilad, "o desenvolvimento ágil abordou a cascata de projetos, mas não mudou a cascata de planejamento" A criação de modelos de roadmap de tecnologia e resumos de produtos era vista como uma atividade estratégica, feita uma vez por ano, que logo ficava desatualizada.

O planejamento GIST cria maior agilidade em todo o processo, concentrando-se em pequenas unidades do roteiro do gerenciamento de projetos em vez de alguns grandes projetos que duram meses.

Pontualidade

Os roteiros de produtos podem ficar fora de sincronia quando há uma mudança no mercado, nas expectativas dos clientes ou até mesmo nas prerrogativas organizacionais. O GIST mantém a equipe adaptável, recalibrando ideias, projetos de etapas e tarefas em intervalos regulares.

Chances de sucesso

Um roadmap inclui ideias e planos que, de outra forma, não seriam testados. Por exemplo, ele pode incluir um recurso que não foi validado pelo mercado. O GIST elimina esse problema criando projetos de etapas pequenas (normalmente com 10 semanas de duração), permitindo que as equipes falhem rapidamente.

Os roteiros de produtos geralmente são criados pela gerência sênior ou por líderes de produtos que definem o caminho que as equipes precisam seguir. Em outras palavras, as ideias geralmente vêm do topo. O GIST cria um espaço para que todos na equipe deem ideias sem julgamento, promovendo a criatividade e a inovação. Isso é muito importante se você espera capitalizar o talento coletivo e a criatividade da sua equipe.

Colaboração

O GIST cria um espaço para que todos na equipe possam dar ideias sem julgamento, promovendo a criatividade e a inovação.

Objetividade

No desenvolvimento tradicional de produtos, as ideias são aceitas ou rejeitadas com base em opiniões subjetivas. O GIST oferece uma estrutura objetiva para priorização e teste de ideias, o que pode democratizar as decisões e maximizar suas chances de sucesso.

Se você está convencido, vamos às práticas recomendadas para implementar o GIST em sua organização.

Implementando a estrutura GIST no gerenciamento de produtos

Qualquer nova abordagem é uma mudança à qual sua equipe pode ser resistente. Fazer uma transição também requer um gerenciamento eficaz de mudanças. Vamos ver o que você pode fazer para tornar isso mais fácil.

1. Escolha seu kit de ferramentas

Antes de jogar fora seus roteiros e colocar o GIST em prática, pense em seu conjunto de ferramentas. Por exemplo, você pode usar planilhas para o seu banco de ideias, uma ferramenta de gerenciamento de projetos para as tarefas e um sistema completamente diferente para acompanhar as métricas.

Embora isso seja bastante comum, também é ineficiente e causa fadiga de ferramentas. Escolha uma ferramenta que lhe permita definir metas, monitorar ideias, dividi-las em projetos, criar tarefas e monitorar o progresso, tudo em um só lugar. ClickUp para equipes de produtos é tudo isso e muito mais.

Use Metas do ClickUp para definir metas ou oKRs de produtos sejam eles numéricos, monetários, verdadeiro/falso ou metas de tarefas. Você pode conectar diretamente essas metas a cada etapa do projeto, tratando-as como sprints e definindo metas de sprint.

Metas e progresso se acumulam com as Metas do ClickUp

Use Documentos do ClickUp para manter seu banco de ideias. Use modelos de plano de projeto para estruturar e gerenciar projetos de etapas.

Use Tarefas do ClickUp para criar uma visualização de lista de seu acúmulo de ideias. Use-a como seu software de gerenciamento de tarefas para agendar as tarefas de prioridade máxima, adicionar responsáveis, criar listas de verificação para critérios de aceitação, monitorar o tempo, medir o progresso e muito mais, tudo no ClickUp.

Tarefas ClickUp avançadas e multifacetadas

2. Educar a equipe

Se quiser garantir que os membros da sua equipe não voltem aos velhos hábitos, você precisará instruí-los sobre o GIST e conquistar a adesão deles. Reúna a equipe em um espaço de trabalho virtual como o Quadro branco do ClickUp e mostre a eles sua estratégia de gerenciamento de produtos . Conecte isso ao GIST, apresentando uma imagem clara para eles.

ClickUp Whiteboard para aprender e compartilhar ideias

Se já tiver um roteiro de desenvolvimento de produtos, você também pode orientar a equipe em uma transição. Experimente isso Modelo de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp para delinear suas metas e prioridades de longo prazo. Use-os para demonstrar à equipe como o GIST atenderia melhor às suas necessidades.

Solicite comentários e feedback de cada membro da equipe. Lide com as objeções com elegância e incorpore-as em suas comunicações futuras, quando apropriado. Crie sistemas para priorizar ideias, planejar projetos em etapas etc., de forma colaborativa com a sua equipe. À medida que for avançando, incorpore o GIST como uma das habilidades obrigatórias de gerenciamento de produtos.

3. Mude suas práticas

Comece lentamente a integrar a abordagem GIST ao planejamento de produtos. Use-a na definição de metas anuais, nas revisões trimestrais e em todo o planejamento de sprint. Minimize o uso do roteiro do produto como sua visão principal do software e use sua estratégia de produto como a estrela do norte.

Se você ainda não a tem documentada, comece sem esforço com o Modelo de estratégia de produto do ClickUp . Você também pode experimentar as várias opções de modelos de estratégia de produto disponíveis para você.

Escolha um e estabeleça a base. A partir daí, passe por metas, ideias, projetos-passos e tarefas, sempre nessa ordem.

4. Meça e adapte

No final de cada etapa-projeto, passe pelos movimentos ágeis de medir os resultados, realizar uma retrospectiva e garantir a melhoria contínua. Use o Painel do ClickUp para monitorar o progresso em direção às metas escolhidas.

ClickUp Dashboard para medir o progresso

Lembre-se de que o principal objetivo do GIST é testar várias ideias rapidamente. Portanto, no final, seja honesto consigo mesmo e verifique se o experimento foi bem-sucedido ou não.

Aceite seu desenvolvimento de produto com o ClickUp

Os produtos vencedores exigem planejamento robusto e execução consistente. Embora a parte de execução tenha passado por inúmeras iterações e melhorias, o planejamento permaneceu tradicional. Especialmente com o roadmap do produto como guia, os planos estão distantes da meta e as tarefas geralmente estão fora de sincronia.

A estrutura GIST muda isso. Ela usa as melhores técnicas de planejamento de produtos e gerenciamento de projetos para criar um processo com chances muito maiores de sucesso. Ela aproveita as ferramentas em cada estágio para melhorar a visibilidade e a adaptabilidade. Ela proporciona às empresas e às grandes equipes uma energia de startup enxuta.

A vantagem fundamental que o ClickUp oferece é que ele é mais do que apenas um software de planejamento estratégico . O ClickUp consolida todas as ferramentas necessárias para adotar a estrutura GIST em um único lugar.

Defina e monitore metas. Capturar e revisar ideias. Projetar e planejar subprojetos. Atribuir e executar tarefas. Monitorar o progresso. Fazer melhorias. Enxágue e repita.

Melhore o planejamento de produtos em sua organização. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .